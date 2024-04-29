أفضل 15 من بدائل ومنافسي Jasper AI في عام 2025

لا يزال الذكاء الاصطناعي من Jasper AI منصة شائعة لتوليد النصوص للمسوّقين والمحترفين بفضل تركيزه على صوت العلامة التجارية والمخرجات عالية الجودة. ومع ذلك، هذا لا يعني أنها منصة الذكاء الاصطناعي الوحيدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي أداة الكتابة هناك. توجد الكثير من بدائل Jasper - ولكن كيف يمكن مقارنتها؟

في هذا الدليل، سنشارك رؤى حول بعض أفضل منافسي Jasper. اكتشف نقاط القوة والقيود والتسعير والتقييمات الخاصة بهم حتى تتمكن من العثور على أفضل بدائل Jasper AI لاحتياجاتك.

ما هو Jasper AI؟

يُعد Jasper AI (المعروف سابقًا باسم Jarvis) واحدًا من بين العديد من أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي تساعدك على كتابة محتوى عالي الجودة يتناسب مع صوت علامتك التجارية وأسلوبها. تشتمل مجموعة المنتجات على أدوات الكتابة، وقسم صوت العلامة التجارية، وموجز للحملة، ومكتبة قوالب، وجاسبر شات.

عبر جاسبر يعد برنامج الكتابة بالذكاء الاصطناعي هذا رائعًا للنسخ الطويلة والقصيرة على حد سواء، مع قوالب لمساعدة الشركات على كتابة نسخ إعلانات جوجل الجذابة والعناوين الرئيسية ومنشورات المدونات وغيرها. يتميز Jasper AI أيضًا بمدقق انتحال مدمج، والقدرة على تشغيل عمليات سير عمل قابلة للتكرار، ويستخدم نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي للمساعدة في الموثوقية وجودة المخرجات.

يُوصف Jasper بأنه أكثر من مجرد كاتب ذكاء اصطناعي - إنه أداة مُحسّنة للغاية حول صوت العلامة التجارية واتساقها. وعلى هذا النحو، فهي مثالية لفرق التسويق والوكالات التي ترغب في إنشاء محتوى عالي الجودة يبدو متسقًا عبر القنوات المختلفة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج الكتابة بالذكاء الاصطناعي مثل Jasper؟

بينما كانت Jasper واحدة من أولى أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي التي لا تزال شائعة، إلا أنها بالتأكيد ليست الخيار الوحيد. بعض الأدوات الأحدث متخصصة بشكل لا يصدق، مع التركيز على عناصر محددة مثل القواعد النحوية أو النسخ الطويلة أو منشورات وسائل التواصل الاجتماعي . ويغطي البعض الآخر أنواعًا متعددة من المحتوى أو يستخدم نموذج لغة طبيعية أقدم لتوليد المخرجات.

عندما تفكر في بدائل Jasper AI، انظر إلى الميزات الرئيسية التالية وأجب عن هذه الأسئلة:

سهل الاستخدام التجربة: هل تبدو الأداة سهلة الاستخدام؟

هل تبدو الأداة سهلة الاستخدام؟ أنواع المحتوى: هل الأداة متخصصة في نوع المحتوى الذي تحتاجه؟

هل الأداة متخصصة في نوع المحتوى الذي تحتاجه؟ التكاملات: هل تعمل الأداة الجديدة مع ما تستخدمه بالفعل؟

هل تعمل الأداة الجديدة مع ما تستخدمه بالفعل؟ التسعير : هل الأداة الجديدة أقل أو أكثر تكلفة من جاسبر؟

: هل الأداة الجديدة أقل أو أكثر تكلفة من جاسبر؟ التسعير : هل تدفع اشتراكًا شهريًا أم رسومًا لكل كلمة؟

: هل تدفع اشتراكًا شهريًا أم رسومًا لكل كلمة؟ مقاعد المستخدم: كم عدد المقاعد المضمنة؟ هل هناك رسوم عالية لإضافة أعضاء الفريق؟

كم عدد المقاعد المضمنة؟ هل هناك رسوم عالية لإضافة أعضاء الفريق؟ رضا العملاء: هل منافس جاسبر ذو تصنيف عالٍ؟

هل منافس جاسبر ذو تصنيف عالٍ؟ دعم العملاء: هل هناك طرق للوصول إلى دعم العملاء إذا لزم الأمر؟

في حين أن بعض فرق التسويق قد تحتاج إلى أداة تساعدهم على كتابة مجموعة متنوعة من أنواع المحتوى المختلفة على نطاق واسع، قد يركز البعض الآخر فقط على محتوى المدونة المحسّن لتحسين محركات البحث. قد تريد كلمات غير محدودة أو قد تكون سعيدًا بالدفع بناءً على ما تستخدمه بالفعل. يختلف كل فريق عن الآخر، ولكن معرفة أهدافك ستساعدك على التعامل مع العملية بأفضل طريقة واتخاذ قرار بشأن أفضل بديل للذكاء الاصطناعي من جاسبر.

