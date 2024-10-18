أفضل 10 برامج للتوثيق الفني في 2025

التوثيق التقني الجيد هو بمثابة قوة خارقة لمنتجك. فهي تسمح لفريقك بتتبع التغييرات و إنشاء وثائق العملية . لكن إنشاء الوثائق الفنية وتحديثها باستمرار قد يكون مملاً.

يمكن لبرنامج التوثيق الفني المناسب أن يحدث فرقاً كبيراً في هذه العملية. فسواء كنت تقوم بصياغة كتيبات بسيطة أو قواعد معرفية معقدة، تساعدك برامج التوثيق التقني على إنشاء مستندات واضحة وموجزة وسهلة الاستخدام.

كما يمكن للعديد من هذه الحلول أتمتة سير عمل التوثيق، مما يوفر وقت فريقك للتركيز على بناء الشيء الكبير التالي بدلاً من قضاء ساعات في كتابة الوثائق الفنية.

استعد لمعرفة المزيد عن برمجيات التوثيق التقني، وما الذي تبحث عنه في أفضل حلول برمجيات التوثيق التقني، وأفضل 10 خيارات مصنفة!

ما هي برمجيات التوثيق التقني؟

تساعدك برمجيات التوثيق التقني على إنشاء وإدارة المستندات التي تشرح كيفية استخدام منتج أو خدمة ما. قد يكون المستند التقني دليل مستخدم أو واجهة برمجة تطبيق أو قاعدة معرفية أو ويكي.

تستخدم مختلف الصناعات برامج التوثيق الفني، بما في ذلك مطورو البرمجيات وشركات الأجهزة وأقسام تكنولوجيا المعلومات. فهي تجعل المستخدمين أكثر كفاءة في تشغيل المنتج أو الخدمة. كما أنه يساعد المستخدمين على استكشاف العوائق التي تواجههم وإصلاحها، وهو أمر مربح للمستخدمين والمبدعين.

من خلال التوثيق الفني، يمكنك مساعدة المستخدمين على فهم أفضل لكيفية تحقيق أقصى استفادة من منتجك أو خدمتك بشكل مستقل، مما يقلل الضغط على مواردك الداخلية ويوجه عمليات الإعداد أو استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات التوثيق الفني؟

اختيار البرنامج المناسب أمر ضروري لعملية التوثيق التقني. عند البحث عن أفضل برامج التوثيق التقني، ابحث عن الأدوات التي تقدم:

واجهات سهلة الاستخدام: يجب أن تكون برمجيات التوثيق التقني التي تختارها سهلة الاستخدام، خاصة إذا كان لديك أعضاء فريق عمل يساهمون في التوثيق قد لا يتمتعون بخبرة تقنية كبيرة

يجب أن تكون برمجيات التوثيق التقني التي تختارها سهلة الاستخدام، خاصة إذا كان لديك أعضاء فريق عمل يساهمون في التوثيق قد لا يتمتعون بخبرة تقنية كبيرة ميزات التعاون : إن عملية التوثيق التقني نادراً ما تكون مهمة شخص واحد. ابحث عن أداة إدارة المعرفة التي تسمح لعدة مستخدمين بتحرير الوثائق في وقت واحد، بما في ذلك إضافة التعليقات

: إن عملية التوثيق التقني نادراً ما تكون مهمة شخص واحد. ابحث عن أداة إدارة المعرفة التي تسمح لعدة مستخدمين بتحرير الوثائق في وقت واحد، بما في ذلك إضافة التعليقات الكثير من خيارات التخصيص: لا توجد وثيقتان تقنيتان متشابهتان، وهذا أمر جيد. يجب أن تكون وثائقك تعكس علامتك التجارية وأن تتماشى مع جمالية شركتك، مما يسمح بتنسيق النص الغني والوسائط المتعددة والطرق المختلفة لهيكلة المستند الخاص بك

لا توجد وثيقتان تقنيتان متشابهتان، وهذا أمر جيد. يجب أن تكون وثائقك تعكس علامتك التجارية وأن تتماشى مع جمالية شركتك، مما يسمح بتنسيق النص الغني والوسائط المتعددة والطرق المختلفة لهيكلة المستند الخاص بك خيارات تكامل قوية: كلما زادت قدرة أداة التوثيق التقني على الاندماج في مجموعتك التقنية الحالية، زادت قيمتها. ابحث عن الأدوات التي تتكامل مع التطبيقات الأخرى في عملية تطوير البرمجيات الخاصة بك، مثل أنظمة إدارة المحتوى أو أدوات إدارة المشاريع والتواصل

