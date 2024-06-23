10 قوالب مجانية للتوثيق التقني

لقد اشتريتَ مكنسة كهربائية جديدة - إنها جميلة ورائعة وتحتوي على أكثر الميزات تطوراً، ولا يمكنك الانتظار حتى تستخدمها.

ليس بهذه السرعة!

بعد إخراجها من الصندوق مباشرة، لا يمكنك معرفة كيفية تشغيلها. تصل إلى الوثائق التقنية التي تأتي مع المنتج ولكنك لا تستطيع فك رموزها على الإطلاق. تتحول حماستك إلى يأس (وحتى ندم) وأنت تحاول تشغيل هذا الشيء. 🫣

سواء كنت تقوم بتصنيع أجهزة منزلية أو تطوير برمجيات، فأنت لا تريد أبدًا أن يشعر المستخدمون بالضياع والارتباك بشأن وظائف منتجك.

كتابة وثائق برمجية تقنية واضحة وموجزة أمر حيوي للغاية لدعم العملاء وتقليل تذاكر الخدمة. بالإضافة إلى ذلك، فهي مفيدة أيضًا على المستوى الداخلي، خاصةً لتدريب الموظفين الجدد، والحفاظ على جودة المنتج أو الخدمة، واستكشاف المشكلات وحلها، وبناء قواعد المعرفة.

في هذه المقالة، سنناقش أفضل قوالب التوثيق التقني لوصف منتجاتك بالتفصيل وإبقاء فرقك والمستخدمين النهائيين سعداء ومطلعين على كل ما هو جديد.

ما هو قالب التوثيق الفني؟

يرتبط التوثيق التقني عادةً بالأدلة التي تساعد المستخدمين على فهم كيفية استخدام المنتج وتقديم تفاصيل عن ميزاته. ولكن هذا أحد أغراضها فقط.

تعتبر الوثائق الفنية أداة داخلية أساسية، حيث إنها تخدم العديد من الفرق، من تطوير البرمجيات والتسويق إلى المبيعات وضمان الجودة و خدمة العملاء . ولكي تكون الوثيقة فعالة، يجب أن تكون مفصلة ولكن موجزة، وقد يكون الوصول إلى هذه النقطة المهمة صعبًا، ولهذا السبب يجب أن تفكر في استخدام قالب.

استخدم ClickUp's Docs لإنشاء مستندات جميلة ومواقع ويكي والمزيد من أجل تنفيذ الأفكار بسلاسة مع فريقك

يوفر قالب التوثيق الفني الرائع إطار عمل لـ تحديد ميزات منتجك واستخداماته. فهو يساعدك على البقاء على المسار الصحيح والتركيز على معلومات ذات صلة وسهلة الهضم دون أن تطغى على القارئ.

يعمل قالب التوثيق الفني عالي الجودة بمثابة سيرة ذاتية لمنتجك. يمكنك توقع أقسام محددة لتقديم تفاصيل المنتج وميزاته. يمكن أن يحافظ الأثر المكتوب على المعرفة بالمنتج للموظفين المستقبليين ويحتمل أن يوفر الحماية القانونية وحماية المسؤولية.

ما هي الأنواع المختلفة للوثائق الفنية؟

بغض النظر عن جمهورك وخط صناعتك، فإن بعض الأنواع الأكثر شيوعًا من أمثلة التوثيق الفني:

أدلة المستخدم (الكتيبات) : مخصصة للمستخدمين النهائيين وتهدف إلى وصف ميزات المنتج وأجزائه واستخداماته بشكل واضح ومنهجي

: مخصصة للمستخدمين النهائيين وتهدف إلى وصف ميزات المنتج وأجزائه واستخداماته بشكل واضح ومنهجي كتيبات الإصلاح : إرشاد المستخدمين خلال عملية إصلاح المشكلات التي قد تنشأ

