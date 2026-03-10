أمثلة على سير عمل الوكيل الفائق بالذكاء الاصطناعي: 12 حالة استخدام عملية في ClickUp

من السهل أن تتحمس لوكلاء الذكاء الاصطناعي عندما ترى عروضًا توضيحية رائعة ووعودًا كبيرة. ثم تجلس لتقوم بالفعل بإعداد واحد لعملك... وتبدأ الأسئلة في الظهور.

أين يتناسب؟ ما الذي يجب أن يتعامل معه؟ ما الذي يجب أن يبقى بعيدًا عنه؟

تأخذ وكالات ClickUp AI Super Agents الأجزاء القابلة للتكرار من عملك وتعلّم مساحة عملك كيفية التعامل معها بشكل متسق. عند القيام بذلك بشكل صحيح، تحصل على نظام يعمل جنبًا إلى جنب مع فريقك، ويحدد الأمور المهمة، ويدفع العمل إلى الأمام دون الحاجة إلى مزيد من التنظيف.

في هذا الدليل، سترى 12 مثالًا عمليًا لسير عمل الوكيل الفائق استنادًا إلى العمل اليومي الحقيقي داخل ClickUp.

لنبدأ! 🤩

ما هو الوكيل الفائق؟

Super Agent من ClickUp هو زميل فريق مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكنه تخطيط سير العمل متعدد الخطوات والتفكير فيه وتنفيذه باستخدام السياق المباشر من مساحة العمل الخاصة بك. تسريع سير العمل باستخدام Super Agents في ClickUp

على عكس أتمتة العمليات التجارية الأساسية التي تعمل على محفزات ثابتة، يتكيف هؤلاء الوكلاء مع ما يحدث في مشاريعك ومهام ClickUp ووثائقك ومحادثاتك، ثم يتخذون الإجراءات اللازمة باستخدام الأدوات والبيانات المناسبة.

إليك ما يميزها عن أدوات الإنتاجية الأخرى التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي:

مدرك للسياق بشكل افتراضي: يسحب السياق المباشر من مهام ووثائق وتعليقات ورسائل دردشة محددة لاتخاذ القرارات

متعدد الخطوات حسب التصميم: يقوم بتشغيل سير العمل بالكامل من البداية إلى النهاية: يقرأ المهمة، ويبحث في السياق، ويحدّث المستند، ويخطر المالكين، ويصوغ متابعة.

مصمم للتعاون: يعمل كزميل في فريق في يعمل كزميل في فريق في ClickUp Chat و Tasks؛ يمكنك تشغيله يدويًا أو ضبطه ليعمل تلقائيًا وفقًا لجدول زمني محدد.

قابل للتكوين ومحدد النطاق: يتيح لك التحكم بدقة في الأدوات ومصادر البيانات التي يمكنه الوصول إليها، بما في ذلك التطبيقات الخارجية المحددة.

تصميم يراعي العنصر البشري: يتطلب موافقة بشرية على الإجراءات الحاسمة، مع تسجيل كل خطوة لضمان الشفافية

يتعلم بمرور الوقت: يتكيف بناءً على التعليقات والنتائج السابقة مع تكرار سير العمل

قم بتكوين سير عمل متعدد الخطوات باستخدام أدوات قابلة للتخصيص ومصادر بيانات مع ClickUp Super Agents

هل تريد معرفة كيفية عمل الوكلاء الفائقين؟ شاهد هذا الفيديو التوضيحي السريع قبل أن ننتقل إلى الأمثلة التي يمكنك استخدامها فورًا! 👇🏽

تشريح سير عمل الوكيل الفائق الرائع

سير عمل الوكيل الفائق هو سلسلة محددة من المدخلات والقواعد والأدوات والضوابط التي تحول الإشارات الأولية في مساحة العمل الخاصة بك إلى نتائج متسقة وقابلة للتدقيق. بدلاً من أتمتة كل شيء، الهدف هو زيادة الكفاءة التشغيلية من خلال تصميم مسار واحد موثوق به من الإشارة إلى النتيجة التي يمكن تشغيلها بشكل متكرر دون حدوث أخطاء.

