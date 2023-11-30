كيفية إنشاء لوحة تحكم OKR Dashboard (باستخدام القوالب)

على عكس مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) والأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) عادةً ما تكون نوعية وقد يكون من الصعب تتبعها. وهذا يجعل من الصعب الإبحار في بحر المهام والتأكد من أنك تسير في الاتجاه الصحيح. لحسن الحظ، يمكنك الاعتماد على لوحة معلومات جيدة للأهداف والنتائج الرئيسية (OKR) كبوصلة لك. 🧭

تمنحك لوحة المعلومات المصممة بشكل جيد لقطة مرئية مفصلة لتقدمك وأدائك، مما يسمح لك بإبقاء الفريق بأكمله على نفس الصفحة واتخاذ قرارات قائمة على البيانات بدلاً من اتخاذ قرارات في الظلام.

في هذا الدليل، سنخبرك بكل ما تحتاج إلى معرفته عن لوحات معلومات OKR ونعلمك كيفية إنشاء واحدة من البداية. سنقترح عليك أفضل الممارسات و برنامج OKR التي لن تحرق ثقبًا في جيبك مع توفير جميع المعلومات الضرورية بسهولة.

ما هي لوحة معلومات OKR Dashboard؟

لوحة معلومات OKR هي أداة مرئية لإدارة المشاريع التي تتيح لك دون عناء تتبع تقدم الهدف والمهام من خلال رسوم بيانية ومخططات وعناصر ديناميكية مماثلة. والغرض الرئيسي منه هو استخدام منهجية OKR لتلخيص كميات كبيرة من البيانات لتوفير رؤى قابلة للتنفيذ يمكنك استخدامها لمواصلة التقدم نحو أهداف شركتك. 🎯

البدء

لوحة معلومات ClickUp

على الرغم من أن لوحة المعلومات تستهدف بشكل أساسي مديري المشاريع/المنتجات والمديرين التنفيذيين على المستوى C، إلا أنها يمكن أن تكون مفيدة للموظفين في جميع أنحاء التسلسل الهرمي. فهي تساعدك على تقسيم OKRs إلى مبادرات يمكنك تتبعها لجعل المشروع أكثر سهولة في الفهم والتأكد من أن الجميع على دراية بمساهمتهم ودورهم.

بالإضافة إلى ذلك، لا تشمل جميع لوحات معلومات OKR على مستوى الشركة المشاريع والأهداف . يمكنك أيضًا استخدام لوحات معلومات فردية لتتبع لوحات المعلومات الشخصية لكل موظف في OKRs، مما يساعدهم على البقاء متحمسين ويتيح لك التعرف عليهم بشكل أفضل.

وبغض النظر عن استخدامها، تضمن لك لوحة المعلومات المطورة جيدًا أنك لست بحاجة إلى التوفيق بين الكثير من جداول البيانات والمستندات لفهم الوضع الحالي لمشروعك وأداء فريقك. يتم تقديم جميع المعلومات الأساسية بطريقة واضحة وجذابة بصريًا، مما يترك المزيد من الوقت لـ اتخاذ القرار .

الملامح الرئيسية للوحة معلومات OKR Dashboard

لـ تبسيط التقارير ولتسهيل اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، يجب أن تحتوي لوحة معلومات OKR على العناصر الرئيسية التالية:

أدوات التصور المرئي قد تكون الأهداف غامضة في بعض الأحيان لأنها ستتجسد بشكل أكبر من خلال النتائج والمبادرات الرئيسية، لذلك يجب أن توفر لوحة معلومات OKR عناصر مرئية تأخذ ذلك في الحسبان. إذا لم تتجاوز الرسوم البيانية الدائرية الأساسية والأهداف العددية، فقد لا تتمكن من تصور البيانات الضرورية لتتبع التقدم المحرز بشكل صحيح واجهة سهلة الاستخدام كما ذكرنا، يمكن أن تخدم لوحة معلومات OKR أي شخص في مؤسستك، لذلك يجب أن تكون سهلة التنقل بغض النظر عن المهارات التقنية للمستخدم. يجب وضع جميع المعلومات المهمة بوضوح حتى لا يحتاج فريقك إلى البحث عن بيانات OKR التي يحتاجون إليها. من الناحية المثالية، يجب أن تكون لوحة التحكم الخاصة بك متوافقة مع الأجهزة المحمولة لتتيح لك تتبع التحديثات المهمة أثناء التنقل بيانات في الوقت الفعلي لا يمكنك الحصول على صورة دقيقة عن مدى التقدم الذي أحرزته إذا لم تكن لوحة التحكم الخاصة بك محدثة في الوقت الفعلي (أو على الأقل بشكل متكرر بما يكفي لحساب جميع التغييرات المهمة). تأكد من اتصال لوحة التحكم الخاصة بك بسلاسة بمصادر البيانات والتطبيقات الأخرى التي تستخدمها لتحقيق الهدف المعالم والجداول الزمنية قد تستغرق بعض الأهداف بعض الوقت لإنجازها، لذا فإن المعالم هي طريقة ممتازة لرفع معنويات فريقك إذا انخفضت في منتصف المشروع. يمكن أن تكون الجداول الزمنية مفيدة أيضًا، لأنها تمنح الجميع خارطة طريق شاملة يجب اتباعها خيارات التخصيص من المهم أن تكون لوحة التحكم الخاصة بك قادرة على التكيف مع الفرق المختلفة وتوفير المعلومات ذات الصلة دون تشتيت انتباه أعضاء الفريق ببيانات لا تعنيهم. خلاف ذلك، قد تحتاج إلى إنشاء عدة لوحات معلومات لنفس OKR

ما هي فوائد لوحة معلومات OKR؟

إذا قمت بإنشاء لوحة تحكم تحقق جميع المربعات المذكورة أعلاه، يمكنك الاستمتاع بالعديد من الفوائد. دعنا نستعرض أكثرها تأثيرًا. 🌟

التواصل المبسّط لـ OKRs الاستراتيجية

عادةً ما تكون OKRs طموحة وتشمل فرق متعددة في جميع أنحاء الشركة بأكملها. وبدون وجود نظام مركزي لتصورها، فإنك تتعرض لخطر سوء التواصل وقد يؤدي ذلك إلى تمكين صوامع المشاريع.

تسهّل طريقة عرض ClickUp العناصر المحورية فرز المستندات ولوحات المعلومات واللوحات البيضاء حسب الحديث أو المفضلة أو "تم إنشاؤها بواسطتي

تجمع لوحة معلومات OKR جميع الأطراف ذات الصلة معًا لـ ضمان الوضوح والنظرة العامة الشاملة لجميع المبادرات الضرورية. ونتيجة لذلك، يمكن للأشخاص رؤية كيف يتناسب عملهم مع الصورة الأكبر والحصول على السياق الذي يحتاجونه لإكماله بفعالية.

قد تأتي منصة لوحة المعلومات الشاملة أيضًا مع نظام أساسي مدمج ميزات التعاون مما يقلل من الحاجة إلى تطبيقات الإنتاجية . يمكن أن يؤدي ذلك إلى إضفاء الطابع المركزي على سير عملك وإزالة أوجه القصور التي تستغرق وقتًا طويلاً.

سهولة مراقبة النشاط

بينما تعمل فرقك على تحقيق نتائجها الرئيسية، سترغب في أن تبقى على اطلاع دائم في جميع الأوقات. يمكن للوحة معلومات OKR تحقيق ذلك دون الحاجة إلى عدد لا يحصى من الاجتماعات وعمليات التحقق. يمكنك أن ترى بدقة كم العمل الذي تم إنجازه في أي وقت وأن تكون جميع التحديثات اللازمة متاحة في لمحة سريعة.

