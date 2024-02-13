10 قوالب رشيقة لجمع المتطلبات في Excel و ClickUp

لا يتيه كل من يتيه - ولكن أولئك الذين يقفزون إلى الإنتاج دون فهم كامل للمتطلبات يميلون إلى الانحراف عن المسار! 🧭

متطلبات المشروع هي حجر الأساس للتخطيط والتنفيذ السلس. من خلال وجود نظام مناسب لجمع المتطلبات وإدارتها، يمكنك إتقان هذه العملية وتأمين نتائج أفضل دون بذل جهد إضافي.

لتبدأ، اطلع على قائمتنا التي تضم 10 نماذج مفضلة لجمع المتطلبات. فهي تبسط عملية معقدة، وتضمن إمكانية التتبع والمواءمة طوال دورة حياة المشروع.

ما هو نموذج جمع المتطلبات؟

جمع المتطلبات يعني توثيق المتطلبات الضرورية للمنتج أو المشروع الذي تعمل عليه.

قالب تجميع المتطلبات هو إطار عمل أو نظام تم إنشاؤه مسبقًا يساعد مدير المشروع على إدارة هذه العملية والمهام المتضمنة. استخدمه لجمع البيانات وتخزينها وتنظيمها لسهولة الوصول إليها.

الهدف من جمع المتطلبات هو توفير إرشادات واضحة لأعضاء فريق المشروع. فهو يمنع سوء التواصل وجميع المشاكل المصاحبة له، مثل التأخير والتكاليف الإضافية وعدم رضا أصحاب المصلحة. ومع وجود أهداف واحتياجات محددة بدقة، يمكن للفرق ما يلي تنفيذ المشاريع بكفاءة

يعد جمع المتطلبات جزءًا منتظمًا من عمليات التطوير وسير العمل الهندسي. ومع ذلك، يمكن تطبيقه على أي نوع من المنتجات أو المشاريع.

تتكون عملية جمع المتطلبات عادةً من ثلاث خطوات رئيسية:

التجميع: جمع المدخلات من الجهة الراعية للمشروع ومختلف أصحاب المصلحة التوثيق: توثيق: تحويل المدخلات إلى مواصفات أو مستندات متطلبات المنتج (PRD) 3. التحقق: مراجعة المتطلبات وصقلها وتحويلها إلى مهام

شيء آخر يجب ملاحظته هو أن منهجية رشيقة تدعو إلى نهج مختلف إلى حد ما لجمع المتطلبات. في حين أن سير العمل التقليدي يحدد المتطلبات في البداية، فإن المنهجية الرشيقة تتضمن تعديلات مستمرة وتعاون مع أصحاب المصلحة.

ما الذي يجعل قالب جمع المتطلبات جيدًا؟

فيما يلي بعض العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار نموذج لجمع المتطلبات:

المرونة : يجب أن يكون القالب قابلاً للتخصيص وقابلاً للتكيف مع المشاريع من مختلف الأحجام والأنواع

: يجب أن يكون القالب قابلاً للتخصيص وقابلاً للتكيف مع المشاريع من مختلف الأحجام والأنواع جمع البيانات : يجب أن يمكّنك من جمع كل البيانات وتنظيمها بطريقة واضحة ومقنعة

: يجب أن يمكّنك من جمع كل البيانات وتنظيمها بطريقة واضحة ومقنعة الإحالة المرجعية : يجب أن تكون المتطلبات قابلة للتتبع والمحاذاة عبر المستندات المختلفة - يجب أن يسمح القالب بذلك أو يقوم بذلك نيابة عنك تلقائيًا

: يجب أن تكون المتطلبات قابلة للتتبع والمحاذاة عبر المستندات المختلفة - يجب أن يسمح القالب بذلك أو يقوم بذلك نيابة عنك تلقائيًا المساعدات البصرية : يجب أن تدعم تصور العمليات وبالتالي تساعدك على فهم متطلبات العميل المعقدة ونقل أفكارك

: يجب أن تدعم تصور العمليات وبالتالي تساعدك على فهم متطلبات العميل المعقدة ونقل أفكارك المراجعة : يجب أن يحتوي النموذج على ميزة المشاركة أو توفير طريقة أخرى لأصحاب المصلحة الرئيسيين لمراجعة وثائق المتطلبات

: يجب أن يحتوي النموذج على ميزة المشاركة أو توفير طريقة أخرى لأصحاب المصلحة الرئيسيين لمراجعة وثائق المتطلبات التكامل: يجب أن تكون قادرًا على دمج القالب بسلاسة في سير عملك الحالي

10 قوالب لجمع المتطلبات لاستخدامها في عام 2024

يعد جمع المتطلبات خطوة حاسمة في إدارة المشروع . ومع ذلك، يجب ألا يستغرق الأمر الكثير من الوقت والجهد، مما يتيح لك التركيز على الأمور الأكثر أهمية، أي جودة الإنتاج. وهنا يأتي دور القوالب! ▶️

أدناه، يمكنك أن تقرأ عن 10 قوالب لجمع المتطلبات في انقر فوق و Excel.

