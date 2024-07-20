كيفية تتبع OKRs بشكل أكثر كفاءة

إذا كانت عملية OKR الخاصة بك تسبب المزيد من الارتباك بدلاً من الوضوح، فقد حان الوقت لضغط زر الإيقاف المؤقت وإعادة التقييم. ⏸️

نحن نتفهم ذلك. قد يكون تتبع OKR أمرًا شاقًا، خاصةً إذا كنت تقوم به لأول مرة. هناك العشرات من أولويات العمل التي يمكن الاختيار من بينها، وتلخيصها في نتائج رئيسية، وقياسها. غالبًا ما يكون لدى أعضاء الفريق العديد من الأسئلة عند طرح الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) .

على سبيل المثال، "لماذا تعتبر OKRs أكثر أهمية من مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) العادية في بطاقة الأداء لدينا؟" إذا كانت مقاييس OKR الخاصة بك تختلف عن مؤشرات الأداء الرئيسية المعتادة للفريق، فقد تنشأ مخاوف بشأن ما يجب إعطاؤه الأولوية.

إذا كان في ذلك أي عزاء، فأنت لست وحدك في مواجهة التحديات المتعلقة بتقدم فريقك في تحقيق OKRs أو تحديد OKRs التي يجب قياسها. وفقًا لتقرير الحالة العالمية لـ OKRs لعام 2023، صنف 55.8% من الفرق "عدد OKRs الكبير جدًا " كأحد أهم المخاوف.

في النهاية، كل شيء يتلخص في كيفية تتبع OKRs من أجل:

توفير مسار واضح من الأهداف الكبيرة إلى النتائج الرئيسية وقياس التقدم المحرز

قسّم OKRs الفريق إلى مقاييس محددة أو KPIs

في هذا المدونة، سنتعمق في كيفية تتبع OKRs بفعالية، والتحديات التي من المحتمل أن تواجهها، والأدوات وأفضل الممارسات لتتبع التقدم تلقائيًا وإدارة OKR.

يبدو خطة جيدة؟ لنبدأ.

ما هو تتبع OKR؟

يتيح لك تتبع OKR معرفة ما إذا كان فريقك يسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف العمل. من خلال تحليل مقاييس محددة ونتائج رئيسية كمية، يمكنك تقييم ما إذا كان فريقك يركز على المهام الصحيحة وما إذا كانت هناك أي مشكلات تعترض طريقه.

بناءً على بيانات OKR هذه، يمكنك إعادة تنظيم الفرق، وتحسين سير العمل، وتعديل أو تكرار أهداف عملك. يزيد نظام تتبع OKR الفعال أو إدارة OKR من احتمالات تحقيق الأهداف الشاملة للشركة مع توفير رؤى قيمة للدورات المستقبلية والتحسين المستمر.

يمكنك تتبع حالة التقدم يدويًا عبر مختلف مبادرات OKR أو استخدام أداة OKR لتركيز وتتبع تقدم OKR وتحويله إلى عملية آلية.

لماذا يعد تتبع OKR مهمًا؟

نظرًا إلى قائمة الشركات التي تستخدم OKR لتحديد الأهداف وتتبعها، بما في ذلك Google وNetflix وAdobe، لا يمكن تجاهل مزايا تتبع OKR. وتشمل هذه المزايا ما يلي:

تحديد أولويات مجالات التركيز

يتيح إطار عمل OKR للفرق تحديد المهام التي يتعين عليها القيام بها لتحقيق الهدف. وهذا يمكّن موظفيك من تحديد أولويات أنشطتهم بشكل أفضل كفريق واحد للتعامل مع تعقيدات العمل.

زيادة الشعور بالمسؤولية والمبادرة

تهدف OKRs إلى تحفيز الفرق وتحفيزها على تقديم أفضل ما لديها. فهي تمكّن الموظفين الأفراد من رؤية تأثير عملهم على الأعمال. علاوة على ذلك، من خلال توزيع مسؤولية OKRs محددة على أشخاص مختلفين، يمكنك تحفيزهم على العمل كفريق واحد وتحقيق التوافق نحو أهداف الشركة عالية المستوى.

