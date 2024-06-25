10 قوالب مجانية لإطلاق المنتجات في Excel وWord و ClickUp

من المثير أن تستعد لإطلاق منتج جديد - خاصةً وأنت تستعد لمنح عملائك شيئًا جديدًا. فالأمر كله يتعلق بالحفاظ على تفاعلهم وتعزيز المبيعات بشيء لامع وجديد. في الوقت نفسه، تحتاج في الوقت نفسه إلى التأكد من أن إطلاق المنتج يسير بسلاسة من التخطيط الأولي إلى الإصدار.

لمساعدتك على التفوق في إطلاق منتجك الناجح وإدارة المنتج بشكل عام، فكر في استخدام هذه النماذج للإرشاد وتتبع المعالم الرئيسية أثناء تقدمك.

ما هو قالب إطلاق المنتج؟

قالب إطلاق المنتج هو أداة لتخطيط إطلاق منتجك من البداية إلى النهاية بحيث تغطي كل خطوة. يمنحك العمل على نموذج إرشادات واضحة لضمان عدم تفويت أي جانب من الجوانب أثناء بناء جمهورك وتطوير الخطط الترويجية والاستعداد لإطلاق منتج ناجح.

ما الذي يجعل قالب إطلاق المنتج جيداً؟

سيكون قالب إطلاق المنتج الجيد سهل التنفيذ ويساعدك على تطوير نموذج كامل لإطلاق منتجك استراتيجية إطلاق المنتج مما يتيح لك اتباع قائمة مراجعة، ووضع خطة، وتحديد المعالم الرئيسية وأداء المهام الحرجة الأخرى.

هناك العديد من النماذج المتاحة، ولكن ليست جميعها بنفس الجودة أو تتضمن نفس الميزات الشاملة. فبعضها أكثر ملاءمة لاستراتيجية إطلاق منتج كامل من غيرها، مما يجعل من المهم اختيار خطة إطلاق المنتج المناسبة لمشروعك القادم.

أيضًا، بعض القوالب غير قابلة للمشاركة أو تتطلب منك دعوة فريقك لاستخدامها والتي يمكن أن تكون مفيدة إذا كنت لا تريد أن يصل إليها أي شخص فقط.

10 قوالب مجانية لخطة إطلاق المنتج ## 10 قوالب مجانية لخطة إطلاق المنتج

إذا لم تكن متأكدًا من القالب الذي تريد استخدامه، فهناك الكثير من الخيارات المتاحة لتلبية احتياجاتك والحصول على فرق المنتجات على نفس الصفحة

ستجد هنا قائمة بـ 10 من قوالب إطلاق المنتجات المفضلة لدينا والتي تتضمن كل نوع من الميزات التي يمكن أن تطلبها. بغض النظر عن استراتيجية إطلاق منتجك، فإن النماذج التالية ستساعدك في الحفاظ على سلاسة مشروعك باستمرار من الفكرة إلى الترويج المستمر.

دعنا نتعمق في هذه الخيارات، هلا فعلنا؟

1. قالب قائمة مراجعة إطلاق المنتج ClickUp

قم بالترويج لمنتج جديد أو إعادة إطلاق منتج موجود من خلال قالب قائمة مراجعة إطلاق المنتج من ClickUp

واحد من أفضل قوالب إطلاق المنتجات المتاحة هو قالب قائمة مراجعة إطلاق المنتج ClickUp ، والذي يمكن أن يكون بمثابة نموذج كامل لتخطيط إطلاق منتجك. سواء كنت بحاجة إلى قالب للمساعدة في توجيه خطة إطلاق منتج جديد أو قائم، ستجد كل الميزات الضرورية في هذا القالب المحمل بالكامل.

