10 برامج وأدوات الكتابة التقنية التي يجب اقتناؤها 2025

يقوم الكتّاب الفنيون بالتقاط المعلومات المعقدة وترجمتها إلى مستندات مباشرة وسهلة الاستخدام. سواء كان وصفًا للمنتج، أو تعليمات إرشادية، أو ملاحظات الإصدار، أو أي نوع آخر من المحتوى، فإن الوضوح أمر بالغ الأهمية.

وفي حين أنه قد يكون من الصعب صياغة مثل هذا المحتوى المحدد، إلا أن برامج الكتابة الفنية الحالية تجعل العملية أقل صعوبة بكثير. 🧘

يعرض هذا الدليل أفضل 10 أدوات للكتّاب التقنيين في عام 2024 حتى تتمكن من التركيز على إيجاد الأداة المناسبة لجعل حياتك أسهل. لقد قمنا أيضًا بتغطية بعض الأساسيات التي يجب البحث عنها في أداة الكتابة للتأكد من أننا جميعًا على نفس الصفحة.

لنبدأ!

ما هي الكتابة التقنية؟

تتضمن الكتابة التقنية توصيل المعلومات التقنية المعقدة بوضوح وإيجاز. تُستخدم عادةً في مستندات مثل ما يلي:

أدلة المستخدم

إجراءات التشغيل القياسية

الأوراق العلمية

التقارير الفنية

كتيبات البرمجيات

وثائق المشروع

يجب على الكتّاب التقنيين التأكد من أن كتاباتهم دقيقة وخالية من الأخطاء. ويجب عليهم القيام بذلك مع تكثيف تلك المعرفة في شيء سهل الفهم للمستخدمين النهائيين غير التقنيين.

بالإضافة إلى فهمهم القوي لما يكتبون عنه ولمن يكتبون، يجب أن يكون الكتّاب التقنيون ماهرين في الكتابة والتحرير والتنسيق والبحث.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج الكتابة التقنية؟

تحديد الميزات التي تحتاجها في برنامج الكتابة التقنية أمرٌ لا بد منه. إليك بعض العناصر الأساسية التي يجب البحث عنها:

القوالب : عملية إنشاء المستندات الفنية تصبح أسهل عندما يمكنك البدء بإطار عمل مُعد مسبقًا (ثق بنا)

عملية إنشاء المستندات الفنية تصبح أسهل عندما يمكنك البدء بإطار عمل مُعد مسبقًا (ثق بنا) الذكاء الاصطناعي: ليس هناك سبب لعدم الاستفادة من قوة التعلم الآلي و أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي في عصرنا الحالي، وستوفر عليك الكثير من الوقت

تلخيص سلاسل التعليقات الطويلة على الفور بنقرة زر واحدة باستخدام ClickUp AI

أذونات التعاون: إذا كنت تعمل مع فريق، فستحتاج إلى شيء يحتوي على ميزات إدارة المستخدمين للسماح لك بتعيين أذونات وأدوار محددة

إذا كنت تعمل مع فريق، فستحتاج إلى شيء يحتوي على ميزات إدارة المستخدمين للسماح لك بتعيين أذونات وأدوار محددة ميزات الإبلاغ: مدمجة في أدوات إعداد التقارير يمكن أن تبرز رؤى حول كيفية أداء المحتوى التقني الخاص بك

هذه ليست قائمة شاملة، ولكن من المحتمل أنك تعرف الميزات الأخرى التي تبحث عنها: فكر في أدوات التحرير، والتقاط الشاشة، والتدقيق النحوي، وأدوات التدقيق الإملائي، والتكامل مع برامج مثل MS Word .

أفضل 10 أدوات للكتابة التقنية لاستخدامها في عام 2024

سواء كنت تبحث عن برنامج مساعد الكتابة أو مدققي الانتحال، ستجد ما تحتاجه في هذه القائمة لأفضل الوثائق التقنية.

