30 نموذجًا مجانيًا لقائمة مراجعة مجانية في Word و Excel و ClickUp Docs

نحن نحب قوائم التدقيق. سمِّنا مهووسين، ولكن لا يوجد شيء مُرضٍ مثل التحقق من أول بند من القائمة... باستثناء ربما التحقق من آخر بند من القائمة. ✅

باستخدام قائمة التحقق الصحيحة، يمكنك تنظيم كل شيء في حياتك - من أسبوع عملك إلى إجازتك القادمة إلى إغلاق منزلك.

ولكن وضع قائمة مرجعية والتأكد من عدم نسيان أي خطوات، وترتيب أغراضك يمكن أن يكون مشروعًا في حد ذاته.

فكيف تعمل بذكاء أكثر وليس بجهد أكبر؟ باستخدام قوالب قوائم المراجعة المعدة مسبقًا لبدء مشاريعك. إليك 30 نموذجًا من قوالب قوائم المراجعة المفضلة لدينا لمساعدتك في إنجاز كل شيء بدءًا من إكمال المهام اليومية وحتى الوصول إلى إنجازك الرئيسي التالي.

ما هو قالب قائمة المراجعة؟

قالب قائمة المراجعة هو عبارة عن قائمة مهام أو عناصر معدة مسبقًا مع مربعات اختيار بحيث يمكنك وضع علامة على كل عنصر مكتمل عند الانتهاء منه. يمكن أن تكون قوالب القوائم هذه متخصصة للغاية أو واسعة للغاية، اعتمادًا على سبب استخدامك لها.

على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى قائمة بقالة، فستحتاج إلى البدء بقالب قائمة مهام فارغة لأن البقالة التي تحتاجها ستكون فريدة من نوعها بالنسبة لك. 🛒

ولكن إذا كنت بحاجة إلى قائمة مرجعية للتعبئة والتغليف، يمكنك البدء بقالب قائمة مرجعية شاملة تسرد بالفعل العناصر التي تحتاج إلى حزمها (مما يزيل العبء الذهني المتمثل في الاضطرار إلى سردها بنفسك). يحتاج معظمنا إلى أغراض متشابهة عند السفر، ففي النهاية: جوارب، وملابس داخلية، وفرشاة أسنان... فهمت الصورة. 🧦

يعد استخدام قالب قائمة مرجعية معدة مسبقًا أحد الأشياء المفضلة لدينا حيل الإنتاجية . يجعل التخطيط والتنظيم وتنظيم وتنظيم مشاريعنا أمرًا لا يحتاج إلى تفكير. وبهذه الطريقة، يمكننا توفير قوتنا الذهنية لأشياء أكثر أهمية، مثل القيام بالعمل الفعلي في قائمة المراجعة الخاصة بنا!

ما الذي يجعل تنسيق قالب قالب قائمة مراجعة جيد؟

تساعدك قوالب قوائم المراجعة المختلفة على تنظيم أشياء مختلفة - من روتينك اليومي إلى إطلاق منتجك التالي. على هذا النحو، ستكون محتويات القوالب المختلفة مختلفة بشكل كبير. (على سبيل المثال، لن يبدو قالب قائمة الجرد المرجعية للمخزون مثل قالب قائمة مراجعة الزفاف)

ومع ذلك، تشترك جميع قوالب قوائم المراجعة الفعالة في هذه الأشياء الثلاثة:

سهل التعديل: لا يوجد مشروعان متشابهان، لذا يجب أن يسمح لك قالب قائمة المراجعة بإزالة العناصر التي لا تنطبق عليك وإضافة العناصر المهمة بالنسبة لك