يتضمن هذا القالب خمس حالات لمساعدتك على تتبع التقدم المحرز في استراتيجية إطلاق منتجك، بما في ذلك مكتمل، قيد التنفيذ، للمراجعة، معلق، في الانتظار، في انتظار.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز هذا القالب بحقلين مخصصين لمزيد من التنظيم: فئة المهمة والمدة. ستستفيد أيضًا من ستة أنواع شاملة للعرض، والتي تشمل المعالم، المراحل، المهام، حسب الفئة، الجدول الزمني، الأنشطة، و دليل البدء.

يستخدم قالب خطة إطلاق المنتج هذا ترميزًا لونيًا للمساعدة في تصور وتتبع كل عنصر من عناصر عملية الإطلاق. في نهاية المطاف، يجب أن يغطي هذا الحل الشامل جميع القواعد من أجل فرق تسويق المنتجات . تحميل هذا القالب

2. انقر فوق قالب مخطط جانت البياني لإطلاق المنتج

استخدم طريقة عرض مخطط جانت البياني في ClickUp لرؤية استراتيجية إطلاق منتجك قيد التنفيذ

لا يزال مخطط جانت أحد أكثر المخططات البيانية شيوعًا قوالب إدارة المشاريع للمؤسسات لاتباعها. يعرض تنسيق المخطط البياني هذا الأنشطة مقابل الجداول الزمنية للمساعدة في قياس التقدم المحرز خلال المشروع. قالب قائمة مراجعة إطلاق المنتج من ClickUp يتضمن أيضًا قالب مخطط جانت لمساعدتك على المتابعة أثناء تخطيطك لاستراتيجية إطلاق منتجك التالي. هذا قالب مخطط جانت البياني يجعل من السهل عرض كل نشاط ومهمة يجب عليك إكمالها مقابل جدول زمني لتصور خطة إطلاق مشروعك.

يمكنك عرض هذا الجدول الزمني من البداية إلى النهاية وتحديد الوقت الذي تحتاج فيه إلى إكمال كل مهمة بدقة. على سبيل المثال، يمكنك رؤية عدد من المهام في عرض الأسبوع/اليوم الذي يتيح لك معرفة المهام التي يجب عليك إكمالها كل أسبوع، بما في ذلك تحديد جمهورك المستهدف، واستطلاع آراء العملاء للحصول على تعليقاتهم، ومراجعة بياناتك التحليلية.

إذا كنت تريد مخطط جانت كامل لمساعدتك في وضع استراتيجية إطلاق منتجك, عرض جانت الخاص ب ClickUp سيكون مفيدًا جدًا لعمليتك. قم بتنزيل هذا النموذج

3. قالب الجدول الزمني لإطلاق منتج ClickUp

اكشف عن الجدول الزمني الكامل لإطلاق منتجك باستخدام هذا العرض المحدد في ClickUp

باستخدام نفس قالب قائمة مراجعة المنتج ClickUp، ستتمكن أيضًا من الوصول إلى عرض الجدول الزمني لإطلاق المنتج. سيساعدك هذا على ضمان قدرتك على البقاء على المسار الصحيح في مشروعك للوفاء بـ أهدافك وتحقيق النتائج الرئيسية .

تتيح لك طريقة عرض الخط الزمني في القالب الخاص بنا أن ترى بسهولة إلى أي مدى وصلت في مشروعك وإلى أي مدى تحتاج إلى قطعه. يمكنك أن ترى أين أنت في كل مرحلة من مراحل استراتيجية إطلاق منتجك من خلال عمود فئة المهام الذي يجمع المهام وفقًا لمرحلة المشروع. يمكنك بعد ذلك معرفة المهام التي يجب عليك إكمالها لكل فئة ومدة كل مهمة.