يتبع كل سير عمل قوي بنية أساسية متشابهة، حتى لو تغيرت حالة الاستخدام. إليك ما يعنيه كل جزء في الممارسة العملية، وكيف يعملون معًا. 👇

الإدخال

كل شيء يبدأ بإشارة أو إدخال. قد تكون هذه الإشارة تحديثًا لمهمة أو مستندًا جديدًا أو رسالة دردشة أو ملاحظات اجتماع أو إرسال نموذج أو حتى تغيير في الحالة.

تؤدي المدخلات المحددة والمستقرة إلى نتائج يمكن التنبؤ بها، بينما تؤدي المدخلات الغامضة إلى نتائج غير واضحة. يجب أن يبدأ كل سير عمل بنوع مدخلات قياسي حتى يعرف الوكيل دائمًا ما الذي يتفاعل معه.

📌 مثال: لفهم التركيب بشكل أفضل، دعونا نلقي نظرة على وكيل إعداد العملاء اليومي الذي تتمثل مهمته في فحص تقويم مدير الحسابات بحثًا عن اجتماعات العملاء ومساعدتهم في الاستعداد لكل اجتماع حسب السياق. هذا هو شكل مدخلات الوكيل: يقوم بجمع مدخلاته الخاصة عن طريق مسح الأدوات ذات الصلة مثل التقويم ومواضيع Gmail و ClickUp Docs والمزيد.

المحفز

لا ينبغي أن يتم تشغيل أي شيء "لمجرد حدوث تغيير ما". يحدد المشغل متى يُسمح ببدء سير العمل. هذه هي اللحظة التي يمكن للوكيل فيها التصرف بناءً على المدخلات. قد يكون المشغل يدويًا، مثل وضع علامة على الوكيل، أو تلقائيًا، مثل تغيير الحالة أو الجدول الزمني أو الأتمتة.

توجد المشغلات لمنع التشغيل العرضي وتكرار العمل. عندما يكون هذا الجزء غير دقيق، يمكن أن تصبح سير العمل فوضوية بسرعة.

📌 مثال: من المقرر أن يعمل وكيل إعداد العملاء اليومي في مثالنا يوميًا في الساعة 8 صباحًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا تشغيله عندما يذكره شخص ما داخل مساحة عمل ClickUp، أو يرسل له رسالة مباشرة في ClickUp Chat، أو يعين له مهمة ClickUp.

🔍 هل تعلم؟ اكتسب مصطلح " وكيل البرامج " زخمًا كبيرًا في الثمانينيات والتسعينيات مع ازدهار الأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي الموزع (DAI) والأنظمة المستقلة التي تعمل وفقًا لأهداف محددة. خلال هذه الفترة، تحول الباحثون من بناء برامج سلبية قائمة على القواعد إلى إنشاء "وكلاء" نشطين ومستقلين بشكل متزايد قادرين على التصرف نيابة عن المستخدمين في بيئات معقدة وديناميكية.

قواعد اتخاذ القرار

تحدد قواعد اتخاذ القرار حدود سير العمل. فهي توضح ما يجب على الوكيل أن يتصرف بناءً عليه، وما يجب أن يتجاهله، ومتى يجب أن يتوقف ويصعد الأمر.

هذا هو المكان الذي توجد فيه القواعد المحددة مسبقًا "لا تفعل شيئًا". تشمل الأمثلة الواقعية تخطي العناصر ذات الأولوية المنخفضة، والتصعيد عند فقدان البيانات المطلوبة، أو التوقف عند عدم اكتمال السياق. قواعد القرار هي طبقة التحكم الرئيسية التي تبقي الوكيل في نطاق العمل وتمنع الأتمتة المحفوفة بالمخاطر.

📌 مثال: ماذا يحدث في يوم لا توجد فيه اجتماعات مجدولة مع العملاء؟ تساعد قواعد القرار وكيل التحضير اليومي للعملاء بتقديم تعليمات لمثل هذه المواقف المحددة/الحالات الاستثنائية.

بمجرد أن يعرف الوكيل أنه يجب عليه التصرف، تحدد هذه الطبقة كيفية السماح له بالتصرف. قد يعني ذلك إنشاء أو تحديث مهام معقدة، أو استرداد البيانات من المستندات، أو صياغة الرسائل، أو استخراج السياق من مصدر معرفة الشركة، أو إخطار المالكين. كلما كانت هذه المجموعة أكثر إحكامًا، أصبح سير العمل أكثر أمانًا.

