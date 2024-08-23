كيفية جعل الموظفين يتولون زمام الأمور في العمل

هل سبق لك أن سلّمت مشروعًا إلى أحد أعضاء الفريق، لتجده قد فشل في إنجازه من قبل؟ أو جعلتهم يعودون إليك بكل الأسباب التي تمنعهم من إنجاز المهمة؟ من السهل أن تشعر بالإحباط في مثل هذه الحالة وتبدأ في إدارة فريقك بشكل دقيق، معتقدًا أنهم يفتقرون إلى ملكية عملهم.

تولي الملكية في العمل يعني تحمّل المسؤولية عن عملك وتحمل المسؤولية. الموظفون الذين يظهرون الملكية هم استباقيون وموجهون نحو إيجاد الحلول ويقطعون شوطًا إضافيًا. وهذا يفيد الشركة ويحفز الموظفين ويسرع من تقدمهم الوظيفي ويولد نموًا شخصيًا.

أعضاء فريقك قادرون أيضًا على تولي زمام الأمور في العمل. ومع ذلك، يجب عليك تعزيز عقلية الملكية لديهم وتزويدهم بالأدوات والموارد اللازمة.

إذن، كيف تشجع موظفيك على الملكية في العمل؟ فيما يلي استراتيجيات فعالة لتنمية عقلية الملكية في فريقك.

ماذا يعني أن تتولى الملكية في العمل؟

تولي الملكية في العمل يعني تحمل المسؤولية. وهذا يعني عدم انتظار شخص آخر لينقذ الموقف، بل المضي قدمًا والقيام بذلك بنفسك

لنجعل الأمر أكثر بساطة لفهمه من خلال مثال:

من المقرر تقديم عرض تقديمي هام للموظف اليوم، وتحدث مشكلة في اللحظة الأخيرة في العرض التقديمي. هناك مديران للمشروع، إيميلي ومايك. تلاحظ إيميلي المشكلة وتبلغ فريقها وتحل المشكلة وتعمل لساعات إضافية للتأكد من أن كل شيء مثالي.

من ناحية أخرى، يرى مايك نفس المشكلة لكنه يقرر أنه ليس من مسؤوليته إصلاحها ويفترض أن شخصًا آخر سيفعل ذلك.

أي من الاثنين تعتبره أكثر مسؤولية؟ من الواضح أن إيميلي لأنها تتحمل المسؤولية والمساءلة.

بعض من الخصائص الرئيسية للموظف الذي يتحمل المسؤولية في العمل هي:

استباقي : يأخذ زمام المبادرة لتحديد المشاكل وحلها ومعالجة المشكلات على الفور

: يأخذ زمام المبادرة لتحديد المشاكل وحلها ومعالجة المشكلات على الفور خاضع للمساءلة : يتحمل المسؤولية عن نجاح وفشل مشاريعه والأهداف التنظيمية الشاملة

: يتحمل المسؤولية عن نجاح وفشل مشاريعه والأهداف التنظيمية الشاملة مستعد للموارد : يتوصل إلى حلول مبتكرة، ويتمتع بمهارات حل المشاكل، ويستفيد من الموارد المتاحة إلى أقصى حد ممكن

: يتوصل إلى حلول مبتكرة، ويتمتع بمهارات حل المشاكل، ويستفيد من الموارد المتاحة إلى أقصى حد ممكن ملتزم : ملتزم: يظهر التفاني في تحقيق الأهداف المؤسسية من خلال بذل المزيد من الجهد لتحقيق الأهداف المؤسسية

: ملتزم: يظهر التفاني في تحقيق الأهداف المؤسسية من خلال بذل المزيد من الجهد لتحقيق الأهداف المؤسسية يركز على التحسين: يسعى باستمرار للحصول على الملاحظات ويبحث عن طرق لتحسين الأداء والإنتاجية

في حين أن هذه هي بعض السمات الأساسية للعقلية المسؤولة عن المساءلة، لاحظ أن المساءلة تسير دائمًا جنبًا إلى جنب مع السلطة. هذا يعني أنه عندما تحمّل موظفًا مسؤولية تسليم مشروع ما في تاريخ محدد، يجب أن تمنحه أيضًا سلطة تخصيص الموارد واتخاذ الخطوات الأخرى اللازمة للتسليم.

