الذكاء الاصطناعي مقابل المحتوى الذي ينشئه الإنسان: الإيجابيات والسلبيات

أثناء البحث في هذه التدوينة، طلبتُ من "Verse by Verse"، وهي "الملهمة التجريبية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي" من Google، كتابة قصيدة عن الخيال الآلي تجمع بين أساليب إدغار ألن بو وإيميلي ديكنسون ورالف والدو إيمرسون. وكانت النتيجة كالتالي.

قصيدة مولدة بالذكاء الاصطناعي باستخدام بحث جوجل للأبحاث قصيدة من بيت شعر عبر الشعر والأدب والتسويق وحتى السينما، يحقق الذكاء الاصطناعي (AI) تقدمًا مطردًا كأداة مهمة في الشعر والأدب والتسويق وحتى السينما. في آخر إحصاء، كان هناك 603 مساعدين للكتابة بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك انقر فوق دماغ كل برنامج من برامج الكتابة، بدءًا من مستندات Google Docs إلى Quillbot، أصبح الآن مدمجًا به ذكاء اصطناعي.

من ناحية أخرى، أكثر من نصف المسوقين الذين استطلعتهم شركة Salesforce يستخدمون بالفعل أو يجربون استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في العمل. في شكل نصوص وصور وحتى فيديو، تقوم الفرق بإنشاء محتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي. وسواء أحببنا ذلك أم لا، فإن المحتوى الذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي يتعايش بالفعل مع المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة البشر.

إذا كنت تتطلع إلى تبني هذا الواقع وفهم كيفية عملهما معًا (أو عدم عملهما معًا)، فإليك هذا الكتاب التمهيدي حول إيجابيات وسلبيات المحتوى الذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي.

فهم محتوى الذكاء الاصطناعي

قبل أن ندخل في النقاش حول المحتوى الذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي مقابل المحتوى البشري، دعنا أولاً نفهم كيف يعمل هذا الأمر.

ما هو محتوى الذكاء الاصطناعي؟

يشير المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي إلى أي نص أو وسائط تم إنشاؤها بواسطة خوارزميات التعلم الآلي استجابةً للمدخلات البشرية (المعروفة باسم المطالبات). يمكنك استخدام أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وMicrosoft CoPilot وGoogle Gemini وغيرها لإنشاء المحتوى.

كيف يعمل المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي؟

ستكون رحلة المستخدم النموذجية لإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي على النحو التالي.

اختر أداتك

افتح أداة ذكاء اصطناعي لإنشاء المحتوى. اعتمادًا على احتياجاتك، وسهولة الاستخدام، والسعر، وما إلى ذلك، يمكنك الاختيار من بين عدد من مولدات نصوص الذكاء الاصطناعي متاحة اليوم.

مولدات نصية للذكاء الاصطناعي

أدخل وصفًا للمحتوى الذي تريد إنشاءه. على سبيل المثال، يمكنك أن تقول، "اكتب منشورًا على تويتر حول حدث كسر الجليد هذا المساء" أو "ما هو التطوير السريع للتطبيقات؟

مراجعة المخرجات

سيستخدم الذكاء الاصطناعي تقنيات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لفهم مدخلاتك وإنتاج الردود المناسبة. راجعها للتأكد من ملاءمتها لاحتياجاتك.

تنقيح المخرجات

لا تحتاج إلى أخذ المسودة الأولى كما هي. أعطِ الذكاء الاصطناعي تعليمات إضافية. على سبيل المثال، يمكنك أن تقول "قسّم هذا إلى نقاط" أو "استخدم المزيد من مراجع الأفلام"

تحقق من جودة المخرجات

الذكاء الاصطناعي لا يعرف كل شيء. أثناء إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي، قد تتعرض لخطر عدم الدقة والهلوسة وأحيانًا الهذيان. لذا، قم بإجراء فحص شامل للجودة.

