أفضل 10 وكلاء ذكاء اصطناعي لإدارة المشاريع

هل أنت غارق في جداول البيانات، ورسائل Slack، والاجتماعات التي كان من الممكن أن تكون رسائل بريد إلكتروني؟ لقد مررت بذلك، وفعلت ذلك.

قبل وكلاء الذكاء الاصطناعي، كان نصف يوم عمل مدير المشروع ينصب على تحديث المهام وكتابة تقارير الحالة ومطاردة المواعيد النهائية التي كانت تبدو دائماً أسرع مني.

لكن اتضح أن الاستخدام الذكي لأدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يجعل اليوم في حياة مدير المشروع أسهل من خلال أتمتة المهام وتحسين تخصيص الموارد وتعزيز التحليلات التنبؤية، مما يؤدي إلى سرعة إنجاز المهام ونجاح المشروع.

بعد اختبار كل شيء بدءاً من أدوات تعقب المهام إلى مولدات التقارير، جمعنا لك أفضل 10 وكلاء ذكاء اصطناعي لمساعدتك على العمل بشكل أسرع، وتقليل الضغط، والتركيز أخيراً على العمل المهم. لنبدأ العمل.

⏰ ملخص 60 ثانية ClickUp: الأفضل لأتمتة المهام التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ورؤى المشروع في الوقت الحقيقي

Notion AI : الأفضل للتوثيق الذكي واسترجاع المعرفة

Trello AI : الأفضل لتوصيف وتصنيف المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي

Asana AI : الأفضل لتحديثات المشاريع الآلية وإعداد التقارير

الذكاء الاصطناعي : الأفضل لأتمتة سير العمل والرؤى المستندة إلى البيانات

Wrike AI : الأفضل لإدارة المخاطر التنبؤية وتقارير الذكاء الاصطناعي

Taskade AI : الأفضل لقوائم المهام المُنشأة بالذكاء الاصطناعي والتعاون في الوقت الفعلي

Ayanza AI : الأفضل للتعاون المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإنتاجية الفريق

HiveMind AI : الأفضل لتخطيط المشاريع القائمة على الذكاء الاصطناعي وملخصات الاجتماعات

SmartSuite AI: الأفضل لأتمتة المستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحسين سير العمل

ما هي وكلاء الذكاء الاصطناعي؟

وكيل الذكاء الاصطناعي هو مساعد رقمي لا يتبع الأوامر فحسب، بل يتعلم ويتكيف ويتصرف نيابةً عنك، مما يساعد على أتمتة المهام واتخاذ قرارات ذكية وحتى التعلم من التجارب السابقة.

ولكن كيف تعمل هذه الأدوات في الواقع؟ دعنا نحلل الأمر:

عبر Simform

ولكن كيف تعمل هذه الأدوات في الواقع؟ دعنا نحلل الأمر: استشعر العالم : يقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي بجمع المعلومات من رسائل البريد الإلكتروني ولوحات معلومات المشروع والبيانات في الوقت الفعلي

تحليل وفهم : يعالجون البيانات للتعرف على الأنماط وتحديد المخاطر والفرص المحتملة

اتخاذ قرارات ذكية : بناءً على تحليلهم، يقترحون أو يتخذون الإجراءات تلقائيًا

تعلّم وتحسّن: كلما عملوا أكثر، أصبحوا أكثر ذكاءً! يصقل وكلاء الذكاء الاصطناعي قراراتهم بمرور الوقت ليس كل وكلاء الذكاء الاصطناعي متشابهين. هناك أنواع مختلفة من وكلاء الذكاء الاصطناعي، كل منها مصمم لمهام محددة. فبعضها رائع في تحليل الأرقام، والبعض الآخر يزدهر في كتابة التحديثات أو الحفاظ على مزامنة المهام.

ولكن ضع في اعتبارك أن هذه الزيادة في عدد وكلاء الذكاء الاصطناعي تتبعها تحديات تأتي مع الذكاء الاصطناعي.

وتشمل هذه المشاكل الضياع في التعليمات الغامضة، والصعوبة في مواكبة طريقة عملك، والتصرف أحياناً وكأنهم قد أفرطوا في تناول القهوة عندما يتعلق الأمر بالدقة.

