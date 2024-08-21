11 قالبًا مجانيًا لـ OKR في Excel وWord و ClickUp

بصفتك مديرًا أو قائد فريق، من المرجح أنك تبحث دائمًا عن استراتيجيات لدفع أداء فريقك إلى ما هو أبعد من الأهداف المحددة. إحدى الأدوات التي ربما تكون قد أغفلت عنها هي القوة التنظيمية - OKRs! نعم، إن وضع أهداف منظمة وقابلة للقياس يُحدث فرقًا كبيرًا ليس فقط في الإنتاجية الفردية ولكن أيضًا في تعاون الفريق والنجاح التنظيمي بشكل عام.

ولكن كيف يمكنك مساعدة فريقك في إعداد أهداف فعالة, أهداف طويلة المدى والنتائج الرئيسية التي ستبقيك قادرًا على المنافسة والمرونة في مجال تخصصك في السوق؟

الأمر سهل: ابدأ التخطيط الاستراتيجي باستخدام قوالب OKR واضحة المعالم!

هذه المدونة مصممة لتوجيهك في الاتجاه الصحيح وتوضح لك كيفية استخدام قوالب OKR المجانية إلى أقصى إمكاناتها. سنشارك أيضًا الاستراتيجيات التي ستساعدك على الارتقاء بعملية تحديد الأهداف وتتبع التقدم المحرز. هيا بنا نبدأ!

ما هو قالب OKR؟

أوكي آر ( الأهداف والنتائج الرئيسية ) تعمل النماذج كنظام لإدارة الأداء لتوفير إطار عمل لـ تحديد أهداف الفريق وتتبع النتائج.

سواء كنت مؤسسة صغيرة أو كبيرة، من المفيد أن تفهم بوضوح أهداف شركتك حتى يعمل الجميع على تحقيق نفس الأهداف. لمزيد من التفصيل، الأهداف هي الأهداف المحددة التي تريد تحقيقها، بينما النتائج الرئيسية هي المقاييس المستخدمة لقياس التقدم الذي تحرزه.

استخدم هذا مثال OKR : لنفترض أن هدفك هو زيادة المبيعات بنسبة 20% في الربع القادم. يمكن أن تكون نتائجك الرئيسية هي زيادة عدد الزيارات على الويب بنسبة 10%، أو توليد 50 عميلاً محتملاً جديدًا، أو إبرام 10 صفقات جديدة.

إذا كنت جديدًا في كتابة OKRs، شاهد الفيديو الخاص بنا للحصول على نصائح عملية للكتابة!

فوائد تتبّع نتائج الأداء الرئيسية باستخدام قوالب إطار عمل OKR

بصفتك صاحب عمل، من السهل أن تتشتت انتباهك بأشياء لامعة وأشياء أخرى غير مهمة. باستخدام OKRs، يمكنك الحفاظ على تركيز فريقك على الأشياء الأكثر أهمية. أنت تريد توجيه طاقتك في المجالات التي يمكن أن تحدث تأثيرًا على عملك بدلاً من إضاعة الوقت في أشياء لن تحرك المؤشر.

يجب عليك التأكد من أن كل شخص في مؤسستك يتماشى مع رؤية شركتك وأهدافها. باستخدام OKRs، يمكنك إشراك فريقك وإثارة حماسهم للعمل نحو هدف مشترك.

ابقَ على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك من خلال جداول زمنية واضحة وأهداف قابلة للقياس وتتبع التقدم التلقائي في ClickUp تعرّف على أهداف ClickUp

تحسين الشفافية والمساءلة ### تحسين الشفافية والمساءلة

في أي فريق، الشفافية والمساءلة أمران أساسيان للنجاح. ولسوء الحظ، فإن تحقيق هذه الأمور يمثل تحديًا دون وجود إطار عمل مناسب. تساعد OKRs فريقك في فهم أدوارهم ومسؤولياتهم. كما أنها تساعدك على مساءلة الجميع عن أفعالهم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أي تأخير في اتخاذ القرارات قد يكون مكلفًا. فأنت تريد أن يكون فريقك قادرًا على اتخاذ القرارات بسرعة دون التضحية بالجودة. تلعب الأهداف والنتائج الرئيسية دورًا حاسمًا في تسهيل اتخاذ القرارات بشكل أسرع.

حدد بسرعة المجالات التي تحتاج إلى الاهتمام واتخذ القرارات وفقًا لذلك. يفيد ذلك في الحفاظ على مرونة مؤسستك واستجابتها للتغيرات في السوق.