يقلل تقييد الأدوات والأذونات من الآثار الجانبية ويجعل من السهل التنبؤ بما يمكن للوكيل تغييره وما لا يمكنه تغييره.

📌 مثال: لكي يتمكن وكيل إعداد العملاء اليومي من أداء المهام الموكلة إليه، يحتاج إلى الوصول إلى تقويم مدير الحساب و Gmail و ClickUp Docs/Workspace. تساعد مهارات الوكيل (القدرة على الوصول إلى الأدوات) ومعرفته وذاكرته في تنفيذ مهامه.

🔍 هل تعلم؟ بدأت أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) تكتسب زخمًا كبيرًا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، خاصة في مجال الخدمات المصرفية والتأمين. كانت أدوات RPA المبكرة تحاكي الإجراءات البشرية في واجهة المستخدم — النقر على الأزرار ونسخ البيانات وملء النماذج — دون الحاجة إلى تكامل عميق مع أنظمة الخلفية.

تنسيق الإخراج

يجب ألا يكون تعريفك لـ "تم" غامضًا أبدًا. يحدد تنسيق الإخراج شكل النتيجة في كل مرة. ومن الأمثلة على ذلك مهمة تم إنشاؤها باستخدام حقول مخصصة محددة تم ملؤها، أو مستند تم تحديثه بتخطيط قسم ثابت، أو رسالة تمت صياغتها بموضوع قياسي وقائمة مرجعية بالخطوات التالية.

تجعل المخرجات المنظمة النتائج قابلة للمراجعة والتدقيق وسهلة إعادة الاستخدام. لا يمكن توسيع نطاق الردود الحرة بشكل جيد لأنها أصعب في التحقق منها وأصعب في اتخاذ إجراءات بشأنها في المراحل اللاحقة.

نقاط التفتيش البشرية

لا ينبغي أن يتم تنفيذ كل شيء من البداية إلى النهاية دون توقف. نقاط التفتيش هي اللحظات التي يتم فيها تسليم سير العمل إلى شخص ما قبل حدوث شيء ذي تأثير كبير. هذا هو المكان الذي تتم فيه عمليات الموافقة أو التأكيد أو التعديل.

الهدف هو إنشاء عمليات تسليم آمنة عندما تؤثر النتائج على العملاء أو الأموال أو التزامات التسليم. تحول نقاط التفتيش أتمتة سير العمل إلى نظام خاضع للرقابة بدلاً من صندوق أسود.

القياس

يحدد هذا العنصر كيفية معرفة أن سير العمل يعمل بالفعل. إذا لم تقم بقياسه، فلن تتمكن من معرفة ما إذا كان سير العمل يساعد أم يسبب مشاكل بشكل خفي.

تشمل مقاييس القياس الوقت الموفر، والحجم المعالج، ومعدل الأخطاء، وإعادة العمل التي تم تجنبها، وجودة النتائج. توضح المقاييس الواضحة الحاجة إلى تعديل قواعد اتخاذ القرار أو المدخلات أو المخرجات.

استخدم المبدأ التالي لتصميم سير عمل يتماشى مع العمليات الفعلية:

اختر نتيجة واحدة قابلة للتكرار: صمم سير العمل بطريقة تنتج نتيجة واحدة متسقة. محاولة حل نتائج متعددة في سير عمل واحد يؤدي إلى منطق متفرع ونتائج غير واضحة ومعدلات فشل أعلى.

حدد الحدود وقواعد "عدم القيام بأي شيء/التصعيد": انشر قواعد القرار بشكل صريح لوصف متى يجب على الوكيل التوقف أو التخطي أو التصعيد. هذا النوع من انشرقواعد القرار بشكل صريح لوصف متى يجب على الوكيل التوقف أو التخطي أو التصعيد. هذا النوع من إدارة المعرفة يمنع الإجراءات العرضية عندما يكون السياق غير مكتمل أو خارج النطاق.