أنت الآن جاهز تمامًا لاستخدام المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي بأي طريقة تحتاجها. بعض الطرق الأكثر شيوعًا لاستخدام محتوى الذكاء الاصطناعي هي كما يلي.

كيف تستخدم محتوى الذكاء الاصطناعي؟

يمكنك استخدام محتوى الذكاء الاصطناعي لأي من الأغراض التي تستخدمها في الكتابة البشرية. بعض الأمثلة هي:

العصف الذهني: استخدم أداة الذكاء الاصطناعي لطرح الأفكار وإنشاء الخطوط العريضة والمسودات الأولى وما إلى ذلك، والتي يمكنك إضفاء لمسة بشرية عليها لاحقًا.

إعادة استخدام المحتوى: بمجرد إنشاء شكل واحد من أشكال المحتوى، استخدم الذكاء الاصطناعي لإعادة توظيفه في أشكال أخرى. على سبيل المثال، يمكنك إدخال منشور مدونة في الذكاء الاصطناعي وتطلب منه:

ملخص قصير

العنوان التعريفي والوصف

منشورات وسائل التواصل الاجتماعي

الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني

إعلانات محرك البحث

توسيع نطاق المحتوى: إذا كنت تكتب أوصاف التجارة الإلكترونية لعدد كبير من المنتجات، فإن الذكاء الاصطناعي أداة رائعة. يمكنه إنشاء محتوى لصفحات منتجاتك تلقائيًا بما يتماشى مع نبرة علامتك التجارية وأسلوبها.

الترجمة: على الرغم من عدم براعته في جميع اللغات، إلا أن الذكاء الاصطناعي أداة فعالة للترجمة. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد بشكل كبير خاصة في المشاريع واسعة النطاق، مثل كتيبات التعليمات والترجمة وما إلى ذلك.

وهذا يجلب معه العديد من المزايا.

مزايا وعيوب استخدام المحتوى الذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي

يتيح الذكاء الاصطناعي التوليدي فرصًا لإنشاء المحتوى لم يسبق لها مثيل في أي تقنية أخرى. تفوق مزاياه بكثير أي شيء تقدمه أي أداة رقمية.

قابلية التوسع

أكبر ميزة للذكاء الاصطناعي هي النطاق الذي يمكن أن يقدمه. تستغرق أي أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي من ثانيتين إلى ثلاث ثوانٍ لإنشاء المسودة الأولى لمنشور مدونة كامل حول أي موضوع، مهما كان معقدًا. تخيل عدد المسودات الأولى التي يمكنك إنشاؤها كل يوم عمل! ناهيك عن حقيقة أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعمل بالفعل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

من خلال توليد المسودات الأولى على الفور حول أي موضوع، فإنها تقضي على مشكلة الكاتب

من خلال إعطاء أجزاء من المحتوى للعمل عليها، يقلل الذكاء الاصطناعي من الوقت الذي يحتاجه الكتّاب للكتابة

من خلال العمل كشريك في السجال، يساعد الذكاء الاصطناعي الكاتب البشري على استكشاف الأفكار ورؤية المخرجات دون إصدار أحكام

من خلال دمج جميع نقاط البيانات الضرورية، يقلل الذكاء الاصطناعي من وقت البحث

من خلال التدقيق الإملائي والتدقيق اللغوي والتحرير، يعمل الذكاء الاصطناعي على تحسين الكفاءة في كل مرحلة من مراحل عملية الكتابة.

تحسين تحسين تحسين محركات البحث

تُعد أدوات محتوى الذكاء الاصطناعي من أكثر أدوات دعم تحسين محركات البحث فعالية التي يمكن أن يحصل عليها الكتّاب. فهي لا تقدم اقتراحات بالكلمات المفتاحية ذات الصلة فحسب، بل توضح أيضًا كيف يمكن دمجها في المقالة بشكل عضوي حتى يتصدر المحتوى الخاص بك محركات البحث.