السلطة تمنح الأفراد سلطة اتخاذ القرارات وتنفيذ التغييرات، بينما تضمن المساءلة أنهم مسؤولون عن نتائج تلك القرارات.

فوائد تولي الملكية في العمل

يمكن أن يفيدك بناء فريق من الموظفين القادرين على تولي زمام الأمور في العمل بطرق عديدة.

وتشمل هذه الطرق:

سرعة اتخاذ القرارات والابتكار: الأفراد الذين يشعرون بالمسؤولية عن عملهم يتصرفون بشكل أكثر حسماً وابتكاراً. يأخذ الموظفون زمام المبادرة دون انتظار التوجيهات أو الموافقة، مما يحسن من أدائهم بشكل عام

الأفراد الذين يشعرون بالمسؤولية عن عملهم يتصرفون بشكل أكثر حسماً وابتكاراً. يأخذ الموظفون زمام المبادرة دون انتظار التوجيهات أو الموافقة، مما يحسن من أدائهم بشكل عام تحسين معنويات الموظفين ومشاركتهم: الشعور بالمسؤولية عن نتائج الأعمال والمشاركة في نجاح المشروع يجعل القوى العاملة أكثر إنتاجية وحماسًا

الشعور بالمسؤولية عن نتائج الأعمال والمشاركة في نجاح المشروع يجعل القوى العاملة أكثر إنتاجية وحماسًا تعزيز التوظيف والاحتفاظ بالموظفين: من المرجح أن يبقى الموظفون الحاليون في الشركة، ومن المتوقع أن ينجذب الموظفون المحتملون إلى شركة تقدر مساهماتهم وتوفر فرصًا للملكية

طرق لتشجيع الملكية في العمل

نحن نعلم سبب أهمية الملكية في العمل. دعنا الآن نلقي نظرة على عشر طرق يمكنك من خلالها تشجيع هذه العقلية ودعمها بما يخدم مصلحة الطرفين.

1. وضع أهداف وغايات واضحة

يحتاج موظفوك إلى معرفة الأهداف التي يعملون على تحقيقها. شجّعهم على وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس تتماشى مع أهداف الشركة. وهذا يساعدهم على فهم كيفية مساهمة جهودهم في النجاح الإجمالي، مما يمنحهم التوجيه والإحساس بالهدف.

دعنا نأخذ مثالاً على الموظف الذي يستخدم قالب تحديد الأهداف وضع هدف لتحسين كفاءة المشروع بنسبة 20%. مع وضع هذا الهدف الواضح في الاعتبار، يقومون بمراقبة تقدمهم بانتظام وتعديلهم للبقاء على المسار الصحيح والوصول إلى الهدف.

تساعد أهداف ClickUp Goals في الحفاظ على تركيز كل عضو من أعضاء القسم على ما هو مهم حقًا، وهو أمر بالغ الأهمية عند إطلاق المنتج الجديد.

داريا كراكوفياك، مسؤولة الاتصالات في HYPERVSN

2. تعزيز ثقافة التغذية الراجعة

تعزيز ثقافة يسعى فيها الموظفون بنشاط للحصول على تغذية راجعة بناءة من الأقران والمشرفين. يساعدهم هذا النهج على فهم نقاط قوتهم ومجالات التحسين، مما يشجع على النمو الشخصي والمهني المستمر.

كما يُظهر التصرف بناءً على هذه الملاحظات التزام الموظف بتحسين أدائه.

على سبيل المثال، لنفترض أن أحد أخصائيي التسويق أكمل حملة كبيرة وطلب تعليقات من مديره وفريقه. وعلموا أنه يمكن تحسين توقيت إصدار المحتوى. وبناءً على هذه الملاحظات، اعتمدوا نهجًا قائمًا على البيانات لجدولة المحتوى المستقبلي.