1. انقر فوق الذكاء الاصطناعي

تتيح لك ميزات إعادة الصياغة إعادة كتابة كميات كبيرة من المحتوى لتتناسب مع نبرة صوتك المحددة

ربما لن تتفاجأ بتصدر ClickUp لقائمتنا، ولكننا لسنا الوحيدين الذين أعطيناه أعلى الدرجات. هذا العام فقط، وصلنا هذا العام إلى قمة G2 في أفضل منتجات برامج إدارة المشاريع لعام 2024 وهذا ليس بالأمر الهين! ✨ 🙌

ClickUp هو أداة قائمة على السحابة مع الكثير من الميزات لجعل حياة الكاتب التقني أسهل. إنها منصة إنتاجية شاملة و قاعدة معرفية مما يسمح لك بجمع كل شيء مع ميزات مثل مستندات ClickUp , اللوحات البيضاء و عرض القائمة .

استخدم طريقة عرض ClickUp Board كقاعدة رئيسية للسحب والإفلات للمشاريع الجديدة، ثم انتقل إلى طريقة عرض القائمة لتجميع مهامك وفرزها وتصفيتها. أو استفد من خيارات التصميم في ClickUp Docs لإضافة جداول وتنسيق قواعد المعرفة في لمح البصر.

وهناك أيضًا ClickUp AI مساعد الكتابة! إنه خارق الذكاء أداة الذكاء الاصطناعي التي يمكنها اختصار ساعات من سير عملك من خلال إنشاء مقتطفات وجداول محتويات وصفحات ويب كاملة. يمكن لأداة ClickUp AI أيضًا التعامل مع التنسيق وتحرير النسخ في ثوانٍ مع مساعدتك في تحليل المعلومات التقنية إلى صياغة سهلة الاستخدام.

يمكنك أيضًا استخدام موجهات ClickUp's ChatGPT للكتابة التقنية لإزالة الصداع من عناء البدء، حتى تتمكن من التركيز على وضع مهاراتك في الكتابة في مكانها الصحيح.

أفضل ميزات ClickUp:

التكامل مع أكثر من 1000 أداة، بما في ذلك WordPress وGoogle Drive وMicrosoft Word وGitHub وHubSpot وGoogle Docs

أطنان من القوالب لتتيح لك التركيز على تأليف (وليس هيكلة) المحتوى الخاص بك - فكر في قوالب جمع المتطلبات ,إدارة المحتوى القوالب، والمزيد

متوافق مع معظم الأجهزة وأنظمة التشغيل، بما في ذلك Chrome وWindows وiOS وAndroid وMacOS

ميزات التعاون، مثل التعليقات في الوقت الحقيقي، والدردشة، والصور المتحركة، ولوحات المعلومات المخصصة، تجعل من السهل إبقاء أعضاء فريقك على نفس الصفحة

يمكن ل ClickUp AI إنشاء رسائل بريد إلكتروني كاملة، ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وملخصات المستندات. يمكنك أيضًا استخدامه كمحرر نصوص عبر الإنترنت لتقصير أو إطالة أو توسيع أجزاء معينة من المحتوى

يمكن لـ ClickUp Automations توفير الوقت وتبسيط سير عملك من خلال أتمتة المشغلات والإجراءات المخصصة للمهام المستهلكة للوقت والمتكررة مثل تحديث تواريخ الاستحقاق وإنشاء عناصر الإجراءات

توفر ميزة المقطع إمكانية تسجيل الفيديو لإرسال مقاطع الفيديو المسجلة إلى زملائك في الفريق

قيود ClickUp:

أبلغ بعض المراجعين عن اضطرارهم إلى تخصيص إعدادات الإشعارات وفقًا لما يريدون رؤيته

لا يتوفر ClickUp AI في الباقة المجانية للأبد

تسعير ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا؛ 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع شهريًا

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا؛ 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع شهريًا الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI: متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp: متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا:

G2: 4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3700 تقييم)

2. Document360

عبر المستند 360 Document360 هي واحدة من أفضل أدوات الكتابة التقنية للنشر بتنسيقات متعددة. يمكنك بسهولة إنشاء ونشر المقالات، وأدلة المستخدم، والبرامج التعليمية، وقوائم الأسئلة الشائعة، ومقالات قاعدة المعرفة باستخدام العديد من الميزات المفيدة للأداة.

يمكنك أيضًا تحويل التركيز من التخطيطات إلى إنشاء محتوى غني بالوسائط باستخدام محرر HTML. أو استخدم إعدادات تحسين محركات البحث لتعزيز الظهور على الإنترنت وتضمين CSS مخصص لإبراز صفحة الويب الخاصة بك!