استخدم الحد الأدنى من الأذونات ومصادر المعرفة الموثوقة: امنح حق الوصول فقط إلى امنح حق الوصول فقط إلى مساحات ClickUp والمجلدات والمستندات والمصادر الخارجية اللازمة لإكمال سير العمل. يساعد تقييد الوصول على إدارة المخاطر وتحسين جودة المخرجات.

تطلب مخرجات منظمة: حدد التنسيقات التي يمكن للفريق مسحها ضوئيًا والموافقة عليها وإعادة استخدامها. تجعل الهياكل القياسية سير العمل قابلاً للتنبؤ وآمنًا للتوسع.

جرب مع مجموعة صغيرة قبل التوسع: قم بتشغيل سير العمل مع مجموعة محدودة من المستخدمين والمدخلات الحقيقية. لاحظ أين تنكسر قواعد اتخاذ القرار، وأين تحتاج المخرجات إلى تشديد، وأين يتطلب الأمر تدخلًا بشريًا.

🚀 ميزة ClickUp: إذا كنت تنظر إلى شاشة إعداد Super Agent وتفكر، "حسنًا... ماذا يجب أن أطلب من هذا الشيء أن يفعل؟" فإن ClickUp Brain هو الحل الأمثل لك. ClickUp Brain هو ذكاء اصطناعي سياقي مدمج يوفر رؤية كاملة لمهامك ووثائقك ومشاريعك وتعليقاتك ومعرفتك. يمكنك استخدامه كشريك تفكير أثناء تصميم وتحسين سير عمل Super Agent. في سير العمل الفعلي، يمكنك استخدام ClickUp Brain من أجل: اختبر الحالات الاستثنائية من خلال السؤال عما يحدث عندما تتأخر المهام أو تتعطل أو تظل غير مكتملة.

صقل المشغلات والإجراءات بحيث يعمل الوكيل في الوقت المناسب، وليس بشكل عشوائي.

قم بتصحيح السلوك المربك عن طريق مطالبة ClickUp Brain بتلخيص ما فعله الوكيل ولماذا. صمم تعليمات واضحة للوكيل الفائق من خلال وصف سير عمل الذكاء الاصطناعي بلغة بسيطة باستخدام ClickUp Brain

12 مثالاً على سير عمل الوكيل الفائق

توضح هذه الأمثلة كيفية اندماج Super Agents في العمل اليومي داخل ClickUp. يهدف كل سير عمل إلى إثارة الأفكار التي يمكنك استعارتها وتكييفها للحفاظ على سير المشاريع أو تقليل التبادل بين الفرق.

1. مبلغ الحالة Super Agent

حوّل أنشطة العمل الحديثة إلى تحديثات حالة واضحة وسهلة القراءة باستخدام ClickUp Status Reporter Agent

يحافظ وكيل Status Reporter على عرض محدث دائمًا لكيفية تقدم العمل فعليًا. يقرأ تغييرات حالة المهام وتواريخ الاستحقاق والتعليقات والعوائق والتبعيات عبر المساحات أو المجلدات المحددة، ثم يحول ذلك إلى تحديث قصير وسهل القراءة للتقدم المحرز. يمكنك تشغيله وفقًا لجدول زمني أو تشغيله من تغيير حالة المشروع.

📌 مثال: أنت تدير إطلاقًا متعدد الوظائف مع الهندسة وضمان الجودة والتسويق في مساحات مختلفة. كل يوم جمعة، يقوم هذا الوكيل الفائق بمسح المهام الموسومة بعلامة إنجاز الإطلاق، ويسلط الضوء على ما تم شحنه هذا الأسبوع، وما تم تأجيله، وما تم حظره بسبب الموافقات.

ينشر ملخصًا واضحًا في قناة المشروع ويقوم بتحديث مستند الحالة الأسبوعي. عندما يتأخر أحد التبعيات المهمة، يتم تمييزه بوضوح بدلاً من إخفائه في قائمة طويلة من المهام.

💬 مثال على الموجه:

كل يوم جمعة في الساعة 4 مساءً، قم بمسح جميع المهام المرتبطة بمرحلة "إطلاق الربع الثاني". لخص الأعمال المنجزة والعناصر المحظورة وأي شيء معرض للخطر في الأسبوع المقبل. انشر التحديث في قناة #launch-status وقم بتحديث مستند الحالة الأسبوعية.