تعزيز الأداء

يتمثل الدور النهائي لأي استعراض للأداء في تحسين الأداء . عندما يفهم كل فرد في مؤسستك أهدافه ونتائجه الرئيسية، فمن المرجح أن يعملوا بجدية أكبر لتحقيقها.

يتيح لك هذا الإطار أيضًا تتبع التقدم المحرز وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين. ستساعدك مواءمة جهود فريقك مع أهداف شركتك على تحقيق نتائج ممتازة.

ربط المهام بأهداف OKRs للفريق في ClickUp

يبدأ إنشاء هدف قوي وإطار عمل قوي للنتائج الرئيسية بفهم واضح لما تريد أن تحققه مؤسستك وكيف ستقيس النجاح. على الرغم من أن أصحاب الأعمال سيجدون أنه من الأسهل تحديد أهداف أعمالهم ونتائجهم الرئيسية، إلا أن الأمر دائمًا ما يكون تحديًا عندما يتعلق الأمر بوضع جميع OKRs في عرض واحد.

لحسن الحظ، هناك نماذج OKR يمكنك استخدامها لمواءمة فريقك بأكمله نحو نفس الرؤية.

فيما يلي 11 نموذجًا مجانيًا لقوالب OKR يجب أن تفكر فيها الآن!

11 قالبًا مجانيًا لاستعراض الأداء في إكسل، وجداول بيانات جوجل، وكليك أب

1. قالب OKR الخاص بشركة ClickUp

تتبع OKRs الشركة وقياس التقدم المحرز باستخدام هذا القالب

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية حيث تجتمع فرق العمل لتخطيط العمل وتنظيمه والتعاون في مكان واحد. ومع قالب OKRs والأهداف الخاصة بشركة ClickUp ، يتوفر للمديرين خيار إنشاء المهام وربطها بنتيجة رئيسية. لن يكون هناك عبء إداري على أعضاء الفريق لإرسال رسائل بريد إلكتروني أسبوعية عن الحالة لأنه مع تقدم المهمة، يتم تتبعها تلقائيًا داخل القالب!

سيؤدي نظام OKR في ClickUp إلى تغيير الطريقة التي تتواصل بها الفرق والقيادة العليا مع أهم أولوياتها. فهو يربط التخطيط الاستراتيجي إلى خطوات قابلة للتنفيذ بحيث يفهم كل مساهم رئيسي في النتائج كيف يؤثر أداؤه بشكل مباشر على النتيجة. ابدأ تخطيط OKR للربع التالي من العام اليوم ! نموذج OKR الخاص بشركة ClickUp

2. قالب OKRs ClickUp OKRs

يتيح قالب OKRs الخاص بـ ClickUp إمكانية التتبع الدقيق للأهداف والنتائج الرئيسية ومواءمتها مما يسهل تحديد الأهداف المنظمة والتقدم القابل للقياس

الـ قالب OKRs الخاص بـ ClickUp هو نقطة انطلاق ممتازة لاستعراضات النتائج الأولية. فهو يتضمن إطار عمل محدد مسبقًا للنتائج الأولية ومساحات عمل لمساعدتك على البدء في تخطيط النتائج الأولية بسرعة وسهولة. يأتي القالب مع قوالب OKRs القابلة للتخصيص، ودليل تحديد الأهداف، وحتى نماذج OKRs. ستحصل أيضًا على إمكانية الوصول إلى قائمة مراجعة OKR ودليل تشغيل OKR، اللذان يوفران أفضل الممارسات لتنفيذ OKRs في مؤسستك. تعمل جميع أجزاء قالب OKR هذا معًا لمساعدتك على البدء بسرعة في تنفيذ الاستعراضات الأولية.

إن فهم إطار عمل OKRs الخاص بفريقك هو مفتاح نجاح تنفيذ OKRs. يساعدك هذا القالب على إنشاء وتهيئة تقارير الأداء التي تم تصميمها خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لفريقك. يتضمن قالب OKR هذا جميع الأدوات المرئية ومساحات العمل والموارد اللازمة للتأكد من أن الجميع يفهمون نتائجهم المبدئية ويعملون على تحقيقها بطريقة فعالة. قم بتنزيل نموذج OKR هذا

3. قالب إطار عمل OKR ClickUp OKR

نموذج إطار عمل OKR الخاص بـ ClickUp's OKR Framework

الـ قالب إطار عمل ClickUp OKR هو أداة شاملة مصممة لتساعدك على البدء في رحلة OKR الخاصة بك بسرعة وكفاءة. وهو يتميز بأطر عمل OKR المحددة مسبقًا وقوالب قابلة للتخصيص وأدلة إرشادية غنية بالمعلومات وعينات عملية لتبسيط عملية التخطيط الخاصة بك. وبفضل الموارد الإضافية مثل قائمة مراجعة ودليل تشغيل مخصصين لمراجعة النتائج الأولية، يزودك هذا النموذج بجميع الأفكار اللازمة لدمج نتائج الأداء الجيدة في استراتيجية عملك.

