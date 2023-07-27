التقاء ضد. الفرق: ما هي أداة التعاون في العمل الأفضل؟

الإنتاجية هي كل شيء في عالم العمل. ولكن بين رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات والاجتماعات، من الصعب إدارة كل ما يتطلبه منك مكان العمل.

فبدلاً من أن ترهق نفسك في الوقت الضائع من رسائل البريد الإلكتروني وجداول البيانات، اختر ما هو ذكي أدوات التعاون الجماعي لإنجاز المزيد في وقت أقل. تدير هذه الأدوات اتصالات فريقك وأعباء العمل والاستراتيجيات وغير ذلك الكثير. ⚒️

إذا كنت تبحث عن أداة تعاون، فربما تكون قد عثرت على Atlassian Confluence وMicrosoft Teams. ولكن ما هو الخيار الأفضل؟

لا داعي للقلق - لقد بحثنا في كلتا المنصتين لمساعدتك في اختيار الخيار الأفضل.

في هذا الدليل، سنقارن بين Confluence و Teams، وسنشرح لك أين تقدم كل أداة أفضل أداء، وسنشارك خياراً ثالثاً غير سري يتفوق على Confluence و Teams. 🤩

ما هو Confluence؟

عبر أطلسيانأطلسيان كونفلوينس هو ما تحصل عليه عندما تجمع بين تعاون المشروع أداة مع منصة إدارة المعرفة.

تعمل إدارة المعرفة مثل إدارة المعرفة الداخلية برنامج ويكي الذي يستخرج جميع معارفك المؤسسية من صناديق البريد الإلكتروني لفريقك إلى وثائق منظمة.

على سبيل المثال، إذا كان ستيف يعمل في الشركة منذ 25 عامًا وغادر، فقد تكون في مأزق لأنه يعرف الكثير. تحتاج إلى إدخال عقله في Confluence. تسجل المنصة المعرفة وتجعلها قابلة للمشاركة حتى يتمكن كل عضو في الفريق من الوصول إلى هذه المعرفة. 🧠

على جانب التعاون، يجمع Confluence الفرق معًا للتعاون في أي شيء وفي أي مكان. اترك تعليقات، واذكر أعضاء الفريق، وحتى المشاركة في التحرير في الوقت الفعلي.

ميزات كونفلوينس

أفضل شيء في Atlassian Confluence هو أن ميزاته مناسبة لكل من الفرق الشخصية والبعيدة. بعد تجربة المنصة، نعتقد أن هذه الميزات هي الأكثر إقناعاً للمحترفين المشغولين. 🙌

1. إدارة المعرفة

المعلومات المنعزلة غير قابلة للتنفيذ. ينظم Confluence جميع معلوماتك في مكان واحد. فهو يجمع بين خطط المشروع وتحديثات الحالة والسياق المعلوماتي في مستودع واحد.

بدلاً من التبديل بين الأنظمة الأساسية المختلفة بحثاً عن إجراءات التشغيل الموحدة والأدلة الإرشادية، كل شيء في متناول يدك في Confluence.

عبر أطلسيان يتضمن Confluence أداة قوية قاعدة معرفية . تعمل وظيفة البحث المتقدم والتسميات على تسهيل العثور على المعلومات التي تحتاج إليها.

الأذونات هي ميزة متاحة فقط في الباقات المدفوعة، ولكنها تتيح لك تعيين مستويات وصول متعددة للحفاظ على سرية المعلومات الحساسة.

إذا كنت مديراً، تحقق من تحليلات Confluence للاطلاع على مهام فريقك وعبء العمل وإحصائيات قاعدة المعرفة. إذا كنت قد تكبدت عناء إنشاء إجراءات التشغيل الموحدة، تحقق من تحليلاتك لمعرفة ما إذا كان الأشخاص يقرؤونها بالفعل.

كما أن التسلسل الهرمي لمحتوى Confluence يجعل من السهل فهم المعلومات الموجودة في النظام - لا حاجة إلى تدريب. ومع ذلك، إذا شعرت بأنك عالق في أي وقت، اشترك في جامعة أطلسيان.

هذا المورد المجاني مثالي لكل من المسؤولين والمستخدمين العاديين. إنها منصة تعليمية عند الطلب ستعلمك كيفية تحقيق أقصى استفادة من Confluence.

هناك أيضًا الكثير من خيارات الدعم، بدءًا من منتديات المجتمع إلى قاعدة المعرفة إلى دعم العملاء.

2. التكامل

هناك أكثر من 3,000 تكامل متاح في سوق Atlassian، مما يجعل من السهل جداً دمج جميع أنظمتك في لوحة تحكم واحدة.