لا يوجد مشروعان متشابهان، لذا يجب أن يسمح لك قالب قائمة المراجعة بإزالة العناصر التي لا تنطبق عليك وإضافة العناصر المهمة بالنسبة لك دقيق للغاية: من الأفضل أن تبدأ بقائمة تدقيق تحتوي على الكثير من العناصر ثم إزالة العناصر غير المهمة لمشروعك. هذا سيجعلك أقل عرضة لإغفال شيء ما من قائمة مهامك مما لو بدأت بقائمة تحقق بسيطة للغاية لا تتضمن معلومات كافية

من الأفضل أن تبدأ بقائمة تدقيق تحتوي على الكثير من العناصر ثم إزالة العناصر غير المهمة لمشروعك. هذا سيجعلك أقل عرضة لإغفال شيء ما من قائمة مهامك مما لو بدأت بقائمة تحقق بسيطة للغاية لا تتضمن معلومات كافية ترتيب الأولويات مسبقًا: بالنسبة للمشاريع المعقدة التي قد تحتاج فيها إلى قالب قائمة مراجعة للتوظيف الجديد، تحتاج إلى القيام بالمهام بترتيب معين (نشر الوصف الوظيفي، ومراجعة الطلبات، وجدولة المقابلات، وما إلى ذلك). يجب أن يعكس قالب قائمة المراجعة الخاصة بك تحديد أولويات المشروع مع ترتيب مهامك المدرجة. بالنسبة لقوائم المراجعة الأخرى، مثل قائمة التسوق الخاصة بك، قد لا يهم الترتيب

30 نموذجاً لقائمة مراجعة المهام لاستخدامها في 2024

الآن بعد أن أصبحت لديك قائمة مرجعية لما يدخل في قائمة مرجعية جيدة، إليك 30 نموذجًا تحقق من جميع المربعات. ✅

جميع هذه القوالب هي قوالب مجانية لقوائم المراجعة متاحة على ClickUp، وMicrosoft Word، وExcel، وGoogle Docs، وجداول بيانات Google. لمعلوماتك، يمكنك البدء في استخدام قوالب ClickUp من خلال التسجيل للحصول على حساب مجاني على صفحة تسعير ClickUp .

1. قالب قائمة المراجعة الأسبوعية ClickUp

قالب قائمة المراجعة الأسبوعية ClickUp

لا تصاب أبدًا بحالة من أيام الاثنين مرة أخرى مع قالب قالب قائمة المراجعة الأسبوعية ClickUp . هذا قالب قائمة مراجعة أسبوعية ملائم للمبتدئين يساعدك على تنظيم مهامك اليومية. وهو يتضمن أربع حالات: ملغاة، ومكتملة، وقيد التنفيذ، ومهام قيد التنفيذ، ومهام يجب القيام بها.

يمكنك تغيير طريقة العرض لرؤيته كقالب قائمة مراجعة أسبوعية في التقويم أو يومية قالب قائمة المهام . مهما كان الأمر، سوف تنجز المهام في وقت قصير باستخدام قائمة المهام المحدثة. قم بتنزيل هذا القالب

2. نموذج قائمة المراجعة الداخلية للتدقيق الداخلي ClickUp

قالب قائمة المراجعة الداخلية للتدقيق الداخلي ClickUp

حتى إذا لم يكن لدى شركتك فريق تدقيق داخلي، يمكنك تنظيم مراجعة شاملة لمعايير الجودة والسلامة في مكان العمل باستخدام نموذج قائمة المراجعة الداخلية للتدقيق الداخلي ClickUp .

وهو يتضمن دليل البدء ويسمح لك بتنظيم المهام المهمة بعد التدقيق الخاص بك مع قوائم فرص التحسين وقوائم عدم المطابقة إدارة المهام قوالب القوائم. إنها مثالية لإنشاء مكان عمل يتسم بالسلامة والامتثال أولاً! ⛑️ قم بتنزيل هذا النموذج

3. قالب قائمة مراجعة إطلاق المنتج ClickUp

قالب قائمة مراجعة إطلاق منتج ClickUp

عندما تنظم إطلاق منتج (أو إعادة إطلاق منتج)، هناك الكثير من الأجزاء المتحركة. ⚙️

إن قالب قائمة مراجعة إطلاق المنتج ClickUp يبقيك على رأس كل ذلك من خلال مخطط جانت، وجدول زمني مرئي، ومراحل، وقوائم مهام مع جميع المهام التي تحتاجها لإطلاق منتجك المحدد. استخدم الحقول المخصصة لإنشاء قائمة مهام محددة لإطلاق منتجك - أو أضف شريط تقدم لتصور حالة قائمة المهام الخاصة بك.

