دليل استخدام الذكاء الاصطناعي في تسويق المحتوى في عام 2025

يعمل الذكاء الاصطناعي على تغيير الطريقة التي ينشئ بها المسوقون المحتوى التسويقي ويستخدمونه. وفقًا لاستطلاع أجرته HubSpot, 83% من المسوقين أن استخدام الذكاء الاصطناعي يساعدهم على إنتاج محتوى أكثر من دونه.

فهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى جديد، وتحرير المحتوى الحالي أو إعادة صياغته، وإعداد الخطوط العريضة للمحتوى، والبحث عن الكلمات المفتاحية، وتحليل البيانات، وتبسيط إنتاج المحتوى.

ليس هناك ندرة في طرق استخدام الذكاء الاصطناعي في تسويق المحتوى. ومع ذلك، فإن أكبر مشكلة يواجهها مسوقو المحتوى اليوم هي أن أداة إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي لا يمكنها إنتاج مخرجات شخصية ومحادثة ودقيقة مثل المحتوى البشري.

ومع ذلك، يعد الذكاء الاصطناعي حليفًا قيّمًا يمكن أن يوفر الوقت والجهد على مسوق المحتوى. تابع القراءة لمعرفة كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تسويق المحتوى بشكل صحيح. كما سنشارك أيضًا بعض النصائح والحيل التي يستخدمها فريق المحتوى الخاص بنا للحفاظ على الجودة مع الاستمرار في توسيع نطاق إنشاء المحتوى. لكن أولاً، دعنا نغطي الأساسيات.

## فهم الذكاء الاصطناعي في تسويق المحتوى

في أبسط مصطلحاته، يحاكي الذكاء الاصطناعي الذكاء البشري في البرامج أو الآلات. وهذا يسمح للآلات بأداء مهام لا يستطيع القيام بها عادةً سوى البشر، مثل التعلم من السلوك السابق أو اتخاذ قرارات استراتيجية.

معالجة اللغات الطبيعية (NLP) هو مصطلح يُستخدم لوصف قدرة الذكاء الاصطناعي على معالجة وفهم اللغة البشرية، المنطوقة والمكتوبة على حد سواء. وهذا يسمح لها بإنشاء المحتوى أو تحريره أو إعادة صياغته أو تخصيصه أو تلخيصه أو ترجمته.

من خلال فهم كيفية تحدث الناس وكتابتهم، يمكن للذكاء الاصطناعي إنشاء محتوى يشبه الإنسان تقريبًا بدقة عالية.

وهناك فرع من الذكاء الاصطناعي يسمى الذكاء الاصطناعي التوليدي يُستخدم الآن على نطاق واسع لتطوير المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي.

وقد ساهمت أدوات مثل ChatGPT وجاسبر في تبسيط عملية إنشاء المحتوى من خلال مساعدة المسوقين على توليد الأفكار وإنشاء الخطوط العريضة أو حتى كتابة المحتوى في ثوانٍ وليس ساعات.

وفقًا لاستطلاع HubSpot المشار إليه سابقًا، هذه هي الطرق الرئيسية التي يدمج بها المسوقون الذكاء الاصطناعي في الحملات التسويقية:

كيفية استخدام المسوقين للذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء المحتوى عبر

_HubSpot_

على الرغم من وجود العديد من حالات الاستخدام، إلا أن المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي يثير أيضًا بعض المخاوف، مثل المشكلات المتعلقة بالأصالة. نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي يستخدم البيانات الموجودة لإنشاء المحتوى، هل محتوى الذكاء الاصطناعي أصلي حقًا أم مسروق؟

أيضًا، يمكن للعديد من أدوات الكشف عن محتوى الذكاء الاصطناعي التعرف بدقة تقريبًا على محتوى الذكاء الاصطناعي. هل هذا يعني أنه لا يزال هناك فرق كبير بين محتوى الذكاء الاصطناعي والمحتوى البشري؟ _هل يجب على مسوّقي المحتوى استخدام الذكاء الاصطناعي في تسويق المحتوى؟

الإجابة المختصرة هي "نعم" معظم المسوقين يدركون هذه المخاوف و يستخدمون الذكاء الاصطناعي لزيادة الكفاءة بدلاً من استخدام محتوى من إنشاء الذكاء الاصطناعي بنسبة 100%. المفتاح هو تحقيق التوازن بين الذكاء الاصطناعي والمدخلات البشرية.

## كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تسويق المحتوى

دعنا نلقي نظرة على الطرق المختلفة التي يمكن أن يستخدم بها مسوقو المحتوى الذكاء الاصطناعي وبعض إيجابياته وسلبياته. إذا لم تكن متأكدًا بعد من كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تسويق المحتوى، فقد يلهمك هذا الأمر.

دعنا ندخل في صلب الموضوع.

استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث عن المحتوى وتوليد الأفكار

إحدى حالات الاستخدام الأساسية للذكاء الاصطناعي في تسويق المحتوى هي توليد أفكار المحتوى.

فيما يلي بعض الطرق لاستخدام الذكاء الاصطناعي في بحث المحتوى:

اطلب من الذكاء الاصطناعي العثور على الموضوعات الشائعة من خلال تحليل البيانات الهائلة عبر الإنترنت من مصادر مختلفة مثل محركات البحث وقنوات التواصل الاجتماعي

من مصادر مختلفة مثل محركات البحث وقنوات التواصل الاجتماعي السماح لأدوات تحسين محركات البحث بالذكاء الاصطناعي بإنتاج أفكار موضوعات لكلمات رئيسية محددة بناءً على نية المستخدم وتحليل صفحات نتائج محرك البحث (SERP) لتحسين تصنيفات محرك البحث

لكلمات رئيسية محددة بناءً على نية المستخدم وتحليل صفحات نتائج محرك البحث (SERP) لتحسين تصنيفات محرك البحث استخدام أدوات تسويق المحتوى بالذكاء الاصطناعي ل إنشاء مخططات تفصيلية لمنشورات المدونة أو الكتب الإلكترونية أو أي نوع آخر من المحتوى

لمنشورات المدونة أو الكتب الإلكترونية أو أي نوع آخر من المحتوى استفد من أدوات الذكاء الاصطناعي لدراسة استراتيجيات المحتوى الخاصة بالمنافسين وتوليد الرؤى ClickUp Brain هو حل الذكاء الاصطناعي الشامل من ClickUp الذي يساعد في مختلف جوانب تسويق المحتوى.

استخدم منشئ أفكار محتوى ClickUp للحصول على كنز دفين من الأفكار الجديدة بناءً على معلمات الإدخال مثل الجمهور المستهدف والكلمة الرئيسية.

بعد ذلك، حدد الأفكار الأكثر صلة بنشاطك التجاري واستخدم أداة نموذج خطة محتوى ClickUp لإنشاء جدول محتوى.

استخدم قالب خطة المحتوى ClickUp لإدارة خط سير المحتوى الخاص بك وتخطيط جدول نشر المحتوى

تتيح لك حقوله التسعة المخصصة وأربعة طرق عرض مخصصة تنظيم المحتوى الخاص بك من الإنشاء إلى النشر. استخدمه لإنشاء تقويم تحريري مفصل.

بعد العصف الذهني وتجميع الأفكار في المستندات، استخدم طريقة عرض خطة المحتوى للحصول على نظرة عامة على كل المحتوى الذي سيتم إنشاؤه و طريقة عرض تقويم المحتوى ليكون جدول النشر في متناول يدك. يمكنك أيضًا استخدام عرض لوحة الموافقة لمشاركة أفكار المحتوى مع أصحاب المصلحة للموافقة عليها.

قم بتخطيط المحتوى الخاص بك دون عناء باستخدام قالب تقويم المحتوى ClickUp

بدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا استخدام تقويم محتوى ClickUp و تنظيم المنشورات حسب الحالة، مثل مجدولة، قيد المراجعة، منشورة، إلخ. يمكنك تخصيص قالب المجلد هذا ليناسب عمليات فريقك. كما يتيح لك أيضًا عرض تقويم المحتوى بتنسيقات مختلفة، مثل التقويم والجدول الزمني وطرق عرض اللوحة.

