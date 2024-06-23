10 استراتيجيات لإدارة المنتجات &؛ نصائح لتحقيق أقصى قدر من النجاح للمنتج

تشبه إدارة المنتج المشي على حبل مشدود - أي الموازنة بين احتياجات المستخدم الحالية ورؤية المنتج على المدى الطويل. أضف إلى ذلك الضغط للحفاظ على الاحتفاظ بالمستخدمين مع إدارة توقعات أصحاب المصلحة الداخليين. الإدارة الفعالة للمنتج لذلك، تتطلب مزيجًا من التفكير الاستراتيجي والوعي بالسوق والتعاون متعدد الوظائف. ما يساعد، بالإضافة إلى ذلك، هو وجود استراتيجية واضحة المعالم لإدارة المنتجات.

توفر استراتيجية المنتج القوية والمنظمة جيدًا الهيكل والتوجيه اللازمين لتجاوز التحديات ومواءمة التوقعات وتحقيق أهداف العمل.

يمكنك مقارنة استراتيجيات إدارة المنتج بالمخطط. فاستراتيجية المنتج هي خطة رفيعة المستوى تحدد "من" و"ماذا" و"كيف" للمنتج خلال دورة حياته. وهي تساعد على توضيح من يسعى المنتج لخدمته، وما الذي يقدمه، ورؤية جماعية لكيفية تحقيق ذلك.

في هذا الدليل، سوف نستكشف الفروق الدقيقة في إنشاء استراتيجيات شاملة لإدارة المنتج التي ستقود منتجك إلى النجاح.

لماذا تعتبر إدارة المنتج مهمة؟

إدارة المنتج هي العملية المنهجية التي تدير من خلالها المؤسسة تطوير المنتج من البداية وحتى نهاية دورة حياته. ويشمل ذلك:

فهم السوق المستهدف وإجراء أبحاث السوق

تطوير خارطة طريق المنتج

تحديد أهداف المنتج وغاياتهالتخطيط لإطلاق المنتج _، يمكنك توثيق جميع أفكارك ومناقشاتك حول برامج المقارنات الدولية في مساحة عمل مشتركة. هذا هو المكان الذي يمكنك فيه أيضًا تخطيط وتأطير جميع خطوات العمل في تطوير منتجك

استخدم الخرائط الذهنية ClickUp Mindmaps لتصور فكرة منتجك التالي، وتخطيط مهامك وخطوات العمل الخاصة بك، ووضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية فعالة لإدارة المنتج

2. استفد من ملاحظات المستخدمين

احصل على رؤى مهمة حول تفضيلات المستخدمين والميزات التي يطلبونها وتجربتهم في استخدام المنتج حتى الآن.

استخدم استبيانات المستخدمين, نماذج ملاحظات العملاء ، والمقابلات لفهم نقاط الألم لدى المستخدم وتوقعاته وتطوير منتج يساعده حقًا.

بالنسبة للمنتجات الحالية، فإن جمع الملاحظات وتحليلها هو المفتاح لابتكار المنتج وضمان بقاءه ملائمًا وتقديم قيمة.

نصيحة احترافية💡: استخدم النقر فوق النماذج لجمع الملاحظات وتنظيمها. يتم تحويل كل إرسال إلى مهمة، مما يسمح لفريقك بمراجعة بيانات الردود وتنظيمها بسهولة

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استخدام طريقة عرض نموذج ClickUp لجمع ملاحظات المنتج وتنظيمها

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3. إدارة الأفكار

يعد وضع الأفكار جزءًا مهمًا من عملية إدارة المنتج - بدءًا من الميزات وحزم التسعير إلى تجربة المستخدم. عندما تتعاون فرق متعددة وأصحاب المصلحة على المنتج، يمكنك توليد مجموعة واسعة من الأفكار ووجهات النظر. ولكن يجب أن يكون لديك نظام لضمان عدم ضياع أفضلها في الكم الهائل من الأفكار.