تحسين التعاون

تساعد OKRs في تنسيق العمل بين الفرق متعددة الوظائف، ومواءمة المقاييس أو مؤشرات الأداء الرئيسية، وتوجيه الجميع للعمل في الاتجاه الصحيح. وهي تلعب دورًا رئيسيًا في كسر الحواجز بين الأقسام وزيادة التعاون، حيث يعمل الجميع على تحقيق OKRs.

تحسين سير العمل

يساعد تتبع OKR في الكشف عن الثغرات في سير العمل من خلال تحديد أوجه القصور. وهذا يتيح لك تكرار OKR الشركة وتحسينها بمرور الوقت.

المزايا الاستراتيجية والتكتيكية لتتبع OKR

من خلال تتبع OKR، يمكنك تحقيق نمو تدريجي من خلال:

الإدارة الاستراتيجية

توفر OKRs إطارًا عمل لمواءمة أهداف الفريق/القسم مع الأهداف الاستراتيجية للشركة. ويشمل ذلك تقسيم الأهداف إلى مقاييس، وتقييمها، وتحديد أولويات الأنشطة.

يوفر رؤية واضحة حول مدى توافق كل نشاط مع الخطة الشاملة بما يتجاوز أساليب إدارة الأداء العادية. تتيح التعليقات التي يتم جمعها من خلال عمليات التحقق من OKR للقيادة تحديد أهداف طويلة الأجل بينما يقوم المديرون بوضع استراتيجيات تدريجية لتحقيقها.

تحديد الأهداف

توفر المقاييس المستقلة تقارير خطية فقط وتشير إلى ما إذا تم تحقيق أهداف الأداء أم لا. ومع ذلك، تربط OKRs هذه المقاييس بمؤشرات أداء رئيسية ومبادرات محددة خلال فترة محددة مسبقًا (عادةً 90 يومًا). علاوة على ذلك، فإنها تقيس الهدف بعبارات محددة، مما يجعله قابلاً للقياس.

على سبيل المثال، بصفتك مالك OKR، تحتاج إلى زيادة المبيعات المتكررة بنسبة 10٪ في الربع الثالث من عام 2024. يتيح لك تحديد أساس مرجعي للأداء وضع أهداف واضحة لواحد أو أكثر من النتائج الرئيسية وزيادة فرص تحقيقها.

مكافأة: 11 نموذجًا مجانيًا لتحديد الأهداف وتتبعها

تطوير البرمجيات الرشيقة

من خلال تتبع OKRs، تزداد احتمالية إنجاز فرق تطوير البرمجيات للمشاريع في الوقت المحدد وضمن الميزانية المخصصة.

مثال على ذلك: كيف يجعل تتبع OKRs الفرق المرنة أكثر فعالية.

لنفترض أنك مدير مشروع في فريق تطوير برمجيات رشيق. بمساعدة OKRs الرشيقة، يمكنك ربط سير عمل التطوير بنتائج محددة.

من خلال تحليل الحوادث أو الأعطال في مرحلة الاختبار، يمكنك مساعدة فرق التطوير على تحسين الجداول الزمنية للنشر.

تتيح لك بيانات OKR تحديد أولويات الأنشطة الاختبارية الرئيسية، وتحديد الجداول الزمنية، وتتبع التقدم المحرز، وتحقيق رضا العملاء.

مثال على OKR لتطوير البرمجيات الهدف: تطوير نسخة محمولة من البرنامج بحلول [الربع والسنة] النتائج الرئيسية: تطوير نموذج أولي وظيفي لتطبيق الهاتف المحمول بحلول [التاريخ]

تأكد من أن كل ميزة تجتاز ما لا يقل عن 90% من حالات الاختبار المحددة مسبقًا

اجمع التعليقات من جلسات اختبار المستخدمين التي تضم 30 مشاركًا على الأقل قبل الإطلاق

فهم إطار عمل OKR

تتيح OKRs للمؤسسات التركيز بشكل أفضل على النتائج وتحسين الشفافية وتسهيل التوافق الاستراتيجي بين الأهداف العامة للشركة وأهداف OKRs للفريق.

