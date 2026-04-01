كيف أنشأت قاعدة معرفية للذكاء الاصطناعي في ClickUp للتوقف عن الإجابة على الأسئلة المتكررة

قبل بضعة أشهر، أجريت محادثة مع صاحب شركة بقيت عالقة في ذهني. قال: "أشعر أنني بمثابة محرك البحث البشري لشركتي."

كان الجميع يلجأون إليه للحصول على إجابات. كان يتلقى وابلًا من رسائل البريد الإلكتروني ورسائل Slack ورسائل WhatsApp والمكالمات الهاتفية، بل وحتى من يطرقون بابه.

ضحكت لأنني كنت أعرف بالضبط ما يعنيه. لقد شغلت هذا المنصب أيضًا.

لذا، في هذه المقالة، سأرشدك عبر مسارين من مسارات العمل في ClickUp قمت بإنشائهما لحل هذه المشكلة:

إعداد تفاعلي لـ ClickUp Chat + ClickUp Brain يجيب على الأسئلة المتكررة استنادًا إلى محادثاتك السابقة وكيل فائق استباقي مدعوم بـ ClickUp Docs يجيب على الأسئلة من وثائق العمليات الخاصة بك في الوقت الفعلي

تم تصميم كلاهما لتحريرك من دور "محرك البحث البشري" وإرشادك إلى كيفية إنشاء قاعدة معرفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp — وهي المكان الأول الذي يلجأ إليه فريقك للحصول على الإجابات.

📮 ClickUp Insight: يضيع أكثر من نصف الموظفين (57٪) وقتهم في البحث في المستندات الداخلية أو قاعدة المعرفة الخاصة بالشركة للعثور على المعلومات المتعلقة بالعمل. وماذا يحدث عندما لا يتمكنون من ذلك؟ يلجأ 1 من كل 6 إلى حلول بديلة شخصية — مثل البحث في رسائل البريد الإلكتروني القديمة أو الملاحظات أو لقطات الشاشة لمجرد تجميع المعلومات. يلغي ClickUp Brain الحاجة إلى البحث من خلال توفير إجابات فورية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مستمدة من مساحة العمل بأكملها والتطبيقات الخارجية المدمجة، حتى تحصل على ما تحتاجه دون عناء.

المشكلة الحقيقية: المعرفة المتناثرة والمقاطعات المستمرة

إذا نظرنا إلى الصورة الأكبر، فستجد أن هذه ليست مجرد مشكلة في التواصل. إنها مشكلة في نظام المعرفة.

كل سؤال يبدو مهمًا:

"أين نخزن شعارات العملاء؟"

"ما هي الصفحة التي نصممها أولاً لمشروع موقع ويب جديد؟"

"كيف أنشر هذه الوظيفة على Indeed؟"

ليس من الصعب الإجابة على أي من هذه الأسئلة بشكل فردي. المشكلة تكمن في التبديل المستمر للسياق. في المتوسط، يتعرض العاملون في مجال المعرفة مثلك ومثلي للمقاطعة كل دقيقتين بسبب اجتماع أو بريد إلكتروني أو إشعار.

كل مقاطعة تكسر زخمك، وتسلب تركيزك، وتجبرك على تكرار إجابات سبق أن قدمتها عشر مرات. وقد يستغرق الأمر أكثر من 20 دقيقة لاستعادة التركيز بالكامل بعد ذلك.

علاوة على ذلك، توجد المعلومات في كل مكان باستثناء الأداة التي تستخدمها فعليًا لإدارة العمل.

جزء من القصة مدفون في رسائل البريد الإلكتروني

جزء آخر محبوس داخل Slack أو WhatsApp

أما الباقي فهو موجود في دفتر ملاحظات شخص ما أو في ذهنك

لذا، حتى إذا كنت ترغب في استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة، فلا يوجد مصدر واحد موثوق لتعلم منه.

نبذة عني: مساعدة الفرق على تحويل ClickUp إلى نظام عمليات حقيقي مع إنتاجية تركز على العمليات أولاً

أنا إيليا، مستشار معتمد من ClickUp ومؤسس sProcess، حيث أساعد الفرق على تحويل ClickUp إلى نظام يدعم فعليًا طريقة إدارة أعمالهم.