: إرشاد المستخدمين خلال عملية إصلاح المشكلات التي قد تنشأ وثائق واجهة برمجة التطبيقات : تصف واجهة برمجة التطبيق (API) بالتفصيل، خاصة للمحترفين الذين يعتمدون على المواصفات. يحتوي على إرشادات لاستخدام واجهة برمجة التطبيقات والتكامل معها

: تصف واجهة برمجة التطبيق (API) بالتفصيل، خاصة للمحترفين الذين يعتمدون على المواصفات. يحتوي على إرشادات لاستخدام واجهة برمجة التطبيقات والتكامل معها ملاحظات الإصدار : تقدم وصفاً مفصلاً لميزات منتج البرنامج وتحتوي عادةً على إصلاحات أو تحديثات للأخطاء

قاعدة المعرفة وثائق : مكتبة على الإنترنت تحتوي على أدلة إرشادية وإجابات للأسئلة الشائعة وتعليمات استكشاف الأخطاء وإصلاحها وغيرها من المعلومات المتعلقة بالمنتج لمساعدة المستخدمين النهائيين في العثور على البيانات التي يحتاجون إليها

: مكتبة على الإنترنت تحتوي على أدلة إرشادية وإجابات للأسئلة الشائعة وتعليمات استكشاف الأخطاء وإصلاحها وغيرها من المعلومات المتعلقة بالمنتج لمساعدة المستخدمين النهائيين في العثور على البيانات التي يحتاجون إليها كتيبات الإجراءات: الخطوط العريضة للخطوات الضرورية التي تساعد الموظفين على إكمال عملية أو مهمة ما

10 قوالب مجانية للوثائق الفنية

لقد قمنا بتمشيط العشرات من القوالب من أجل إنشاء وثائق فنية و اخترت أفضل 10 لمساعدتك في وضع تفاصيل عن منتجك في كلمات دون فقدان التركيز. اطلع عليها واعثر على أفضل الحلول المناسبة لك، سواء لإنشاء وثائق تقنية للاستخدام الداخلي أو لمساعدة المستخدمين النهائيين في التعرف على منتجك. 💪

1. قالب مستند موجز المنتج ClickUp

قالب مستند موجز منتج ClickUp

إذا كنت ترغب في ضمان الإبحار بسلاسة عبر عملية تطوير المنتج ، تحتاج إلى تزويد فريقك بالأسلحة اللازمة لترويض الأمواج. 🌊

إن قالب مستند موجز منتج ClickUp يساعدك على تحديد الأهداف، وتحديد ميزات منتجك، وضمان الاتساق في جميع المجالات. إنه مستند ClickUp مستند ClickUp مصمم مسبقاً مع أقسام مخصصة لكل جانب من جوانب منتجك.

ما هو انقر فوق المستند ?

وهي الميزة الفريدة للمنصة التي تسمح لك بإنشاء وإدارة والتعاون و تحرير المستندات مع زملائك في العمل وضيوفك، حتى تتمكن من جعل المعلومات مركزية - سواء كانت مستندات تقنية أم لا! يمكنك أنت والمستخدمون الآخرون (بما في ذلك المتعاونون التقنيون معك) تحرير المستندات في الوقت الفعلي، وترك التعليقات، وإرفاقها بالمهام، وتنظيم عملية المراجعة في لمح البصر.

هذا القالب الخاص بتوثيق العمليات يأتي مع أربعة أقسام:

2-بيجر: يوضح كيف يقوم منتجك بحل مشاكل العملاء ويحدد أهدافك خطة الإصدار: يكسرإطلاق المنتج إلى مراحل أساسية لتصميم خطة إطلاق المنتج المثالية المواصفات الوظيفية: يحددشخصية المستخدم وكيف يساعدهم منتجك في التغلب على المشاكل. كما يصف ميزات المنتج بالتفصيل ملحقات: يتضمن معلومات إضافية وموارد مفيدة تعزز التعاون

يمكن أن يكون النموذج أيضًا بمثابة مستند متطلبات المنتج بفضل قابليته للتخصيص. تنزيل هذا القالب