ومع ذلك، قد تنشغل فرق القيادة بتتبع الأنشطة المكتملة بدلاً من النتائج الفعلية التي تم تحقيقها، مما يجعل OKRs تشبه إلى حد كبير مقاييس بطاقات الأداء التقليدية. ويكمن الخطر هنا في أن OKRs قد تبدأ في الاندماج مع المهام اليومية، مما يؤدي إلى إغفال الغرض الحقيقي منها: تحقيق نتائج مهمة.

يهدف إطار عمل OKR إلى المساعدة في تنظيم أهدافك ونتائجك الرئيسية في تسلسل هرمي سلس. في السيناريو المثالي، يجب أن تمكّن OKRs المديرين من رؤية كيفية ربطها بطريقة تدفع نمو الأعمال، مما يساعد المديرين على التفكير بطريقة موجهة نحو النتائج.

ولكن بدون نظام متين لتتبع OKR، قد تخسر شركتك الوقت والموارد في العمل على أهداف غير واقعية. علاوة على ذلك، لن يتمكن أعضاء الفريق من رؤية تأثير أدائهم على أولويات العمل.

يتيح نظام تتبع OKR الفعال للمؤسسات تحديد أهداف ذات مغزى، وتتبع التقدم المحرز بشكل متسق، وإبقاء جميع أصحاب المصلحة على اطلاع، وخلق زخم نحو تحقيق أهداف محددة بناءً على قرارات تستند إلى البيانات.

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كيفية استخدام التخطيط الاستراتيجي عند تحديد OKRs؟

يتضمن تحديد OKRs أخذ أهداف الشركة عالية المستوى وتقليصها إلى ثلاث إلى خمس نتائج رئيسية.

على سبيل المثال، إذا كان الهدف هو زيادة رضا العملاء، فمن الطبيعي أن تركز على النتائج الرئيسية مثل حل المشكلات عند أول اتصال، ووقت الاستجابة، ومؤشر الترويج الصافي NPS، ومؤشر رضا العملاء CSAT، وما إلى ذلك.

إذا كانت هناك أولويات عمل متعددة، يمكن للتخطيط الاستراتيجي ترتيبها بحيث يبني كل دورة على الدورة التالية حتى يتم تحقيق الهدف. للقيام بذلك:

ابدأ بتحديد OKRs وكتابتها في المجالات الأكثر أهمية أولاً

قم بمواءمة النتائج الرئيسية بين الفرق لوضع استراتيجية متماسكة للتنفيذ. الهدف هو وضع معالم قابلة للقياس تؤثر بشكل مباشر على النتيجة

ضع تسلسلاً هرمياً واضحاً يربط الأهداف التجارية الكبرى بالأداء الفردي

يساعد التخطيط الاستراتيجي على تقسيم الأهداف إلى مقاييس محددة ثم إلى أنشطة، مما يتيح الرؤية والتعاون.

استخدام مؤشرات الأداء لتحديد النتائج الرئيسية

مؤشرات الأداء الرئيسية هي مقاييس محددة تشير إلى النمو في جانب معين من جوانب العمل. على سبيل المثال، ترتبط معدلات تقلب الموظفين ارتباطًا مباشرًا بأدائك كصاحب عمل مثالي.

يمكن استخدام مؤشر أداء رئيسي محدد لمقارنة الأداء عبر دورتين أو أكثر من دورات OKR. يمكنك بعد ذلك قياس النسبة المئوية للتغيير عبر مؤشرات الأداء الرئيسية ودمج النتائج مع ملاحظات الفريق لفهم ما نجح وما لم ينجح.

من منظور التخطيط الاستراتيجي، يمكن أن توفر الاتجاهات التاريخية رؤى حول النتائج الرئيسية التي يجب استهدافها.

على سبيل المثال، في برنامج OKR الخاص بك، عند مقارنة معدلات التحويل بين الربع الأول والربع الثاني، يمكنك التعمق في الحملات الإعلانية المحددة التي أدت إلى زيادة المبيعات وتحديد ما إذا كنت ستستمر في نفس الحملات في الربع الثالث.

