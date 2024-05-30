5 قوالب ملاحظات كورنيل في Google Docs و Word و ClickUp

عندما يتعين عليك تدوين ملاحظات مفصلة وقابلة للتنفيذ، لا شيء يضاهي طريقة كورنيل لتدوين الملاحظات. يعد تنسيق ملاحظات كورنيل مفيدًا للطلاب والمهنيين نظرًا لاهتمامه بالتفاصيل وقدرته على المساعدة في التذكر. يمكن أن يجعل قالب ملاحظات كورنيل الفعال التعلم والتذكر أسهل.

انتهى بحثك عن أفضل قوالب ملاحظات كورنيل لتنظيم الملاحظات وتلخيصها. لقد قمنا بالأعمال الأساسية نيابة عنك.

ما هي قوالب ملاحظات كورنيل؟

إذا كنت تعرف هذا بالفعل، انتقل مباشرة إلى القوالب .

✨حقيقة ممتعة: ابتكر البروفيسور والتر باوك من جامعة كورنيل طريقة كورنيل لتدوين الملاحظات في الأربعينيات. وهي طريقة بسيطة ومنظمة لتدوين الملاحظات وتنظيمها أثناء المحاضرات أو أثناء قراءة شيء ما.

يمكنك استخدام نظام تدوين الملاحظات كورنيل لتلخيص المحاضرات أو ملاحظات الاجتماعات، وتتبع جدول أعمال الاجتماع، وحتى مراجعة ما تعلمته.

قالب ملاحظات كورنيل هو تنسيق مسبق الصنع يتبع نظام ملاحظات كورنيل. يتكون من ثلاثة أقسام:

العمود الأيسر (إشارة) : اكتب هنا الأسئلة والكلمات المفتاحية الخاصة باجتماع أو محاضرة

العمود الأيمن (ملاحظات) : اكتب هنا الملاحظات الرئيسية ونقاط المناقشة والأفكار الرئيسية

القسم السفلي (ملخص): هذا هو المكان الذي ستكتب فيه ملخصًا قابلاً للتنفيذ وموجزًا بناءً على الأفكار الرئيسية للجلسة في جملة أو جملتين

يبدو نموذج ملاحظات كورنيل النموذجي كما يلي.

عبر SUNY Cortland

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5 قوالب مجانية لملاحظات كورنيل للاستخدام

على الرغم من وجود العديد من القوالب المجانية لملاحظات كورنيل، إليك خمسة من أفضل ما وجدناه:

1. قالب ملاحظات كورنيل من ClickUp

تنزيل هذا القالب سواء كنت تدرس للاختبار أو تستعد لاجتماع، استخدم قالب ملاحظات كورنيل من ClickUp لتخزين جميع المعلومات المهمة في مكان واحد

تتصدر قالب ملاحظات كورنيل من ClickUp للمبتدئين قائمتنا لقوالب ملاحظات كورنيل.

تساعدك هذه القوالب الملائمة للمبتدئين على تنظيم الملاحظات بطريقة منظمة. تتيح لك تلخيص المعلومات وتجميعها بسرعة، وتذكر المعلومات المهمة مثل الأفكار الرئيسية والحقائق.

حوّل كل ملاحظة من قالب Docs هذا إلى مهام في ClickUp وتابع التقدم المحرز. يمكنك أيضًا إضافة حقول وسمات مخصصة، مثل التاريخ والموضوع وما إلى ذلك، إلى كل مهمة لتحسين العرض.

أنشئ سير عمل ClickUp باستخدام هذا النموذج واحصل على طرق عرض مخصصة مثل Gantt والتقويم والقائمة. أسفل قسم الملخص، أضف إشارات مثل الكلمات الرئيسية أو العبارات أو المخططات للوصول بسرعة إلى الجوانب المهمة من ملاحظاتك.

مثالي لـ: أي شخص يجرب نظام كورنيل لتدوين الملاحظات لأول مرة.

💡نصيحة للمحترفين: شارك هذه الملاحظات مع الآخرين بنقرة واحدة عن طريق إنشاء رابط آمن في ClickUp Docs. يمكنهم حتى إضافة نقاط والعمل على المستند معك.