على سبيل المثال، في فئة تحليل السوق، قد ترغب في تحليل بيانات عملائك الحاليين في الأسبوع الأول، ثم تحديد جمهورك المستهدف في الأسبوع الثاني. يمكنك تغطية المهام في فئة الجمهور المستهدف، والتي يمكن أن تشمل إجراء مقابلات واستطلاعات رأي لتوثيق جميع نقاط الألم التي يعاني منها عملاؤك. قم بتنزيل هذا النموذج

4. قالب معالم إطلاق المنتج ClickUp قالب معالم إطلاق المنتج

استخدم قالب المراحل الرئيسية لإطلاق المنتج ClickUp لتتبع تقدم المشروع وقياسه وتوثيقه

في نفس قالب قائمة التحقق من منتج ClickUp، ستجد في قالب قائمة التحقق من منتج ClickUp نفسه، ستجد عرض المعالم الرئيسية التي تحدد الخطوات الرئيسية في مشروعك أثناء تقدمك. خلال خطة إطلاق المنتج الخاص بك، من المحتمل أن يكون لديك خطوات محددة معالم المشروع للوصول إليها استنادًا إلى الأهداف التي حددتها والجدول الزمني الذي وضعته.

هذا بالتحديد أداة إدارة المنتج ستساعدك على تصور كل من هذه المعالم الرئيسية والتقدم المحرز نحو حدث إطلاق منتجك. باستخدام قالب المعالم الرئيسية، يمكنك أن ترى بوضوح قائمة بجميع المهام التي يجب عليك إكمالها وحالتها المقابلة لإبقاء الفرق على نفس الصفحة.

يمكنك أيضًا الاطلاع على تواريخ البدء والاستحقاق المحددة لكل مهمة، مع تمييز تواريخ استحقاق المشاريع المتأخرة باللون الأحمر للإشارة إلى الحاجة الملحة. يمكنك بسهولة عرض الوقت الذي تم تعقبه والمكلفين والفئات لكل مهمة.

تشمل الحالات الخمس لمهام إطلاق منتجك معلق، تحت التنفيذ، تحت التنفيذ، للمراجعة، معلق، مكتمل. يساعد الترميز اللوني أيضًا في الإشارة إلى حالة المهمة. يعد هذا القالب مكملاً رائعاً للجدول الزمني لخطة إطلاق منتجك لمساعدتك في منعك من التأخر في إنجاز المهام. قم بتنزيل هذا النموذج

5. قالب فئات إطلاق المنتجات ClickUp

قم بتقسيم إطلاق منتجك حسب الفئة باستخدام طريقة عرض ClickUp المحددة هذه

عندما تطبق قالب قائمة مراجعة إطلاق المنتج من ClickUp، يمكنك أيضًا الوصول إلى عرض حسب الفئة الذي ينظم جميع المهام وفقًا لفئاتها الخاصة.

يعد تصنيف مهام إطلاق منتجك حسب الفئة أمرًا أساسيًا لتتبع كل مهمة من مهام إطلاق المنتج مرحلة من مراحل المشروع من البداية إلى النهاية في خارطة طريق المنتج . ويحافظ قالب فئات إطلاق المنتج على هذا القالب خطة المشروع عملية بسيطة. يمكنك معرفة المهام التي لا تزال معلقة في كل فئة وحذف المهام التي أكملتها بالفعل، مما يمنحك نافذة واضحة لما يمكن توقعه لما تبقى من مشروعك.

تحتوي كل فئة على قائمة بالمهام أدناه. على سبيل المثال، قد يكون لديك فئة التسعير التي تتضمن مهام مثل "تقدير التكاليف" و"تحديد أهداف العمل" يمكنك الاطلاع على تواريخ البدء والانتهاء لكل مشروع ووضع علامة على المهام المختلفة (أو المهام الفرعية) للمساعدة في تحديد الأولويات لإطلاق منتج ناجح.

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6. قالب لوحة إطلاق المنتج ClickUp

يوفر عرض لوحة ClickUp صورة كاملة لاستراتيجيتك مع ميزات السحب والإفلات

طريقة العرض الأخرى التي تحصل عليها مع قالب قائمة مراجعة منتج ClickUp هي طريقة عرض اللوحة. تعرض طريقة العرض هذه جميع المهام وفقًا للحالة.