كيفية تتبع OKRs: نصائح واستراتيجيات عملية

1. تعيين المسؤولية في تتبع OKR

كجزء من فريق القيادة أو فريق OKR، ستحدد الأهداف بناءً على الاحتياجات العامة للأعمال. ويشمل ذلك تحديد النتائج الرئيسية للأقسام المختلفة التي تشرف عليها. ستحتاج أيضًا إلى تعيين أبطال OKR لدعم الفرق على المستوى التشغيلي.

قم بتعيين النتائج الرئيسية لمالكي OKR محددين باستخدام لوحة أهداف ClickUp

بمجرد بدء العملية، سيقوم رواد OKR بمشاركة تحديثات التقدم معك، وجدولة اجتماعات منتظمة مع الفرق، وتقديم الملاحظات. على مستوى الفريق، ستحتاج أيضًا إلى النظر في توفير التدريب والدعم الفردي، خاصة للموظفين الجدد، لضمان فهم الجميع لأهداف OKR.

يقوم بطل OKR بعد ذلك بتعيين مسؤولية تحقيق نتائج رئيسية محددة لشخص واحد أو أكثر في كل فريق. يتولى هؤلاء المسؤولون مهمة مساعدة الفريق على البقاء على المسار الصحيح نحو تحقيق أهدافه.

إليك أفضل الممارسات: عيّن أبطال OKR من داخل قسمك. يجب أن يكونوا على دراية بسير العمل في القسم وقادرين على تقديم ملاحظات محددة وذات صلة.

عادةً ما يتم جدولة عمليات التحقق من OKR أسبوعياً لتقييم أداء الفريق وجمع التعليقات. خلال عمليات التحقق هذه، ستتاح لك الفرصة للتفاعل مع بطل OKR ومديري الفريق والأفراد الآخرين ذوي الصلة.

يمكنكم معًا إجراء تحليل SWOT لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات. بناءً على الملاحظات والتحليلات، يمكنكم تعديل الجداول الزمنية والأهداف أو أي شيء آخر لتحسين نهجكم.

سواء كنت جزءًا من شركة ناشئة تقود فريقًا صغيرًا أو تدير عدة أقسام في مؤسسة أكبر، فكر في استخدام برنامج OKR مثل ClickUp لأتمتة تتبع OKR.

على سبيل المثال، يوفر ClickUp قوالب OKR توفر إطارًا منظمًا لتعيين مالكي OKR وتتبع مسؤولياتهم وضمان أن الجميع على نفس الصفحة.

النموذجان الأكثر شيوعًا اللذان تستخدمهما الفرق المرنة هما:

قالب مجلد OKR من ClickUp

على مستوى المؤسسة، يعد قالب مجلد OKR من ClickUp أداة تخطيط شاملة لمساعدة القادة على تحديد الأهداف عالية الأداء وتحقيقها.

يحتوي القالب القابل للتخصيص على إيقاع تخطيط لوضع الخطوط العريضة للهيكل الأساسي لتطوير OKR.

تقسم قوائم OKR الأهداف إلى أجزاء أصغر، وتسمح للمديرين بمراقبة التقدم المحرز، وتضمن بقاء الجميع على المسار الصحيح طوال العام.

تنزيل هذا النموذج يتيح قالب مجلد OKR من ClickUp للقادة مراقبة دورات OKR على أساس سنوي

قالب إطار عمل OKR من ClickUp

يضمن نموذج إطار عمل OKR من ClickUp أن جميع الفرق في المؤسسة تركز على نفس الأهداف.

