10 أمثلة على تقارير الأداء الجيد للمنتج لعام 2025

إدارة المنتجات ليست وظيفة سهلة.

هناك أطنان من الأشياء التي يمكن أن تؤثر على استراتيجية منتجك. بدءًا من المنافسين الجدد وحتى تغير تفضيلات العملاء، كيف تتأكد من أن منتجك يبقى وثيق الصلة بالموضوع؟

على الرغم من أن إدارة المنتجات لا يمكن التنبؤ بها، لا يزال بإمكانك التنبؤ بنجاحك من خلال OKRs.

تبحث عنالمستويات المثاليةلإدارة المنتج؟

في هذه المقالة، سنغطي في هذه المقالة ما هي

المستوياتالمثاليةللمراجعة_العامة للمنتجات، وسنستعرض عشرة أمثلة رائعة على المستويات، ونسلط الضوء على أفضل برامج إدارة المشاريع لمساعدتك في إدارة وتتبع نتائج الأداء الجيدة للمنتج.

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لنبدأ العمل!

ما هي إدارة المنتجات OKR؟

سنبدأ بتفصيل ما هي OKRs .

_خلافًا للاعتقاد الشائع، فإن OKRs ليست شيئًا ابتكره كاردي ب

_بل إنها أفضل!

OKR هي اختصار لـ Oالأهداف و Key R النتائج.

يركز إطار عمل OKR على تحديد الأهداف ويساعدك على إنشاء نتائج قابلة للقياس تدفع شركتك نحو النجاح.

الهدف هو المكان الذي تريد أن تكون فيه، و النتيجة الرئيسية هي استراتيجية لكيفية الوصول إلى هناك.

نظرًا لأن OKRs تدور حول تحديد الأهداف, OKRs لمديري المنتجات يجب أن تكون حول تحديد الأهداف لإنجاح منتجك. تكمن روعة OKRs في أنها يمكن أن تساعدك على التحقق بسهولة من العناصر الموجودة في خارطة طريق المنتج .

بالحديث عن ذلك، ألقِ نظرة على بعض أمثلة على OKRs_OKRs للتعرف على OKRs الخاصة بفريقك*_

10 أمثلة على OKRs المنتج OKRs

فيما يلي عشرة أمثلة على OKRs للمنتج التي ستقود فريق منتجك إلى النجاح:

أ. تسويق OKRs OKRs التسويق مساعدتك في

استراتيجية تسويق المنتج .

تركز هذه الأهداف على تحقيق ملاءمة المنتج للسوق والتأكد من معرفة العملاء بمجموعة منتجاتك الكاملة.

1. الهدف:تنفيذ رسالة إخبارية أسبوعية بنجاح

النتائج الرئيسية:

تحديد استراتيجية المحتوى والمواضيع الرئيسية والرسائل للأشهر الستة ووضع اللمسات الأخيرة عليها

تحقيق نسبة 45% من معدل فتح البريد الإلكتروني

زيادة قاعدة المشتركين في البريد الإلكتروني بنسبة 10% كل أسبوع

الوصول إلى 20000 قارئ بحلول الربع الثاني

2.الهدف:تحسين مسار التسويق لدينا

النتائج الرئيسية

إجراء 35 مقابلة مع المستخدمين مع الجمهور المستهدف

زيادة معدل التحويل من زائر إلى تجربة من 6% إلى 12%

زيادة معدل التحويل من الإصدار التجريبي إلى مدفوع من 18% إلى 45%

الهدف : تحسين مشاركة العلامة التجارية

النتائج الرئيسية:

زيادة عدد المستخدمين النشطين من 1000 إلى 5000 مستخدم

زيادة عدد قصص نجاح العملاء على موقعنا الإلكتروني من 2 إلى 10 قصص نجاح العملاء

زيادة المشاركة من خلال LinkedIn من 20% إلى 60%

تحديث ومشاركة خارطة طريق منتجاتنا

ب. المبيعات OKRs نتائج المبيعات الجيدة هي أهداف يحتاجها أي قائد منتج.

_لماذا؟

أهداف OKRs للمبيعات هي صانعة أموالك!

وهي تهدف إلى جعل الناس شراء منتجك.

إليك مثالين

4. الهدف: إطلاق الإصدار الثاني من منتجنا الرئيسي بنجاح بحلول بداية الربع الثاني.