قم بإقرانها مع مصفوفة RACI لتحديد الأدوار في المشروع والتأكد من أن كل فرد في فريقك يعرف المهام المسؤولة عنها للبقاء على نفس الصفحة. تنزيل هذا النموذج

4. نموذج قائمة مراجعة التوظيف ClickUp للتوظيف

قالب قائمة مراجعة التوظيف ClickUp للتوظيف

اجعل موظفيك الجدد مرتاحين مع الشركة ودورهم باستخدام نموذج قائمة مراجعة التوظيف ClickUp للتوظيف . هذا قالب قائمة مرجعية للموظفين الجدد ملائم للمبتدئين يعمل على تبسيط عملية تأهيل الموظفين.

يمكن لفريق الموارد البشرية لديك استخدام القائمة لإدارة العملية بنشاط، أو يمكنك تسليم نموذج قائمة مراجعة المهام المكتملة للموظفين الجدد لكي يديروا مهامهم بأنفسهم أثناء عملية التعيين. يمكن أن يشمل ذلك مهامهم الأسبوعية الأولية أو قائمة المراجعة الخاصة بهم لمراجعة جميع مستندات التأهيل. تنزيل هذا النموذج

5. نموذج قائمة مراجعة إدارة التغيير ClickUp Change Management

قالب قائمة مراجعة إدارة التغيير ClickUp Change Management

بدون قائمة مراجعة صحيحة، يمكن أن يكون التغيير مخيفًا. ولكن مع وجود قالب قائمة مراجعة إدارة التغيير ClickUp 🤓

فهو يتضمن دليل البدء، وقائمة مراجعة، وعرض التقويم، وجدول زمني، ومراجعة أداء الفريق، وسبعة حقول مخصصة لمساعدتك في تنفيذ أي سياسة جديدة. استخدمه كقالب قائمة مراجعة شهرية أو في عرض مربع للحصول على لمحة عن المهام. تنزيل هذا القالب

6. قالب قائمة مراجعة اجتماع ClickUp

قالب قائمة مراجعة اجتماعات ClickUp

إذا كان هناك شيء واحد سيحصل على تأوه جماعي من فريقك بأكمله، فهو الاجتماع غير المجدي. نعم، يمكن للاجتماعات أن تكون جزءًا مهمًا من سير عملك الذي يساعد على مواءمة الفرق متعددة الوظائف ، ولكننا جميعًا حضرنا اجتماعات مضيعة للوقت كان من الممكن أن تكون بريدًا إلكترونيًا. 📩

تجنب هذا المصير في مكان العمل واجعل اجتماعاتك ذات أهمية مع قالب قائمة مراجعة اجتماعات ClickUp . يوفر جميع الخطوات التي تحتاجها لتخطيط واستضافة اجتماعات فعالة - ولإنشاء عناصر العمل ليأخذها فريقك في يوم عملهم.

سيحب كل عضو من أعضاء الفريق في اجتماعك أن تأتي مستعدًا للبقاء منظمًا وتجنب الأخطاء من خلال تتبع من قال ماذا. تنزيل هذا القالب

7. قالب قائمة مراجعة إدارة البائعين ClickUp

قم بإدارة علاقاتك مع الموردين واختر أفضل الموردين

الـ قالب قائمة مراجعة إدارة البائعين ClickUp هو موردك المفضل لتتبع علاقاتك مع الموردين للحفاظ على الاتساق. احتفظ بمعلومات الاتصال الخاصة بالموردين في مكان واحد وأنشئ تقييمات للموردين لتحليل مدى التزامهم بالمواعيد وسهولة الاستخدام وجودة الخدمة.