على مدار أكثر من 6 سنوات، عملت مع أكثر من 100 شركة في تطبيق ClickUp على سير العمل التشغيلي الفعلي — بدءًا من تسليم العملاء ومسارات المبيعات وصولًا إلى العمليات التسويقية وإدارة الفريق الداخلي.

قبل أن أصل إلى الإعداد الذي أشاركه في هذا المنشور، لاحظت نفس النمط في جميع الفرق (بما في ذلك فريقي).

لماذا تفشل معظم الفرق في إنشاء قاعدة معرفية للذكاء الاصطناعي

الجميع يعلم أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد، لكن لا أحد يطبق ذلك بشكل صحيح.

ربما سمعت عن عشرات الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي:

ChatGPT

كلود

"افتح" هذا، و"شارك في قيادة" ذاك

بالإضافة إلى ذلك، كل حل محدد يحاول إضافة الذكاء الاصطناعي إلى منتجه لحل مشكلة إدارة المعرفة

👀 هل تعلم؟ يضطر ما يقرب من نصف العاملين (46.5%) إلى التنقل بين أداتين أو أكثر من أدوات الذكاء الاصطناعي لإكمال مهمة واحدة.

عندما تدير شركة، فإن كثرة الخيارات تؤدي إلى شلل في اتخاذ القرار. ليس لديك الوقت لتقييم كل أداة ودمجها في سير عملك والحفاظ على أمانها.

لهذا السبب تواجه معظم الفرق عائقين:

1. أدوات كثيرة جدًا، ولا يوجد نظام واضحبدلاً من تبسيط العمل، يصبح الذكاء الاصطناعي طبقة أخرى. علامة تبويب أخرى. مكان آخر يجب التحقق منه. تؤدي كثرة أدوات الذكاء الاصطناعي إلى انتشار الذكاء الاصطناعي —عندما تنتشر أدوات الذكاء الاصطناعي ونماذجه ومنصاته بشكل فوضوي عبر المؤسسة— دون رقابة أو استراتيجية أو فكرة عن من يستخدم ماذا.

2. نقص السياق لا تعرف أدوات الذكاء الاصطناعي طبيعة عملك ما لم تزودها بسياق منظم. ومعظم الفرق لا تمتلك ذلك. إذا كانت معرفتك مبعثرة، فستبدو نتائج الذكاء الاصطناعي غامضة ويصعب الوثوق بها.

✅ ما تحتاجه حقًا هو نظام حيث:

المعرفة موجودة في مكان واحد

تجري المحادثات في سياقها

يمكن للذكاء الاصطناعي رؤية كلا الأمرين وربط النقاط

مساحة عمل الذكاء الاصطناعي المتكاملة مثل ClickUp تغير المعادلة. إذا كنت تدير بالفعل المشاريع والعمليات في ClickUp، فلن تحتاج إلى إضافة أداة أخرى.

مجموعة ميزات الذكاء الاصطناعي المختارة بعناية والمصممة خصيصًا من ClickUp — ClickUp Brain، والملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ، ووكلاء Super Agents القابلون للتكوين — تتواجد مباشرةً فوق سياق مساحة العمل الفعلية: ClickUp Tasks و Docs و Chat.

لذا، بدلاً من السؤال: "ما هي أداة الذكاء الاصطناعي التي يجب أن أستخدمها؟" يصبح السؤال الآن:

"كيف يمكنني تنظيم مساحة عمل ClickUp الخاصة بي بحيث يساعد الذكاء الاصطناعي فريقي فعليًا في العمل اليومي؟"

"كيف يمكنني تنظيم مساحة عمل ClickUp الخاصة بي بحيث يساعد الذكاء الاصطناعي فريقي فعليًا في العمل اليومي؟"

تبدأ الإجابة بتجميع معرفتك في مكان واحد.