المكافأة: *قوالب إطلاق المنتج* النتائج الرئيسية:

عقد أربعة اجتماعات لاكتشاف المنتج

الحصول على 900 اشتراك جديد

زيادة نسبة الاشتراك إلى الإصدار التجريبي إلى 30%

زيادة نسبة الاشتراك التجريبي إلى المدفوع إلى 50%

5. الهدف : زيادة انتشار منتجنا على مستوى الدولة بنسبة 50% بحلول الربع الأول من العام التالي

النتائج الرئيسية:

توسيع قناة التوزيع لدينا لتصبح ثالث أكبر قناة توزيع في الولاية

توسيع مشاريع المبيعات إلى ولاية جديدة كل ثلاثة أشهر

إنشاء موقع إلكتروني للتجارة الإلكترونية لتوسيع نطاق انتشار منتجاتنا

6.الهدف: المشاركة بنجاح في 10 فعاليات تجارية هذا العام

النتائج الرئيسية:

التسجيل في 10 فعاليات تجارية

تقديم عروض توضيحية للمنتجات ل 30 عميلاً محتملاً في كل فعالية

جمع تفاصيل الاتصال لما لا يقل عن 300 عميل محتمل في كل حدث

ج. العملاء المحتملين

أهداف العملاء هي الأهداف التي تجعل عملاءك يرغبون في البقاء مع منتجك.

أهداف مثل إبقاء عملائك سعداء، وتوفير المنتجات المناسبة ستجعل العملاء يحبون منتجك!

ومن الناحية المثالية، بل وتجعلهم مهووسين بها...

إليك مثالين:

7. الهدف : تحسين رضا العملاء بنسبة 45% بحلول الربع الثالث من العام

النتائج الرئيسية:

زيادة صافي درجة المروجين من 7.0 إلى 8.5

تقليل عدد طلبات الدعم من 3.5 إلى 1.0 لكل مستخدم شهريًا

الاتصال ب 50 عميلاً من العملاء الذين تركوا الخدمة لمعرفة سبب تركهم لها

استخدام أداة إدارة علاقات العملاء لإدارة علاقات العملاء بشكل أفضل

8. الهدف: تحسين مشاركة العملاء بنسبة 50% بحلول الربع الثالث من العام

النتائج الرئيسية:

زيادة معدلات الاحتفاظ بالعملاء شهريًا من 40% إلى 60%

زيادة متوسط الوقت المستغرق في تطبيقنا من 10 دقائق إلى 20 دقيقة من خلال تنفيذ تطبيق ممتاز داخل التطبيقواجهة مستخدم للدردشة زيادة عدد الزيارات الفريدة لموقعنا الإلكتروني من 500 إلى 1000 زيارة يوميًا



D. OKRs إشراك الموظفين OKRs مشاركة الموظفين تهدف OKRs إلى تحسين أداء ومشاركة فريق المنتج الخاص بك.

يمكن أن تتضمن OKRs لفريق المنتج تحسين تآزر الفريق أو تدريب فريق المبيعات لديك لتعلم جميع أنواع الحيل الرائعة للترويج لمنتجك:

إليك مثالين:

9. الهدف:تحسين تعلم فريق المنتج بنسبة 45% بحلول نهاية العام.

النتائج الرئيسية:

عقد اجتماعات نصف سنوية للموظفين القدامى والجدد لتثقيفهم حول ثقافة شركتك وتاريخها

إرسال اختبارات شهرية لتثقيف فريق المنتج عن الميزات القديمة والجديدة

إجراء اختبارات أسبوعيةمشاركة المعرفةجلسات يعقدها أعضاء فريق المنتج

10. الهدف: تحسين أداء فريق المنتج لدينا

النتائج الرئيسية: تنفيذ بطاقة الأداء المتوازن .

## حان الوقت لإتقان استراتيجية منتجك 🃑

تساعدك OKRs المنتج على تحديد الأهداف ووضع طريقة لتحقيقها.

كما أنها تساعدك أيضًا على تتبع التقدم الذي تحرزه حيث أنه بمجرد اكتمال نتيجة رئيسية، تكون قد اقتربت خطوة واحدة من تحقيق هذا الهدف.

كما أن بناء خارطة طريق للمنتج تتبع هيكلية OKR يساعد الفرق أيضًا على التركيز على بناء الأشياء التي تهم الأكثر أهمية

ولكن، كما نعلم جميعًا، فإن البشر كثيرو النسيان، وأحيانًا نحتاج جميعًا إلى القليل من التحفيز.

لحسن الحظ، فإن OKR أداة إدارة المنتج مثل ClickUp هي كل ما تحتاجه لـ تذكيرك وتحفيزك!

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