سيساعدك هذا القالب في مراجعة علاقاتك واختيار أفضل البائعين لعملك . تنزيل هذا القالب

8. قالب قائمة مراجعة مراقبة الجودة ClickUp

قالب قائمة تدقيق مراقبة الجودة ClickUp

حافظ على جودتك تحت المراقبة مع نموذج قائمة مراجعة مراقبة الجودة ClickUp . يوفر هذا القالب عملية لاختبار منتجاتك للتأكد من أنها تلبي معاييرك دائمًا.

إذا وجدت أي مشاكل في هذا قالب مراقبة الجودة يمكنك تمييزها على أنها ثانوية أو رئيسية أو حرجة، مما يساعدك على تحديد أولويات عملك . يمكنك أيضًا وضع علامة على المهام على أنها معتمدة أو مرفوضة حتى تعرف متى يحين وقت الذهاب إلى السوق ومتى يحين وقت العودة إلى لوحة الرسم. 🧑

جرب هذه قوالب تسجيل المخاطر ! تنزيل هذا القالب

9. قالب قائمة مراجعة تحسين محركات البحث ClickUp SEO

قالب قائمة مراجعة تحسين محركات البحث ClickUp SEO

القالب قالب قائمة مراجعة تحسين محركات البحث ClickUp SEO سيبقي استراتيجية المحتوى الخاصة بك متناسقة بحيث تحصل على صورة كاملة. وهو يتضمن قائمة مرجعية للتأكد من أن كل شيء بدءًا من علامات العنوان إلى الروابط الداخلية الخاصة بك متوافق مع أفضل ممارسات وعمليات تحسين محركات البحث.

بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك بتصنيف مشاريع تحسين محركات البحث الخاصة بك بناءً على ما إذا كانت جزءًا من صفحتك الرئيسية أو صفحة الأسئلة الشائعة أو صفحات المنتجات أو صفحات المدونة. يمكنك أيضًا تنظيم المهام حسب الأهمية وإدارة قدرات فريقك من داخل القالب. قم بتنزيل هذا القالب

10. قالب قائمة مراجعة المنتجات الرقمية ClickUp

قالب قائمة مراجعة المنتجات الرقمية ClickUp

خطط لتطوير منتجك الرقمي وإطلاقه باستخدام قالب قائمة مراجعة المنتج الرقمي ClickUp . ستوجهك قائمة مراجعة المشروع المتعمقة هذه إلى تصميم منتجك الرقمي الجديد وتغليفه وبيعه من البداية إلى النهاية. إنها في الأساس عملية إدارة مشروعك بالكامل ملفوفة بقوس. 🎁 حمل هذا القالب

11. قالب قائمة مراجعة الإجازة ClickUp

قالب قائمة التحقق من الإجازة ClickUp

هل يمكننا الحصول على "نعم!" لإجازتك القادمة؟ قالب قائمة التحقق من الإجازة ClickUp سيضمن لك أن تكون مستعدًا للاسترخاء إلى أقصى حد. 🏝️

مع وجود قوائم بالأغراض التي يجب شراؤها وتوضيبها، بالإضافة إلى مكان لتضمين الكمية التي تحتاجها، لن تقلق بشأن نسيان أي شيء. تسهّل قائمة التحقق من حزم الأمتعة هذه على الجميع استخدام هذه القائمة ووضع علامات على الآخرين لتحمّل مسؤوليات حزم الأمتعة.