أنشئ قائمة بالمحتوى الذي سيتم نشره خلال فترة ما وقم بعمل خطة مفصلة للمحتوى باستخدام قالب تقويم المحتوى ClickUp

ال قالب تقويم ClickUp يوفر طريقة عرض قائمة تتيح لك مشاهدة جميع المحتويات المجدولة لأسبوع أو شهر في لمحة واحدة.

يمكنك استخدامه لإنشاء عرض دقيق لتقويم المحتوى الأسبوعي الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تتبع حالة الموافقة، وتواريخ النشر، وركيزة المحتوى المحددة التي تتعلق بها كل قطعة.

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إنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، من منشورات المدونة والبريد الإلكتروني إلى أي محتوى تسويقي عمليًا. إليك كيفية إنشاء مخطط تفصيلي للمدونة باستخدام ClickUp Brain:

إنشاء مخطط تفصيلي للمدونة في غضون ثوانٍ باستخدام ClickUp Brain

ومع ذلك، يفضل العديد من المسوقين استخدامه لإنشاء المسودة الأولى ثم السماح للكتاب والمحررين البشريين بتنقيحها أكثر. وهذا يضمن إنشاء المحتوى بسرعة ولكن مع الاحتفاظ باللمسة البشرية والدقة.

إذا كنت تبحث عن منشئ محتوى الذكاء الاصطناعي الذي ينشئ محتوى دقيقًا وشبيهًا بالبشر، فإن ClickUp Brain هو بالضبط ما تحتاجه.

سيساعدك الكاتب الخاص بالعمل على إنشاء محتوى خاص بأدوار محددة، أي شيء بدءًا من منشور مدونة إلى تعليقات جذابة لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي.

إنشاء منشورات مدونة كاملة بناءً على مطالبات محددة باستخدام ClickUp Brain

إنه مفيد أيضًا في إنشاء قوالب محتوى يمكنك إعادة استخدامها عدة مرات. هذا يوفر المزيد من الوقت حيث لا تحتاج إلى البدء من الصفر في كل مرة.

تلخيص المحتوى أو إعادة صياغته أو تعديله باستخدام الذكاء الاصطناعي

إلى جانب إنشاء محتوى جديد, أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي تُستخدم أيضًا في تعديل المحتوى. قد يتضمن ذلك التلخيص، أو إعادة الصياغة بنبرة أو أسلوب مختلف، أو حتى إعادة كتابة المحتوى.

يقوم ClickUp Brain، على سبيل المثال، بتلخيص المواضيع والمحتوى الطويل بسرعة ودقة إلى أجزاء صغيرة الحجم. كما يقوم بتحرير المحتوى لإصلاح المشكلات النحوية وتحسين قابلية القراءة.

ملخص ClickUp AI للمستندات

يمكنك أيضًا تنقيح المحتوى الخاص بك باستخدام كاتب الذكاء الاصطناعي الخاص بـ ClickUp Brain. إليك مثالاً على ذلك:

تخلص من المصطلحات غير الضرورية، ونقح كتابتك باستخدام ClickUp Brain

كيف يعزز الذكاء الاصطناعي تحسين محرك البحث

تساهم أدوات تسويق المحتوى بالذكاء الاصطناعي أيضًا في تحسين محركات البحث من خلال المساعدة في البحث عن الكلمات المفتاحية وتحليل المنافسين وغيرها من المهام الأخرى التي تستغرق وقتًا طويلاً والتي تعتبر ضرورية لاستراتيجية المحتوى.

حاول أن تسأل كاتب الذكاء الاصطناعي في ClickUp عن أفكار الكلمات المفتاحية

فيما يلي بعض من حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين محركات البحث:

تقوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي بغربلة كميات هائلة من البيانات ل تحديد الكلمات الرئيسية ذات الصلة لإنشاء المحتوى

لإنشاء المحتوى تحلل خوارزميات الذكاء الاصطناعي و تدقق في المحتوى لتقييم مدى ملاءمته لتحسين محركات البحث وما إذا كان يلبي أهداف سيرب

لتقييم مدى ملاءمته لتحسين محركات البحث وما إذا كان يلبي أهداف سيرب تستفيد أفضل أدوات بناء الروابط من الذكاء الاصطناعي للعثور على مواقع الويب الموثوقة والروابط المعطلة وفجوات الكلمات الرئيسية من أجل إنشاء روابط خلفية

