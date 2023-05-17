إنشاء شخصيات فعالة للمستخدمين للتواصل المستهدف (بما في ذلك النماذج والأمثلة)

هل سبق لك أن كنت تتصفح صفحتك على مواقع التواصل الاجتماعي وعثرت على إعلان شعرت أنه صُنع من أجلك؟ حسناً، ربما كان كذلك. 🤓

لا تقلق، هذا المقال لا يتعلق بعميل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الذي يعيش في هاتفك - بل يتعلق بالمنتجات التي تحاول تلك الإعلانات بيعها لك. وبشكل أكثر تحديدًا، المنتجات التي اشتريتها وأحببتها تمامًا.

أنت تعرف تلك المنتجات. تلك التي حلت كل مشكلة متخصصة، ولم تستغرق وقتاً طويلاً لتعلمها، وجعلت حياتك العملية أسهل بكثير. لا أريد أن أفجر فقاعتك، ولكن كان هناك فريق تسويق كامل وراء رؤيتك لهذا الإعلان. وربما توقع ذلك الفريق ذلك من على بعد ميل لأنك تطابق أحد شخصيات المستخدمين لديهم. 🫱🏼‍🫲🏾

شخصيات المستخدمين هي جزء من عملية التخطيط التسويقي التي تحدد من تقوم بالتسويق له، وكيفية الوصول إليه، وماذا تقول له. وهي في الأساس عبارة عن شخص وهمي يمثل جمهورك المستهدف المثالي.

إنها معلومات حيوية ليس فقط لفرق التسويق، ولكن لفريق التصميم والمبيعات والمبدعين في مؤسستك. إن فهم المستخدمين المستهدفين هو المفتاح لتحسين تجربة العميل مع منتجك وسيؤثر بشكل كبير على تطوير المنتج والرسائل المستقبلية.

سواءً كنت جديدًا في إنشاء شخصيات المستخدمين أو تتطلع إلى تحديث تلك الموارد التي عفا عليها الزمن، فهذه المقالة لك! تعرّف على كل شيء لإنشاء شخصية مستخدم تنافسية وفعّالة حيث نغطي التعريفات الرئيسية والعناصر والنماذج والأمثلة لبدء العملية.

ما هي شخصية المستخدم؟

شخصية المستخدم هي شخصية خيالية وواقعية إلى حد ما تمثل أهم مجموعات المستخدمين في منتجك. ونقول خيالية إلى حد ما لأنه على الرغم من أن هذا الشخص مصنوع في نهاية المطاف، إلا أن خصائصه الديموغرافية ودوره ودوافعه ومشاكله اليومية تستند إلى أبحاث وبيانات مستخدمين حقيقية لمساعدة الشركات على فهم الأشخاص الذين يقودون أعمالهم بشكل أفضل. لذلك على الرغم من أن Barb، رئيسة قسم الموارد البشرية، متخيلة من الناحية الفنية من قبل فريقك، إلا أن تجربتها ستتحدث إلى مستخدمين حقيقيين في أدوار مماثلة، وتوضح لهم كيفية الاستفادة من منتجك. وهذا يبني التعاطف!

سيشعر مستخدموك بأنهم مرئيون، وبمعنى ما، وكأنك تعرفهم. ولهذا السبب فإن هذه الموارد أكثر تفصيلاً مما تعتقد.

تحدد الشخصية الشاملة عمره، وموقعه، ونمط حياته، وأنشطته اليومية، وربما حتى الاقتباسات المحتملة التي قد تقولها شخصية المستخدم الخاصة بك. نحن لا نقول أنك بحاجة إلى تفريغ ميول بارب في طفولتها - ولكن الإشارة إلى أنها أم لثلاثة أطفال تبلغ من العمر 37 عامًا وبارعة في مجال التكنولوجيا وتسافر على مدار العام بينما تتولى منصبها الرفيع المستوى عن بُعد، أمر أساسي بالتأكيد.

لماذا تعتبر شخصيات المستخدمين مفيدة؟

تعتبر شخصيات المستخدمين (يشار إليها أحيانًا باسم شخصية المشتري) هي الخطوة الأولى في فهم عنصر "ما الذي يهمني؟ ويتعلق الأمر بمعرفة احتياجاتهم، وكيف يحبون أن يتم التحدث إليهم، وأين يمكن الوصول إليهم، والخطاف الذي سيثير اهتمامهم.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون منتجك واستراتيجيتك أكثر نجاحًا إذا ركزت جهودك على مجموعة مختارة من الأشخاص الذين سيحبون منتجك أو خدمتك من الناحية الإحصائية - بدلاً من إطلاق الإعلانات بلا هدف في الأثير.