كممارسة روتينية، خاصة أثناء اجتماعات التقدم، يستخدم مديرو المنتجات ClickUp Whiteboards للعصف الذهني مع الفريق، جمع الأفكار المختصرة، والاحتفاظ بمستودع للأفكار لإعادة النظر فيها والانتقال إلى المرحلة التالية من التطوير. ألواح بيضاء لفرق المنتجات تعزيز التعاون بين فرق العمل عن بُعد. يمكن لفريقك المشاركة بأفكارهم وملاحظاتهم في الوقت الفعلي. هذا يجعل الجميع، بما في ذلك مصممي تجربة المستخدم والمسوقين والمهندسين، على نفس الصفحة وعلى استعداد لبناء المنتج الرائد التالي.

حوِّل الأفكار إلى أفعال لإضفاء الحيوية على إبداع فريقك وتعاونه مع السبورة البيضاء من ClickUp

نصيحة احترافية💡: انتقل مباشرة من التصميم إلى التطوير في ClickUp! إليك الطريقة: بعد مرحلة التصميم، قم بتحويل العناصر الموجودة في ClickUp Whiteboard إلى مهام للمطورين والمهندسين لديك. بالإضافة إلى ذلك، قم بتضمين السبورة البيضاء في ClickUp Docs لمناقشتك التالية. قم بتحويل الملاحظات اللاصقة إلى مهام، وقم بتعيينها وإضافتها إلى خطة التطوير في سباقك التالي._

4. قم بإجراء تمارين تخطيط رحلة العميل

إن مفتاح نجاح تبني المنتج هو التخطيط لكل خطوة في رحلة العميل.

يتضمن تخطيط رحلة العميل تحديد كل نقطة اتصال يتفاعل معها العميل في مراحل مختلفة من البحث عن منتجك وشرائه واستخدامه. يجب أن تكون كل نقطة تلامس مؤثرة - بدءاً من نقطة تفاعل العميل مع المحتوى الخاص بك لأول مرة إلى عملية التأهيل وتجربة العميل بشكل عام.

يساعدك هذا التمرين على فهم نقاط الألم لدى العملاء، وأي ثغرات في تجربتهم، والمجالات المحتملة لتحسين المنتج. ادمج وجهات نظر متعددة، خاصةً من الفرق التي تتعامل مع العملاء مثل التسويق وخدمة العملاء والمبيعات.

A قالب خريطة رحلة العميل ClickUp مفيد هنا. يمكنك تصور رحلة كل عميل عبر نقاط اتصال مختلفة ومعرفة ما يعمل وما لا يعمل. هذا يجعل من السهل التعاون وإنشاء المهام التي تدعم كل نقطة اتصال ومراقبة المهام لضمان أقصى قدر من الإنتاجية.

قم بتحسين تتبع رحلة العميل من خلال تسجيل الشاشة، والتحرير التعاوني، والأتمتة، والذكاء الاصطناعي، والمزيد مع نموذج خريطة رحلة العميل ClickUp

5. بناء خرائط طريق للمنتجات ذات التأثير

تساعدك خارطة طريق المنتج التي تركز على التأثير على اتباع استراتيجية ذات نتائج ملموسة وأهداف محددة تتماشى مع الأهداف التنظيمية.

قم بتنفيذ الخطوات المختلفة لخارطة الطريق المتصورة الخاصة بك في إجراءات منسقة. يمكنك استخدام أطر عمل لتحديد الأولويات مثل طريقة MoSCoW ونموذج كانو للتركيز على الأنشطة التي تدفع رحلة منتجك إلى الأمام.

نصيحة احترافية💡: تخطيط المعالم والأهداف والمواعيد النهائية ومالكي المشروع مع طرق عرض قابلة للتخصيص مثل الجدول الزمني , مخطط جانت ، و_ عرض اللوحة .

