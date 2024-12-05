كيفية إنشاء مقاطع فيديو مؤثرة للمنتجات

هل سبق لك أن ذهبت إلى مطعم للوجبات السريعة أثناء اتباع حمية غذائية؟ ماذا يحدث عندما يبدأ عرض مقاطع الفيديو الخاصة بالمنتج للبطاطس المقلية المقرمشة وقطع الدجاج الذهبية؟

لقد انتهى نظامك الغذائي.

لكن لا تلوم عدم قدرتك على ضبط النفس. فقد صُممت فيديوهات المنتجات الجذابة تلك لجذب انتباهك.

🎥 من وجهة نظر المسوقين: فيديوهات تسويق المنتجات ليست مجرد حلوى للعين فقط - إنها أدوات قوية لتسليط الضوء على مزايا المنتج، وإقامة اتصال مع العملاء، وفي النهاية زيادة المبيعات.

على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تضمين مقاطع الفيديو على الصفحة المقصودة إلى تعزيز التحويلات بنسبة تصل إلى 86% .

يمكن استخدام مقاطع فيديو المنتج بجميع أنواع الطرق الإبداعية. فهي مثالية لإثارة الحماس حول إطلاق المنتج، أو عرض الميزات الرئيسية أثناء العمل، أو طمأنة المشترين المحتملين من خلال تجارب العملاء الحقيقية.

⏰ ملخص 60 ثانية

كيفية إنشاء مقاطع فيديو مؤثرة للمنتج

اجذب الانتباه مبكرًا : مع متوسط انتباه يبلغ 8 ثوانٍ فقط، اجذب جمهورك بسرعة في مقاطع الفيديو الخاصة بمنتجك

: مع متوسط انتباه يبلغ 8 ثوانٍ فقط، اجذب جمهورك بسرعة في مقاطع الفيديو الخاصة بمنتجك عرض الميزات بفعالية : استخدم مرئيات واضحة، ولقطات توضيحية (لمقاطع الفيديو التوضيحية للمنتج)، وتطبيقات واقعية لتسليط الضوء على ما يميز منتجك

: استخدم مرئيات واضحة، ولقطات توضيحية (لمقاطع الفيديو التوضيحية للمنتج)، وتطبيقات واقعية لتسليط الضوء على ما يميز منتجك تضمين سرد القصص : صمم قصصًا تتواصل عاطفيًا مع المشاهدين وتجعل منتجك مرتبطًا بهم

: صمم قصصًا تتواصل عاطفيًا مع المشاهدين وتجعل منتجك مرتبطًا بهم إضفاء الطابع الشخصي على المحتوى : خصص مقاطع الفيديو حسب تفضيلات جمهورك المستهدف، مثلما فعلت أديداس في حملتها لماراثون بوسطن

: خصص مقاطع الفيديو حسب تفضيلات جمهورك المستهدف، مثلما فعلت أديداس في حملتها لماراثون بوسطن استخدم مقاطع فيديو لشهادات العملاء : قم ببناء الثقة من خلال تضمين مقاطع فيديو للعملاء الراضين عن تجاربهم

: قم ببناء الثقة من خلال تضمين مقاطع فيديو للعملاء الراضين عن تجاربهم أضف دعوة قوية للحث على اتخاذ إجراء (CTA) : توجيه المشاهدين لاتخاذ الخطوة التالية، مثل زيارة موقعك الإلكتروني أو إجراء عملية شراء

: توجيه المشاهدين لاتخاذ الخطوة التالية، مثل زيارة موقعك الإلكتروني أو إجراء عملية شراء تحسين المنصات : تخصيص طول الفيديو وتنسيقه ليناسب منصات مثل Instagram أو TikTok أو YouTube

: تخصيص طول الفيديو وتنسيقه ليناسب منصات مثل Instagram أو TikTok أو YouTube تتبع المقاييس: راقب عدد المشاهدات ومعدل التشغيل والتفاعل والتحويلات لتقييم نجاح الفيديو الخاص بك وتعديل الاستراتيجيات

أساسيات صناعة مقاطع فيديو تسويق المنتجات

إذا قفزت إلى إنستجرام أو يوتيوب اليوم، فقد قرر الكون أنه يجب عليك مشاهدة البكرات والفيديوهات القصيرة.

فهي منتشرة في كل مكان. واليوم، فإن استراتيجية تسويق B2B بدون مقاطع فيديو للمنتجات تشبه محاولة تهجئة كلمة "أعمال" بدون حرف "ب"

وسواء أكان فيديو توضيحي غني بالمعلومات أو فيديو تيك توك مرح من الجيل Z، فقد أصبحت فيديوهات المنتجات جزءًا رئيسيًا من العديد من استراتيجيات التسويق بين الشركات.

ولكن من أين نبدأ؟ تطفو على السطح العديد من الأسئلة، مثل

ما هو شكل الفيديو المثالي لمنتجك وجمهورك المستهدف؟ هل يجب أن يكون قصيرًا وسريعًا أم أكثر من مجرد شرح متعمق؟

كيف يمكنك ضمان أن يكون الفيديو التسويقي لمنتجك جاهزًا لمحركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي؟

كيف ستتابع أداء محتوى الفيديو الخاص بك عبر المنصات وتضبط أسلوبك في عرض الفيديو؟

لا تقلق - نحن معك.

فيما يلي 8 نصائح لإنشاء فيديوهات تسويق منتجات لا تنسى ستجعل جمهورك المستهدف يضغط على زر الإعادة.

نصيحة 1: السياق هو الأهم

لا يكفي مجرد عرض منتجك - أظهر كيف يتناسب مع حياة عملائك! يجب أن يغوص إعلان فيديو المنتج المؤثر في هذه الأسئلة الرئيسية:

ما المشكلة التي يحلها منتجك؟

كيف يحسّن تجربة عملائك اليومية؟

هل سيلهمهم لتحقيق المزيد؟

هل يجلب هذا المنتج متعة إضافية؟

من خلال التركيز على ميزات منتجك، يمكنك تحويل الفيديو العادي إلى أداة تسويقية قوية للمنتج يكون لها صدى حقيقي لدى جمهورك المستهدف.