Document360 أفضل الميزات:

التكامل مع أكثر من 20 أداة بما في ذلك Google Analytics و FullStory و Chatra

أدوات التعاون تتيح لك تعيين تواريخ الاستحقاق وتعيين الأدوار وإدارة سير العمل لفريقك

ميزات متعددة لمحرر النصوص لتقليل الانشغال بتصحيح الأخطاء

تمكّنك الأدوات المتخصصة من إنشاء قاعدة معرفية عالية الجودة للعملاء والموظفين في نصف الوقت باستخدام منشئ خريطة موقع موثوق من نوع XML

قيود Document360:

أبلغ بعض المراجعين عن مواجهة حدود الأحرف والصفحات التي تتداخل مع وثائق البرامج الخاصة بهم

يحد الإصدار المجاني من الوصول إلى معظم أدوات التوثيق المتقدمة Document360 التسعير:

مجاناً

قياسي: 149 دولارًا شهريًا لكل مشروع، تُدفع سنويًا

149 دولارًا شهريًا لكل مشروع، تُدفع سنويًا احترافي 299 دولارًا شهريًا لكل مشروع، تُدفع سنويًا

299 دولارًا شهريًا لكل مشروع، تُدفع سنويًا الشركات: 399 دولارًا شهريًا لكل مشروع، تُدفع سنويًا

399 دولارًا شهريًا لكل مشروع، تُدفع سنويًا المؤسسات: 599 دولارًا شهريًا لكل مشروع، تُدفع سنويًا

Document360 التقييمات والمراجعات:

G2: 4.7/5 (أكثر من 350 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 350 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

تحقق من هذه بدائل المستندات 360

4. Adobe FrameMaker

عبر Adobe FrameMaker يعد Adobe Framememaker أداة شائعة للكتاب التقنيين والمحررين ومنشئي المحتوى. يمكنك تنسيق المستندات الطويلة والمعقدة والأدلة التقنية والتقارير والكتب وإنشائها وتحريرها باستخدام أدوات التأليف والنشر المنظمة.

استخدمه مع منتجات Adobe الأخرى للتعامل مع جميع مهام قائمة المهام في مكان واحد. هل تحتاج إلى تحويل المستند إلى نص عادي لأشياء مثل المساعدة عبر الإنترنت؟ استخدم أداة Adobe لتأليف المساعدة، Adobe RoboHelp، لوضعها بتنسيق WebHelp. هل تحتاج إلى إضافة رسوم متحركة إلى صفحة مستخدم نهائي تفاعلية؟ استخدم محرر HTML5 من Adobe، Adobe Animate، لإضفاء الحيوية على رؤيتك.

أفضل ميزات Adobe FrameMaker:

التكامل مع منتجات Adobe الأخرى مثل Adobe Photoshop وAdobe Acrobat Pro وAdobe InDesign وAdobe XD

التنقل المبتكر وعروض ما تراه هو ما تحصل عليه (WYSIWYG) تجعل من السهل إنتاج وثائق تقنية جذابة

تسمح لك البنية والأدوات المستندة إلى القوالب بإدراج وسائط غنية في الكتابة التقنية دون عناء

بيئة تأليف قوية مصممة لإزالة التحدي من إنشاء وتحديث المحتوى المنظم وغير المنظم

قيود Adobe FrameMaker:

أبلغ بعض المستخدمين عن شعورهم بالإحباط لأن FrameMaker ليس جزءًا من حزم Adobe الأخرى، مثل Adobe Creative Suite، وهو برنامج شائع لتصميم الرسوم وتحرير الفيديو

تشير بعض المراجعات إلى تعطل سير العمل بسبب عدم القدرة على تصدير FrameMaker MIF إلى تنسيقات Markdown و MkDocs و Material أو استخدام أدوات مثل GitHub للتحكم في الإصدار

تسعير Adobe FrameMaker:

أدوبي فريميكر الاشتراك: 39.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Adobe FrameMaker

G2: 4.1/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: غير متاح

5. كوبيسكيب

عبر كوبيسكيب Copyscape هي أداة مباشرة للكشف عن الانتحال تتيح للمستخدمين التحقق بسرعة وسهولة من المحتوى المكرر. تتحقق الأداة من الانتحال المتعمد، مما يسمح لك بالتأكد من عدم قيام أي شخص بنسخ المحتوى الخاص بك، والانتحال غير المتعمد، والذي يمكن أن يحدث في الكتابة التقنية.