على غرار طريقة العرض حسب الفئة، تعرض طريقة عرض اللوحة جميع المهام في قوائم تحت فئات الحالة المقابلة لها. تشمل الحالات المختلفة معلق، قيد التنفيذ، قيد التنفيذ، للمراجعة، قيد الانتظار، مكتمل. مرة أخرى، مثل طريقة عرض الفئات، يمكنك الاطلاع على المعلومات الخاصة بكل مهمة، بما في ذلك اسم المهمة وتواريخ البدء والانتهاء والأوقات وأي مهام فرعية تحتها.

أثناء إكمال المهام المختلفة، ستتم إزالتها من قائمة المهام المقابلة، مما يتيح لك معرفة ما تحتاج إلى إكماله بدقة أثناء تقدمك.

على سبيل المثال، قد يكون لديك قائمة مهام معلقة تتضمن جميع المهام التي لم تبدأ بعد. بمجرد أن يبدأ أحد المعينين مشروعًا ما، سينتقل إلى فئة قيد التنفيذ. يساعدك هذا على تتبع سير العمل من أجل تحقيق الفعالية إدارة المنتج . تحميل هذا القالب

7. انقر فوق قالب تطوير منتج جديد

تتبع مراحل المشروع المختلفة والمخرجات باستخدام قالب ClickUp New Product Development Template (قالب تطوير منتج جديد)

إذا كانت خطتك تتضمن منتجًا جديدًا بالكامل، يمكنك استكمال قالب خطة إطلاق منتج آخر بمساعدة قالب تطوير المنتج الجديد من ClickUp . يسمح هذا القالب لمديري المشاريع بتتبع التقدم المحرز في كل مشروع بناءً على مراحل محددة و المنجزات .

يأتي قالب خطة إطلاق المنتج هذا مع الكثير من الميزات مثل قالب قائمة مراجعة المنتج. على سبيل المثال، يمكنك تتبع التقدم المحرز بناءً على أربع حالات مختلفة لمختلف المهام، بما في ذلك مغلق، مكتمل، تقدم في العمل، تحت التنفيذ.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام العديد من الحقول المخصصة للحصول على المزيد من الشفافية في مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة المنتجات والمقاييس بما في ذلك المدة (بالأيام)، تعقيد المهمة، مستوى التأثير، الفريق، المرحلة، جهد المهمة. يمكنك أيضًا الاستفادة من خمسة أنواع مختلفة من طرق العرض، والتي تشمل ملخص المشروع، لوحة العمليات، الخط الزمني، مخطط جانت، دليل البدء.

باستخدام كل هذه الميزات، يمكن أن يساعدك قالب تطوير المنتج الجديد في إصدار منتج جديد بنجاح يثير إعجاب عملائك الجدد والحاليين. قم بتنزيل هذا القالب

8. قالب استراتيجية المنتج ClickUp

يمكن أن يساعدك قالب استراتيجية المنتج الخاص بـ ClickUp في تحديد أهم عناصر تطوير المنتج والتركيز عليها

إذا كنت بحاجة إلى نموذج كامل لتغطية خطة إطلاق منتجك بالكامل, قالب استراتيجية المنتج الخاص ب ClickUp يمكن أن يساعدك في تخطيط وتصور استراتيجيتك بالكامل، بدءًا من التطوير وحتى عملية إدارة الإصدار .

يركز قالب إطلاق المنتج هذا على جميع التفاصيل المتعلقة باستراتيجية منتجك مع تصورات متعمقة . ونتيجة لذلك، يعمل القالب كقطعة مهمة لـ مساعدة صانعي القرار تحديد الخطوات التي يجب اتخاذها وما الذي يجب تعديله لإتقان استراتيجيتهم.

إن قالب استراتيجية المنتج يتيح لك رؤية العديد من الحالات المختلفة لمختلف المراحل والمهام. تتضمن هذه الحالات مفتوح، مكتمل، مكتمل، قيد المراجعة، تحت المراجعة، تحت المراجعة، تحت التنفيذ، تحتاج إلى مراجعة. يمكنك أيضًا تعيين حقول مخصصة عند إنشاء المهام للتشغيل التلقائي، ويمكنك الاطلاع على دليل البدء المضمن للاستفادة الكاملة من هذا القالب.