3. التواصل بفعالية

إيصال رؤى الشركة وأهدافها إلى الموظفين والتأكد من فهمهم لمساهمتهم في تحقيقها. وهذا يساعدهم على فهم كيفية تأثير دورهم بشكل مباشر على نجاح المؤسسة.

كما يضمن التواصل الفعال أيضًا أن يكون الجميع متوافقًا ومدركًا للمشاكل المحتملة، مما يسهل اتباع نهج تعاوني لحل المشاكل وإدارة المشاريع.

على سبيل المثال، يشارك الرئيس التنفيذي رؤية الشركة لدخول أسواق جديدة ويشرح كيف تدعم أهداف كل قسم هذه الرؤية. ويتم إبلاغ فريق التسويق على وجه التحديد بدوره الحاسم في الحملات المستهدفة.

4. الاعتراف بالإنجازات ومكافأتها

الاعتراف بإنجازات الموظفين ومكافأتهم على مساهماتهم من وقت لآخر أمر بالغ الأهمية لجعلهم يشعرون بأنهم مرئيين، فهو يعزز معنويات الموظفين ويخلق بيئة عمل أكثر إيجابية.

على سبيل المثال، بعد أن يقدم أحد أعضاء الفريق نتائج استثنائية باستمرار ويظهر تفانيه في العمل، يثني المدير علنًا على عمله خلال اجتماع الفريق ويقدم له فرصة لقيادة مشروع رفيع المستوى.

هذا التقدير يحفز الفرد ويشكل مثالاً إيجابيًا للآخرين، مما يشجع ثقافة التميز والمشاركة في الفريق.

إنشاء عناصر العمل وتخصيصها لأعضاء الفريق باستخدام ClickUp Assign Comments

5. تفويض المهام والسلطة

قم بتعيين المهام والمشاريع للموظفين، مع منحهم سلطة تحديد مسؤولياتهم وإدارتها. هذا النهج يعزز التزامهم بتحقيق الأهداف ويسمح لهم بتولي مسؤولية نجاح المهمة.

على سبيل المثال، يقوم المدير بإسناد مشروع تطوير منتج جديد إلى أحد كبار أعضاء الفريق، مانحًا إياه السلطة الكاملة على التصميم والميزانية واختيار البائعين.

وهذا يعزز القيادة الناشئة والالتزام بنجاح المشروع.

6. تشجيع المبادرة والابتكار

يمكن للمدراء تعزيز مشاركة الموظفين والتزامهم من خلال تشجيع الموظفين على اقتراح أفكار جديدة وتولي مسؤولية إنجازها.

هذا النهج يجعل الموظفين يشعرون بمزيد من المشاركة ويجعلهم قادرين على تحمل المسؤولية وتشكيل نتائج المشروع.

على سبيل المثال، إذا حدد الموظفون فجوة في سير العمل الحالي، فيجب تشجيعهم على اقتراح حل وتولي زمام المبادرة في تنفيذه من أجل تحسينه إدارة عبء العمل .

7. تعزيز الإرشاد ودعم الأقران

تعزيز البرامج الإرشادية حيث يقوم الموظفون ذوو الخبرة بتوجيه ودعم الموظفين الجدد لتشجيعهم تمكين الفريق. من خلال الجمع بين الموظفين ذوي الخبرة والموظفين الجدد، يمكن للمديرين والموارد البشرية بناء ثقافة المسؤولية المشتركة.

بالإضافة إلى ذلك، يشجع ذلك على خلق بيئة عمل جماعية إيجابية يتحمل فيها الموظفون ذوو الخبرة المسؤولية عن أهداف الفريق ويدعمون الموظفين الجدد في القيام بالمثل.

على سبيل المثال، تقوم سارة وهي مطورة أقدم، سارة، بإرشاد الموظف الجديد أليكس، من خلال تقديم ملاحظات منتظمة وتشجيعه على قيادة مهام المشروع. يعمل هذا النهج على تسريع تطور أليكس ويعزز قيادة سارة، مما يعزز ثقافة التعاون والملكية المشتركة.