وهو مصمم خصيصًا لمساعدة فريقك على فهم نتائج الأداء الرئيسية المخصصة لهم والعمل بفعالية لتحقيقها. قم بتحويل عملية تحديد أهدافك وعملية التنفيذ اليوم مع نموذج إطار عمل ClickUp OKR Framework. قم بتنزيل قالب إطار عمل OKR هذا

4. انقر فوق قالب الأهداف الذكية

ضع أهدافًا لكل وظيفة مهمة في مؤسستك من خلال قوالب SMART من ClickUp

يبدأ إنشاء مسار واضح للنجاح بتحديد أهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنيًا - والمعروفة أيضًا باسم أهداف SMART. من خلال اعتماد نهج أهداف SMART، يمكنك تجنب التشتت والتركيز على هدف واحد في كل مرة، مما يزيد من فرص تحقيقه بنجاح.

يقدم ClickUp نموذج الأهداف الذكية يمكن أن يكون بمثابة إطار عمل إرشادي لتحديد أهدافك. باستخدام هذه الأداة، يمكنك تبسيط أهدافك وتنظيم أهدافك بفعالية وإعداد نفسك للنجاح. الجزء الأفضل؟ لديك المرونة اللازمة لتخصيص القالب بما يتناسب مع احتياجاتك الفريدة والتأكد من أنك على المسار الصحيح نحو تحقيق أهدافك. قم بتنزيل قالب الأهداف الذكية

5. انقر فوق قالب خطة عمل الأهداف الذكية SMART Goal Plan

باستخدام قالب خطة عمل الأهداف الذكية SMART، يمكنك ضمان متابعة أهدافك من خلال عرض مرئي للقائمة لإبقاء كل شيء منظمًا وعلى المسار الصحيح

ال قالب خطة عمل ClickUp SMART هو أداة لا غنى عنها لمديري المشاريع الذين يتطلعون إلى تبسيط المهام المعقدة من خلال تقسيمها إلى خطوات يمكن التحكم فيها ومراعاة عوامل مثل الوقت والموارد والخبرة.

وباستخدام اختصار SMART، الذي يرمز إلى "محددة، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق، وذات صلة، وفي الوقت المناسب"، ينظم هذا القالب الأهداف في كل فئة ويوفر مطالبات قيمة لضمان النجاح. بمجرد الانتهاء من كل فئة، ما عليك سوى تمييز النص لإنشاء مهام قابلة للتنفيذ وتحديد تواريخ الإنجاز. قم بتنزيل نموذج خطة العمل الذكية هذه

6. نموذج OKR للتسويق الاستراتيجي ClickUp للتسويق الاستراتيجي

حقق أهدافك ونتائجك الرئيسية (OKRs)، وخطط لأهدافك التسويقية وابقَ في حدود الميزانيات مع قالب خطة التسويق الاستراتيجي من ClickUp

قالب OKR للتسويق الاستراتيجي من ClickUp يوفر إطار عمل شامل لاستعراضات نتائج الأداء لفرق التسويق الاستراتيجي. ويتضمن نماذج OKRs المصممة خصيصًا لتحسين رؤية علامتك التجارية وانتشارها في السوق، وبناء ولاء العملاء، وزيادة المبيعات. باستخدام قالب OKR هذا، ستحصل على إمكانية الوصول إلى موارد مثل إرشادات تحديد الأهداف، وتعريفات OKR، وقوالب OKR، وقوائم مراجعة OKR، وقوائم مراجعة OKR، وكتيبات تشغيل OKR. يعد نموذج OKR هذا نقطة انطلاق رائعة لفرق التسويق التي ترغب في الحصول على أفضل النتائج من OKRs.

