10 قوالب مجانية لصحائف الوقائع في Word و ClickUp

أحد أكبر التحديات التي تواجهها الشركات هو توصيل السياسات الرئيسية وتفاصيل المنتج و الإعلانات لموظفيها أو العملاء أو عامة الناس. ولكن استيعاب أطنان من المعلومات وتقديمها دون تعقيد الأمور ليس بالأمر الهيّن.

فقبل أن تعرف ذلك، قد تغرق في بحر من البيانات. 🚣🌊

يمكن أن تكون قوالب صحائف الوقائع بمثابة شريان الحياة لك عند التعامل مع سيناريوهات الحمل الزائد للمعلومات. فهي تساعدك على التقاط جوهر ما تريد أن تقوله - سواء كان ذلك عن شركتك أو منتجاتك أو مشاريعك - وتقديمه لجمهورك دون أن تفوت أي شيء! 🎵

نحن نستكشف أفضل 10 قوالب مجانية لصحائف الوقائع لتبسيط أنواع مختلفة من المعلومات وتقديمها إلى جماهير مختلفة. تحقق من ميزاتها لترى أي خيار يناسبك بشكل أفضل أهداف التواصل .

ما هو قالب صحيفة الوقائع؟

صحيفة الوقائع هي وثيقة موجزة تقدم معلومات أساسية عن مؤسستك أو منتجك أو مشروعك أو موظفيك أو إرشادات الشركة. تحتاج إلى هيكل مناسب لجعلها فعالة، ولكن عادةً ما يكون إنشاء صحيفة وقائع من الصفر تمرين ذهني يستغرق وقتًا طويلاً . 😵‍💫

صحائف الوقائع هي أطر عمل تأسيسية تساعدك على تحديد وضغط المعلومات الأساسية في بضع صفحات أو فهم المقاييس الرئيسية. وعادةً ما يتم تصميمها لجمهور مستهدف محدد، مثل المستثمرين المحتملين أو الشركاء أو العملاء أو الموظفين.

على سبيل المثال، تساعد بعض صحائف الحقائق الخاصة بالتعريف بالمنتجات أو الخدمات في نقل جميع التفاصيل التي يحتاج العميل المحتمل إلى معرفتها قبل إجراء عملية الشراء.

ما الذي يجعل قالب صحيفة الوقائع جيدًا؟

يجب أن يكون قالب صحيفة الوقائع الجيد:

موجزة وبسيطة: لا ينبغي أن تكون صحائف الوقائع طويلة جدًا لجذب انتباه القراء

لا ينبغي أن تكون صحائف الوقائع طويلة جدًا لجذب انتباه القراء جذابًا بصريًا : يسمح لك بدمج عناصر مرئية مثل الصور والجداول والرسوم البيانية والمخططات لجعل المعلومات تبدو أنيقة وجذابة ومفهومة

: يسمح لك بدمج عناصر مرئية مثل الصور والجداول والرسوم البيانية والمخططات لجعل المعلومات تبدو أنيقة وجذابة ومفهومة منظم بشكل واضح : يأتي مع أقسام محددة وعناوين غنية بالمعلومات تسلط الضوء على المجالات التي يجب عليك تناولها

: يأتي مع أقسام محددة وعناوين غنية بالمعلومات تسلط الضوء على المجالات التي يجب عليك تناولها مرن: مرن: يحتوي على ميزات قابلة للتخصيص (مثل العناوين والأقسام القابلة للتعديل) بحيث يمكنك تكييفها مع احتياجاتك الخاصة أو متطلبات علامتك التجارية

10 نماذج مجانية لصحائف الوقائع لاستخدامها في 2024

يعتمد اختيار قالب صحيفة الوقائع المناسب على جمهورك وهدفك، والذي يمكن أن يكون أي شيء بدءًا من تقديم منتج جديد إلى الإعلان عن تغييرات في سياسة الشركة.

تحقق من أفضل 10 قوالب في انقر فوق وWord واختر ما يوصل رسالتك. 📨

1. قالب صحيفة وقائع ClickUp

قالب صحيفة وقائع ClickUp

إن تقديم المعلومات الحيوية عن المنتج بمهارة هو محرك أساسي للإيرادات. وهنا يأتي دور نموذج صحيفة حقائق ClickUp الذي يساعدك على بناء جسر بين المنتج والعملاء المستهدفين . 🌉

يقدم قالب صحيفة الحقائق الملائم للمبتدئين هذا كل ما تحتاجه للتحدث عن منتجك والتأكد من أن القارئ يجد جميع المعلومات ذات الصلة به في مكان واحد.