كيف يساعد وكلاء الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع؟

هل تتمنى لو كان بإمكانك استنساخ نفسك للتعامل مع جميع تحديثات المشروع المملة وكتابة التقارير؟ إليك كيف يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي المساعدة في التخلص من أدوات وممارسات إدارة المشاريع التقليدية:

📌 أتمتة المهام: يتعامل مع الجدولة والتكليفات والتذكيرات

📌 يوفر رؤى: يحدد المخاطر وأوجه القصور قبل أن تتحول إلى مشاكل

📌 يحسّن سير العمل: يوازن بين أعباء العمل، ويحدد أولويات المهام، ويحسِّن تخصيص الموارد

📌يعزز التواصل: يلخص الاجتماعات ويكتب مسودات رسائل البريد الإلكتروني ويحافظ على توافق الفرق

تذكير ودّي: لا يحل الذكاء الاصطناعي محل مديري المشاريع، ولكن مديري المشاريع بالذكاء الاصطناعي يتكيفون مع المواعيد النهائية المتغيرة وتعقيدات المشروع وتوافر الفريق لإبقاء المهام على المسار الصحيح.

اقرأ أيضًا: الفرق بين التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي

ما الذي تبحث عنه في وكلاء الذكاء الاصطناعي لإدارة المشاريع؟

يمكن أن يعني اختيار وكيل الذكاء الاصطناعي المناسب الفرق بين توفير ساعات العمل وإهدارها في الإعداد. إليك ما يجب الانتباه إليه:

الميزات الرئيسية التي يجب مراعاتها في وكلاء الذكاء الاصطناعي

أتمتة المهام: أتمتة تحديثات المهام وتتبع التقدم المحرز والتذكيرات - حتى لا تتعثر في إجراء التحديثات اليدوية

رؤى تنبؤية: اكتشف المخاطر مبكرًا واقترح طرقًا للبقاء على المسار الصحيح باستخدام الرؤى التنبؤية

معالجة اللغة الطبيعية (NLP): إعطاء تعليمات يومية مثل "انقل هذا إلى الأسبوع التالي" - لا حاجة إلى مطالبات آلية

أمان البيانات: إعطاء الأولوية لأمن البيانات باستخدام بروتوكولات متوافقة مع معايير الصناعة منذ اليوم الأول

رؤى في الوقت الفعلي: تقديم رؤى في الوقت الفعلي من خلال لوحات المعلومات التي تقدم نتائج قابلة للتنفيذ، وليس مجرد بيانات أولية

واجهة سهلة الاستخدام: تبسيط الإعداد والاستخدام اليومي مع واجهة سهلة الاستخدام

اقرأ أيضًا: أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لإدارة المشاريع

أفضل 10 وكلاء ذكاء اصطناعي لإدارة المشاريع

اطلع على هذه الوكلاء العشرة للذكاء الاصطناعي لإدارة المشاريع لتعزيز الإنتاجية وتبسيط سير العمل والتخلص من الانشغال بالعمل:

1. ClickUp (الأفضل لأتمتة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي والرؤى الآنية للمشروع)

ClickUp هو تطبيق ClickUp كل شيء للعمل. يعمل حل ClickUp لإدارة المشاريع، إلى جانب إمكانات الذكاء الاصطناعي، على تحويل كيفية تعامل مدير المشروع مع المهام، وتحديد أولويات العمل، وأتمتة العمليات.

ClickUp Brain

يجعل ClickUp Brain إدارة المشاريع أكثر ذكاءً من خلال تغطية ثلاثة جوانب رئيسية: الإجابات والعمل والكتابة، كل ذلك في مكان واحد.

هل تحتاج إلى تحديث المشروع؟ ما عليك سوى أن تسأل، وسيقوم بسحب الإجابات السياقية من مهامك ومستنداتك وتعليقاتك دون الحاجة إلى البحث اليدوي عن المعلومات.

هل تريد إنشاء مهمة لأعضاء الفريق استناداً إلى مكالمة الاستعداد الأخيرة؟ ما عليك سوى أن تطلب من Brain وسيقوم بإنشائها بالتفاصيل الصحيحة من سلاسل المحادثات والمستندات ذات الصلة. وعندما تكون عالقًا في كتابة أي شيء بدءًا من رسائل البريد الإلكتروني إلى وصف المهام، فإنه ينشئ محتوى فوريًا مدهشًا يتماشى مع نبرة علامتك التجارية وصوتها.

عزِّز الإنتاجية باستخدام اقتراحات المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي وسير العمل الآلي في ClickUp

يُعد التوثيق والتواصل مجالاً آخر يتألق فيه ClickUp Brain حقاً. فسواء كنت تقوم بصياغة التقارير، أو تنقيح الرسائل، أو تلخيص خلاصات الاجتماعات، يمكنك إكمالها بنقرة واحدة.