كلما زادت قدرة أداة التوثيق التقني على الاندماج في مجموعتك التقنية الحالية، زادت قيمتها. ابحث عن الأدوات التي تتكامل مع التطبيقات الأخرى في عملية تطوير البرمجيات الخاصة بك، مثل أنظمة إدارة المحتوى أو أدوات إدارة المشاريع والتواصل خيارات نشر واسعة النطاق: أفضل البرامج أدوات التوثيق ستسمح لك بنشر الوثائق بشكل مختلف مع خيارات النشر عبر الإنترنت وغير متصل بالإنترنت. قد يعني ذلك استضافة الوثائق الفنية في نطاق خاص، أو طباعتها كملف PDF، أو استخدام خيارات أخرى قابلة للمشاركة

تقدم العديد من خيارات برامج التوثيق الفني خططاً مجانية أو فترات تجريبية. وهذا أمر رائع لاختبار البرنامج، مما يسمح للكتاب التقنيين بتجربته ومعرفة مدى ملاءمته لـ سير عمل فريقك .

أفضل 10 أدوات للوثائق الداخلية والخارجية في عام 2024

1. انقر فوق

استخدم ClickUp's Docs لإنشاء مستندات جميلة ومواقع ويكي والمزيد من أجل تنفيذ الأفكار بسلاسة مع فريقك

يحتوي ClickUp على الكثير من الميزات التي تجعله أداة رائعة لإدارة المشاريع وحلمًا للكتاب التقنيين. مستندات ClickUp هو المكان المثالي لبناء وثائقك الفنية، مما يسمح لك بربط مستنداتك بسير العمل والمهام لتسريع عملية التوثيق. يمنحك محرر النص المنسق الكثير من خيارات التخصيص، وستجعلك واجهة المستخدم البديهية تبحر في المستندات في وقت قصير.

هل تحتاج إلى المزيد من المساعدة؟ اطلع على انقر فوق الذكاء الاصطناعي والتي يمكن أن تساعدك على تلخيص أو توسيع أو اختصار النسخ حسب الحاجة.

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

العديد من القوالب لبدء تشغيل وثائقك، سواء كنت تكتب أدلة المستخدم أو وثائق التعليمات البرمجية المصدرية أو وثائق المنتج

وظائف الذكاء الاصطناعي لتسريع عملية الكتابة، بما في ذلك أدوات مفيدة لتلخيص المستندات أو التوسع في الأقسام داخل وثائقك

موسعة ميزات التعاون بحيث يمكن للفرق العمل على الوثائق في وقت واحد، بما في ذلك ترك التعليقات أو إنشاء لوحات معلومات مخصصة

قيود ClickUp

يتوفر ClickUp AI كخيار مدفوع فقط، لذلك إذا كنت ترغب في الحفاظ على اشتراكك مجانًا، فسيتعين عليك كتابة مستنداتك دون مساعدة الذكاء الاصطناعي

لا تتوفر جميع ميزات ClickUp القوية على تطبيق الهاتف المحمول الخاص به

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح للشراء على جميع الباقات المدفوعة بسعر 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل والضيف الداخلي شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,900 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3800 تقييم)

2. قاعدة المعرفة ProProfs

عبر قاعدة المعرفة ProProfs ProProfs Knowledge Base هو برنامج قائم على السحابة يتيح لك إنشاء ونشر الوثائق التقنية بسهولة. يتيح لك محرره الشامل تنسيق النص وإضافة الصور ومقاطع الفيديو ومقتطفات التعليمات البرمجية إلى مستندك.

تتكامل قاعدة معارف ProProfs Knowledge Base بسلاسة مع العديد من الأدوات التي قد تكون لديك بالفعل في مجموعتك التقنية، مثل Google Drive وMicrosoft Office وSalesforce، مما يبسّط عملية تجميع وإنشاء الوثائق التقنية. تسمح لك المنصة بتصدير المستندات بتنسيقات مختلفة، بما في ذلك ملفات PDF وملفات Markdown وHTML، مما يسهل مشاركة وثائقك أو نشرها كموقع إلكتروني.