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نصيحة 2: العرض والإخبار

من المؤكد أن مقاطع الفيديو التي تعرض منتجات لا تشوبها شائبة على خلفية خلابة جذابة بصريًا، ولكن عليك التأكد من عدم ترك المشاهدين يتساءلون عما تبيعه.

يجب أن يكشف فيديو منتجك ما الذي يجعله مميزًا ولماذا هو مميز.

تحدث عن الميزات البارزة للمنتج، أو شارك قصته الخلفية، أو على الأقل اعرض كيفية استخدامه.

إليك بعض الأنواع المجربة والحقيقية من فيديوهات المنتجات التي تقوم بعمل رائع في "العرض والإخبار":

العرض التوضيحي : فيديو توضيحي يسلط الضوء على المنتج أثناء عمله، ويظهر شخصًا ما يستخدمه - بسيط ولكنه فعال!

: فيديو توضيحي يسلط الضوء على المنتج أثناء عمله، ويظهر شخصًا ما يستخدمه - بسيط ولكنه فعال! العرض التوضيحي : تمزج مقاطع الفيديو هذه بين الصوت والصور لإرشاد العملاء حول كيفية عمل المنتج

: تمزج مقاطع الفيديو هذه بين الصوت والصور لإرشاد العملاء حول كيفية عمل المنتج البرنامج التعليمي: توفر البرامج التعليمية إرشادات خطوة بخطوة للمستخدمين وهي مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يمتلكون المنتج بالفعل ويريدون تحقيق أقصى استفادة منه

نصيحة 3: شارك قصتك أو دع عملاءك يقومون بذلك

👀 هل تعلم؟

عن 72% من العملاء أكثر عرضة للثقة في بالعلامة التجارية فيما يتعلق بشهادات ومراجعات الفيديو الإيجابية

لقد تجاوزنا أيام الاستهلاك الطائش. استخدم مقاطع الفيديو الخاصة بمنتجك لشرح القصة وراء سبب وجود شركتك.

تناول الأسئلة الأكبر، مثل

هل تتعاون شركتك مع مبادرات العدالة الاجتماعية؟

هل تتبرع بجزء من الأرباح للمنظمات المحلية؟

هل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك منصة لتثقيف المتابعين حول القضايا الاجتماعية؟

هل تتخذون خطوات نحو الاستدامة، مثل التخلص من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد أو تهدفون إلى الحياد الكربوني؟

💡 نصيحة احترافية: دع عملاءك السعداء يكونون فريق الدعاية الخاص بك. يمكن أن تكون الشهادات عبارة عن شهادات سريعة تملأ إطارًا واحدًا أو مقابلات صادقة يشرح فيها العملاء كيف أحدث منتجك فرقًا في حياتهم.

نصيحة 4: التخصيص في مقاطع فيديو المنتج

ندرك جميعًا أهمية التخصيص كاستراتيجية تسويقية ولكن لا يفهمها (ويفعلها) الكثيرون كما فعلت أديداس.

فخلال ماراثون بوسطن السنوي، لم تكتفِ أديداس بوضع شعارها على اللافتات - بل قامت بتخصيصها بشكل كبير.

فقد التقطت الشركة لقطات حية لكل عداء، وأنشأت وأرسلت 30,000 مقطع فيديو مخصص في يوم السباق نفسه. تضمن فيديو كل عداء بيانات السباق الخاصة به ومقاطع من سباقهم الفعلي.

والنتيجة؟ معدل إكمال للفيديوهات بنسبة 95% وزيادة في المبيعات بنسبة 12 ضعفاً تقريباً من رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على هذه الفيديوهات المخصصة.

إن إضفاء الطابع الشخصي يقطع حقًا ميلًا إضافيًا (لا أقصد التلاعب بالألفاظ)

لذا، عندما تنشئ فيديو للمنتج، فكر فيه على أنه الانطباع الأول لمنتجك. لا بد من وجود صور واضحة وعالية الجودة. لقطات ضبابية أو ألوان غير واضحة؟ هذه طريقة سريعة لمشاهدة انخفاض مبيعاتك.

لإضافة اتساق العلامة التجارية، حاول دمج عناصر فريدة لعلامتك التجارية، مثل شعارك أو نظام الألوان المميز. يمكنك أيضًا أن تخطو خطوة إلى الأمام باستخدام نفس المتحدث الرسمي أو الأغنية الرئيسية أو الفكرة المميزة في كل فيديو.

تذكّر: الألفة تولد الثقة، والثقة تبني الولاء.

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نصيحة 4: تلبية احتياجات جمهورك المستهدف

هل تعلم أنه يمكنك طلب الحساء في ماكدونالدز في البرتغال؟ أو أن ماكدونالدز في هونج كونج لديه كعكة ماتشا بطبقة من الفاصوليا الحمراء في قائمة الطعام؟

لماذا إعادة المزج العالمي؟ من المهم التواصل مع جمهورهم المستهدف بالطبع.

سواء كان التركيز على شريحة سكانية معينة أو تخصيصها لمنطقة معينة، فمن الضروري تخصيص مقاطع الفيديو التسويقية لمنتجاتك لتلقى صدى لدى عملائك المحتملين.

ففي نهاية المطاف، نادراً ما يفوز نهج واحد يناسب الجميع بالقلوب (أو النقرات). اجعل المحتوى الخاص بك ملائمًا ومرتبطًا قدر الإمكان لجذب الانتباه

💡 نصيحة احترافية: قم بإنشاء إصدارات متعددة من مقاطع الفيديو الخاصة بك لاختبار ما يجذب المشاهدين بشكل أكثر فاعلية مع الاحتفاظ بها في حوالي 90 ثانية. استهدف مدة 30-60 ثانية للصفحات المقصودة للحفاظ على الاهتمام دون إرباك جمهورك.

نصيحة 5: إضافة شخصية إلى مقاطع الفيديو الخاصة بمنتجك

في عام 2012، أنشأ مايكل دوبين مؤسس Dollar Shave Club، مايكل دوبين، مقطع فيديو أصبح أسطوريًا الآن وأحدث ثورة كاملة في كيفية التعامل مع تسويق المنتجات.