تستفيد أدوات تدقيق تحسين محركات البحث أيضًا من قوة الذكاء الاصطناعي لإجراء عمليات تدقيق متعمقة لموقع ويب وتقديم توصيات مخصصة لتحسين محركات البحث

لتحسين محركات البحث أحد الاستخدامات الأكثر شيوعًا للذكاء الاصطناعي في تحسين محركات البحث هو إجراء تحليل المنافسين، والتوصية باستراتيجيات تحسين محركات البحث، وتحديد ثغرات المحتوى

وعمومًا، يساعد الذكاء الاصطناعي في جميع جوانب تحسين محركات البحث تقريبًا ويساعد في إنشاء محتوى سهل الاستخدام ومحتوى ملائم لتحسين محركات البحث على نطاق واسع.

استفد من أدوات الذكاء الاصطناعي لتسريع عملية إنشاء المحتوى واستخدام قالب توسيع نطاق إنتاج المحتوى ClickUp لتبسيطه. _استخدم فريق المحتوى في ClickUp نفس الشيء لإدارة وتوسيع نطاق إنتاج المدونة الخاصة بهم!

إنشاء مهام لكل جزء من المحتوى وتنظيم جهود إنشاء المحتوى الخاص بك باستخدام قالب تحجيم إنتاج المحتوى من ClickUp

قم بتطبيق قالب المجلد هذا على مساحة العمل الخاصة بك لـ تخطيط أسابيع إنتاج المحتوى والنشر. وهو يتضمن مجموعة واسعة من الحقول المخصصة مثل عنوان URL للمسودة (لسهولة التحرير والموافقات)، وعنوان URL لموجز المدونة (للوصول إلى الموجز بسهولة)، ومصدر الكاتب (لتتبع المحتوى من عدة مؤلفين)، وما إلى ذلك. يتيح لك عرض إنتاج المحتوى الخاص بك حسب الشهر؛ وبمجرد نشره، يمكن رؤية المنشورات في عرض تقويم منفصل أيضًا.

مزايا وتحديات الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى

في حين أن الذكاء الاصطناعي يقدم للمسوقين بالمحتوى العديد من الفوائد، إلا أنه يثير المخاوف والتحديات. دعونا نفهم جانبي استخدام الذكاء الاصطناعي في تسويق المحتوى لتقييم ما إذا كانت الإيجابيات تفوق السلبيات.

المزايا

فيما يلي بعض الفوائد الرئيسية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى.

السرعة والكفاءة : تعمل أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي على تسريع عملية تطوير المحتوى وتساعد في إنشاء محتوى مدعوم بالبحث في ثوانٍ

: تعمل أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي على تسريع عملية تطوير المحتوى وتساعد في إنشاء محتوى مدعوم بالبحث في ثوانٍ الاتساق : تعمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي استنادًا إلى قواعد محددة مسبقًا وبيانات تاريخية وتقدم نتائج متسقة طالما بقيت المعلمات كما هي

: تعمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي استنادًا إلى قواعد محددة مسبقًا وبيانات تاريخية وتقدم نتائج متسقة طالما بقيت المعلمات كما هي القابلية للتطوير: بفضل تطبيقاته العديدة في إنشاء المحتوى وسرعته، يساعدك الذكاء الاصطناعي على زيادة جهودك في إنشاء المحتوى بسرعة

التحديات

لقد أثبتنا حتى الآن أن الذكاء الاصطناعي يجعل إنشاء المحتوى أسرع وأكثر ملاءمة. ومع ذلك، هناك أيضًا العديد من التحديات المتعلقة باستخدام أدوات إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي . دعونا نناقش هذه بإيجاز.