قاعدة معارف ProProfs أفضل الميزات

أدوات رائعة لتأليف المحتوى لإضافة الصور ومقاطع الفيديو ومقتطفات التعليمات البرمجية لإنشاء وثائق أكثر جاذبية وفائدة

ميزة البحث المتقدم للمستخدمين للعثور على المعلومات التي يحتاجونها بسرعة

خيارات تكامل رائعة لتجميع الوثائق بسهولة أكبر

قيود قاعدة معارف ProProfs المعرفية

لا يحتوي النظام الأساسي على العديد من ميزات الأتمتة المضمنة، لذلك قد تجد نفسك تقوم بالكثير من العمل يدوياً

أسعار قاعدة معارف بروبروفس المعرفية

مجاناً: لما يصل إلى 25 مقالة

الأعمال: 29.99 دولارًا شهريًا مقابل 100 مقال شهريًا

نطاق مخصص وعلامة بيضاء: 30 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات قاعدة معارف ProProfs ProProfs

G2: 4.6/5 (25+ تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 25 مراجعة)

3. نوكلينو

عبر نوكلينو Nuclino هي منصة تعاون قائمة على السحابة وحل توثيق قوي. تعمل المنصة كمحور مركزي وأداة لإدارة المعرفة، مما يمنح فريقك مكانًا لبدء تجميع الوثائق الفنية. إن التعاون في الوقت الفعلي وأدوات وخيارات المحتوى المهيكلة تجعله متميزًا.

Nuclino أفضل الميزات

نظام المحتوى المهيكل للعناصر المترابطة يجعل من السهل تنظيم الوثائق وربطها

ميزات تعاون رائعة لمشاركة المعرفة مفيدة بشكل خاص للفرق التي تعمل بشكل غير متزامن

خيارات بحث قوية تجعل من السهل العثور على المعلومات، حتى في قواعد المعرفة الكبيرة

قيود Nuclino

لا توجد أتمتة للوثائق المستندة إلى التعليمات البرمجية، لذلك ستحتاج إلى تجميع تلك المعلومات يدوياً أو استخدام أدوات أخرى موجودة

تسعير Nuclino

مجاني

قياسي: 5 دولارات لكل مستخدم شهرياً

قسط: 10 دولارات لكل مستخدم شهرياً

Nuclino التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييم)

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 60 تقييم)

4. واتفيكس

عبر واتفيكس Whatfix عبارة عن منصة اعتماد رقمية، لذلك على الرغم من أنها قد لا تكون خيارًا تقليديًا للتوثيق التقني، إلا أنها مفيدة توثيق البرمجيات أداة. تتيح لك هذه المنصة إنشاء ومشاركة الإرشادات التفاعلية وأدلة المنتجات، التي توضح للمستخدمين كيفية أداء مهام أو سير عمل محدد. يمكن أن تساعدك هذه الأدلة في إنشاء وثائق تقنية غنية بشكل لا يصدق للبرامج والأجهزة والمواقع الإلكترونية.

أفضل ميزات #### Whatfix

إرشادات تفصيلية قابلة للتخصيص بناءً على المهمة أو سير العمل أو حتى دور المستخدم أو الجهاز، مما يجعل الموارد أكثر ملاءمة وفائدة

التكامل مع أدوات أخرى لإنشاء وثائق أكثر شمولاً، بما في ذلك إدارة علاقات العملاء، ومكاتب المساعدة، وأنظمة إدارة التعلم

واجهة سهلة الاستخدام، حتى لمن ليس لديهم خبرة تقنية كبيرة

قيود Whatfix

هناك خيارات محدودة للعلامات التجارية، لذلك قد لا تتمكن من إنشاء إرشادات إرشادية تلبي الإرشادات الجمالية لمؤسستك

أسعار Whatfix

اتصل للحصول على سعر مخصص

تقييمات ومراجعات Whatfix

G2: 4.6/5 (290+ تقييم)

كابيترا: 4.6/5 (أكثر من 75 تقييم)

5. Document360

عبر المستند 360 Document360 هو برنامج قاعدة معرفية سحابية يساعد المؤسسات على إنشاء وثائق تقنية عالية الجودة ومشاركتها. وهو يوفر أدوات قوية للتحكم في الإصدار وأدوات تعاون ويتكامل مع أكثر من 1000 أداة أخرى، بما في ذلك Google Drive وGitHub.

Document360 أفضل الميزات

محرر قاعدة معرفية ممتاز يسمح لك بإنشاء وثائق تحتوي على نصوص وصور ومقاطع فيديو ومقتطفات من التعليمات البرمجية وغيرها

عناصر تحكم قوية في البحث تسهّل العثور على معلومات محددة في قواعد المعرفة الكبيرة، مما يعزز سهولة الاستخدام

تسمح لك خيارات التصدير بنشر الوثائق التقنية بتنسيقات مختلفة، بما في ذلك HTML وPDF وMarkdown

قيود Document360

يمكن أن ترتفع الأسعار بسرعة، خاصةً إذا كنت بحاجة إلى وظائف أكثر تقدماً لحالات متعددة من وثائق المشروع Document360 التسعير