فقد قدم نفسه على أنه الرئيس التنفيذي المباشر والغريب الذي يتحدث بصراحة عن منتج ممل عادةً - شفرات الحلاقة. فبدلاً من العرض المصقول والمصقول للشركات، قدم مونولوجاً كوميدياً وهو يمشي في مستودع ويطلق النكات حول أسعار شفرات الحلاقة وتجربة التسوق التقليدية.

لم يكن الفيديو إنتاجاً بميزانية عالية. لقد بدا وبدا وكأنه شيء يمكن أن يصنعه شخص حقيقي، مما جعله مرتبطًا على الفور.

من خلال إضفاء روح الدعابة والأصالة، فإن نادي دولار للحلاقة:

توصيل معلومات معقدة (نموذج الاشتراك، نقطة السعر) من خلال الترفيه

تجاوز الضوضاء الإعلانية

جعل المستهلكين يشعرون وكأنهم يسمعون من صديق وليس شركة

عندما تضيف العلامات التجارية شخصية حقيقية، فإنها تحفز الروابط العاطفية. في هذه الحالة، لم يشاهد المستهلكون مجرد إعلان عن ماكينة حلاقة، بل رأوا إنسانًا مرتبطًا بهم بدا وكأنه يتفهم إحباطهم من التسوق التقليدي لماكينات الحلاقة.

الخلاصة؟ لا تخجل من عرض الهوية الفريدة لعلامتك التجارية.

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نصيحة 6: تضمين عبارة تحث على اتخاذ إجراء

بينما تستمتع بصياغة الفيديو المثالي للمنتج، لا تغفل اللمسة النهائية الحاسمة.

بمجرد أن تنتهي تحفتك الفنية، اجعل من السهل على العملاء المحتملين التصرف بناءً على اهتمامهم.

كيف؟ أضف عبارة واضحة تحثهم على اتخاذ إجراء (CTA) أو خطوة تالية ليتبعوها.

نصيحة 7: إنشاء روابط بشرية

من المغري جدًا التحدث إلى جمهورك في فيديو المنتج - ولكن تذكر أن التحدث معهم أكثر تأثيرًا. نظرًا لأن الهدف هو إثارة محادثة مع عميل محتمل، استهدف الوصول إلى الشخص الموجود على الجانب الآخر من الشاشة.

📌 📌مثال: تخيل أنك تصنع فيديو لشركة قهوة صغيرة. بدلاً من مجرد عرض حبوب القهوة وفن اللاتيه الفاخر، عرّف المشاهدين على سارة، النادلة الودودة التي تختار كل مزيج قهوة يدويًا، أو اعرض مارك، الزبون المخلص الذي يبدأ صباحه بقهوتك لتجاوز تنقلاته المبكرة. اطلب من سارة أن تتحدث عن شغفها بإيجاد نكهات فريدة من نوعها، ودع مارك يشارك حكاية سريعة عن كيفية اكتشافه لقهوتك في صباح يوم اثنين قاسٍ.

نصيحة رقم 8: استخدم ClickUp لإدارة المشاريع والتعاون

الإدارة الفعالة لإنتاج الفيديو ليست مزحة - إنها ضرورية للحفاظ على سير كل شيء (والجميع) بسلاسة. إليك السبب:

إنها تعزز التعاون بين اللاعبين الرئيسيين مثل المخرجين والمصورين السينمائيين والمحررين ومهندسي الصوت، مما يضمن أن الجميع على نفس الصفحة (ونفس المشهد)

يساعدك على إدارة الموارد بحكمة وتجنب تلك التجاوزات المخيفة في الميزانية

يتم اكتشاف المشكلات المحتملة في وقت مبكر - لا أعطال في المعدات أو الطقس غير المتوقع أو الإلغاء في اللحظة الأخيرة

يحقق نتائج تتجاوز توقعات العملاء، مما يؤدي إلى إسعاد العملاء

للحفاظ على هذا التنظيم، فإن أداة قوية لإدارة إنتاج الفيديو مثل ClickUp يمكن أن يحدث كل الفرق.

باستخدام ClickUp، يمكنك تقسيم مشروع الفيديو الخاص بك إلى مهام يمكن إدارتها، وتعيينها لأعضاء الفريق، وتحديد مواعيد نهائية واقعية حتى يعرف الجميع دورهم وتكون المواعيد النهائية واضحة تمامًا.

على سبيل المثال, عرض قائمة ClickUp يساعدك على تتبع جميع مهام المشروع في لمحة، بينما تُظهر طريقة عرض اللوحة بصريًا كل مرحلة من مراحل الإنتاج.

تنظيم وتتبع مشاريع فيديو المنتج الخاص بك بكفاءة باستخدام طريقة عرض القائمة في ClickUp طرق العرض المخصصة في ClickUp تسمح لك بالتركيز على احتياجات محددة، مثل المهام التي تتطلب معدات معينة أو أعضاء فريق معينين. تساعد تبعيات المهام والأولويات في تبسيط تخصيص الموارد من خلال تحديد المهام التي تعتمد على بعضها البعض.

تحسين تخصيص الموارد لمشروعات الفيديو الخاصة بمنتجك باستخدام عرض عبء العمل في ClickUp

وفي الوقت نفسه تتبع الوقت في ClickUp يسجل الوقت الذي تستغرقه المهام بالضبط، مما يحسن إدارة الوقت والموارد.

تصوير وإدارة سير عمل إنتاج الفيديو الخاص بمنتجك باستخدام ClickUp

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كيفية تصوير فيديوهات المنتجات

إذا كنت تعتقد أن إنشاء مقاطع فيديو مذهلة للمنتجات يعني التعاقد مع وكالة فيديو باهظة الثمن، فكن مطمئنًا - فهناك خيارات أخرى.

بالتأكيد، كلنا نحب المظهر المصقول للإنتاج بميزانية كبيرة، ولكن مع بعض التخطيط والمعدات المناسبة، يمكنك إنشاء فيديوهات تسويق المنتجات التي تبهر الجميع دون أن تكلفك الكثير.

