أفضل 10 بدائل لـ Zapier &؛ المنافسون في 2025

إذا كانت المهام المملة تسد قائمة مهامك، فقد حان الوقت لتشغيل نظام التشغيل الآلي.

أدوات العمل القوية هذه أتمتة سير العمل مما يوفر وقتك للتركيز على مهام أكثر أهمية ويقلل من مخاطر الخطأ البشري. يمكنك استخدام منصة الأتمتة لأتمتة عملية إدارة العملاء المحتملين وحملات التسويق ودعم العملاء وغير ذلك.

ستساعدك منصة الأتمتة الجيدة على ربط التطبيقات والاهتمام بالعملية بينما تنتقل إلى مهام أخرى. على الرغم من أن Zapier خيار شائع، إلا أن العديد من البدائل قد تعمل بشكل أفضل لسير عمل مؤسستك. تحتوي هذه المقالة على 10 بدائل ذكية لـ Zapier لاستكشافها في عام 2024.

ما هو Zapier؟

Zapier هو تطبيق أتمتة. وهو منصة التكامل تسمح لك بربط العديد من الخدمات والتطبيقات من خلال واجهة Zapier للعمل معًا لأتمتة العمليات و تحسين سير عملك . يدعم Zapier العديد من التطبيقات والخدمات، بما في ذلك Google Workspace وSlack وTrello وShopify وSalesforce. باستخدام Zapier، يمكنك أتمتة المهام أو نقل البيانات بين هذه الخدمات.

يمكنك إنشاء هذه الإجراءات التلقائية، أو Zaps، في أداة إنشاء السحب والإفلات سهلة الاستخدام في النظام الأساسي، لذلك لا حاجة للمعرفة التقنية أو مهارات الترميز عند تطوير تدفقات الأتمتة المعقدة.

يمكن للخدمات المتصلة توفير وقت مؤسستك، وتقليل الإدخال اليدوي للبيانات، وإنشاء عمليات أكثر كفاءة للمهام المتكررة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Zapier؟

إذا كنت تريد بديلاً لـ Zapier، فابحث عن منصات ذات ميزات مثل:

الكثير من دعم التكامل: ابحث عن بدائل Zapier التي تدعم التطبيقات والخدمات المتصلة الموجودة حاليًا في مجموعتك التقنية

ابحث عن بدائل Zapier التي تدعم التطبيقات والخدمات المتصلة الموجودة حاليًا في مجموعتك التقنية واجهة سهلة الاستخدام: يجب أن تحتوي المنصة التي اخترتها على واجهة سهلة الاستخدام تسهل عليك إنشاء مهام سير عمل معقدة المشغلات والإجراءات المتنوعة: المشغلات والإجراءات هي اللبنات الأساسية لأي أداة أتمتة تسويق، وستحتاج إلى أداة بها الكثير من الخيارات لتخصيص سير عملك

يجب أن تحتوي المنصة التي اخترتها على واجهة سهلة الاستخدام تسهل عليك إنشاء مهام سير عمل معقدة دعم عملاء جيد: سترغب في معرفة أن هناك شخصًا ما يمكنه مساعدتك، خاصةً عندما تحتاج إلى استخدام ميزات متقدمة وإنشاء عمليات تكامل مخصصة

سترغب في معرفة أن هناك شخصًا ما يمكنه مساعدتك، خاصةً عندما تحتاج إلى استخدام ميزات متقدمة وإنشاء عمليات تكامل مخصصة نقطة سعر معقولة: تتفاوت أسعار بدائل Zapier هذه، لذا تأكد من معرفة التكلفة الإجمالية لخدمات الأتمتة وكيف ستتناسب مع ميزانيتك

تقدم العديد من هذه المنصات خططًا مجانية، وهي مفيدة لاختبار خدماتها ومعرفة ما إذا كانت تعمل لمؤسستك. استفد من هذه العروض واطلع على بدائل Zapier التي تناسبك.

أفضل 10 بدائل لـ Zapier لاستخدامها في عام 2024

1. اصنع

عبر صنع Make هي منصة تكامل تتيح لك إنشاء مهام آلية بواجهة مستخدم بسيطة. يمكنك إنشاء مهام سير عمل بسيطة ومعقدة باستخدام منطق شرطي في محرر مرئي. إذا لم تكن متأكدًا من أين تبدأ، يوفر لك Make قوالب مفيدة.