مع مجموعة واسعة من الميزات، فهي تضمن لك الحصول على جميع المعلومات اللازمة لإنجاز مشاريعك! يساعدك هذا النظام القوي على التعامل مع أصعب العملاء. 👀

1. قالب مستند متطلبات العمل ClickUp

قالب مستند متطلبات العمل ClickUp

نموذج قالب مستند متطلبات العمل ClickUp يساعدك على تحديد جميع أساسيات مشروعك أو مشروعك وإنشاء مستند متطلبات العمل (BRD) بشكل أنيق. 💼

إنه قالب بديهي وسهل الاستخدام للمبتدئين في عرض المستند. إذا كنت قد عملت من قبل في برنامج تحرير النصوص، فلن تواجه أي مشكلة في استخدام هذا البرنامج!

يتألف المستند من 10 صفحات فرعية تغطي المعلومات الأساسية لفهم مشروعك. بعضها

أهداف المشروع

المتطلبات الوظيفية

المتطلبات المالية

أصحاب المصلحة

الجدول الزمني والمواعيد النهائية

الصفحة الأولى محجوزة للمعلومات الأساسية، مثل اسم المشروع والتاريخ ورقم الإصدار. في الصفحات الفرعية التالية، يمكنك تفصيل جميع متطلبات وتوقعات مشروعك في شكل نص أو جدول. قم بتخصيص الصفحات الفرعية وجميع العناصر الأخرى لتخصيص القالب لحالة الاستخدام الخاصة بك.

يأتي القالب مع تعليمات لمساعدتك على البدء. كما يوفر إرشادات في كل صفحة فرعية. لكن لا تنسى حذفها بعد ذلك! تحميل هذا القالب

2. قالب متطلبات نظام ClickUp

قالب متطلبات نظام ClickUp

عندما يتعلق الأمر بـ مشاريع تطوير البرمجيات أن تكون صريحًا بشأن قدراتك أمر بالغ الأهمية. لحسن الحظ، فإن قالب متطلبات النظام من ClickUp هنا لمساعدتك في تغطية جميع القواعد.

يعمل هذا المستند على نفس مبدأ المستند السابق. ما عليك سوى كتابة المعلومات في الحقول المخصصة أو خلايا الجدول.

بشكل افتراضي، يحتوي المستند على خمسة أقسام:

موجز المتطلبات: الغرض من المشروع ونطاقه والجمهور المستهدف أو السوق المستهدفة الوصف العام: خصائص منتجك واستخدامه ميزات النظام ومتطلبات المستخدم: المتطلبات الرئيسية والوظيفية وغير الوظيفية ومتطلبات واجهة المستخدم الخارجية اصطلاحات المستند: إرشادات لفهم المستند وخيارات التنسيق المصادر: المصادر المذكورة

كالعادة، يمكنك تخصيص جميع عناصر القالب تقريبًا، بما في ذلك الخط والأيقونات والمسافات. يمكنك حتى تحميل صورة غلاف لإضافة لمسة شخصية. ✨ تحميل هذا القالب

3. قالب متطلبات منتج ClickUp

قالب متطلبات المنتج ClickUp

كما يوحي اسمه، هذا قالب متطلبات منتج ClickUp يساعدك على وصف تعقيدات ميزتك أو منتجك القادم. هذه الخطوة حيوية من أجل شفافية المشروع والتواصل. فهي تحدد بوضوح المنتج وميزاته وتصميمه والأشخاص الذين يقومون بتطويره.

إن قالب PRD في عرض المستند ويتكون من عدة أقسام وصفحات فرعية. الصفحة الرئيسية مخصصة للنظرة العامة والجوانب الفنية، مثل الجدول الزمني ومقاييس النجاح. الصفحات الفرعية المضمنة هي:

شخصيات المستخدمين والسيناريوهات: من سيستخدم المنتج، وكيف، ولماذا؟ الميزات: ما هي الميزات التي ستقوم بتضمينها/استبعادها؟ معايير الإصدار: كيف ستعرف أن المنتج جاهز للإطلاق؟ التصميم: كيف ستبدو العناصر المختلفة للمنتج؟

بالرجوع إلى هذا المستند، تحصل الفرق على الصورة العامة بالإضافة إلى قصص المستخدمين. تساعدهم هذه النظرة العامة على اتخاذ القرارات التي تتماشى مع الأهداف والخطط العامة.