فيما يلي عدد قليل من عمليات تكامل Confluence المفضلة لدينا:

جيرا

تريلو

سلاك

فيجما

دروب بوكس

كونفلوينس كلاود

جوجل درايف

في تطور ممتع، يقدم Confluence أيضاً تكاملاً مع Microsoft Teams.

3. الصفحات تعمل صفحات Confluence مثل محرر مستندات Google . في الصفحة، يقوم فريقك بإنشاء محتوى و

يعمل معًا في الوقت الفعلي . مثل مستندات Google، يتضمن Pages محفوظات الإصدارات وتتبع التغييرات، بحيث يمكنك دائمًا الرجوع والعودة إلى إصدار سابق إذا أردت.

تسمح الصفحات بالتعليقات النصية المعتادة، ولكن إذا كنت تريد المزيد من التألق، يمكنك إضافة بعض صور GIF أو الرموز التعبيرية الممتعة. يمكنك أيضًا الإشارة إلى فريقك لجذب انتباههم إلى مناطق معينة من الصفحة. ✨

هل تحتاج إلى جدولة اجتماع؟ يتكامل Confluence مع تقويمات الفريق حتى ترى مدى توفر الجميع في مكان واحد. لا يتضمن التطبيق وظيفة مراسلة فيديو أصلية مثل تطبيق Microsoft Teams، لذلك ستظل بحاجة إلى تجهيز برنامج الفيديو الخاص بك للتكامل مع Confluence.

ملاحظة: يحتوي Confluence أيضًا على تطبيقات جوال لأجهزة iPhone و Android للتعاون أثناء التنقل.

4. السبورات البيضاء

عبر أطلسيان ميزة السبورة البيضاء في Confluence تجعلها مثالية للفرق البعيدة. هذه النسخة الرقمية من السبورة البيضاء مثالية للعصف الذهني وتصور الأفكار الرائعة لفريقك. 💡

تأتي السبورات البيضاء Confluence مزودة بملاحظات لاصقة افتراضية، مثل السبورة البيضاء، ولكنها تتضمن أيضاً استطلاعات تصويت ومؤقتات. استخدم ميزة الروابط الذكية لتضمين محتوى من صفحات أو مواقع إلكترونية أخرى لإضافة المزيد من السياق.

ملاحظة: إذا كنت تعمل في مجال تطوير البرمجيات، يتم تحويل ألواح Confluence البيضاء إلى Jira ببضع نقرات فقط.

5. القوالب

هل تريد توفير المزيد من الوقت؟ يأتي Confluence مع عدد محدود من قوالب الصفحات. استخدم هذه القوالب للتخطيط الاستراتيجي, خطط التواصل أو حتى حملات التنقيط عبر البريد الإلكتروني.

تأتي هذه القوالب مع جداول وتنسيق وصور وحتى أكواد. فكّر في هذه القوالب كنقطة بداية مفيدة وخصصها حسب رغبتك.

يقوم أعضاء مجتمع Confluence بإرسال القوالب، لذلك من المرجح أن يزداد عدد القوالب بمرور الوقت - ابقَ منتبهاً للمزيد! 👀

تسعير Confluence

مجاناً

عادي: 5.75 دولار/شهرًا لمستخدم واحد إلى 100 مستخدم

5.75 دولار/شهرًا لمستخدم واحد إلى 100 مستخدم القسط: 11 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد إلى 100 مستخدم

11 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد إلى 100 مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ما هي الفرق؟

عبر مايكروسوفتفرق مايكروسوفت هي منصة التعاون الخاصة بشركة مايكروسوفت التي اكتسبت حقًا جناحيها خلال الجائحة.

Teams هي مجرد أداة تعاون عبر الإنترنت بينما Confluence هي أيضًا منصة قاعدة معرفية. Microsoft Teams ليست بالضرورة غنية بالميزات مثل Confluence، لكنها لا تزال خيارًا جيدًا، خاصةً إذا كان فريقك لديه الكثير من الاجتماعات.

يسمح MS Teams بمشاركة الملفات وتحريرها في الوقت الفعلي. يمكنك التعاون مع أشخاص من داخل شركتك وخارجها وإنشاء قنوات مشتركة مع مختلف أعضاء فريق المشروع.

يعمل Teams بالكامل في السحابة، مما يسمح لك بمشاركة الملفات والتعاون من أي مكان. ويأتي مزوداً بإدارة وصول مدمجة في النظام الأساسي، بحيث يكون لديك تحكم كامل في من يرى ماذا.