المعدات اللازمة للتصوير

للبدء، لا تحتاج إلى كاميرا DSLR متطورة. في الواقع، مع تكنولوجيا الهواتف الذكية اليوم، يمكن لجهاز آيفون أو أندرويد مع وضع الصور الشخصية التقاط لقطات جميلة للمنتج. ولكن إذا كنت ترغب في بذل جهد إضافي، فإليك بعض الأساسيات:

حامل ثلاثي القوائم للحصول على لقطات ثابتة

إضاءة الأستوديو الأساسية (أو حتى ضوء حلقي جيد للإعدادات السريعة)

ميكروفون للحصول على صوت واضح، خاصة إذا كنت تسجل الحوار أو السرد

💡 نصيحة احترافية: خلفية بسيطة ونظيفة - مثل خلفية بيضاء أو مسطحة - مثالية للتركيز على منتجك.

خطوات تصوير مقاطع فيديو عالية الجودة للمنتج

الخطوة رقم 1: احصل على الإلهام

انظر إلى فيديوهات المنتجات التي تعجبك ولاحظ ما الذي يجعلها مميزة. يساعدك هذا في تحديد النغمة والأسلوب الذي تهدف إليه.

الخطوة رقم 2: حدد استراتيجية الفيديو الخاص بك

ضع في اعتبارك من سيشاهد الفيديو الخاص بك. هل تنشئ إعلانًا قصيرًا وسريعًا على وسائل التواصل الاجتماعي أم عرضًا توضيحيًا أكثر عمقًا لموقعك الإلكتروني؟ صمم مقطع الفيديو الخاص بك لمخاطبة جمهورك بما يتناسب مع المرحلة المناسبة من رحلتهم - الوعي أو التفكير أو اتخاذ القرار.

الخطوة رقم 3: ارسم الفيديو الخاص بك

حدد القصة التي تريد سردها وتفاصيل كل لقطة. قرّر ما إذا كنت ستحتاج إلى ممثلين أو لقطات مصوّرة أو لقطات مقرّبة للمنتج فقط. تصور كل مشهد لضمان تدفق الفيديو الخاص بك بسلاسة.

الخطوة رقم 4: إنشاء قائمة لقطات

تتضمن هذه القائمة خطوة بخطوة كل مشهد، مع تفاصيل حول التوقيت وزوايا الكاميرا والمتطلبات الخاصة. إنها تبقيك منظمًا وتساعدك على ضمان حصولك على كل لقطة تحتاجها.

الخطوة رقم 5: جدولة التصوير

قم بإعداد جدول زمني واضح لليوم. حدّد أولويات اللقطات التي يجب أن تلتقطها واترك بعض الوقت الاحتياطي لإعادة التقاط الصور أو تعديلات اللحظة الأخيرة.

الخطوة رقم 6: الاستعداد لليوم الكبير

اجمع وتحقق مرة أخرى من جميع معداتك، من الأضواء والكاميرات إلى البطاريات الإضافية. قم بإعداد قائمة مرجعية واحزم كل شيء في الليلة السابقة لتجنب التوتر في اللحظة الأخيرة.

الخطوة رقم 7: ابدأ التصوير

التقط كل مشهد وفقًا لقائمة اللقطات الخاصة بك، ولا تخف من أن تكون مبدعًا! جرب زوايا مختلفة أو إعدادات إضاءة مختلفة لمعرفة ما الذي يجعل منتجك يبرز.

الخطوة رقم 8: التحرير السحري

ابدأ التحرير بمجرد أن تصبح اللقطات جاهزة. رتب مقاطعك لتروي قصة متماسكة، وأضف موسيقى في الخلفية، واضبط الألوان، وانثر بعض المؤثرات الصوتية لإضفاء مزيد من الصقل. يمكن لبرامج التحرير مثل Adobe Premiere Pro أو حتى الخيارات الأبسط مثل iMovie أن تصنع المعجزات.

الخطوة رقم 9: المراجعة النهائية والصقل

شاهد الفيديو من البداية إلى النهاية للتأكد من انسيابه وبقائه جذابًا. قم بتقصير أي أجزاء تتأخر وتأكد من أن المقطع النهائي حاد ومثير وجاهز لجذب انتباه المشاهدين.

الخطوة رقم 10: أضف دعوة لاتخاذ إجراء

أغلق مقطع الفيديو الخاص بك بعبارة واضحة تحث على اتخاذ إجراء، مثل "تسوق الآن" أو "اعرف المزيد"، مما يسهل على المشاهدين اتخاذ الخطوة التالية.

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أمثلة على مقاطع الفيديو الفعالة للمنتجات

فيما يلي ستة أمثلة لعلامات تجارية نجحت في مقاطع الفيديو الخاصة بمنتجاتها.

### 💄 سلسلة "استعد معي" من جلوسييه

يتألق شعار Glossier "نحن نصنع منتجات مستوحاة من الحياة الواقعية" في مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

غالبًا ما يتم تصميم مقاطع الفيديو تحت اسم "استعد معي" (أو GRWM)، وهي تعرض نساء يستيقظن ويوجهن المشاهدين خلال روتينهن الصباحي باستخدام منتجات غلوسييه.

إنها أشبه بمحادثة غير رسمية مع صديقة، تُظهر مدى سلاسة جلوسييه في الحياة الواقعية.

🛀🏻 عرض الهالوين الترويجي لجلوسييه 🛀🏻

تُبقي Lush على الأمور متجددة من خلال فيديو مستوحى من الهالوين يقدم كل قنبلة استحمام فريدة ومخيفة في مجموعتها الموسمية.

يحصل المشاهدون على شرح كامل لكيفية استخدام كل منتج، وما بداخله، وحتى لمحة من العطر. مع كل تصميم لطيف واحتفالي، يمكنك أن تشعر عمليًا بمشاعر الهالوين - ومع وجود منتجات محدودة الوقت، هناك اندفاعة مثالية من الاستعجال.

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### 👟 إعلان درب لولوليمون التجاري

فيديوهات لولوليمون هي دعوة لعيش أسلوب حياة نشط.