2. قالب تحديد موضع المنتج ClickUp

قالب تحديد موضع المنتج ClickUp

إن معرفة خصوصيات منتجك وخصائصه أمر حيوي لتحديد ما يميزه عن منافسيه وكيفية وضعه في السوق. إن قالب تحديد موقع منتج ClickUp يساعدك على تحديد نقاط القوة في منتجك، وتحديد العملاء المستهدفين، وتطوير أفضل استراتيجية لتحديد المواقع. ✨

ابدأ باستخدام النموذج عن طريق ملء النموذج في عرض تقييم تحديد موقع المنتج. اجمع معلومات حول نقاط البيع الفريدة لمنتجك والتحديات التي يساعد في التغلب عليها. النموذج قابل للتعديل، حتى تتمكن من تعديله ليتماشى مع أهداف شركتك وخط عملك.

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في إنشاء النموذج، استخدم انقر فوق الذكاء الاصطناعي -مساعد الكتابة من الدرجة الأولى للمنصة. سيساعدك هذا في الحصول على جميع مستنداتك الفنية الخاصة بك حسب احتياجاتك.

يتم نقل المعلومات من النموذج تلقائيًا إلى عرض قائمة المنتجات. تمنحك طريقة العرض هذه مركزاً مركزياً لإدارة جميع منتجاتك من خلال إنشاء مهام منفصلة لكل منها.

يتم تجميع المهام حسب حالتها تخطيط، تحت التنفيذ، تحت المراجعة، إلخ_، ولكن يمكنك تغيير هذا المعيار بالضغط على "تجميع حسب" في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

إن عرض خريطة تحديد موقع المنتج هو عبارة عن لوحة بيضاء بالنقر فوق السبورة - وهي لوحة رقمية مناسبة للتعاون و العصف الذهني . هذا العرض هو المكان الذي ستتصور فيه وضع منتجك مقارنةً بالمنافسين.

مع القليل من التخصيص، يمكن أن يكون هذا القالب بمثابة الأساس لتوضيح متطلبات المشروع قبل إطلاق المنتج. تنزيل هذا القالب

3. قالب تسعير المنتج ClickUp

قالب تسعير المنتج ClickUp

تسعير منتجك ليس لعبة تخمين - لا يمكنك فقط اختيار سعر بناءً على مقدار المال الذي تريد كسبه (على الرغم من أن ذلك يبدو رائعاً). تحتاج إلى إلقاء نظرة فاحصة على منافسيك وأن تكون على دراية بالقيمة الملموسة لمنتجك، و نموذج تسعير منتج ClickUp يمكن أن يساعد في ذلك.

باستخدام هذا القالب، ستتمكن من وضع استراتيجيات تسعير دقيقة، وتعديل الأسعار، وإدارة المخزون عبر مستنداتك الفنية ومن خلال هاتين الطريقتين:

طريقة عرض المنتجات حسب الفئة: تعرض جميع منتجاتك مع تفاصيلها، مثل العلامة التجارية ووحدة حفظ المخزون (SKU) وأنواع المستندات الفنية وحجمها. تحرير هذه الحقول المخصصة بناءً على طبيعة منتجك طريقة عرض المنتجات حسب العلامة التجارية: تجميع منتجاتك حسب العلامة التجارية وعرض أسعارها. لتعديل طريقة العرض هذه، قم بتبديل ترتيب الأعمدة وتحديث الحقول المخصصة لضمان توفر المعلومات المطلوبة بسهولة

كلما قمت بتغيير معلومات أحد المنتجات في إحدى طرق العرض، يتم تحديث الطريقة الأخرى تلقائيًا، لذلك لا داعي للقلق بشأن عدم انتظام المعلومات في المستندات الفنية. تنزيل هذا القالب

4. انقر فوق قالب مستند عمليات الشركة

قالب قالب مستند عمليات الشركة ClickUp

يحتاج فريقك إلى العمل كفريق واحد لتحقيق نتائج رائعة، وهذا أمر مستحيل إذا لم تكن عمليات شركتك منظمة وشفافة بشكل جيد. إن قالب مستند عمليات الشركة ClickUp المخازن وثائق العملية في مكان واحد وتوفر اتساقاً ومساحة لاكتشاف أوجه القصور وإصلاحها.