كيف أنشأت قاعدة معارف الذكاء الاصطناعي الخاصة بي في ClickUp

كما قلت من قبل، لديك خياران:

التفاعلية: استخدم ClickUp Brain (مساعد الذكاء الاصطناعي الأصلي في ClickUp) للإجابة على الأسئلة المتكررة مباشرةً داخل استخدم ClickUp Brain (مساعد الذكاء الاصطناعي الأصلي في ClickUp) للإجابة على الأسئلة المتكررة مباشرةً داخل ClickUp Chat الاستباقية: أنشئ "وكيلًا متميزًا" في ClickUp مدعومًا بـ أنشئ "وكيلًا متميزًا" في ClickUp مدعومًا بـ ClickUp Docs ليجيب على الأسئلة من وثائق شركتك في الوقت الفعلي

الخيار 1: نظام أسئلة وأجوبة تفاعلي في ClickUp Chat

إذا كنت تبحث عن أسرع طريقة للتوقف عن الإجابة على الأسئلة المتكررة، فهذا هو المكان الذي سأبدأ منه.

لا يتطلب ذلك أي وثائق، ولا يحتاج إلى التخطيط المسبق. يتطلب الأمر تغييرًا واحدًا في السلوك فقط: توقف عن الإجابة على الأسئلة في كل مكان. ابدأ بالإجابة عليها في مكان واحد.

الخطوة 1: أنشئ قناة أسئلة وأجوبة واحدة لكل عملية رئيسية

تقوم معظم الفرق التي أعمل معها بالإجابة على الأسئلة عبر خمسة منصات مختلفة:

البريد الإلكتروني

Slack

WhatsApp

الاجتماعات

"رسائل سريعة" عشوائية

لذا فإن الخطوة الأولى بسيطة ولكنها غير قابلة للتفاوض: أنشئ قناة دردشة واحدة في ClickUp لكل عملية أساسية.

📌 على سبيل المثال:

"أسئلة وأجوبة حول تطوير الويب"

"أسئلة وأجوبة حول تهيئة العملاء"

"أسئلة وأجوبة حول عملية التوظيف"

ثم ضع قاعدة واضحة: إذا كان لديك سؤال حول هذه العملية، فاطرحه هنا.

هذا القيد الواحد يفعل أكثر من أي أداة ذكاء اصطناعي. فهو يستخرج المعرفة من المحادثات المتفرقة ويضعها حيث يمكن استخدامها فعليًا.

الخطوة 2: أجب في سلاسل المحادثات ودع ClickUp Brain يلتقط السياق

في هذه المرحلة، لم يحدث شيء مميز بعد.

ما زلت تجيب على الأسئلة يدويًا — ولكن مع اختلاف رئيسي واحد: أنت تجيب في سلاسل محادثات عامة ومنظمة في ClickUp Chat.

📌 على سبيل المثال:

يسأل أحدهم: "عندما نبدأ مشروع موقع ويب جديد، أي صفحة نصمم أولاً؟" أرد في سلسلة المحادثة: "نبدأ دائمًا بالصفحة الرئيسية."

أجيب في سلسلة المحادثة: "نبدأ دائمًا بالصفحة الرئيسية."

يسأل أحدهم: "أين نخزن شعارات العملاء؟" أرد: "نخزن جميع شعارات العملاء في مجلد Assets في Google Drive."

أجيب: "نقوم بتخزين جميع شعارات العملاء في مجلد Assets في Google Drive."

أجيب في سلسلة المحادثة: "نبدأ دائمًا بالصفحة الرئيسية."

أجيب: "نقوم بتخزين جميع شعارات العملاء في مجلد Assets في Google Drive."

في كل مرة أرد فيها، لا أساعد ذلك الشخص فحسب. بل أقوم ببناء قاعدة معرفية للأسئلة والأجوبة داخل ClickUp.

في السابق، كانت هذه الإجابات تختفي في صناديق البريد الوارد أو سجلات الدردشة. أما الآن، فهي موجودة في قناة حيث يمكن لـ ClickUp Brain استخدامها لإنشاء قاعدة معرفية للذكاء الاصطناعي قابلة للبحث في ClickUp.

الخطوة 3: دع ClickUp Brain يتولى الأسئلة المتكررة

بمجرد أن تجمع سجلًا يمتد حتى لأسابيع قليلة، ستلاحظ حدوث تغيير ما.

بدلاً من سؤالك، يمكن لفريقك أن يسأل ClickUp Brain مباشرةً.