تتميز هذه المقاطع بأشخاص حقيقيين أثناء الحركة ومدعومة بتعليقات صوتية وتعليقات توضيحية مما يجعلها جذابة بصريًا ومرتبطة ببعضها البعض. يتواصل نهج لولوليمون مع أي شخص يحب البقاء نشيطًا ويسلط الضوء على مدى موثوقية منتجاتها في أي مغامرة.

🪑 سلسلة جولات IKEA المنزلية

تُعد مقاطع فيديو الجولات المنزلية من ايكيا منقذة للحياة عندما تعيقك صعوبات المساحة أو الأناقة في التصميم الداخلي.

تعالج مقاطع الفيديو هذه تحديات التأثيث المنزلي الشائعة بشكل مباشر من خلال عرض أفكار التصميم والحلول العملية.

سيحصل المشاهدون على الإلهام من خلال نصائح حول إنشاء مساحة أنيقة وعملية ويمكنهم معرفة قطع ايكيا التي تناسب احتياجاتهم لإنشاء منزل أحلامهم.

📹 سلسلة مغامرات جو برو

مقاطع فيديو GoPro ليست أقل من مثيرة.

فهي تلتقط اللحظات الواقعية المفعمة بالأدرينالين بكاميرا HERO12، وتظهر الباحثين عن المغامرة أثناء الحركة وتسلط الضوء على قدراتها المذهلة.

لا تعرض مقاطع الفيديو هذه المنتج فحسب، بل تجعلك ترغب في الغوص في مغامرتك مع كاميرا HERO12 في يدك.

🍪 فيديوهات وصفات أوريو

تتبع Oreo نهجاً ممتعاً ولذيذاً مع مقاطع الفيديو التي تعرض وصفات حلوى مبتكرة تتميز ببسكويتهم الشهيرة.

يقسم كل فيديو الوصفة إلى خطوات ومكونات سهلة، مما يسهل على المشاهدين إعادة تحضيرها في المنزل. هذا النهج الإبداعي يلهم المشاهدين للحصول على حزمة من بسكويت أوريو والبدء في الخبز.

كيفية إنشاء فيديو منتج ممتاز في دقائق

مع الأدوات المتاحة لدينا اليوم وبعض الحيل الذكية، لن تحتاج إلى ساعات (أو طاقم إنتاج كامل) لإنشاء فيديو مبهر.

من طرق الإنشاء السريعة إلى سحر الأتمتة، إليك كيفية نقل فيديو منتجك من الفكرة إلى الشاشة بشكل أسرع من أي وقت مضى:

1. نظرة عامة على طرق إنشاء الفيديو السريع 2 مليون فيديو قصير على يوتيوب يتم مشاهدتها كل ثانية. هذه هي فرصتك لعرض فيديو منتجك على عملائك.

إليك بعض طرق إنشاء الفيديو السريعة لتبدأ بها:

اجعله قصيرًا ولطيفًا : استهدف 30-60 ثانية لزيادة التفاعل إلى أقصى حد، خاصة لمنصات مثل Instagram وTikTok. لا توفر مقاطع الفيديو السريعة الوقت فحسب، بل تجعل المشاهدين يستمرون في مشاهدتها حتى النهاية

: استهدف 30-60 ثانية لزيادة التفاعل إلى أقصى حد، خاصة لمنصات مثل Instagram وTikTok. لا توفر مقاطع الفيديو السريعة الوقت فحسب، بل تجعل المشاهدين يستمرون في مشاهدتها حتى النهاية صوّر بما لديك : لا تبالغ في التفكير في المعدات إذا لم يكن لديك وقت كافٍ. هاتف ذكي جيد مع إضاءة جيدة هو كل ما تحتاجه للحصول على لقطات عالية الجودة أثناء التنقل

: لا تبالغ في التفكير في المعدات إذا لم يكن لديك وقت كافٍ. هاتف ذكي جيد مع إضاءة جيدة هو كل ما تحتاجه للحصول على لقطات عالية الجودة أثناء التنقل جرب القوالب للهيكل : استخدمقوالب ClickUp لمقاطع الفيديو الترويجيةأو البرامج التعليمية أو التنسيقات التوضيحية. تعمل القوالب على تسريع الإنتاج والحفاظ على تنظيم الأمور، خاصةً عندما يكون لديك جدول زمني ضيق

: استخدمقوالب ClickUp لمقاطع الفيديو الترويجيةأو البرامج التعليمية أو التنسيقات التوضيحية. تعمل القوالب على تسريع الإنتاج والحفاظ على تنظيم الأمور، خاصةً عندما يكون لديك جدول زمني ضيق التصوير على دفعات: سجل مقاطع متعددة في جلسة واحدة وقم بتحريرها في مقاطع فيديو منفصلة. يوفر هذا الأسلوب الوقت ويحافظ على الاتساق المرئي ويساعدك على إنشاء مكتبة من محتوى الفيديو بسرعة

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2. أدوات لتسريع إنتاج الفيديو وتوسيع نطاقه

عندما يكون الوقت ضيقًا، يمكن أن تساعدك أدوات مثل ClickUp في توفير الوقت في عملية إنتاج الفيديو:

ClickUp Brain ClickUp Brain هو مساعد المنصة المدعوم بالذكاء الاصطناعي وهو بمثابة شريك إبداعي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع!

قم بأتمتة المهام وتوليد الأفكار وتحسين عملية إنتاج فيديو المنتج باستخدام ClickUp Brain

يدعم ClickUp Brain ميزانيتك من خلال تقليل تكاليف ما بعد الإنتاج، ونسخ مقاطع الصوت والفيديو تلقائيًا، وإضافة الطوابع الزمنية. وهذا يجعل التحرير والمراجعة في غاية السهولة، ويختصر ساعات من العمل الشاق إلى دقائق من العمل الذكي.

حتى أنه يحتوي على منشئ نصوص الفيديو لإنشاء نصوص وتدفقات لمقاطع الفيديو الخاصة بك.

باختصار، إنه محور مركزي لكل ما يتعلق بالسيناريو. والجزء الأفضل؟ باستخدام ClickUp، يمكنك تخزين ملاحظات الاجتماعات، والنصوص، وحتى أفكار العصف الذهني في مكان واحد لسهولة الوصول إليها والتعاون في الوقت الفعلي.