الأمر الرائع في Teams هو أنه يمكنك التعاون داخل مستند أو قناة Teams أو اجتماع أو دردشة. ما عليك سوى الحصول على رابط المستند ولصقه أينما تريد العمل عليه. جميل، أليس كذلك؟ 🤩

ميزات Teams

عند مقارنة Confluence بـ Teams، من المهم الاعتراف بأن النظامين الأساسيين لهما أغراض مختلفة. تم تصميم ميزات Microsoft Team بشكل أكبر نحو التواصل والتعاون بدلاً من إدارة المعرفة. إليك ميزات Teams المفضلة لدينا.

1. لقاء

على عكس Confluence، يمكنك عقد اجتماعات الفريق داخل Teams لما يصل إلى 1000 شخص من الحضور. وبما أنه أحد منتجات Microsoft، فلديك حرية تحسين الاجتماعات باستخدام أدوات Microsoft الأخرى، مثل PowerPoint Live أو Microsoft Whiteboard.

هل سئمت من تدوين ملاحظات الاجتماعات؟ يأتي تطبيق Meet مزوداً بملاحظات الاجتماعات التي يتم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي. سنقوم بالتحقق من دقة الملاحظات، ولكن هذا يمكن أن يوفر الكثير من الوقت.

يأتي Microsoft Teams أيضاً مع ميزة الاتصال الجماعي وتحويل المكالمات والبريد الصوتي. وهذا مثالي إذا كانت وظيفتك تعتمد على الدردشة على الهاتف كثيراً - أو إذا كنت لا تريد أن يحصل عميل ثرثار على رقم هاتفك الشخصي. 📞

2. الدردشة

الدردشات في Microsoft Teams

هل تريد جذب انتباه شخص ما؟ ابدأ موضوع دردشة، وقم بالإشارة إليه، وستتولى إشعارات Teams الباقي. تأتي الدردشات أيضاً مزودة بترجمات بنقرة واحدة ل 35 لغة، والرسائل الصوتية، والردود المقترحة.

نحن نحب أيضاً ميزة Microsoft Loop، التي تتيح لك التعاون في العمل معًا في الوقت الفعلي ضمن دردشة جماعية. هذا ليس مثاليًا للمستندات الضخمة. لكنه رائع إذا كنت بحاجة إلى شخص ما لمراجعة جدول بسرعة قبل إضافته إلى عرض تقديمي في PowerPoint. 📊

3. التكامل

تطلق Microsoft على عمليات التكامل الخاصة بها اسم "التطبيقات" باستخدام هذه التطبيقات، يمكنك تخصيص Teams عن طريق إضافة وظائف من حلول أخرى تستخدمها بالفعل. وهذا يجعل من الممكن تبني الأتمتة في جميع مهام سير العمل تقريبًا.

نوصي بتطبيقات Teams لـ

فيجما

Trello

كليك أب

زابير

أدوبي كريتيف كلاود

زندسك

بطبيعة الحال، يتكامل Teams مع منتجات Microsoft الأخرى. إذا كنت بالفعل من عشاق مايكروسوفت، فإن هذا الخيار منطقي فقط بسبب مدى جودة عمل منتجات مايكروسوفت معًا.

ملاحظة: إذا كنت تفضل Microsoft Teams، فلديها أيضًا تطبيق ل Confluence.

تسعير Teams

مايكروسوفت تيمز الأساسية: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم، تُدفع سنوياً

4 دولارات شهرياً لكل مستخدم، تُدفع سنوياً Microsoft 365 Business Basic: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم، تُدفع سنوياً

6 دولارات شهرياً لكل مستخدم، تُدفع سنوياً مايكروسوفت 365 للأعمال القياسية 12.50 دولار شهرياً لكل مستخدم، تُدفع سنوياً

Confluence مقابل. Teams: مقارنة الميزات

في المواجهة بين كونفلوينس ضد Teams، من الذي يسود؟ 🏆

كالعادة، تعتمد الإجابة "الصحيحة" على كيفية عمل عملك وما تبحث عنه. إليكم كيف يتنافس كل من Confluence و Teams ضد بعضهما البعض.

1. التعاون

يعد كل من Confluence و Teams منصتي تعاون، لكنهما تسهلان التعاون بطرق مختلفة.

على سبيل المثال، تعد Microsoft Loop ميزة رائعة لتشغيل الأشياء الصغيرة أمام رئيسك في العمل. لكن سبورة Confluence مفيدة للعصف الذهني عن بُعد.