تنزيل هذا النموذج توفر رؤية واضحة لأهداف OKR على مستوى الشركة، وتراقب التقدم المحرز، وتحافظ على الشفافية، وتوحد الإجراءات اليومية لتحقيق أهداف أكبر باستخدام نموذج إطار عمل OKR من ClickUp

فيما يلي كيفية استخدام المديرين لهذا النموذج OKR لتعيين الأهداف والنتائج الرئيسية وتتبعها:

قم بإنشاء وتتبع التقدم المحرز في تحقيق أهدافك وغاياتك العامة باستخدام عرض OKR العالمي

احصل على فكرة واضحة عن تقدم كل فريق نحو أهدافه من خلال عرض لوحة تقدم OKR

خطط وتتبع الجداول الزمنية لكل هدف باستخدام عرض الجدول الزمني

2. جدولة عمليات التحقق لتتبع النتائج

يضمن جدولة عمليات التحقق من OKR بانتظام وبشكل متكرر أن يقوم مديرو الفريق بتتبع التقدم المحرز وإبلاغك به.

من جانبهم، يمكن لمديري الفرق أيضًا مشاركة التعليقات من جلسات التدريب الفردية وتحديد العقبات على مستوى OKR الفردي قبل أن تؤثر على OKRs الفريق.

من الناحية المثالية، يجب ألا تزيد مدة اجتماعات OKR عن 15 دقيقة، ويفضل أن تكون يوم الجمعة لتجنب التضارب مع اجتماعات الفريق الروتينية

ثانيًا، يجب إنشاء لوحة معلومات OKR لمشاركة التحديثات. لتسهيل الوصول إليها، تأكد من أنها تحتوي على عوامل تصفية للوظائف والمهام الرئيسية والنتائج والتقييم والترجيح وحالة المهام، إلخ

عندما يقوم الموظفون بتحديث OKRs الخاصة بهم، يمكن مزامنة المعلومات في الوقت الفعلي مع لوحة المعلومات. سيؤدي ذلك إلى تبسيط عملية جمع البيانات عبر الفرق وتسهيل عملية التحليل.

3. ضمان شفافية OKRs

بمجرد تعيين المالكين، يتعين على بطل OKR التأكد من أن جميع أعضاء الفريق والمديرين يمكنهم الوصول إلى خطة OKR.

يجب أن يكون لكل عضو في الفريق حق الوصول إلى OKRs بناءً على دوره الوظيفي ومهامه. يجب على مدير المشروع (القائد) التأكد من أن الجميع يفهم كيف تتوافق OKRs على مستوى الأعمال مع OKRs الفردية.

على الرغم من أنه يمكن مشاركة OKRs عبر مستند Google Doc أو جدول بيانات، إلا أن ذلك قد يمثل مشكلة بالنسبة للفرق الكبيرة التي لديها عدة نتائج رئيسية.

على سبيل المثال، قد يتم إدخال البيانات بشكل غير صحيح إذا كان هناك عدة صفوف في جدول البيانات. في كثير من الأحيان، قد لا يعرض الجدول كل تحديث على الفور. ويزداد الأمر سوءًا مع توسع نطاق العمل.

هنا يأتي دور برنامج OKR من ClickUp.

يمكنك تعيين OKRs وتتبعها في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Goals، وإجراء التعديلات حسب الحاجة، وإخطار الجميع بالتغييرات، مما يضفي الشفافية على دورة OKR.

يمكنك حتى تعيين تبعيات المهام وإضافة أعضاء الفريق والجداول الزمنية وأتمتة تتبع التقدم. أو تقسيم الأهداف الكبيرة إلى أهداف أصغر يمكن تحقيقها.

حدد ترتيبًا واضحًا للعمليات عن طريق إضافة تبعيات "معيقة" أو "في انتظار" بين المهام وحافظ على فريقك على المسار الصحيح لمعرفة ما يجب العمل عليه أولاً

4. تحديد أولويات النتائج الرئيسية من خلال تقييم OKR

بناءً على OKRs التي تستهدفها، يمكنك تعيين مستوى أولوية لكل نتيجة رئيسية. للقيام بذلك، يمكنك إما تقدير الوزن النسبي لكل مقياس أو اعتماد طريقة تسجيل باستخدام معايير محددة مسبقًا.