يدخلون إلى القناة ويستخدمون "Ask AI" أو يذكرون Brain بعلامة @ ويكتبون نفس السؤال (لنقل: "أين نخزن شعارات العملاء؟")

قم بـ@mention Brain في قناة دردشة ClickUp أو في تعليق أو رسالة خاصة للحصول على مساعدة الذكاء الاصطناعي التي تراعي السياق في مكان عملك

يبحث ClickUp Brain في سياق تلك القناة ويجيب بشيء مثل:

"يتم تخزين شعارات العملاء في مجلد Assets في Google Drive." إليك المحادثة التي نوقش فيها هذا الأمر...

"يتم تخزين شعارات العملاء في مجلد Assets في Google Drive." إليك المحادثة التي نوقش فيها هذا الأمر...

الرد مرتبط بالسياق بشكل كبير و:

بناءً على طريقة عمل فريقك

باستخدام قراراتك الفعلية

مع روابط تعود إلى الموضوع الأصلي

لهذا السبب أسميها نظامًا تفاعليًا:

يطرح الفريق سؤالاً

يتفاعل الذكاء الاصطناعي في ClickUp باستخدام السياق الحالي

لقد تم استبعادك من الدائرة

إنه تغيير بسيط، لكنه يحقق أمرين مهمين:

يقلل من المقاطعات : سيصل عدد "الأسئلة السريعة" إلى صندوق الوارد أو الرسائل الخاصة بك إلى حد أقل

إنشاء قاعدة معرفية حية: كل إجابة تقدمها تجعل ClickUp Brain أكثر ذكاءً بالنسبة للشخص التالي

احصل على إجابات سياقية في قناة الدردشة التي تختارها عند الإشارة إلى Brain بعلامة @

إذا كان كل ما قمت به هو إعداد قناة الأسئلة والأجوبة التفاعلية هذه لأهم عملية أو عمليتين لديك، فستشعر بالفعل بفرق كبير في يومك.

ولكن هناك قيود.

النظام التفاعلي لا يعرف سوى ما تم طرحه بالفعل. وهذا يعني أنه إذا لم يطرح أحد السؤال بعد، فلن يكون لدى الذكاء الاصطناعي ما يعمل عليه.

وهنا يأتي دور النظام الاستباقي.

الخيار 2: وكيل فائق يعمل بالذكاء الاصطناعي بشكل استباقي مدعوم بـ ClickUp Docs

جوهر النظام الاستباقي هو التالي: بدلاً من انتظار الأسئلة والإجابة عليها واحدة تلو الأخرى، تصمم عمليتك أولاً، وتوثقها، ثم تدع وكيل الذكاء الاصطناعي الفائق في ClickUp يجيب على الأسئلة بناءً على تلك الوثائق.

ابدأ بإطار عمل ClickUp الذي يركز على العمليات أولاً

كلما كنت أقوم بإنشاء سير عمل جديد في ClickUp، أتبع ما أسميه إطار عمل ClickUp الذي يركز على العملية أولاً.

قبل أن أتطرق إلى Spaces أو Lists أو طرق العرض، أجيب على سؤال بسيط:

"كيف يسير العمل في الوقت الحالي؟"

"كيف يسير العمل في الوقت الحالي؟"

سأوضح لك العملية من البداية إلى النهاية:

ما هي المراحل الرئيسية؟

من يشارك في كل خطوة؟

ما هي الأدوات أو الموارد التي نستخدمها؟

أين تحدث عمليات التسليم أو التأخيرات عادةً؟

بالنسبة لسير عمل التوظيف، قد يتضمن ذلك خطوات مثل:

حدد الدور

اكتب الوصف الوظيفي

انشر الوظيفة على Indeed

فرز المرشحين

إجراء المقابلات

بمجرد أن أضع خطة للعملية، يمكنني توقع أنواع الأسئلة التي سيطرحها الأشخاص أثناء مرورهم بها.

"كيف أنشر الوظيفة على Indeed؟"

"أين أجد بيانات تسجيل الدخول؟"

"ما هي المعايير التي نستخدمها لاختيار المرشحين؟"

بدلاً من انتظار ظهور تلك الأسئلة في الدردشة، أقوم بتوثيق الإجابات مسبقًا.