تحقق من هذه النماذج

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! نموذج OKR للتسويق الاستراتيجي ClickUp للتسويق الاستراتيجي

7. قالب تتبع جداول بيانات جوجل جداول بيانات OKR

عبر Mooncamp

تحتوي جداول بيانات Google على قالب OKR بسيط لبدء تنظيم كل نتيجة رئيسية للمؤسسة بأكملها. فهو يساعد المديرين على تتبع تقدم الفريق نحو تحقيق الأهداف الفصلية.

كل ما عليك فعله هو إدخال أهدافك وبعض النتائج الرئيسية في الأعمدة المناسبة. يمكنك بعد ذلك تصور حالة كل نتيجة رئيسية من خلال ترميز الخلايا بالألوان. سيساعدك هذا على معرفة المجالات التي تحتاج إلى الاهتمام. يستخدم أصحاب الأعمال الصغيرة هذا النموذج بالفعل لتحسين إنتاجيتهم وتحقيق أهدافهم! قالب تتبع جداول بيانات جوجل جداول بيانات OKR

8. قالب تتبع أوكي آر إكسل OKR

عبر Weekdone

على مر السنين، أصبح Microsoft Excel أحد أكثر الأدوات شيوعًا لتتبع OKRs. هذا لأنه سهل الاستخدام ويوفر الكثير من المرونة. يمكنك بسهولة تخصيص OKRs بسهولة لتناسب احتياجاتك الفريدة. إذا كنت ترغب في تتبع تقدمك بصريًا، فيمكنك استخدام الخطوط المتلألئة أو المخططات.

إن أفضل ما في استخدام Excel لتتبع نتائجك في OKRs هو أنه يمكنك مشاركة تقدمك مع الآخرين. يمكنك أيضًا استخدام هذه الأداة لتعيين تذكيرات وإضافة ملاحظات. قالب تتبع OKR في Excel

9. قالب باور بوينت OKR

عبر نموذج الشريحة

هذا نموذج ممتاز آخر خيار تتبع OKR للشركات الصغيرة أو الشركات الناشئة s. قالب OKR PowerPoint سهل الاستخدام ويساعدك على تتبع تقدمك بمرور الوقت.

باستخدام هذا القالب، يجب عليك إدخال أهدافك ونتائجك الرئيسية في الشرائح المناسبة. يمكنك بعد ذلك تتبع تقدمك من خلال تمييز الخلايا التي تم تحقيقها. سيساعدك ذلك على معرفة المجالات التي تحتاج إلى تحسين.

يمكن للشركات التي تبحث عن قالب تخطيط سهل الاستخدام وجذاب بصريًا أن تختار قالب OKR PowerPoint. قالب باور بوينت OKR

10. قالب لوحة معلومات جداول بيانات جوجل جداول بيانات OKR

عبر المقاييس الفائقة

يجب عليك تجنب الموقف الذي يتعين عليك فيه التنقل بين الأدوات المختلفة لتعيين التذكيرات أو إضافة ملاحظات. يخفف قالب جداول بيانات جوجل من هذا التحدي من خلال السماح لك بالقيام بكل شيء في مكان واحد.

هذه الأداة موجودة في السوق منذ فترة وهي معروفة بسهولة استخدامها. باستخدام هذا القالب، يجب عليك التأكد من إدخال الأهداف والنتائج الرئيسية في الأعمدة المناسبة. بعد ذلك، يمكنك بسهولة تتبع التقدم المحرز من خلال تمييز الخلايا التي تم تحقيقها. سيساعدك القيام بذلك في تحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من العمل. قالب لوحة معلومات جداول بيانات جداول بيانات جوجل OKR

11. قالب مايكروسوفت وورد قالب فريق OKR من Template.net

عبر Template.net

يوفر قالب مايكروسوفت وورد Microsoft Word قالب OKR لفريق العمل هذا بساطة وبديهية منصة تحرير النصوص، مع توفير إطار عمل شامل لتتبع الأهداف. يعتبر قالب OKR هذا مفيدًا بشكل خاص للفرق التي تفضل العمل في معالج النصوص لصياغة ومراجعة ووضع اللمسات الأخيرة على تقارير الأداء الرئيسية.

