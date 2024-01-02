6 استراتيجيات وتقنيات تحديد الأهداف لتنمية أعمالك التجارية

يعاني الكثير منا من أجل تحقيق أهدافنا الإنتاجية، ونشعر وكأن اليوم قد انتهى قبل أن ننتهي من كل شيء على جدول أعمالنا. ولكن يمكننا التغلب على ذلك وتعزيز إنتاجيتنا من خلال تحديد الأهداف وتتبع التقدم المحرز نحو إنجازها. يساعدنا ذلك على تقدير التقدم الذي أحرزناه، كما أنه يوفر لنا طريقة لإبقائنا على المسار الصحيح لتحقيق ما نريده بدلاً من الضياع في الملهيات.

هذه النظرة التفصيلية على عملية تحديد الأهداف مدعومة بأبحاث حول كيفية إنجاز قادة الفرق والمدراء التنفيذيين ومدراء المشاريع للمزيد من الأعمال في وقت أقل. على سبيل المثال، سنقوم بدراسة ما هي الأهداف الذكية (والذكية) وكيفية استخدامها. باتباع النصائح الموضحة أدناه، ستتمكن من تحقيق تقدم ثابت نحو أهدافك.

أهمية تحديد الأهداف

إن تحديد الأهداف هو أحد أفضل الطرق لتحقيق أهدافك أهداف المشروع . إذا تم تحديدها بشكل صحيح، فإن الأهداف توفر خارطة طريق واقعية للنجاح، مما يزيل بعض التوتر المرتبط بعدم اليقين ويسمح لك بإدارة وقتك بشكل أفضل. كما توفر الأهداف أيضًا المساءلة التي يمكن أن تساعد في تعزيز عادات العمل والعادات الشخصية الأفضل.

حدد كل هدف وتصور تقدمك نحو إكمال الهدف في ميزة أهداف ClickUp

أنواع الأهداف

كل نوع من أنواع الأهداف له دور في ضمان إنجازك لما تنوي القيام به. ادمج هذه الأنواع الشائعة من الأهداف في استراتيجيتك، وسترى بسرعة كيف أنها تكمل بعضها البعض وتعزز إنتاجيتك.

الأهداف قصيرة المدى مقابل الأهداف طويلة المدى

يجب تنفيذ الأهداف قصيرة المدى على الفور أو في المستقبل القريب. على سبيل المثال، قد يكون إنهاء مهمة في مشروع ما هدفًا قصير المدى.

أما الأهداف طويلة الأجل، أو الأهداف المستقبلية، فتتضمن الصورة الأكبر. على سبيل المثال، قد يكون إكمال مشروع معين هدفًا قصير الأجل، وقد تستخدم الإيرادات المعززة من المشروع المكتمل لتنمية شركتك كهدف طويل الأجل. تساعد الأهداف قصيرة المدى في تحقيق المستقبل المثالي.

الأهداف الشخصية مقابل الأهداف المهنية

إحدى أسهل الطرق للفشل في تحقيق الأهداف هي أن تصاب بالإرهاق. ويحدث ذلك عندما لا يكون هناك توازن كافٍ بين العمل والحياة. إذا كنت تركز كثيراً على أحد مجالات حياتك، فإن المجال الآخر يعاني.

وعندما يحدث ذلك، يمكن أن تنخفض الإنتاجية وتتراجع الصحة النفسية. قد تبدو الأهداف الشخصية وكأنها تتداخل مع حياتك المهنية، لكنها في الواقع تساعدك على إبقاء حافزك للأهداف المهنية مرتفعًا.

تحقيق التوازن بين المساعي مثل أهداف القيادة مع المزيد من الأهداف الشخصية لإكمال جهودك.

فوائد تحديد الأهداف

قد تكون الأهداف مخيفة. فبعض الناس يتساءلون عما إذا كان الضغط الناجم عن وضع هدف على أنفسهم يستحق العناء. بمجرد أن تبدأ في وضع الأهداف وتتبع تقدمها بانتظام، ستجد أنها تحفزك بدلاً من أن تحبطك.