مجاني للأبد

قياسي: 199 دولارًا أمريكيًا لكل مشروع شهريًا

احترافي: 399 دولاراً لكل مشروع شهرياً

الأعمال: 529 دولاراً لكل مشروع شهرياً

المؤسسات: 599 دولاراً لكل مشروع شهرياً

Document360 التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (360+ تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 190 تقييم)

6. بت

عبر بت Bit عبارة عن منصة إدارة معرفة قائمة على السحابة. تجعل قاعدة المعرفة المركزية من السهل إنشاء أدلة المستخدم والمستندات الفنية وبوابات العملاء وغير ذلك الكثير. تتيح ميزات التعاون للفرق إنشاء مستندات حية باستخدام قوالب وخيارات تخصيص قوية.

بت أفضل الميزات

عشرات القوالب لبدء تشغيل الوثائق، ويمكنك استخدام قوالب مخصصة لمواءمتها مع علامتك التجارية

أدوات ذكية تجعل من السهل إضافة كتل نصية وكتل التعليمات البرمجية ومعادلات الرياضيات والمزيد

يسمح لك تتبع المستندات بإضافة أعضاء الفريق للتعاون مع مراقبة التحكم في الإصدار في الوقت نفسه

قيود بت

الدعم عبر الهاتف غير متاح لجميع المستخدمين، لذا كن مستعدًا للبحث في منتديات المساعدة إذا واجهتك مشكلة

تسعير #### بت

مجاناً

الخطة الاحترافية: 8 دولارات لكل عضو شهرياً

باقة الأعمال: 15 دولاراً لكل عضو شهرياً

بت التقييمات والمراجعات

G2: 4/5 (20+ تقييمات)

Capterra: 5/5 (أكثر من 5 مراجعات)

7. كونفلوينس

عبر أطلسيان Confluence هو جزء من نظام Atlassian البيئي المستخدم على نطاق واسع، مما يجعله خياراً ممتازاً لإنشاء الوثائق التقنية إذا كنت قد استخدمت بالفعل منصات مثل Jira أو Trello. يجعل Confluence إنشاء وثائق البرامج أمرًا سهلاً باستخدام وحدات الماكرو والقوالب التي تسرّع عملية الإنشاء. النظام الأساسي سهل الاستخدام ولكنه مليء بالميزات التي سيحبها الجميع، من الكتّاب التقنيين إلى مديري المشاريع.

كونفلوينس أفضل الميزات

يسهل استخدام التطبيق المستند إلى الويب من أي مكان متصل بالإنترنت، مما يجعله مفيداً للفرق الحديثة عن بُعد

محرر نصوص رائع وتسلسل هرمي رائع للصفحات يجعل من السهل إنشاء وهيكلة وثائقك الفنية

تسمح لك إمكانية التتبع الرائعة بمعرفة من قام بالتغييرات ومتى، لذا فإن التحكم في الإصدار أمر سهل للغاية

قيود برنامج Confluence

يمكن أن تكون خيارات الأتمتة مع المنتجات خارج نظام Atlassian البيئي مرهقة ومحدودة

تسعير #### تسعير Confluence

مجاني: لما يصل إلى 10 مستخدمين و2 جيجابايت لتخزين الملفات

قياسي: 5.75 دولار لكل مستخدم شهرياً

قسط: 11 دولاراً لكل مستخدم شهرياً

للمؤسسات: اتصل للحصول على سعر مخصص

تقييمات ومراجعات كونفلوينس

G2: 4.1/5 (أكثر من 3,600 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3,000 تقييم)

8. الكاتب

عبر الكاتب إذا كنت ترغب في تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتسهيل توثيق العمليات, الكاتب هو المنصة المناسبة لك. ينشئ Scribe تلقائيًا أدلة إرشادية خطوة بخطوة للحصول على وثائق محدثة في دقائق.

أفضل ميزات #### Scribe

يساعدك على توثيق عملياتك خطوة بخطوة باستخدام الذكاء الاصطناعي حتى تظل وثائقك محدثة دون استثمار ساعات من الوقت

يسمح لك بإنشاء أدلة المستخدم للمساعدة في الإجابة عن الأسئلة الشائعة في تذاكر الدعم الخاصة بك

يجعل من السهل تسجيل العملية ومشاركتها في ثوانٍ باستخدام واجهة التوجيه والنقر

حدود #### Scribe

أداة ممتازة لتوثيق العملية الخاصة بك، ولكنها قد تفتقر إلى الميزات اللازمة لتلبية احتياجات التوثيق الفني الأكثر قوة