جعل أفضل الميزات

إنها واجهة مستخدم مرئية للغاية مع أداة إنشاء بالسحب والإفلات تتيح لأي شخص إنشاء تدفقات عمل آلية؛ فهي لا تتطلب مهارات تقنية أو ترميزية

يتكامل مع الآلاف من التطبيقات، مما يجعله بديلاً قابلاً للتطبيق عن Zapier الذي يمكنه زيادة إنتاجيتك بشكل فائق بمهام داخلية غير محدودة (حسب نوع خطتك المدفوعة)

يساعد تكامل المنطق الشرطي الخاص به على أتمتة المهام من مشغلات وظروف محددة حتى تتمكن المنصة من إنجاز المزيد دون الحاجة إلى إدخالك

وضع قيود

لا يوجد مقياس متدرج في هيكل التسعير؛ استخدم أتمتة أكثر مما تسمح به خطتك الحالية، وستكون في المستوى التالي (والأكثر تكلفة)

التسعير #### التسعير

مجاني

الأساسية: تبدأ من 10.59 دولار شهريًا

احترافي: بدءًا من 18.82 دولارًا في الشهر

الفرق: بدءًا من 34.12 دولارًا في الشهر

المؤسسات: الخطط المتاحة؛ اتصل للحصول على معلومات عن الأسعار

إجراء التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

كابيترا: 4.8/5 (أكثر من 350 تقييم)

2. بايبيدريم

عبر Pipedream Pipedream هو بديل Zapier الذي يتيح لك إنشاء تدفقات عمل بدون تعليمات برمجية ويمنحك التحكم على مستوى التعليمات البرمجية عند الحاجة. استخدم Pipedream لربط الخدمات والتطبيقات المختلفة، ثم قم بإنشاء مشغلات وإجراءات لأتمتة المهام وتدفق البيانات.

أفضل ميزات Pipedream

يتمتع بالتحكم الكامل في الأتمتة على مستوى الترميز، مع دعم Node.js وPython وغير ذلك

إنه مدمج أداة الذكاء الاصطناعي للأتمتة يمكن أن تساعدك في إنشاء مهام سير العمل بسرعة؛ أخبر Pipeline بالمهام التي تريد تنفيذها

يحتوي على دعم لعمليات التكامل مع أكثر من 1,400 واجهة برمجة تطبيقات

قيود Pipedream

النظام الأساسي منخفض التعليمات البرمجية ليس سهل الاستخدام مثل بعض بدائل Zapier، لذلك قد يكون هناك منحنى تعليمي أطول للمستخدمين الجدد

تسعير #### تسعير Pipedream

مجاني

الأساسي: 29 دولارًا شهريًا

متقدم: 149 دولارًا شهريًا

الأعمال: 749 دولارًا في الشهر

الشركات: اتصل للحصول على عرض أسعار

Pipedream التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (14 تقييم)

كابيترا: 5/5 (4+ تقييمات)

3. وركاتو

عبر ووركاتو Workato هي عبارة عن منصة تكامل قائمة على السحابة تستخدم قوة الذكاء الاصطناعي لمساعدة المؤسسات على أتمتة سير العمل. تدمج المنصة أكثر من 1,000 تطبيق وخدمة لتحسين تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية وغيرها.

أفضل ميزات Workato

يمكن أن تساعدك أدواته التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على إعادة التفكير في مهام سير العمل، والحصول على رؤى من البيانات، وبناء أتمتة أكثر ذكاءً

يحتوي على عناصر تحكم أمنية ممتازة لمساعدتك في الحفاظ على أمان البيانات، حتى أثناء نقلها عبر خطوط أنابيب البيانات وسير العمل

يتصل بأكثر من 1,000 تطبيق وخدمة، بما في ذلك Zendesk وSalesforce وOracle وQuickbooks

قيود Workato

قد تواجه مشكلات عند محاولة نقل كميات كبيرة من البيانات من خلال الأتمتة

أسعار Workato

اتصل للحصول على معلومات التسعير

تقييمات ومراجعات Workato

G2: 4.7/5 (360+ تقييم)

كابيترا: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييم)

4. بارابولا

عبر القطع المكافئ Parabola هو بديل Zapier مع محرر مرئي بالسحب والإفلات حيث يمكنك أتمتة أكثر العمليات تعقيدًا. إنه سهل الاستخدام لتحليل البيانات، مما يعني أنك تقضي وقتًا أقل في جداول البيانات ووقتًا أطول في وضع تلك البيانات في العمل.

