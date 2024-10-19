8 أفضل برامج إدارة دورة حياة المنتج في عام 2025

كل الأشياء الجيدة لا بد أن تنتهي في نهاية المطاف، وكما يعلم أي مدير منتج، فإن أفضل شيء تالٍ هو دائماً قاب قوسين أو أدنى. وسواء كنت تعمل في مجال تطوير البرمجيات أو التصنيع، فمن المرجح أنك تتعامل مع العديد من المنتجات في وقت واحد، وكلها في مراحل مختلفة من دورات حياتها.

يصبح الأمر مربكاً بعض الشيء بعد فترة، أليس كذلك؟

ففي نهاية المطاف، المنتج الجديد اللامع والصارخ له احتياجات مختلفة عن المنتج القديم الأقل إثارة الذي تخطط لإغلاقه في العام المقبل.

تساعدك برمجيات إدارة دورة حياة المنتج (PLM) على إدارة المنتج بدءاً من المفهوم والتصميم وصولاً إلى الإطلاق والتقاعد. يستخدم المصممون والمهندسون حلول PLM الأكثر شيوعًا، لكنها أدوات شائعة في عمليات تطوير المنتجات البرمجية أيضًا.

تمنح برمجيات إدارة دورة حياة المنتج الجميع - بما في ذلك أصحاب المصلحة غير التقنيين - مزيدًا من الرؤية لما يجري في جميع منتجاتك، دون الحاجة إلى المصطلحات التقنية. عند استخدامها بحكمة، تعمل برمجيات إدارة دورة حياة المنتج على تسريع الوقت اللازم للتسويق، وتعزز جودة المنتج، وتزيد من الربحية (المفضلة لدينا). 🙌

في هذا الدليل، سنقدم لك في هذا الدليل بعض النصائح حول كيفية العثور على أداة إدارة دورة حياة عالية الجودة ومشاركة أفضل ثمانية أدوات لدينا اختياراتنا المفضلة لمديري المنتجات المشغولين .

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة دورة حياة المنتج؟

ستوصلك أدوات إدارة دورة حياة المنتج الثمانية في هذا الدليل إلى أبعد مدى. لقد ركزنا على برامج إدارة دورة حياة المنتج التي تقدم ميزات رئيسية مثل:

إدارة السجل المتراكم: بصفتك مالكاً للمنتج، فإن مهمتك هي التدقيق في طلبات الميزات المتراكمة والأخطاء لتحسين تجربة العملاء. ولكن إذا كان لديك العشرات (أو حتى المئات) من المنتجات، فإن الأعمال المتراكمة تنمو بسرعة كبيرة. اختر نظام PLM الذي يبسط الأعمال المتراكمة لديك أدوات بدون ترميز: لا يعرف الجميع كيفية البرمجة. قد يكون بعض الترميز ضروريًا لمزيد من التطبيقات البرمجية التقنية ولكن ابحث عن الخيارات التي تأتي مع أدوات بدون ترميز . هذا يجعل المنصة في متناول الأشخاص غير التقنيين ويجعل حياة العاملين التقنيين أسهل

بصفتك مالكاً للمنتج، فإن مهمتك هي التدقيق في طلبات الميزات المتراكمة والأخطاء لتحسين تجربة العملاء. ولكن إذا كان لديك العشرات (أو حتى المئات) من المنتجات، فإن الأعمال المتراكمة تنمو بسرعة كبيرة. اختر نظام PLM الذي يبسط الأعمال المتراكمة لديك المرئيات: تجعل المرئيات دورة حياة منتجك أكثر سهولة في الفهم - خاصة إذا كنت تدير الكثير من المنتجات في وقت واحد. استخدم حل إدارة دورة حياة المنتج الذي يصور سير عملك وأدواتك وسباقات السرعة والأتمتة والمزيد في مكان واحد

تصور مهامك وعرض المهام التابعة الأخرى بأكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp

أدوات وتكاملات مفيدة: من قال أنك بحاجة إلى أدوات منفصلة لإدارة دورة حياة المنتج بالكامل؟ احصل على منصة تقوم بكل شيء. ربما تتضمن كاتب وصف المنتج بالذكاء الاصطناعي أو تكامل برامج التسويق لمزج إنشاء المنتج مع ترويج المنتج . لا تستقر؛ فهناك الكثير من الخيارات المفيدة للاختيار من بينها

## أفضل 8 برامج لإدارة دورة حياة المنتج لاستخدامها في عام 2024

هل تحتاج إلى العثور على أفضل أداة لإدارة دورة حياة المنتج؟ لا تقضي ساعات في البحث عبر الإنترنت عن بائع حسن السمعة؛ لقد قمنا بالبحث عنك يا صديقي.

