نصائح ClickUp للمستخدمين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتبا

إخلاء المسؤولية: يهدف هذا المقال إلى توفير معلومات عن أدوات واستراتيجيات الإنتاجية. ولا يهدف إلى أن يكون بديلاً عن الاستشارة الطبية المتخصصة أو التشخيص أو العلاج لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو أي حالة صحية أخرى.

كيف يبدأ المرء في كتابة مدونة عن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) وينتهي به المطاف بعد خمسة عشر دقيقة على صفحة ويكيبيديا الخاصة بجاك بلاك، وهو في حالة من الذه

أنا أدرك تمامًا المفارقة في الأمر، يا رفاق:

نعم، هذا وصف دقيق تمامًا لمدى سهولة فقدان خمسة عشر دقيقة من الوقت المنتج دون أن أدرك ذلك، بالنسبة لي كشخص بالغ يعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

لولا صوت إشعار ClickUp الذي أعادني إلى الواقع، لربما كنت غارقًا في مقال إخباري مثير بعنوان "هكذا يبدو أطفال مدرسة الروك الآن 😱" قبل أن أصاب بالذعر لغبائي الشديد لأنني فقدت الإحساس بالوقت مرة أخرى.

لحسن حظي، الإشعارات ليست الميزة الوحيدة في ClickUp التي ساعدتني في إدارة أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والتفوق في الوظيفة التي أحبها. بالتعاون مع بعض زملائي في ClickUp الذين يعانون أيضًا من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، قمنا بتجميع أفضل النصائح والحيل لمساعدة المزيد من الأشخاص على الاستفادة من هذه المنصة لإدارة أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وتحقيق النجاح في العمل.

ADHD: انسَ ما سمعت

أصبح مصطلح "ADD"، على غرار مصطلحي "OCD" أو "bipolar"، مصطلحًا عاميًا غريبًا حديثًا يستخدم بدلاً من الصفات العادية مثل "سريع التشتت" أو "منظم للغاية" أو "متقلب المزاج".

على الرغم من النوايا الحسنة، فإن المبالغة في وصف الحالة المرضية تؤدي إلى نشر المفاهيم الخاطئة وتخفيف حدة هذه الاضطرابات أكثر مما تساهم في تطبيعها.

ADHD — الذي لم يعد يُعرف طبياً باسم "ADD" — هو أحد أكثر الاضطرابات المعرفية التي تعاني من الوصم الاجتماعي، مما يجعل من الصعب على الأفراد التعرف عليه والحصول على تشخيص واستكشاف خيارات العلاج والكشف عنه للآخرين. تشمل بعض الصور النمطية الأكثر شيوعاً ما يلي:

❌ ADHD هو شيء يمكنك التغلب عليه مع تقدمك في العمر

❌ يظهر اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بشكل أساسي لدى الصبية الصغار

❌ ADHD هو مصطلح فاخر يعني "فرط النشاط" أو "عدم القدرة على التركيز"

❌ ADHD ليس اضطرابًا على الإطلاق، بل هو نقص في الانضباط

بصفتي امرأة بالغة شديدة الحماس، ومركزة جدًا على ما أريد، وربما مفرطة في الانضباط في بعض الأحيان، يمكنني بثقة أن أرفض تلك القائمة مع تقديم الأدلة:

لحسن حظ 4.4 مليون بالغ مصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في الولايات المتحدة، قد تكون الأيام التي يشكك فيها الناس في شرعية اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى البالغين معدودة. تحقق حركة التنوع العصبي، وهي مبادرة تهدف إلى دعم وتقبل الأشخاص الذين يعانون من صعوبات معرفية أو عصبية تتراوح من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه إلى اضطراب طيف التوحد في جميع جوانب الحياة، خطوات كبيرة لتمكين الأشخاص مثلي داخل مكان العمل وخارجه.

كيف يبدو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى البالغين

عندما تم تشخيص إصابتي باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) (الذي كان يُسمى آنذاك "اضطراب نقص الانتباه") في سنتي الأولى في المدرسة الثانوية، شعرت بالارتياح لتلقي مساعدة إضافية في بعض المواد الدراسية، ولكن لم يكن معروفًا على نطاق واسع أن أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه تؤثر على الشخص خارج الفصل الدراسي. كان والداي، مثل الكثيرين في ذلك الوقت، يخطئون في تفسير الصعوبات المرتبطة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في المنزل على أنها عصيان صريح. لم يدركوا أن تأخري المزمن، ورفضي الملحوظ للاستماع، ومشاكل النوم، أو سوء التواصل كانت في كثير من الأحيان نتيجة لاضطراب يحتاج إلى أدوات إنتاجية أفضل لمرضى اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، وليس نتيجة لكوني أداة. *

في النهاية، ستؤثر عليك هذه الأمور، وستواجه لومًا شديدًا وعقوبات على أشياء تستجيب بشكل أفضل للعلاج. وهذا سبب آخر يجعل أسطورة ADHD التي تعني "شباب غير منضبط" مضحكة (بشكل ساخر 🙃).

كل هذا أثر على الطريقة التي كنت أنظر بها إلى اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، أو بالأحرى، على سوء فهمي له، حتى أواخر العشرينات من عمري. لكنني ممتن لأنني فهمت في النهاية حقيقة تشخيصي؛ فالكثير من البالغين الذين قد يستفيدون من علاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ما زالوا يسيئون تفسير الأعراض القابلة للتحسين على أنها عيوب شخصية، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تفاقم الأمور

إليك كيف تظهر الأجزاء الصعبة من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدي:

ضعف الإحساس الطبيعي بالزمن، مما يجعل من الصعب تحديد مقدار الوقت الذي مر، والمدة التي تستغرقها الأمور، وما إلى ذلك.

غالبًا ما تنسى الأشياء، وتضعف ذاكرتك بالنسبة لأنواع معينة من المعلومات

التركيز الشديد على الأشياء التي تثير اهتمامي، مما يعني أنني قد أغفل التفاصيل الدقيقة أو المهام المطلوبة مني تمامًا في حالة من التشتيت الشديد

أواجه صعوبة في التواصل شفهياً في بعض الأحيان لأن ذهني يقفز إلى أشياء تبدو مرتبطة ببعضها في ذهني، ولكنها مربكة للآخرين

لأنني سأكون في مأزق كبير في حياتي إذا تركت كل هذه الأعراض تتغلب عليّ، يجب أن أتخذ خطوات كل يوم لتقليل تدخل أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وتحمل مسؤولية عقلي. مثل الكثيرين، تم تلقيني أن أكتب كل شيء، وأضع تذكيرات لأتذكر الأشياء، وأنشئ طريقة تنظيمية مستدامة أستمتع بها.

المثير للسخرية هو أنه عندما تعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فإن تتبع جميع هذه الأدوات المختلفة لمساعدتك على تتبع الأمور قد يكون أمرًا صعبًا.

هذا هو بالضبط السبب الذي جعل ClickUp يغير حياتي.

إدارة إنتاجيتك باستخدام ClickUp

عندما بدأت العمل في ClickUp، كان عليّ بطبيعة الحال إتقان استخدام المنصة لأتمكن من أداء مهامي. مثل العديد من المستخدمين الجدد، شعرت في البداية ببعض الارتباك بسبب الكم الهائل من الأدوات والميزات والتكاملات المتاحة لي، ولكن أفضل ما شجعني على المضي قدمًا هو الثقة بنفسي والعثور على أفضل طريقة للعمل تناسبني.

نظرًا لأن ClickUp مصمم ليبدو ويشعر ويعمل بطريقة تناسب أسلوب العمل الفريد لكل فرد، فقد أحببت أنه لا توجد طريقة خاطئة لتكون منتجًا، خاصةً كشخص لا يميل إلى التفكير "داخل الصندوق". ونظرًا لأن كل ما قد تحتاجه للإنتاجية موجود في مكان واحد، فقد اختفى التحدي المثير للسخرية المتمثل في فقدان تتبع الأدوات المصممة لإبقائك على المسار الصحيح.

أجريت استطلاعًا شمل بعض زملائي في ClickUp، من مديري التسويق إلى خبراء دعم العملاء، لمعرفة الميزات التي تساعدهم في إدارة أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه الأكثر إزعاجًا. وبفضل رؤاهم، جمعت النصائح التالية التي تساعدك على إتقان استخدام ClickUp بالطريقة التي تناسبك!

مفتاح الميزة الخاصة:

🗂️ = التنظيم

⏰ = إدارة الوقت

🧠 = تذكر الأشياء

🔍 = الاهتمام بالتفاصيل

1️⃣ = التركيز على شيء واحد في كل مرة

نصيحة 1: اعثر على طريقة العرض المفضلة لديك

يساعد في: 🗂️ 🧠

هنا يبدأ كل شيء. خذ الوقت الكافي لعرض المساحات والمجلدات والقوائم في كل طريقة عرض قبل البدء. سواء كنت تفضل الجداول أو التخطيط المرئي أو القوائم أو اللوحات، ستعرف أنك وجدت طريقة العرض المناسبة عندما تقول في نفسك: "الحمد لله، هذا منطقي"

يعتمد الكثير من الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه على البصر بشكل كبير ويحققون النجاح من خلال الاتساق. إذا كان هذا ينطبق عليك، فإن وجود العديد من الخيارات حول كيفية عرض مهامك وأولوياتك يضمن أنك ستجد طريقة عرض تتيح لك البدء.

نصيحة 2: ثبّت شريط المهام

يساعد في: ⏰ 🧠 1️⃣

إذا كانت المهام بعيدة عن الأنظار، فمن السهل أن تنساها عندما تكون شديد التركيز على شيء آخر. لذا، فإن تثبيت علبة المهام أمر ضروري.

كل يوم، أقوم بإضافة المهام التي يجب إنجازها اليوم وغدًا؛ وهذا يساعدني على التركيز على مهمة واحدة في كل مرة وتجنب الشعور بالارتباك بسبب المهام المعلقة. أقوم بتنظيم المهام في صندوق المهام حسب الأولوية عن طريق سحبها وإفلاتها ببساطة. عند النقر على المهمة، ستنتقل إلى صفحتها. عندما أنتهي من المهمة، أقوم ببساطة بمسحها من صندوق المهام وأستمتع بشعور الإنجاز الرائع!

نصيحة 3: قم بتعيين إشعارات مخصصة

يساعد في: ⏰ 🧠

الاعتماد على رسائل البريد الإلكتروني التي لا تنتهي لإعلامي بعبء العمل هو شيء لا أعتقد أنني سأعود إليه أبدًا الآن بعد أن بدأت استخدام ClickUp. كان التعامل المستمر مع صندوق بريد مزدحم وممل أمرًا مشتتًا للانتباه وغير فعال، وأدى إلى تفويتي بعض الإشعارات المهمة في بعض الأحيان.

مع ClickUp، تظهر جميع الإشعارات في مكان واحد ويتم تصفيتها وفقًا لتفضيلاتك الدقيقة. وهي مصممة لتتيح لك معالجة أي شيء على الفور إذا أمكن، أو وضعه في قائمة المهام إذا كان عليك العودة إليه لاحقًا. إنها مهمة جدًا لمساعدتي على التركيز على المهام وضمان عدم تفويت أي شيء بسبب ذاكرتي الضعيفة.

نصيحة 4: استخدم أداة تتبع الوقت

يساعد في: ⏰ 🧠 1️⃣

عندما كنت في الصف السادس، كان لدي مساعد مدرس لمساعدتي في حصة الرياضيات، التي كانت بمثابة كابوس في حياتي. كانت تضع ساعة بيض صغيرة على مكتبي لمساعدتي على الانتباه إلى المدة التي تستغرقها كل مسألة، وعلى الرغم من أنني ما زلت لا أحب الرياضيات، إلا أن هذه الطريقة البسيطة لتتبع الوقت أثبتت أنها مفيدة جدًا لي. وأنا سعيد جدًا لأن ClickUp يقدم ما يعادل ساعة البيض الخاصة بالتعليم الخاص للكبار.

معظمنا ممن يعانون من ADHD يدركون أهمية تتبع الوقت، ولكن الصعوبة تكمن في تذكر القيام بذلك. ما أحبه في أداة تتبع الوقت في ClickUp هو أنها تظهر باللون الأخضر الفاتح في نهاية شريط المهام عندما تكون قيد التتبع الفعلي للوقت، مما يجعل من الصعب تفويتها. نظرًا لأن مفهومي الطبيعي للوقت سيئ للغاية، فقد كان من الضروري بالنسبة لي أن أرى المدة التي تستغرقها الأمور فعليًا حتى أتمكن من تحديد أولويات عملي وتنظيمه وإدارته بشكل أفضل.

نصيحة 5: اعرض تقويم Google في الصفحة الرئيسية

يساعد في: ⏰ 🧠

أنا أحب تقويم Google الخاص بي، وأحب أنني لم أضطر إلى التخلي عنه من أجل استخدام ClickUp. بعد أن استغرقت خمس ثوانٍ فقط لمزامنة مهام ClickUp مع تقويم Google في إعدادات التطبيق، عدت إلى الصفحة الرئيسية لمساحة العمل الخاصة بي وقمت بتشغيل خيار "إظهار التقويم".

في لحظة واحدة، تظهر جميع مهامي اليومية في المقدمة والمركز، مما يقلل من تشتت الانتباه الناتج عن عرض جميع أعمالي الحالية في وقت واحد!

نصيحة 6: أضف حقول مخصصة إلى المهام

يساعد في: 🗂️ 🧠 🔍

الغريب أنني في الواقع أحب التنظيم. أرففي منظمة وتحتوي على العشرات من التذكارات، وخزانتي نظيفة للغاية، ومستلزماتي الفنية دائمًا في مكانها. ما أجد صعوبة في تنظيمه هو الأشياء التي تسبب لي التوتر، مثل أموري المالية أو أعباء العمل. إنها عادة سلبية ساعدني ClickUp بالتأكيد على تحسينها، وتعد الحقول المخصصة جزءًا كبيرًا من ذلك.

الحقول المخصصة هي المكان الذي تنشئ فيه نظام الملفات الخاص بك وتنظم الأشياء بناءً على أي معلومات تريدها. تساعدني هذه الحقول على التأكد من أنني لا أنسى التفاصيل العامة حول مهمة ما قد لا تعلق في ذهني على الفور. كان تعيين الحقول المخصصة للملاحظات الخاصة بالمهام مفيدًا للغاية في البقاء على اطلاع على جميع الأجزاء المتحركة.

يساعد في: 🧠 🔍

يمكن أن تظهر أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في شكل إغفال مستمر أو صعوبة في تذكر تفاصيل معينة. بصفتي كاتبًا، أحتاج إلى متابعة التفاصيل والتعليقات عن كثب دون الاعتماد على ذاكرتي. لقد ساعدتني إمكانية ترك التعليقات المخصصة على المستندات والملفات وغيرها وتلقيها في تتبع التعليقات وتنفيذها في سياقها الصحيح.

ما تمثله التعليقات المخصصة للكتاب، تمثله التدقيق للمصممين: إنها طريقة محددة لترك التعليقات وتلقيها مباشرة على ملفاتك، حتى لا تقلق بشأن الاحتفاظ بالتعليقات في مكان ستنساه بالتأكيد في غضون خمس دقائق. هاتان الأداتان مثاليتان للأعمال التي تتطلب دقة شديدة في التفاصيل والتواصل (ومثاليتان للأشخاص الذين يعتقدون أنهم سيواجهون صعوبة دائمة في هذه الأمور!)

امتلك قدراتك الرائعة

من المثير للغاية أن تكتشف أن الأشياء التي كنت تعتقد أنها عبء قد لا تكون قابلة للتحسين فحسب، بل قد تكون أيضًا أساس بعض مواهبك. باستخدام الأدوات المناسبة، ستدرك أن بعض الأشياء قد لا تأتي لك بشكل طبيعي كما هي بالنسبة للآخرين، ولكنك تتمتع بمواطن قوة مذهلة لا يمكن للآخرين إلا أن يحلموا بها.

أمور مثل الذكاء العالي والكاريزما الطبيعية وكونك موسوعة بشرية متواضعة كلها أمور مرتبطة بعقل ADHD، وهذا شيء يستحق الاحتفال.

لا يمتلك كل شخص مصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه نفس التفضيلات، ولكن هذا هو بالضبط ما يجعل ClickUp أداة مفيدة للغاية: فهي تشجعنا على الاستكشاف والتجربة حتى نجد الحل السحري لشيء لم يكن سهلاً من قبل. في ClickUp، الطريقة الصحيحة لفعل شيء ما هي القيام به بالطريقة التي تناسب احتياجاتك على أفضل وجه..

وهذا نوع من الحرية التي تساعد بعض العقول على الازدهار.

العثور على سير العمل المثالي لعقلك يبدأ بخطوة واحدة. انقر هنا للحصول على عرض توضيحي مفيد حول كيفية بدء استخدام ClickUp!