قم بإدارة خرائط طريق المنتجات، والأعمال المتراكمة، وسباقات السرعة، وتصميم تجربة المستخدم باستخدام برنامج ClickUp Agile Project Management Software

6. ضمان التوافق في جميع المجالات

تأكد من حصولك على موافقة أصحاب المصلحة وأعضاء الفريق في كل خطوة من خطوات المشروع عملية تطوير المنتج . قد يتطلب إبقاء جميع أصحاب المصلحة على نفس الصفحة جهدًا كبيرًا، ولكنه جزء أساسي من العملية. تساعد المواءمة بين الفرق في تطوير منتجك على المضي قدماً بسلاسة

على سبيل المثال، يمكن أن تؤثر التعديلات الطفيفة في حزم الأسعار أو الميزات بشكل كبير على تجربة المستخدم. ومع ذلك، إذا لم يتم الإبلاغ عن هذه التغييرات بشكل صحيح، فإنها تسبب تأخيرات غير ضرورية في استراتيجية إطلاق المنتج وتحديثات الميزات. قد تبدو مثل هذه التغييرات والتعديلات الصغيرة غير مهمة، لكنها قد تؤدي إلى سوء الفهم وإبطاء التقدم.

7. اتباع نهج رشيق

إدارة المنتج وتطويره هما عمليتان ديناميكيتان. وللحفاظ على تقدم ثابت، يحتاج مديرو المنتجات إلى تنمية عقلية رشيقة في الفريق.

استخدام المنهجيات الرشيقة مثل Scrum، يمكنك التحرك بسرعة للتركيز على عناصر العمل التي تحرك الإبرة.

والفكرة هي بناء مشروع قادر على المنافسة ومتوافق مع توقعات المستخدمين. يمكنك تحسين أدائه من خلال تحسين المنتج باستمرار استجابةً لديناميكيات السوق واحتياجات العملاء المتطورة.

8. تحديد أهداف تسويق المنتج وتتبعها

لا تكتمل استراتيجية منتجك دون خطة إطلاق وترويج تضع منتجك وتروج له بذكاء في السوق. أهداف ClickUp ميزة مفيدة لتتبع خطة تسويق منتجك وإدارتها.

على سبيل المثال، لنفترض أنك تريد إطلاق خطة تسعير منقحة كجزء من الحملة السنوية. في قسم الأهداف، يمكنك إنشاء أهداف مع الأوصاف وتواريخ الاستحقاق وتتبع التقدم المحرز في كل مهمة ومن المسؤول عنها.

وهذا يسمح لك بالبقاء منظماً و التركيز على تحقيق أهدافك.

أصبح تتبع التقدم المحرز وتحقيق نتائجنا أسهل مع ClickUp Goals

9. استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة لبناء تدفقات عمل منتجة

عزز إنتاجية الفريق من خلال دمج أدوات الذكاء الاصطناعي والأتمتة في استراتيجية منتجك. برنامج إدارة المنتجات من ClickUp يمنح مديري المنتجات الذخيرة التي يحتاجونها لإنجاز الأمور بشكل أسرع. إليك كيفية تعزيز الكفاءة والتعاون والإنتاجية:

ClickUp Brain للذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع والكتابة ClickUp Brain هو مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج الخاص بك، حيث يساعدك على أتمتة الأنشطة مثل كتابة

ملخصات المنتجات وتلخيص ملاحظات الاجتماعات، وإنشاء مواد تسويقية.

وباعتباره مدير مشروع الذكاء الاصطناعي الخاص بك، يقوم ClickUp Brain بأتمتة تحديثات التقدم وتقارير الحالة وحتى ملخصات الاستعداد اليومية وتخطيط المهام الفرعية وعناصر العمل.

أنشئ أفكارًا للمنتجات، وخرائط طريق، والمزيد باستخدام أدوات ClickUp AI التي صممها الخبراء

أتمتة ClickUp لأتمتة سير العمل وتحسينه أتمتة سير العمل يبسط تنفيذ المهام المتكررة، ويقلل من وقت إدخال البيانات يدويًا والأخطاء من خلال وضع إرشادات محددة لتشغيل مهام سير العمل.