أفضل 15 بديلاً لجاسبر لاستخدامه في عام 2024

هناك العديد من منافسي Jasper، ولكن لا يمكن مقارنتها جميعًا. دعنا نلقي نظرة فاحصة على بعض أفضل بدائل Jasper AI لإنشاء المحتوى اليوم.

1. انقر فوق - أفضل مساعد كتابة بالذكاء الاصطناعي

تجعل وظائف الذكاء الاصطناعي في ClickUp من السهل على فرق التسويق إنتاج مستندات مثل دراسة الحالة هل أنت مستعد لتلخيص الملاحظات، وإنشاء القوائم، والعصف الذهني للأفكار، وتحسين نسختك ببضع نقرات فقط؟ يمكنك القيام بكل ذلك (وأكثر) باستخدام ClickUp Brain !

بصفته مساعدك المدعوم بالذكاء الاصطناعي، تم تصميم ClickUp Brain من أجل توفير وقتك في المهام المتكررة حتى تتمكن من قضاء المزيد من وقتك الثمين في مهام أخرى. لخص الملاحظات بسرعة وأنشئ عناصر جدول الأعمال بدلاً من إعادة قراءة الملاحظات وإنشاء قائمة مهام يدوياً. اطلب من الأداة مساعدتك في توليد أفكار جديدة لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي أو سطور مواضيع البريد الإلكتروني أو العروض الترويجية للفعاليات بدلاً من المداولات لساعات.

أتمتة مهام سير العمل وتوسيع نطاق أعمال SaaS الخاصة بك باستخدام ClickUp AI

مع انقر فوق الذكاء الاصطناعي يمكنك أن تأخذ ما هو رائع بالفعل في ClickUp وتجعله أفضل. اطلب من الأداة مساعدتك في إعادة كتابة مستنداتك الداخلية لتكون أكثر إيجازًا، أو تقاريرك التي تواجه العميل لتكون أكثر جاذبية. أنشئ المستندات بشكل أسرع باستخدام قوالب إدارة المشاريع واجعلها تبدو رائعة بتنسيق منظم مسبقًا.

والآن بعد أن أصبح ClickUp AI هنا لسد الفجوة بين إدارة المشاريع والذكاء الاصطناعي . يمكنك الآن الاستمتاع بمزايا أداة الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي - حتى دون مغادرة مساحة العمل الرقمية التي تستخدمها. 🤩

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ClickUp AI أفضل الميزات

تلخيص الملاحظات و مستندات ClickUp في ثوانٍ

طرح أسئلة على الذكاء الاصطناعي من أي مكان في ClickUp

طرح أسئلة حول مستندات ومهام محددة

أنشئ عمليات الوقوف الشخصية وتحديثات الفريق

تلخيص المهام وسلاسل التعليقات والمستندات

اكتب باستخدام مساعدنا الخاص بالأدوار

استخدم أكثر من 100 مطالبة مبنية مسبقاً على الأدوار

إنشاء مهام فرعية باستخدام الذكاء الاصطناعي

إنشاء عمليات تلقائية باستخدام اللغة الطبيعية

قيود ClickUp

مع وجود العديد من الميزات، قد يستغرق الأمر بعض الوقت للعثور على أفضل طريقة لاستخدامها جميعًا

أبلغ بعض المستخدمين أن أوقات تحميل الصفحات قد تكون بطيئة في بعض الأحيان

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 6900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6900 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,600 تقييم)

2. كيبسونيك - الأفضل للمسوقين

عبر يكتبونكيكتب هي أداة للكتابة بالذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدة المسوقين والكتّاب على إنشاء محتوى عالي الجودة بفضل محرك GPT-4 المدمج بها. يمكن للمستخدمين إنشاء محتوى طويل ومحتوى ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ونسخة إعلانية وصفحات مقصودة وغير ذلك الكثير . تضم الأداة أيضًا منافس ChatGPT ، Chatsonic، والقدرة على استخدامه عبر الويب أثناء التنقل إنشاء محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي .

أفضل الميزات #### Writesonic

يتيح لك امتداد كروم Chatsonic استخدام الأداة في أي مكان على الويب

تساعدك خوارزمية الذكاء الاصطناعي على إيجاد فرص لتحسين كتابتك

مكتبة كبيرة من المطالبات المدمجة

قيود أداة "تشاتسونيك

يتمنى بعض المستخدمين أن يكون هناك حد أعلى للكلمات في الشهر للمحتوى الذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي

أبلغ بعض المستخدمين عن التكرار في المحتوى الذي تم إنشاؤه

تسعير موقع Writesonic

تجربة مجانية ل 10,000 كلمة

المحترف: من 19 دولار شهريًا مقابل 200,000 كلمة

من 19 دولار شهريًا مقابل 200,000 كلمة المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات الخاصة ب Writesonic

G2: 4.7/5 (أكثر من 1,800 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1,800 تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,700 تقييم)

3. Copy.ai - الأفضل لكتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي

عبر Copy.aiCopy.ai مشهور الكتابة بالذكاء الاصطناعي أداة تساعد فرق التسويق على إنشاء المزيد من النسخ على نطاق واسع. يتيح لك بديل جاسبر للذكاء الاصطناعي هذا كتابة مقالات القيادة الفكرية والصفحات المقصودة ومنشورات المدونات الطويلة ورسائل البريد الإلكتروني. تعمل Copy.ai على نموذج تسعير غير محدود الكلمات، مما يجعلها خيارًا عمليًا للفرق ذات متطلبات الاستخدام العالية.

أفضل ميزات Copy.ai

واجهة سهلة الاستخدام

إنشاء محتوى بكميات كبيرة

مجموعة واسعة من القوالب بما في ذلكمولدات حيوية قيود #### Copy.ai

ذكر بعض المستخدمين أن المخرجات تفتقر إلى الإحساس البشري

يمكن أن يكون ترتيب المشاريع صعبًا بدون مجلدات فرعية مقارنةً بأدوات كتابة النصوص الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي

تسعير Copy.ai

خطة مجانية

الخطة الاحترافية: 49 دولارًا شهريًا لكلمات غير محدودة

49 دولارًا شهريًا لكلمات غير محدودة المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

Copy.ai التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

4. كويلبوت - الأفضل لإعادة الصياغة

عبر كويلبوت البديل التالي لجاسبر للذكاء الاصطناعي هو كويلبوت وهي أداة إعادة الصياغة المعروفة التي أطلقت أيضًا ميزة الكتابة بالذكاء الاصطناعي المعروفة باسم Co-Writer. تسمح لك هذه الميزة بالاطلاع على ما هو موجود بالفعل على الويب، وإنشاء محتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتحسينه باستخدام أداة مدمجة للتدقيق النحوي ومدقق الانتحال.

أفضل ميزات QuillBot

البحث في المحتوى الموجود باستخدام بحث الويب المدمج

استخدام أداة مدمجة للتحقق من القواعد النحوية والانتحال (على الباقة المدفوعة فقط)

إعادة كتابة الجمل لتبدو أفضل مع إعادة الصياغة أداة

قيود QuillBot

يتمنى بعض المستخدمين لو أن مدقق الانتحال لديه حدود استخدام أعلى

خيارات تنسيق النص محدودة مقارنة ببعض أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي الأخرى في هذه القائمة

أسعار كويلبوت

خطة مجانية

البريميوم: 19.95 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات كويلبوت

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

5. ريتر - الأفضل للكتابة السريعة

عبر ريتر Rytr هو برنامج مساعد للكتابة بالذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدة فرق التسويق على كتابة المحتوى بشكل أسرع. وقد صُمم منشئ محتوى الذكاء الاصطناعي أداة تدّعي أنها تساعدك على كتابة جزء من المحتوى بسرعة 10 أضعاف بفضل أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ونبرات الصوت المختلفة وصيغ كتابة الإعلانات.