Parabola أفضل الميزات

تسمح لك واجهته الخالية من التعليمات البرمجية بسحب البيانات من مصادر مختلفة، بما في ذلك جداول البيانات وملفات PDF ورسائل البريد الإلكتروني، وتجميعها في مجموعة بيانات واحدة

تُسهِّل عمليات التكامل المبنية مسبقًا ربط واجهات برمجة التطبيقات لجمع البيانات وتحويلها

يمكنك إنشاء مهام سير العمل والاطلاع على النتائج في الوقت الفعلي، مما يسهل اختبار عمليات التكامل وتعديلها في المحرر سهل الاستخدام

قيود القطع المكافئ

قد تواجه تأخيرات طفيفة مع مجموعات البيانات الكبيرة، لذا استعد للانتظار عند نقل الكثير من البيانات

تسعير القطع المكافئ

الأساسي: مجانًا

فردي: 80 دولارًا شهريًا

الفريق: قريبًا

متقدم: اتصل للحصول على معلومات عن الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 10 مراجعات)

كابيترا: 4.7/5 (أكثر من 3 مراجعات)

5. تكامل

عبر بشكل متكامل Integrately هو أحد بدائل Zapier التي تحظى باهتمام كبير بفضل إمكانات التكامل بنقرة واحدة ودعم الدردشة المباشرة الذي حصل على تقييم عالٍ. هذه المنصة جديرة بالاستكشاف إذا كنت تريد طريقة بسيطة لإنشاء مهام سير عمل الأتمتة.

Integrately أفضل الميزات

فريق دعم رائع يحصد الجوائز بفضل دعم الدردشة المباشرة عالي التصنيف

بديل جيد للتشغيل الآلي، مع دعم لأكثر من 1100 تطبيق، بما في ذلك Mailchimp وTrickllo وSlack وClack وClickUp وMicrosoft Suite

قوالب ممتازة لأتمتة سير العمل مسبقة الإنشاء يمكنك تنفيذها بنقرة واحدة

قيود تكاملية

لا يوجد الكثير من الوثائق حول رسائل الخطأ، لذلك قد لا تعرف سبب عدم عمل أداة الأتمتة بشكل صحيح

التسعير المتكامل

مجاناً

مبتدئ: 29.99 دولارًا شهريًا

احترافي: 49 دولارًا شهريًا

النمو: 124 دولارًا شهريًا

الأعمال: 299 دولاراً شهرياً

Integrately التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (580+ تقييم)

Capterra: 4.2/5 (310+ تقييمات)

6. منصة Anypoint

عبر منصة Anypoint من Mulesoft، تُعد منصة Anypoint Platform منصة تكامل تساعد مؤسستك على ربط تطبيقاتها وخدماتها لعمليات الأعمال المؤتمتة. يمكن للمستخدمين الأكثر تقنية استخدام الترميز لإنشاء أدوات التشغيل الآلي، بينما يمكن للمستخدمين غير التقنيين استخدام واجهة النقر والسحب الخاصة بالمنصة لإنشاء عمليات سير العمل الخاصة بهم.

أفضل ميزات منصة Anypoint Platform

توفر أدوات أتمتة الذكاء الاصطناعي للمساعدة في إنشاء تدفقات عمل أكثر ذكاءً وربط الخدمات بكفاءة أكبر

مئات من مهام سير العمل المُنشأة مسبقاً تجعل من السهل أتمتة أدوات عملك والتخلص من المهام الشاقة

يساعدك ممثلو الخدمة المدربون تدريباً عالياً على إنشاء أداة الأتمتة التي تحتاجها لحلول سير العمل الأكثر تعقيداً

قيود منصة Anypoint Platform

إنها غنية بالميزات بشكل لا يصدق، مما قد يعقد الأمور بالنسبة لمعظم المؤسسات وقد يجعلك تدفع مقابل أدوات لا تستخدمها

تسعير منصة Anypoint Platform

اتصل للحصول على معلومات التسعير

تقييمات ومراجعات منصة Anypoint Platform:

G2: 4.5/5 (610+ تقييمات)

كابيترا: 4.4/5 (أكثر من 560 تقييم)

7. IFTTT

عبر IFTTT IFTTT، والتي تعني إذا كان هذا ثم ذاك، هي منصة قائمة على الويب تعمل على أتمتة الخدمات والأجهزة عبر الإنترنت. يمكنك إعداد تطبيقات صغيرة أو مهام سير عمل تلقائية يتم تشغيلها بين التطبيقات والأجهزة المختلفة استجابةً لأحداث وظروف معينة. بديل Zapier هذا مناسب للتشغيل الآلي للمنزل.