سواء كنت تريد أتمتة شبه تلقائية أو أتمتة مهام سير العمل بالكامل لتنفيذ مهام محددة أو يدوية، فإن أتمتة ClickUp Automations تقوم بذلك من أجلك - مما يسرّع من طريقة إنجاز العمل.

ClickUp Chat View لتعاون الفريق عرض الدردشة ClickUp Chat View يضمن عدم سقوط أي شيء من خلال الثغرات، خاصةً عند مشاركة العديد من الفرق وأصحاب المصلحة في إدارة المنتج. فهو يحتفظ بجميع المحادثات المتعلقة بمهمة ما معاً، مما يسهل متابعتها.

على سبيل المثال، عندما ينشئ فريق التصميم إطارات سلكية للمنتج، يمكن لفريقك الهندسي البدء في دمجها في المكدس التقني لبناء الواجهة الأمامية والخلفية.

يمكن لمدير المشروع وضع علامة على فريق تطوير البرمجيات بشأن المهام التي يحتاجون إلى توليها من مصممي تجربة المستخدم.

بمجرد أن تصبح نسخة العمل جاهزة، يراجع فريق ضمان الجودة معايير القبول ويترك التعليقات المخصصة فيما يتعلق بالأخطاء ومشكلات الحجب الحرجة.

تقديم ملاحظات فورية أو التعاون للحصول على تحديثات باستخدام ClickUp Chat View

اقرأ المزيد: كيفية استخدام مديري منتجات ClickUp ل ClickUp

10. قياس التقدم

بصفتك مدير منتج يتعامل مع مشاريع متعددة في وقت واحد، فأنت تريد عملية سهلة لتحديد وتتبع التقدم المحرز مقابل oKRs المنتج .

بينما كان يتم ذلك تقليديًا عبر جداول البيانات، إلا أنها تعاني من مشاكل في قابلية التوسع، بما في ذلك الإدخال اليدوي للبيانات والتحكم في الإصدار، كما أن تحديثها يستغرق وقتًا طويلاً ويتعرض للأخطاء. لوحات معلومات ClickUp تتيح لك التقاط و تتبع المقاييس المهمة بصريًا دون الحاجة إلى إدخال جميع البيانات يدويًا. ويمكنك استخدام مخططات السرعة، ومخططات الاحتراق والتراجع، وعدد من الأدوات الأخرى القابلة للتخصيص للحصول على صورة كاملة عن مؤشرات الأداء الرئيسية للمنتج والمقاييس والعمل المنجز مقابل نطاق العمل المتبقي.

احصل على عرض شامل لحالات المشروع والمهام المتبقية في فريقك أو قسمك باستخدام لوحات المعلومات في ClickUp 3.0

كيفية تنفيذ استراتيجية إدارة المنتجات

استراتيجية المنتج القوية هي مفتاح أي تطوير ناجح للمنتج. إذا كنت تعاني من ضيق الوقت أو كنت تقوم بتطوير استراتيجية منتج لأول مرة, نموذج استراتيجية المنتج الخاص ب ClickUp يحتوي على كل ما تحتاجه للبدء في التنفيذ التفصيلي.

أنشئ خطة استراتيجية منتج مثالية تلبي احتياجات المستخدمين، وتتماشى مع أهداف الفريق، وتدفع نمو الأعمال باستخدام نموذج استراتيجية المنتج من ClickUp

يساعدك هذا القالب التفاعلي القابل للتخصيص على نقل أفكار منتجاتك من الرؤية إلى التنفيذ. باستخدامه، يمكنك وضع أهداف واضحة ومواءمة الفرق حولها. إذا كنت تستخدم القالب لأول مرة، فهو يتضمن عرض دليل البدء المريح الذي سيوضح لك كيفية استخدامه وإعداد المهام.