إذا تأخرت أي مهمة مصنفة على أنها "حرجة" لأكثر من 24 ساعة، فقم بتضمينها في قسم منفصل بعنوان "تحتاج إلى اهتمام" واذكر المالك.

تجاهل المهام في حالة "Backlog" (المهام المتأخرة)

🎯 دراسة حالة: تحديثات حالة مشروع الذكاء الاصطناعي باستخدام الوكلاء الفائقين في ClickUp لاحظ إيليا شيفتشينكو، مؤسس sProcess ومستشار ClickUp معتمد، مشكلة متكررة تواجه أحد عملائه. كان القادة يريدون تحديثات سريعة للمشروع. وكان على المطورين التوقف عن العمل لكتابة هذه التحديثات. لذلك قام ببناء وكيل ClickUp Super Agent صغير يسمى Website Project Status Sync Agent. بدلاً من مطالبة الفريق بكتابة التقارير، يقرأ الوكيل نشاط المهام الفعلي في ClickUp ويقوم تلقائيًا بإنشاء تحديثات للمشروع على مستوى القيادة. يواصل فريق التسليم العمل في طرق عرض المهام العادية بينما يقوم الوكيل بمزامنة أدوات التتبع. والنتيجة: تحصل القيادة على لقطات فورية لما يجري تقدمه وما يتعثر وما يحتاج إلى اهتمام، دون الحاجة إلى اجتماعات أو استفسارات عن الحالة أو تقارير يدوية.

إذا كنت تستكشف كيف يمكن لـ ClickUp Super Agents أتمتة إعداد التقارير والتنسيق أو تحديثات المشاريع في مؤسستك، يمكن لفريق ClickUp مساعدتك في تصميمها ونشرها على نطاق واسع.

2. مدير الأولويات Super Agent

راقب العمل النشط في جميع أنحاء مساحة العمل واكتشف المهام العاجلة باستخدام ClickUp Priorities Manager

يقوم وكيل إدارة الأولويات بفحص تواريخ الاستحقاق والتبعيات واتفاقيات مستوى الخدمة وتغييرات الحالة عبر الأعمال النشطة، ويقوم بتعديل أولوية المهام عند تغير الظروف. عندما تتأخر الأعمال الأولية، تتقدم المهام النهائية تلقائيًا.

📌 مثال: يتعامل فريق التسليم لديك مع طلبات العملاء وفقًا لالتزامات اتفاقية مستوى الخدمة (SLA). مهمة كانت "عادية" أصبحت فجأة عاجلة بسبب انزلاق التبعية، ووقت اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) يمر بسرعة.

يكتشف الوكيل المخاطر، ويرفع الأولوية إلى "عالية"، ويعلق على المهمة موضحًا السبب. إذا لم يعد اتفاق مستوى الخدمة (SLA) معرضًا للخطر، فإنه يخفض الأولوية ويسجل التغيير حتى لا يستمر الفريق في إطفاء الحرائق القديمة.

💬 مثال على الموجه:

راقب المهام في مجلد "طلبات العملاء". إذا كانت المهمة على بعد 48 ساعة من الموعد النهائي لاتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، فاضبط الأولوية على "عالية" وأضف تعليقًا يشرح المخاطر.

إذا تأخرت إحدى التبعيات وأعاقت مهمة أخرى، فارفع أولوية المهمة المعوقة بمستوى واحد.

لا تغير أولويات المهام التي تم وضع علامة "حرجة" عليها بالفعل دون الإبلاغ عنها للمراجعة البشرية.

🧠 حقيقة ممتعة: في أوائل السبعينيات، تم تطوير نظام MYCIN في جامعة ستانفورد لتشخيص الالتهابات البكتيرية والتوصية بالمضادات الحيوية. استخدم النظام محركًا قائمًا على القواعد "إذا كان هذا، فهذا" وأظهر في الاختبارات المضبوطة أداءً يضاهي أداء أخصائيي الأمراض المعدية.