يُنتج Copyscape تقارير كاملة تسمح لك بالتحقق من أصالة المحتوى، ومعرفة المصادر التي يتطابق معها المحتوى، وعرض النسبة المئوية للمحتوى الذي يُشار إليه على أنه انتحال.

أفضل ميزات Copyscape:

التكامل مع ووردبريس يسمح للمستخدمين باستخدامأدوات التدوين والرد على المكون الإضافي Copyscape للتأكد من أن المحتوى أصلي قبل النشر

خيارات لنسخ/لصق المحتوى مباشرةً إلى Copyscape أو تحميل مستندات كاملة للتحقق من الانتحال

أفاد المراجعون أن النتائج سريعة وموثوقة، حتى عند فحص المستندات الكبيرة

نظام أساسي بسيط بدون ميزات إضافية يزيل منحنى التعلم، بحيث يمكن لجميع أعضاء فريقك البدء في استخدامه على الفور

قيود Copyscape:

تشير بعض المراجعات إلى الرغبة في الحصول على أسعار أقل عند التحقق من المحتوى بالجملة

يمكن للنسخة المجانية التحقق من صفحات الويب الفردية فقط وهي غير مفيدة لمعظم الشركات أو فرق العمل

لا يوجد اكتشاف الذكاء الاصطناعي القدرات

تسعير Copyscape:

مجاني

Copyscape Premium: 0.03 دولار أمريكي لكل بحث (حتى 200 كلمة)، بالإضافة إلى 0.01 دولار أمريكي لكل 100 كلمة إضافية

تقييمات ومراجعات Copyscape:

G2: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

4.5/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 60 مراجعة)

6. باليغو

عبر باليغو Paligo هو حل نظام إدارة محتوى المكونات (CCMS) القائم على السحابة وأداة للكتابة الفنية مصمم لإنشاء المستندات وإدارتها وتحديثها وترجمتها ونشرها. استخدمه للوثائق الفنية، والإجراءات، والسياسات، ومحتوى التدريب، و إدارة المعرفة .

تم تصميم Paligo بشكل صريح ليكون أداة لمؤلفي المحتوى والكتّاب التقنيين. يستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في إعادة توظيف المحتوى المكتوب في تنسيقات إخراج متعددة لتوفير ساعات العمل. 🛠️

أفضل ميزات Paligo:

التكامل مع أكثر من 24 أداة بما في ذلك Zendesk و GitLab و Coveo

واجهة مستخدم SaaS سهلة الاستخدام تجعل من السهل استخدام ميزات مثل سجل الإصدارات، والتراجع عن الإصدارات، وإدارة الإصدارات

يتيح نظام إدارة المحتوى CCMS للمستخدمين تنظيم المحتوى وتصنيفه في دقائق

يجعل التأليف المنظّم والقائم على المواضيع من السهل إنشاء المحتوى وإصداره وتحديثه

قيود Paligo:

تشير بعض المراجعات إلى الافتقار إلى المرونة في توثيق واجهة برمجة التطبيقات وخيارات النشر

يشير بعض المستخدمين إلى تأخر أوقات تسجيل الدخول والتأخر عند تسجيل الدخول إلى مساحة عمل Paligo

تسعير Paligo:

محترف: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار الأعمال: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات باليغو

G2: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 3/5 (أكثر من 1+ مراجعة)

7. جاسبر AI

عبر جاسبر AI Jasper (المعروف سابقًا باسم Jarvis) هو مساعد كتابة بالذكاء الاصطناعي مصمم لإنشاء محتوى يتماشى مع العلامة التجارية للشركات. يمكن لهذا البرنامج للكتابة التقنية مساعدتك في أكثر من 30 لغة في أي مجال يمكن أن تطلبه تقريباً.

ينشئ Jasper AI محتوى من خلال السحب من جميع مصادره، لذلك كل شيء أصلي وخالٍ من الانتحال. ولديه الكثير من ميزات التعاون للفرق الكبيرة التي تحتاج إلى تنظيم المشاريع والتبديل بين مساحات العمل المختلفة.