التغيير في سير العمل : يتطلب إشراك الذكاء الاصطناعي في العملية تغيير كيفية إنجاز الأمور والحفاظ على التوازن بين الذكاء الاصطناعي والمشاركة البشرية. قد يكون من الصعب تحقيق هذا التوازن ويتطلب بعض التجارب لمعرفة ما هو الأفضل في سيناريو معين

: يتطلب إشراك الذكاء الاصطناعي في العملية تغيير كيفية إنجاز الأمور والحفاظ على التوازن بين الذكاء الاصطناعي والمشاركة البشرية. قد يكون من الصعب تحقيق هذا التوازن ويتطلب بعض التجارب لمعرفة ما هو الأفضل في سيناريو معين ضمان الدقة والموثوقية : يمكن للذكاء الاصطناعي البحث عن المعلومات عبر الإنترنت وإنشاء محتوى بناءً على ذلك، ولكن غالبًا ما يتطلب الأمر تدخلاً بشريًا للتحقق من ذلك. ليست كل المعلومات المتاحة عبر الإنترنت دقيقة، وقد لا يكون محتوى الذكاء الاصطناعي موثوقًا بنسبة 100%

: يمكن للذكاء الاصطناعي البحث عن المعلومات عبر الإنترنت وإنشاء محتوى بناءً على ذلك، ولكن غالبًا ما يتطلب الأمر تدخلاً بشريًا للتحقق من ذلك. ليست كل المعلومات المتاحة عبر الإنترنت دقيقة، وقد لا يكون محتوى الذكاء الاصطناعي موثوقًا بنسبة 100% اعتبارات أخلاقية : أحد أكبر المخاوف المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى هو أنه يفتقر إلى اللمسة الإنسانية. يجب أن يكون التأكد من أن الذكاء الاصطناعي لا يحل محل البشر بل يساعدهم أولوية قصوى لأي شخص يستخدم الذكاء الاصطناعي في تسويق المحتوى

: أحد أكبر المخاوف المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى هو أنه يفتقر إلى اللمسة الإنسانية. يجب أن يكون التأكد من أن الذكاء الاصطناعي لا يحل محل البشر بل يساعدهم أولوية قصوى لأي شخص يستخدم الذكاء الاصطناعي في تسويق المحتوى تجنب التحيز: نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي يعتمد على بيانات التدريب، فإن أحد أكبر المخاوف من استخدام الذكاء الاصطناعي هو أنه يمكن أن يكون عرضة للتحيز. ويمكن أن يؤدي إلى انتشار التحيزات الموجودة في المجتمع إذا لم يتم التحقق منها.

وختامًا، إذا فهمت التحديات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتجاوزتها، فإنها أداة فعالة لتعزيز جهودك في تسويق المحتوى.

استراتيجية محتوى الذكاء الاصطناعي: حالات الاستخدام والأمثلة

لقد قمنا بالفعل بتغطية الطرق المختلفة التي يفيد بها الذكاء الاصطناعي في تسويق المحتوى. والآن، دعنا نناقش بعض التطبيقات والأمثلة الواقعية لمساعدتك في إنشاء استراتيجية تسويق المحتوى الخاص بك.

تصميم المحتوى

تتضمن بعض حالات الاستخدام العملي للذكاء الاصطناعي في وضع أفكار المحتوى ما يلي:

البحث عن الكلمات الرئيسية ذات الصلة والمواضيع الشائعة لإنشاء المحتوى

إعداد ملخصات المحتوى للكتّاب أو المؤثرين

إنشاء مخططات تفصيلية للمحتوى بناءً على أبحاث SERP

تحليل استراتيجيات المنافسين والمحتوى الخاص بهم للتوصية بأفكار المحتوى

مراقبة الاتجاهات عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي للعثور على الموضوعات أو الوسوم الرائجة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لوسائل التواصل الاجتماعي إجراء بحث عن الجمهور لإنشاء استراتيجيات محتوى مصممة خصيصًا

تنظيم المحتوى من مصادر متعددة للنشرات الإخبارية أو القوائم الإخبارية

مثال: ملخصات محتوى الذكاء الاصطناعي لتخطيط المحتوى (Kasasa)

واجهت شركة Kasasa، وهي شركة خدمات مالية، صعوبة في تبسيط عملية إنشاء المحتوى وبناء سلطة الموقع الإلكتروني. وقد دخلت في شراكة مع شركة MarketMuse للذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى عالي الجودة وموثوق به استنادًا إلى ملخصات محتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

والنتيجة؟

زيادة في عدد الزيارات العضوية بنسبة 92% على أساس سنوي، ونمو بنسبة 83% في تصنيفات الكلمات الرئيسية، وزيادة الوقت الذي يقضيه المستخدم على الصفحة بنسبة 28%.