لاحظ أن هذا ممكن فقط إذا كان لديك برنامج لوحة التحكم يتكامل مع أدوات الجدولة للسماح بتتبع المهام في الوقت الفعلي. ليس هذا هو الحال مع كل حل، لذا قد تحتاج إلى القيام بأي مما يلي:

التسوق للعثور على تطبيق يتصل بالتطبيقات الموجودة في سير عملك

اختر منصة أكثر قوة تتجاوز مجرد إعداد تقارير OKR البسيطة وتصورها

فرص التلعيب

لا تُستخدم لوحات معلومات OKR لتحليل البيانات فقط - فهي تساعدك أيضًا على إضافة بعض المرح إلى سير عملك و الحفاظ على تفاعل الموظفين من خلال التلعيب. وفقًا لـ دراسة استقصائية ، فإن القيام بذلك فكرة حكيمة لأن 89% من الموظفين قالوا إن التلعيب جعلهم أكثر إنتاجية و88% أفادوا بزيادة مستويات السعادة في مكان العمل.

هناك عدد لا يحصى من خيارات التلعيب التي يمكن استكشافها، وتلعب لوحة معلومات OKR دورًا رئيسيًا هنا. يمكنك إعداد نظام مكافآت بناءً على المعالم والمبادرات والنتائج الرئيسية لإبقاء موظفيك متحمسين ومتحمسين. 🥇

إظهار العلاقات بين المهام والمهام المتطلبة في طريقة عرض جانت في ClickUp

يمكنك أيضًا إلقاء بعض المنافسة الصحية في المزيج عن طريق إضافة أنظمة النقاط ولوحات المتصدرين وعناصر مماثلة. لا تبالغ في ذلك، لأنك لا تريد أن تأتي المنافسة على حساب التعاون.

تحسين العمل الجماعي والمساءلة

وبالحديث عن التعاون، فإن لوحات معلومات OKR تزيل العديد من عوائق العمل الجماعي، مثل:

المهام غير الواضحة

اختناقات التواصل

عدم القدرة على رؤية الصورة الكبيرة

إلى جانب OKRs، فإنها عادةً ما تعرض المبادرات الرئيسية ذات الصلة، مما يضمن تحديد مسؤوليات الجميع بوضوح. يزيل هذا الأمر اللبس ويتيح لك ربط كل مبادرة بأحد أعضاء الفريق وتحديد مصدر أي قصور في أي وقت من الأوقات. 🔍

تضمن لوحة القيادة أيضًا شفافية كاملة ، والتي يمكن أن تفعل العجائب من أجل بناء الثقة داخل شركتك. وكميزة إضافية، قد يتشجع الموظفون على مشاركة المعرفة ومساعدة بعضهم البعض إذا كان بإمكان الجميع الاطلاع على مهام زملائهم في الفريق.

كيفية إنشاء لوحة معلومات OKR Dashboard؟

لا يمكن إنشاء لوحة معلومات OKR قوية بين عشية وضحاها - يجب أن تمر بعدة خطوات وتتشاور مع مختلف صانعي القرار لضمان وجود جميع البيانات الضرورية. تحتاج أيضًا إلى العثور على برنامج لوحة المعلومات المناسب مع جميع الميزات التي ناقشناها سابقًا في هذا الدليل، وهناك العديد من الخيارات للاختيار من بينها.

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ابدأ العمل

تصوّر التقدم الذي يحرزه فريقك وتتبع OKRs مع لوحات معلومات ClickUp Dashboards

مع لوحات معلومات ClickUp ، يمكنك إنشاء لوحة معلومات OKR المثالية التي تمنحك رؤى أساسية حول جميع البيانات التي تحتاجها. دعنا نوضح لك بالضبط كيفية القيام بذلك بينما نتناول كل خطوة من خطوات عملية إنشاء لوحة المعلومات.