كما أن شخصية المستخدم الخاصة بك تُوجّه رسائلك، مما يخلق تجربة أكثر تخصيصًا تلقى صدى لدى المستخدمين عندما يتفاعل جمهورك المستهدف مع المحتوى أو المنتج الخاص بك. وكلما تعرفت على جمهورك أكثر، كلما اكتسبت رؤى أكثر قيمة حول الميزات والوظائف التي يرغبون في رؤيتها حقًا.

فيما يلي بعض الطرق الرئيسية الأخرى التي تلائم شخصية المستخدم في استراتيجيتك التسويقية الشاملة:

المحتوى : سيعلمك بحث المستخدم الشامل عن نوع المحتوى الذي يجذب انتباه جمهورك ويحولها إلى عملية بيع. هل يفضل عميلك المثالي مقاطع الفيديو القصيرة؟ أم الكتابة الطويلة؟ ستختلف الإجابات على هذه الأسئلة باختلاف الجمهور، وستُعلمك الإجابات على هذه الأسئلة بما يلي تقويم المحتوى القنوات : أين هم؟ لا يمكنك أن تتوقع من العملاء أن يتدفقوا إليك - عليك أن تقابلهم أينما كانوا. معرفة ما يفضلونه وسائل التواصل الاجتماعي والمنافذ الإخبارية والأحداث الصناعية ستخبرك بالكثير عن تفضيلات جمهورك وستعد عملك للنجاح من خلال النشر في الأماكن الأكثر نشاطًا

: سيعلمك بحث المستخدم الشامل عن نوع المحتوى الذي يجذب انتباه جمهورك ويحولها إلى عملية بيع. هل يفضل عميلك المثالي مقاطع الفيديو القصيرة؟ أم الكتابة الطويلة؟ ستختلف الإجابات على هذه الأسئلة باختلاف الجمهور، وستُعلمك الإجابات على هذه الأسئلة بما يلي تقويم المحتوى الحملات: تعمل كل هذه العناصر معًا لمساعدتك على إنشاء حملات مدروسة حملات تسويقية مدروسة التي تبدو مخصصة لمستخدميك. إن معرفة ما يحب جمهورك مشاهدته والأماكن التي يحبون الذهاب إليها واحتياجاتهم واهتماماتهم العامة ستُعلمك بالرسائل التي ستلقى صدى أكبر لدى جمهورك

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من هناك، يمكنك تكرار تجربة المستخدم لمنتجك وتحسينها لإسعاد عملائك بشكل أكبر - ربما حتى إلى الحد الذي يجعلهم يشاركون منتجك بشكل طبيعي. ما يعرف بالتسويق المجاني. 😍

عناصر شخصية المستخدم الفعّالة

لا يريد أي عميل أن يشعر بأنه مجرد رقم، بل يريد أن يشعر بأنه شخص حقيقي له أهداف ومشاكل ومسؤوليات حقيقية. لهذا السبب من المهم أن تكون دقيقًا ومدروسًا عند إنشاء شخصيات المستخدمين، بدءًا من هذه العناصر الأساسية:

إنشاء رأس شخصية المستخدم

رأس الصفحة هو في الأساس الانطباع الأول لشخصية المستخدم الخاص بك، لذلك يجب أن يكون لا يُنسى. ابدأ بصورة لمستخدمك، بالإضافة إلى اسمه، ولقبه المهني، واقتباس أو وصف للشخصية يخبر فريقك بالمزيد عن هذا الشخص.

يجب أن تكون هذه السيرة الذاتية المختصرة سهلة القراءة ولا تتجاوز جملة أو جملتين. على سبيل المثال، إذا كنت تدير وكالة إعلامية وإعلانية في مجال التجميل والعافية، فقد تكون شخصيات المستخدمين الشائعة شخصًا مثل كيلي - مؤسس مشارك ومدير تنفيذي لعلامة تجارية صغيرة للعناية بالشعر تحتاج إلى شخص ما للتعامل مع جانب التسويق الرقمي للأشياء حتى يتمكنوا من التركيز على المنتجات الجديدة وتنمية أعمالهم.