2. قالب ملاحظات كورنيل للمستخدمين المتقدمين

تنزيل هذا النموذج نظم الملاحظات وأديرها بكفاءة لمراجعتها واسترجاعها بسرعة باستخدام قالب ملاحظات كورنيل من ClickUp

يتبع قالب ملاحظات كورنيل في ClickUp للمستخدمين المتقدمين تنسيق تدوين الملاحظات كورنيل بأبسط طريقة ممكنة.

يمكن تنزيل هذا النموذج كملف doc في ClickUp Docs، ويحتوي على جدول بسيط لتدوين الكلمات المفتاحية والأسئلة والملاحظات والملخصات مباشرةً.

هذا النموذج المجاني لمحاضر الاجتماعات مثالي للاجتماعات اليومية السريعة والاجتماعات الأسبوعية. يستخدم مديرو المشاريع المحترفون وقادة الفرق هذا النموذج من Cornell docs لتخطيط المهام التي يتعين على أعضاء الفريق تنفيذها.

لتوفير الوقت، قم بإدراج بنود جدول الأعمال ونقاط المناقشة ومشاركتها مع الحاضرين مسبقًا. أثناء الاجتماع، قم بتسجيل بنود العمل التي يجب معالجتها. بعد ذلك، أضف تسجيلات الاجتماع والمهام وأي تفاصيل أخرى وتابع تقدم بنود العمل.

مثالي لـ: المستخدمين المتقدمين الذين يرغبون في الجمع بين تدوين الملاحظات أثناء الاجتماعات وإدارة المهام

💡نصيحة للمحترفين: يوفر ClickUp ميزات إضافية لجعل اجتماعاتك أكثر كفاءة. على سبيل المثال، استخدم ClickUp Whiteboards لتبادل الأفكار والاستراتيجيات مع المشاركين الآخرين خلال الاجتماعات الافتراضية. ثم استخدم ClickUp Brain لتلخيص الملاحظات وسحب عناصر العمل وتعيين المهام لأعضاء الفريق.

3. قالب ملاحظات كورنيل في Google Docs

عبر Google Docs

تساعدك قالب ملاحظات كورنيل في Google Docs على البقاء على اطلاع على مهامك. ما عليك سوى نسخها أو تنزيلها لبدء استخدامها.

هذا القالب البسيط، المصمم للطلاب والمهنيين، قابل للتحرير في الوقت الفعلي ويمكن مشاركته مع أي شخص في فريقك. تحتوي الأقسام والأعمدة على نقاط نموذجية ستساعدك على استخدامه بشكل أفضل.

قسّم عمود الملاحظات إلى أربع فئات: تسجيل، تلاوة، تأمل، ومراجعة

في فئة السجلات، اكتب الحقائق الأساسية والأفكار الرئيسية بكلماتك الخاصة باستخدام جمل موجزة

في فئة التلاوة، أجب عن الأسئلة الموجودة في عمود التلميحات

الغرض من فئة "التفكير" هو التعمق في أهمية الفئتين الأوليين

قسم المراجعة مخصص لحفظ جميع ملاحظاتك في مكان واحد.

مثالي لـ: الطلاب الذين يبحثون عن قالب Google Docs بسيط لتسهيل تدوين الملاحظات

👀 هل تعلم: الجمل التلغرافية هي جمل قصيرة تسرد الحقائق دون إضافة مقالات أو كلمات إضافية أخرى. فهي توفر الوقت والجهد في تدوين الملاحظات.

4. قالب ملاحظات كورنيل في Microsoft Word من Template.net

تم إدراج قالب ملاحظات كورنيل في Microsoft Word في قائمتنا بسبب تصميمه البسيط وبنيته السهلة، مما يجعله خيارًا ممتازًا للطلاب والمهنيين الجدد على ملاحظات كورنيل.

هذا القالب في Word قابل للتخصيص وشامل، ويغطي جميع جوانب نظام تدوين الملاحظات كورنيل بتصميم عصري.

