كيفية تحقيق النتائج باستخدام استراتيجية الفيديو المخصص

هل تريد معرفة سر صناعة مقاطع الفيديو التي يحبها جمهورك؟ لا يتعلق الأمر فقط بالمحتوى الرائع؛ بل يتعلق بجعل المشاهد يشعر بالتميز.

وهنا يأتي دور الفيديو المخصص. تخيل مقطع فيديو يرحب بالعميل بالاسم، ويعرض المنتجات التي قد يكون مهتمًا بها بناءً على مشترياته السابقة، ويقدم توصيات مخصصة. الأمر يشبه وجود مندوب مبيعات مخصص لكل مشاهد.

لا عجب إذن أن التواصل عبر الفيديو يغيّر قواعد اللعبة في التسويق الرقمي. سنتحدث في هذه التدوينة عن إنشاء استراتيجية فيديو مخصصة، وسنستكشف كيف يمكن أن تغير طريقة التواصل لديك وتجعل جمهورك يعود إليك مرة أخرى للحصول على المزيد.

ما هو الفيديو المخصص؟

يتجاوز الفيديو المخصص مجرد إضافة الاسم إلى مقطع فيديو - إنه يتعلق بإنشاء تجربة مصممة خصيصًا تخاطب المشاهد الفردي مباشرةً.

التخصيص حلول تسويق الفيديو تلبية احتياجات العملاء واهتماماتهم وتفضيلاتهم المحددة. فكّر في الملابس المصممة حسب الطلب بدلاً من الملابس العامة ذات الإنتاج الضخم. فهي تناسب تمامًا وتترك انطباعًا دائمًا.

على عكس مقاطع الفيديو القياسية ذات المحتوى العام، تدرك مقاطع الفيديو المخصصة أن كل مشاهد مميز ويستحق تجربة فريدة من نوعها. تقدم مقاطع الفيديو هذه محتوى شخصي وجذاب باستخدام بيانات مثل الأسماء والمواقع وسجل الشراء وسلوك التصفح.

يمكنك استخدام رسائل الفيديو المخصّصة في أي مرحلة من مراحل رحلة العميل، بدءًا من التفاعل الأول مع العميل المحتمل وحتى تعزيز العلاقات الحالية.

تُعد مقاطع فيديو سبوتيفاي المغلفة في نهاية العام من سبوتيفاي مثالاً ممتازًا على إنشاء محتوى فيديو مخصص لتعزيز العلاقات مع العملاء. تُظهر مقاطع الفيديو المخصصة هذه لمستخدمي التطبيق أنواعهم المفضلة والأغاني والفنانين الأكثر استماعًا.

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لا أقصد التفاخر، ولكن يمكنك أيضًا أن تتعلم شيئًا أو اثنين حول إنشاء استراتيجية فيديو تذهل جمهورك المستهدف من ClickUp. إليك ما يقوله الناس عن مقاطع الفيديو الخاصة بنا:

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نستخدم الفكاهة للتواصل بشكل أفضل مع جمهورنا. بالإضافة إلى أن استخدام نفس الشخصيات للعب أدوار مختلفة يساعد على بناء شعور بالألفة.

فوائد مقاطع الفيديو المخصصة

يقدم محتوى الفيديو المخصص العديد من المزايا التي يمكن أن تعزز جهودك التسويقية بشكل كبير. فيما يلي فوائده الخمس الرئيسية:

معدلات مشاركة أعلى

يتفاعل المشاهدون مع الفيديو عندما يشعرون أنه مخصص لهم. تجذب مقاطع الفيديو المخصصة الانتباه من خلال مخاطبة المشاهدين بالاسم والتعرف على تفضيلاتهم والتحدث إلى احتياجاتهم. هذه اللمسة الشخصية يمكن أن تزيد من التفاعل وتؤدي إلى نسب نقرات أعلى إلى الظهور، وأوقات مشاهدة أطول، وزيادة التفاعل مع المحتوى الخاص بك.

زيادة معدلات التحويل

رسائل الفيديو المخصصة مقنعة. توجه مقاطع الفيديو هذه العملاء المحتملين بشكل طبيعي إلى مسار المبيعات من خلال تقديم حلول ذات صلة. سواءً كان ذلك لتشجيع شخص ما على شراء منتجك أو التسجيل للحصول على خدمة أو حجز عرض توضيحي مقاطع الفيديو المخصصة تحفز على اتخاذ إجراء وتعزز معدلات التحويل.

تجربة عملاء محسّنة

يتوقع العملاء من العلامات التجارية أن تفهمهم وتقدم لهم محتوى مناسبًا وفي الوقت المناسب. تُظهر مقاطع الفيديو المخصصة لجمهورك أنك خصصت وقتًا لتلبية احتياجاتهم، مما يؤدي إلى تجربة عملاء أكثر إيجابية.

هذا الاهتمام المخصص يمكن أن يعزز ولاء العملاء، مما يجعلهم أكثر عرضة للعودة إلى عمليات الشراء أو التفاعل في المستقبل.

الاستفادة القصوى من بيانات العملاء

تجمع كل شركة بيانات العملاء، ولكن لا يستفيد منها الجميع بفعالية. تعمل مقاطع الفيديو المخصصة على تحويل تلك البيانات إلى أصول قيّمة من خلال استخدامها لـ إنشاء محتوى هادف وملائم. تسمح لك البيانات مثل سجل الشراء السابق أو سلوك التصفح أو المعلومات الديموغرافية بصياغة مقاطع فيديو تتناسب مع كل فرد.

الاحتفاظ بالعملاء بشكل أقوى

تساعد حلول تسويق الفيديو المخصصة في الحفاظ على تفاعل العملاء لفترة طويلة بعد البيع الأولي. من خلال تقديم محتوى مخصص - توصيات متابعة أو عروض حصرية أو رسائل مخصصة - يمكنك تعزيز العلاقات طويلة الأمد.

تُظهِر مقاطع الفيديو هذه لعملائك أنهم ليسوا مجرد رقم آخر، مما يمكن أن يحسن معدلات الاحتفاظ بالعملاء بشكل كبير ويشجع على تكرار الأعمال.

تجذب مقاطع الفيديو المخصصة الانتباه، وتبني الثقة، وتعزز المشاركة، وتحقق نتائج مفيدة لعملك.

أنواع مقاطع الفيديو المخصصة

تتعدد أنواع مقاطع الفيديو المخصّصة التي صُمم كل منها لإشراك المشاهدين في مراحل مختلفة. دعنا نفصل بعض أنواع مقاطع الفيديو المخصصة.

مقاطع الفيديو المدرجة ديناميكيًا

هذه هي مقاطع فيديو مسجلة مسبقًا مع عناصر نائبة لعناصر مخصصة مثل الأسماء أو المواقع أو توصيات المنتجات. يتم إدراج العناصر ديناميكيًا بناءً على معلومات المشاهد، مما يخلق تجربة مشاهدة فريدة من نوعها.

فيديوهات الجمهور المقسّم

يتضمن هذا النهج إنشاء إصدارات فيديو مختلفة لشرائح محددة من الجمهور استنادًا إلى التركيبة السكانية أو الاهتمامات أو السلوك. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء نسخة واحدة من الفيديو للعملاء الجدد وأخرى للعملاء المتكررين.

مقاطع الفيديو المخصصة بالكامل

هذا هو الشكل الأكثر تقدمًا من أشكال التخصيص، حيث تنشئ المنصات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مقاطع فيديو فريدة لكل مشاهد.

يتم تصنيف مقاطع الفيديو المخصصة أيضًا على النحو التالي:

فيديو بنمط الصور الشخصية: هذا الشكل غير الرسمي، الذي غالبًا ما يتم التقاطه باستخدام الهاتف الذكي أو كاميرا الويب، يخلق اتصالاً شخصيًا أكثر. وهي مثالية لرسائل الشكر أو التحية أو التحديثات السريعة للشركة، وتضيف مقاطع الفيديو بنمط الصور الذاتية لمسة من الأصالة

هذا الشكل غير الرسمي، الذي غالبًا ما يتم التقاطه باستخدام الهاتف الذكي أو كاميرا الويب، يخلق اتصالاً شخصيًا أكثر. وهي مثالية لرسائل الشكر أو التحية أو التحديثات السريعة للشركة، وتضيف مقاطع الفيديو بنمط الصور الذاتية لمسة من الأصالة فيديو مشاركة الشاشة: مثالي للدروس والعروض التقديمية, مقاطع الفيديو التدريبية ودعم العملاء، تعرض مقاطع فيديو مشاركة الشاشة شاشة الكمبيوتر لتوضيح العمليات أو تطبيقات البرامج أو الشرائح بشكل مرئي. وهي لا غنى عنها للمحتوى التعليمي الذي يتطلب وسائل مساعدة مرئية

مثالي للدروس والعروض التقديمية, مقاطع الفيديو التدريبية ودعم العملاء، تعرض مقاطع فيديو مشاركة الشاشة شاشة الكمبيوتر لتوضيح العمليات أو تطبيقات البرامج أو الشرائح بشكل مرئي. وهي لا غنى عنها للمحتوى التعليمي الذي يتطلب وسائل مساعدة مرئية الفيديو الهجين: امزج بين أفضل ما في العالمين مع مقاطع الفيديو المختلطة. ابدأ بمقدمة شخصية أو تعليق شخصي، ثم انتقل بسلاسة إلى مشاركة الشاشة للحصول على توضيحات مفصلة. هذا التنسيق فعال بشكل خاص في البرامج التعليمية الجذابة أو العروض التوضيحية للمنتجات، أو لمحات عامة شاملة عن الخدمة، حيث تكون اللمسة الشخصية والمعلومات المتعمقة ضرورية

كيفية إنشاء مقاطع فيديو مخصصة

قد يبدو إنشاء مقاطع فيديو مخصصة أمرًا شاقًا، ولكن باستخدام الأدوات المناسبة، يكون الأمر ممتعًا. دعنا نطلعك على خطوات إنشاء مقاطع فيديو فعالة ومخصصة.

الخطوة 1: خطط للمحتوى الخاص بك

ابدأ بتحديد جمهورك وأهدافك. ما الرسالة التي تريد نقلها، ومن الذي تتحدث إليه؟

هنا يأتي دور أدوات مثل انقر فوق في متناول يديك. ClickUp هي منصة شاملة لإدارة المشاريع تعمل على تبسيط إنتاج الفيديو الخاص بك.

يمكنك استخدام مستندات ClickUp لتبادل الأفكار وتنظيم نصك. تسمح لك ميزات ClickUp التعاونية بجمع المدخلات من فريقك في الوقت الفعلي، مما يسهل ضبط رسائلك بحيث تتم تغطية كل التفاصيل.

قم بتحويل نصوص الفيديو الخاصة بك إلى قصص آسرة باستخدام ClickUp Docs

سواء كان الأمر يتعلق بصياغة عروض المبيعات المستهدفة أو البرامج التعليمية المفصلة للعملاء، فإن السيناريو المخطط له جيدًا هو العمود الفقري للفيديو المخصص. وتساعدك ClickUp Docs على تخطيط هذا النص المثالي.

باستخدام ClickUp Docs يمكنك:

ربط مستنداتك بالمهام بسلاسة، وإنشاء سير عمل ديناميكي

تحرير المستندات مع فريقك في الوقت الفعلي، مما يضمن أن الجميع على نفس الصفحة

احصل على الإلهام الإبداعي وحسِّن كتابتك باستخدام اقتراحات الذكاء الاصطناعي

قم بتنسيق مستنداتك باستخدام العناوين والقوائم والجداول وكتل التعليمات البرمجية

تتبع التغييرات التي تم إجراؤها على مستنداتك والعودة إلى الإصدارات السابقة إذا لزم الأمر

وفِّر الوقت والجهد باستخدام قوالب معدة مسبقاً لأنواع مختلفة من المستندات

الجمع بين قوة المستندات واللوحات البيضاء للعصف الذهني والتعاون المرئي

إضافة حقول مخصصة لتتبع معلومات محددة وتنظيم المحتوى الخاص بك

الخطوة 2: اكتب نصك باستخدام الذكاء الاصطناعي

لا يجب أن تستغرق كتابة نص برمجي وقتاً طويلاً لأن لديك ClickUp AI. استخدم ClickUp Brain لإنشاء نصوص مخصصة لجماهير محددة. ويمكنه صياغة المواد التسويقية بسرعة، بما في ذلك نصوص البريد الإلكتروني ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي ونسخة الموقع الإلكتروني، مما يضمن توافق محتوى الفيديو عبر جميع المنصات.

جعل مقاطع الفيديو الخاصة بك أكثر جاذبية مع ClickUp Brain

يمكنك أيضًا حث الذكاء الاصطناعي على تكييف النغمة والرسائل استنادًا إلى بيانات العملاء الفردية، مما يجعل كل نص برمجي يبدو فريدًا وملائمًا. هذا ليس كل شيء! يمكنك أيضًا استخدام ClickUp Brain من أجل تلخيص مقاطع الفيديو .

الخطوة 3. العصف الذهني والتعاون

لست متأكدًا من كيفية البدء في إنشاء مقاطع فيديو مخصصة أو تحتاج إلى أفكار جديدة؟ استخدم ClickUp Whiteboards لتبادل الأفكار مع فريقك بطريقة مرئية جذابة. يمكنك تخطيط شخصيات العملاء، ووضع الخطوط العريضة للمفاهيم الإبداعية، وتتبع تدفق استراتيجية الفيديو المخصصة بصريًا في مكان واحد.

تُعدّ لوحات ClickUp Whiteboards أداة تعاون مرئية قوية. يمكنك إنشاء خرائط ذهنية ومخططات انسيابية من أجل تنظيم أفكارك . بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تضمين المهام والمستندات للاحتفاظ بكل ما يتعلق بالمشروع في مكان واحد.

العصف الذهني والتخطيط لمقاطع الفيديو المخصصة الخاصة بك دون عناء مع ClickUp Whiteboards

تعاون في الوقت الفعلي مع فريقك، وقم بالعصف الذهني والتخطيط معًا بسلاسة. قم بسحب العناصر وإفلاتها لإعادة ترتيب السبورة البيضاء بسهولة، واستخدم الموصلات لربط المهام والمستندات والعناصر الأخرى بصريًا للحصول على نظرة عامة واضحة لمشروعك.

الخطوة 4: التصور باستخدام القصص المصورة

قبل تصوير الفيديو الخاص بك، استخدم لوحة العمل لتخطيط العناصر المرئية. قوالب لوحة القصة المصورة تحدد بوضوح وبشكل مرئي كل مشهد ولقطة وفكرة، مما يمنحك صورة كاملة لمشروعك قبل أن تضغط على زر التسجيل.

يمكنك بسهولة مشاركة لوحة العمل مع فريقك وجمع الملاحظات وإجراء تعديلات سريعة.

لوحة القصة المصورة قالب ClickUp Storyboard هي أداة مثالية لتنظيم وتصور مشاهد الفيديو المخصص لك. فهو يتيح لك تقسيم كل لحظة من الفيديو، مما يضمن الوضوح والاتساق في رسالتك ومرئياتك.

تصور تدفق مقاطع الفيديو المخصصة الخاصة بك باستخدام قالب ClickUp's Storyboard من ClickUp

الجزء الأفضل؟ يتم تخزين كل شيء في ClickUp، حتى تتمكن من ربط المهام بسلاسة، وتحديد المواعيد النهائية، وتتبع التقدم المحرز إلى جانب لوحة العمل.

الخطوة 5: أنشئ الفيديو الخاص بك

بمجرد أن يصبح السيناريو الخاص بك جاهزًا، حان الوقت لإضفاء الحيوية عليه باستخدام انقر فوق المقاطع . تقوم هذه الأداة بتسجيل مقاطع الفيديو وتحريرها بسرعة، مما يسهل تخصيص المحتوى لكل مشاهد. سواء كنت تسجيل عرض تقديمي أو عرضًا توضيحيًا لمنتج أو رسالة شكر أو عرضًا ترويجيًا للمبيعات، فإن المقاطع تبسّط العملية وتضمن تجربة سلسة.

باستخدام ClickUp Clips، أصبح تسجيل مقاطع الفيديو وتدوينها ومشاركتها أمرًا في غاية السهولة. يمكنك أيضًا ترك تعليقات على مقاطع الفيديو، وتحويلها إلى مهام، وحتى البحث في مقاطع الفيديو عن معلومات محددة.

كل مقطع منظم بدقة داخل مشروعه، مما يسهل العثور على مقاطع الفيديو ذات الصلة لحملات المبيعات المختلفة.

أنشئ مقاطع فيديو مخصصة مذهلة باستخدام أدوات تحرير ClickUp Clips سهلة الاستخدام

بالإضافة إلى ذلك، يقوم ClickUp Clips Hub بتخزين جميع مقاطعك المسجلة في موقع مركزي واحد لسهولة الوصول إليها.

إليك بعض الميزات البارزة في ClickUp Clips:

تسجيل مجاني للشاشة بدون علامة مائية

النسخ التلقائي الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي مع الطوابع الزمنية والمقتطفات

تضمين مقاطع الفيديو مباشرة في ClickUp أو مشاركة الروابط العامة أو تنزيل ملفات الفيديو

التعليق على مقاطع الفيديو لإثارة المناقشات حول المحتوى

تحويل مقاطع الفيديو إلى مهام وتعيينها لأعضاء الفريق لتحفيز العمل

البحث في نصوص الفيديو لتحديد تفاصيل معينة

إدارة جميع مقاطع الفيديو وتنظيمها في "مركز المقاطع" لتسهيل الوصول إليها

تجعل هذه الميزات من ClickUp Clips أداة قوية لتعزيز الإنتاجية والتعاون من خلال الفيديو.

الخطوة 6: إدارة إنتاج الفيديو بكفاءة

قم بإدارة سير عمل إنتاج الفيديو بالكامل باستخدام قالب إنتاج الفيديو من ClickUp

هذا القالب قالب إنتاج الفيديو ClickUp هو الحل المتكامل لتحويل الأفكار الإبداعية إلى مقاطع فيديو مصقولة. يساعدك هذا القالب على البقاء منظمًا وإدارة المهام وتتبع المواعيد النهائية بدءًا من مرحلة ما قبل الإنتاج وحتى التعديلات النهائية.

سواء كنت تنتج حملة تسويقية أو سلسلة يوتيوب أو تعمل على مشروع عميل، يمنحك القالب خارطة طريق واضحة - تحدد أهدافًا واضحة، وتنظم مهام ما قبل الإنتاج، وتحدد جدولاً زمنيًا لموارد الإنتاج.

بمجرد اكتمال تخصيص الفيديو الخاص بك، حان الوقت لمشاركته! استخدم قالب جدول نشر ClickUp لوسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم وجدولة مقاطع الفيديو الخاصة بك عبر منصات مختلفة. يمكنك تخطيط جميع منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي وتتبعها، مما يضمن لك التسليم في الوقت المناسب والتواصل المتسق مع هذا القالب.

قالب مشاركة وسائل التواصل الاجتماعي ClickUp

مكان استخدام مقاطع الفيديو المخصصة

توفر مقاطع الفيديو المخصصة فرصًا لا حصر لها لتعزيز التواصل ومشاركة العملاء في إعدادات التسويق والأعمال التجارية. فهي تساعد في إنشاء اتصال أعمق مع جمهورك.

دعنا نستكشف حالات الاستخدام الرئيسية التي يمكن أن تحدث فيها مقاطع الفيديو المخصصة تأثيرًا كبيرًا:

فيديوهات الترحيب

الانطباعات الأولى مهمة، ومقاطع الفيديو الترحيبية المخصصة هي طريقة رائعة لبدء العلاقة مع العميل بشكل صحيح.

تخيل عميلاً جديدًا يتلقى مقطع فيديو يرحب به بالاسم ويعرفه بالميزات أو الخدمات المحددة التي اشترك فيها.

على سبيل المثال، قد ترسل إحدى منصات التجارة الإلكترونية مقطع فيديو ترحيبي يعرض المنتجات المتعلقة بأول عملية شراء للعميل، مما يجعله يشعر بأنه مميز.

فيديوهات التوصية بالمنتجات

هل سبق لك أن تسوّقت عبر الإنترنت وشاهدت اقتراحات بناءً على مشترياتك السابقة؟ الآن، تخيل ذلك في شكل فيديو.

على سبيل المثال، إذا اشترى أحد العملاء مؤخرًا زوجًا من أحذية الجري، يمكنك أن ترسل له مقطع فيديو مخصصًا يسلط الضوء على الملحقات المطابقة أو المعدات التكميلية - مع تضمين اسمه وتفضيلاته في المحتوى.

فيديوهات الشكر

في بعض الأحيان، تقطع كلمة "شكرًا" بسيطة شوطًا طويلاً. يمكنك إرسال مقاطع فيديو مخصصة للشكر بعد قيام العميل بالشراء أو الاشتراك في خدمة ما أو حتى حضور ندوة عبر الإنترنت.

يمكنك مخاطبة المشاهد شخصيًا وشكره على تصرفه لخلق اتصال أكثر صدقًا.

على سبيل المثال، قد ترسل شركة SaaS مقطع فيديو مخصصًا تشكر فيه المشتركين الجدد، وتوضح الخطوات التالية، وتظهر تقديرها لاختيارهم لمنتجهم.

فيديوهات دعوة الفعاليات

سواء أكنت تستضيف ندوة عبر الإنترنت أو إطلاق منتج أو مؤتمر، يمكن أن يؤدي فيديو دعوة مخصص لحدث ما إلى زيادة معدلات الحضور بشكل كبير. قم بمخاطبة المدعوين بالاسم والإشارة إلى تفاصيل مثل مجال عملهم أو تفاعلاتهم السابقة لإضفاء طابع الحصرية على الدعوة.

على سبيل المثال، إذا كنت تروّج لفعالية برمجيات، فيمكنك إرسال مقاطع فيديو مخصصة تسلط الضوء على الجلسات أو المنتجات الأكثر صلة باهتمامات كل مدعو.

فيديوهات التوعية بالمبيعات

يمكن أن يكون التخصيص هو الفرق بين التجاهل وإتمام الصفقة في المبيعات. تعد مقاطع فيديو التوعية بالمبيعات مثالية لاختراق الضوضاء وبناء علاقة مع العملاء المحتملين.

على سبيل المثال، يمكنك إرسال مقطع فيديو مخصص للعميل المحتمل، حيث يمكنك معالجة التحديات الخاصة بشركته، وشرح كيف يمكن لمنتجك أو خدمتك أن تساعده، وحتى الإشارة إلى المحادثات أو نقاط الاتصال السابقة. تجذب الرسالة الشخصية الانتباه وتظهر أنك قمت بواجبك المنزلي.

فيديوهات حملات البريد الإلكتروني

تضمين مقاطع فيديو مخصصة مقاطع فيديو في بريدك الإلكتروني يمكن للحملات أن تعزز معدلات الفتح والنقر إلى الظهور. قم بتحية المستلمين بالاسم، وتلبية احتياجاتهم المحددة، وتقديم رسالة تبدو وكأنها مصممة خصيصًا لهم، مما يجعل رسائلك الإلكترونية أكثر جاذبية وتأثيرًا.

لنفترض أن عميلاً اشترى مؤخراً جهاز كمبيوتر محمولاً جديداً. يمكنك إرسال بريد إلكتروني مخصص مع فيديو يعرض الملحقات المتوافقة مثل حقيبة الكمبيوتر المحمول والماوس وسماعات الرأس.

يمكن أن يسلط الفيديو الضوء على فوائد كل ملحق ويتضمن رسالة مخصصة مثل، "لاحظنا أنك اشتريت مؤخراً الكمبيوتر المحمول الجديد. تحقق من هذه الملحقات التي يجب اقتناؤها لتحسين تجربتك."

فيديوهات التدريب والفيديوهات التعليمية

بالنسبة لشركات B2B أو مقدمي الخدمات، يمكن تخصيص مقاطع فيديو تدريبية مساعدة العملاء على التنقل في منتجك أو خدمتك بناءً على حالة الاستخدام الفريدة الخاصة بهم. وسواء كنت تقوم بتأهيل أعضاء الفريق الجدد أو تقدم تدريبًا متقدمًا للعملاء القدامى، تضمن مقاطع الفيديو هذه أن يكون المحتوى ملائمًا وجذابًا.

على سبيل المثال، تقدم إحدى شركات البرمجيات أداة معقدة لإدارة المشاريع، وقد قامت مؤخرًا بتأهيل عميل جديد في مجال التسويق.

بدلاً من إرسال برنامج تعليمي عام، تقوم الشركة بإنشاء فيديو تدريبي مخصص لهذا العميل.

يمكن لرسالة الفيديو المخصصة أن تخاطب العميل بالاسم وتوضح كيفية استخدام ميزات الأداة ذات الصلة بشكل خاص بفريق التسويق، مثل تتبع الحملة وإدارة تقويمات المحتوى والتعاون مع فرق العمل عن بُعد.

قم بتعظيم استراتيجية الفيديو المخصصة الخاصة بك باستخدام ClickUp

التجارب المخصصة هي مفتاح التميز في التسويق عبر الفيديو. ومقاطع الفيديو المخصصة هي إحدى أقوى الطرق للتواصل مع جمهورك.

مع ClickUp، أصبح إنشاء مقاطع فيديو مخصصة أسهل من الفطيرة التي يضرب بها المثل. من صياغة البرامج النصية إلى تسجيل مقاطع الفيديو وإدارتها، ClickUp هي منصتك المثلى لتسويق الفيديو المخصص.

بالإضافة إلى ذلك، مع قوالب ClickUp الجاهزة، يمكنك تبسيط العملية بأكملها، وجعل أفكارك تنبض بالحياة بشكل أسرع، وإنشاء مقاطع فيديو في غضون ثوانٍ.

إذاً، ماذا تنتظر؟ اشترك مجانًا مع ClickUp اليوم وانتقل باستراتيجية تسويق الفيديو الخاصة بك إلى المستوى التالي.