التقييم الثنائي هو نهج قائم على النجاح أو الفشل، حيث يتم تحقيق النتيجة الرئيسية أو عدم تحقيقها. لا يوجد حل وسط للنجاحات أو الإخفاقات الجزئية. هذا نموذج تقييم سريع وبسيط. ومع ذلك، يمكن أن يؤثر على معنويات الفريق لأنه لا يعترف بالانتصارات الجزئية

يُعطي نموذج التقييم القائم على القيمة درجة تتراوح بين 0.0 و 1.0 لكل نتيجة رئيسية بناءً على مستوى التقدم المحرز. أي درجة أقل من 0.4 تعتبر فشلاً، بينما تعتبر الدرجة بين 0.4 و 0.6 نجاحاً جزئياً. الدرجة 0.7 وما فوقها تعني أن الهدف قد تم تحقيقه. يعترف هذا النموذج بالنجاح الجزئي، حيث يتم التقييم بين 0.4 و 0.6

استخدم نظام التقييم النسبي، حيث يقيس النموذج النسبة المئوية للإنجاز لتحديد ما إذا تم تحقيق النتائج الرئيسية. على سبيل المثال، إذا كانت النتيجة الرئيسية هي إبرام 10 عقود مع عملاء جدد في الربع التالي، ولم تحقق سوى 7 عقود، فستكون درجة OKR هي 70% (7/10*100)

5. مناقشة الدروس المستفادة

كل دورة OKR تجلب دروسًا يمكنك الاستفادة منها في الدورة التالية. المفتاح هو مشاركة الملاحظات بشكل بناء ودون إصدار أحكام. تذكر أن تحقيق 100% من أهدافك ليس هو الهدف. الغرض من OKRs هو دفع فريقك إلى ما وراء منطقة الراحة الخاصة بهم لتحقيق الأهداف والغايات الطموحة.

ومع ذلك، إذا تمكنت من إحراز تقدم منتظم في OKR، فسوف يحفز ذلك فريقك على بذل المزيد من الجهد. عند متابعة الفريق، احرص على تقدير الإنجازات الصغيرة والاعتراف بجهودهم.

التغلب على العقبات في تتبع OKR

1. التحدي: عزل البيانات

إذا كان كل فريق في مؤسستك يستخدم نظامًا أو جدولًا مختلفًا لتسجيل OKRs وإدارتها، فستظل هذه البيانات معزولة أثناء تتبع أهداف المؤسسة.

قد لا يتمكن القادة من تتبع أداء الأعمال باستخدام البيانات المتفرقة في جداول بيانات متعددة. من الناحية المثالية، تريد أن يقوم القادة بمراجعة أداء الأعمال والأداء التنظيمي بشفافية في مكان واحد.

الحل

يقوم برنامج OKR بتجميع البيانات الفردية وبيانات الفريق والقطاع والمنظمة، مما يمنح الجميع رؤية شاملة لتقدم المنظمة في أي وقت.

2. التحدي: نحن نتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)؛ ولا نحتاج إلى OKRs

هل يبدو هذا مألوفًا؟ الفرق الرئيسي بين KPIs و OKRs هو أن KPIs تقيس مصفوفة الأعمال المعتادة، بينما OKRs هي أهداف طموحة وجريئة. لا يمكن استخدامهما بالتبادل، بل تعملان جنبًا إلى جنب.

الحل

تريد استخدام أداة OKR مثل ClickUp لتتبع KPIs و OKRs.

على سبيل المثال، يمكن للمديرين التنفيذيين أو مديري المشاريع استخدام لوحة معلومات ClickUp لإنشاء لوحة معلومات OKR لتتبع تقدم الأهداف وتلخيص كميات كبيرة من البيانات للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ.

قم بتخصيص ملخصات المبيعات لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية وأهداف OKR في جميع أنحاء شركتك باستخدام لوحة معلومات ملخص المبيعات من ClickUp

تقسم لوحة معلومات ClickUp أهداف OKR إلى مبادرات قابلة للتتبع، مما يجعل المشروع سهل الفهم ويضمن فهم الجميع لمساهماتهم وأدوارهم.