تحقق من هذه القائمة لاختيار أفضل برامج إدارة دورة حياة المنتج لأعمالك. 🤩

1. انقر فوق

تساعد قوائم ClickUp Lists في تنظيم إصدارات إدارة المنتجات

ليس للتفاخر، ولكن كليك أب لإدارة المنتجات هو سكين الجيش السويسري لإدارة PLMs. إذا كان بإمكانك أن تحلم به، فلدينا أداة أو قالب أو ميزة له.

كحل لإدارة دورة حياة المنتج، يعمل ClickUp على مواءمة تخطيط المنتج والتعاون والتصورات السريعة الملائمة لسرعة إنجاز العمل بشكل أفضل في وقت أقل.

يختلف ClickUp عن أي حل آخر لإدارة دورة حياة المنتج في السوق لأنه يدمج المستندات وخرائط الطريق والأهداف والمهام واللوحات البيضاء وغيرها في سير عمل DevOps. فبدلاً من إخبار فريقك بالتنقل بين عشرات الأدوات لأداء مهمة واحدة، يمكنك الاحتفاظ بكل شيء في ClickUp من أجل توفير الوقت وتفكيك الصوامع

باستخدام Roadmapping، يمكنك جمع الملاحظات ومسابقات السرعة وتصورها ضمن خارطة طريق واحدة للمنتج - والألوان الجميلة لا تضر أيضاً. نظرًا لأن جميع مستنداتك ولوحاتك البيضاء موجودة على نفس النظام الأساسي، فإنك تحتفظ بخرائط الطريق وجلسات العصف الذهني وتصميمات المنتج في مكان واحد لتعاون أبسط

جميع لوحات معلومات وتقارير ClickUp قابلة للتخصيص بالكامل، بحيث يمكنك الحصول على مستوى عالٍ أو دقيق كما تريد. أضف عناصر واجهة مستخدم لمؤشرات الأداء الرئيسية الأكثر أهمية بالنسبة لك حتى لا تحتاج إلى البحث عن معلومات المنتج المهمة مرة أخرى.

ClickUp أفضل الميزات:

التعاون في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق والأقسام الأخرى باستخدام الأهداف والمستندات واللوحات البيضاء عبر أدوات إدارة المشاريع القوية

نقل المهام تلقائيًا بين أعضاء الفريق: لا مزيد من عمليات التسليم اليدوي في عملية التطوير

قوالب استراتيجية المنتج لدورة حياة منتجك

استخدم ClickUp AI لإنشاء خطط ووثائق قوية للمنتج في بضع دقائق فقط

تصور بسرعة حالة منتجك وأداء فريق العمل لديك باستخدام لوحات المعلومات والتقارير القابلة للتخصيص لفرق تطوير البرمجيات أو فرق إدارة الاختبار

قيود ClickUp:

لا تتوفر بعض ميزات ClickUp إلا للمستخدمين المميزين فقط

يقول بعض المستخدمين إن ClickUp يحتوي على العديد من الميزات التي قد يكون استخدامها مخيفًا في البداية

تسعير ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا؛ 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع شهريًا

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا؛ 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع شهريًا الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا؛ 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع شهريًا

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا؛ 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp:

G2: 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3700 تقييم)

2. جيرا

عبر أطلسيان Jira هي في المقام الأول أداة تطوير برمجيات مصممة من أجل سير العمل الرشيق ولكنه يصلح لمنهجيات الشلال أيضًا.

إذا كنت مطورًا، فهذا هو الحل المناسب لك لإدارة دورة حياة المنتج. يحاكي Jira شكل ومظهر فرق العمل الرشيقة الشخصية وفرق العمل الرشيقة، لذا فهو مفيد أيضًا لفرق البرمجيات عن بُعد.

في Jira، يمكنك إنشاء شخصيات المستخدم والقصص، وتتبع المشكلات، وتعيين المهام لفريقك. المنصة قابلة للتخصيص بشكل فائق، لذا لا تتردد في تغييرها حسب الحاجة لتناسب سير عملك ودورة حياة تطوير البرمجيات الخاصة بك.

بالإضافة إلى ذلك، تتكامل Jira مع الكثير من تطبيقات الجهات الخارجية عبر سوق Atlassian Marketplace، لذا فإن عمليات التكامل على بعد نقرة واحدة.