أفضل ميزات IFTTT

يجعل تطبيق IFTTT أتمتة المنزل الذكي أمرًا سهلاً؛ يمكنك تشغيل الأضواء عند وصولك إلى المنزل أو إرسال رسالة إلى شخص عزيز عليك عند مغادرتك

يدعم مجموعة كبيرة من الخدمات عبر الإنترنت والأجهزة الذكية، بما في ذلك تطبيقات التواصل الاجتماعي وأدوات الإنتاجية وأنظمة التشغيل الآلي للمنزل

واجهة سهلة الاستخدام لا تحتوي على رموز برمجية تجعلها سهلة الاستخدام، حتى إذا كنت تفتقر إلى المهارات التقنية

قيود IFTTT

قد تجد أن هذه الأداة، وإن كانت سهلة الاستخدام، أساسية للغاية بالنسبة لاحتياجاتك من الأتمتة

أسعار IFTTT

مجانًا

IFTTT Pro: 2.50 دولار/شهريًا

IFTTT Pro+: 5$/شهريًا

تقييمات ومراجعات IFTTT

G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

8. بابلي كونيكت

عبر بابلي كونكت Pabbly Connect هو نظام أساسي للتكامل والأتمتة وهو بديل قوي ل Zapier. فهو يتيح لك نقل البيانات بين الخدمات والتطبيقات الشائعة عند تشغيل إجراءات أو أحداث محددة. يمكن أن تكون مهام سير العمل بسيطة أو معقدة، حيث يتيح Pabbly Connect أتمتة متعددة الخطوات.

أفضل ميزات Pabbly Connect

يعد المجتمع النشط عبر الإنترنت المحيط ببابلي كونيكت موردًا مفيدًا عندما تواجه تحديات الأتمتة

يتصل مع معظم خدمات الويب، بما في ذلك Facebook و Calendly و HubSpot و Gmail

واجهة سهلة الاستخدام تجعل من السهل إنشاء مهام لكل قسم في مؤسستك، بما في ذلك فريق المبيعات ومجموعة الموارد البشرية

قيود Pabbly Connect

قد يستغرق استكشاف الأخطاء وإصلاحها وقتاً طويلاً. هناك القليل من التصحيح المدمج للأخطاء، وستحتاج إلى دعم فني

تسعير Pabbly Connect

بابلي بلس ستاندرد: 49 دولارًا شهريًا

بابلي بلس برو: 99 دولارًا شهريًا

بابلي بلس ألتيميت: 199 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Pabbly Connect

G2: 4.4/5 (4+ تقييمات)

كابيترا: 4.5/5 (أكثر من 65 تقييم)

9. سيليجو

عبر سيليجو Celigo هي عبارة عن منصة تكامل قائمة على السحابة تستخدمها المؤسسات غالبًا لتحسين الكفاءة التشغيلية أو تعزيز تجربة العملاء. وهي تربط بين التطبيقات المختلفة وتعمل على أتمتة تدفقات البيانات لجعل العمليات أكثر كفاءة وتقليل مخاطر الخطأ البشري. تُعد Celigo مفيدة بشكل خاص للأتمتة على مستوى المؤسسة.

أفضل ميزات Celigo

يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة به معالجة الأخطاء وتحسين الأتمتة

يمكن لقوالب الأتمتة العديدة المبنية مسبقاً أن تجعل مهام سير العمل الشاقة سهلة ببضع نقرات

تجعل عناصر التحكم في الوصول المستندة إلى الأدوار من السهل إدارة من يمكنه بدء مهام سير العمل والوصول إلى أدوات أخرى داخل المنصة

قيود سيليجو

نظراً لأنه يشتمل على أتمتة على مستوى المؤسسات، فقد تجد بعض المؤسسات الصغيرة أن الخطط المدفوعة تتجاوز ميزانيتها

أسعار سيليغو

اتصل للحصول على معلومات التسعير

سيليجو التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (410+ تقييمات)

كابيترا: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييم)

10. صينية

عبر صينية Tray هو أحد بدائل Zapier الذي يقدم نظامًا أساسيًا مرئيًا بدون تعليمات برمجية لإنشاء عمليات التكامل والأتمتة وتخصيصها وإدارتها. إنها طريقة مفيدة لربط أنظمة CRM وبرامج التسويق وتخزين البيانات لأتمتة المهام اليدوية.