تأكد من تحديث المستند طوال دورة حياة المنتج لتوفير المعلومات الأكثر صلة بالموضوع. تنزيل هذا النموذج

4. نموذج متطلبات إدارة مشروع ClickUp لإدارة المشاريع

نموذج متطلبات إدارة مشروع ClickUp لإدارة المشاريع

عند بدء مشروع ما، تحتاج إلى تحديد متطلباته بوضوح. القيام بذلك يبسط جميع الجهود المستقبلية ويتيح لك الدفاع عن مشروعك أمام أصحاب المصلحة.

إن قالب متطلبات إدارة المشروع من ClickUp موجود لهذا الغرض - لمساعدتك في إدارة متطلبات المشروع والمهام ذات الصلة بكل سهولة وثقة.

هذا القالب في شكل قائمة ويتضمن عرض قائمة المتطلبات، ولوحة مرحلة الموافقة على غرار كانبان، ولوحة مخطط جانت لتتبع الوقت. قم بإنشاء المهام والمهام الفرعية في طريقة عرض القائمة لتحديد جميع المتطلبات والخطوات المصاحبة لها. تتضمن الأعمدة معلومات مثل:

المكلف والموافق

تاريخ البدء وتاريخ الاستحقاق

نسبة الإنجاز

مرحلة الموافقة

رابط أو ملف قابل للتسليم

قم بتخصيص الأعمدة وفئات القائمة المنسدلة لجعل القالب يعمل لصالحك. أضف معايير مخصصة لفرز المهام وتجميعها. جرّب هذا القالب في ورشة عمل جمع المتطلبات التالية! قم بتنزيل هذا القالب

5. قالب متطلبات تقرير ClickUp

قالب متطلبات تقرير ClickUp

هل تحتاج إلى تقرير محدد من قسم زميل؟ إن قالب متطلبات تقرير ClickUp يساعدك في توضيح نوع المعلومات التي تحتاجها. إنها طريقة بسيطة لتوصيل أفكارك والتأكد من أن التقرير الذي تتلقاه يخدم الغرض منه.

ابدأ بتقديم اسم الشركة وشعارها ومعلومات الاتصال بها. بعد ذلك، اشرح الغرض من الطلب لمساعدة القارئ على فهم وجهة نظرك. في الجدول التالي، قدم التفاصيل الخاصة بقسمك.

يحدد قسم نوع التقرير الخصائص الحاسمة للفرز والتخطيط، مثل:

نوع التقرير

ما إذا كان متكررًا أم لا

مستوى الأولوية

مستوى الجهد (أي عدد مؤشرات الأداء الرئيسية المعنية وأي منها)

الموعد النهائي

استخدم الجدول النهائي لتقديم دليل موافقة المديرين والإشارة إلى من يحتاج إلى الاطلاع على التقرير. تنزيل هذا النموذج

6. قالب ClickUp IRAAD

قالب ClickUp IRAAD

تتغير المتطلبات كلما اكتشفت معلومات جديدة. تحتاج إلى حساب ذلك، وتحديث الشروط، وتطوير نظام للتنبؤ بهذه التطورات عالية التأثير وتتبعها.

نموذجنا المجاني التالي لجمع المتطلبات هو قالب IRAAD من ClickUp -أداة مفيدة تساعدك على تسجيل البيانات المهمة لإدارة المشروع بنجاح.

إنه قالب مجلد يحتوي على خمس قوائم، يمثل كل منها عنصر تحليل IRAAD:

المشاكل: المشاكل، وأوجه القصور، والجوانب الأخرى للمشروع التي لم تنجح المخاطر: المشاكل المحتملة,مخاطر التكلفةوالمجالات التي تتطلب مزيدًا من الاهتمام الإجراءات: الخطوات التي يجب اتخاذها لإكمال المشروع الافتراضات: المطالبات المعقولة التي لم تتحقق منها بعد القرارات: القرارات: المهام التي اتفقت عليها ووافقت عليها