الخطوة 1: اختر أهدافك

يمكن أن تركز لوحة معلومات OKR على هدف واحد أو عدة أهداف في وقت واحد. ويمكن أن تشمل أيضًا أهدافًا على مستوى العمل أو أهدافًا خاصة بالموظفين. مع وجود العديد من الخيارات، قد يكون اختيار الأهداف المناسبة للوحة المعلومات أمرًا صعبًا. ومع ذلك، من الضروري إعطاء هذا القرار الوقت والاهتمام الذي يستحقه لأنه سيؤثر على جميع الخطوات المستقبلية.

إذا كنت بحاجة إلى نقطة انطلاق لتحديد أهدافك، فابدأ بـ مهمة شركتك ورؤيتها. يجب أن تكون أهداف OKRs طموحة وملهمة، لذا لا تتردد في تحديد أهدافك. 💯

بما أنك لست بحاجة إلى تحديدها كمياً، فلا تقلق إذا بدا الهدف غامضاً. "زيادة الوعي بالعلامة التجارية" هو مثال مثالي لهدف صالح، حتى لو بدا غامضًا للوهلة الأولى. سوف تقوم بتقسيمه إلى نتائج ومبادرات رئيسية لاحقًا، حتى تظل لديك طريقة ملموسة لقياس التقدم المحرز.

بمجرد النظر في أهدافك، يمكنك استخدام ClickUp Goals لإضفاء الحيوية عليها. بفضل خيارات التصور المتنوعة، يمكنك العثور على الرسم البياني المناسب لكل نوع من أنواع الأهداف.

استخدم أهداف ClickUp لإنشاء إطار عمل OKR الخاص بك وتتبعها من خلال العديد من العناصر المرئية

يوفر ClickUp خيارات مرنة لمشاركة الأهداف، مما يتيح لك إعطاء كل فريق نظرة عامة على الأهداف ذات الصلة دون الحاجة إلى معلومات غير ضرورية. يمكنك أيضًا تجميع الأهداف في مجلدات لمزيد من الوضوح.

يحدث تتبع التقدم تلقائيًا في الوقت الفعلي، لذلك لن تحتاج إلى التعامل مع تأخيرات البيانات. كلما ألقيت نظرة سريعة على لوحة التحكم، ستعرف بدقة مدى قربك من تحقيق أهدافك.

الخطوة 2: تحديد النتائج والمبادرات الرئيسية

مع وضع أهدافك في مكانها الصحيح، حان الوقت للانتقال إلى مرحلة أكثر دقة ومعرفة كيف ستحققها. بعبارة أخرى، تحتاج إلى تحديد النتائج الرئيسية والمبادرات المقابلة لكل هدف.

من نتيجتين إلى خمس نتائج رئيسية لكل هدف، على الرغم من أن هذا الرقم ليس ثابتًا. كل ما يهم هو مواءمة النتائج الرئيسية مع الأهداف ورسم خارطة طريق واضحة لفريقك ليتبعها.

إذا عدنا إلى مثال الوعي بالعلامة التجارية، يمكن أن تكون نتائجك الرئيسية:

كتابة ونشر 30 منشورًا للضيوف بحلول نهاية الربع الثاني إنشاء خمس شراكات مع المؤثرين في المجال في الربع الأول إنشاء 40 بودكاست بحلول نهاية العام

يمكن تقسيم كل من هذه النتائج الرئيسية إلى مبادرات محددة. على سبيل المثال، يمكن أن تتضمن مبادرات كتابة 30 منشورًا للضيوف ما يلي:

إنشاء مواضيع وخطوط عريضة لجميع المقالات الثلاثين بحلول نهاية الشهر كتابة ثلاث مقالات في الأسبوع تحديد 15 موقعًا إلكترونيًا موثوقًا لنشر مقالات الضيوف عليها

من الضروري أن تكون هذه النتائج والمبادرات الرئيسية في مركز مركزي، وإلا لن تتمكن من تتبعها بفعالية. لهذا السبب مهام ClickUp يتيح لك تجميعها معًا وتنظيمها بدقة. 🗓️

تسهّل واجهة السحب والإفلات البديهية إدارة المهام، ويمكنك استخدام عدة طرق عرض للحصول على نظرة عامة واضحة لسير العمل.