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كليك أب كليب

هل تحتاج إلى مشاركة ملاحظات سريعة أو التقاط فكرة إبداعية أثناء التنقل؟ كليك أب كليب يتيح لك تسجيل مقاطع فيديو قصيرة لتسجيل الشاشة مع السرد الصوتي مباشرةً داخل المنصة

قم بتحويل أفكار وملاحظات الفيديو الخاصة بك إلى مهام قابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp

بالإضافة إلى ذلك، يتم تنظيم كل مقطع في مركز المقاطع، بحيث لا تفقد أبدًا مسار اللقطات - فقط قم بالفرز والبحث، وفويلا!

💡 نصيحة احترافية: اجعل جميع التعليقات والملاحظات مركزية في ClickUp حتى تتمكن من الرجوع إليها في أي وقت أثناء الإنتاج. هذا يقلل من فوضى البريد الإلكتروني ويضمن مزامنة الجميع.

مهام ClickUp

تكمن روعة استخدام أدوات ClickUp Clips و Brain في أنها تجعل من السهل للغاية تحويل أي فكرة إبداعية أو ملاحظة سريعة إلى فكرة قابلة للتنفيذ مهام ClickUp .

تخيل ما يلي: تلتقط فكرة رائعة على ClickUp Clips، وببضع نقرات تتحول إلى مهمة يتم إسنادها إلى الشخص المناسب. تصبح التعليقات مركزية، ويسهل تتبع التعليقات، وينتقل التعاون من الفوضى إلى التنسيق - لا مزيد من رسائل البريد الإلكتروني الضائعة أو الملاحظات الضائعة.

تصوَّر علاقات المهام، وتتبع التقدم المحرز، وتجنب التأخير باستخدام تبعيات المهام في ClickUp

مع مهام ClickUp، يمكنك القيام بكل هذا وأكثر.

علاوة على ذلك، يمكنك جدولة المهام وتعيين التذكيرات وإدارة تخصيص الموارد في الوقت الفعلي من خلال جدول زمني واضح للإنتاج.

حافظ على تنظيم مقاطع الفيديو الخاصة بمنتجك وحافظ على إنتاجيتك مع ClickUp Reminders

قالب إنتاج الفيديو الخاص بـ ClickUp

بالإضافة إلى إدارة المهام القوية، تقدم ClickUp قوالب جاهزة للاستخدام وقابلة للتخصيص تسهّل هيكلة مشاريع الفيديو المعقدة.

خذ قالب إنتاج الفيديو الخاص ب ClickUp على سبيل المثال

قالب إنتاج الفيديو ClickUp

مصمم للمبتدئين والمحترفين المتمرسين، حيث يوفر كل ما يلزم لتنظيم وإدارة كل مرحلة من مراحل الإنتاج.

يصبح تحديد الأهداف، وجدولة الموارد، وتتبع التقدم المحرز طبيعة ثانية.

لذا، سواء كنت تنتج فيديو واحد للشركة أو سلسلة كاملة، فإن قالب إنتاج الفيديو من ClickUp يحافظ على سير عملك منظماً ومتسقاً.

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تطبيق فيديوهات المنتج في استراتيجية التسويق

🎥 حقيقة ممتعة: حول 91% من الشركات تستخدم التسويق عبر الفيديو كاستراتيجية أساسية.

ولا عجب في ذلك - فقد ثبت أن محتوى الفيديو يعزز الوعي بالعلامة التجارية، ويزيد من العملاء المحتملين، ويزيد من المبيعات.

لذلك، دعنا نتعمق في كيفية دمج فيديوهات المنتجات بسهولة في قنواتك التسويقية وتتبع نجاحها.

يعني دمج مقاطع الفيديو عبر قنوات تسويقية متعددة دمج محتوى الفيديو الخاص بك في منصات مثل وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني وحتى الإعلانات الرقمية.

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الاستراتيجيات الرئيسية لدمج الفيديو

1. وسائل التواصل الاجتماعي

شارك مقاطع قصيرة ولافتة للنظر على Instagram وTikTok وFacebook وTwitter. استخدم الميزات الخاصة بالمنصة مثل Reels على Instagram أو Stories على Facebook لجذب المزيد من الأنظار إلى المحتوى الخاص بك.

📌مثال: تعرض قصص جلوسييه على إنستجرام عروضًا توضيحية سريعة للمكياج ترتبط بالموقع الإلكتروني لسهولة التسوق.

2. الموقع الإلكتروني

قم بتضمين مقاطع الفيديو في الأماكن التي تحقق أكبر قدر من التأثير - العروض التوضيحية للمنتجات على الصفحات المقصودة، أو مقاطع الفيديو التوضيحية التي تسلط الضوء على الميزات الرئيسية، أو شهادات العملاء لبناء الثقة.

📌مثال: تستخدم آبل مقاطع الفيديو التوضيحية على صفحات منتجاتها لإعطاء المشترين المحتملين نظرة تفصيلية على كل ميزة.

3. التسويق عبر البريد الإلكتروني

قم بإضفاء الإثارة على الرسائل الإخبارية من خلال تضمين معاينات الفيديو مع زر "شاهد الآن" الذي يرتبط بفيديو أطول.

📌مثال: غالبًا ما تتضمن حملات Airbnb عبر البريد الإلكتروني مقاطع فيديو تشويقية قصيرة وجذابة حول الميزات الجديدة أو نصائح السفر، مما يؤدي إلى محتوى أكثر تعمقًا على موقعها الإلكتروني.

4. قناة يوتيوب

أنشئ قناة على يوتيوب لمحتوى أطول مثل البرامج التعليمية ومراجعات المنتجات ولمحات من وراء الكواليس. قم بالترويج المتقاطع لمقاطع الفيديو الخاصة بك على يوتيوب على قنوات أخرى للحصول على وصول إضافي.

📌مثال: تتميز قناة GoPro على يوتيوب بمحتوى ودروس تعليمية مغامرة من إنشاء المستخدمين، والتي تروج لها الشركة على منصاتها الاجتماعية الأخرى.