Rytr أفضل الميزات

مواضيع وتصنيفات مدمجة للقصة

ميزات إعادة الكتابة وإعادة الصياغة

توليد محتوى عالي السرعة

قيود ريتر

يتمنى بعض المستخدمين أن يكون عدد الكلمات واستخدام الرصيد أكثر وضوحًا

قد يكون الحد الائتماني الشهري محبطًا لبعض المستخدمين ذوي الحجم الكبير

تسعير رايتر

خطة مجانية

التوفير: 9 دولارات شهريًا مقابل 100,000 حرف شهريًا

9 دولارات شهريًا مقابل 100,000 حرف شهريًا غير محدودة: 29 دولارًا شهريًا لعدد غير محدود من الأحرف شهريًا

تقييمات ومراجعات رايتر

G2: 4.7/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 10 تقييمات)

تحقق من هذه

بدائل Rytr

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6. Copysmith - الأفضل لفرق التجارة الإلكترونية

عبر Copysmith Copysmith هي أداة كتابة تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعد فرق التجارة الإلكترونية على إنشاء محتوى جذاب بشكل أسرع. هذا البديل من جاسبر مثالي للوكالات وفرق تسويق المحتوى، وهو بديل مثالي للوكالات وفرق تسويق المحتوى، وهو مفيد لإنشاء المحتوى بالجملة و كتابة أوصاف المنتجات والإعلانات الرقمية على نطاق واسع

أفضل ميزات Copysmith

يمكنك استيراد كتالوج منتجات التجارة الإلكترونية

التكامل مع أفضل منصات التجارة الإلكترونية مثل Shopify و Amazon

تعيينات مدمجة ومراجعة الإشراف

قيود Copysmith

ذكر بعض المستخدمين أن المخرجات قد تبدو متشابهة للغاية عبر المشاريع

انتهاء صلاحية الأرصدة إذا لم يتم استخدامها

تسعير Copysmith

تجربة مجانية

المبتدئ: 19 دولارًا شهريًا مقابل 20,000 كلمة

19 دولارًا شهريًا مقابل 20,000 كلمة المحترف: 49 دولارًا شهريًا لعدد غير محدود من الكلمات

49 دولارًا شهريًا لعدد غير محدود من الكلمات المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Copysmith

G2: 4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 20 تقييم)

7. نوتيون إيه آي - الأفضل لتدوين الملاحظات

عبر الفكرةمفهوم أعلنت مؤخرًا عن إضافة إلى منتجها الشهير - نوتيون للذكاء الاصطناعي. يمكنك إضافة أداة الذكاء الاصطناعي هذه إلى مساحة العمل الخاصة بك للوصول إلى مزايا مثل التصنيف والعلامات التي ينشئها الذكاء الاصطناعي وملخصات المحتوى وكتابة و أدوات التفكير .

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي

تلخيص المحتوى الموجود بالفعل داخل حساب Notion الخاص بك

ضبط النغمة وإعادة الصياغة لإنشاء محتوى أكثر جاذبية

إمكانية استخدام محرر نصوص مرن بالسحب والإفلات

قيود الذكاء الاصطناعي لـ Notion AI

قد تبدو التجربة التجريبية المجانية محدودة

أفاد بعض المستخدمين أن أفكار محتوى الذكاء الاصطناعي قد تبدو متكررة

تسعير Notion AI

مفهوم الذكاء الاصطناعي هي إضافة اختيارية لأي خطة مجانية أو مدفوعة مقابل 10 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات Notion AI

على الرغم من عدم وجود تقييمات مستقلة ل Notion AI، فإليك التقييمات والمراجعات الخاصة ب Notion:

G2: 4.7/5 (أكثر من 4600 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 4600 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1600 تقييم)

تحقق من هذه

بدائل الذكاء الاصطناعي

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8. Dashword - الأفضل لمحتوى تحسين محركات البحث

عبر كلمة السر بديل جاسبر التالي للذكاء الاصطناعي هو Dashword، وهي أداة تحسين محتوى تحسين محركات البحث التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في كتابة محتوى عالي الجودة لمحركات البحث. توفر هذه الأداة للوكالات وفرق التسويق ومنشئي المحتوى طريقة سهلة الاستخدام لإنشاء ملخصات تحسين محركات البحث، وكتابة مسودات محسّنة، ومراقبة تأثير المحتوى بمرور الوقت.