أفضل ميزات Jira:

ميزات الأتمتة بدون رموز، مثل المشغّلات، توفر الوقت

سحب البيانات المرئية في الوقت الفعلي عن منتجاتك

إدارة المهام الرشيقة في لوحة كانبان الرقمية

قيود Jira:

تم تصميم جيرا لفرق تطوير البرمجيات، لذلك إذا لم تكن فريق برمجيات، فمن غير المنطقي استخدام هذه الأداة

جيرا معقدة في الاستخدام ولديها عائق كبير أمام الدخول إلى برامج إدارة المشاريع

تسعير جيرا:

مجاناً

المعيار: 7.75 دولار/مستخدم، حتى 35,000 مستخدم

7.75 دولار/مستخدم، حتى 35,000 مستخدم القسط: 15.25 دولار/مستخدم

15.25 دولار/مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات جيرا

ج2: 4.3/5 (أكثر من 5400 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 5400 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 13,200 تقييم)

تحقق من هذه بدائل جيرا !

3. Oracle Agile PLM

عبر أوراكل هل أنت شركة أوراكل؟ إذا كان الأمر كذلك، جرّب برنامج إدارة دورة حياة المنتج الرشيق من Oracle من حيث الحجم.

هذا برنامج PLM سحابي، لذا يمكن لفريقك الوصول إليه من أي مكان تقريبًا. إنه الأكثر منطقية للفرق التي تعتمد على سرب من المعلومات المتعلقة بالمنتج - مثل البيانات في الوقت الفعلي أو تقارير الأخطاء - لتوحيد البيانات وتنظيمها.

تعد Oracle أكثر شيوعًا لدى الشركات المؤسسية لأنها تنظم كمية كبيرة من البيانات المعقدة دون المساس بالأداء. استخدم هذه المنصة لإضفاء الطابع المركزي على إدارة مستندات المنتج، وتحليلات الأسباب الجذرية، وتطوير المنتجات في جميع أنحاء عملك.

أفضل ميزات Oracle Agile PLM:

تتكامل Oracle PLM بشكل جيد مع حلول Oracle الأخرى، لذلك إذا كنت تستخدم Oracle بالفعل، فهذا أمر لا غنى عنه

تقليل مخاطر تقديم منتج جديد من خلال إنشاء مستندات متطلبات المنتج لجميع خطوط الإنتاج

فرض الامتثال التنظيمي في كل مرحلة من مراحل دورة حياة تطوير البرامج من خلال إضافة معاييرك إلى Oracle

قيود Oracle Agile PLM:

تحتوي Oracle على الكثير من الأجراس والصفارات، لذا يصعب على المبتدئين استخدامها

لا يوجد إصدار مجاني أو مجاني لأدوات إدارة المشاريع الخاصة بها

تسعير Oracle Agile PLM:

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات أوراكل أجايل PLM:

G2: 4.0/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

4.0/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 20 مراجعة)

4. نيو ريليك

عبر نيو ريليك New Relic هو حل لإدارة دورة حياة التطبيقات (ALM) مصمم لهندسة البرمجيات وعمليات التصنيع. تتخصص أداة إدارة دورة حياة التطبيقات هذه في تبسيط بيانات القياس عن بُعد، وهي معلومات يتم سحبها من الأجهزة التي تدعم إنترنت الأشياء (IoT).

تُعد New Relic مناسبة أكثر لتصنيع قطع غيار الطائرات أو السيارات، لكن فرق تطوير البرمجيات تقسم بميزاتها القوية. ويمكنه إدارة تطوير التطبيقات وإيقاف الأخطاء وتحسين تجربة المستخدم.

نحب أيضًا ميزات الأمان المتكاملة لإدارة دورة حياة التطبيق المتكاملة، والتي تعتبر مثالية للشركات ذات المهام الحرجة التي _لا يمكن أن يكون لديها اختراق إلكتروني. 👀

أفضل ميزات New Relic:

يقدم New Relic مستوى مجاني مع ميزات سخية، بحيث يمكنك تجربته قبل الشراء

تمنحك إدارة الإصدار والتحكم في الإصدار المزيد من السياق حول كل منتج

لدى New Relic أكثر من 600 تكامل

New Relic Grok هو مساعد مراقبة بالذكاء الاصطناعي يعمل على تبسيط بيانات القياس عن بُعد باستخدام معالجة اللغة الطبيعية، على غرار ChatGPT

قيود نيو ريليك الجديدة:

تعد New Relic مناسبة فقط للفرق والمجالات التقنية العالية ذات عملية تطوير صارمة

يقول بعض المستخدمين أن المنصة متخلفة ولديها مشاكل في الوصول إليها

ويقول آخرون إن تكاليف الترخيص مرتفعة للغاية

أسعار نيو ريليك الجديدة:

المعيار: مجاناً لمستخدم واحد للمنصة الكاملة؛ 99 دولاراً شهرياً لكل مستخدم إضافي، حتى خمسة مستخدمين

مجاناً لمستخدم واحد للمنصة الكاملة؛ 99 دولاراً شهرياً لكل مستخدم إضافي، حتى خمسة مستخدمين الإحترافية: 349 دولارًا شهريًا لكل مستخدم للمنصة الكاملة، يتم دفعها سنويًا

349 دولارًا شهريًا لكل مستخدم للمنصة الكاملة، يتم دفعها سنويًا المؤسسات: 549 دولارًا شهريًا لكل مستخدم للمنصة الكاملة، يتم دفعها سنويًا

تقييمات ومراجعات New Relic:

G2: 4.3/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 160 تقييم)

5. لوحة المنتجات

عبر لوحة المنتجات Productboard هو نوع فريد من برامج إدارة دورة حياة المنتج لأنه يمنح العميل صوتًا في كل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج. تستخدم معظم الشركات برنامجاً منفصلاً منصة منفصلة لملاحظات العملاء للقيام بذلك، لكن منصة Productboard تدمج بين التغذية الراجعة والمهام والأولويات.

تعمل لوحة المنتجات على مواءمة الفرق - حتى عبر الأقسام المختلفة - مع خارطة طريق واحدة وممارسات عمل موحدة.

باستخدام Productboard، يمكنك المشاركة في إنشاء المنتجات جنبًا إلى جنب مع عملائك. إذا طلب أحد العملاء ميزة معينة، يقوم البرنامج بتقييم أهمية طلب الميزة إلى جانب مستوى أهمية العميل (مثل الإيرادات السنوية المتكررة وحجمه وما إلى ذلك) لمساعدتك في تحديد أولويات الميزات والإصلاحات الجديدة.

أفضل ميزات لوحة المنتجات:

تقدم Productboard نسخة تجريبية مجانية

يستخدم Productboard تصنيفًا يعتمد على البيانات لتحديد أولويات العناصر المهمة تلقائيًا: لا مزيد من التخمين

يقوم الذكاء الاصطناعي في Productboard بتحليل الملاحظات بسرعة لتبسيط ملاحظات المنتج لتسهيل جهود إدارة الاختبارات

قيود لوحة المنتجات:

لا تتضمن Productboard إدارة المهام. كما أن تكاملاتها مع الجهات الخارجية لإدارة دورة حياة التطبيق غير متوفرة أيضاً

يقول بعض المستخدمين أن النظام الأساسي يفتقر إلى التخصيص والمرونة

تسعير لوحة المنتجات:

الأساسي: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا الإحترافية: 80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات لوحة المنتجات:

G2: 4.3/5 (أكثر من 220 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 220 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 140 تقييم)

تحقق من هذه بدائل لوحة المنتجات !

6. PTC Windchill

عبر PTC يعد برنامج Windchill PLM من شركة PTC مفيدًا لمجموعة من حالات الاستخدام، ولكنه يتألق حقًا في مجال المنتجات المادية. هذا البرنامج مخصص لـ فرق متعددة الوظائف التي تعمل عن بُعد أو في مراكز تصنيع مختلفة في جميع أنحاء العالم.

يمكن أن تكون Windchill تقنية أو بسيطة كما تريدها أن تكون. تعمل حزمها غير المتخصصة على تبسيط محتوى إدارة PLM لجعل التكنولوجيا في متناول جميع الفرق في عملية التطوير.

يمكن أن تكون Windchill إما محلية أو قائمة على السحابة. حتى أنه يتكامل مع إدارة موارد المؤسسة (ERP) لسحب جميع بيانات منتجك في مكان واحد.