استخدم مهام ClickUp Tasks لتحديد النتائج والمبادرات الرئيسية بدون جداول بيانات فوضوية

يوفر ClickUp أيضًا العديد من الأتمتة والمهام المتكررة والميزات المماثلة التي تقلل من العمل الشاق وتوفر المزيد من الوقت لاتخاذ القرارات.

الخطوة 3: تحديد تخطيط لوحة المعلومات

بعد تحديد OKRs والمبادرات، حان الوقت لاختيار كيفية تنظيمها في لوحة التحكم الخاصة بك. لا حدود لما يمكنك فعله هنا، خاصةً إذا كنت تستفيد من أكثر من 50 عنصر واجهة مستخدم فيClickUp والعديد من خيارات التخصيص.

إذا كنت غير متأكد من أين تبدأ، يمكنك استخدام قالب لوحة معلومات OKR للحصول على بعض الإلهام. على سبيل المثال، فإن قالب ClickUp OKR يأتي مع جميع العناصر التي تحتاجها لتنظيم OKRs الخاصة بك بالطريقة التي تراها مناسبة. يمكنك الحصول على خمسة حقول مخصصة وأنواع عرض إلى جانب سبع حالات لتتبع OKRs بدقة متناهية.

قالب ClickUp OKRs

إلى جانب قالب OKR الشامل، يمكنك الاستفادة من قوالب محددة مثل قالب قالب خطة التسويق الاستراتيجي ClickUp . يأتي مع حقول وعناصر محددة مسبقًا مصممة خصيصًا لـ التخطيط التسويقي مما يتيح لك تطوير استراتيجية فعالة بأقل قدر من العمل اليدوي.

أخيرًا، يمكنك الاطلاع على بعض أمثلة على لوحة التحكم للحصول على فكرة عن الشكل الذي يجب أن تبدو عليه لوحة معلومات OKR الخاصة بك. كل عنصر من عناصر لوحة معلومات ClickUp قابل للتخصيص بالكامل، مما يسمح لك بتكييفه مع OKRs والتفاصيل الأخرى.

عند تصميم تخطيط لوحة المعلومات الخاصة بك، ركز على سهولة الاستخدام لضمان قدرة جميع أعضاء الفريق المعنيين على التنقل في لوحة المعلومات بسلاسة. ستحتاج إلى تحقيق التوازن بين الشكل والوظيفة، لذا جرب تصميمات مختلفة لمعرفة ما هو الأفضل. 🧪

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=t-90060473973 قم بتنزيل هذا القالب /%ctaBtnTn/

الخطوة 4: ربط مصادر البيانات

لا يمكن تتبع كل تقدم OKR من خلال مبادرات محددة وإنجازها. على سبيل المثال، إذا كنت تدير عيادة وحددت تحسين تجربة المريض كهدف رئيسي، فإن الوصول إلى متوسط وقت انتظار محدد يمكن أن يكون أحد النتائج الرئيسية. في هذه الحالة، يجب أن تتصل لوحة معلومات OKR الخاصة بك بمنصة تقيس وقت الانتظار لتزويدك بالمعلومات اللازمة دون الحاجة إلى إدخالات يدوية.

من المرجح أن يكون لديك سير العمل المعمول به ويجب أن تتلاءم لوحة التحكم الخاصة بك معها بدلاً من أن تتطلب منك إجراء تغييرات كبيرة في العملية. لهذا السبب أنت بحاجة إلى حل لوحة معلومات يتكامل بسلاسة مع مصادر البيانات المهمة لديك.