تسعير #### Scribe

الأساسي: مجاني

احترافي شخصي: 23 دولارًا لكل مقعد شهريًا

فريق المحترفين: 12 دولارًا لكل مقعد شهريًا بحد أدنى خمسة مقاعد

للمؤسسات: حدد موعداً لعرض تجريبي للحصول على سعر مخصص

تقييمات ومراجعات الكاتب #### تقييمات ومراجعات

Capterra: 4.9/5 (أكثر من 5 تقييمات)

9. جيتبوك

عبر GitBook GitBook هو حل قاعدة معرفية يجعل من السهل إنشاء وثائق البرامج في عملية تعاونية. إنه رائع لتطوير موارد سهلة الاستخدام وسهلة البحث للمستخدمين النهائيين.

أفضل ميزات GitBook GitBook

يمكنك بدء مشاريع التوثيق الفني بسهولة من خلال استيراد المحتوى والقوالب الموجودة

يمكن لكل فريق المساهمة في قاعدة المعرفة من خلال ميزات التعاون، ويمكن لأصحاب المصلحة التوقيع على طول الطريق

يمكنك بسهولة إجراء التغييرات وتتبعها باستخدام واجهة سهلة الاستخدام، بحيث يمكنك دائماً العودة إلى إصدار أقدم إذا لزم الأمر

قيود GitBook

إذا اخترت حسابًا مجانيًا، سيتمكن أي شخص من الوصول إلى المحتوى الخاص بك، لذلك لا تنشر أي محتوى حساس هناك

تسعير #### GitBook

شخصي مجاني للأبد

زائد: 6.70 دولار لكل مستخدم شهرياً

احترافي: 12.50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

للمؤسسات: اتصل للحصول على سعر مخصص

تقييمات ومراجعات GitBook GitBook

G2: 4.7/5 (أكثر من 130 تقييم)

كابيترا: 4.5/5 (أكثر من 15 تقييم)

10. بوكستاك

عبر BookStack إذا كنت ترغب في إنشاء وثائق تقنية مجانًا، فإن BookStack يستحق الاستكشاف. تحتوي هذه المنصة المجانية مفتوحة المصدر على واجهة بسيطة يمكن حتى للمستخدمين غير التقنيين التنقل فيها، كما توجد الكثير من الميزات المتقدمة لمن يحتاجها.

أفضل ميزات BookStack

تسمح لك واجهة WYSIWYG بتقسيم وثائقك إلى كتب وفصول وصفحات وتحرير النص بسهولة

تتيح لك خيارات التخصيص الجيدة إدراج علامتك التجارية الخاصة في الوثائق

يضمن الحد الأدنى من متطلبات النظام أن البرنامج لن يبطئ سطح المكتب الخاص بك

قيود BookStack

يحتوي على عدد قليل جدًا من الميزات التعاونية، لذلك قد لا يكون مناسبًا للفرق التي تحتاج إلى تحرير الوثائق في وقت واحد

تسعير BookStack

مجاني

تقييمات ومراجعات BookStack

كابيترا: 5/5 (2+ تقييمات)

قم بتبسيط عملية التوثيق الفني باستخدام ClickUp

برنامج التوثيق الفني الجيد ضروري لأي مؤسسة تعتمد على فهم المستخدمين لكيفية تحقيق الاستفادة القصوى من المنتجات والخدمات المعقدة. يمكن لمحتوى التوثيق الفني الشامل أن يرشد المستخدمين الداخليين والخارجيين، ويمنحهم تعليمات واضحة وموجزة لاستخدام مشاريعك وخدماتك مع توفير الوقت والإحباط.

يمكن أن يوفر البرنامج المناسب لمؤسستك الكثير من الوقت والإحباط أيضاً. إذا كنت تبحث عن حل قوي ومتعدد الاستخدامات لبرامج التوثيق التقني، تحقق من ClickUp. يدعم محرر التوثيق الشامل من ClickUp أنواعًا مختلفة من المحتوى، ويتيح التعاون في الوقت الفعلي، ويتكامل مع أدواتك وتطبيقاتك المفضلة.

كما يقدم ClickUp أيضاً خطة مجانية للأبد، بحيث يمكنك التأكد من ملاءمته لعملية الكتابة التقنية الخاصة بك قبل الالتزام بخطة مدفوعة. وإذا كنت تستخدم ClickUp بالفعل كأداة لإدارة المشاريع، يمكنك توسيع وظائفه من أجل كتابة الوثائق التقنية ببضع نقرات فقط إنشاء حساب اليوم لمعرفة المزيد عن ClickUp وكيف يمكن أن يساعدك في إنشاء وثائق تقنية أفضل.