الخطوات الست الدقيقة للقيام بذلك:

1. حدد منتجك

احصل على الوضوح بشأن غرض منتجك وأهدافه، والمشاكل التي سيحلها - لإنشاء استراتيجية مركزة للمنتج تساعد الجميع على البقاء على المسار الصحيح.

حدد جميع هذه التفاصيل، بما في ذلك استراتيجيات المنتج المحتملة ومواصفاته ووظائفه على مستندات ClickUp والتي ستكون مصدرًا واحدًا للمعلومات لجميع الفرق التي تعمل على المنتج الفعلي.

2. أبحاث السوق

تحدد استراتيجية المنتج الخاص بك الخطوط العريضة لأبحاث السوق، واحتياجات وتطلعات الجمهور المستهدف، والاتجاهات والفرص المتاحة للميزة أو المنتج الجديد الذي يتم تطويره.

إنشاء مهام النقر فوق المهام لقياس التقدم المحرز في استراتيجية منتجك. اعتمادًا على رؤية منتجك، تتراوح أهداف منتجك من زيادة القيمة السوقية المضافة إلى إطلاق منتج أو ميزة جديدة.

استخدم أهداف النقر لتحديد كيفية تحقيق أهدافك من خلال إجراءات قابلة للقياس باستخدام الأهداف.

4. بناء خارطة طريق

استخدم أهدافك ورؤيتك لإنشاء خارطة طريق عالية المستوى. سيرشدك ذلك إلى الخطوات والإجراءات اللازمة لترجمة تلك الرؤية والهدف إلى أفعال.

5. رصد التقدم المحرز

عندما تنتقل استراتيجية المنتج إلى مرحلة التنفيذ، فأنت تريد مراقبة التقدم المحرز وإجراء التعديلات بشكل استباقي.

قم بتعيين المهام المتكررة للعمل الذي يجب إكماله بشكل متكرر حتى لا تقضي الوقت في إنشاء مهام جديدة يدويًا في كل مرة - بما في ذلك المهام اليومية والأسبوعية والشهرية.

6. تقييم النتائج

أحد الأمور المهمة التي يقوم بها مدير المنتج هو تحديد ما نجح وما لم ينجح. معالم ClickUp Milestones مساعدة الفرق على تتبع وقياس نجاح استراتيجيات إدارة المنتجات المختلفة.

إليك بعضًا منها قوالب استراتيجية المنتج محمّلة وجاهزة للاستخدام على ClickUp لمساعدتك في التنقل في سباق تطوير المنتج التالي.

أنواع استراتيجيات التمايز بين المنتجات

استراتيجية السعر

تركز استراتيجية السعر على إبراز جانب القدرة على تحمل تكاليف المنتج. في هذا النهج، يكون السعر هو العامل الأساسي في تمييز المنتج.

من خلال تقديم أسعار تنافسية، تسعى الاستراتيجية إلى جذب العملاء بخيار أقل تكلفة من منافسيها. هذه الاستراتيجية فعالة بشكل خاص في الأسواق التي تكون فيها حساسية الأسعار مرتفعة.

يمكننا النظر إلى أمازون لفهم استراتيجية التمايز السعري هذه.

في كثير من الحالات، يقوم السوق بتعديل أسعار المنتجات وفقًا لأسعار المنافسين وقدرة العملاء على الشراء.

مثال على ذلك: غالبًا ما تقدم أمازون منتجات بسعر مخفض أعلى بكثير مما يمكن لمنافسيها أو حتى للعلامة التجارية نفسها على موقعها الرسمي. لنرَ سعر جهاز Warmall Heat Thermostat من Mysa على سوق أمازون مقابل سعره على موقع Mysa الإلكتروني.

سعر الجهاز على أمازون $140

سعر الجهاز على موقع Mysa الإلكتروني: $199

استراتيجية المنافسين

تهدف استراتيجية المنافسين إلى تمييز منتج ما عن منافسيه بناءً على ميزات أفضل أو سعر أو تجربة عملاء أو كفاءة أفضل. الهدف هنا هو تحديد نقاط ضعف المنافسين واستغلالها ووضع منتجك كخيار أفضل.