أما بالنسبة للصورة، فيجب أن يكون تصوير المستخدم واقعيًا ومطابقًا للخصائص الأساسية والشخصية والنبرة الخاصة بعميلك المثالي. سيؤدي ذلك إلى إضفاء الطابع الإنساني على شخصيات المستخدمين لديك ويسهل على أصحاب المصلحة التواصل والتعاطف مع جمهورك المستهدف.

مع وضع فكرة عن صورة المستخدم في الاعتبار، نقترح البحث عن ترخيص مفتوح أو صور مخزنة لإبقاء هذا العنصر من شخصيتك بسيطًا ومباشرًا.

ملف تعريف ديموغرافي شامل وخلفية

قد تكون المعلومات الواردة في العنوان الخاص بك خيالية، ولكنها كلها متجذرة في البحث! ويتألق هذا البحث من خلال قسم التركيبة السكانية لشخصيات المستخدمين لديك. لا تتردد في الحصول على التفاصيل حسب الحاجة هنا، ضع في اعتبارك الخلفية الشخصية والمهنية لعميلك وبيئة المستخدم وأي متغيرات نفسية قد تؤثر على نمط حياته وخياراته.

هل تريد أن تعرف بالضبط ما الذي يجب تضمينه في الملف الشخصي الديموغرافي؟ إليك ما نعنيه:

الخلفية الشخصية

ليس عليك أن تتعمق كثيراً في الحياة الخيالية لهذا الشخص، فقط ارسم صورة عن شخصيته من خلال تفاصيل شخصية خيالية. حدد الإحصائيات المهمة مثل عمر شخصيتك، وهوية جنسك، وعرقه وعرقك، ومستواه التعليمي، وحالته الاجتماعية التي تؤثر على حياته العملية.

على سبيل المثال، يمكن أن تكون فتاتنا كيلي أم عاملة تبلغ من العمر 43 عامًا وتعيش في سكوتسديل بولاية أريزونا وتحمل شهادة الدكتوراه في الكيمياء العضوية.

الخلفية المهنية

هذا هو المكان الذي تغوص فيه قليلاً في الجانب العملي للأشياء. استخدم أبحاث السوق الحالية لتحديد لقب المستخدم، ومستوى الدخل الواقعي، وتاريخ العمل، والتوازن بين العمل والحياة.

بيئة المستخدم

ما هي الضروريات اليومية التي تعتمد عليها شخصيات المستخدمين لديك لإنجاز العمل في سياق اجتماعي أو مادي أو تكنولوجي؟

ضع في اعتبارك المجموعة التقنية المحتملة لمستخدمك. سواء كان ذلك يشمل أنهم يعملون في المكتب أو عن بُعد، أو عدد الموظفين الذين يعملون معهم، أو الوقت الذي يقضونه في الاجتماعات، أو عدد المرات التي يتصلون فيها بالإنترنت خلال اليوم، فهذه التفاصيل مهمة.

قد تعمل كيلي في المكتب في معظم أيام الأسبوع ولكنها نادراً ما تجلس على مكتبها لأنها مشغولة بورشة عمل للأفكار أو التحضير للأحداث مع الفريق.

التركيبة النفسية

علم النفس هو مصطلح شامل لوصف الأنماط السلوكية لجمهورك ومواقفه واهتماماته وآرائه ونقاط الألم والدوافع وغيرها. في الأساس، كل ما يجعل كيلي، كيلي. 💜

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لا تتردد في أن تكون مبدعًا ومحددًا حقًا لاستهداف جمهور متخصص. ثق بنا، إذا كان أحد عملائك يحل مشكلة ما باستخدام منتجك، فمن المحتمل أن يكون هناك الآلاف من العملاء الآخرين الذين يمكن أن يستفيدوا بالطرق نفسها - لكنهم لم يعثروا على شركتك بعد.

فيما يلي بعضًا من خصائص كيلي النفسية لتحريك ذهنك:

بدأت كيلي شركتها للعناية بالشعر منذ أكثر من 20 عامًا كعمل جانبي لتتمكن من مواصلة دراستها، ولكن في السنوات السبع الماضية أصبحت شركتها مهنة بدوام كامل

اعتادت كيلي أن تكون أكثر عملية في تطوير المنتجات، أما الآن فهي تقضي الكثير من وقتها في المعارض التجارية أو زيارة فرص البيع بالتجزئة المحتملة لزيادة الوعي بعلامتها التجارية شخصياً

ترى الكثير من القيمة في التسويق الرقمي والتسويق بالعمولة ولكنها لا تعرف من أين تبدأ. تتمتع منتجاتها بحضور محلي كبير لكنها تريد توسيع نطاق المبيعات عبر المزيد من الولايات

عندما لا تعمل كيلي، فإنها تعطي الأولوية لوقتها مع أطفالها ونادراً ما تتفقد هاتفها خارج ساعات العمل. وهي تشجع موظفيها على فعل الشيء نفسه!