هل جربت بالفعل Jasper AI؟ اطلع على أفضل 10 برامج لدينا بدائل Jasper AI . 👀

جاسبر أفضل الميزات:

التكامل مع الأدوات الشائعة مثل Grammarly وSurfer SEO وZapier

يستخدم Jasper AI ما يزيد عن 50 مهارة تستند إلى أطر عمل واقعية وأمثلة كتابية لمساعدتك على إنتاج محتوى سريع وعالي الجودة

مُحسّن لصوت العلامة التجارية واتساقها، وهو مثالي للكتاب التقنيين الذين يحتاجون إلى إنشاء محتوى عالي الجودة وسهل الاستخدام

يساعدك مدقق الانتحال المدمج، ونماذج الذكاء الاصطناعي المتعددة، وسير العمل القابل للتكرار على إنجاز العمل بسرعة

قيود جاسبر:

يتم إعادة تعيين حدود الكلمات الشهرية كل شهر، ولا يتم ترحيل الكلمات غير المستخدمة

أبلغ بعض المراجعين عن تأخر عند استخدام ميزة الدردشة مع أعضاء الفريق

أسعار جاسبر:

المنشئ: 39.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تدفع سنويًا؛ 49.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تدفع شهريًا

39.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تدفع سنويًا؛ 49.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تدفع شهريًا الفرق: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا؛ 125 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع شهريًا

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا؛ 125 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع شهريًا الشركات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات جاسبر

G2: 4.7/5 (أكثر من 1200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1200 تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,700+ تقييم)

8. لقطة شاشة رائعة

عبر لقطة شاشة رائعة Awesome Screenshot هو تطبيق لقطات شاشة رائع وحلّ لمشاركة الشاشة للشركات من جميع الأحجام، وهو مثالي لإضافة صور تعليمية إلى المحتوى التقني. التقط لقطات الشاشة، وسجل شاشتك، والتقط الفيديو من خلال الكاميرا، وأضف التعليقات التوضيحية إلى المحتوى الخاص بك من منصة بسيطة.

التقط شاشتك للتوثيق التقني بضغطة زر واحدة بدلاً من إضافة ساعات إلى سير عملك. وإذا كنت تعمل مع فريق، فيمكن للجميع إرسال الملاحظات والوصول إلى مقاطع الفيديو السحابية المشتركة بين الأعضاء وإنشاء روابط فورية قابلة للمشاركة باستخدام أداة القص هذه.

Awesome Screenshot أفضل الميزات:

التكامل مع الأدوات الشائعة مثل Trello وSlack وSlack وAsana وJira

خطط تسعير مختلفة للأفراد والفرق حتى يكون هناك خيار لكل حجم مشروع وعمل

أداة قص متوافقة مع أنظمة ويندوز وiOS ولينكس وموزيلا فايرفوكس وكروم

سريع وسهل الاستخدام مع الحد الأدنى من منحنى التعلم، لذا فهو مثالي للفرق التي تتمتع بجميع مستويات المعرفة التقنية

قيود لقطة الشاشة الرائعة:

يحتوي الإصداران المجاني و Workspace Lite على قيود على مقاطع الفيديو والصور ولقطات الشاشة، ولا يمكن الوصول إلى الميزات المتقدمة (مثل دقة 4K، وأولوية تحويل MP4، وما إلى ذلك)

تشير بعض المراجعات إلى محدودية خيارات التصميم وميزات التعاون في أداة القصّ

تسعير لقطة الشاشة الرائعة:

مجانًا

احترافي: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا؛ 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع شهريًا

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا؛ 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع شهريًا أساسي : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا؛ 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع شهريًا

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا؛ 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع شهريًا Workspace Lite: مجانًا

مجانًا Workspace Premium: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا؛ 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع شهريًا

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا؛ 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات لقطة الشاشة الرائعة:

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييم)

9. برمجيات مادكاب

عبر برنامج MadCap MadCap هو أداة كتابة تقنية مصممة لتطوير المحتوى في جميع المجالات. قم بإنشاء دعم الخدمة الذاتية، ومواقع المساعدة عبر الإنترنت، ومراكز التعلم، ومقالات قاعدة المعرفة، وبوابات التوثيق، والمزيد باستخدام حل تأليف واحد.