إنشاء ملخصات اجتماعات موجزة تلقائياً باستخدام ClickUp Brain

هل تحتاج إلى تحديثات سريعة؟ فقط اسأل ClickUp Brain أي شيء مثل: ما هي حالة المشروع X؟ من يعمل على المشروع Y؟ ما هي المهام المعرضة لخطر فقدان المواعيد النهائية؟ ما هو التقدم المحرز في مهامي ذات الأولوية القصوى هذا الأسبوع؟ من لديه أكثر المهام المتأخرة في مشروعنا؟ هل يمكنك تلخيص التحديثات الرئيسية من اجتماع الفريق الأخير؟ ما هي المهام المعرضة لخطر فقدان المواعيد النهائية؟ من هم أعضاء الفريق المثقلون بالعمل الآن؟

استفد من ClickUp Brain لتحديد أولويات المهام مع المطالبات الذكية

يسحب Brain التحديثات الرئيسية والمناقشات السابقة والتقارير في ثوانٍ. كما أنه يقترح المواعيد النهائية، ويضع علامات على المهام المتأخرة، ويضمن عدم تحميل أي شخص فوق طاقته. هل أنت متأخر؟ ما عليك سوى أن تطلب من Brain تغيير الجداول الزمنية بناءً على التقدم والتبعيات، وستتم إعادة صياغة جدولك الزمني تلقائياً.

حلول ClickUp لإدارة المشاريع

يعمل ClickUp Brain أيضًا على تشغيل حلول ClickUp لإدارة المشاريع، بحيث لا تحتاج إلى التنقل بين تطبيقات متعددة.

يمكنك الحصول على إدارة المهام وتوثيق المشروع وتعاون الفريق في منصة واحدة قوية. فهو يعمل على تبسيط دورة حياة المشروع بأكملها، بدءاً من التخطيط والتنفيذ وحتى التتبع وإعداد التقارير.

نموذج خطة مهام إدارة المشاريع ClickUp لإدارة المشاريع

لجعل الأمور أكثر سلاسة، يمكنك إعداد مهام سير العمل باستخدام قوالب معدة مسبقاً مثل قالب خطة مهام إدارة المشاريع من ClickUp ببضع نقرات.

يأتي القالب مع المهام والمهام الفرعية التي يمكنك تعيينها لفريقك، مما يسهل تقسيم المشاريع الكبيرة إلى خطوات صغيرة الحجم.

باستخدام مخططات Gantt والجداول الزمنية، يمكنك معرفة ما هو على المسار الصحيح وما هو متأخر، وتغيير الأمور دون إفساد الخطة بأكملها.

احصل على نموذج مجاني نظّم أداء المشروع وتتبعه دون عناء باستخدام قالب خطة مهام إدارة المشاريع ClickUp لإدارة المشاريع.

نموذج مراجعة إدارة مشروع ClickUp لإدارة المشاريع

بمجرد بدء مشروعك، يصبح تتبع الأداء بنفس البساطة. يمنحك قالب مراجعة إدارة المشاريع من ClickUp إطار عمل بسيط لتحديد ما الذي يعمل، وما الذي يبطئ الأمور، وما الذي يحتاج إلى تصحيح المسار.

احصل على نموذج مجاني تبسيط تقييمات المشاريع باستخدام قالب مراجعة المشروع ClickUp Project Review Template

أفضل ميزات ClickUp

🚀 سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي : قم بأتمتة المهام الروتينية وتحديثات الحالة وإجراءات سير العمل الروتينية حتى يتمكن فريقك من التركيز على العمل المهم

📊 رؤى البيانات الذكية : احصل على ملخصات فورية وعناصر الإجراءات وتحديثات التقدم المحرز التي ينشئها الذكاء الاصطناعي للبقاء على اطلاع على المشاريع دون البحث في رسائل لا نهاية لها

مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي: اكتب ملخصات الاجتماعات، وأنشئ التقارير، وصياغة الرسائل في ثوانٍ باستخدام المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي

🔍 بحث فوري وأسئلة وأجوبة : اسأل ClickUp Brain أي سؤال متعلق بالعمل واحصل على الإجابة الصحيحة على الفور

🛠️ تكامل سلس : اعمل مع أدوات مثل Slack وGoogle Drive وZoom وأكثر من 600 تطبيق آخر لسير عمل متصل

📅 جدولة وتخطيط مدعومان بالذكاء الاصطناعي : استخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد أولويات المهام واقتراح المواعيد النهائية وتخصيص الموارد بفعالية

🎯 قوالب إدارة المشاريع المبنية مسبقًا: اختر من بين العديد من قوالب إدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتخطيط المشاريع وإدارة المهام وأتمتة سير العمل لتبدأ على الفور