أفضل ميزات Dashword

إنشاء ملخصات محتوى تركز على تحسين محركات البحث للكتاب

تحسين المحتوى بناءً على ما يتم تصنيفه حاليًا

تتبع المحتوى المنشور لتحديد الاتجاهات والفرص

قيود Dashword

يركز Dashword على كتابة محتوى مُحسَّن لتحسين محركات البحث، لذا فإن حالات الاستخدام محدودة

قد يجد بعض المستخدمين أن ميزات البحث عن الكلمات المفتاحية أساسية للغاية

تسعير داشورد

بدء التشغيل : 99 دولارًا شهريًا مقابل 20 تقرير محتوى و50,000 كلمة من كلمات كاتب الذكاء الاصطناعي

: 99 دولارًا شهريًا مقابل 20 تقرير محتوى و50,000 كلمة من كلمات كاتب الذكاء الاصطناعي الشركات: 349 دولارًا شهريًا لأكثر من 100 تقرير محتوى وكلمات غير محدودة لكاتب الذكاء الاصطناعي

تقييمات ومراجعات Dashword

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: غير متوفر

9. Wordtune - الأفضل لإعادة كتابة المحتوى

عبر ضبط الكلماتبرنامج Wordtune للكتابة بالذكاء الاصطناعي يساعدك على إيجاد طريقة أفضل لقول ما يدور في ذهنك. هذا البديل من جاسبر يجعل من السهل إعادة كتابة الجمل لتكون أكثر إقناعاً أو تتميز بنبرة مختلفة أو تكون أطول أو أقصر.

Wordtune أفضل الميزات

يتكامل مع أدوات مثل Microsoft Word وجوجل كروم

يحسِّن القواعد النحوية والأسلوب باستخدام ميزة إعادة الكتابة

يفهم قصد المستخدم وينشئ مخرجات واضحة

قيود Wordtune

أبلغ بعض المستخدمين أن امتداد كروم قد يكون غير مستقر في بعض الأحيان

لا توجد واجهة برمجة تطبيقات، مما يعني وجود عدد محدود من عمليات التكامل مقارنة ببدائل Jasper AI الأخرى

تسعير Wordtune

خطة مجانية

بالإضافة: 24.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر مقابل 30 عملية إعادة كتابة في اليوم

24.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر مقابل 30 عملية إعادة كتابة في اليوم غير محدود: 37.50 دولارًا أمريكيًا للاستخدام غير المحدود

37.50 دولارًا أمريكيًا للاستخدام غير المحدود القسط للفرق: اتصل لمعرفة الأسعار

Wordtune التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

4.4/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 70 تقييم)

10. Hypotenuse.ai - الأفضل للمحتوى الطويل

عبر Hypotenuse.ai يهدف مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي Hypotenuse إلى المساعدة في حل مشكلة الكتابة عن طريق تحويل صفحة فارغة إلى محتوى في دقائق. وتستخدم الأداة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتستخدم الأداة مطالبات الكلمات الرئيسية لإنشاء مقالات كاملة ونسخة إعلانية كاملة، مما يساعدك على إنشاء محتوى على نطاق واسع.

أفضل مزايا Hypotenuse.ai

قادرة على إنشاء نسخة متعمقة من بضع مطالبات

أدوات مدمجة لإنشاء الصور

مدقق الانتحال

قيود Hypotenuse.ai

لا توجد إمكانية لحذف المحتوى على نطاق واسع

أفاد بعض المستخدمين أن الإخراج يحتاج إلى إعادة صياغة أكثر من المتوقع

تسعير Hypotenuse.ai

فردي: 24 دولارًا شهريًا مقابل 50,000 كلمة

24 دولارًا شهريًا مقابل 50,000 كلمة النمو: 49 دولار/شهرًا مقابل 120,000 كلمة)

49 دولار/شهرًا مقابل 120,000 كلمة) العميل: اتصل بالمبيعات

Hypotenuse.ai التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (4 تقييمات)

4.4/5 (4 تقييمات) Capterra: 5/5 (1 تقييم)

11. نسخة ذكية من unbounce - الأفضل للمحتوى الموجه للأعمال التجارية

عبر إلغاء الارتداد بالنسبة للنصوص الإعلانية السريعة والمحتوى الموجه للأعمال، فقد حددت Smart Copy مكانتها كأداة موثوقة لكتابة الذكاء الاصطناعي. وهي تقدم مجموعة من القوالب المعدة مسبقًا - بدءًا من إعلانات Google والتواصل على LinkedIn إلى أفكار المدونات واقتراحات رسائل اختراق النمو.