صينية #### أفضل الميزات

منشئ سير العمل المرئي الخاص به يجعل من السهل إعداد المشغلات لبدء عمليات سير العمل من أحداث محددة

يعالج منطقه الشرطي سيناريوهات مختلفة دون عناء

تكشف التحليلات عن كيفية أداء عمليات التكامل وكيفية تعامل أنظمتك مع عملية الأتمتة

قيود صينية

يمكن لتسعير Tray أن يجعله أكثر تكلفة من بعض بدائل Zapier، ولا توجد خطة مجانية للمؤسسات الصغيرة

تسعير صينية

اتصل للحصول على معلومات التسعير

صينية #### التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 130 تقييم)

كابيترا: 4.9/5 (أكثر من 10 تقييمات)

أدوات التكامل الأخرى

إذا كنت بحاجة إلى ربط تطبيقين أو أكثر من التطبيقات وخدمات الويب، فإن بدائل Zapier العشرة هذه يمكن أن توفر وظائف أتمتة قوية لتحقيق المزيد دون إضاعة الوقت. لكنها ليست أدوات التكامل الوحيدة المتاحة ولا الوحيدة التي يجب عليك استخدامها.

ولتحسين مهام إدارة مشروعك وتسهيل أتمتة سير العمل، يمكنك اللجوء إلى ClickUp، حيث إن منصة إدارة المشاريع التي تعرفها وتحبها بالفعل لا غنى عنها للفرق التي ترغب في تحسين إنتاجيتها.

استكمل عمليات الأتمتة وأنجز المزيد من المهام باستخدام نظام إدارة المشاريع في ClickUp

عزِّز إنتاجية مؤسستك من خلال ربط ClickUp ببقية مجموعتك التقنية. يتكامل ClickUp مع أكثر من 1,000 تطبيق وخدمة، بما في ذلك أدوات إدارة علاقات العملاء الشائعة ومنصات التصميم وخدمات التسويق. يمكنك حتى ربط حساب ClickUp الخاص بك ب Zapier لإنشاء وأتمتة مهام سير العمل التي تربط ClickUp بخدمات الويب الأخرى. عمليات تكامل ClickUp جنبًا إلى جنب مع أتمتة ClickUp تسمح لك بأتمتة العمليات المتكررة وتبسيط العمليات. يمكنك إنشاء مهام قابلة للتعيين في ClickUp عند وقوع أحداث محددة، مثل تلقي عميل محتمل جديد أو تذكرة خدمة جديدة، في تطبيقاتك المدمجة.

تتيح لك المرونة المدمجة في نموذج التشغيل إنشاء مهام سير عمل مخصصة لتتناسب مع احتياجاتك، سواء كانت إدارة حملة تسويقية أو مشروع تطوير برمجيات أو خط سير المبيعات. سيكون لديك سير العمل الصحيح لكل عملية، في كل مرة.

ClickUp أفضل الميزات

يتكامل مع Zapier وأكثر من 1,000 تطبيق وخدمة أخرى

يتيح لك التحكم الكامل في سير العمل الخاص بك حتى تتمكن من تنظيم العمليات التجارية المعقدة، بما في ذلك بيانات المبيعات والتسويق

تتيح لك أدوات التعاون المتميزة التواصل مع أعضاء الفريق، مما يضمن حصول الجميع على البيانات التي يحتاجون إليها

قيود ClickUp

إنه ليس بديلًا حقيقيًا ل Zapier، لأنه لا يمكنك ربط خدمتي ويب من خلال منصة ClickUp

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI: متاح للشراء على جميع الباقات المدفوعة بسعر 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل والضيف الداخلي شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

تعزيز سير العمل باستخدام أدوات أتمتة العمليات التجارية

هل أنت مستعد للارتقاء بإدارة مشروعك وأتمتة سير العمل إلى المستوى التالي؟ يعمل ClickUp على تمكين فرقك من العمل بكفاءة وأتمتة المهام والتعاون.

بفضل الدعم الشامل وخيارات التكامل، بما في ذلك الاتصال مع Zapier، يمكنك إنشاء مهام سير العمل المخصصة التي تحتاجها لضمان تدفق البيانات بسلاسة بين جميع التطبيقات في مجموعتك التقنية. اشترك في ClickUp اليوم واختبر الفرق في إدارة مهامك ومشاريعك.