تأتي كل قائمة مع طرق عرض مختلفة، مثل القائمة واللوحة والنماذج، لجمع مدخلات أصحاب المصلحة. على سبيل المثال، يمكنهم تسجيل المشكلات التي يواجهونها أو المشاركة بأفكار جديدة. يمكن تحويل ردودهم إلى مهام وفرزها تلقائيًا لتوفير الوقت. ⌛ تنزيل هذا القالب

7. قالب خطة مشروع ضمان الجودة ClickUp لضمان الجودة

قالب قالب خطة مشروع ضمان الجودة ClickUp

سواء كنت تعمل في مجال تطوير البرمجيات أو التصنيع، فإن قالب خطة مشروع ضمان الجودة ClickUp لضمان الجودة يمنحك إطار عمل قوي للتحكم في جودة متطلباتك ومخرجاتك الفنية. فهو يعمل على تبسيط عملية ضمان الجودة، مما يساعدك على تحديد الاختناقات وتخطيط الأنشطة المستقبلية وفقًا لذلك. ☑️

ابدأ بإضافة مهامك إلى خطة المشروع عرض القائمة. حدد القسم المسؤول وتاريخ الاستحقاق والتأثير ومستوى الجهد. يتم وضع جميع المهام والمهام الفرعية في تسلسل هرمي واضح، مجمعة حسب قسم المشروع أو معايير أخرى مختارة. تحديث حالة المهام أثناء مرورها بعملية ضمان الجودة.

تقدم طريقة عرض اللوحة نفس وظائف طريقة عرض القائمة ولكنها تعرض البيانات بشكل مختلف. فهي تعرض المهام كبطاقات وتضيف المعلومات من الأعمدة إليها.

إذا احتفظت بالتجميع حسب الحالة، يمكنك تحديث حالة المهام عن طريق سحبها وإفلاتها عبر الأقسام الرأسية. يمكنك أيضًا تشغيل لوحات السباحة وتقديم معايير تجميع أفقية إضافية.

مكافأة:_

_/مرجع/ https://clickup.com/ar/blog/66508/undefined/ أدوات أتمتة المستندات* *%/href/_

! تحميل هذا القالب

8. قالب خطة مشروع تصميم شبكة ClickUp تصميم الشبكة

قالب خطة مشروع تصميم شبكة ClickUp تصميم الشبكة

يعد تصميم البنية التحتية للشبكة بالكامل عملية بطيئة ومعقدة وعالية المخاطر. إن طوبولوجيا الشبكة المناسبة أمر بالغ الأهمية لنجاح عمل النظام. عندما ينقص التصميم، فإن الشبكة لديها فرصة كبيرة للفشل من حيث الأداء والأمان.

ولحسن الحظ، يمكن تفادي مثل هذه الأزمات بمساعدة التكنولوجيا والأدوات مثل نموذج خطة مشروع تصميم شبكة ClickUp لتصميم الشبكة . من جمع المتطلبات إلى الاختبار، يحتوي هذا الإطار على كل ما تحتاجه للتغلب على العملاق الذي هو تصميم الشبكة.

استخدم هذا القالب مثل القالب السابق، وقم بإدراج جميع مهامك ومهامك الفرعية والمعلومات المصاحبة في الأعمدة. لا تتردد في تخصيصه ليناسب سير عملك. أضف طرق عرض أخرى، مثل:

جانت لإدارة الوقت

عبء العمل لتخصيص الموارد

ألواح بيضاء للعصف الذهني ورسم خرائط العمليات

الدردشة للمناقشات تنزيل هذا القالب ### 9. قالب خطة مشروع ترحيل SQL الخادم ClickUp SQL الخادم نموذج خطة المشروع

قالب خطة مشروع ClickUp SQL الخادم لترحيل SQL الخادم

لا يمكن المبالغة في أهمية الترحيل المخطط له جيدًا. تؤثر هذه العملية على العمليات التجارية الهامة، مثل أمن البيانات والأداء العام. لضمان الانتقال السلس وتقليل وقت التعطل، يجب عليك التفكير بعناية في مختلف الجوانب الفنية والتشغيلية.

في هذا المشهد المليء بالتحديات، فإن قالب خطة مشروع ترحيل SQL الخادم من ClickUp يثبت أنه مورد لا يقدر بثمن. استخدمه لتحديد استراتيجيتك وتحديد أهداف المشروع وتخصيص الموارد. ستكون عملية الترحيل أسرع، وأكثر دقة، والأهم من ذلك، أقل إرهاقًا!