الاتساق

هل تحتاج إلى اتباع دليل أسلوب؟ هل تحتاج إلى الحفاظ على نبرة متسقة؟ هل لديك رسالة علامة تجارية يجب دمجها في كل مكان؟ لا داعي للقلق. يمكن لأدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي أن تضمن اتباع جميع محتوياتك لهذه الإرشادات بشكل متسق ومناسب.

على الرغم من مزاياها العديدة، فإن محتوى الذكاء الاصطناعي ليس مثاليًا. بعض العيوب الهامة هي كما يلي.

محدودية الإبداع

تقوم أداة الذكاء الاصطناعي في جوهرها بأخذ البيانات الموجودة من مصادر مختلفة وتحويلها إلى إجابات مفهومة على أسئلة محددة. لذا، على الرغم من قدرتها على إنشاء المحتوى، فإن الذكاء الاصطناعي محدود بحدود البيانات المستخدمة لتدريبها.

والأهم من ذلك، لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون لديه فكرة أصلية. يمكنه إثارة الإلهام، وإظهار لمحة لكتّاب المحتوى البشريين عن الإمكانيات. لكن الذكاء الاصطناعي نفسه لم يصبح مبدعاً بعد، إذا جاز التعبير. لذا، إذا استخدم اثنان من منشئي المحتوى البشريين نفس الأداة للكتابة عن نفس الموضوع، فقد ينتهي بهما الأمر إلى أن يكونا مجرد نسخ من بعضهما البعض.

جودة مشكوك فيها

كل منشئ محتوى الذكاء الاصطناعي سيحتوي على إخلاء مسؤولية، مثل هذا التنويه من Google Gemini:

"قد يعرض Gemini معلومات غير دقيقة، بما في ذلك معلومات عن الأشخاص، لذا تحقق مرة أخرى من إجاباته."

هذا لأن الذكاء الاصطناعي لا يزال غير موثوق به لإنشاء المحتوى. بعض مشكلات الجودة التي قد تواجهها هي

عدم الدقة : هلوسة الذكاء الاصطناعي للحقائق والأحداث والمعلومات الأخرى

: هلوسة الذكاء الاصطناعي للحقائق والأحداث والمعلومات الأخرى التكرار : تكرار الذكاء الاصطناعي لنفسه، أو ما هو أسوأ من ذلك، تحريف المعلومات الموجودة أو تحريفها

: تكرار الذكاء الاصطناعي لنفسه، أو ما هو أسوأ من ذلك، تحريف المعلومات الموجودة أو تحريفها الافتقار إلى السياق : لم يفهم الذكاء الاصطناعي بعد الفروق الدقيقة في السياقات الثقافية المختلفة

: لم يفهم الذكاء الاصطناعي بعد الفروق الدقيقة في السياقات الثقافية المختلفة الافتقار إلى العمق : قد يكون المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي سطحيًا في بعض الأحيان، وغالبًا ما يجترّ المعرفة الموجودة أو حتى القديمة دون أي رؤية جديدة

: قد يكون المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي سطحيًا في بعض الأحيان، وغالبًا ما يجترّ المعرفة الموجودة أو حتى القديمة دون أي رؤية جديدة لغة غير طبيعية : من المفارقات أن المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون غير طبيعي وغير ملائم وآلي وغير مشبع بالمشاعر

: من المفارقات أن المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون غير طبيعي وغير ملائم وآلي وغير مشبع بالمشاعر الانتحال: في نهاية المطاف، يتم تدريب الذكاء الاصطناعي على البيانات المتاحة للجمهور، مما يعني أن القضايا المتعلقة بحقوق النشر والانتحال لا تزال منطقة رمادية مظلمة للغاية

ضرورة التدخل البشري

لا توجد أداة ذكاء اصطناعي اليوم تنشئ محتوى يمكن نشره دون تدخل بشري. تقر كل أداة بمخاطر الذكاء الاصطناعي وتشجع المستخدمين على بناء عمليات مراقبة الجودة الخاصة بهم.