ستكون جاهزاً للسفر! ✈️ قم بتنزيل هذا القالب

12. قالب قائمة مراجعة الانتقال ClickUp

قالب قائمة التحقق من الانتقال ClickUp

قبل تغيير منزلك أو مدينتك، استخدم قالب قائمة مراجعة الانتقال ClickUp لجعل انتقالك سلسًا. هذا مخطط رقمي سيرشدك خلال عملية تنظيف منزلك وترتيب نقل الأثاث والتعبئة والتخطيط لحيواناتك الأليفة.

وهو يحدد جميع المهام التي تحتاج إلى إكمالها للخروج من منزلك الحالي إلى مكانك الجديد - لأنه لا يوجد مكان مثل المنزل! 🏡 قم بتنزيل هذا النموذج

13. انقر فوق قالب قائمة مراجعة إغلاق العقارات

قالب قائمة مراجعة إغلاق العقارات ClickUp Real Estate Closing Checklist Template

إذا كنت وسيطاً عقارياً، فأنت تعلم مدى صعوبة إغلاق صفقة عقار - وتقضي معظم وقتك في محاولة تسهيل الأمر على عملائك. مع انقر فوق قائمة التحقق من إغلاق العقارات يمكنك تسهيل الأمر على نفسك أيضاً.

تتبّع تكاليف التسويق العقاري ومرحلة طلب القرض، وفحص المنزل، وتاريخ الإغلاق المستهدف، وأوراق الإغلاق الموقعة في مكان واحد. سيساعدك هذا القالب على إدارة عملية البيع بدءاً من العرض الأولي وحتى وصول المفاتيح إلى عملائك. 🗝️ قم بتنزيل هذا القالب

14. قالب قائمة مراجعة التقاعد ClickUp

قالب قائمة التحقق من التقاعد ClickUp

نعمل كل يوم بهدف واحد: التوقف عن العمل. التقاعد هو الهدف النهائي لأي مهنة مثمرة، ولكنه يتطلب الكثير من التخطيط.

ستحتاج إلى معرفة مواردك المالية وتحديد ما ستفعله بكل وقت فراغك - لأنك إذا كنت تخطط لقضاء تقاعدك في الغوص في أعماق البحار، فستحتاج إلى مدخرات أكثر بكثير مما لو كنت تخطط للبستنة. 👩‍🌾

إن قائمة مراجعة التقاعد ClickUp ستساعدك على تخطيط كل شيء حتى تتمكن من معرفة موعد التقاعد وكيفية التخطيط لفصلك التالي. تنزيل هذا النموذج

15. قالب قائمة التحقق من التأهيل في Word بواسطة Template.net

عبر Template.net تعد قائمة مراجعة تأهيل الموظفين هذه من Template.net مثالية لفرق الموارد البشرية التي تعتمد على مايكروسوفت أوفيس . سيساعدك على تنظيم قائمة مهام متعددة الوظائف لاستقدام موظفين جدد، وتحديد مهام أقسام الموارد البشرية وكشوف المرتبات والإدارة والتدريب والتطوير.

يعد قالب قائمة المراجعة هذا طريقة سهلة لإنشاء عملية تأهيل إذا لم يكن لديك واحدة بالفعل. قم بتنزيل هذا القالب

16. نموذج قالب نموذج قائمة مراجعة Word بواسطة Template.net

عبر Template.net يسمح لك هذا القالب القابل للتحرير لبرنامج Microsoft Word بإنشاء أي قائمة تحتاجها. قم بتحويله إلى قالب قائمة مرجعية لتنظيف المنزل، أو قالب قائمة مرجعية لحفلات الزفاف - وقم بتنزيله في صيغة PDF.

نعم، ستحتاج إلى وضع التخطيط الأولي للتوصل إلى عناصر قائمتك، لكنه منسق بالفعل من أجلك وهو قالب قائمة مرجعية قابلة للطباعة بسهولة. 🖨️ قم بتنزيل هذا القالب

17. قالب قائمة مراجعة رحلات العمل في Word

عبر مايكروسوفت وورد عندما تستخدم قائمة المراجعة هذه للتحضير لرحلة العمل التالية، ستعرف أن كل شيء في المنزل والمكتب قد تم الاعتناء به - ويمكنك التركيز على أهداف عملك.