5. الإعلانات المدفوعة

قم بتشغيل إعلانات الفيديو المستهدفة على المنصات الاجتماعية مثل فيسبوك أو يوتيوب أو حتى إعلانات جوجل لجذب فئات سكانية محددة.

📌📌مثال: تستهدف إعلانات الفيديو الخاصة بشركة Nike على YouTube عشاق الرياضة برسائل تحفيزية وعروض توضيحية للمنتجات.

6. تسويق المحتوى

ادمج مقاطع الفيديو التعليمية في منشورات المدونة لمنح القراء المزيد من القيمة وزيادة المشاركة.

📌📌مثال: يقوم HubSpot بتضمين مقاطع فيديو توضيحية في مدوناتهم، مما يعزز المحتوى ويحسن الاحتفاظ بالمشاهدين.

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قياس نجاح مقاطع الفيديو الخاصة بالمنتج

إذن، لقد قمت بإنشاء فيديو رائع للمنتج. ماذا نفعل الآن؟

حان الوقت لقياس نجاحه!

أفضل طريقة لقياس الفعالية هي تتبع المقاييس الرئيسية التي تكشف عن كيفية تفاعل المشاهدين مع المحتوى الخاص بك.

عدد المشاهدات : ضع في اعتبارك أن هذه هي درجة شعبية الفيديو الخاص بك - فهي تُظهر عدد المرات التي ضغط فيها الأشخاص على زر التشغيل. تذكّر أن عدد المشاهدات يختلف حسب المنصة (يحسب يوتيوب عدد المشاهدات بعد 30 ثانية، بينما يحسب فيسبوك بعد 3 ثوانٍ فقط). ويعني عدد المشاهدات المرتفع أن الفيديو الخاص بك يصل إلى جمهور عريض

: ضع في اعتبارك أن هذه هي درجة شعبية الفيديو الخاص بك - فهي تُظهر عدد المرات التي ضغط فيها الأشخاص على زر التشغيل. تذكّر أن عدد المشاهدات يختلف حسب المنصة (يحسب يوتيوب عدد المشاهدات بعد 30 ثانية، بينما يحسب فيسبوك بعد 3 ثوانٍ فقط). ويعني عدد المشاهدات المرتفع أن الفيديو الخاص بك يصل إلى جمهور عريض معدل التشغيل : يخبرك هذا المقياس النسبة المئوية للأشخاص الذين يضغطون على زر التشغيل عند مشاهدة الفيديو الخاص بك. إذا كان معدل التشغيل منخفضًا، فحاول نقل الفيديو الخاص بك إلى مكان أكثر بروزًا على الصفحة أو قم بتعديل الصورة المصغرة والنص المحيط به

: يخبرك هذا المقياس النسبة المئوية للأشخاص الذين يضغطون على زر التشغيل عند مشاهدة الفيديو الخاص بك. إذا كان معدل التشغيل منخفضًا، فحاول نقل الفيديو الخاص بك إلى مكان أكثر بروزًا على الصفحة أو قم بتعديل الصورة المصغرة والنص المحيط به التفاعل : يُظهر التفاعل مقدار ما يشاهده مشاهدو الفيديو الخاص بك، مما يمنحك إحساسًا بمدى جاذبية المحتوى الخاص بك. ابحث عن الأنماط في نقاط الانقطاع لتحديد الأقسام التي قد تحتاج إلى تشديدها

: يُظهر التفاعل مقدار ما يشاهده مشاهدو الفيديو الخاص بك، مما يمنحك إحساسًا بمدى جاذبية المحتوى الخاص بك. ابحث عن الأنماط في نقاط الانقطاع لتحديد الأقسام التي قد تحتاج إلى تشديدها نسبة النقر إلى الظهور (CTR) : تبيّن نسبة النقر إلى الظهور (CTR) عدد المشاهدين الذين تابعوا دعوتك لاتخاذ إجراء، مثل النقر على الصفحة المقصودة. يشير ارتفاع نسبة النقر إلى الظهور إلى أن رسالة الفيديو الخاص بك تلقى صدى وتحث على اتخاذ إجراء

: تبيّن نسبة النقر إلى الظهور (CTR) عدد المشاهدين الذين تابعوا دعوتك لاتخاذ إجراء، مثل النقر على الصفحة المقصودة. يشير ارتفاع نسبة النقر إلى الظهور إلى أن رسالة الفيديو الخاص بك تلقى صدى وتحث على اتخاذ إجراء معدل التحويل : هذا هو المقياس النهائي للنجاح. فهو يتتبع عدد المشاهدين الذين أصبحوا عملاء بعد مشاهدة الفيديو الخاص بك، والذي يمكن أن يكون مؤشرًا رائعًا لمدى فعالية الفيديو الخاص بك في زيادة المبيعات

: هذا هو المقياس النهائي للنجاح. فهو يتتبع عدد المشاهدين الذين أصبحوا عملاء بعد مشاهدة الفيديو الخاص بك، والذي يمكن أن يكون مؤشرًا رائعًا لمدى فعالية الفيديو الخاص بك في زيادة المبيعات المشاركات الاجتماعية: المشاركة تعني الاهتمام! يكشف هذا المقياس مدى إعجاب جمهورك بالمحتوى الخاص بك من خلال مشاركته مع الآخرين. إنها طريقة رائعة لتعزيز الوعي بالعلامة التجارية والوصول إلى مشاهدين جدد

اقرأ أيضًا: إنشاء استراتيجية اتصالات تسويقية قاتلة: دليل خطوة بخطوة استخدم ### استخدم ClickUp لتتبع مقاييس الفيديو وتحليلها

بصفتك قائد مشروع، فإن وجود رؤية في الوقت الفعلي لتقدم إنتاج الفيديو يجعلك مديرًا أفضل.

مع لوحات كانبان الخاصة ب ClickUp تحصل على طريقة بديهية ومرئية لمراقبة كل مرحلة من مراحل المشروع. من خلال تنظيم المهام في أعمدة مثل "المهام التي يجب القيام بها" و"قيد التنفيذ" و"قيد المراجعة" و"تم"، يمكنك أن ترى في لمحة سريعة أين يقف كل جزء من المشروع.

