10 بدائل لـ Pumble للدردشة &؛ التواصل الجماعي في 2025

يوفر العمل مع فريق العمل عن بُعد مزيداً من المرونة وإنتاجية أفضل، ولكن الجانب السلبي الرئيسي هو نقص التواصل. فهو يقلل من الكفاءة ويؤثر على تعاون الفريق واتخاذ القرارات. ولحل هذه المشكلة، أنت بحاجة إلى أداة تواصل جماعية سهلة الاستخدام.

تستخدم العديد من الفرق تطبيق Pumble، وهو تطبيق مجاني للمراسلة الفورية لفرق العمل عن بُعد، والذي يعمل على تبسيط التواصل والإنتاجية. ولكن إليك ما يجب أن تعرفه - على الرغم من أن تطبيق Pumble يحتوي على العديد من الميزات القيمة، إلا أنه يحتوي أيضًا على بعض المشكلات.

على سبيل المثال، يمكن أن تكون أداة البحث غير متناسقة بعض الشيء، ويجد بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم/تجربة المستخدم لا تعجبهم. علاوة على ذلك، لديه تكاملات محدودة، ولا يمكنك تخصيص مساحة العمل بشعارك أو ألوانك. لذا، إذا كنت تستخدم Pumble أو تفكر في استخدامه من أجل /%href/ ، يجب عليك التحقق من أفضل 10 بدائل ل Pumble التي تمت مناقشتها أدناه من أجل /%href/ .

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل بامبل؟

عند البحث عن بدائل Pumble أو /%href/ لمؤسستك، إليك بعض العوامل التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار:

واجهة مستخدم بديهية: يجب أن تحتوي تطبيقات المراسلة الفورية على واجهة مستخدم بديهية لتجربة مستخدم سلسة وقدرات دردشة فورية داخلية

يجب أن تحتوي تطبيقات المراسلة الفورية على واجهة مستخدم بديهية لتجربة مستخدم سلسة وقدرات دردشة فورية داخلية الاستجابة: يجب أن تقدم منصة التواصل عبر الإنترنت تنبيهات فورية للمكالمات والرسائل

يجب أن تقدم منصة التواصل عبر الإنترنت تنبيهات فورية للمكالمات والرسائل دعم العملاء: يمكن أن يكون عدم كفاية دعم العملاء عائقاً كبيراً عند الانتقال بين منصات التواصل

يمكن أن يكون عدم كفاية دعم العملاء عائقاً كبيراً عند الانتقال بين منصات التواصل التخصيص: يجب أن تكون قادرًا على تخصيص أداة التواصل من خلال إضافة شعار الفريق أو تغيير سمة اللون

يجب أن تكون قادرًا على تخصيص أداة التواصل من خلال إضافة شعار الفريق أو تغيير سمة اللون عمليات التكامل: تحقق من التطبيقات التي يمكنك دمجها مع تطبيق التواصل الجماعي لإدارة سير العمل بشكل أفضل

تحقق من التطبيقات التي يمكنك دمجها مع تطبيق التواصل الجماعي لإدارة سير العمل بشكل أفضل خطط التسعير المخصصة: يجب أن تفكر في الدفع مقابل أداة تواصل مع خطط تسعير مخصصة وخيارات قابلية التوسع حسب متطلبات عملك

## أفضل 10 بدائل لـ Pumble لاستخدامها في عام 2024

1. ClickUp

ClickUp هو تطبيق الكل في واحد للفرق لتعزيز الإنتاجية. يمكنك استخدامه كتطبيق مراسلة فورية، وأداة تعاون، و /%href/ . مع /%href/ ، يمكنك بسهولة مراسلة زملائك في العمل في غضون ثوانٍ قليلة باستخدام @mentions، ومشاركة التحديثات، ومناقشة المشاريع، وتبادل الملفات للتعاون الفوري والمباشر.

إدارة جميع اتصالات المشروع وموارده في مكان واحد للتعاون السلس مع ClickUp Chat View

يمكن أن يصبح التواصل صعبًا عندما يشارك العديد من الأفراد، خاصة عندما يعمل بعض أعضاء الفريق عن بُعد. من الضروري إنشاء عملية لضمان بقاء الجميع على نفس الصفحة وعلى نفس الصفحة.

استخدم قالب مصفوفة اتصالات الفريق ومصفوفة الاجتماعات من ClickUp لوضع مبادئ توجيهية واضحة للتواصل وتحسين كفاءة الفريق

يمكنك استخدام قالب مصفوفة اتصالات الفريق ومصفوفة الاجتماعات من ClickUp لإنشاء خطط وإرشادات للتواصل الداخلي. فهو يساعدك على تنظيم محادثات وأنشطة الفريق، وتحديد ثغرات التواصل، وضمان المساءلة.

بشكل عام، فإن مزيج ClickUp الذي يجمع بين الدردشة الداخلية وإدارة المهام ومشاركة الملفات وأدوات التعاون يجعلها منصة مثالية لتنسيق المهام أو مشاركة الأفكار أو تبادل الأفكار أو العصف الذهني للحلول الإبداعية. وعلاوةً على ذلك، تتكامل المنصة مع أكثر من 1000 تطبيق، بما في ذلك أدوات التواصل مثل Slack وZoom وغيرها، بحيث يمكنك العمل بسهولة من شاشة واحدة.

ClickUp أفضل الميزات

بالإضافة إلى المراسلة الفورية، توفر ClickUp جميع الميزات لتبسيط العمل الجماعي وتعزيز الإنتاجية، مما يجعلها واحدة من أفضل أدوات التواصل في مكان العمل .

@@الإشارات في المهام: ضع علامة على زملائك في الفريق مباشرةً داخل المهام باستخدام @الإشارات في عرض دردشة ClickUp لإخطار أعضاء الفريق المعنيين وضمان بقاء الجميع على علم بالمناقشات والتحديثات المتعلقة بالمهام

ضع علامة على زملائك في الفريق مباشرةً داخل المهام باستخدام @الإشارات في عرض دردشة ClickUp لإخطار أعضاء الفريق المعنيين وضمان بقاء الجميع على علم بالمناقشات والتحديثات المتعلقة بالمهام اللوحة البيضاء: استخدم ClickUp Whiteboard كلوحة افتراضية للعصف الذهني وتصور الأفكار والتعاون في الوقت الفعلي. يمكنك أيضًا استخدام السبورة البيضاء من أجلإنشاء خطط اتصالات المشروعومناقشة الجداول الزمنية للمشروع مع فريقك ورسم المخططات ومشاركة الأفكار

استخدم ClickUp Whiteboard كلوحة افتراضية للعصف الذهني وتصور الأفكار والتعاون في الوقت الفعلي. يمكنك أيضًا استخدام السبورة البيضاء من أجلإنشاء خطط اتصالات المشروعومناقشة الجداول الزمنية للمشروع مع فريقك ورسم المخططات ومشاركة الأفكار المستندات: قم بإنشاء المستندات وتحريرها والتعاون عليها مباشرةً داخل المنصة باستخدام مستندات ClickUp . بفضل خيارات التنسيق الغنية، والتحرير في الوقت الحقيقي، وتتبع سجل الإصدار، يغني ClickUp Docs عن الحاجة إلى أدوات خارجية

مراقبة النشاط على المشاريع والتعليقات وتغييرات الحالة باستخدام طريقة عرض نشاط ClickUp لتصور التقدم ورؤية جميع الأعمال في ذلك الموقع

عرض النشاط: تتبع نشاط الفريق باستخدام عرض النشاط في ClickUp هو مركز مركزي لتتبع نشاط الفريق والتقدم المحرز عبر المهام والمشاريع والمحادثات. يمكنك الاطلاع بسرعة على التحديثات والتعليقات والتغييرات التي أجراها أعضاء الفريق مما يضمن الشفافية والمساءلة داخل الفريق

تتبع نشاط الفريق باستخدام عرض النشاط في ClickUp هو مركز مركزي لتتبع نشاط الفريق والتقدم المحرز عبر المهام والمشاريع والمحادثات. يمكنك الاطلاع بسرعة على التحديثات والتعليقات والتغييرات التي أجراها أعضاء الفريق مما يضمن الشفافية والمساءلة داخل الفريق إدارة المهام: تنظيم المهام، وتحديد الأولويات، وتعيين المسؤوليات، وتتبع التقدم المحرز بكفاءة. مع خيارات التخصيص المتقدمة لطرق عرض المهام، وخيارات التصفية المتقدمة، وميزات الأتمتة، يمكنك إدارة مهام سير العمل بفعالية والبقاء على رأس مشاريعك

قيود ClickUp

يمكن أن يكون مربكًا للمستخدمين لأول مرة بسبب الميزات والتخصيصات المتعددة

يفتقر البرنامج إلى ميزة عقد مؤتمرات الفيديو الأصلية للاجتماعات الافتراضية (على الرغم من أنه يمكنك تسجيل الشاشات). ومع ذلك، يمكنك دمج منصات مكالمات الفيديو المجانية مثل Zoom

أسعار #### ClickUp

يقدم ClickUp أربع خطط تسعير تناسب كل فريق:

مجانية: للأبد

للأبد غير محدودة: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. مايكروسوفت تيمز

via Microsoft Teams أثناء البحث عن بدائل Pumble، يمكنك أيضًا التفكير في Microsoft Teams. وهو عبارة عن منصة مركزية حيث يمكنك الدردشة والاتصال والتعاون مع زملائك في العمل في الوقت الفعلي، مما يحسن إنتاجية الفريق.

يمكنك إجراء مكالمات صوتية ومرئية، وعقد اجتماعات افتراضية، والتعاون في المستندات والمشاريع. بفضل ميزاته وتكاملاته المتعددة الخاصة بالمؤسسات، أصبح Microsoft Teams خياراً مفضلاً للمؤسسات الكبيرة.

أفضل ميزات Microsoft Teams

الوصول إلى سجل دردشة الفريق بسهولة لاستعراض المناقشات السابقة

احصل على 5 جيجابايت من السعة التخزينية في الباقة المجانية، مع إمكانية وصول المستخدمين الذين يدفعون إلى ما بين 10 جيجابايت و1 تيرابايت من السعة التخزينية.

استمتع بوفرة من الميزات الخاصة بالمؤسسات مثل 1 تيرابايت من التخزين السحابي والتطبيقات الإضافية مثل الحجوزات والمخطط ونماذج مايكروسوفت

تخصيص القوالب لتخصيص مساحة العمل الخاصة بك حسب تفضيلاتك

قيود Microsoft Teams

يمكنك إجراء دردشة فيديو لمدة تصل إلى 30 دقيقة فقط مع الإصدار المجاني

تسمح الخطة الأكثر اقتصادًا ب 300 دعوة مستخدم فقط لمساحة عمل، مما يفرض قيودًا على الفرق أو المؤسسات الأكبر حجمًا

يواجه بعض المستخدمين تعقيدات في التسجيل والواجهة

العديد من ميزاته الملائمة للمؤسسات غير ملائمة للفرق الصغيرة والشركات الناشئة

تسعير Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 دولارات لكل مستخدم شهرياً (يتم الدفع سنوياً)

4 دولارات لكل مستخدم شهرياً (يتم الدفع سنوياً) Microsoft 365 Business Basic: 6 دولارات لكل مستخدم شهرياً (يتم الدفع سنوياً)

6 دولارات لكل مستخدم شهرياً (يتم الدفع سنوياً) Microsoft 365 Business Standard: 12.50 دولاراً لكل مستخدم شهرياً (يتم الدفع سنوياً)

تقييمات ومراجعات Microsoft Teams

G2 : 4.3/5 (أكثر من 14,000 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 14,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 9,000+ تقييم)

3. محادثة جوجل

via

_ / href/ _ https://chat.google.com/download/#onboarding جوجل شات /%href/

Google Chat هو تطبيق مراسلة جماعي جيد آخر وأحد أشهر بدائل Pumble. يمكنك وضع علامة على أعضاء فريقك في الرسائل أو المهام المهمة وتمييز الرسائل ذات الصلة بنجمة للإشارة إليها لاحقًا. وهو يوفر تنسيقاً غنياً للنصوص ويتيح تخصيص الرموز التعبيرية وصور GIF للتواصل المخصص.

يمكنك أيضًا إنشاء مساحات منفصلة في Google Chat لمناقشة تحديثات المشروع أو التعاون. علاوة على ذلك، يمكنك دمج مساحة عمل جوجل أدوات مثل Gmail وGmail وDrive والتقويم والاجتماع لتبسيط التعاون والإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Google Chat إمكانات مشاركة الملفات، مما يتيح لك مشاركة المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية مع الزملاء بسهولة.

أفضل ميزات محادثة Google Chat

تكامل تطبيقات الإنتاجية الأخرى مثل Asana وWorkday وJira

إنشاء مساحات مناقشة مخصصة لفرق ومشاريع محددة

مشاركة ملفات تصل سعتها إلى 200 ميغابايت بسلاسة على Google Chat

تخصيص إعدادات الإشعارات للبقاء على اطلاع على الرسائل أو الإشارات أو التحديثات الجديدة، مما يضمن عدم تفويت الاتصالات المهمة حتى عندما لا تستخدم المنصة بشكل نشط

قيود دردشة Google

يبلغ الحد الأقصى لرسائل دردشة Google 4096 حرفًا

لا يمكنك إضافة شركاء خارجيين إلى مناقشات المشروع

تسعير محادثة Google Chat

دردشة Google مجانية للاستخدام الفردي على chat.google.com وتأتي كجزء من اشتراكك في Workspace للاستخدام الاحترافي. خطط تسعير Google Workspace هي:

الشركات المبتدئة: 7.20 دولار أمريكي لكل مستخدم شهريًا (التزام لمدة عام واحد)

7.20 دولار أمريكي لكل مستخدم شهريًا (التزام لمدة عام واحد) الأعمال القياسية: 14.40 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (التزام لمدة عام واحد)

14.40 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (التزام لمدة عام واحد) باقة Business Plus: 21.60 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (التزام لمدة عام واحد)

تقييمات ومراجعات محادثة Google Chat

G2: 4.6/5 (42,000+ تقييم) (Google Workspace)

4.6/5 (42,000+ تقييم) (Google Workspace) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

إذا لم يصل Google Chat إلى قائمتك المختصرة، فإليك بعضًا منها /%href/ _يمكنك التفكير في

4. سكايب

via سكايب أحد البدائل الأخرى في قائمة بدائل Pumble هو Skype، وهو منصة تواصل شعبية على الإنترنت. يمكنك استخدامه للمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو الجماعية وإرسال الرسائل الفورية ومشاركة الملفات. وبفضل واجهته سهلة الاستخدام وتوافقه عبر المنصات، يمكنك استخدام سكايب للتواصل عبر الأجهزة بسلاسة. كما أنه يدعم مشاركة الشاشة للتعاون في الوقت الفعلي، وتسجيل المكالمات، والترجمة المباشرة لتدوين النقاط الرئيسية وعناصر العمل.

سكايب أفضل الميزات

استمتع بالدردشة الجماعية المجانية ومكالمات الفيديو الفردية بصوت وفيديو عالي الجودة

استمتع بالترجمة في الوقت الفعلي لكل من التواصل الصوتي والنصي

استخدم مشاركة الشاشة للحصول على عروض تقديمية وتعاون سلس

انخرط في المراسلة مع ميزات مثل مشاركة الصور والفيديو، والترجمة المباشرة، وأدوات الرسم، وإمكانيات الأسئلة والأجوبة

قيود Skype

يمكن إضافة 250 مشاركاً فقط إلى المكالمات الجماعية

يمكن أن يكون معيبًا، مع ضعف جودة الصوت، وانقطاع المكالمات، وتجمّد الشاشات في كثير من الأحيان

تسعير #### سكايب

مجاناً : للأبد

: للأبد للشركات: تبدأ الاشتراكات من 3 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Skype

G2: 4.3/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 23,000 تقييم) Capterra: 4.2/5 (443 تقييم)

5. ماترموست

via

_ / href/ _https://mattermost.com/ المهم /%href/

ماترموست عبارة عن منصة مراسلة مفتوحة المصدر ذاتية الاستضافة مصممة للتعاون الجماعي الآمن. يمكنك استخدامه لمراسلة الفريق ومشاركة الملفات ومكالمات الصوت والفيديو. وهو يوفر حل اتصال قابل للتخصيص وقابل للتطوير.

واجهته المشابهة تجعله أحد بدائل Pumble الأكثر شعبية. يمكنك المشاركة في الدردشات الشخصية والمناقشات الجماعية، واستخدام الأوامر المائلة، وإرسال رموز تعبيرية وصور GIF مخصصة، ومشاركة شاشتك للتعاون في الوقت الفعلي.

ماترموست أفضل الميزات

إنشاء مهام سير عمل تعاونية وآلية وعمليات تجارية باستخدام قوائم المراجعة المشتركة

تواصل مع البائعين الخارجيين والشركاء وأصحاب المصلحة الآخرين في المشروع بأمان على Mattermost

تجربة واجهة مشابهة لواجهة Slack و Discord

قيود ماترموست

إنه أكثر ملاءمة للعمليات والفرق التقنية

لديه خيارات محدودة للتطبيقات والمكونات الإضافية

تسعير #### ماترموست

مجاني

احترافي : 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

: 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا) مؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات ماترموست

G2: 4.3/5 (328 مراجعة)

4.3/5 (328 مراجعة) Capterra: 4.5/5 (151 تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/134905/undefined/ أهم البدائل **% ! _ ٪nger* Troop Messenger هو برنامج تواصل قوي لفرق العمل وأحد أكثر بدائل Pumble كفاءةً ويهدف إلى تحسين العمل الجماعي والكفاءة. يمكنك استخدام Troop Messenger للمحادثات الفردية مع أعضاء الفريق، وإرسال الرسائل إلى نفسك، ومشاركة الملاحظات الصوتية في الدردشة الجماعية، وإرسال رسائل جماعية.

يمكنك أيضاً إنشاء نافذة دردشة خاصة للمحادثات السرية. ويتيح لك استدعاء الرسائل، وتعيين تذكيرات للرد عليها لاحقاً، وتسجيل الشاشات. علاوة على ذلك، يمكنك بدء محادثات جماعية لمناقشات المشاريع، وإضافة ملاحظات لاصقة، وحذف الرسائل تلقائيًا.

تلبي واجهة Troop Messenger سهلة الاستخدام وميزاته القابلة للتخصيص احتياجات الفريق المتنوعة، مما يجعله خيارًا شائعًا للمؤسسات التي تعزز العمل الجماعي الفعال.

أفضل ميزات برنامج Troop Messenger

ضمان أمان محادثات العمل من خلال التشفير التام بين الطرفين

قم بإجراء محادثات خاصة في وضع الدردشة المتخفي في ميزة نافذة الإرهاق

إرسال رسائل صوتية، على غرار الرسائل الهاتفية العادية

قيود مسنجر القوات

لا توجد وسيلة لتسجيل الاجتماعات

عمليات التكامل محدودة

تسعير #### تسعير برنامج Troop Messenger

القسط: 2.5 دولار لكل مستخدم/شهريًا

2.5 دولار لكل مستخدم/شهريًا المؤسسات: 5 دولارات شهريًا

5 دولارات شهريًا الأعلى: 9 دولارات لكل مستخدم/شهرياً

9 دولارات لكل مستخدم/شهرياً في مكان العمل: تسعير مخصص: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات برنامج Troop Messenger

G2: 4.6/5 (71 تقييمًا)

4.6/5 (71 تقييمًا) Capterra 4.8/5 (15 مراجعة)

7. سناب كومز

via

_/مرجع/ _https://www.snapcomms.com/ SnapComms /%href/

SnapComms عبارة عن منصة تواصل شاملة عبر الإنترنت لتخصيص استراتيجيات التواصل مثل الاتصالات الداخلية والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حالات الطوارئ.

يمكنك صياغة الرسائل من الصفر أو استخدام قوالب التواصل. وبفضل ميزة اللافتات الرقمية، يمكنك تحويل الشاشات الكبيرة إلى لوحات رسائل. كما أنه يوفر ميزات أخرى مثل تنبيهات سطح المكتب، وشاشات التوقف، وشاشات العرض، ومؤشرات التمرير، والاختبارات، والاستطلاعات.

أفضل الميزات #### SnapComms

تشغيله عبر أجهزة متعددة لإمكانية الوصول السلس

الانخراط فياتصال قطري عبر الفرق المختلفة لتعزيز التعاون

استفد من لوحات معلومات الأداء وأدوات إعداد التقارير التفصيلية لتتبع فعالية استراتيجيات الاتصال الخاصة بك

قيود SnapComms

يتم تحديث النظام الأساسي تلقائيًا، مما يجعل من الصعب تتبع التغييرات في الميزات

واجهة الهاتف المحمول ليست الأفضل

تسعير SnapComms

إعلام: تسعير مخصص

تسعير مخصص التفاعل: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات SnapComms

G2: 4.7/5 (60 تقييمًا)

4.7/5 (60 تقييمًا) Capterra: 4.8/5 (تقييمات غير كافية)

8. خلاف

via

_ / href/ _https://discord.com/ Di /%href/ Scord ديسكورد هي منصة تواصل متعددة الاستخدامات معروفة بمجتمعها النابض بالحياة ووظائفها الغنية بالميزات. وهي توفر إمكانيات الدردشة النصية والصوتية والمرئية، مما يجعلها مثالية للمحادثات غير الرسمية والمناقشات الجماعية المنظمة.

يمكنك استخدام خوادمه وقنواته القابلة للتخصيص لإنشاء مساحات مخصصة لمختلف الموضوعات والاهتمامات. ويعزز تكاملها مع منصات الألعاب ودعمها الشامل للبوتات من جاذبيتها، مما يجعلها منصة مفضلة للاعبين والمجتمعات والشركات الصغيرة للتواصل والتعاون والتواصل الاجتماعي.

ديسكورد أفضل الميزات

تميّز مع ميزة Discord للمدعوين فقط، مما يسمح لك بإنشاء مجموعات خاصة ذات وصول محدود من خلال روابط الدعوة من مسؤولي الفريق

تنظيم التواصل بفعالية من خلال إنشاء قنوات قائمة على الموضوعات لمختلف الموضوعات داخل Discord

الانخراط في مكالمات صوتية عامة وتعزيز التعاون التلقائي مع قنوات Discord الصوتية، مما يسهل التواصل في الوقت الفعلي بين أعضاء الفريق

قيود ديسكورد

إنه أكثر ملاءمة لبناء مجتمعات وسائل التواصل الاجتماعي على التواصل الجماعي

قد يكون الوصول إلى سجل الرسائل صعباً

تسعير ديسكورد

مجاني

نيترو أساسي : 2.99 دولار شهريًا

: 2.99 دولار شهريًا نيترو كلاسيك : 4.99 دولار شهرياً

: 4.99 دولار شهرياً تعزيز الخادم : 4.99 دولار شهريًا

: 4.99 دولار شهريًا نيترو: 9.99 دولار شهرياً

تقييمات ومراجعات: #### تقييمات ومراجعات

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: 4.7/5 (240 تقييم)

9. شانتي

via

_ / href/ _https://www.chanty.com/ تشانتي /%href/

Chanty عبارة عن منصة تواصل وتعاون سهلة الاستخدام لفريق العمل تعمل على تبسيط سير العمل وتعزيز الإنتاجية. فهو يتيح لك إرسال الرسائل والملفات الفورية، وتعيين المهام من أي رسالة، وإنشاء مهام جديدة، وتعيين أولويات المهام حتى يكون أعضاء فريقك على نفس الصفحة.

يمكنك أيضاً إنشاء قنوات مختلفة لمهام محددة وتصميم مهام سير العمل لإنجازها. علاوة على ذلك، يدعم Chanty مشاركة الشاشة في الوقت الفعلي لتعزيز التعاون. يمكنك استخدامه لتقليل فوضى البريد الإلكتروني وتعزيز بيئة عمل أكثر إنتاجية.

أفضل ميزات تشانتي

البحث عن أعضاء الفريق بسهولة للوصول إلى سجل الرسائل

تثبيت الرسائل المهمة وإعادة تسمية المحادثات المتعلقة بالمشروع بسهولة

مشاركة محتوى الوسائط الاجتماعية بسلاسة

تحسين سير العمل من خلال طريقة عرض لوحة كانبان الخاصة به

تنظيم المهام وتعيينها وتتبعها بكفاءة داخل المنصة من خلال إمكانات إدارة المهام المدمجة في Chanty

قيود شانتي

قد يكون دعم العملاء بطيئاً

يقدم تكاملات محدودة للتطبيقات

تسعير #### تسعير شانتي

مجاني

الشركات: 3 دولارات لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات شانتي

G2: 4.5/5 (41 تقييم)

4.5/5 (41 تقييم) Capterra: 4.7/5 (34 تقييم)

10. سلاك

via

Sla *[_ck]( https://slack.com/)* Slack هو أداة أخرى شائعة للتواصل الجماعي وإدارة العمل للمؤسسات من جميع الأحجام. وهي توفر أدوات ذكية للمراسلة ومشاركة الملفات وتدعم التكامل مع مختلف تطبيقات الإنتاجية.

يمكنك استخدام قنوات Slack القابلة للتخصيص والمواضيع لتنظيم مناقشات الفريق. علاوة على ذلك، يمكنك التواصل بسهولة مع البائعين أو الوكالات من خلال دعوتهم إلى مناقشات محددة باستخدام Slack Connect.

أفضل ميزات سلاك #### سلاك

تنظيم محادثات لمشاريع أو أقسام محددة باستخدام قنوات في Slack، والتي تعمل كمساحات مخصصة

استخدم ميزة Huddle في سلاك ضمن القنوات للتواصل عبر مكالمات الصوت أو الفيديو ومشاركة الشاشات

الاتصال بسلاسة مع مختلف الأدوات والبرامج من خلال عمليات تكامل واسعة للتطبيقات، ودعم منصات مثل Google Drive وZoom وLoom وتقويم Google وMicrosoft Teams وغيرها

قيود Slack

في إطار الباقة المجانية، يتم إخفاء الرسائل والملفات والمحادثات التي مضى عليها أكثر من 90 يوماً تلقائياً

تسعير سلاك

مجاني

المحترف : 8.75 دولار لكل مستخدم شهرياً

: 8.75 دولار لكل مستخدم شهرياً الأعمال +: 15 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

15 دولارًا لكل مستخدم شهريًا شبكة المؤسسات: أسعار مخصصة

يتوفر Slack AI بتسعير مخصص على رأس كل خطة

تقييمات ومراجعات سلاك

G2: 4.5/5 (أكثر من 32,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 32,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

تعزيز تواصل الفريق باستخدام ClickUp

إذا كنت عالقًا مع Pumble ولا ترى التواصل التعاوني الذي كنت تأمله، فقد حان وقت التغيير! استخدم ClickUp، أحد أفضل بدائل Pumble للمراسلة الفورية بين أعضاء الفريق والتعاون السلس والفعالية إدارة المشاريع .

استفد من إمكانات الدردشة والتعليقات ومشاركة المستندات في الوقت الفعلي في ClickUp للبقاء على اتصال مع زملاء العمل والأصدقاء، والعمل بكفاءة أكبر، والتواصل بشكل أفضل. اشترك في ClickUp مجانًا لتعزيز تواصل الفريق وإنتاجيته من خلال منصة تعاون جماعية كاملة!