للحصول على حل متكامل لاستراتيجية المنتج، استخدم هذا القالب مع قائمة مراجعة إطلاق المنتج والقوالب الأخرى. قم بتنزيل هذا القالب

9. قالب خطة إطلاق منتج مايكروسوفت وورد

عبر Template.net

سواءً كان لديك مايكروسوفت وورد أو أي نوع آخر من معالجات النصوص، يمكنك استخدام قالب خطة إطلاق المنتج المجاني من مايكروسوفت وورد مايكروسوفت للمساعدة في تبسيط عملية إطلاق منتجك. يمكنك استخدام هذه قوالب خارطة طريق المشروع عند إطلاق منتجك التالي، مما يتيح لك تعديل القالب وتخصيصه بناءً على متطلباتك الفريدة.

يمكنك بسهولة تنظيم خطة إطلاق منتجك من البداية إلى النهاية باستخدام هذا القالب الشامل. قم بتضمين صفحة غلاف، وجدول محتويات للتصفح البسيط، وأقسام مختلفة مثل تقارير المراجعة, الأهداف والغايات والمزيد بناءً على احتياجات مشروعك.

يمكن أيضًا تنزيل قالب إطلاق المنتج هذا بتنسيقات متنوعة اعتمادًا على البرنامج الذي تستخدمه، بما في ذلك MS Word أو محرر مستندات Google أو Apple Pages أو ملف PDF قابل للتحرير أو نسخة متصفح. تنزيل هذا القالب

10. قالب استراتيجية إطلاق المنتج في إكسل

عبر Template.net

منتج مفيد آخر أداة إدارة الإصدار التي يمكن أن تعزز نجاح إطلاق منتجك هو قالب إطلاق المنتج من إكسل. فهو يوفر الطريقة المثالية لتصور استراتيجية منتجك في كل خطوة، مع القدرة على رؤية كل مهمة في الجدول الزمني للمشروع . يمكنك أيضًا ترميز المشروع بالألوان لتتبع كل مهمة وفترة زمنية على طول الجدول الزمني.

مثل قالب خطة إطلاق منتج MS Word، يتوفر قالب إطلاق المنتج هذا بأي صيغة تحتاجها تقريباً. يمكنك استخدامه في مايكروسوفت إكسل، ومايكروسوفت وورد، وباور بوينت، وصفحات آبل، وأبل كينوت، ومحرّر مستندات جوجل، وجداول بيانات جوجل، والشرائح جوجل. يمكنك أيضًا تنزيله بصيغة PDF قابلة للتحرير. تنزيل هذا القالب

قم بتنمية أعمالك باستخدام قوالب خطة إطلاق المنتج

بمساعدة القالب الصحيح وراء إطلاق منتجك، ستضمن أن جميع الأنظمة جاهزة وجاهزة للإطلاق في كل خطوة. ستضمن عدم إغفال أي جزء من استراتيجيتك أو عدم طهيه بشكل جيد.

ستغطي القوالب الصحيحة لإطلاق المنتج كل جانب من جوانب إطلاق منتجك وستجعل من السهل متابعتها أثناء التحضير للإصدار الجديد. كما أنها سوف تبسيط العملية على المدى الطويل مع كل منتج جديد أو إعادة إصدار تخطط له في المستقبل.

إذا كنت بحاجة إلى حل إدارة منتج عالي الجودة لعملك, كليك أب هنا لتزويدك بما تحتاجه مع برنامج إدارة المنتجات الديناميكية يمكن أن يرتقي بقدرات إطلاق منتجك إلى المستوى التالي.

ستجد الكثير من القوالب لمساعدتك في التخطيط كل جزء من دورة حياة المنتج الخاص بك إلى جانب الآلاف من عمليات التكامل، وعدد غير محدود من الأعضاء والمهام، وغير ذلك الكثير دون أي تكلفة عليك.