تكييف سير عملك بسهولة مع الأولويات المتغيرة ومراحل مشروع فيديو المنتج

ولكن هذا ليس كل شيء لوحات معلومات ClickUp تجعل أيضًا تتبع مقاييس الفيديو الخاص بك أمرًا سهلاً.

يمكنك إعداد لوحات معلومات مخصصة لمراقبة المقاييس الرئيسية مثل عدد المشاهدات، ومعدل التشغيل، ومعدل التفاعل، ونسبة النقر إلى الظهور، ومعدل إكمال الفيديو، ومعدل التحويل، ومعدل الارتداد، والوقت الذي تستغرقه الصفحة في مكان واحد.

تصوّر مشروع فيديو منتجك باستخدام لوحات كانبان من ClickUp

⚡ الميزة: تُعد هذه النظرة المركزية للبيانات مثالية لتوسيع نطاق إنتاج المحتوى، حيث تساعدك على اكتشاف الاتجاهات بسرعة، وقياس ما ينجح وإجراء تعديلات فورية على استراتيجية الفيديو الخاصة بك.

أضواء، كاميرا، كليك أب

إليك الأمر: أنت تريد برنامج إنتاج فيديو يبسّط حياتك ويساعد جميع أعضاء فريقك على البقاء متزامناً.

هذا هو السبب في أن وجود منصة مركزية للتواصل وتخزين وتنقيح مقاطع الفيديو الخاصة بمنتجك سيغير قواعد اللعبة.

كلما أطلقنا منتجًا جديدًا أو عرضًا ترويجيًا جديدًا، يقوم فريق التصميم الجرافيكي لدينا بإرسال المواد الإبداعية من خلال ClickUp. وبدلاً من التنقل بين رسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات، يمكنني فقط التعليق على المستند، مما يجعل العملية أكثر كفاءة. توفر لي ميزة التعليق في ClickUp حوالي 50% من وقتي بسهولة.

كالين سميث، ديجز

مع ClickUp، أصبح إنشاء الفيديو سهلاً من البداية إلى النهاية.

يمكنك تخطيط جميع مشاريعك وتنظيمها وإدارتها في مكان واحد. ميزات مثل التسجيل والتحرير موجودة في التطبيق مباشرة، مما يتيح لك إنتاج مقاطع فيديو عالية الجودة دون الحاجة إلى مجموعة من الأدوات المختلفة.

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الأسئلة المتداولة (FAQs)

كم يجب أن تكون مدة الفيديو الإعلاني للمنتج؟

يعتمد الطول المثالي للفيديو الإعلاني للمنتج على نوعه والجمهور المستهدف. بشكل عام، يجب أن تتراوح مدته بين 30 إلى 90 ثانية. عادةً ما تستغرق العروض التوضيحية للمنتجات من 60 إلى 90 ثانية، ولكن المنتجات المعقدة قد تتطلب ما يصل إلى دقيقتين.

من الأفضل أن تتراوح مدة مقاطع الفيديو المخصصة ما بين 70 إلى 90 ثانية، بينما يمكن أن تتراوح مدة مقاطع الفيديو التعليمية من دقيقتين إلى 4 دقائق، حسب درجة تعقيدها. نظرًا لأن متوسط فترة الانتباه يبلغ 8 ثوانٍ فقط وحوالي 20% من المشاهدين ينقطعون عن مشاهدة الفيديو خلال أول 10 ثوانٍ، فإن جذب الانتباه مبكرًا أمر بالغ الأهمية.

🧠 هل تعلم؟

يبلغ متوسط مدى انتباه البالغين 8 ثوانٍ فقط، وحوالي 20% من المشاهدين سينقرون على الإعلان خلال أول 10 ثوانٍ من أول 10 ثوانٍ. لذا، اجذب الانتباه بسرعة.

ما الذي يجب تضمينه في فيديو المنتج؟

يجب أن يسلط الفيديو الخاص بالمنتج الضوء على الميزات والفوائد الرئيسية للمنتج وجاذبيته بطريقة تلقى صدى لدى الجمهور. ابدأ بمقدمة موجزة عن المنتج توضح ميزاته وفوائده الأساسية. قم بتضمين عرض توضيحي يعرض المنتج، مع لقطات مقربة لوظائفه. أضف لقطات لنمط الحياة لتوضيح حالات الاستخدام الواقعية وإضفاء طابع الارتباط. صور مرئية عالية الجودة وشهادات العملاء لتعزيز المصداقية والمشاركة. اختتمه بعبارة قوية تحثك على اتخاذ إجراء، مثل "تسوق الآن"، مع الحفاظ على أسلوب مرئي متسق يعكس هوية علامتك التجارية.

ما الذي يجب أن أدرجه في استراتيجية تسويق منتجات الفيديو الخاصة بي؟

يجب أن تركز استراتيجية تسويق منتجات الفيديو الشاملة على فهم الجمهور المستهدف، وتحديد الأهداف، وتقديم المحتوى عبر منصات مختلفة لإشراك المشاهدين بفعالية.

يجب أن تتضمن استراتيجية تسويق منتجات الفيديو الفعالة فهم الجمهور المستهدف، وتحديد أهداف واضحة، وتوزيع المحتوى بفعالية عبر المنصات. ابحث عن جمهورك لتحديد الخصائص الديموغرافية والتفضيلات والتحديات التي تواجههم. طوّر أنواعًا متنوعة من المحتوى مثل العروض التوضيحية والشهادات ومقاطع الفيديو التعليمية ومقاطع الفيديو من وراء الكواليس. قم بتضمين سرد القصص التي تربط بين المشاعر وتحل المشاكل، مدعومة بمرئيات مقنعة. وزع مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وقم بتضمينها على المواقع الإلكترونية، ودمجها في حملات البريد الإلكتروني أو الإعلانات المدفوعة. قم دائمًا بتضمين دعوة واضحة لاتخاذ إجراء، وشجع على اتخاذ إجراءات محددة مثل زيارة موقعك الإلكتروني أو الشراء. وأخيرًا، قم بقياس النجاح من خلال مقاييس مثل معدلات المشاركة ونسب النقر إلى الظهور والتحويلات؛ وقم بتحسين استراتيجيتك بناءً على هذه الرؤى.