أنشئ نظرة عامة شاملة على المنتج من خلال الجمع بين الكتل النصية الأنيقة والمرئيات الجذابة. اعرض المواصفات والحقائق والمميزات الخاصة بعرضك من خلال تصنيفها في الأقسام التالية المعدة مسبقًا:

اسم المنتج الشعار وصف موجز لاستخدام المنتج المزايا الرئيسية صور المنتج الأصناف و/أو التخصيصات المعروضة معالم المنتج معلومات الاتصال الشركاء ملفات تعريف وسائل التواصل الاجتماعي

قم بتخصيص الأقسام أو إضافتها أو إزالتها حسب الضرورة للترويج لقيمة منتجك وتحويل قراء صحيفة الوقائع إلى عملاء.

يمكنك استخدام الإعداداتقائمة الإعدادات للتحكم في مظهر صحيفة الحقائق الخاصة بك - تغيير الخط، والتباعد، وعرض الصفحة، وعناصر الطباعة الأخرى لمواءمة المستند مع علامتك التجارية وأهدافك. تتيح لك القائمة أيضًا تتبع اختيار الكلمات ووقت القراءة، مما يضمن أن تكون صحيفة الحقائق موجزة وسهلة الفهم لجمهورك.

يعد إنشاء المهام وتعيينها داخل قالب صحيفة الوقائع أمرًا بسيطًا وسريعًا، وهو ما يساعد فريقك على التعاون دون عوائق. يمكنك إعداد مهام مستقلة داخل القالب أو ربطها بمهام أو مستندات أخرى. تنزيل هذا القالب

2. قالب كليك أب إنفوجرافيك

قالب كليك أب إنفوجرافيك

إذا كنت تبحث عن إطار عمل أكثر تنوعًا لبيان الحقائق الخاص بك، فإن قالب قالب كليك أب إنفوجرافيك (يُطلق عليه أيضًا Infographic Whiteboard) هو خيار ممتاز. نظرًا لأنها لوحة بيضاء، فكر فيها على أنها لوحة بيضاء لتنظيم سلسلة أفكارك وتسهيل فهم المعلومات بمساعدة الرسومات

يمكن للقالب أن يساعدك أثناء عملية وضع الأفكار، مما يساعدك على تشكيل أفكارك قبل تحويلها إلى ورقة حقائق مخصصة وجذابة بصريًا. مثل معظم ClickUp Whiteboards إنها مثالية لأي هدف يتطلب عصفًا ذهنيًا مكثفًا واتخاذ قرارات.

استخدم القالب لتطوير صحائف الوقائع لـ إرشادات العلامة التجارية وخطط التسويق، والنماذج الأولية - أي شيء يمكنك التفكير فيه تقريبًا! 🤔

على الرغم من مرونته، ليس من الضروري أن تكون أنت أو زملاؤك في الفريق فنانين أو معلمين مبدعين لاستخدام هذا القالب. فبفضل ميزاته وأدواته الرائعة، يمكن لأي شخص تصور أفكاره دون عناء وإضفاء الحيوية على المفاهيم

استخدم الألوان والأشكال اليدوية والصور وأدوات التصميم الأخرى لجعل صحيفة الحقائق خاصة بك! إليك بعض نماذج العناصر التي يمكنك إضافتها أو تعديلها:

مشروع أو تفاصيل المنتج شعار الشركة بطاقات الموقع الإلكتروني الأشكال ملاحظات لاصقة النص الخرائط الذهنية الصور الروابط الجداول الرسوم البيانية

هذا القالب مفيد أيضًا لما يلي تتبع التقدم المحرز في المشروع وتوضيح ذلك من خلال الرسوم البيانية مثل الجداول الزمنية للشركة والمخططات التنظيمية ومراحل المشروع. إن تصور حالة مشروعك يقلل من وقت تأهيل أعضاء الفريق الجدد ويحسن الإنتاجية في جميع المجالات. تنزيل هذا النموذج

3. قالب إرشادات العلامة التجارية ClickUp

قالب إرشادات العلامة التجارية ClickUp

إذا كنت تبحث عن طريقة مختصرة لتقديم علامتك التجارية إلى أصحاب المصلحة، فإن نموذج إرشادات العلامة التجارية نموذج إرشادات العلامة التجارية ClickUp يناسب الفاتورة بشكل مثالي. فهو يساعدك على إخبار ما تدور حوله شركتك أو منتجك بطريقة مختصرة وجذابة بصرياً.