هذا قالب مستند، مما يعني أنه لا يحتوي على طرق عرض متعددة بل أقسام معدة مسبقًا. مهمتك الوحيدة هي إضافة المعلومات ذات الصلة فيما يتعلق بعملية محددة للشركة - من غرضها إلى الأدوات والإجراءات اللازمة - وإنشاء إرشادات واضحة لفريقك.

لنفترض أنك تريد أن توضح لموظفيك كيفية طلب إجازة. العملية بهذه البساطة:

ستقوم بإضافة تفاصيل عن الموافقات على الطلبات، وخطوط المساءلة، والمنصات الخاصة بتقديم الطلبات (إذا لزم الأمر، قم بتضمين كلمة المرور للمنصة المحددة) ستقوم بعد ذلك بشرح إجراء خطوة بخطوة لإرسال الطلب يمكن لأعضاء فريقك اتباع هذه الخطوات لطلب الإجازة وتجنب سوء التواصل والأخطاء

قم بإرفاق المستندات أو الصور أو الرسومات ذات الصلة في القسم الأخير وقم بإرفاق قاعدة المعارف الخاصة بك. بمجرد إكمال قالب توثيق العملية، أضف أعضاء الفريق المعنيين إليه واسمح لهم باستكشاف خزينة المعلومات. قم بتنزيل هذا القالب

5. قالب عملية وإجراءات ClickUp

قالب عملية وإجراءات ClickUp

تعتبر عمليات وإجراءات الشركة الراسخة مثل بطاقة الجوكر لفريقك - فهي تعزز الكفاءة، وتقلل من مخاطر سوء الفهم، وتحقق المعجزات في التعاون و تواصل الفريق . 🃏

إن نموذج عملية ClickUp وإجراءاتها يتيح لك إنشاء إرشادات خطوة بخطوة للمهام المتكررة وتركيز المعلومات ذات الصلة. يمكن أن يساعدك وضع كل شيء في تحديد الاختناقات وتحديث عملياتك.

هذا قالب آخر لوحة بيضاء في قائمتنا - تتيح لك طريقة عرض المخطط الانسيابي للعمليات سحب الأشكال وإسقاطها لتصور كل مرحلة من مراحل عملياتك. اترك ملاحظات لاصقة تحتوي على معلومات إضافية وأبقِ الجميع على نفس الصفحة.

إذا لم تكن من النوع المرئي، فستعجبك طريقة عرض قائمة الوثائق، والتي تتيح لك تحديد جميع العمليات والإجراءات. يقوم بتجميعها حسب القسم بشكل افتراضي، ولكن يمكنك دائمًا تغيير ذلك ليناسب احتياجاتك. توفر طريقة العرض هذه ميزة رائعة - حقل مخصص لمعدل الإنجاز، والذي يُظهر لك النسبة المئوية للعمل المنجز في المستندات. ✔️

هناك طريقة عرض أخرى متاحة وهي لوحة مرحلة المستندات، والتي تحول مهامك إلى بطاقات وتجمعها حسب مرحلتها. يمكنك بسهولة تبديل البطاقات من مرحلة إلى أخرى عن طريق السحب والإفلات.

العرض الأخير هو الخط الزمني - استخدمه لفهم مدة العمليات والإجراءات حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر. تنزيل هذا القالب

6. قالب تخطيط عملية ClickUp

قالب تخطيط عملية ClickUp

مع قالب تخطيط عملية ClickUp ، فلن تجد صعوبة في فهم العمليات وتحديد الخطوات وتحديد مجالات التحسين.