تتيح هذه القوالب تسجيل المعلومات بسهولة وتحسين إدارة الوقت للطلاب والأكاديميين. يمكنك تنزيلها كملف Microsoft Word وتحريرها وتحميلها إلى Sharepoint أو نظام مشاركة الملفات المعتاد لديك لمشاركتها بسهولة مع زملائك في الفصل أو أعضاء فريقك.

مثالي لـ: الطلاب والمهنيين الذين يحتاجون إلى قالب Word قابل للتنزيل لإنشاء الملاحظات ومشاركتها

5. قالب ملاحظات كورنيل في Google Docs بواسطة DocHub

عبر DocHub

قالب ملاحظات كورنيل في Google Docs من DocHub مناسب لتدوين الملاحظات الأكاديمية والمهنية.

يمكنك الوصول إليها عبر الإنترنت وتحرير النص وفقًا لاحتياجاتك. إلى جانب تحرير النص، تتيح قوالب Google Docs للمستخدمين إضافة صور وتمييز أقسام وإضافة تعليقات واقتراحات لأعضاء الفريق.

بمجرد الانتهاء من إجراء التغييرات، قم بتنزيلها وتحويلها إلى ملف PDF وتخزينها في Google Drive لسهولة الوصول إليها.

مثالي لـ: الطلاب الذين يحتاجون إلى قالب لتدوين الملاحظات يمكنهم تعديله عبر الإنترنت.

ما الذي يجعل قالب ملاحظات كورنيل جيدًا؟

كيف تختار قالب ملاحظات كورنيل الأنسب لك؟ يجب أن يتمتع قالب تدوين الملاحظات الجيد المستند إلى طريقة كورنيل بالميزات التالية:

تصميم منظم: يجب أن يشغل العمود الأيسر 30% كحد أقصى من القالب، بينما يجب أن يشغل العمود الأيمن أو القسم الرئيسي من القالب الـ 70% المتبقية

قابلة للتخصيص: يجب أن تكون قوالب ملاحظات كورنيل قابلة للتخصيص وفقًا لاحتياجات المستخدم. يجب أن تكون قابلة للتعديل والتعاون.

قابلة للمشاركة: نظرًا لأن الملاحظات قد يتم الوصول إليها من قبل العديد من الأشخاص، يجب أن تحتوي القالب على ميزات التعاون في الوقت الفعلي مثل المشاركة بنقرة واحدة والتحرير الجماعي وسجل الإصدارات وإضافة التعليقات/الاقتراحات

سهلة الاستخدام: يجب أن تكون قوالب تدوين الملاحظات سهلة الاستخدام والتصفح. وبذلك، يمكن للمستخدمين الوصول إليها من أي نوع من الأجهزة وتحريرها بسهولة

تكامل الذكاء الاصطناعي: أداة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي المدمجة في القالب تسهل استخراج محاضر الاجتماعات دون الحاجة إلى كتابة كل كلمة تمت مناقشتها يدويًا. اعتبر هذه الميزة بمثابة مساعدك في الكتابة بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك في صياغة محاضر منظمة وواضحة لتسجيل جوهر

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اجعل تدوين الملاحظات أكثر إنتاجية باستخدام قوالب ملاحظات كورنيل

لا يجب أن تكون تدوين الملاحظات مملة. لا تحتاج إلى تدوين الملاحظات يدويًا أو إضاعة الوقت في البحث في الصفحات للعثور على المعلومات المهمة.

بدلاً من ذلك، استخدم قالبًا من قائمتنا لقوالب ملاحظات كورنيل لتسجيل الإشارات والملاحظات ذات الصلة والقابلة للتنفيذ من الجلسة. ستحول أي من هذه القوالب عملية تدوين الملاحظات من عملية تستنزف الطاقة إلى عملية فعالة ومبسطة.

وإذا كنت تبحث عن تطبيق شامل لتدوين الملاحظات يعمل على تبسيط عملية تدوين الملاحظات ويمكّنك من تحويل هذه الملاحظات إلى عناصر عمل، فلا تبحث عن غير ClickUp.

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