وهذا يعني أنه على الرغم من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، لا تزال المؤسسات بحاجة إلى كتّاب ومحررين ومدققين لغويين بشريين لجعل المحتوى جديراً بالنشر. إن إضافة البشر كمشرفين في هذه العملية يجلب فوائد استثنائية لم يتمكن الذكاء الاصطناعي من إعادة خلقها بعد. سنناقش ذلك بعد ذلك.

مزايا وعيوب المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة البشر

على نفس المقياس الذي قِسنا به المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي، دعنا ننظر إلى المحتوى الذي يكتبه البشر أيضًا. أعظم فوائده هي

الإبداع : غالبًا ما يضع الكُتّاب البشريون التفكير والخيال وبعض تجاربهم الحياتية في محتواهم الذي لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يضاهيه

: غالبًا ما يضع الكُتّاب البشريون التفكير والخيال وبعض تجاربهم الحياتية في محتواهم الذي لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يضاهيه الدقة : من الأرجح أن يكتشف البشر عدم الدقة في عملهم ويتحققون من الحقائق بدقة أكبر

: من الأرجح أن يكتشف البشر عدم الدقة في عملهم ويتحققون من الحقائق بدقة أكبر المساءلة : الكتّاب مسؤولون عن الكلمات التي يكتبونها؛ فهم يحصلون على خطوط ثانوية!

: الكتّاب مسؤولون عن الكلمات التي يكتبونها؛ فهم يحصلون على خطوط ثانوية! التفكير النقدي : يشكك الكُتّاب في الوضع الراهن ويقيّمون ما يرونه/يسمعونه بشكل نقدي ويقدمون رؤى لا يستطيع الذكاء الاصطناعي تقديمها

: يشكك الكُتّاب في الوضع الراهن ويقيّمون ما يرونه/يسمعونه بشكل نقدي ويقدمون رؤى لا يستطيع الذكاء الاصطناعي تقديمها الفهم السياقي: فهم السياق: يمكن للبشر أن يصمموا محتواهم لمراعاة الحساسية الثقافية والشمولية والاستجابة للملاحظات

ومع ذلك، فإن أكبر عيب في المحتوى المكتوب من قبل البشر هو أنه محدود بالقدرات البشرية. هناك فقط الكثير مما يمكن لكاتب واحد القيام به. وعلى الرغم من أفضل جهودهم، يرتكب البشر الأخطاء. فهم يخطئون في بعض الأمور، ويسيئون فهم الأمور، وفي بعض الحالات، قد يكون يومهم غير مناسب.

هذا لا يعني أن محتوى الذكاء الاصطناعي عديم الفائدة أو أن المحتوى الذي ينشئه الإنسان متحيز. في القسم التالي، دعنا نرى كيف يمكنك التفريق بين الاثنين أو الجمع بينهما لتلبية احتياجاتك.

التمييز بين المحتوى الذي ينشئه الإنسان والمحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي

ببساطة، المحتوى الذي ينشئه الإنسان هو المحتوى الذي يكتبه شخص ما. أما المحتوى الذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي فيتم كتابته بواسطة خوارزمية. ومع ذلك، في عالم اليوم، التفريق ليس بهذه السهولة. على سبيل المثال، ماذا لو استخدم الإنسان الذكاء الاصطناعي في العصف الذهني للمخطط التفصيلي ولكنه يكتب مسودة المحتوى بنفسه؟ هل يعتبر التدقيق اللغوي جزءًا من الكتابة أيضًا؟

هذه الأسئلة الوجودية ليوم آخر. 🤷

سنركز اليوم على الاختلافات الرئيسية بين المحتوى الذي ينشئه الإنسان والمحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي.