هذا القالب عبارة عن قائمة مهام يمكنك إرفاقها بقوالب ومهام أخرى، ولهذا السبب يُطلق عليه ClickUp اسم قالب المهام . تتكون القائمة من 22 مهمة فرعية ترشدك خلال تصور وتحديد عملية لفريقك.

تتمثل الخطوة الأولى (المهمة الفرعية) في اختيار العملية التي تريد تعيين والأخير هو نشرها. ستجد في ما بينهما خطوات مثل تحديد أعضاء الفريق، وإنشاء جدول زمني، وتحديد المشكلات في العملية الحالية. بمجرد الانتهاء من مهمة فرعية، قم بشطبها من قائمتك لإبقائها منظمة.

يمكنك إضافة قوائم المهام وإرفاق الملفات، وترك الملاحظات داخل كل مهمة فرعية. انقر فوق يتيح لك أيضًا إنشاء تبعيات المهام ببضع نقرات فقط - ما عليك سوى تحديد المهام الفرعية التي يجب إكمالها أولاً لتحسين سير العمل. هناك أيضًا خيار تتبع الوقت المستغرق في كل مهمة فرعية، وهو أمر مفيد لمديري المشاريع. تنزيل هذا القالب

7. قالب إجراءات التشغيل الموحدة لتوثيق مصدر النقر فوق المصدر

قالب إجراءات التشغيل الموحدة لوثائق مصدر النقر فوق المصدر

هل تريد تنظيم أكوام رقمية من الوثائق المصدرية؟ إن قالب إجراءات التشغيل الموحدة للوثائق المصدرية ClickUp يساعدك على توحيد عملية توثيق المصادر.

تساعدك الأقسام المعدة مسبقًا في هذا القالب على تحديد خطوات جمع وإدارة توثيق المصادر، مما يضمن اتباع جميع أعضاء الفريق نهجًا موحدًا. هذا يحسن الكفاءة ولا يترك مجالاً للأخطاء أو سوء الفهم.

القالب سهل الاستخدام بشكل لا يصدق، حيث تحتاج فقط إلى إضافة المعلومات ذات الصلة باتباع الإرشادات المتوفرة. تبدأ بالأمور العامة - الغرض من إجراءات التشغيل القياسية ونطاقها.

قسم الإجراءات هو أكثر ما يهمك أنت وفريقك. هذا القسم هو المكان الذي ستحدد فيه خطوات توحيد عمليات التوثيق المصدرية. يمكنك أيضًا إرفاق صور لإعطاء أعضاء فريقك مثالًا مرئيًا لما يجب القيام به.

يتيح لك قسم الموارد ذات الصلة إرفاق المستندات والروابط ذات الصلة التي تدعم عملية التوحيد القياسي وتساعد موظفيك على تنفيذها دون عناء. تنزيل هذا النموذج

8. قالب مقالة قاعدة المعرفة من هبسبوت

يساعدك قالب مقالة قاعدة المعرفة من Hubspot على إنشاء مقالات ذات صلة ومفصلة لعملائك ويزيل العبء عن فريق دعم العملاء لديك

تزيل مقالات قاعدة المعرفة العبء عن فريق دعم العملاء وتساعد المستخدمين على حل المشكلات في أسرع وقت. بالنظر إلى أهميتها، قد يكون تجميع مقالات قاعدة المعرفة عالية الجودة أمرًا صعبًا. لحسن الحظ، لا يجب أن يكون هذا هو الحال، وذلك بفضل قالب مقالات قاعدة المعرفة من Hubspot.

هذا مستند جوجل يساعد القالب مديرو المنتجات و الكتاب التقنيونإنشاء قاعدة معرفية من الدرجة الأولى مقالات بمعلومات ذات صلة وموجزة.

يسعدني العمل في هذا القالب - فالأقسام الضرورية موجودة بالفعل، إلى جانب الإرشادات حول ما يجب تضمينه في كل منها.