8. إشراك الموظفين في تحديد الأهداف

إشراك الموظفين في المرحلة الأولية من تحديد الأهداف. عندما يتم دمج مدخلاتهم، يصبح الموظفون أكثر استثمارًا في تحقيق هذه الأهداف ويتخذون خطوات استباقية لمواجهة التحديات وتحقيق النتائج.

على سبيل المثال، إذا كان الفريق مكلفًا بتحسين رضا العملاء، فقد يقترح الموظفون مبادرات محددة، مثل تعزيز خدمات الدعم أو إعادة تصميم عمليات إبداء الرأي للعملاء.

9. تعزيز التطوير المهني

تشجيع ثقافة التحسين والتطوير المستمر أمر بالغ الأهمية أيضًا لتعزيز شعور الموظفين بالملكية. من المرجح أن يتجه الموظفون الذين تتاح لهم فرص لتطوير مهاراتهم الفنية إلى تولي مسؤوليات إضافية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمار في نمو الموظفين يُظهر التزام الشركة بنموهم بشكل عام، مما يعزز ثقافة إيجابية.

على سبيل المثال، يمكن للموظف الذي يطمح في أن يصبح قائد مشروع أن يحصل على دورات تدريبية متقدمة وإرشاد من أحد كبار مديري المشاريع.

10. تجنب الإدارة التفصيلية

يمكن للإدارة التفصيلية أن تقوض شعور الموظفين بالملكية والاستقلالية من خلال خنق قدرتهم على اتخاذ القرارات، وعلى العكس من ذلك، فإن الثقة في الفريق في التعامل مع القرارات اليومية تسمح للفريق بالابتكار وتولي ملكية نجاح المشروع.

إليك مثالاً على ذلك: يحدد القائد أنه يجب على الفريق تقديم نموذج أولي في غضون ثلاثة أشهر ولكنه يسمح لهم بتحديد أفضل نهج وأدوات.

## استخدام ClickUp لتنمية عقلية الملكية

نحن نعلم ما تفكر فيه - قد تستغرق هذه الإجراءات الكثير من العمل. ماذا لو كانت هناك أداة لإدارة هذه المبادرات وتسهيل عملية تنمية عقلية الملكية؟ ClickUp مشروع و برنامج إدارة المهام ، يقدم العديد من الميزات لتشجيع الموظفين على تولي ملكية المشاريع ومراقبتها.

وقد حسّن برنامج ClickUp بشكل كبير من وضوح العمل بين أعضاء الفريق وزاد من المساءلة عن تنفيذ المسؤوليات.

مارك بوني، رئيس قسم المشاركة وابتكار الأعمال، LiveBetter Community Services، مارك بوني، رئيس قسم المشاركة وابتكار الأعمال

1. أهداف ClickUp أهداف النقر فوق الأهداف يتيح لك تحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس للفريق وتنظيمها في بداية المشروع مباشرةً.

حدد أهدافًا قابلة للقياس الكمي باستخدام أهداف ClickUp Goals وقم بمزامنة أهداف الموظفين والمؤسسة

يمكن للموظفين مزامنة أهدافهم الشخصية والمؤسسية لفهم أفضل لكيفية مساهمة جهودهم في نجاح الشركة. بالإضافة إلى ذلك، مع ميزات تتبع الأهداف في ClickUp، يمكن للموظفين مراقبة تقدمهم في الوقت الفعلي

يساعد تحديد المعالم الرئيسية وتتبع الإنجاز الموظفين على الحفاظ على تفاعلهم وتحفيزهم. ويمكنهم رؤية إنجازاتهم ومجالات التحسين، مما يخلق شعوراً أكبر بقدرة الموظفين على تحقيق أهدافهم مساءلة الفريق .

2. مهام النقر فوق المهام مهام النقر فوق المهام يدير ملكية الموظفين من خلال توفير الوضوح والهيكل والمساءلة.

قم بتعيين المهام وتتبع التقدم المحرز في ClickUp لدعم أعضاء الفريق في تولي المسؤولية في العمل

بمجرد تحديد الأهداف الإجمالية، يمكنك تعيين المهام لأعضاء الفريق مع وصف تفصيلي ومواعيد نهائية مفصلة. يضمن هذا الوضوح فهم الموظفين لمسؤولياتهم وما هو متوقع منهم، مما يعزز الشعور بملكية عملهم.