التركيز والتوجيه

يتيح لك تحديد الأهداف التخطيط ليومك وتحميل نفسك المسؤولية عن تلك الخطة. توفر لك الأهداف المنظمة بشكل صحيح مخططًا لما يجب عليك القيام به.

هذا النهج يجعل من السهل التركيز على المهمة الحالية وتجنب التشتت أثناء انتقالك من مهمة إلى أخرى. والأفضل من ذلك أن هذا النوع من التوجيه هو طريقة سهلة لزيادة الإنتاجية.

التحفيز والالتزام

أثناء عملك على تحقيق أهدافك، ستشعر بالرضا عن نفسك في كل مرة تكمل فيها أحد أهدافك. ومع انتهاء أحدها وبدء الآخر، ستساعدك الرغبة في الحصول على هذا الشعور مرة أخرى على توفير الحافز الذي تحتاجه للالتزام وإنجاز العمل.

قياس التقدم والنجاح

بدون تحديد الأهداف وقياس التقدم المحرز، من السهل أن تقع في فخ الشعور بأنك تدور حول نفسك. في بعض الأحيان، نحقق الكثير من الإنجازات ولا نعطي لأنفسنا الفضل في ذلك.

ولكن عندما تضع أهدافًا وتحاول الحفاظ عليها، فإن ذلك يوفر لك طريقة للنظر إلى الوراء فيما قمت به. ستجد في كثير من الأحيان أنه أكثر مما كنت تعتقد. يمكن أن يساعد ذلك في منع المواقف السلبية من قتل الحافز.

قياس التقدم المحرز والنجاح في مجلد أهداف ClickUp

تحديات تحديد الأهداف الشائعة ## تحديات تحديد الأهداف الشائعة

قد يؤدي سوء التخطيط عند تحديد الأهداف إلى الإضرار بحافزك بدلاً من تعزيزه. فيما يلي بعض الأمور التي يمكن أن تسوء عند تحديد الأهداف وكيفية مواجهتها للحصول على ذلك الشعور الإيجابي الذي توفره الأهداف الفعالة.

عدم الوضوح

إذا لم تفكر مليًا في التخطيط لأهدافك، فقد تضع أهدافًا فضفاضة للغاية. وعندما يحين الوقت للجلوس وإنجاز مثل هذا الهدف، فإنك تفتقر إلى الاتجاه الذي يوفره الهدف المخطط له جيدًا.

عند تحديد أهدافك، احرص دائمًا على كتابة أهداف واضحة وسهلة الفهم. فأنت تريد أن تعرف بالضبط نقطة بداية الهدف ونقطة نهايته حتى تتمكن من تحقيقه بكفاءة.

توقعات غير واقعية

عندما تبدأ في تحديد الأهداف، قد تجد أنك لا تعرف قدرتك جيدًا. وقد يؤدي ذلك إلى وضع أهداف تتجاوز بكثير ما يمكنك تحقيقه في هذا اليوم. فبدون أهداف واقعية، ستجد نفسك متخلفًا عن جدولك الزمني أو ستتعرض لخطر فقدان الحافز أو الإرهاق.

ضع دائمًا أهدافًا يمكنك تحقيقها في الوقت الذي خصصته لنفسك. قد لا تعرف قدرتك على الفور. في هذه الحالات، توخَّ الحذر وحدد لنفسك أهدافًا أصغر.

سوء إدارة الوقت

حتى لو تمكنت من الاستمرار في أداء مهامك والعمل على تحقيق أهدافك، فلن تتمكن من إكمال الأشياء المهمة. من المحتمل أن يكون لديك الكثير من الأهداف ذات الأهمية المتفاوتة. من الأفضل أن تقضي وقتك على الأهداف المهمة أولاً.

من خلال تحديد أولويات أهدافك، يمكنك التأكد من إكمال المهام المهمة دائمًا، وأنك تستفيد من وقتك على أفضل وجه. تساعدك العديد من التقنيات التي سنناقشها لاحقًا في تحديد أولويات أهدافك بناءً على أهميتها.