الإبداع

البشر مبدعون بطبيعتهم. من الإلياذة إلى TikTok، الإبداع البشري هو المسؤول عن كل أداة وتكنولوجيا من حولنا. ولذلك، فإن المحتوى الذي ينشئه الإنسان سيحتفظ دائماً بإمكانية إظهار الخيال والإبداع الخام بطريقة لا يستطيع الذكاء الاصطناعي القيام بها.

محتوى الذكاء الاصطناعي هو إعادة صياغة لما هو موجود بالفعل. وفي حين أن البشر محدودون بالسرعة وحجم الإنتاج، لا يمكن للذكاء الاصطناعي إنتاج شيء أصلي تمامًا. علاوة على ذلك، نظرًا لأن كل المحتوى يبدأ من خلال مطالبات الإنسان، فمن الآمن أن نقول إنه إذا كان هناك أي خيال في اللعب، فقد جاء من المستخدم.

كاتب بشري 1️⃣ الذكاء الاصطناعي 0️⃣

الكفاءة

يكافح كل كاتب من أجل الإلهام وإنشاء محتوى بجودة معينة باستمرار. مهما كانت خبرتك أو تدريبك، هناك حد لمقدار المحتوى الذي يمكنك إنشاؤه خلال يوم عمل مدته 8 ساعات.

لا يعاني الذكاء الاصطناعي من هذه المشكلة. فالذكاء الاصطناعي الودود لن يعاني من مشكلة الكاتب عندما تطلب منه كتابة مقال من 1000 كلمة. لن يعاني من مشكلة الإلهام أو الركود الإبداعي. لذا، فإن المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي أكثر كفاءة واتساقاً من المحتوى البشري.

كاتب بشري 0️⃣ الذكاء الاصطناعي 1️⃣

مكافأة: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للتوثيق

الذاتية والعمق العاطفي

البشر لديهم تجارب حية. عبر الطبقة، والطبقة، والعرق، والعمر، والجنس، والتوجه الجنسي، وما إلى ذلك، هناك العديد من التجارب التي تصنع روايات رائعة ذات عمق عاطفي. وهذا أيضًا أكثر ارتباطًا وتأثيرًا على القراء من البشر (الذين لا يزالون أكبر مجموعة من الجمهور).

يتم تدريب معظم أدوات الذكاء الاصطناعي على مجموعات البيانات الموجودة، مما يعني أنها لا تتمتع بذكاء فريد من نوعه. وهذا يجعلها موحدة إلى حد ما وغير مثيرة للاهتمام في إنشاء القصص. ومع ذلك، لا ينبغي الخلط بين هذا وبين كونها موضوعية. في الواقع، هذا مفهوم جديد تماماً سنستكشفه بعد ذلك.

الكاتب البشري 1️⃣ الذكاء الاصطناعي 0️⃣

التحيز

كل فرد متحيز بسبب المعرفة التي اكتسبها من خبراته. وأي محتوى يولدونه هو نتاج هذه التحيزات.

على سبيل المثال، مصمم الجرافيك الذي يعتقد أن المرشحين الذين لديهم وشوم غير مناسبين للبيئات المهنية قد لا ينشئ صورًا تتضمنها أبدًا.

من ناحية أخرى، يتم تدريب الذكاء الاصطناعي على البيانات التي ينشئها البشر. تنعكس تحيزاتهم في الخوارزميات.

على سبيل المثال، في حادثة مشهورة، قام أحد فاحص السيرة الذاتية للذكاء الاصطناعي الذي تم تدريبه على السير الذاتية للموظفين الحاليين تعلم إعطاء درجة عالية لأولئك الذين أدرجوا البيسبول أو كرة السلة كهوايات، لكنه خصم نقاطًا للكرة اللينة.

باختصار، التحيز ليس أمرًا بشريًا مقابل الذكاء الاصطناعي. فالتحيز أمر فطري بشري وبالتالي فهو متأصل في الذكاء الاصطناعي أيضاً. ومع ذلك، يمكن للإنسان أن يتعرف على هذه التحيزات (من تلقاء نفسه أو إذا أشار إليها أحد المشرفين مثلاً) ويعمل على التخلص منها.

يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي مبرمجًا خصيصًا للقيام بما يلي

كاتب بشري 0️⃣ الذكاء الاصطناعي 0️⃣

بالنظر إلى الطريقة التوليدية للذكاء الاصطناعي اليوم، فإن الكتابة البشرية تفوق فوائد محتوى الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، هذا لا يعني أنه يجب تجنب محتوى الذكاء الاصطناعي تمامًا. في الواقع، تُعد الكفاءة التي يولدها الذكاء الاصطناعي ذات قيمة غير عادية عند استخدامها جنبًا إلى جنب مع الخيال البشري والأصالة ومراقبة الجودة.

باختصار، إليك الفرق بين المحتوى الذي ينشئه الإنسان والمحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي.

الميزة المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي الأصالة من المحتمل أن تكون عالية منخفضة جدًا الكفاءة منخفضة إلى متوسطة عالية جدًا الاتساق معتدل مرتفع جدًا قابلية التوسع صعبة ومكلفة أبسط وفعالة من حيث التكلفة التحيز ممكن ممكن الموثوقية عالية، عند تطبيق التفكير النقدي منخفضة لأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يهلوس ويكون غير دقيق الجودة متوسطة إلى عالية مع وجود أمثلة محددة وذات صلة منخفضة إلى متوسطة مع وجود تكرار ولغة غير ملائمة الأفضل ل احتياجات المحتوى الإبداعي والجذاب (على سبيل المثال، الروايات والمقالات والمحتوى التسويقي) احتياجات المحتوى الموحدة والقابلة للتكرار (على سبيل المثال، الوثائق التقنية والأوصاف الوصفية ونصوص الفيديو)

| المحتوى البشري مقابل المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي: المواجهة النهائية

## الجمع بين الإبداع البشري وكفاءة الذكاء الاصطناعي

على الرغم من أنك قد تناقش بحماس حول الإنسان مقابل الذكاء الاصطناعي، إلا أن التطبيق العملي يفرض أن أفضل طريقة للمضي قدمًا هي الجمع المدروس بين الاثنين. وإليك كيفية تحقيق ذلك عملياً مع مساحة عمل افتراضية مثل انقر فوق .

الذكاء الاصطناعي للإلهام؛ والبشر للقيمة المضافة

أفضل حالة استخدام للذكاء الاصطناعي اليوم هي الإلهام والتفكير. افتح أداة للكتابة بالذكاء الاصطناعي مثل ClickUp Docs واستخدم أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ ClickUp إما لإدخال مطالبتك والبدء بمسودة أولى، أو تلخيص المحتوى من مسودة جاهزة.

قم بدمج ClickUp Brain مباشرةً مع مستنداتك

لا تعرف من أين تبدأ؟ جرّب قالب كتابة المحتوى الخاص ب ClickUp للحصول على طريقة بسيطة لإنشاء محتوى جذاب وعالي الجودة.

مكافأة: كيفية تحرير محتوى الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي للبحث؛ والبشر للتبصر

روبوتات الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تُعد مساعدين رائعين في البحث. هل سبق لك أن علقت في سؤال "ما هي كلمة..."؟ يمكن أن يساعدك مساعد البحث الخاص بك. هل نسيت أين حفظت المستند الذي قمت بتحريره؟ يمكن أن يساعدك البحث المتصل. هل تحتاج إلى بيانات تنظيمية من أداة إدارة مشروعك؟ كليك أب برين يحتوي على إجابات.

ClickUp Brain، مساعدك البحثي الرفيق المثالي

ومع ذلك، إذا كنت تنشئ محتوى لتقرير أو مقترح، فإنه يحتاج إلى بصيرتك البشرية. ملخصات مستندات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يوفر لك المعلومات التي تحتاجها لاستخلاص الرؤى منها.