الهدف النهائي لشخصية المستخدم الخاص بك ودوافعه

هذا هو لماذا الكبير الذي يقود سلوك وقرارات شخصيات المستخدمين لديك.

يصف هذا القسم ما تريد شخصيات المستخدم الخاصة بك الحصول عليه من استخدام منتجك - ما الذي أريده أنا من كل ذلك. إن ترسيخ الأهداف النهائية المناسبة هو المفتاح لفهم ما تحاول شخصيات المستخدمين لديك تحقيقه وإنتاج منتجات ورسائل تتوافق مع رؤيتهم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تحديد دوافعهم اليومية وهدفهم النهائي المهني مع المشكلة التي يواجهونها هو المفتاح لتحديد ما إذا كنت قد وجدت الجمهور المناسب لمنتجك بالنسبة لكيلي، قد يكون هدفها هو العثور على وكالة إبداعية للتعامل مع علامتها التجارية وحضورها على الإنترنت من البداية إلى النهاية.

يمكنك أيضًا التوسع في ذلك من خلال وصف العوامل التي تحفز هدفها هنا. ربما لا تكون كيلي في وضع يمكنها من إدارة عمليات التسويق الرقمي للشركة داخل الشركة ولكنها تريد تنمية هذا المجال من أعمالها دون إضافة قائمة مهام أخرى إلى جدولها الزمني. فقط تأكد من تغطية ما يريد المستخدمون تحقيقه ولماذا يفعلون ذلك، وستكون في حالة جيدة 🙂

نقاط الألم والتحديات الشائعة

ستؤدي معرفة دوافع شخصيات المستخدمين لديك إلى الانتقال بسهولة إلى التحديات الشائعة التي يواجهونها مع المنتجات الحالية - وما الذي سيشجعهم على إجراء تغيير.

ارسم الروابط واربط الأفكار ببعضها البعض بشكل منظم لوحة بيضاء رقمية للتعرف بشكل أفضل على الأنماط ونقاط الألم عند إنشاء شخصياتك

ضع في اعتبارك العوائق التي قد تمنع المستخدمين من تحقيق أهدافهم أو الأسئلة التي قد يواجهونها بشكل متكرر دون إجابة. ومن الناحية المثالية، فإن منتجك إما أن يملأ فراغًا في سير عملهم أو يخلق حلاً يتماشى مع عملياتهم اليومية.

وبالعودة إلى كيلي، فهي تعلم أنها تضيع الكثير من العملاء المحتملين من خلال عدم الاستفادة من العملاء المحتملين من الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، والحضور الأقوى على الإنترنت بشكل عام، والعلامة التجارية المتماسكة. كما أنها قد تكافح أيضاً للعثور على وكالة تثق بها لعدة أسباب! ربما من من منظور إبداعي أو لوجستي أو من منظور المساءلة.

سيناريو يوم في الحياة

هذا السيناريو لا يشبه سيناريو "يوم في الحياة" الذي تحب متابعته سراً. وهو عبارة عن سرد موجز يصف كيف ستكتشف شخصيات المستخدم الخاصة بك وتتفاعل مع منتجك من أجل الوصول إلى الحل أو الأهداف المرجوة.

وبعيدًا عن الوصف الحرفي ليومهم، فإن سيناريو شخصية المستخدم الخاص بك سيتم كتابته من وجهة نظرهم الخاصة وإبلاغ حالات الاستخدام الرئيسية لمنتجك في المستقبل!