قم بتبسيط عملية إنشاء المحتوى باستخدام أداة الكتابة الفنية هذه للنشر عبر قنوات متعددة وإدارة المحتوى خلال كل خطوة من دورة حياته. والقيام بكل ذلك بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي لإنجاز الأمور بشكل أسرع 🤩

أفضل ميزات MadCap:

الإضافات وعمليات التكامل مع Salesforce وZendesk وغيرها من الأدوات الشائعة

هياكل تسعير متعددة للتأليف والنشر المستند إلى الموضوعات، وإدارة المشاريع المستندة إلى السحابة، والاستضافة، وغير ذلك الكثير

يعمل محرر WYSIWYG المدمج على تسهيل إنشاء المحتوى المنظم وغير المنظم

محرر CSS يسمح بالتخصيص الكامل لجميع المحتويات المنشورة

قيود MadCap:

أبلغ بعض المراجعين عن مواجهة أخطاء متكررة ورسائل خطأ دون معلومات مفصلة

ذكر بعض المستخدمين صعوبة التعاون مع أعضاء الفريق

MadCap التسعير:

MadCap Flare : 182 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تدفع سنويًا

182 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تدفع سنويًا MadCap Central: 311 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تدفع سنويًا

311 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تدفع سنويًا MadCap IXIA CCMS: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات MadCap: دولار/شهرياً لكل مستخدم

G2: 4.4/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 10 مراجعات)

10. سبيدرايت

عبر الكتابة السريعة الكتابة السريعة هي أداة إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي التي تنشئ المحتوى عن طريق إعادة صياغة المحتوى الموجود المشاع الإبداعي نص (مصادر مرخصة للاستخدام العام) حول أي موضوع. يقوم الذكاء الاصطناعي للأداة بإنشاء كتابة جديدة بناءً على النص المدخل.

كما يستخدمها الكتّاب التقنيون الذين ينتجون تقارير تقنية وأدلة برمجيات مشابهة لوثائق سبق أن أنشأتها الشركة نفسها لإعادة صياغة تلك الوثائق الموجودة وإنشاء شيء جديد.

هل جربت Speedwrite بالفعل؟ اطلع على قائمة بدائل الكتابة السريعة للعثور على ملاءمة أفضل 👀

أفضل ميزات الكتابة السريعة:

مولد نص الذكاء الاصطناعي مصمم لإنتاج لغة طبيعية مع قواعد نحوية وإملائية صحيحة

إدخال نص نسخ/لصق النص يجعل من السهل على المستخدمين من جميع مستويات المهارة تحسين إنتاج المحتوى إنشاء محتوى في غضون ثوانٍ لتوليد الكتابة التقنية بسرعة وسهولة

يقوم نظام إعادة الصياغة بإنشاء محتوى جديد دون سحب جمل أو فقرات من مصادر أخرى حول الويب

قيود الكتابة السريعة:

أبلغ بعض المراجعين عن الحاجة إلى التحقق من المحتوى المكرر والنسخ الدقيق

يقتصر المستخدمون على 6,000 تنبؤ شهريًا على جميع الخطط المدفوعة

تسعير #### تسعير Speedwrite:

شهريًا: 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تدفع شهريًا

19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تدفع شهريًا نصف سنوي: 11.65 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع مرتين سنويًا

11.65 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع مرتين سنويًا سنويًا: 8.33 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات سبيد وايت

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

اكتب بذكاء وليس بجهد أكبر باستخدام أدوات الكتابة التقنية المفيدة

الكتّاب التقنيون - لا تقلل من شأنك - فسير عملك يستحق برامج كتابة تقنية عالية الجودة، سواء كنت كاتباً تقنياً متمرساً أو ما زلت تتعلم الحبال. ثق بنا، وجود الأدوات المناسبة في متناول اليد يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً. 🌻

لا تثق بكلامنا فقط؛ جربها بنفسك لترى بنفسك الفرق الذي يمكن أن تحدثه. اشترك في ClickUp الآن، وجربه مجانًا!