أحد الاختلافات الكبيرة هو خيارات مؤتمرات الفيديو في Team. هذا يجلب مؤتمرات الفيديو إلى منصة التعاون الخاصة بك، والتي لا يقدمها Confluence بشكل مباشر أو فعال.

إذا كنت تميل أكثر إلى فريق عمل عن بُعد يعتمد على الرسائل النصية، فاستخدم Confluence. ولكن إذا كنت تميل أكثر إلى مكالمات الفيديو أو المكالمات الهاتفية، فاستخدم Teams.

الفائز: Teams لمكالمات الفيديو؛ Confluence للتعاون النصي

2. القوالب

تقدم Teams بعض القوالب، لكن التنوع محدود. في الواقع، إنها ليست قوالب في الحقيقة. إنها أقرب إلى "الإعدادات المحفوظة" التي حفظ الوقت إذا كنت تقوم بإنشاء مجموعات أو فرق بشكل متكرر.

من ناحية أخرى، يحتوي Confluence على مكتبة متنامية من القوالب القابلة للتخصيص. إذا كانت القوالب السريعة مهمة بالنسبة لك، فإن Confluence هو الخيار الأفضل.

الفائز: Confluence

3. التكامل

يأتي كل من Confluence و Teams مع مئات من عمليات التكامل. هذا يتلخص حقًا في كيفية إعداد مؤسستك بالفعل.

إذا كنت شركة تابعة لمايكروسوفت بالكامل، فإن Teams أكثر منطقية لأنه يعمل بالفعل بشكل جيد داخل نظام مايكروسوفت البيئي.

ولكن إذا كنت من مستخدمي Jira، فإن Confluence هو الخيار الأفضل لأنه يتكامل مع منتجات Atlassian.

الفائز: Teams إذا كنت تستخدم مايكروسوفت؛ Confluence إذا كنت تستخدم Jira

4. إدارة المعرفة

نقطة البيع الكبيرة في Confluence هي أنها أداة مشتركة لإدارة المعرفة والتعاون.

لا تقدم Microsoft Teams هذا الأمر. ستحتاج إلى استخدام شيء مثل Microsoft SharePoint للحصول على قاعدة معرفية داخل مجموعة منتجات Microsoft.

إذا كان من المهم أن يكون تعاونك وقاعدة المعرفة على نفس النظام الأساسي، فاستخدم Confluence.

الفائز: Confluence

Confluence مقابل. مايكروسوفت تيمز على ريديت

لقد بحثنا بعمق في Confluence مقابل Teams للعثور على الاختلافات الأكثر إقناعاً بين هاتين المنصتين.

وفقًا ل ريديت ، ميزة ويكي Teams wiki صعبة الاستخدام لمشاركة المعرفة:

"كان القسم الذي أعمل فيه يقوم بإعداد "كيفية" خطوة بخطوة في _Wiki على Teams (استغرق إعداده أسبوعين) ووجدنا أن Wiki كان سيئًا حقًا. كان به أخطاء، وكان يحذف الصور التي قمنا بتحميلها، وما إلى ذلك." _

في ريديت منشور، وجد مستخدم لكلا النظامين أن Confluence هو الخيار الأفضل للتعاون:

"لقد استخدمت كلا النظامين _Confluence أفضل بكثير للتعاون."

في حين أنه من الواضح أن المستخدمين يفضلون Confluence، إلا أن بعض الأشخاص أعربوا عن أن تفضيلهم لا يهم لأن _"سياسة الشركة هي 'كل شيء يجب أن يكون في Teams'."

من الصعب إقناع الإدارة العليا - أو الأشخاص في قسم تكنولوجيا المعلومات - بالسماح بمنصات مختلفة. إذا كنت مؤسسة تابعة لمايكروسوفت، فقد تضطر إلى استخدام Teams سواء أعجبك ذلك أم لا، غالبًا لأسباب تتعلق بالترخيص أو الأمان. 🤷🏽

مقارنة

_/مرجع/ https://clickup.com/blog/confluence-vs-sharepoint// Confluence مقابل. SharePoint *%/مرجع/_

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إن Confluence و Teams لهما مكانهما بالتأكيد. لكن هناك مشكلة واحدة فقط: إنهما لا يجلبان إدارة المهام في موقع مركزي واحد.

بالتأكيد، يمكن أن تساعدك التطبيقات والتكاملات على القيام بذلك. ولكن لماذا تقوم بتجميع شيء ما معًا بينما يمكنك الحصول على نظام يتضمن بالفعل _كل ما تحتاجه بالفعل للاهتمام بالأعمال؟

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