على سبيل المثال، يرشدك قسم الأسباب/المشاكل الشائعة إلى التفكير في سبب رغبة شخص ما في قراءة المقال. يساعدك هذا النهج على وضع نفسك مكان عملائك، والكتابة من وجهة نظرهم، وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل.

يتضمن القالب كل شيء بدءًا من تحديد المشكلات إلى تقديم الحلول والموجزات التكتيكية. حتى أن لديك مساحة لتضمين فيديوهات إرشادية ومقالات ذات صلة والحصول على آراء العملاء حول ما إذا كان التمرين مفيدًا أم لا.

القالب قابل للتخصيص، لذا يمكنك تعديل أو حذف الأقسام الموجودة وإضافة أقسام جديدة لتتماشى مع طبيعة المنتج أو سياسات شركتك. تنزيل هذا القالب

9. قالب دليل الموظف من Almanac.io

يحدد قالب دليل الموظف من Almanac.io الإرشادات التي يجب على كل موظف اتباعها كتيبات الموظفين قد لا تعتبر وثائق تقنية بالمعنى التقليدي، لكنها توفر إرشادات مهمة لموظفيك وهي ضرورية للحفاظ على التواصل الواضح وتجنب سوء الفهم.

يساعدك قالب كتيب دليل الموظف من Almanac.io على إنشاء كتيب مفصل يوضح أوجه الغموض ويضمن فهم موظفيك لسياسات شركتك واستراتيجياتها والغرض منها.

يقدم هذا النموذج عبر الإنترنت أقساماً تتناول كل ما يحتاج موظفوك إلى معرفته. إلى جانب المعلومات العامة مثل قيم الشركة وهيكلها ومخططاتها التنظيمية، يتطرق القالب أيضاً إلى تفاصيل مثل قواعد اللباس واستخدام سيارات الشركة.

كل قسم يأتي مع تعليمات حول كيفية صياغته. إذا كانت بعض الأقسام غير منطقية لشركتك، يمكنك حذفها وإضافة أقسام جديدة تناسب عملية التوثيق الفني الخاصة بك.

هذا القالب يدعم التعاون عبر الإنترنت، بحيث يمكنك دعوة أعضاء الفريق المعنيين للعمل معًا على إنشاء دليل الموظف المثالي. 🤝 قم بتنزيل هذا القالب

10. قالب التوثيق الفني بواسطة Template.net

يمكن أن يساعدك قالب التوثيق الفني من Template.net في إنشاء مستندات تفصيلية متعلقة بالمنتج لفريقك كتابة الوثائق الفنية تتطلب الانتباه إلى التفاصيل - إذا أغفلت شيئًا واحدًا يبدو بسيطًا، فقد يفقد مستندك بأكمله هدفه. تكون العملية أسهل بكثير عندما يكون لديك مثال شامل لإرشادك، وهذا هو ما يدور حوله قالب التوثيق الفني من Template.net!

القالب ليس قالباً بحد ذاته - إنه مثال لما يجب أن تبدو عليه الوثائق التقنية. فهو يغطي كل شيء، من المعلومات العامة مثل الغرض والنطاق إلى التفاصيل مثل توثيق النظام والاستدامة.

قد لا يحتوي على ميزات تعاون متقدمة، لكنه يمهد الطريق لإنشاء الوثائق التقنية و وثائق المشروع سيعتمد عليها فريقك بكل ثقة. تنزيل هذا القالب

قوالب التوثيق الفني: المستندات أو لم يحدث!

قد يكون من الصعب إيجاد التوازن المثالي بين الوثائق التقنية المفصلة وسهلة القراءة. تساعدك القوالب المدرجة في ذلك - فهي تضمن أن يكون المحتوى الخاص بك وثيق الصلة بالموضوع وفي صلب الموضوع مع إعطائك مساحة أكثر من كافية لتوضيح نقاط قوة منتجك.

هل أعجبتك قوالبنا وأمثلة الوثائق التقنية هذه؟ هناك المزيد!

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