قيود ClickUp

مواطن الخلل العرضية في تجربة المستخدم، مثل فقدان التركيز أثناء الكتابة

بعض المخرجات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي تبدو عامة وتفتقر إلى العمق

تسعير ClickUp

تقدم ClickUp أسعاراً مرنة لمختلف أحجام الفرق:

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

الأعمال : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 10000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

لقد وفّر التحول إلى استخدام ClickUp لجميع الفرق مركزًا مركزيًا لجميع فرقنا + المستخدمين ليكونوا قادرين على تنظيم عملهم الخاص مع تتبع مشاريع الفرق الأخرى. تُعد مجموعة الميزات والأدوات التي يوفرها ClickUp رائعة لفرق خدمات العملاء والمبيعات وفريق التطوير لدينا لإدارة مشاريعنا بكفاءة وفعالية على مستوى الشركة!

لقد وفّر التحول إلى استخدام ClickUp لجميع الفرق مركزًا مركزيًا لجميع فرقنا + المستخدمين ليكونوا قادرين على تنظيم عملهم الخاص مع تتبع مشاريع الفرق الأخرى. تُعد مجموعة الميزات والأدوات التي يوفرها ClickUp رائعة لفرق خدمات العملاء والمبيعات وفريق التطوير لدينا لإدارة مشاريعنا بكفاءة وفعالية على مستوى الشركة!

2. Notion AI (الأفضل للتوثيق الذكي واسترجاع المعرفة)

عبر Notion

يجعل الذكاء الاصطناعي Notion AI التعامل مع المهام أكثر سلاسة. فهو يقوم بسحب المعلومات من Notion وSlack وGoogle Drive، حتى لا تضطر إلى التبديل بين التطبيقات. تُعد ميزة التلخيص مفيدة للمستندات الطويلة، كما أن تحويل ملاحظات الاجتماع إلى قوائم مهام يوفر الوقت.

حتى أنه يمكنه اقتراح عناصر العمل تلقائياً. أدوات الكتابة والتحرير جيدة، خاصةً للمسودات أو الترجمات السريعة، لكنها الأفضل لتنظيم أجزاء متناثرة من المعلومات في مكان واحد.

أفضل ميزات Notion AI

🔍 بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي : اعثر على المعلومات من Notion وSlack وGoogle Drive والمزيد

📊 تحليل المستندات والبيانات: استخراج الرؤى والملخصات الرئيسية من ملفات PDF والصور

مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي: صياغة ملاحظات الاجتماعات، وملخصات المشاريع، والتقارير

📅 أتمتة سير العمل: إنشاء المهام وتحديث الحالات وتلخيص المناقشات

قيود الذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي

يقدم الإصدار المجاني من Notion AI عددًا محدودًا من مطالبات الذكاء الاصطناعي (20)

منحنى تعليمي حاد للمستخدمين لأول مرة

تسعير Notion AI

يتوفر الذكاء الاصطناعي Notion AI كإضافة إلى مساحات عمل Notion:

8 دولارات/عضو/شهر (تُدفع سنوياً)

10$/عضو/شهر (تُدفع شهرياً)

تقييمات ومراجعات Notion AI

G2: 4. 7/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

اقرأ أيضًا: قوالب الذكاء الاصطناعي لتوفير الوقت وتحسين الإنتاجية

3. Trello AI (الأفضل لتوصيف المهام وتصنيفها المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر Trello

يضيف الذكاء الاصطناعي في Trello طبقة مفيدة إلى Trello دون تعقيد الأمور. ويمكنه تلخيص التحديثات بسرعة، وتنظيف الملاحظات، وتحويل المناقشات الطويلة إلى عناصر عمل - وهو أمر رائع في حالة القيام بمهام متعددة. تعمل ميزة إنشاء المحتوى بشكل جيد لصياغة أوصاف المهام أو صقل الرسائل.

ما يميزه هو كيفية سحبه تلقائياً للمهام من المحادثات وتنظيمها في قوائم مراجعة. يجعل الأمر /ai كل شيء أسرع دون تغيير طريقة استخدامك لـ Trello بالفعل.