💡 نصيحة للمحترفين: استخدم لوحات ClickUp البيضاء لإنشاء خريطة للعمليات بشكل أسرع. في خريطة العملية الخاصة بك، اكتب كل خطوة كإجراء واضح (على سبيل المثال، "كتابة مسودة" بدلاً من "مرحلة الصياغة"). بهذه الطريقة، عندما تنتهي من رسم خريطة العملية، يمكنك تحويل تلك الخطوات مباشرةً إلى مهام ClickUp بنقرة واحدة. قم بتصور العمليات أو سير العمل وتخطيطها وتحسينها بشكل تعاوني على لوحات ClickUp البيضاء

أنشئ مستندات خاصة بالعمليات يمكن لـ Super Agent استخدامها

هذا هو المكان الذي يبالغ فيه معظم الناس في تعقيد الأمور.

لست بحاجة إلى إجراءات تشغيلية قياسية من 50 صفحة.

تحتاج إلى مجموعة صغيرة من المستندات ذات الأهمية العالية التي تعكس كيفية سير العمل فعليًا.

على سبيل المثال، في سير عمل تطوير موقع ويب، قد أقوم بإنشاء مستندات مثل:

عملية تطوير المواقع الإلكترونية: سير العمل القياسي

كيفية إضافة صفحة جديدة إلى مشروع موقع ويب

سير عمل ملاحظات العملاء: مشاريع مواقع الويب

يشرح كل مستند الخطوات والقرارات وأفضل الممارسات بلغة واضحة وبسيطة. اعتبرها بمثابة دليل إرشادي داخلي.

احتفظ بالسياسات والأدلة الإرشادية الرئيسية في مكان واحد، حتى يتمكن موظفوك ووكلاء الخدمة المتميزون من العثور على الإجابات بسرعة باستخدام ClickUp Docs

الآن لديك وثائق:

توجد حيث يوجد العمل (داخل ClickUp)

مكتوب بلغتك، من أجل فريقك

تغطي الأسئلة التي تعلم أنها قادمة

تدريب Super Agent على مستنداتك

بعد تجهيز مستنداتك، فإن الخطوة التالية هي إعداد وكيل فائق في ClickUp (وكيل ذكاء اصطناعي) وإخباره بالضبط كيف يتصرف. فكر في الوكيل الفائق كزميل في الفريق يعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنه تولي مسؤولية العمل تمامًا كما يفعل البشر. في ClickUp، يمكنك تعيين مهام للوكلاء الفائقين، وطرح الأسئلة عليهم، وحتى إرسال رسائل خاصة إليهم لطلب المساعدة في عملك.

يسهل ClickUp إنشاء Super Agents مخصصين بفضل أداة إنشاء الوكلاء التي لا تتطلب كتابة أي كود. يمكنك التحدث إلى الأداة بلغة طبيعية، مع ذكر متطلباتك، وستقوم هي بتكوين الوكيل نيابة عنك.

إليك دليل تفصيلي:

استخدمها من أجل:

أنشئ وكيلًا جديدًا مخصصًا لعملية معينة (على سبيل المثال، "وكيل أسئلة وأجوبة تطوير الويب") قدم لها تعليمات واضحة حول: من الذي تساعد (فريقي، الأدوار، مستوى الخبرة) ما هي أنواع الأسئلة التي يجب أن تجيب عليها كيف يجب أن ترد (نبرة الصوت، مستوى التفاصيل، متى يجب الإشارة إلى المستندات الكاملة) أرفق المستندات ذات الصلة كمصادر للمعرفة

من يستفيد من ذلك (فريقي، الأدوار، مستوى الخبرة)

ما هي أنواع الأسئلة التي يجب أن تجيب عليها

كيف يجب أن تكون الاستجابة (النبرة، ومستوى التفاصيل، ومتى يجب الإشارة إلى المستندات الكاملة)

أنشئ Super Agents مخصصًا في ClickUp لأتمتة مهامك الروتينية

الآن، عندما يطرح شخص ما سؤالاً في قناة الدردشة، لن يضطر إلى الإشارة إليك. يمكنه ببساطة نشر رسالة مثل:

"ما هي الصفحة التي عادةً ما نصممها أولاً عند بدء مشروع موقع ويب جديد؟"

"ما هي الصفحة التي عادةً ما نصممها أولاً عند بدء مشروع موقع ويب جديد؟"

يقرأ Super Agent السؤال، ويستخرج المعلومات من Docs، ثم يرد:

"عادةً ما نبدأ بالصفحة الرئيسية. يمكنك العثور على التفاصيل الكاملة في مستند "عملية تطوير الموقع الإلكتروني: سير العمل القياسي".