على سبيل المثال، ضع في اعتبارك نهج شركة إنتربرايز. كانت شركتا Hertz وAvis تهيمنان تقليدياً على سوق تأجير السيارات، حيث كان مجال تركيزهما الأكبر هو تأجير المطارات. من خلال التركيز على المواقع في وسط المدينة بدلاً من المطارات فقط، تمكنت Enterprise من توسيع نطاق وجودها وأصبحت شيئاً فشيئاً المنصة المفضلة لتأجير السيارات. واليوم، أصبحت أكبر مزود لخدمات النقل في الولايات المتحدة.

فكّر في استخدام قالب التحليل التنافسي الخاص ب ClickUp لتحديد نقاط القوة والضعف لدى منافسيك، وفهم المشهد التنافسي، وتطوير استراتيجيات مناسبة لإدارة المنتجات، وإضافة كل هذه التفاصيل إلى لوحة بيضاء تفاعلية.

قالب التحليل التنافسي الخاص بـ ClickUp هو نموذج منظم للبحث عن منافسيك وفهم ما يقدمونه حتى تظل في المقدمة

استراتيجية متخصصة

هذا يعني ببساطة التركيز على جمهور صغير ومحدد جيدًا. تستخدم معظم الشركات الجديدة هذه الاستراتيجية لفهم واختبار سوقها وتنفيذ خطة نمو تدريجية. يمكنك التمسك بالاحتياجات الفريدة ومعالجة نقاط الألم المحددة لشريحة عملاء غير مستغلة نسبيًا ومتخصصة وقليلة المنافسة.

ومن الأمثلة على ذلك شركة استشارية صغيرة تركز على مساعدة الشركات على الحد من انبعاثات الكربون والمساعدة في دعم أهداف الاستدامة للشركة.

استراتيجية زيادة البيع والبيع العابر

ركز على الاستفادة من عملائك الحاليين لزيادة متوسط قيمة الطلب، وزيادة الأرباح على المدى الطويل، وخلق تجربة أفضل للعملاء. يركز البيع الإضافي على حث العملاء على الاستثمار في إصدار أكثر تميزًا من منتجك. يحث البيع التبادلي على شراء ميزات أو منتجات إضافية تكمل عملية الشراء الأولية. غالبًا ما نرى العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية تقوم بالبيع الإضافي والبيع العابر.

تعرض لك العلامة التجارية لمنتجات العناية بالبشرة والعناية الشخصية Harry's منتجات "يشتريها الأشخاص أيضًا" بناءً على المنتجات التي تضيفها إلى سلة التسوق لزيادة متوسط قيمة الطلب. المفتاح هنا هو التوصية بالمنتجات التي من المحتمل أن يشتريها العميل إلى جانب ما يشتريه بالفعل.

قم بإنشاء استراتيجية رابحة لإدارة المنتجات باستخدام برنامج إدارة المنتجات من ClickUp

استراتيجية المنتج الخاصة بك هي نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لرحلة منتجك - فهي تساعدك على التنقل في طريقك من الرؤية إلى التنفيذ، وتجنب المنعطفات غير الضرورية والمنعطفات الخاطئة، والحفاظ على سرعة ثابتة.

وبالنظر إلى أن استراتيجيات إدارة المنتجات تحتوي على العديد من الأجزاء المتحركة، فإنك تحتاج إلى منصة لإدارة المنتجات مثل ClickUp لإدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج.

يستخدم مديرو المنتجات ClickUp للتعاون، ومواءمة الفرق، والبقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهدافهم دون التنقل بين الأدوات المتباينة.

لجمع فرق المنتج وسير العمل وإعداد التقارير في مكان واحد, اشترك في ClickUp مجانًا .