أفضل ميزات Trello AI

📌استخراج عناصر العمل: تحديد المهام المهمة من الملاحظات والمناقشات من أجل تنظيم أفضل

📊 تصنيف المهام آلياً : فرز المهام استنادًا إلى المحتوى ومدى إلحاحها وأولويات الفريق

💡 العصف الذهني وتوليد الأفكار : توسع في المواضيع للمساعدة في تخطيط المشروع والمناقشات

📅 تحسين سير العمل: تحديث التقدم وتعيين الأولويات وتنقيح تعيينات المهام

قيود Trello للذكاء الاصطناعي

تركز بشكل أساسي على مساعدة الذكاء الاصطناعي القائمة على النصوص

يفتقر إلى الأتمتة المتقدمة القائمة على الذكاء الاصطناعي مقارنة بالأدوات الأخرى

تسعير Trello AI

يتم تضمين Trello AI في باقات Trello المميزة والمؤسسية:

القسط: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسة: 17 دولارًا. 50 دولارًا في الشهر لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Trello AI

G2: 4. 4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Trello؟

إليك مراجعة G2

أستخدم Trello كل يوم لتتبع مهامي وأهدافي. إنه سهل الاستخدام والتخصيص، والتصاميم سهلة الاستخدام والتخصيص. هناك أيضًا تكامل مع Jira إذا كنت تريد ذلك. '

أستخدم Trello كل يوم لتتبع مهامي وأهدافي. إنه سهل الاستخدام والتخصيص، والتصاميم سهلة الاستخدام والتخصيص. هناك أيضًا تكامل مع Jira إذا كنت تريد ذلك. '

عبر Asana

الذكاء الاصطناعي في "أسانا" يشبه زميل الفريق الذي يعرف دائماً ما هي الخطوة التالية. يقوم بتعيين المهام، وتحديد المواعيد النهائية، وفرز الطلبات، والتعامل مع إدارة الموارد دون الحاجة إلى تذكير مستمر. يمكنك إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين بدون ترميز للتعامل مع الأمور المملة مثل ملاحقة الموافقات أو إرسال التحديثات.

فهو يحثك على ما يحتاج إلى الاهتمام، ويقترح الجداول الزمنية، ويوازن بين أعباء العمل حتى تتمكن من قضاء وقت أقل في التنظيم ووقت أطول في إنجاز العمل فعلياً. تظل بياناتك آمنة بينما يتولى الذكاء الاصطناعي مهام العمل الشاق.

أفضل ميزات Asana AI

📌الحالة الذكية: إنشاء تحديثات المشروع في الوقت الفعلي بناءً على تقدم المهام والنشاط الأخير

ملخصات ذكية : توفير ملخصات آلية للمهام والمشروعات للحفاظ على مواءمة الفرق

🚀 قواعد ذكية : قم بأتمتة تعيينات المهام وتواريخ الاستحقاق وتحديثات المشروع باستخدام القواعد التي ينشئها الذكاء الاصطناعي

🔍 دردشة ذكية: احصل على إجابات للأسئلة المتعلقة بالمشروع على الفور واسترجع المعلومات الأساسية

قيود أسانا للذكاء الاصطناعي

لا يتم تضمين ميزات الذكاء الاصطناعي في خطة Asana المجانية

تفتقر إلى السياق في المشاريع المعقدة

تسعير Asana AI

مبتدئ : 10 دولارات. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 24 دولارًا. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Asana AI

G2: 4. 4/5 (أكثر من 10000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

📮 ClickUp Insight: اكتشفنا مؤخرًا أن حوالي 33% من العاملين في مجال المعرفة يراسلون من 1 إلى 3 أشخاص يوميًا للحصول على السياق الذي يحتاجون إليه. ولكن ماذا لو كانت لديك جميع المعلومات الموثقة والمتاحة بسهولة؟ مع وجود مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain بجانبك، يصبح التبديل بين السياقات شيئاً من الماضي. ما عليك سوى طرح السؤال مباشرةً من مساحة العمل الخاصة بك، وسيقوم ClickUp Brain بسحب المعلومات من مساحة العمل و/أو تطبيقات الطرف الثالث المتصلة!

5. الاثنين الذكاء الاصطناعي (الأفضل لأتمتة سير العمل والرؤى المستندة إلى البيانات)

عبر الاثنين

يجعل الذكاء الاصطناعي يوم الاثنين الحياة أسهل لمديري المشاريع من خلال أتمتة مهام سير العمل وإدارة المهام. فهو يقوم بتعيين المهام للأشخاص المناسبين، ويصنف البيانات حسب درجة الاستعجال، ويكتشف المخاطر قبل أن تتفاقم.

تضمن إدارة المخاطر المدعومة بالذكاء الاصطناعي اكتشاف المشكلات المحتملة في وقت مبكر، مما يمنع مفاجآت اللحظة الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، يتعامل مساعدو الذكاء الاصطناعي (أو "العاملون الرقميون") مع الأعمال الروتينية، مما يوفر الوقت لاتخاذ قرارات أكثر استراتيجية.