"عادةً ما نبدأ بالصفحة الرئيسية. يمكنك العثور على التفاصيل الكاملة في مستند "عملية تطوير الموقع الإلكتروني: سير العمل القياسي".

يحصل عضو الفريق على إجابة موجزة، إلى جانب رابط إلى الوثائق الأساسية إذا أراد المزيد من السياق.

استخدم Answers Agent في ClickUp للعثور على المعلومات السياقية دون إزعاج زملائك في الفريق

وهنا يصبح النظام استباقيًا:

لقد فكرت بالفعل في هذه العملية

لقد قمت بالفعل بتوثيق أهم الأسئلة والأجوبة

الوكيل جاهز للمساعدة فور طرح السؤال — حتى لو كانت هذه هي المرة الأولى التي يُطرح فيها هذا السؤال

💡 نصيحة للمحترفين: عند إنشاء قاعدة المعرفة الخاصة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp، لا يتمثل الهدف في كتابة موسوعة. بل في تزويد ClickUp بسياق عالي الجودة بما يكفي ليتمكن من الإجابة على الأسئلة الأكثر شيوعًا بشكل مباشر وتقديم اقتراحات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي بالنسبة للأسئلة الأخرى. وعندما يظهر سؤال جديد تمامًا، لا يزال بإمكانك: انضم إلينا وأجب عن السؤال بنفسك

قرر ما إذا كان الأمر يستحق الإضافة إلى المستندات للاستفادة منه في المرة القادمة بمرور الوقت، ستتحسن وثائقك وموظف خدمة العملاء لديك!

التفاعلية مقابل الاستباقية: كيف تعمل هذه الأنظمة معًا

ليس عليك الاختيار بين النهجين التفاعلي والاستباقي. في الواقع، أحب الجمع بينهما.

ابدأ بـ "reactive if": انتقل إلى النهج الاستباقي عندما: ليس لديك وثائق رسمية بعد لقد قمت بتخطيط سير عملك تريد تسجيل الأسئلة الحقيقية واللغة المستخدمة من قبل فريقك أنت تعرف الأسئلة الأكثر شيوعًا والمخاطر التي قد تواجهك تريد تحقيق نتائج سريعة من خلال السماح لـ ClickUp بالرد على الأسئلة المتكررة استنادًا إلى سجلات الدردشة السابقة أنت جاهز للاستثمار في وثائق ستبقى لسنوات

🌟 نصيحة من الخبراء: في الممارسة العملية، غالبًا ما أقوم بما يلي: ابدأ بقناة Q&A Chat و ClickUp Brain لتجمع كل شيء في مكان واحد

شاهد الأسئلة التي تتكرر باستمرار

حوّل تلك الأنماط إلى مستندات ومخططات باستخدام إطار العمل الذي يركز على العمليات أولاً

اربط تلك المستندات بـ وكيل متميز مخصص موجود في نفس قناة الدردشة بمرور الوقت، يتم الرد على المزيد والمزيد من الأسئلة من قبل الوكيل وDocs — وليس من قبلي.

النتيجة الحقيقية: الحفاظ على تركيزك وتوسيع نطاق معرفتك

من السهل النظر إلى هذا الأمر على أنه مجرد حالة استخدام أخرى لإدارة المعرفة بالذكاء الاصطناعي، لكن تأثيره إنساني للغاية.

عندما لا تعود أنت "محرك البحث البشري" الافتراضي، تحدث بعض الأمور المهمة:

ستستعيد وقت التركيز الخاص بك. بدلاً من التعرض للمقاطعة كل خمس دقائق، يمكنك الاستمرار في العمل المكثف لفترة أطول

يصبح فريقك أكثر اكتفاءً ذاتيًا. لا يشعرون بالذنب عند طرح الأسئلة في ClickUp لأنهم يعلمون أن أحد الوكلاء أو أحد المواضيع الموجودة قد يكون لديه الإجابة بالفعل

لن تظل معرفتك محصورة في ذهنك. فهي تُسجل في ClickUp Chat و Docs، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي الاستفادة منها فعليًا

يتأقلم الموظفون الجدد بشكل أسرع. بدلاً من الاعتماد على المعرفة غير المنظمة أو التخمين، يمكنهم استكشاف الأسئلة والأجوبة السابقة وقراءة المستندات وطرح الأسئلة على الوكيل مباشرةً