باستخدام هذا النوع من صحائف الحقائق، يمكنك إلغاء تلك الكتيبات والمجلدات المطولة التي لا يقرأها أحد على أي حال. 🧑‍💻

يعمل هذا القالب كدليل داخلي، حيث يعطي موظفيك الجدد والحاليين فكرة واضحة عن كيفية قيامك بأعمالك وتقديم الشركة للجمهور. إنه يحدد استراتيجية بناء علامتك التجارية ويضمن أن يكون الجميع على نفس الصفحة، مما يجعله جزءًا قيمًا من إدارة المكتب مجموعة الأدوات ⚒️

يمكنك أيضًا استخدام القالب كـ دليل الموظف -اطبعه واحتفظ به في المكتب أو شاركه رقميًا.

قالب صحيفة الوقائع هو عبارة عن أقسام مصممة بعناية لا تترك مجالاً للافتراضات أو الشكوك. لديك كل ما تحتاجه لـ وضع إرشادات واضحة لقصة علامتك التجارية ورسالتها وخيارات التصميم. تتضمن بعض العناصر الأساسية للقالب ما يلي:

شركتك

رسالتك

شعار العلامة التجارية

ممارسات الشعار

ما يجب فعله وما لا يجب فعله

لوحة الألوان

الطباعة

يمكنك تخصيص وتعديل كل عنصر من هذه العناصر لإنشاء حضور فريد للعلامة التجارية. إذا كنت ترغب في تجديد علامة تجارية قديمة، يصبح القالب مورداً قيماً لجمع الإنجازات السابقة واستخدامها لصياغة هوية جديدة ومتجددة. تنزيل هذا القالب

4. قالب مذكرة سياسة ClickUp

قالب مذكرة سياسة ClickUp

يمكن أن تكون التغييرات في السياسة داخل الشركة مؤثرة إذا تم تنفيذها بشكل سيء. 👊

لحسن الحظ، يمكنك منع الموظفين من الشعور بالضياع أو الارتباك من خلال قالب مذكرة سياسة ClickUp . يرشدك هذا القالب المفيد لبيان الحقائق إلى كيفية إنشاء مذكرة سياسة مثالية مذكرة لتقديم التغييرات وتنفيذها في مؤسستك دون التسبب في إرباك وفوضى. 🤯

القالب هو قالب واحد يناسب الجميع ويمكن تكييفه مع أي سياسة عملياً. لنفترض أنك تريد أن يعمل موظفوك من المكتب بدلاً من المنزل. إليك كيفية عمل الأقسام الخمسة للقالب تسهيل الانتقال السلس :

العنوان: هذا هو المكان الذي ستضيف فيه التفاصيل الإدارية والموضوع الأساسي للمستند الخلاصة: ملخص*: تقوم بتلخيص السبب الذي يجعل العمل من المنزل مشكلة وتقديم الفكرة الرئيسية وراء العودة إلى المكتب المعلومات الأساسية: يساعدك هذا القسم على توفير المزيد من السياق لسبب المشكلة وأهميتها ودعم ادعاءاتك بالأدلة، مثل إنتاجية منخفضة أو انخفاض أرقام الإيرادات توصية: يمكنك تقديم الحل والخطوات التفصيلية لتنفيذه. على سبيل المثال، يمكنك أن تطلب من موظفيك إجراء التغيير تدريجيًا لتقليل الرفض دعوة إلى العمل: توضيح الخطوات الملموسة التي يجب على الموظف اتخاذها بعد قراءة المذكرة لضمان الامتثال تنزيل هذا النموذج ### 5. قالب مذكرة الموظف ClickUp

قالب مذكرة الموظف ClickUp

لا تتعلق كل مراسلة للموظفين بتغيير سياسة مرهقة للأعصاب. إن قالب مذكرة الموظف ClickUp يساعدك على تثقيف موظفيك وإطلاعهم على آخر المستجدات في الأمور العامة، بما في ذلك الاستراتيجيات, أنشطة بناء الفريق وقوائم المهام والسياسات.

يتبع قالب صحيفة الوقائع شكلاً مجرباً ومختبراً معروفاً لدعم التواصل الهرمي وبين الإدارات. ☎️

القالب مثالي للمبتدئين لأنه لا يقدم خيارات معقدة ويبقيك التركيز على هدفك . يمكنك إنشاء مذكرة احترافية في دقائق من خلال ملء هذه الحقول القياسية الستة:

القسم إلى من الموضوع نص المذكرة الفئة

تتيح لك خانة الفئة وضع علامة على المذكرة بقصد، مثل عاجل، وإعلان، وإجراء مطلوب، ومطلوب اتخاذ إجراء، ومطلوب الاهتمام. لديك أيضًا خيار إضافة ملف PDF بدلاً من النص الأساسي.