الاثنين أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي

📊 استخراج البيانات الذكية : استخرج المعلومات الأساسية من الملفات ورسائل البريد الإلكتروني والتقارير

🔍 تحليل المشاعر : اكتشاف المشاعر الإيجابية أو المحايدة أو السلبية في الرسائل والملاحظات

📅 إدارة المخاطر القائمة على الذكاء الاصطناعي : تحديد مخاطر المشروع المحتملة وتقديم اقتراحات للتخفيف من حدتها

📁 قوالب معززة بالذكاء الاصطناعي: يوفر قوالب جاهزة لأتمتة سير العمل وتتبع المشاريع

قيود الذكاء الاصطناعي يوم الاثنين

يركز بشكل أساسي على الأتمتة واستخراج البيانات بدلاً من التحليلات التنبؤية

خطط التسعير غير فعالة للفرق الصغيرة

تسعير الذكاء الاصطناعي يوم الاثنين

أساسي : 9 دولارات شهرياً لكل مقعد

معيار : 12 دولاراً/شهرياً لكل مقعد

محترف : 19 دولاراً شهرياً لكل مقعد

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي يوم الاثنين

G2: 4. 7/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 5000 تقييم)

ما الذي يقوله المستخدمون الحقيقيون عن الاثنين؟

إليك مراجعة G2

إن إنتاجية الوقت الذي نكتسبه، إلى جانب القدرة على أتمتة العمليات، تقلل من وقت تنفيذ المهام مع تعزيز سهولة الفهم والاستقلالية داخل المنصة.

إن إنتاجية الوقت الذي نكتسبه، إلى جانب القدرة على أتمتة العمليات، تقلل من وقت تنفيذ المهام مع تعزيز سهولة الفهم والاستقلالية داخل المنصة.

6. Wrike AI (الأفضل لإدارة المخاطر التنبؤية وتقارير الذكاء الاصطناعي)

عبر Wrike

Wrike AI هي أداة ذكاء اصطناعي لإدارة المشاريع تساعد الفرق على إنجاز المزيد من المهام دون الاهتمام بالأمور الصغيرة. فهو يتنبأ بالمخاطر، ويوصي بما يجب تحديد أولوياته التالية، ويقوم بأتمتة المهام الروتينية.

هل تحتاج إلى متابعة المناقشات الطويلة؟ يلخصها لك Wrike AI. هل لديك ملاحظات اجتماع؟ يحولها إلى مهام فرعية تلقائياً. وبفضل الأوامر الصوتية والتقارير الفورية، تصبح إدارة المشاريع أقل إرهاقاً.

أفضل ميزات Wrike AI

📌 📌التنبؤ بالمخاطر المدعومة بالذكاء الاصطناعي: تحديد مخاطر المشروع المحتملة واقتراح استراتيجيات التخفيف من حدة المخاطر

📊 التقارير التي ينشئها الذكاء الاصطناعي : لخص تقدم المهام، والعمل المتأخر، وتوزيع عبء العمل

📁 إدارة المهام التي يتم تنشيطها صوتيًا: إنشاء المهام وإدارتها بسهولة باستخدام الأوامر الصوتية

قيود الذكاء الاصطناعي في Wrike

الذكاء الاصطناعي أقل فعالية عند إدارة المشاريع المعقدة

يفتقر تطبيق الهاتف المحمول إلى الميزات الأساسية التي تحد من استخدام الذكاء الاصطناعي أثناء التنقل

تسعير Wrike AI

الفريق : 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

الأعمال : 25$/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسة والذروة: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Wrike AI

G2: 4. 2/5 (أكثر من 3700 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 2700 تقييم)

7. Taskade AI (الأفضل لقوائم المهام التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي والتعاون في الوقت الفعلي)

عبر Taskade

يساعد الذكاء الاصطناعي في Taskade على إنشاء قوائم المهام، ومسابقات السرعة، والخرائط الذهنية تلقائياً، وهو أمر مفيد لبدء العمل. وتوفر ميزات الأتمتة الوقت، بينما تقدم روبوتات الدردشة المدمجة بالذكاء الاصطناعي اقتراحات فورية.

إنها مفيدة بشكل خاص إذا كنت تدير مشاريع متعددة، مع النماذج الذكية ومولدات سير العمل الذكية التي تقلل من سير العمل اليدوي.