الوجبات الجاهزة: استخدم

/هريف/ https://clickup.com/ar/blog/68119/undefined/00 قوالب استراتيجية تسويق المحتوى /%/href/

مع أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء خطة محتوى قوية تحقق نتائج رائعة بسرعة.

إنشاء المحتوى

فيما يلي بعض حالات الاستخدام الواقعية للذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى.

الإنشاء التلقائي لمنشورات المدونات المتعمقة والمقالات ودراسات الحالة والمحتويات الطويلة الأخرى

كتابة نصوص البريد الإلكتروني وأسطر الموضوعات الجذابة

إنشاء الصور ومقاطع الفيديو بناءً على مطالبات الذكاء الاصطناعي

تحويل النص إلى فيديو باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي استخدام المطالبات للسماح أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي إنشاء نسخة تسويقية ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لإنشاء الملخصات والتعليقات والنصوص

مثال: إنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي (Dixa)

تستخدم شركة Dixa، وهي شركة برمجيات لخدمة العملاء، أداة توليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي Synthesia لإنشاء مقاطع فيديو تأهيلية للعملاء لتدريب العملاء الجدد. وقد ساعدها استخدام الذكاء الاصطناعي في توفير ثلث الوقت الذي كانت تقضيه في إنشاء مقاطع الفيديو الصوتية التقليدية. وبدلاً من ذلك، تستخدم الشركة الآن صورًا رمزية وقوالب من الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو على نطاق واسع.

الوجبات الجاهزة: استخدم قوالب المحتوى التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي لتبسيط وتسريع عملية إنشاء المحتوى

تحسين المحتوى

فيما يلي بعض الطرق العملية لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين المحتوى الحالي.

إصلاح علامات الترقيم والأخطاء النحوية الشائعة

تحسين سهولة القراءة والنغمة والبنية وتحسين الكلمات الرئيسية

تحسين الصور، بما في ذلك الأوصاف الغنية بالكلمات المفتاحية والنصوص البديلة، وضغط الصور

اختبار A/B لمقارنة العناصر المختلفة وفهم ما هو الأفضل لجمهور معين

جعل المحتوى أطول أو أقصر، أو تغيير أسلوبه، أو إعادة صياغته

ترجمة النص أو محتوى الفيديو بلغات متعددة

مثال: اختبار البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي وتحسينه بواسطة Goosehead Insurance

استفادت شركة التأمين من أداة محتوى الذكاء الاصطناعي Jasper لإنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة واختبارها لتحسين التفاعل مع البريد الإلكترونيّ والتحويلات. وكانت النتيجة زيادة بنسبة 22% في نسبة النقر إلى الظهور لرسائل البريد الإلكتروني.

الوجبات الجاهزة: استخدم الذكاء الاصطناعي ليس فقط لإنشاء محتوى جديد ولكن أيضًا لتحسين المحتوى الحالي. استفد من

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، واختبار التحويل، وإصلاح الصور، والترجمة، والمزيد

## مستقبل الذكاء الاصطناعي في تسويق المحتوى

مع نمو تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ستصبح تقنية الذكاء الاصطناعي معتمدة على نطاق واسع وجزءًا لا يتجزأ من سير عمل إنشاء المحتوى.

سيؤدي التقدم في معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي إلى جعل محتوى الذكاء الاصطناعي أقرب إلى المحتوى البشري. يستفيد معظم المسوقين من الذكاء الاصطناعي في إنشاء المسودات الأولى أو تنقيح المحتوى بدلاً من إنشاء المحتوى من البداية إلى النهاية.

من المرجح أن يتغير هذا الأمر مع تحسن محتوى الذكاء الاصطناعي ليصبح أفضل وأكثر شبهاً بالبشر.

بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي الأخرى الناشئة قد تحدث ثورة في إنشاء المحتوى في المستقبل. دعونا نناقش بعضاً منها بإيجاز.