استنادًا إلى المذكرة، يمكنك إنشاء مهام ومهام فرعية وقوائم مراجعة وتتبع حالاتها ببضع نقرات. يمكن أن تكون هذه المذكرات ممتازة أدوات الانضباط الذاتي ودفع موظفيك للبقاء منظمين ومتسقين. تنزيل هذا القالب

6. قالب المذكرة التنفيذية ClickUp

قالب المذكرة التنفيذية ClickUp

النموذج قالب المذكرة التنفيذية ClickUp هو مثالي ل توصيل الاستراتيجيات المهمة والخطط والأحداث للموظفين دون إخافتهم - كما تفعل المذكرات التنفيذية غالبًا! ☢️

ينقسم القالب بأكمله، بشكل افتراضي، إلى ثلاثة أقسام، القسمان الأولان عبارة عن جداول تحتوي على حقول للتفاصيل الإدارية مثل الموضوع ورقم الطلب والمرسل (المرسل إليه). أما القسم الأخير فهو مخصص للرسالة التي تريد توصيلها، ويشكل هذا القسم جوهر القالب. 🥩

مثل جميع قوالب ClickUp، هذا القالب قابل للتخصيص بدرجة كبيرة. يمكنك تعديل الجداول، وحذف أو إضافة العناصر التي تراها مناسبة، وإضافة التعليقات، والأيقونات، وحتى الارتباط بالمستندات أو المهام.

يمكنك أيضًا تعديل الخط ليتناسب تمامًا مع طباعتك المفضلة.

بينما يمنحك القالب حرية إنشاء مذكرات طويلة ومثيرة للاهتمام، حاول أن تبقيها في حدود صفحة أو صفحتين. يجب أن تكون واضحة وموجزة - بضع فقرات كحد أقصى لإيصالها بالشكل الأمثل. قم بتنزيل هذا القالب

7. قالب دليل الصور ClickUp

قالب دليل الصور ClickUp Photo Directory Template

هل تريد منح موظفيك التقدير الذي يستحقونه على موقعك الإلكتروني؟ إن قالب دليل صور ClickUp يمكن أن يساعدك. باستخدام هذا القالب البسيط والمناسب للمبتدئين، يمكنك تقديم موظفيك للجمهور أو إتاحة معلوماتهم بسهولة لاستخدامها في المستقبل.

يتيح لك القالب إنشاء بيان حقائق مخصص للموظفين يحتوي على تفاصيل موظفيك وأدوارهم وصورهم. بشكل افتراضي، يمكنك إضافة المعلومات التالية لكل عضو في الفريق:

الصورة الاسم الموضع القسم جهة الاتصال عنوان البريد الإلكتروني

نظراً لطبيعة القالب، ليس عليك الالتزام بالحقائق المملة العادية! إذا كانت ثقافة شركتك تشجع على التفرد، يمكنك إضافة حقول جديدة والكشف عن حقائق مثيرة للاهتمام حول موظفيك لإضافة لمسة شخصية لكل سجل.

يمكنك أيضًا توضيح دليل كل عضو برموز تعبيرية متطابقة للحفاظ على الأجواء المرحة! 😍

يمكنك التلاعب بالأشكال والخطوط والألوان لجعل دليلك فريداً من نوعه وضمان توافقه مع تصميم موقعك الإلكتروني. إضافة أعضاء جدد في الفريق إلى الدليل أمر سهل - كل ما عليك فعله هو استخدام السجل الفارغ على يسار القالب والبدء في التحرير! قم بتنزيل هذا القالب

8. قالب النشرة الإخبارية ClickUp

قالب النشرة الإخبارية ClickUp

A النشرة الإخبارية أداة رائعة لنشر الخبر عن شركتك أو مشاركة الأخبار والأنشطة القادمة مع موظفيك أو المستثمرين أو العملاء. مهما كان هدفك، فإن قالب النشرة الإخبارية ClickUp يمكن أن يساعدك في تحقيق ذلك.

يوفر قالب النشرة الإخبارية القابل للتخصيص هذا الأساس لـ إنشاء نشرة إخبارية غنية بالمعلومات وجذابة وممتعة من الناحية الجمالية. يتيح لك القالب البدء بلوحة معلومات ClickUp Whiteboard لوضع تصور لرسالتك الإخبارية. ويمكنك إضافة مهام ومستندات مباشرة على اللوحة ومشاهدة المنتج النهائي ينبض بالحياة قطعة قطعة! 🧩 باستخدام هذا القالب، يمكن أن تتمتع النشرات الإخبارية بجاذبية احترافية وإبداعية في نفس الوقت! أنت المسؤول - اختر العناصر التي تريد إضافتها أو تمييزها، واختر لوحات الألوان، وجرّب الأشكال، وأضف الروابط والصور ومقاطع الفيديو. أي شيء لجعل النشرة الإخبارية جذابة للقراء المستهدفين!