أفضل ميزات Smart Copy

مجموعة واسعة من القوالب لمختلف مهام الكتابة، خاصةً في مجال التسويق والإعلانات

واجهة مستخدم مبسطة وبديهية سهلة الاستخدام، حتى بالنسبة للمبتدئين

يقدم تحديثات متكررة وميزات جديدة لتحسين جودة المحتوى

قيود النسخ الذكية

قدرات محدودة في الكتابة الإبداعية

مخرجات المحتوى ليست متعمقة أو مبتكرة مثل بعض البدائل

متخصصة في النسخ التسويقية، مما يحد من فائدتها للمهام الأوسع نطاقًا

تسعير النسخ الذكية

مجانًا

مجاناً 9.00 دولارات شهريًا ل 3 مشاريع

9.00 دولارات شهريًا ل 3 مشاريع غير محدود: 49.00 دولارًا شهريًا لمشاريع غير محدودة

تقييمات ومراجعات النسخ الذكية

G2: 4.4/5 (360 تقييم)

4.4/5 (360 تقييم) Capterra: 5/5 (مراجعة واحدة)

12. ChatGPT - أفضل أداة مجانية للذكاء الاصطناعي

عبر OpenAI تقدم أداة GPT-3 من OpenAI مستوى جديدًا من التطور في عالم أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي، ولا يخيب نموذجها اللغوي ChatGPT الآمال. مع ChatGPT، تكون الردود التفصيلية على المطالبات أكثر بكثير من مجرد نص متماسك ومتماسك موجود مسبقًا؛ حيث تنشئ الأداة محتوى مكتوبًا فريدًا بناءً على المهمة التفصيلية التي يحددها المستخدم، وأحيانًا تولد روايات خيالية بشكل مثير للإعجاب.

أفضل ميزات ChatGPT

تولّد محتوىً مكتوبًا على درجة عالية من الإبداع، ومنظّمًا ومفصّلًا بشكل متماسك ومفصّل

يمكن استخدامه لمهام كتابية متعددة، بدءًا من الأعمال الاحترافية وحتى الكتابة الروائية

يستخدم ذكاءً اصطناعيًا قويًا ومتطورًا لإنتاج النص

يتم تحديثه بشكل متكرر لتحسين جودة الاستجابة وأهميتها

قيود ChatGPT

تفاوت جودة المخرجات؛ فكلما زاد طول النص، كلما بدا أنه يفقد الاتساق

في بعض الأحيان يقدم إجابات غير صحيحة من الناحية الواقعية أو غير منطقية

غالباً ما تتطلب أفضل النتائج تعليمات محددة ومحددة بوضوح

تسعير #### ChatGPT

مجاناً

قسط: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

ChatGPT التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم)

تحقق من هذه

بدائل ChatGPT

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13. ورداي - الأفضل للنص الشبيه بالإنسان

عبر WordAi يتميز Wordai بقوة فريدة من نوعها على معاصريه: فهو يتعرف بذكاء على أن الكلمات لها معانٍ متعددة، مما يسمح له بإنشاء نص شبيه بالنص البشري. وهو معروف بقدراته في إعادة الكتابة، ولكن يمكنه أيضًا المساعدة في إنشاء محتوى جديد.

أفضل ميزات Wordai

استثنائي في إعادة صياغة النص وإعادة كتابته دون فقدان المعنى الأصلي

يفهم السياق والفروق الدقيقة للكلمات داخل الجملة

مناسبة لممارسات تحسين محركات البحث، حيث يمكن للأداة إنتاج العديد من الأشكال المختلفة لنص واحد

قيود Wordai

يمكن أن تكون جودة المخرجات غير متسقة، مما يتطلب مراجعة وتحرير يدوي

محدودية القوالب ومطالبات الكتابة مقارنةً بأدوات الكتابة الأخرى للذكاء الاصطناعي

تكمن قوتها الأساسية في إعادة الكتابة، وليس في إنشاء المحتوى الأصلي.

تسعير WordAI

شهريًا: 57 دولارًا شهريًا

57 دولارًا شهريًا سنويًا: 27 دولارًا أمريكيًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

27 دولارًا أمريكيًا شهريًا (تُدفع سنويًا) المؤسسات: اتصل ب WordAI لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات WordAI

G2: 3.9/5 (17 تقييمًا)

3.9/5 (17 تقييمًا) Trustpilot: 2.6/5 (6 مراجعات)

تحقق من هذه

بدائل وورداي

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14. الكتابة السريعة - الأفضل لمنشورات المدونة

عبر الكتابة السريعة Speedwrite هي أداة كتابة قوية تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنها إنشاء محتوى طويل في غضون ثوانٍ. وهي توفر الوقت لمسوّقي المحتوى والمدونين ورواد الأعمال الرقميين، مما يتيح لهم التركيز أكثر على المهام الاستراتيجية.