إليك كيف ساعد الاعتماد على ClickUp Brain في توحيد المعرفة المؤسسية لشركة SERHANT:

كيفية إنشاء قاعدة معارف خاصة بك تعتمد على الذكاء الاصطناعي في ClickUp (خطوة بخطوة)

إذا كنت تشعر أنك "محرك البحث البشري" في شركتك في الوقت الحالي، فإليك كيفية البدء هذا الأسبوع:

اختر عملية واحدة أولاً : ابدأ من حيث تكثر الأسئلة: التوجيه، التوظيف، التسليم، الدعم

أنشئ قناة دردشة واحدة للأسئلة والأجوبة : اجعلها المكان الافتراضي لجميع الأسئلة المتعلقة بتلك العملية

أجب في سلاسل المحادثات بشكل متسق : هذا يبني قاعدة معارف الذكاء الاصطناعي الأولية الخاصة بك دون بذل جهد إضافي

استخدم الذكاء الاصطناعي قبل الإجابة يدويًا : شجع فريقك على الاستعانة بـ ClickUp Brain أولاً، ثم استشارة زميل عند الحاجة

خطط لعملية عملك ببساطة : حدد الخطوات والقرارات الرئيسية — لا تفرط في التفكير

قم بتوثيق أهم 5 إلى 10 أسئلة متكررة : حوّل الأنماط إلى مستندات قصيرة وعملية

أنشئ "وكيلًا متميزًا" لتلك العملية : اربطه بـ Docs وحدد كيفية استجابته

حسّنها بمرور الوقت: عندما تظهر أسئلة جديدة، قرر: هل تجيب عليها مرة واحدة أم توثقها للاستخدام في المستقبل

📮 ClickUp Insight: يقول 24% من الأشخاص إنهم يريدون وكلاء الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي لأتمتة المهام المملة. التوقع هنا هو التخلص من الأعمال ذات القيمة المنخفضة، وهذا أمر عادل. إذا احتاج الموظف إلى إعداد مستمر أو إشراف أو توجيه، فإنه يتوقف عن الشعور بأنه مفيد ويبدأ في الشعور بأن الأمر يمثل المزيد من العمل. في ClickUp، يعمل Super Agents باستمرار في الخلفية، حيث يقوم بتحديث المهام وصياغة المستندات ودفع العمل إلى الأمام باستخدام نفس الأدوات التي يستخدمها فريقك بالفعل. يمكنك إرسال رسالة خاصة إليهم للحصول على مساعدة لمرة واحدة، وحتى الإشارة إليهم في مستند لتحويل العصف الذهني إلى خطة واضحة!

انتقل من الإجابات المجزأة إلى المعرفة المضمونة مع ClickUp

في معظم الفرق، تكون المعرفة مجزأة عبر الأدوات المختلفة، لذا حتى أفضل أنظمة الذكاء الاصطناعي تواجه صعوبة في التعامل مع السياق غير الكامل. تعمل قاعدة المعرفة الخاصة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp لأنها لا تعامل الذكاء الاصطناعي كإضافة. بل تضع الذكاء الاصطناعي في المكان الذي يتم فيه عملك بالفعل، مما يجعل الذكاء الاصطناعي مدركًا للسياق.

تتواجد محادثاتك ووثائقك ومهامك في مكان واحد، ويمكن للذكاء الاصطناعي قراءة كل ذلك. وهذا يعني أن الإجابات ليست عامة، بل تستند إلى الطريقة التي يعمل بها فريقك فعليًا. وبمرور الوقت، تعزز كل تفاعل النظام. وبدلاً من البحث عن المعلومات عبر الأدوات المختلفة، يمكنك إنشاء مصدر واحد وحقيقي للمعلومات.

ما هي النقطة الأساسية التي يجب استخلاصها؟ لست بحاجة إلى اعتماد كل أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في السوق لتحقيق النتائج. من خلال الجمع بين ClickUp Chat و ClickUp Brain ووكيل متميز في إطار عملية واضحة، يمكنك:

تقليل المقاطعات

اجعل فريقك أكثر استقلالية

حوّل خبرتك إلى أصل قابل للبحث ومجهز للذكاء الاصطناعي