## استراتيجيات وتقنيات تحديد الأهداف

المشاكل التي ناقشناها سابقاً ليست جديدة. إنها تحديات يواجهها واضعو الأهداف منذ أن تم تحديد الأهداف. والشيء الجيد في ذلك هو أن هناك العديد من الطرق التي يمكنك استخدامها لمواجهتها. سنقدم هنا بعض تقنيات تحديد الأهداف التي يمكنك استخدامها لوضع أهداف أكثر فعالية.

استخدم نموذج أهداف SMART Goals الخاص ب ClickUp لتنظيم وتبسيط استراتيجيات تحديد أهدافك في نظام يمكن التحكم فيه

1. وضع أهداف ذكية

إن الأهداف الذكية إطار العمل هو أسلوب لتحديد الأهداف مصمم لضمان وضع أهداف يمكنك تحقيقها. أهداف من شأنها أن تساعدك على إبقائك متحمسًا بدلاً من أن تسلب منك الحافز. اسم SMART هو اختصار سهل التذكر:

SMART: محددة، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق، وذات صلة، ومحددة زمنياً

تشكل هذه العوامل الخمسة هدفًا يزيد من فرصة النجاح. دعنا نتفحص كل منها:

محدد: لا يوجد غموض في الهدف المحدد. عندما تبدأ الهدف، يجب أن تعرف بالضبط ما الذي يجب تحقيقه

لا يوجد غموض في الهدف المحدد. عندما تبدأ الهدف، يجب أن تعرف بالضبط ما الذي يجب تحقيقه قابلة للقياس: يجب أن تكون قادرًا على تتبع التقدم المحرز في تحقيق هدفك. تجيب الأهداف القابلة للقياس على أسئلة مثل: كم؟ كم عدد الأهداف؟ إلى متى؟

يجب أن تكون قادرًا على تتبع التقدم المحرز في تحقيق هدفك. تجيب الأهداف القابلة للقياس على أسئلة مثل: كم؟ كم عدد الأهداف؟ إلى متى؟ قابلة للتحقيق: لقد ناقشنا بالفعل أهمية الأهداف القابلة للتحقيق. فهي تمنعك من وضع أهدافك على مستوى عالٍ جداً وتفشل في تحقيقها

لقد ناقشنا بالفعل أهمية الأهداف القابلة للتحقيق. فهي تمنعك من وضع أهدافك على مستوى عالٍ جداً وتفشل في تحقيقها ذات صلة بالموضوع: يجب أن يكون الهدف الذي حددته ذا صلة بك، وبأي مواضيع شاملة في أهدافك

يجب أن يكون الهدف الذي حددته ذا صلة بك، وبأي مواضيع شاملة في أهدافك محددة زمنيًا: من خلال منحك إطارًا زمنيًا لإكمالها، تساعدك الأهداف المحددة زمنيًا في الحفاظ على الشعور بالإلحاح مع الحفاظ على أولوية تقدمك

2. حدد أولوياتك

ناقشنا سابقًا كيف يمكن أن يكون الهدف عاجلًا أو مهمًا أو كليهما. يجب دائمًا إكمال الأهداف العاجلة في الوقت المحدد، لذلك من المهم أن يكون لديك إطار عمل لتحديد أولويات أهدافك. وهناك طريقة شائعة تسمى مصفوفة أيزنهاور (أو مصفوفة العاجل والمهم).

وهي تقنية لتحديد الأهداف تحدد أربعة أرباع حسب مدى إلحاح الهدف أو أهميته. يخبرك الربع الذي يدخل فيه الهدف كيف يجب عليك التعامل معه.