يمكنك أيضًا استخدام العديد من انقر فوق طرق العرض لفحص تحديثات الحالة ونسب الإنجاز لقياس مساهمة الموظفين الإجمالية في المشروع.

قم بتجميع المهام وتتبعها حسب الحالة والأولوية والمزيد على لوحة كانبان في ClickUp

علاوة على ذلك، ولتشجيع المشاركة والملكية، يمكنك التواصل مباشرةً داخل المهمة - مشاركة الأفكار والتحديثات والتعاون في المشاريع وحل المشكلات.

3. عرض دردشة ClickUp عرض دردشة ClickUp يبسّط التواصل من خلال جمع كل شيء تحت سقف واحد. وهذا يساعد الموظفين على البقاء على اطلاع ومشاركة

انخرط في التواصل في الوقت الفعلي وعزز شفافية المشروع مع طريقة عرض الدردشة ClickUp Chat View

توفر طريقة عرض الدردشة أيضًا منتدى لـ تحديثات في الوقت الفعلي وجلسات العصف الذهني. ويضمن ذلك إمكانية مساهمة الموظفين وتوليهم ملكية المهام وخلق بيئة تعاونية يشعر فيها الجميع بالمسؤولية عن نجاح المشروع.

وأخيراً، تخزّن طريقة عرض الدردشة سجلات جميع المحادثات المتعلقة بالمشروع لتعزيز الشفافية. وهذا يساعد الموظفين على فهم سياق مهامهم ومعرفة كيف يتناسب عملهم مع أهداف المشروع الأوسع نطاقاً.

4. ClickUp RACI قالب تخطيط RACI

هل تريد إنشاء حل شامل حيث يمكنك تدوين أدوار كل عضو ومسؤولياته ومساءلته؟ إطار عمل RACI (المسؤول، والمساءلة، والمساءلة، والاستشارة، والإبلاغ) هو أسلوب لإدارة المشروع لتحميل كل فرد مسؤولية مهمته.

الـ انقر فوق قالب تخطيط RACI ، وهو مزيج من إدارة العمل و نماذج تخطيط القدرات ، هو كل ما تحتاج إليه.

قم بتنظيم المسؤوليات وتقسيمها وتعيينها باستخدام نموذج تخطيط RACI الخاص ب ClickUp

باستخدام هذا القالب، يمكنك:

التأكد من أن الموظفين يعرفون أدوارهم ومسؤولياتهم المحددة لخلق شعور بالملكية

لخلق شعور بالملكية تسهيل التخطيط البصري للأدوار والمسؤوليات لمنع الالتباس والتداخلات

لمنع الالتباس والتداخلات تتبع المشاورات والاتصالات المتعلقة بالمهام، وضمان مشاركة المعلومات ذات الصلة وفهمها

المتعلقة بالمهام، وضمان مشاركة المعلومات ذات الصلة وفهمها تشجيع الموظفين على تتبع حالة المهام ومعرفة كيفية تأثير عملهم على تقدم المشروع

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خلق ثقافة الملكية باستخدام ClickUp

إن خلق ثقافة الملكية في العمل أمر بالغ الأهمية لتعزيز مشاركة الموظفين، وتحسين الأداء، وتحقيق الأهداف المؤسسية. من خلال تمكين الموظفين بأدوار وأهداف وملاحظات واضحة وتوفير التقدير والدعم، يمكن للقادة تنمية الشعور بالمسؤولية والالتزام في فرق العمل المدارة ذاتيًا .

يساعدك تطبيقClickUp على تشجيعك على تولي زمام الأمور بفعالية مع تتبع المشروع ، وتعيين المهام، والتواصل في الوقت الفعلي. يتيح لك دمج ClickUp في سير عملك تبسيط العمليات وتعزيز ثقافة يصبح فيها تولي المسؤولية جزءًا طبيعيًا من الروتين اليومي لفريقك. اشترك في ClickUp اليوم ورحب بثقافة عمل أكثر شمولاً للملكية في شركتك!