على سبيل المثال، قد تُظهر أداة إدارة مشروعك أن فرقك تستغرق أسبوعين في المتوسط لنشر كل منشور في المدونة. بل قد تقول إن هذا قد زاد من أسبوع واحد، وهو ما كان المعيار قبل ستة أشهر. لكن هذا قد يعني:

تقلص حجم فريقك

فريقك منهك

لقد ارتفع طول وجودة المحتوى الخاص بك

قمت بتقليل عدد منشورات المدونة والتركيز على محتوى الفيديو بدلاً من ذلك

يجب أن تظل هذه الرؤية وما يقابلها من عناصر العمل يجب أن تأتي من إنسان مفكر.

بالمناسبة، إذا كنت تدير فريقاً من الكُتّاب، فإليك كتاباً تمهيدياً عن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تسويق المحتوى قد تجدها مفيدة.

البشر للخيال؛ والذكاء الاصطناعي للنطاق

لنأخذ مثال المحتوى الخاص بالمواد التسويقية. المحتوى المنشور وفير. حتى أطول الكلمات الرئيسية ذات الذيل الطويل تحتوي على مئات الصفحات من المحتوى. ما يميز المؤسسة الناجحة عن البقية هو مدى تميز محتواها الفريد والجذاب والمثير للاهتمام والقيّم. وهذا يتطلب خيالاً بشريًا.

من هناك، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتولى الأمر. ويمكنه التدقيق اللغوي والتحقق من اتساق اللهجة والأسلوب. ويمكنه إنشاء مواد توزيع لوسائل التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، ونصوص الفيديو، وما إلى ذلك. كما يمكن للذكاء الاصطناعي تخصيص المحتوى لمختلف فئات الجمهور دون عناء.

وبهذه الطريقة، من خلال الجمع بين إبداع البشر وكفاءة الذكاء الاصطناعي، يمكن للمؤسسات إنشاء محتوى استثنائي حقًا.

## عزز عملية إنشاء المحتوى الخاص بك مع ClickUp

لكتابة قصيدة، يحتاج منك برنامج Google Verse by Verse إلى القيام ببعض الأمور، مثل اختيار النمط الشعري، واختيار ثلاثة مؤلفين سيكونون مصدر إلهامك، وكتابة السطر الأول أيضًا. وبمجرد القيام بذلك، يمنحك الذكاء الاصطناعي خيارات لتختار من بينها - وهنا تحتاج إلى اختيار السطر التالي بنفسك.

والمقصود هو أن الذكاء الاصطناعي التوليدي ليس (حتى الآن) كيانًا واعٍ يمكنه إنشاء المحتوى من تلقاء نفسه. ومع ذلك، فهو مساعد مطّلع يمكنه المساعدة في الإلهام، والتفكير، والبحث، والتدقيق الإملائي، والتدقيق اللغوي، وما إلى ذلك.

إنه فعال، لكنه أيضًا غير موثوق به. إنه يفتقر إلى الموضوعية، ولكنه متحيز أيضًا. إنها متسقة، لكن جودتها قد تكون مشكوك فيها.

على الرغم من هذه المعضلات، يعرف المستخدمون المتحمسون للذكاء الاصطناعي لتوليد المحتوى أنه يمكن أن يكون قويًا عند استخدامه بحكمة. يمكن أن يساعد في عدد من حالات الاستخدام كجزء من سير العمل اليومي للكاتب. وسواء كنت تكتب ملخصًا لاجتماعك أو رسالة وداع صادقة عبر البريد الإلكتروني أو خطاب الرئيس، فإن الذكاء الاصطناعي لديه ما يقدمه.

يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي المدمج في أداة إدارة المشاريع ClickUp في العثور على المهام ذات الصلة، والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالمشاريع، وتلخيص المستندات الطويلة، والتوسع في الأفكار بالأمثلة، وإنشاء قوالب كتابة المحتوى وغير ذلك الكثير. جرب ClickUp مجانًا اليوم .