يتضمن هذا القالب أقسامًا جاهزة لتحديد الأهداف وتحديد النتائج الرئيسية المقابلة. تسمح أقسام الملاحظات بسياق إضافي وتفاصيل التتبع، مثل مقاييس الأداء المحددة أو الجداول الزمنية. يمكنك أيضًا تخصيص هذا القالب بسهولة لتلبية الاحتياجات الفريدة لفريقك، مما يجعله أداة متعددة الاستخدامات لأي مؤسسة. قالب Microsoft Word OKR مصادر ذات صلة:

تقارير أداء المنتج

نتائج التسويق الجيدة

نتائج المبيعات الجيدة

OKR مقابل KPI

أنواع عمليات OKR's OKR's العمليات

إن التنقل عبر مشهد OKRs يمكن أن يجلب لك غالبًا أنواعًا مختلفة مصممة لأغراض محددة. سيساعدك فهمها في تنفيذ نوع OKR المناسب لاحتياجاتك الخاصة. تتبع أوكي آر : هذا أكثر من مجرد جدول بيانات يحتوي على أرقام. يتضمن تتبع OKR في المقام الأول مراقبة التقدم المحرز في مختلف الأهداف والنتائج الرئيسية المقابلة لها. إنها عملية مستمرة توفر رؤى قيّمة حول التطورات الجارية، مما يساعدك على إبقاء أصابعك على نبض أداء مؤسستك.

تقرير OKKR: يشير هذا إلى التوثيق الرسمي لحالة ونتائج الأهداف المحددة والنتائج الرئيسية. يقدم تقرير OKR ملخصًا مفصلاً للإنجازات أو المجالات التي تحتاج إلى تحسين. وهو يتيح للمديرين وأصحاب المصلحة الرئيسيين نظرة عامة على التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الشركة.

إطار عمل استعراض الأداء والنتائج: وهو بمثابة العمود الفقري للتنفيذ الناجح لاستعراضات الأداء والنتائج داخل المؤسسة. يحدد إطار عمل OKR إطار عمل OKR المبادئ التوجيهية لتحديد الأهداف والنتائج الرئيسية وتتبعها وتقييمها. وعادةً ما تكون مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركة ومهمتها، مما يضمن دمج جميع نتائج الأداء الرئيسية بسلاسة في سير عمل الشركة.

تخطيط OKR Planning: هذا هو الجانب الاستراتيجي من OKRs حيث يتم وضع أهداف واضحة وقابلة للتحقيق، وتحديد النتائج الرئيسية. ويشمل تخطيط OKRs مواءمة OKRs مع رؤية الشركة ورسالتها، وتحديد الموارد اللازمة، وإعداد الجداول الزمنية للتسليم.

وثيقة OKR: هي السجل المكتوب الذي يتم فيه تسجيل جميع الأهداف والنتائج الرئيسية، بالإضافة إلى توصيفها وجداولها الزمنية ومسؤولياتها. تُعد وثيقة OKR أداة قيّمة للرجوع إليها والمساءلة تساعد على إبقاء الجميع على المسار الصحيح.

مبادرات OKR: تشير هذه المبادرات إلى الإجراءات أو الخطوات المخطط لها أو المتخذة لتحقيق الأهداف المحددة. وترتبط مبادرات OKR مباشرةً بالنتائج الرئيسية، مما يساعد الشركة على الاقتراب من تحقيق الأهداف. لوحة معلومات OKR Dashboard : أداة مرئية توفر لمحة سريعة عن التقدم المحرز في OKR. وتتضمن معلومات مثل التقدم الإجمالي والنتائج الرئيسية التي تم تحقيقها والمهام التي تم إنجازها والاستراتيجيات المستقبلية. تُعد لوحة معلومات OKR أداة قوية لتبسيط تتبع نتائج OKRs والإبلاغ عنها.

من خلال فهم هذه الأنواع المختلفة من OKRs، يمكنك تبسيط استراتيجياتك بفعالية وتحسين الطريقة التي يضع بها فريقك أهدافه ويحققها.

كن أفضل من "موافق" وابدأ بقالب مفصّل للنتائج المستهدفة

من الضروري وجود نهج واضح لتقييم نتائجك وتحديد ما إذا كان أداء عملك يتوافق مع التوقعات حقًا أمر ضروري للنجاح المؤسسي. يساعدك إطار النتائج الموضوعية والرئيسية من خلال قالب OKR على قياس وتقييم نتائجك فيما يتعلق بأهدافك.

فهو يتيح لك معرفة ما إذا كنت تتخذ القرارات الصحيحة وكيف يمكنك تحسين عملياتك لتعكس أداءك. قالب OKR الخاص بشركة ClickUp هو المكان المثالي للبدء!

هذا القالب سهل الاستخدام سيولد بسرعة النتائج اللازمة لأغراض المقارنة. فماذا تنتظر إذن؟ اشترك للحصول على حساب ClickUp مجانًا اليوم للبدء.