يتوفر شريط أدوات Whiteboard دائمًا على الشاشة، لكن القالب يوفر أيضًا الكثير من اختصارات لوحة المفاتيح لتسهيل العمل على مشاريع الرسائل الإخبارية واسعة النطاق. يمكنك إضافة تذكيرات وتسجيل المقاطع وتتبع الوقت المستغرق في القالب لإدارة الوقت بفعالية. ⏲️ تنزيل هذا القالب

9. قالب صحيفة وقائع شركة مايكروسوفت وورد من TemplateLab

احتفظ بالمعلومات الأكثر أهمية عن شركتك في مكان واحد مع قالب صحيفة وقائع الشركة Microsoft Word من TemplateLab

يهدف قالب صحيفة وقائع الشركة Microsoft Word من TemplateLab إلى الحصول على مظهر خالٍ من الفوضى ويغطي المعلومات الأساسية فقط، مما يسمح للقارئ بالحصول على جوهر شركتك في وقت قصير. يمكن تخصيصها لتحتوي على المعلومات اللازمة لتدريب الموظفين الجدد أو تقديم شركتك للمستثمرين والشركاء الجدد.

يتيح لك قالب صحيفة الحقائق Word هذا تصنيف معلومات شركتك إلى فئات مختلفة، بما في ذلك:

حقائق سريعة

الإدارة

الرئيسية

الرئيسية

القيم الأساسية

القالب بدائي ولكن يوفر إحساسًا بالألفة نظرًا لأن العديد من الأشخاص معتادون على العمل في Word. يعرف معظم المستخدمين كيفية التنقل بين المحاذاة وأنظمة الألوان والخطوط المتاحة والاستفادة منها لتمييز بيانات محددة. وبالإضافة إلى سهولة تحريره، فإن القالب متاح على منصات متعددة ويمكن تحويله إلى صيغ PDF وPowerPoint. قم بتنزيل هذا القالب

10. نموذج قالب إدارة مشروع مايكروسوفت وورد من نماذج القوالب

تتبع مشروعاتك وتأكد من التعاون على أعلى مستوى مع قالب إدارة مشروع Microsoft Word من خلال نموذج قوالب نماذج

قد تكون إدارة مشاريع متعددة أمرًا مرهقًا. إذا لم تكن منتبهًا، فمن السهل أن تتخلف عن الركب أو تفوتك تفاصيل مهمة قد تؤثر على إيرادات شركتك أو سمعتها أو العلاقات مع العملاء . هذا قالب صحيفة وقائع إدارة مشروع مايكروسوفت وورد لإدارة المشاريع من نماذج القوالب يجعل عملية إدارة المشروع أسهل من خلال السماح لك بتتبع مشاريعك باستخدام طرق عرض مختلفة. 🔎

قالب صحيفة الوقائع هذا مصمم بشكل أساسي لمستخدمي SharePoint. لاستخدامه، تحتاج إلى الحصول على تطبيق Project Web App (التطبيق غير متوافق مع كل المتصفحات). بمجرد إعداد رابط إلى خادم المشروع الخاص بك، يمكنك إنشاء مركز مشروع يعمل كصحيفة حقائق المشروع.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك تتبع حالة المشروع، وإنشاء المهام، والتأكد من أن كل شخص في على نفس الصفحة فيما يتعلق بسير العمل. يمكنك الحصول على عرض جدولي بشكل افتراضي ولكن يمكنك أيضًا التبديل إلى مخطط جانت أو طرق عرض أخرى. تساعدك معظم طرق العرض على مراقبة تقدم المشروع (بالنسب المئوية) والتحقق مما إذا كان يعمل على الجدول الزمني الأساسي . تنزيل هذا النموذج

قوالب صحائف الوقائع - ربط النقاط بسهولة!

استخدم قوالب صحائف الوقائع المجانية من هذه القائمة لإنشاء صحائف وقائع عملية تحقق توازنًا مثاليًا بين الوظائف والجماليات. سواء كان إنشاء نطاق العمل أو مذكرة داخلية، فإن هذه النماذج هي حليفك المثالي في إيصال الرسالة الصحيحة إلى الجمهور المناسب، في كل مرة!