مصفوفة أيزنهاور

العاجل والمهم: إذا كان الهدف عاجلاً ومهماً في آن واحد، فيجب أن يكون على قائمة الأشياء التي يجب عليك القيام بها على الفور ليس عاجلاً ولكن مهمًا: يجب جدولة الأهداف المهمة التي لا تحتاج إلى إنجازها على الفور بناءً على أهميتها عاجل ولكن ليس مهمًا: قد يحتاج الهدف الذي يُعتبر عاجلًا ولكن ليس مهمًا إلى إكماله على الفور، ولكن ليس بواسطتك. قم بتفويض المسؤولية عنها غير عاجل وليس مهمًا: يجب حذف الهدف الذي لا يعتبر عاجلًا ولا مهمًا بالكامل من قائمة مهامك

3. استخدم أنظمة المراقبة المستمرة

تعمل الأهداف من خلال مساعدتك على تتبع وقتك وتحفيزك على إكمالها. ولكن بدون المراقبة المستمرة، قد لا يحدث هذا التحفيز. هناك العديد من قوالب تحديد الأهداف التي يمكن أن تساعدك في تحديد الأهداف ومراقبتها.

انتقل إلى العالم الرقمي مع تحديد الأهداف ومراقبتها

إن أفضل طريقة لمراقبة أهدافك هي من خلال تطبيق تتبع الأهداف . مع ClickUp، يمكنك الحصول على تطبيق كامل الميزات لتتبع الأهداف إلى جانب منصة إنتاجية كاملة. أهداف النقر يسمح لك بتعيين أهداف محددة وتتبعها للحصول على حل شامل لرصد الأهداف، مع بطاقة نتائج أسبوعية. يوفر تقسيم الأهداف الكبيرة إلى أهداف أصغر مرونة تساعدك على البقاء على المسار الصحيح. على سبيل المثال، يمكنك الاحتفال بالانتصارات، وتطوير خطة نمو عندما تريد المزيد من التنظيم، أو البقاء على علم بمدى التقدم الذي أحرزته.

4. تطبيق طريقة إنجاز المهام

في بعض الأحيان، يكون لديك الكثير من الأفكار التي تطفو في رأسك بحيث يصعب عليك معرفة من أين تبدأ. قام ديفيد ألين بتطوير إطار عمل الحصول على الأشياء المنجزة (GTD) للمساعدة في إخراج تلك الأفكار من رأسك وتنظيمها. تقوم فلسفته الأساسية على تسجيل جميع المهام والأفكار التي تخطر ببالك ثم ترتيبها بطريقة تسهل إدارتها. A قالب GTD يمكن أن يساعدك في فرز الطريقة.

يساعدك قالب إنجاز المهام (GTD) على تنظيم كل تلك الأفكار في موقع مركزي واحد

الخطوات الخمس لـ GTD

يتكون إطار عمل GTD من خمس خطوات. عندما تعمل من خلال هذه العملية، سينتهي بك الأمر بقائمة منظمة من المشاريع التي يجب العمل عليها وتلك التي يمكن تنحيتها جانباً.

التقاط: اجمع كل مهمة أو فكرة أو مشروع أو التزام آخر وسجلها باستخدام الطريقة التي تختارها توضيح: قم بمعالجة ما يعنيه كل عنصر. قرر ما إذا كان الأمر يستحق المتابعة أم لا. إذا كان الأمر يستحق، قرر الخطوة التالية والنتيجة التنظيم: ضع جميع العناصر القابلة للتنفيذ في فئات. كيفية تصنيفها متروك لك التفكير: راجع قوائمك بانتظام لإنعاش ذاكرتك والحفاظ على تركيزك على المهام المناسبة في الوقت الحالي ابدأ العمل: بمجرد أن تصبح مهامك وقوائمك واضحة، ابدأ العمل عليها باستخدام إدارة المهام البرنامج الذي تختاره

5. جرب الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs)

يعد تقسيم المهام إلى مجموعة من الأهداف والنتائج الرئيسية من بين أفضل تقنيات تحديد الأهداف للمؤسسة بأكملها. فهو يساعد على تبسيط الأهداف الصعبة ويوفر طريقة لتتبع الأهداف الاستراتيجية للشركة باستخدام نتائج قابلة للقياس. هناك العديد من برنامج OKR المشاريع التي يمكن أن تساعد الشركات على تحقيق أقصى استفادة من هذا الإطار.