أفضل ميزات أداة Speedwrite السريعة

الكتابة المساعدة، التي تولد أفكارًا وأطرًا للمقالات ومنشورات المدونات والمحتويات الطويلة الأخرى

أداة تحسين اللغة، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين سهولة قراءة المحتوى وجودته

مجموعة كبيرة ومتنوعة من القوالب للاختيار من بينها، بما في ذلك قوالب لملخصات المحتوى، والنقاط، ونسخ الإعلانات، وغيرها

مدقق الانتحال المتكامل، مما يضمن أصالة جميع المحتويات التي تم إنشاؤها

خيار المشاركة المباشرة الذي يسمح للمستخدمين بنشر المحتوى النهائي على ووردبريس و Medium ومنصات التدوين الأخرى بسلاسة

قيود الكتابة السريعة

يمكن للأداة في بعض الأحيان إنشاء محتوى غير دقيق تمامًا من حيث السياق ويتطلب تحريرًا يدويًا

تفتقر واجهة المستخدم إلى البديهية التي قد تشكل في البداية بعض التحديات للمبتدئين

تسعير الكتابة السريعة

شهريًا: 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تدفع شهريًا

19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تدفع شهريًا نصف سنوي: 11.65 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع مرتين سنويًا

11.65 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع مرتين سنويًا سنويًا: 8.33 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات Speedwritite

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

تحقق من هذه

بدائل الكتابة السريعة

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15. Frase - الأفضل لمسوقي المحتوى

عبر فراس Frase هي أداة كتابة بالذكاء الاصطناعي تتيح لك إنشاء محتوى عالي الجودة وملائم لتحسين محركات البحث بشكل أسرع. تم تطويره لمحترفي تحسين محركات البحث ومسوّقي المحتوى والوكالات لتبسيط عملية إنتاج المحتوى.

Frase أفضل الميزات

نظام إيجاز المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يساعد على تحديد نطاق ومنظور المحتوى

أداة الكلمات المفتاحية لتحسين محركات البحث المدمجة التي تحدد وتقترح الكلمات المفتاحية ذات الصلة لتنفيذها في المحتوى أثناء إنشائه

ميزة تحسين المحتوى التي تقارن المحتوى الخاص بك بالمقالات الأعلى تصنيفًا لجعله أكثر تنافسية

التكامل مع روبوتات المحادثة والمساعدات الصوتية لإنشاء محتوى متوافق عبر الأجهزة

أدوات الأتمتة لإنشاء مسودات وملخصات بناءً على عناوين معينة

قيود #### قيود Frase

تفتقر إلى مجموعة واسعة من القوالب لأنواع مختلفة من المحتوى

يمكن أن تكون اقتراحات الأداة لتحسين تحسين مُحسّنات محرّكات البحث عامة في بعض الأحيان، مما يتطلب خبرة في تحسين محركات البحث للاستخدام الفعّال.

تسعير #### Frase

منفردة: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم أساسي: 44.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

44.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفريق: 114.99 دولارًا (ثلاثة مستخدمين، و25 دولارًا شهريًا لأعضاء الفريق الإضافيين)

التقييمات والمراجعات

G2: 4.9/5 (أكثر من 280 تقييم)

4.9/5 (أكثر من 280 تقييم) Capterra: غير متاح

## اعثر على أفضل أداة كتابة بالذكاء الاصطناعي وبديل جاسبر لفريقك

يقدم Jasper AI الكثير للمحترفين والمسوقين الذين يحتاجون إلى المساعدة في إنشاء محتوى عالي الجودة وجذاب لمختلف القطاعات. إنها أداة رائعة للكتابة بالذكاء الاصطناعي، ولكن هناك أيضًا الكثير من منافسي Jasper الذين يمكنهم مساعدتك في تحقيق أهدافك بشكل أفضل.

استكشف بدائل Jasper في هذه القائمة وقارن بين النتائج لترى أيهما أقرب إلى ما تبحث عنه.

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