استفد من ميزات ClickUp وقدرته على التخصيص، وقم بإدارة جميع الجهود المتعلقة بالترحيل ضمن منصة واحدة. حدِّد أولويات المهام، وصِفها بالتفصيل، وحسِّن عملية اتخاذ القرار في جميع الأقسام. إذا قمت بتفعيل خاصية تتبع الأهداف، يمكنك أيضًا مراقبة التقدم ومؤشرات الأداء الرئيسية والمعالم الرئيسية. تنزيل هذا النموذج

10. قالب مصفوفة تتبع المتطلبات في Excel بواسطة Agile-Mercurial

يسمح لك قالب مصفوفة تتبع المتطلبات في Excel من Agile-Mercurial بالبقاء على اطلاع على مصدر كل متطلب وحالته

إذا كنت معتادًا على برنامج Excel وترغب في الالتزام به، فقد يكون قالب مصفوفة تتبع المتطلبات من Agile-Mercurial هو الحل الأمثل لك. 🍵

إنه نظام جداول بيانات شامل يسمح لك بتتبع المتطلبات ومصادرها وحالة إنجازها وجميع البيانات الأخرى ذات الصلة.

أول تبويبيه هو قاعدة بيانات المتطلبات. في الأعمدة، يمكنك تحديد معلومات مثل:

الوصف

المصدر والنوع

مخرجات هيكل تقسيم العمل

الاختبارات ونتائج الاختبار

العيوب المحددة

الحالة

مع وضع جميع المعلومات وتنظيمها، ستعرف بالضبط ما يجب القيام به ولماذا. يمكنك تحديد الأولويات، والتخطيط، والتنفيذ مع الحفاظ على التماشي مع احتياجات أصحاب المصلحة. توفر علامة تبويب الحالة إحصائيات أساسية لعملك حتى الآن، مرئية في شكل مخطط شريطي. تنزيل هذا النموذج

قوالب جمع المتطلبات: نظرة عامة

يلخص الجدول أدناه كل ما تحتاج إلى معرفته عن كل قالب في قائمتنا:

القالب ما هو وما الغرض منه قالب مستند متطلبات العمل قالب مستند بسيط يرشدك في تحديد جميع متطلبات المشروع، بما في ذلك التقنية والمالية قالب متطلبات نظام ClickUp مستند لتحديد جميع مواصفات البرنامج الذي تعمل عليه ومواءمة عملك مع احتياجات المستخدم قالب متطلبات المنتج قالب لمساعدتك على إنشاء مستندات متطلبات منتج احترافية وهادفة بأقل جهد ممكن قالب متطلبات إدارة المشروع قالب شامل /href/https://clickup.com/ar/blog/30808/undefined/requirements لإدارة التخطيط/%%href/ يسمح لك بتعيين العمل وتحديد المواعيد النهائية قالب متطلبات تقرير ClickUp مستند يساعدك على تحديد احتياجاتك والحصول على التقرير والمعلومات التي تبحث عنها قالب ClickUp IRAAD إطار عمل لتحديد البيانات الرئيسية حول مشروع ما، لا سيما مشاكله ومخاطره وإجراءاته وافتراضاته وقراراته قالب قالب خطة مشروع ضمان الجودة قالب مليء بالميزات لبناء وتخطيط وتتبع عملية ضمان الجودة لضمان تحقيق أفضل النتائج قالب خطة مشروع تصميم الشبكة نظام لمساعدتك في جمع متطلبات البنية التحتية للشبكة التي تقوم بتصميمها وتخطيط العمل وفقًا لذلك قالب خطة مشروع ترحيل قاعدة بيانات SQL Server قالب يمكّنك من تنظيم عملية ترحيل قاعدة البيانات والعمل المصاحب لها قالب مصفوفة تتبع المتطلبات في Excel من Agile-Mercurial قالب لجمع المتطلبات في Excel يتيح لك تتبع المصادر وتوثيق عملية الاختبار

| ## أفضل قوالب جمع المتطلبات لفريقك الرشيق

لإعادة صياغة مقطع شهير من كتاب "فن الحرب" لصن تزو ووضعه في سياق أكثر سلمية، فإن الإعداد الكافي هو نصف العمل المنجز، على أقل تقدير!

بمساعدة قالب جمع المتطلبات الرشيقة والمتطلبات متعددة الوظائف أدوات مجانية مثل ClickUp يمكنك أن تصبح وتبقى مستعدًا لأي شيء يأتي في طريقك. سلح نفسك بالمعرفة واذهب إلى المعركة، أي الإنتاج، أكثر استعدادًا من أي وقت مضى! ⚔️