التحليلات التنبؤية ومحركات التوصيات : سيتنبأ الذكاء الاصطناعي بدقة باتجاهات المحتوى وأنماط تصفح المستخدمين. وسيساعد ذلك الشركات على تقديم توصيات محتوى مخصصة للغاية لزوار الموقع

: سيتنبأ الذكاء الاصطناعي بدقة باتجاهات المحتوى وأنماط تصفح المستخدمين. وسيساعد ذلك الشركات على تقديم توصيات محتوى مخصصة للغاية لزوار الموقع الذكاء الاصطناعي المرئي : ستتحسن تقنية الذكاء الاصطناعي في تحليل المحتوى المرئي وفهمه. يمكن استخدام ذلك لاستخراج الرؤى من الصور ومقاطع الفيديو وتحسين المحتوى المرئي لتحسين الأداء

: ستتحسن تقنية الذكاء الاصطناعي في تحليل المحتوى المرئي وفهمه. يمكن استخدام ذلك لاستخراج الرؤى من الصور ومقاطع الفيديو وتحسين المحتوى المرئي لتحسين الأداء نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي : ستستمر الأدوات مثل ChatGPT في التطور والإجابة على الأسئلة لإنشاء محتوى بدقة وموثوقية أعلى

: ستستمر الأدوات مثل ChatGPT في التطور والإجابة على الأسئلة لإنشاء محتوى بدقة وموثوقية أعلى تحسين البحث الصوتي: مع زيادة شعبية عمليات البحث الصوتي بشكل كبير، سيصبح تحسين المحتوى لهذه العمليات أكثر أهمية. ستكون تقنية الذكاء الاصطناعي لتحسين المحتوى الصوتي وإنشاء المحتوى الصوتي هي الحدود الجديدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تسويق المحتوى

## قم بتوسيع نطاق جهود تسويق المحتوى الخاص بك باستخدام الذكاء الاصطناعي والنقر فوق

يقدم الذكاء الاصطناعي العديد من الفوائد لمسوّقي المحتوى. فهو يساعد في إنشاء المحتوى أو تحسينه بسرعة وكفاءة، مما يؤدي إلى توسيع نطاق جهودك في تسويق المحتوى.

ومع ذلك، من الضروري فهم المخاوف المتعلقة باستخدام الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في تسويق المحتوى والتخفيف من حدتها. أثناء اتخاذ قرار بشأن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تسويق المحتوى، يجب أن نأخذ في الاعتبار نقص الإبداع البشري، وموثوقية المعلومات المقدمة، والقضايا الأخلاقية.

ومع ذلك، فإن مستقبل أدوات محتوى الذكاء الاصطناعي. ستؤدي التطورات في معالجة اللغة الطبيعية والتحليلات التنبؤية وغيرها من تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى إحداث ثورة في عملية إنشاء المحتوى.

لذا، إذا لم تكن قد أدرجت الذكاء الاصطناعي بعد في استراتيجية تسويق المحتوى الخاصة بك، فيجب عليك القيام بذلك الآن.

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الأسئلة المتداولة (FAQ)

**1. كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق؟

يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض تسويقية مختلفة، من دراسة اتجاهات السوق إلى تقديم توصيات مخصصة. إن القدرة على تحليل مجموعات البيانات الضخمة بسرعة ودقة وتوليد استجابات شبيهة بالاستجابات البشرية تجعل الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مفيدة للغاية في إنشاء استراتيجيات تسويق مدعومة بالبيانات وتحسين عمليات تسويق المحتوى.

**2. كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي كصانع للمحتوى؟

يمكن استخدام أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي التي تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي كمساعدين في الكتابة. من إعداد ملخصات المحتوى والخطوط العريضة إلى كتابة مقالات كاملة، يساعد الذكاء الاصطناعي في جميع جوانب إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي.

**3. كيف يمكن للمسوقين استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء المحتوى؟

يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو نوع من تقنيات الذكاء الاصطناعي، معالجة اللغة الطبيعية لفهم اللغة البشرية وتكرارها. تُستخدم أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لأغراض مختلفة، مثل: