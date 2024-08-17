أفضل 10 بدائل لـ Microsoft Copilot لجعل حياتك وسير عملك أسهل في عام 2025

هل يمكنك تذكر الوقت الذي سبق الذكاء الاصطناعي؟ بصراحة، لا أستطيع.

فأنا أستخدم الذكاء الاصطناعي كل يوم تقريباً لكتابة رسائلي الإلكترونية وتلخيص الاجتماعات وإنشاء العروض التقديمية.

ومن بين أدوات الذكاء الاصطناعي المفضلة لديّ التي تعتمد على نماذج لغوية كبيرة، فإن Microsoft Copilot هو أحد أدوات الذكاء الاصطناعي التي أعود إليها بشكل متكرر، خاصةً عندما أستخدم برامج Microsoft 365 الأخرى.

لكن Microsoft Copilot له عيوبه. فهو لا يوفر أي تكامل للأدوات خارج Microsoft 365، ولديه دعم محدود لإنشاء الرموز والمخرجات النصية المتوافقة مع البشر. يمكن أن تكون تقنية الذكاء الاصطناعي بطيئة أيضًا، حيث تعالج بيانات محدودة في المرة الواحدة (يبلغ الحد الأقصى للمعلومات 500 صف في Excel).

وعندها بدأت أتساءل: هل هناك بديل لـ Microsoft Copilot (مع قدرات الذكاء الاصطناعي) يمكنني استخدامه بدلاً من ذلك؟ كان زملائي لطفاء بما فيه الكفاية لمشاركة توصياتهم، وقد جمعتُ بحثي الخاص للتوصل إلى قائمة نهائية.

في هذا الدليل، سأغطي أفضل 10 بدائل ل Microsoft Copilot بالتفصيل وأذكر ميزاتها وفوائدها وقيودها وأسعارها.

ما الذي تبحث عنه في بديل مايكروسوفت كوبيلوت

بالنسبة لتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن Microsoft Copilot ليس سيئاً. ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكن أن تصبح عائقاً في عملك.

على سبيل المثال، لا يمكنه تذكر المحادثات السابقة وليس رائعاً في إنتاج التعليمات البرمجية. بالإضافة إلى ذلك، يبدو إخراجها المكتوب مكتوبًا بشكل واضح بذكاء اصطناعي (فكر في عدم وجود شخصية).

وبناءً على تجربتي، قد يكون من الأفضل لك استخدام بدائل Microsoft Copilot التي تمنحك إمكانيات الذكاء الاصطناعي التالية.

ذاكرة المحادثة على المدى الطويل: ما عانيت منه بشكل خاص مع Microsoft Copilot هو عدم قدرته على استرجاع المعلومات عبر تفاعلات متعددة. يجب أن يكون مساعد الذكاء الاصطناعي المثالي قادرًا على تزويدك بالإجابات ذات الصلة، مع مراعاة المعلومات التي تمت مشاركتها من محادثاتك السابقة

ما عانيت منه بشكل خاص مع Microsoft Copilot هو عدم قدرته على استرجاع المعلومات عبر تفاعلات متعددة. يجب أن يكون مساعد الذكاء الاصطناعي المثالي قادرًا على تزويدك بالإجابات ذات الصلة، مع مراعاة المعلومات التي تمت مشاركتها من محادثاتك السابقة الاستجابات الإنسانية: تشتهر أدوات الذكاء الاصطناعي بطريقتها الخوارزمية المتكررة في الاستجابة للمطالبات. وبما أنني كنت أستخدم Microsoft Copilot للمحتوى، فقد كانت الردود الميكانيكية تمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة لي، وكان عليّ أن أبذل الكثير من الجهد لإضفاء الطابع الإنساني على المحتوى باستمرار

تشتهر أدوات الذكاء الاصطناعي بطريقتها الخوارزمية المتكررة في الاستجابة للمطالبات. وبما أنني كنت أستخدم Microsoft Copilot للمحتوى، فقد كانت الردود الميكانيكية تمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة لي، وكان عليّ أن أبذل الكثير من الجهد لإضفاء الطابع الإنساني على المحتوى باستمرار إضفاء الطابع الشخصي: يفتقر Microsoft Copilot إلى الشخصية. أعلم أنه شيء غريب أن أقوله عن نموذج ذكاء اصطناعي، ولكن يجب أن يفهم مساعد الذكاء الاصطناعي بشكل عام أسلوبك الفريد في الكتابة ونبرة صوتك ومفرداتك، وأن يكون قادرًا على تكرارها دون أن يبدو عامًا

يفتقر Microsoft Copilot إلى الشخصية. أعلم أنه شيء غريب أن أقوله عن نموذج ذكاء اصطناعي، ولكن يجب أن يفهم مساعد الذكاء الاصطناعي بشكل عام أسلوبك الفريد في الكتابة ونبرة صوتك ومفرداتك، وأن يكون قادرًا على تكرارها دون أن يبدو عامًا خصوصية البيانات : أشارت فوربس إلى إلى أن مايكروسوفت تدّعي أنها تقدم "حماية البيانات التجارية مجانًا" لمستخدمي الأعمال الذين سجلوا الدخول باستخدام معرف مايكروسوفت إنترا، مما يضمن عدم حفظ بيانات الدردشة الخاصة بهم واستخدامها في التدريب. ومع ذلك، لا تمتد هذه الحماية إلى المستخدمين الفرديين لـ Microsoft Copilot Pro

: أشارت فوربس إلى إلى أن مايكروسوفت تدّعي أنها تقدم "حماية البيانات التجارية مجانًا" لمستخدمي الأعمال الذين سجلوا الدخول باستخدام معرف مايكروسوفت إنترا، مما يضمن عدم حفظ بيانات الدردشة الخاصة بهم واستخدامها في التدريب. ومع ذلك، لا تمتد هذه الحماية إلى المستخدمين الفرديين لـ Microsoft Copilot Pro كفاءة الترميز: قدرات مايكروسوفت Copilot في الترميز غير متناسقة. وعلى الرغم من أنه يمكن أن يقدم اقتراحات مفيدة، إلا أن هناك أخطاء في الكود البرمجي، وتعتمد جودة المخرجات بشكل كبير على قدرة المطور على المطالبة بدقة

وبناءً على ذلك، إليك 10 بدائل لـ Microsoft Copilot عليك تجربتها.

أفضل 10 بدائل لـ Microsoft Copilot

1. ClickUp (الأفضل لإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع)

أنشئ المحتوى، ولخص مهامك، وتتبع تقدمها، واحصل على تحديثات فورية مع ClickUp Brain

تكمن قوة ClickUp في الحل الشامل، وهو حل ممتاز لإنشاء المحتوى وإدارة المشاريع.

أستخدمه بانتظام لإنشاء المهام وتعيينها وتتبعها والتعاون في المشاريع مع فريقي. فالأمر أشبه باستخدام مجموعة من التطبيقات المختلفة - ولكن في مركز واحد مركزي مع واجهة بديهية - وهو الآن أسهل في الاستخدام مع مساعد الذكاء الاصطناعي من ClickUp, ClickUp Brain .

مع ClickUp Brain، توفر المنصة دعمًا ذكيًا ومخصصًا للفرق من جميع الأحجام (حتى لو كنت جيشًا من شخص واحد). وتحقق الأداة ذلك من خلال أتمتة سريعة البرق واستجابات إنسانية ذكية. قم بإقرانها مع أتمتة ClickUp وسيكون لديك مساعد قوي يمكنه أتمتة جميع المهام المتكررة المزعجة.

التركيز على العمل العميق وترك الأمور المتكررة لأتمتة ClickUp Automation

جزئي المفضل؟ يمكنك أيضاً استخدام أداة كاتب الذكاء الاصطناعي لتوليد الأفكار وإنشاء الخطوط العريضة للمقالات، وكتابة المحتوى من خلال ClickUp Brain_وهذا يجعلها مثالية أداة إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي لمعظم المستخدمين. وهناك المزيد. لا تفوتك أي تحديثات مهمة مع ClickUp Chat. فهو يتيح لك الدردشة والتعيين والتواصل ومشاركة المرفقات والتحديثات على مستوى الشركة في الوقت الفعلي مع فريقك.

بالإضافة إلى ذلك، فإن القوالب المخصصة مثل قالب العصف الذهني ClickUp اجعل من السهل توليد الأفكار ومناقشتها مع فريقك - مما يخلق مساحة تعزز التعاون والابتكار.

قالب العصف الذهني ClickUp

تم تصميم هذا القالب من أجل الكفاءة والابتكار، وهو مصمم لتحقيق الكفاءة والابتكار، حيث يلتقط الأفكار بفعالية ويسهل تكامل التعليقات بسلاسة. سواء كنت تقوم بإطلاق منتجات جديدة أو تخطط لأحداث جديدة أو ببساطة تحفز الإبداع، فإنه يمكّن فريقك من تحقيق المزيد من خلال توفير طرق عرض مخصصة مثل:

عرض القائمة لجمع الأفكار لوقت لاحق

عرض الجدول الزمني لتنظيم الأفكار حسب الأولوية والجهد المطلوب

عرض القسم لإنشاء مساحات مخصصة للعصف الذهني لفرق محددة

عرض حسب المراحل لتخطيط تلك الأفكار وتنفيذها خطوة بخطوة

طريقة عرض الأولويات لترتيب الأفكار الأكثر أهمية للتركيز عليها

انقر فوق أفضل الميزات

تصور الجداول الزمنية للمشروع والتبعيات والأولويات مع طرق عرض ClickUp قم بتقسيم المهام المعقدة إلى خطوات يمكن التحكم فيها من خلال المهام الفرعية التي ينشئها الذكاء الاصطناعي عبر مهام النقر فوق المهام إنشاء حقول مخصصة لبيانات محددة للمشروع (مثل المقاولين من الباطن والميزانيات)

مراجعة المستندات والصور والمخططات والتعليق عليها باستخدام انقر فوق التدقيق إجراء العمليات الحسابية للتقديرات والكميات والمواد باستخدام انقر فوق تقديرات الوقت العمل في وقت واحد مع فريقك من خلال التحرير والتعاون في الوقت الفعلي عبر مستندات ClickUp استخدم المستندات المصممة مسبقًاقوالب ClickUp لمختلف أنواع المشاريع (مثل الإنشاءات وإدارة العملاء)

الوصول إلى المشاريع وإدارتها أثناء التنقل باستخدام تطبيق الهاتف المحمول

تواصل مع أدوات أخرى عبر عمليات تكامل سهلة لتحسين سير عملك

قيود ClickUp

الوصول الكامل إلى ClickUp Brain يتطلب خطة مدفوعة

تسعير #### ClickUp

خطة مجانية

غير محدودة: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain: إضافة إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهرياً

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 6,700 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,600 تقييم)

2. IBM Watson Studio (أفضل أداة ذكاء اصطناعي متعددة اللغات للمطورين)

via

%IBM Watson Studio%

أحب أن أكون مدللاً للخيارات، وهذا هو السبب في أن IBM Watson Studio هو أحد أفضل البدائل لـ Microsoft Copilot، في رأيي - إذا كنت مطورًا، هذا إذا كنت مطورًا.

إليك ما أعنيه: تجمع المنصة أدوات مفتوحة المصدر (PyTorch وTensorFlow) مع أدوات IBM القائمة على التعليمات البرمجية أو أدوات علوم البيانات المرئية (دفاتر Jupyter، R، Scala). وهذا يجعلها واحدة من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للمطورين والمحللين لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها وإدارتها.

واتسون ستوديو أفضل الميزات

التعاون عبر دورة حياة الذكاء الاصطناعي بأكملها، بدءًا من الإنشاء وحتى النشر والمراقبة

التكامل مع أطر العمل المفضلة لديك مثل PyTorch و TensorFlow و scikit-learn، باستخدام Python أو R أو Scala

أتمتة بناء النماذج وتوفير الوقت، خاصةً إذا كنت جديدًا في هذا المجال

تنظيف وتشكيل البيانات دون عناء باستخدام محرر واتسون المرئي

تطوير النماذج بصريًا باستخدام IBM SPSS Modeler، مما يجعل الذكاء الاصطناعي في متناول الجميع

تتبع أداء النموذج وتحسينه وإنصافه بعد النشر

قيود استوديو واتسون

تختلف التكاليف بناءً على استخدامك، لأن Watson Studio خدمة قائمة على السحابة

قد لا يزال البدء في استخدام الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات يمثل تحديًا للمبتدئين تمامًا، على الرغم من الأتمتة المقدمة

ضع في اعتبارك إمكانية الانغلاق على النظام البيئي السحابي لشركة IBM Cloud بسبب تكامله مع الأطر مفتوحة المصدر

أسعار استوديو Watson Studio

مجاني

احترافي: 1.02 دولار أمريكي/ساعة للوحدة-الساعة

تقييمات ومراجعات استوديو واتسون

G2: 4.2/5 (162 تقييم)

Capterra: لا توجد مراجعات كافية

3. تابنين (أفضل مساعد ذكاء اصطناعي للمطورين)

via

_ / href/ _https://www.youtube.com/watch?v=ABN-JgMNCNg Tabnine /%href/

Tabnine هو في الأساس رفيق ترميز مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يسمح للمستخدمين بكتابة التعليمات البرمجية بشكل أسرع من خلال اقتراح سطور الترميز التالية. إنه يشبه وجود شخص يعرف أسلوبك في البرمجة جيداً، ويمكنه التعامل مع كل الأشياء المملة والمتكررة.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يعمل مع أي لغة برمجة أو محرر أكواد تستخدمها.

وهذا يجعل Tabnine أحد أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة لتطوير البرمجيات .

ومع ذلك، فهي ليست كلها سحرية. فجودة اقتراحاته تعتمد على مدى تعقيد الشيفرة ومقدار المعلومات التي يجب أن يعمل بها. فكلما كان الرمز أقل تعقيدًا، زادت قدرة Tabnine على المساعدة.

أفضل ميزات برنامج Tabnine

إنشاء التعليمات البرمجية بكفاءة وأتمتة المهام المتكررة

دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للحصول على الدعم طوال رحلة التطوير الخاصة بك

اختبر اقتراحات الأكواد البرمجية المصممة خصيصًا لأسلوبك وسياق مشروعك

حماية الملكية الفكرية من خلال بيانات التدريب المنسقة بعناية

قيود تبنين

يمكن أن تختلف جودة اقتراحات التعليمات البرمجية بناءً على تعقيد التعليمات البرمجية والبيانات المتاحة

قد يؤدي الاعتماد المفرط على أداة الذكاء الاصطناعي إلى إعاقة قدراتك على حل المشكلات

تسعير #### تسعير Tabnine

مجاني

احترافي: 12 دولارًا/مستخدم/شهريًا (مجانًا لمدة 90 يومًا)

المؤسسة: 39 دولارًا/مستخدم/شهريًا

Tabnine التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (40 تقييم)

Capterra: لا توجد مراجعات كافية

4. ChatGPT (الأفضل للردود الشبيهة بالبشر)

via ChatGPT أتذكر عندما انتشر ChatGPT لأول مرة على الإنترنت - كانت صفحتي على LinkedIn مليئة بالأشخاص الذين جربوه (وضحكوا على هلوساته المبكرة).

أنا أستخدم ChatGPT منذ أشهر حتى الآن (خاصةً GPT-4 و4o)، وأحب المجموعة الواسعة من الإضافات المتاحة في متجر GPT. وهذا يتيح لي أن أجعل GPT يؤدي العديد من المهام التي يولدها الذكاء الاصطناعي ضمن واجهة واحدة، مثل كتابة منشور جديد في المدونة، وإنشاء نسخة من الموقع الإلكتروني، وتحديث المحتوى الموجود، وإجراء تحليل البيانات، واختبار الكود الخاص بي.

إحدى ميزاته التي أعجبتني حقًا هي أنه، على عكس Microsoft Copilot، يمكنه تذكُّر المحادثات السابقة وإنشاء مخرجات بناءً على ما يتذكره.

ولكنني ما زلت أعاني من حقيقة أن عدد المطالبات محدود لكل مستخدم. وبصفتي منشئ محتوى، أحتاج إلى أن أكون دقيقًا في مطالباتي، ويحدّ ChatGPT من مدى تعمقي في ذلك. وبمجرد أن أصل إلى الحد الأقصى، يتحول GPT-4 إلى GPT-3.5، وهو ما يشبه الانتقال من التحدث إلى دكتوراه إلى التحدث إلى متدرب مرهق ومثقل بالكافيين.

إذا كان هذا الأمر يزعجك أيضًا، فهناك بدائل ChatGPT التي يمكنها القيام بمهمة مماثلة.

ChatGPT أفضل الميزات

أداء مجموعة واسعة من المهام، بدءًا من الإجابة عن أسئلتك إلى صياغة تنسيقات نصية مبتكرة

تحدث مع GPT 4 واطلب منه إجراء تحليل البيانات، وإنشاء تصميمات، وتلخيص أجزاء كبيرة من المعلومات

الوصول إلى مئات المكوّنات الإضافية المُقدَّمة من المستخدمين من متجر GPT الذي يُغني عن الحاجة إلى إنشاء مطالبات

قيود ChatGPT

يولد ChatGPT في بعض الأحيان معلومات غير صحيحة أو مضللة بسبب افتقاره إلى الخبرة الواقعية واعتماده على بيانات التدريب

يمكن أن يُظهر النموذج تحيزات موجودة في بيانات التدريب الخاصة به، مما يؤدي إلى مخرجات غير عادلة أو تمييزية ضد جمهور معين

غالباً ما يواجه الإصدار المجاني من ChatGPT صعوبة في المهام التي تتطلب الحس السليم أو الفهم الواقعي، بينما يؤدي GPT Plus أداءً أفضل

تسعير #### ChatGPT

مجاني

بلس: 20 دولاراً شهرياً

الفريق: 25 دولاراً شهرياً

ChatGPT التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (554 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (50 مراجعة)

5. كلود (الأفضل لفرق المحتوى)

via

_ / href/ _https://claude.ai/ Claude AI /%href/

كلود AI هو في الأساس مثل ابن عم ChatGPT في المدينة. مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي جيد حقاً في أشياء مثل كتابة منشور مدونة، وإنشاء نسخة لصفحات الويب، وتلخيص المقالات، وإصلاح كتاباتك، وتحديث المحتوى الموجود، والإجابة على الأسئلة، وحتى مساعدتك في البرمجة.

أفضل ما في الأمر أنه، على عكس Microsoft Copilot، لا داعي للقلق بشأن الطلبات الطويلة أو المعقدة للغاية - يمكن لـ كلود التعامل معها جميعًا بفضل ذاكرته التخاطبية الرائعة. يبدو أن أحدهم كان يتناول اللوز.

ولكن، هنا أعتقد أن كلود يفشل مقارنةً بـ Microsoft Copilot: لا يستطيع Claude الوصول إلى الإنترنت في الوقت الحالي، لذا لن يتمكن من العثور على أحدث المعلومات لك كما تفعل بعض أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

أفضل ميزات كلود #### كلود

احصل على وصول مجاني إلى أفضل نموذج مساعد للذكاء الاصطناعي (Claude-2)، وهو أحد أكثر النماذج اللغوية الكبيرة قدرة

الحصول على 100,000 رمز والعمل مع مطالبات أكثر تعقيدًا

تحويل نص من أي طول إلى ملخصات موجزة

قيود كلود

على عكس بعض المنافسين، لا يستطيع Claude الوصول إلى المعلومات من الويب في الوقت الحقيقي ومعالجتها

يفتقر كلود إلى ميزات مثل إنشاء الصور وتحليل البيانات وتصفح الويب

مثل أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى المبنية على نماذج لغوية كبيرة، يمكن لكلود توليد نص قد لا يكون دقيقًا تمامًا ويتطلب تدقيقًا للحقائق

تسعير كلود

مجاني

للمحترفين: 20 دولارًا شهريًا

الفريق: 25 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات كلود

G2: 4.7/5 (22 تقييم)

Capterra: لا توجد مراجعات كافية

اقرأ أيضاً أداة إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي

6. مبسطة (الأفضل لقوالب المحتوى)

via

/مرجع/ https://simplified.com/ Simplified /%href/

إذا كان فريق التسويق الخاص بك يبحث عن بديل لبرنامج Microsoft Copilot، فإن Simplified هو مساعد الذكاء الاصطناعي المثالي لمكان عملك.

لقد أذهلتني مجموعة كبيرة من قوالب الذكاء الاصطناعي للكتابة والصور والتصميم والتحرير وإنشاء الفيديو. الجانب السلبي الوحيد هو أن هناك الكثير من الأدوات المختلفة التي يمكن استخدامها، مما قد يكون مربكًا للجمهور لأول مرة.

أبسط #### أفضل الميزات

تلبية احتياجاتك الإبداعية المتنوعة، من الكتابة بالذكاء الاصطناعي إلى تحرير الفيديو، على واجهة واحدة سهلة الاستخدام

تعاون مع فريقك ووفِّر الوقت من خلال التعليقات والتحرير في الوقت الفعلي

حافظ على هوية متسقة لعلامتك التجارية عبر المنصات من خلال مجموعة من قوالب التصميم والفيديو وكتابة الإعلانات

القيود المبسطة

يمكن أن ينتج مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي أحياناً مخرجات غير كاملة، مما يتطلب تدخلاً بشرياً

مجموعة الأدوات واسعة النطاق، ولكن بعض الميزات تفتقر إلى عمق أدوات الذكاء الاصطناعي المتخصصة

تسعير مبسط

احترافي: 9 دولارات شهرياً

مبسط: 24 دولار/شهرياً

التقييمات والمراجعات المبسطة

G2: 4.6/5 (4.5 ألف تقييم)

كابيترا: 4.7/5 (256 تقييم)

7. Writesonic (الأفضل لكتابة تحسين محركات البحث)

via Writesonic عندما يتعلق الأمر بالكتابة بالذكاء الاصطناعي التي تركز على تحسين محركات البحث، لا يمكن للعديد من الأدوات أن تضاهي أدوات كثيرة أداة Writesonic.

يعد مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي أحد أفضل بدائل Microsoft Copilot لكتابة منشورات المدونة لتحسين محركات البحث، ويحظى بتقييم عالٍ بين محترفي تحسين محركات البحث الذين عملت معهم.

لذا في حين أن بعض الأدوات قد تمنحك بعض الأدوات هراءً مؤسسيًا مثل "فهم الفهم الشامل، ومثبتة مستقبلاً على نطاق واسع"، فإن Writesonic أكثر شبهاً بالبشر في جهدها. ويعمل بشكل جيد مع تنسيقات المحتوى بخلاف المدونات.

يمنحك Writesonic أيضًا روبوت محادثة متقدم، Chatsonic، وهو رائع للصور واستكشاف الموضوعات الشائعة. تحتوي المنصة على واجهة سهلة الاستخدام أيضًا.

ومع ذلك، إذا كانت متطلبات الكتابة الخاصة بك مختلفة، يمكنك التفكير في مراجعة بعض البدائل الكتابية بدلاً من ذلك

أفضل الميزات #### Writesonic

الوصول إلى مكتبة واسعة من قوالب المحتوى لمختلف أنواع المحتوى وإنشاء محتوى مخصص بمطالبات بسيطة

مواءمة المحتوى الذي تم إنشاؤه مع صوت علامتك التجارية من خلال تحميل نماذج صوتية للعلامة التجارية

التحقق من أصالة المحتوى تلقائيًا من خلال مدقق الانتحال المدمج (على الرغم من أنه يوصى بإجراء فحوصات إضافية)

تبسيط سير عملك من خلال دمج أداة الذكاء الاصطناعي مع منصات مثل Zapier ووردبريس

احصل على إجابات على الأسئلة وأنشئ إجابات إبداعية عبر Chatsonic، أداة الذكاء الاصطناعي التحادثية الخاصة ب Writesonic

التحدث مع أي تنسيق ملف، بما في ذلك الصور وملفات PDF ومواقع الويب وحتى المقاطع الصوتية

قيود Writesonic

قد يكون التنقل في مجموعة الميزات الواسعة للمنصة أمرًا صعبًا

يمكن أن يختلف الأداء نظرًا لأن مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي مستضاف على السحابة (على الرغم من أن هذه ليست مشكلة متكررة)

تسعير #### تسعير Writesonic

مجاني

شاتسونيك: 12 دولارًا

فردي: 16 دولارًا

قياسي: 79 دولارًا

تقييمات ومراجعات كتابيسونيك

G2: 4.7/5 (1.9 ألف تقييم)

كابيترا: 4.8/5 (أكثر من 2 ألف تقييم)

8. GitHub Copilot (الأفضل لفرق البرمجيات)

via

GitHub_

كيف ستكون حياة المبرمج بدون GitHub Copilot.

نسمع عن استحواذ الذكاء الاصطناعي على وظائف المطورين، لكن GitHub ربما ينقذ وظائف المطورين من أن تصبح مملة للغاية! (حصلت على هذه النكتة من أحد أصدقائي المطورين)

إليك كيف يعمل: يقترح الذكاء الاصطناعي أسطرًا من التعليمات البرمجية أو حتى وظائف كاملة أثناء الكتابة، بناءً على سياق التعليمات البرمجية ولغة البرمجة التي تستخدمها.

فكّر في الأمر على أنه شريك ترميز على درجة عالية من المهارة يمكنه مساعدتك في المهام المتكررة، واقتراح التحسينات، وحتى تعلم أنماط ترميز جديدة.

إذا كنت تريد أن يركز مطور البرامج لديك على حل المشكلات، فإن برنامج Copilot من GitHub هو الإنتاجية عبر الذكاء الاصطناعي. وهذا يجعله أحد أفضل بدائل Microsoft Copilot للمبرمجين.

GitHub Copilot أفضل الميزات

توفير الوقت مع خبرة أداة الذكاء الاصطناعي في تسريع عملية البرمجة من خلال اقتراح مقتطفات التعليمات البرمجية ذات الصلة

العمل مع لغات وأطر برمجة مختلفة

اكتشاف أنماط وحلول ترميز جديدة بناءً على اقتراحات ذكية

قيود GitHub Copilot

احذر من التباينات المحتملة في جودة وملاءمة المخرجات التي تولدها أداة الذكاء الاصطناعي

قد يكون تعلم كيفية استخدام الاقتراحات من أداة الذكاء الاصطناعي بفعالية أمرًا صعبًا

تسعير GitHub Copilot

مجاني

الفريق: 4 دولارات شهرياً

المؤسسة: 21 دولاراً شهرياً

GitHub Copilot التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (138 تقييم)

كابيترا: 4.7/5 (21 مراجعة)

9. IntelliCode (الأفضل لاقتراحات الترميز الذكي)

via

_/مرجع/ _https://visualstudio.microsoft.com/services/intellicode/ الرمز الداخلي من مايكروسوفت /%href/

IntelliCode هو مساعد لكتابة التعليمات البرمجية يعتمد على الذكاء الاصطناعي يقوم بتحليل أنماط التعليمات البرمجية لتقديم اقتراحات ذكية (إنها في الاسم!) اقتراحات لإكمال التعليمات البرمجية.

في الأساس، الأداة التي تتعلم من التعليمات البرمجية الخاصة بك وتقترح أفضل طريقة لإنهاء أسطرك أو تنسيق التعليمات البرمجية الخاصة بك.

إنها واحدة من أكثر بدائل Microsoft Copilot الفريدة من نوعها والتي تقدم قيمة كبيرة لفرق التطوير. المبرمجون الذين أعرفهم يحبون واجهته النظيفة واقتراحات التعليمات البرمجية.

IntelliCode أفضل الميزات

احصل على اقتراحات مدركة للسياق لتحسين جهودك البرمجية

تحديد الأنماط المتكررة واقتراح عمليات التنفيذ المثلى

تخصيص أداة الذكاء الاصطناعي لتتناسب مع تفضيلاتك في البرمجة

حدود IntelliCode IntelliCode

النظر في مناهج بديلة لقواعد البرمجة الجديدة كلياً

توقع عدم الدقة المحتملة في الاقتراحات

تسعير IntelliCode

مجاناً

تقييمات ومراجعات IntelliCode IntelliCode

G2: 4.5/5 (أكثر من 3.5 ألف تقييم)

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 1.6 ألف تقييم)

10. ويبرو هولمز (الأفضل لأتمتة سير عمل تكنولوجيا المعلومات)

via

_ / href/ _https://www.wipro.com/ai/ Wipro Holmes /%href/

Wipro Holmes هي منصة تعلم آلي تساعد الشركات على أتمتة عملياتها التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ولكن هنا تبرز أداة الذكاء الاصطناعي كواحدة من أفضل بدائل Microsoft Copilot - يمكن لـ Wipro Holmes التنبؤ بالمشكلات ومنع حدوثها قبل ظهورها.

لقد وجدت أنها بارعة جدًا في التعامل مع المشاكل التقنية الشائعة، ولكنها لم تكن دائمًا معجزة في حل المشاكل غير المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات. وهذا يجعلها أداة ذكاء اصطناعي متخصصة تعمل بشكل أفضل للشركات التي تحتاج فقط إلى حل أتمتة تكنولوجيا المعلومات.

ويبرو هولمز أفضل الميزات

منح المستخدمين أكثر من 40 حلاً مُعداً مسبقاً لمشاكل سطح المكتب والكمبيوتر المحمول والبرامج الشائعة

الرد على الاستفسارات والمشكلات، وإنشاء تذاكر خدمة باستخدام مساعد المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي

تحديد المشكلات المحتملة ومعالجتها بشكل استباقي قبل أن تؤثر على تجربة المستخدم من خلال الصيانة التنبؤية

توفير موظفي تكنولوجيا المعلومات للمهام المعقدة من خلال تمكين المستخدمين من حل المشكلات ذاتياً

قيود Wipro Holmes

قد تتطلب بعض الميزات معرفة تقنية أساسية للاستخدام الأمثل

قد لا تعالج الحلول المهيأة مسبقًا جميع المشكلات المحددة

يركز Wipro Holmes في المقام الأول على مشكلات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمستخدم النهائي، وليس على العمليات التجارية الأوسع نطاقًا

تسعير Wipro Holmes

غير متوفرة

تقييمات ومراجعات ويبرو هولمز #### تقييمات ومراجعات ويبرو هولمز

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: غير متوفر

لا تستخدم الذكاء الاصطناعي فقط، أتقنه

لم يعد الذكاء الاصطناعي مادة المستقبل - يمكنني أن أراه يستخدم بالفعل من قبل فرق العمل في جميع المجالات، والجميع يحبونه!

ولماذا لا يحبونه؟ عند استخدامه مع التدريب المناسب، فإن الأدوات ذات قدرات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعدك على توفير الوقت وتحسين الإنتاجية وتعزيز التعاون مع فريقك بطرق أكثر فائدة.

ولكن مع وجود العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي في السوق، من المهم أن تبحث وتحدد أولاً متطلباتك الدقيقة. في حالتي، أدركت أن Microsoft Copilot لم يكن مثاليًا لجميع أعمالي بسبب محدودية انتشاره خارج نظام Microsoft 365 البيئي.

أردت أن يساعدني مساعد الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى والتعاون مع فريقي وإدارة مهامي اليومية بكفاءة أكبر. وبعد تجريب مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة، (بما في ذلك Microsoft Copilot) وجدت ما يناسبني تماماً، وهو "كليك أب".

فمع ClickUp Brain، لا يفصلني عن إنشاء الأفكار ومناقشتها مع فريقي سوى بضع مطالبات. يمكنك تجربته هنا مجانًا ومعرفة ما إذا كان يناسبك!