من ناحية أخرى، يتيح نموذج مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) من ClickUp لأعضاء الفريق تتبع مقاييس النجاح التي ستساعد في تحقيق OKRs. يتوافق الجميع على الأهداف ويمكنهم تتبع الأداء بمرور الوقت باستخدام عناصر مرئية سهلة القراءة.

تنزيل هذا النموذج تتبع مقاييس النجاح التي ستساعدك على تحقيق أهداف فريقك ونتائجك الرئيسية (OKR) من خلال نموذج KPI من ClickUp

3. التحدي: OKRs تصبح "تحدد وتنسى"

أحد التحديات الرئيسية التي تواجه OKR هو عندما يتم تحديد الأهداف بحماس في بداية الربع، ولكن مع تغير الأولويات واقتراب المواعيد النهائية، يصبح التتبع أمراً ثانوياً.

إن نهج "التعيين والنسيان" يدمر التوافق حيث يصبح العمل منفصلاً عن أهداف الشركة ويضيق نطاق تركيز الفريق.

الحل

توفر معالم ClickUp رؤية شاملة على مستوى المؤسسة للتقدم المحرز في الوقت الفعلي. تتواصل الفرق من خلال OKRs المتطورة، مما يساعد على إبقاء الأهداف في متناول اليد وتصور مدى التقدم المحرز في تحقيقها.

4. التحدي: عدم وجود وصول مركزي إلى الوثائق ذات الصلة أو التعاون

يتم تخطيط OKRs كل ثلاثة أشهر على مستوى الفريق. على مستوى المؤسسة، تميل إلى العمل في دورات ويمكن أن تكون متكررة إلى حد ما. هذا يعني أنك كمدير فريق، لديك فرصة كل ثلاثة أشهر لإعادة تخطيط OKRs.

في هذه المرحلة، هل يمكن لجميع أعضاء فريقك الوصول إلى البيانات التي جمعتها؟ هل يعرف الجميع النجاحات والإخفاقات؟

هل لديك وثائق توضح ما نجح وما لم ينجح؟ هل ترغب في تحسين عملية تتبع OKR باستخدام بيانات في الوقت الفعلي وتوثيقها بدلاً من الاعتماد على التخمينات أو الحدس؟

الحل

ClickUp Docs هو مستودع مركزي حيث يمكن لأعضاء الفريق ومديري المشاريع وقادة الفريق والمديرين التنفيذيين تخزين جميع المعلومات المتعلقة بأهداف OKR. يمكن أن يشمل ذلك بيانات حول دورات OKR السابقة وأسباب النجاح والفشل وإجراءات التشغيل القياسية وكيفية تتبع الأهداف وما إلى ذلك.

تضمن خيارات التحرير في الوقت الفعلي والتنسيق الغني في ClickUp Docs أن تكون المستندات تعاونية وبديهية ومحدثة بأحدث المعلومات.

يمكنك بسهولة تنسيق المستندات والتعاون عليها مع الفريق دون تداخل في ClickUp

تبسيط تتبع OKR باستخدام ClickUp

حتى الخريطة المصممة جيدًا يمكن أن تكون مربكة بدون بوصلة. وبالمثل، يمكن أن تعيق أدوات التتبع غير الملائمة عملية OKR القوية.

إذا كنت تعمل في مؤسسة ناشئة، فإن تتبع تقدم OKR يدويًا وتحليل البيانات المحدودة قد يتسبب في وجود نقاط عمياء استراتيجية أو، أسوأ من ذلك، خسارة في الإيرادات.

مع ClickUp، أصبح تتبع OKR في غاية البساطة. بدءًا من إنشاء هرمية لتنسيق أهداف الشركة والفريق، وتعيين المهام، وقوالب OKR المعدة مسبقًا، وتحديث تقارير التقدم، يوفر ClickUp نسخة واحدة من الحقيقة، يتم تحديثها في الوقت الفعلي وبسهولة قابلة للتطوير.

دع برنامج OKR من ClickUp يتولى المهام الشاقة المتعلقة بتتبع OKRs بينما تركز أنت على استراتيجية النمو. لبدء رحلتك في تتبع OKR، نوصيك بالتسجيل في ClickUp مجانًا وتجربته.