أفضل ميزات تاسكاد للذكاء الاصطناعي

📌 📌أتمتة مهام الذكاء الاصطناعي: إنشاء قوائم المهام والمهام الفرعية ومهام سير العمل المنظمة تلقائيًا

📊 وكلاء الذكاء الاصطناعي المخصصين : تدريب وكلاء الذكاء الاصطناعي على إدارة المهام وإنشاء التقارير وتتبع تقدم المشروع

📁 التخطيط الذهني والمخططات الانسيابية : احصل على المساعدة في تصور المشروع وتفكيك المهام المعقدة

💬 تكامل دردشة الذكاء الاصطناعي: تمكين التعاون في الوقت الفعلي مع المساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي

قيود تاسكاد للذكاء الاصطناعي

لا يمكن للمستخدمين إضافة مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بهم ويقتصرون على طرازي GPT-4 و GPT-4 المصغّر

لا يمكن نقل الأتمتة بين الحسابات

تسعير تاسكاد للذكاء الاصطناعي

مجاني : ميزات محدودة للذكاء الاصطناعي

إيجابي : 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

الفرق : 100 دولار/شهر لكل مستخدم

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات تاسكاد للذكاء الاصطناعي

G2: 4. 6/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Taskade؟

إليك مراجعة Capterra:

واجهة سهلة الاستخدام. إدارة المشروع في متناول جميع أعضاء الفريق. سهولة إنشاء المهام. أداة إنشاء سير العمل بالذكاء الاصطناعي تساعد كثيراً. مشاركة الأدوار مع أعضاء الفريق، أشعر شخصياً بالارتياح.

واجهة سهلة الاستخدام. إدارة المشروع في متناول جميع أعضاء الفريق. سهولة إنشاء المهام. أداة إنشاء سير العمل بالذكاء الاصطناعي تساعد كثيراً. مشاركة الأدوار مع أعضاء الفريق، أشعر شخصياً بالارتياح.

اقرأ المزيد: قوالب ملاحظات كورنيل في مستندات Google وWord وClickUp

8. Ayanza AI (الأفضل للتعاون المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإنتاجية الفريق)

عبر أيانزا

يساعد الذكاء الاصطناعي Ayanza AI في طرح الأفكار وترتيب الكتابة والعثور على المعلومات بسرعة. يتم تنظيم المهام بدقة في قوائم وملاحظات وأهداف، مما يسهل تتبع التقدم المحرز.

يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة مهام سير العمل الروتينية واقتراح عناصر العمل، مما يحافظ على سير الأمور. بالإضافة إلى ذلك، فهي متاحة عبر الأجهزة، حتى تتمكن من متابعة المشاريع أينما كنت.

أفضل ميزات Ayanza AI

📌 شريك العصف الذهني للذكاء الاصطناعي : توليد الأفكار والاقتراحات لتحسين إبداع الفريق

مساعد المعرفة الذكي : توليد إجابات سريعة ورؤى لاستفسارات الفريق

📅 مساحات عمل تعاونية : احصل على مساحات منظمة للملاحظات والقوائم والأهداف

📁 موجز الأخبار المدعوم بالذكاء الاصطناعي: أبقِ الفرق على اطلاع على آخر المستجدات مع رؤى المشروع في الوقت الفعلي

قيود Ayanza للذكاء الاصطناعي

يختلف إصدار الهاتف المحمول عن إصدار سطح المكتب، مما يجعل من الصعب الانتقال بين الأجهزة

تقتصر إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة على خطط المستوى الأعلى

تسعير Ayanza للذكاء الاصطناعي

مجانًا: 0 دولار/شهرًا لكل مستخدم

القسط : 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

إضافي : 15 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

المؤسسات: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Ayanza AI

G2 : مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

9 HiveMind AI (الأفضل لتخطيط المشاريع القائمة على الذكاء الاصطناعي وملخصات الاجتماعات)

عبر Hive

يعمل الذكاء الاصطناعي HiveMind AI على التخلص من العمل الشاق في إدارة المشاريع. يمكنه تخطيط خطط المشروع بالكامل، وإنشاء المهام، واقتراح مهام سير العمل بناءً على أولويات الفريق - كل ذلك بمطالبات بسيطة. تُعد ميزات الذكاء الاصطناعي مفيدة لصياغة جداول أعمال الاجتماعات، وتلخيص المناقشات، وحتى إنشاء ردود على البريد الإلكتروني.

مع Hive Notes، يتم توثيق الاجتماعات تلقائياً. ويمكنه أيضاً طرح الأفكار وإنشاء الصور وترجمة المحتوى، مما يسهل عليك الحفاظ على سير المشاريع.

أفضل ميزات HiveMind AI

📌 التخطيط الفوري للمشروع : أنشئ خطط مشاريع منظمة وقوائم مهام في ثوانٍ معدودة

📊 بطاقات عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي : تحويل الأفكار إلى مهام قابلة للتنفيذ تلقائيًا

إنشاء المحتوى : إنشاء جداول أعمال الاجتماعات ومنشورات المدونات وخطط العمل

📅 إنشاء الصور آليًا: تصميم صور ورسومات فريدة من نوعها من المطالبات النصية

قيود HiveMind AI

ليست سهلة الاستخدام، وهناك منحنى تعليمي بالمقارنة مع أدوات إدارة المشاريع الأخرى

أداة توليد الصور تفتقر إلى التحسين وتحتاج إلى تحسين

تسعير HiveMind AI

بداية 1 دولار/شهر لكل مستخدم

الفرق : 3 دولارات شهرياً لكل مستخدم

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات HiveMind AI

G2: 4. 6/5 (570+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 200 تقييم)

اقرأ أيضًا: أمثلة هندسية وتقنيات وتطبيقات عملية في مجال الهندسة الفورية

10. SmartSuite AI (الأفضل لأتمتة المستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحسين سير العمل)

عبر SmartSuite

يساعد الذكاء الاصطناعي SmartSuite AI فرق العمل على تقليل الانشغال عن طريق صياغة التقارير وفرز الملاحظات وتنظيم المعلومات تلقائياً. وهو مفيد في إنشاء تحديثات المشروع ورسائل البريد الإلكتروني والملخصات بشكل سريع.

تعد مطالبات الذكاء الاصطناعي المخصصة لمسة لطيفة. فهي تسمح للفرق بتخصيص مهام سير العمل وأتمتة المهام الروتينية بناءً على احتياجاتهم، بحيث يقضي الجميع وقتاً أقل في العمل الإداري.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي SmartSuite AI

📌 إدارة المستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي : إنشاء وثائق وتقارير المشاريع وتنقيحها وتصنيفها

📊 معالجة المهام الآلية : تعيين المهام وتتبعها وتحديد أولوياتها بناءً على احتياجات سير العمل

كتابة وتحرير بالذكاء الاصطناعي : قم بصياغة المدونات والتقارير والمستندات النصية الأخرى بكفاءة باستخدام المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي

📅 مطالبات الذكاء الاصطناعي المخصصة : تخصيص مهام سير العمل وأتمتة المهام الروتينية باستخدام المطالبات المخصصة

📁 SmartDocs المدعوم بالذكاء الاصطناعي: ادمج الذكاء الاصطناعي في نظام إدارة المستندات SmartSuite لتعاون سلس

قيود الذكاء الاصطناعي SmartSuite

تخصيص محدود لأتمتة سير العمل ويفتقر إلى التكامل مع منصات الأتمتة الأخرى

ميزات رئيسية مفقودة، مثل إخفاء آثار الأتمتة في رسائل البريد الإلكتروني

تسعير SmartSuite AI :

الفريق : 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

محترف : 25 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

المؤسسات : 35$/شهرًا

توقيع: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات SmartSuite AI

G2 : 4. 8/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

Capterra: 5/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن SmartSuite؟

إليك مراجعة Capterra:

من السهل إعداد SmartSuite، ويتميز بواجهة سهلة الاستخدام مع كل شيء في متناول يدك، ويضاعف حقًا أفضل الميزات في مجال برامج إدارة العمليات وسير العمل والعمليات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة/بدون تعليمات برمجية.

من السهل إعداد SmartSuite، ويتميز بواجهة سهلة الاستخدام مع كل شيء في متناول يدك، ويضاعف حقًا أفضل الميزات في مجال برامج إدارة العمليات وسير العمل والعمليات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة/بدون تعليمات برمجية.

اقرأ أيضًا: كيفية إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي لأتمتة أفضل

اختر أفضل وكيل ذكاء اصطناعي لإدارة المشاريع

غالباً ما تنطوي إدارة المشاريع على التوفيق بين مهام لا نهاية لها، ومطاردة التحديثات، والتبديل بين التطبيقات للحصول على الصورة الكاملة. تَعِد أدوات الذكاء الاصطناعي بجعل الأمور أسهل، ولكن لا تقلل جميعها من الفوضى في الواقع.

يوفر كل من Notion AI وTrillo AI وAsana AI الأتمتة هنا وهناك، لكنها لا تزال تتطلب منك تجميع الأشياء معًا عبر منصات مختلفة.

يقلب ClickUp ذلك من خلال الجمع بين إدارة المهام والجدولة الذكية والتقارير المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل في مكان واحد، بحيث تقضي وقتاً أقل في تنظيم العمل ووقتاً أطول في إنجازه.

هل تريد رؤيتها أثناء العمل؟ اشترك في ClickUp اليوم! 🙌