استخدم قالب OKR الخاص ب ClickUp لتتبع الأهداف وتحديدها لك ولفريقك

مبادئ OKR

تتضمن OKRs الأهداف، وهي أهداف نوعية وعملية المنحى. يجب أن تكون واضحة وسهلة التذكر. يجب أن يتماشى كل هدف مع رؤية شركتك واستراتيجيتها.

نظرًا لأن الأهداف يجب أن تكون دائمًا قابلة للقياس، فإن النصف الثاني من OKRs هي النتائج الرئيسية. سيتم استخدام هذه المقاييس لقياس التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف.

تهدف OKRs إلى تخطي الحدود، وهي مصممة لتكون طموحة للغاية مع إمكانية تحقيقها في الوقت نفسه. وبسبب هذه الصعوبة الإضافية، عادةً ما يُعتبر معدل النجاح الذي يتراوح بين 60 و70% جيدًا. إذا قصرت عن تحقيق هدفك، فاستخدم مؤشرات OKRs الخاصة بك لاستكشاف منهجيات تحسين العملية حتى تتمكن من مواصلة السعي لتحقيق النتيجة المفضلة لديك.

هذا هو السبب أيضًا في أن هذه الأهداف على المستوى التنظيمي. تعمل OKRs بشكل أفضل لإنشاء أهداف الفريق وقياس التقدم المحرز. إذا تم استخدامها كمقاييس أداء فردية، فإن الإغراء بتبسيطها لتحقيق الإنصاف سيكون قويًا للغاية.

6. التعامل مع زحف النطاق من خلال التنبؤ بالمشروع

بعض المشاريع، لا سيما في مجال البرمجيات، لديها عادة النمو إلى أحجام لا يمكن إدارتها. يأتي الفريق بأفكار رائعة أكثر مما يمكن تنفيذه في الوقت المطلوب، وتؤدي محاولة القيام بذلك إلى تفويت المواعيد النهائية وتأخر إطلاق المشروع. التنبؤ بالمشروع يمكن أن تساعد الأدوات في تخطيط مدة المشروع، ولكن من الأفضل معالجة هذه المشكلة في مرحلة تحديد الهدف.

طريقة MoSCoW

تتعامل هذه الطريقة مع المشاريع التي تتضخم في الحجم من خلال ترتيب أهمية المهام. يتم تصنيف المهام إلى أربع فئات: يجب أن يكون، يجب أن يكون، يمكن أن يكون، لن يكون. تحصل على اسمها من الحرف الأول من كل فئة. إليك ما يعنيه كل منها:

يجب أن يكون: هذه المهام هي متطلبات غير قابلة للتفاوض في المشروع. وهذا يشمل الامتثال للمتطلبات القانونية، أو الوظائف الحرجة، أو المنجزات الرئيسية

هذه المهام هي متطلبات غير قابلة للتفاوض في المشروع. وهذا يشمل الامتثال للمتطلبات القانونية، أو الوظائف الحرجة، أو المنجزات الرئيسية يجب أن تكون: هذه المهام مهمة ولكنها ليست حرجة. إنها ذات أولوية عالية ويجب تضمينها إن أمكن لأنها ستساهم بشكل كبير في النتيجة النهائية

هذه المهام مهمة ولكنها ليست حرجة. إنها ذات أولوية عالية ويجب تضمينها إن أمكن لأنها ستساهم بشكل كبير في النتيجة النهائية يمكن أن يكون: هذه هي العناصر الأقل أهمية ولكنها لا تزال مرغوبة والتي يمكن أن تحسن المشروع ولكن يمكن الاستغناء عنها بسهولة أكبر إذا ظهرت قيود زمنية

هذه هي العناصر الأقل أهمية ولكنها لا تزال مرغوبة والتي يمكن أن تحسن المشروع ولكن يمكن الاستغناء عنها بسهولة أكبر إذا ظهرت قيود زمنية لن يكون: تم النظر في هذه المهام ولكنها لن تدخل في المنتج النهائي. قد يعني هذا أنها أفكار جيدة، لكن يجب تأجيلها لإصدار مستقبلي

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