يحتوي هذا النموذج على أربعة أقسام: قسم لتجهيز المكتب، وقسم لتجهيز منزلك، وقسم لتوضيب الحقائب، وقسم للمعلومات التي يجب تركها مع مقدمي الرعاية. سيمنحك راحة البال أثناء غيابك. ✌️ تنزيل هذا القالب

18. قالب قائمة التحقق من الإنشاءات في مستندات جوجل من Template.net

عبر Template.net استعد لمشروعك الإنشائي التالي باستخدام قالب قائمة المراجعة هذا. إنها قائمة مراجعة لتوقيع العقد من خلال قائمة مراجعة الفحص المنزلي النهائي، وتغطي جميع الخطوات بينهما. يمكن استخدامه كـ قائمة مراجعة يومية قالب أو مستندك لكل شيء في المشروع من البداية إلى النهاية.

سواء كان فريق البناء الخاص بك يعمل على بناء جديد أو إعادة تشكيل واسع النطاق، ستساعدك هذه القائمة على تتبع كل خطوة والمقاول المسؤول عنها. 👷

تفقد هذه قوالب العقود ! تحميل هذا القالب

19. قالب قائمة مراجعة Excel

عبر مايكروسوفت إكسل سيساعدك نموذج Microsoft Excel هذا على إنشاء قائمة مهام وتصنيفها بناءً على تاريخ الاستحقاق والأولوية ومجال حياتك الأكثر أهمية.

احصل على لمحة عامة عن مشاريعك الشخصية والعائلية والمنزلية ومشاريع العمل في مكان واحد، وتتبع تقدمك اليومي والأسبوعي من خلال الرسوم البيانية الشريطية الملونة في هذا القالب من برنامج Excel، لأن من لا يحب الرسم البياني لرؤية قائمة مهامك اليومية أو الأسبوعية! 📊 قم بتنزيل هذا القالب

20. قالب قائمة مراجعة جداول بيانات جوجل بواسطة BenCollins

عبر بن كولينز هذا القالب البسيط لقائمة المهام هو طريقة سهلة لتتبع مهامك اليومية مع مربعات اختيار وعناصر قائمة قابلة للتحرير. سيتعين عليك إنشاء مهامك الخاصة بك، ولكن هذا يجعله قالب قائمة مرن لتتبع أعمالك المنزلية، أو إنشاء قائمة تسوق، أو تنظيم مشروع تحتاج فيه إلى إكمال مهمة واحدة قبل الانتقال إلى المهمة التالية.

إنه ليس أفضل قالب للمشاريع المعقدة المنظمة، ولكنه قالب قائمة مهام يومية جيدة. قم بتنزيل هذا القالب

10 المزيد من قوالب قائمة مراجعة Excel

هل ما زلت تبحث عن المزيد من قوالب قوائم المهام؟ جرب خيارات Excel الأخرى هذه:

تحقق من ذلك من قائمتك باستخدام قوالب قائمة المهام هذه

انتقل مباشرةً من مرحلة التنظيم إلى مرحلة إنجاز المهام باستخدام قالب قائمة التحقق. 📝

لديك الكثير من الأشياء التي عليك القيام بها عندما تبدأ مشروعًا جديدًا. الجلوس حول تنظيم مربعات الاختيار الصغيرة ليست واحدة منها. لحسن الحظ، هناك العديد من قوالب قوائم المراجعة الفعالة لبدء عملية إدارة مشروعك.

اختر قائمة المراجعة الأكثر ملاءمة لمشروعك، ثم انغمس في العمل الذي يهمك حقاً. 🏊

يمكن أن يساعدك ClickUp في تنظيم أي شيء في حياتك حتى تتمكن من توفير طاقتك الذهنية لإنجاز المزيد من المشاريع. 🧠

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