حدد كيف تتناسب شخصية المستخدم الخاصة بك مع إستراتيجيتك التسويقية الشاملة على لوحة بيضاء رقمية في ClickUp

نصيحة احترافية نقترح الاحتفاظ بسيناريو شخصية المستخدم الخاص بك في متناول اليد من أجل المستقبل اختبار قابلية الاستخدام و تخطيط رحلة العميل ! بدلًا من الغوص في تفصيل زمني لشخصياتك، استخدم أجزاء من المعلومات التي جمعتها بالفعل لنسج قصتك معًا. لا حاجة لتجاوز 100 كلمة. 🙌🏼

كيفية إنشاء شخصية المستخدم

الآن بعد أن غطينا العناصر الأساسية، دعنا نضع معرفتنا موضع التنفيذ من خلال إنشاء شخصية مستخدم! اتبع دليلنا المفصل خطوة بخطوة لإنشاء شخصيات لأي مجال أو منتج أو خدمة. لكننا لن نتركك لتبدأ من الصفر، استمر في التمرير للحصول على الدعم نموذج شخصيات المستخدمين كنت تحلم بـ 🎉

الخطوة 1: البحث

قم بإجراء بحث عن المستخدمين وجمع بيانات عن مستخدمين حقيقيين للعثور على المعلومات المفصلة أعلاه بما في ذلك التركيبة السكانية والسلوك والدوافع. يمكنك إجراء البحث بالطريقة القديمة أو تمشيط بياناتك الخاصة برنامج إدارة علاقات العملاء لإرسال الاستبيانات وإجراء المقابلات و تعزيز التواصل الحقيقي مع العملاء أثناء جمع البيانات.

إنشاء استبيانات بديهية ومفصلة و طلبات الملاحظات مباشرةً من مساحة العمل الخاصة بك باستخدام نماذج ClickUp

الخطوة 2: ابحث عن الأنماط

اقرأ بحثك وأعد قراءته ونظمه لتحديد أي أنماط في نتائجك للتركيز على المستخدمين المستهدفين. استخدم هذه الأنماط للبدء في تجميع قصص المستخدمين. وتذكر أنك قد تنشئ أكثر من شخصية واحدة!

اعتمادًا على منتجك ونوع الموضوعات المتكررة التي تجدها في بحثك، قد تكتشف سوقًا جديدة للاستفادة منها وإنشاء شخصيات متعددة لتمثيلها.

الآن بعد أن أصبح لديك بحث المستخدم والمستخدمين المستهدفين في ذهنك - حان الوقت لتجميع كل ذلك معًا.

الخطوة 3: دائماً، دائماً، دائماً، دائماً استخدم قالباً!

برامج لإجراء استبيانات المستخدمين، وإدارة المهام، والوصول إلى قاعدة بيانات العملاء، وإنشاء التصميمات كلها ضرورية في هذه العملية. لكن إدارة هذه القائمة الطويلة من الأدوات ليست بالأمر الهين. فبدلاً من تقسيم وقتك على مجموعة أدوات تقنية معقدة والبدء من صفحة بيضاء مع كل عنصر من عناصر عملية تحديد شخصية المستخدم، ابدأ بقالب.

أفضل القوالب قابلة للتخصيص ومجانية الاستخدام وتتكامل مع جميع تطبيقاتك الأخرى لجعل عملية تحديد شخصية المستخدم أسهل بكثير وأكثر كفاءة. في الأساس، كل ما تم تصميم ClickUp للقيام به!

ClickUp هو برنامج الإنتاجية الوحيد القوي بما يكفي لجعل عملك - عبر أي تطبيق - مركزياً في منصة واحدة تعاونية. مع تزايد قائمة الميزات لمعالجة كل شيء بدءًا من تخطيط الحملة إلى عملية التصميم التنفيذ، ClickUp هو برنامجك الشامل لأي مهمة.

اعرض المعلومات الأساسية عن جمهورك المستهدف بما في ذلك دوافعهم وخصائصهم السكانية وتاريخهم المهني باستخدام قالب شخصية المستخدم من ClickUp

نموذج قالب شخصية المستخدم من ClickUp يحتوي على الوظائف التي تحتاجها لترتيب وتنظيم والوصول إلى ملفاتك الشخصية بسهولة. مع أربعة طرق عرض المشروع لإدارة ملفات التعريف الخاصة بك و17 الحقول المخصصة هذا قالب مستوى القائمة يمنحك فهمًا أعمق لجمهورك لبناء شخصيات مؤثرة.

يمكنك عرض الملفات الشخصية للشخصيات على مستوى أعلى من قائمتك التفاعلية وحتى الحصول على التفاصيل الرئيسية بما في ذلك الفئة العمرية والدوافع والمهنة والأهداف والراتب من لمحة واحدة. يمكن استخدام هذه المعلومات لتصفية قائمة شخصياتك وتجميعها وفرزها في غضون نقرات أو ترتيبها حسب الجنس في قائمة معدة مسبقًا لوحة كانبان .