أفضل ميزات PTC Windchill:

تقدم Windchill وظائف إضافية لجعل المنصة أكثر ملاءمة لدورك أو مجال عملك أو مهامك

عرض بيانات المنتج بشكل ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد وحتى الواقع المعزز

إجراء إدارة بيانات المنتج والتصور الديناميكي في الوقت الفعلي

قيود PTC Windchill:

لديها منحنى تعليمي حاد لبعض مشاريع البرمجيات

قد يكون Windchill مكلفًا للغاية بالنسبة لفريق تطوير الأعمال الصغيرة

تسعير PTC Windchill:

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات PTC Windchill:

G2: 4.0/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.0/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.5/5 (2 مراجعات)

7. أبتشين

عبر أوتوديسك Upchain هو منتج من Autodesk يربط بين الأشخاص والبيانات والعمليات التجارية في منصة واحدة. ويصف نفسه بأنه مصدر واحد للحقيقة لجميع بيانات المنتج، وهذا ليس بالأمر الهيّن. 🌻

نحن نحب عملية السحب والإفلات المعيارية ومنشئ سير العمل في Upchain. ليست هناك حاجة لبرمجة أي شيء: ما عليك سوى تصور دورة حياة المنتج ببضع نقرات، وستكون جاهزًا للانطلاق.

يأتي Upchain أيضًا مع الكثير من الإصدارات المختلفة ويقدم حلولًا لفرق المؤسسات ومهندسي التصميم وحتى الفرق غير الهندسية التي تحتاج إلى شيء أقل تقنية.

أفضل ميزات Upchain:

تتيح Upchain تكامل التصميم بمساعدة الحاسوب (CAD)، واتصال واجهة برمجة التطبيقات، والتكامل مع بيانات تخطيط موارد المؤسسة (ERP) وإدارة علاقات العملاء

يأتي Upchain مع إصدار محمول للوصول أثناء التنقل

امنح كل شخص في مؤسستك إمكانية الوصول إلى ملفات التصميم بمساعدة الحاسوب حتى لو لم يكن لديه ترخيص CAD

قيود Upchain:

يقدم تطبيقاً مستنداً إلى الويب فقط

لدى Upchain بعض القيود في المعالجة مستندات المنتجات التقنية Upchain التسعير:

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Upchain

G2: 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.0/5 (1 مراجعة)

8. سيمنز تيم سنتر

عبر سيمنز يغطي برنامج Teamcenter من سيمنز كل مرحلة من مراحل إدارة دورة الحياة، بدءاً من المتطلبات إلى التصميم والتصور إلى الاتصال.

إنه نظام PLM قوي يأتي مع وظائف أنيقة مثل التوائم الرقمية. لن تحتاج كل شركة إلى ذلك، لكنها رائعة إذا كنت ترغب في محاكاة النماذج الأولية المادية بتكلفة زهيدة في بيئة رقمية. عند استخدامها بحكمة، تعمل التوائم الرقمية على تسريع مرحلة التصميم بشكل كبير.

يتوفر Teamcenter في مكان العمل أو على السحابة أو حتى كحل برمجي كخدمة (SaaS). ويصف نفسه بأنه حل لكل من الشركات الصغيرة والمؤسسات، على الرغم من أنه ربما يكون أكثر ملاءمة للمؤسسات الكبيرة بسبب تكامله مع تقنيات سيمنز الأخرى.

سيمنز تيم سنتر أفضل الميزات:

تقدم سيمنز مكونات إضافية لتطوير البرامج ثلاثية الأبعاد، والتصميم بمساعدة الحاسوب، وبرامج التنبؤ بالأداء

إدارة تكاليف المنتج من داخل إدارة PLM

اسحب تحليلات إدارة PLM في الوقت الحقيقي لإبقاء فريقك على الهدف

قيود مركز سيمنز Teamcenter:

أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل في النشر وسهولة الاستخدام

لا يقدم Teamcenter خيارًا مجانيًا أو مجانيًا

تسعير مركز فريق سيمنز Teamcenter:

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات سيمنز تيم سنتر #### تقييمات ومراجعات سيمنز تيم سنتر:

G2: 4.3/5 (أكثر من 280+ تقييم)

4.3/5 (أكثر من 280+ تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 80 تقييم)

تخلص من جداول البيانات: استخدم ClickUp لـ PLM

يطلب عملاؤك منتجات أسرع وأكثر ابتكارًا. وبما أن عمليات الإدارة تصبح أكثر تعقيداً يوماً بعد يوم، فقد حان الوقت لمنح فريقك هدية حل برمجيات إدارة دورة حياة المنتج المتينة.

الخيار الأكثر كفاءة وتوفيرًا للوقت في هذه القائمة هو ClickUp، حيث تعتمد آلاف الشركات على ClickUp لكتابة أوصاف المنتج باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومشاركة وثائق المنتج، وتصور سير العمل الرشيق في لوحة التحكم نفسها.

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