تعمق في التفاصيل الدقيقة لبياناتك باستخدام إمكانيات التنقل لأسفل في لوحات المعلومات

يتيح ClickUp تحقيق ذلك بثلاث طرق:

عمليات التكامل الأصلية (Slack و Everhour وFront وغيرها الكثير)

التكامل مع Zapier ، الذي يتيح لك ربط ClickUp بمئات التطبيقات الإضافية

، الذي يتيح لك ربط ClickUp بمئات التطبيقات الإضافية واجهة برمجة تطبيقات ClickUp والتي تتيح لك إنشاء عمليات تكامل مخصصة

يمكنك الحصول على الحرية الكاملة لتخصيص ClickUp وفقًا لاحتياجاتك والتأكد من أن لوحة التحكم الخاصة بك لا تدخر جهدًا. 🪨

بطبيعة الحال، يمكن للوحة التحكم أيضًا سحب البيانات من حلول ClickUp الأخرى (المهام، والأهداف، وما إلى ذلك)، حتى تتمكن من البقاء على اطلاع على التحديثات في جميع الأوقات.

الخطوة 5: مراجعة لوحة معلومات OKR وتكييفها

لا يعني مجرد تشغيل لوحة التحكم الخاصة بك أن عملك قد انتهى. أثناء تتبعك للوحات OKRs الخاصة بك، قد تلاحظ مجالات للتحسين تستحق المعالجة. على سبيل المثال، قد يجد بعض المستخدمين أنها غير بديهية أو قد يلاحظون بيانات مهمة مفقودة.

سوف تتطور OKRs الخاصة بك أيضًا بعض الشيء مع مرور الوقت، لذا فإن المراجعات والتعديلات المنتظمة أمر بالغ الأهمية. إذا كانت لديك نتائج أداء جيدة على المدى الطويل، فإن المراجعة الفصلية يجب أن تفي بالغرض. قد لا يكون هذا هو الحال إذا كنت تستخدم لوحة التحكم للمشاريع الأصغر أو تتبع الموظفين الفرديين، حيث ستحتاج على الأرجح إلى مراجعات أكثر تكرارًا.

يتحرك عالم الأعمال بسرعة البرق، لذلك يجب أن تكون منفتحًا أيضًا على المفاجآت التي تتطلب منك تعديل OKRs أو إعادة التوازن بين أولوياتك. على أي حال، تأكد من عدم ضبط لوحة التحكم الخاصة بك ونسيانها، بل قم بتحديثها حسب الحاجة.

أخيرًا، استخدم لوحة التحكم الخاصة بك ل الاحتفاء بالإنجازات و المعالم الرئيسية . إن التربيت على الظهر يقطع شوطًا طويلاً نحو زيادة سعادة الموظفين، وستخبرك لوحة التحكم الخاصة بك من يستحقها أكثر من غيره. 🤓

قم بإنشاء لوحة معلومات OKR من الدرجة الأولى باستخدام ClickUp

قد يستغرق إعداد لوحة معلومات OKR بعض العمل بدون قالب لوحة معلومات OKR، ولكنه عنصر حاسم في جهود إعداد التقارير الخاصة بك. ستظل متحكمًا بشكل كامل في تقارير الأداء الخاصة بفريقك عن نتائج الأداء الجيدة، وستتمكن من اتخاذ القرارات بثقة أكبر.

سيقدر فريقك أيضًا لوحة التحكم، حيث يمكنهم استخدامها للبقاء على اطلاع على سير عملهم والحصول على دفعة تحفيزية إذا لزم الأمر. 💨

يتيح لك ClickUp جني المزايا المذكورة أعلاه بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى. إنه من بين أكثر الطرق بديهية وفعالية من حيث التكلفة لإنشاء لوحات معلومات OKR قوية وإدارة مشاريعك بكفاءة أكبر. لتعزيز جهودك في إعداد التقارير والاستمتاع بقوة البيانات في الوقت الفعلي في متناول يدك, أنشئ حساب ClickUp اليوم .