تجميع وإدارة ملفات تعريف المستخدمين الخاصة بك على لوحة كانبان التفاعلية باستخدام قالب شخصية المستخدم من ClickUp

يعمل دليل بدء الاستخدام بمثابة دليل بدء الاستخدام الخاص بك مستند المساعدة لبدء استخدام هذا القالب كالمحترفين من اللحظة التي تطبقه فيها. ومع تكرار منتجك، يمكنك بسهولة تحديث ملفات تعريف المستخدمين من القالب الخاص بك لإبقائها محدثة في جميع الأوقات.

الخطوة 4: جمع الملاحظات

بمجرد الانتهاء من صياغة ملف تعريف المستخدم الخاص بك، حان الوقت للتحقق مرة أخرى من عملك من خلال جولات مدروسة ومتكررة من التعليقات. تحقق من صحة الشخصية من خلال مشاركتها مع أصحاب المصلحة وأعضاء الفريق والعملاء والخبراء وغيرهم.

ثم اجمع ملاحظاتهم وعدّلها حسب الحاجة. قد تستغرق شخصية المستخدم الخاصة بك بعض التكرارات لتثبيتها، وقد تتغير مع نضوج منتجك. فقط تذكّر أنه كلما قضيت وقتاً أطول في الحصول على ملفات التعريف الخاصة بك بشكل صحيح، كلما زادت القيمة التي ستضيفها إلى عملك.

استخدام شخصية المستخدم عرض النموذج في قالب ClickUp مثالي لهذا الغرض. بمجرد أن يقدم أحد أعضاء الفريق أو أصحاب المصلحة طلبًا على غرار الاستبيان، يتم تحويل هذا الملف الشخصي المحتمل مباشرةً إلى مهمة قابلة للتنفيذ لفريق التسويق والتصميم للبحث والتطوير وربما الموافقة!

الخطوة 5: استخدمها

حان الوقت لاستخدام شخصياتك! 🎉

قد يكون هذا جزءًا من oKRs التسويق OKRs والاستراتيجية، ولكن شخصيات المستخدم الخاصة بك هي موارد للفرق في جميع أنحاء مؤسستك للاستفادة منها. شارك ملفات التعريف الخاصة بك مع فريق المبيعات، وكتّاب مدونتك, مصممو تجربة المستخدم وممثلي دعم العملاء حتى يتمكنوا من فهم أفضل لمن يتواصلون معه بشكل يومي.

ومع نضوج عملك، ستصبح هذه الملفات الشخصية جزءًا لا يتجزأ من إرشادات العلامة التجارية لمصمم تجربة المستخدم و إدارة المنتجات الفرق التي يجب اتباعها. ضع جمهور السوق في مقدمة اهتماماتك عند اتخاذ خيارات المنتجات الكبيرة، وإنشاء ميزات ورسائل وتصميمات جديدة بحيث تتماشى مع جمهورك.

خذ شخصيات المستخدمين لديك إلى أبعد من ذلك باستخدام ClickUp

هناك الكثير من قوالب شخصيات المستخدمين للاختيار من بينها، لذا لا داعي للاختيار من بين أول نموذج تصادفه. بالإضافة إلى ذلك، فإن شخصية المستخدم الخاصة بك هي مورد مستمر طوال فترة استراتيجيتك التسويقية - وليست عنصرًا واحدًا فقط. لذا فإن العثور على قالب جذاب ويمكن الوصول إليه سيفيدك كثيرًا على المدى الطويل.

ما هو اقتراحنا؟ لا تبحث أكثر من ClickUp. 🙂

راقب تحديثات المشروع، وقم بإدارة مهام سير العمل، وتعاون مع الفريق، كل ذلك من مساحة عمل ClickUp الخاصة بك

تتكامل ClickUp مع أكثر من 1,000 أداة أخرى ويأتي محملاً بمجموعة كبيرة من مكتبة القوالب لأي حالة استخدام لتبسيط عملياتك - بما في ذلك قالب مخصص لإنشاء شخصيات المستخدمين! ابدأ باستخدام ClickUp مجانًا للبدء في إنشاء شخصيات ومشاهدة ملفاتهم الشخصية تتشكل في أي وقت من الأوقات!