3. وكيل ملء الحقول Super Agent

استنتج أولوية المهام واضبطها بناءً على مدى إلحاحها ومواعيدها النهائية وكلماتها الرئيسية باستخدام ClickUp Field Filler Agent

عادةً ما لا يكون الفوضى في بيانات المهام خطأ أي شخص. فالناس يتحركون بسرعة، ويتجاهلون إضافة السياق ذي الصلة إلى الحقول المخصصة، ويفترضون أن شخصًا آخر سيقوم بتنظيف الأمور لاحقًا. يقوم ClickUp Field Filler Super Agent بمعالجة هذا التنظيف في الخلفية.

عندما تصل مهام جديدة بها حقول مفقودة أو غير متسقة، يتم ملء الأساسيات باستخدام قواعد مساحة العمل وقوالب سير العمل وأنماط المهام السابقة. يتم سحب السياق من العناوين والأوصاف والمستندات المرتبطة ومصادر الطلبات للحفاظ على تنظيم مساحة العمل.

📌 مثال: يقوم فريق العمليات لديك بإدخال المهام الداخلية السريعة في ClickUp. معظمها يأتي بعنوان مثل "إصلاح تصدير الفواتير" دون مالك أو فريق أو أولوية. يقرأ الوكيل اسم المهمة، ويربطها بمنطقة الفواتير، ويخصصها لمالك العمليات المالية، ويحدد الأولوية بناءً على الكلمات الرئيسية "الفواتير" و"التصدير"، ويطبق حالة سير العمل المناسبة.

💬 مثال على الموجه:

عند إنشاء مهمة جديدة في "Support Intake" (استقبال الدعم)، يتم ملء الفئة والمالك واتفاقية مستوى الخدمة تلقائيًا استنادًا إلى الكلمات الرئيسية في الوصف وفريق مقدم الطلب.

إذا كانت الأولوية غير موجودة، فاستنتجها من لغة الاستعجال مثل "محظور" أو "عاجل" أو "مشكلة إنتاج".

إذا تعذر استنتاج الحقول الإلزامية بشكل مؤكد، فاترك تعليقًا تطلب فيه من مقدم الطلب توضيحًا، ولا تقم بتعيين المهمة.

📮 ClickUp Insight: 25٪ من الأشخاص يعتقدون أن وكلاء الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعدوهم في الحفاظ على تنظيمهم. وهم محقون في ذلك. يمكن أن تساعدك الوكلاء المتخصصون في الذكاء الاصطناعي على البقاء منظمًا من خلال المضي قدمًا في المهام وتعيين المسؤوليات وتحديد المواعيد النهائية والتعامل مع المتابعات الروتينية التي قد تتأخر لولا ذلك. ومع ذلك، لا يعمل هذا إلا عندما يمكن للوكيل اتخاذ إجراءات نيابة عن شخص ما ضمن الحدود الصحيحة. تعمل Super Agents داخل مساحة عمل موحدة حيث تكون المهام والملفات والتفاعلات السابقة متصلة بالفعل، وترث نفس أذونات مستوى المستخدم مثل الأشخاص الذين تدعمهم. وهذا يعني أنه يمكنهم اتخاذ الإجراءات اللازمة (المضي قدمًا في المهام أو تحديث الحالات أو توجيه المعلومات بمسؤولية) دون تجاوز الحدود أو الحاجة إلى إشراف مستمر.

4. مخطط تقسيم العمل Super Agent

استخدم مخطط تقسيم العمل لتحويل المهام الرئيسية إلى مهام فرعية واضحة وقابلة للتنفيذ مع تحديد المكلفين بها ومواعيدها النهائية

يقوم مخطط تقسيم العمل بتحويل المهام الأصلية الغامضة إلى خطة تنفيذ واضحة وقابلة للمراجعة، ولكن فقط عندما تذكرها صراحةً في مهمة أو تخصصها لمهمة ما.

يقوم بقراءة سياق المهمة بالكامل (الوصف والتعليقات والمهام الفرعية الحالية وتواريخ الاستحقاق والمكلفين)، ويبحث عن أعمال مماثلة في مساحة العمل الخاصة بك عندما يكون ذلك مفيدًا، ويضع قائمة منظمة من 3 إلى 10 مهام فرعية مع اقتراح المالكين والجداول الزمنية. سترى تفصيلاً مقترحًا في تعليقات المهمة، وقم بتعديله إذا لزم الأمر، واعتمده قبل إضافة أي مهام فرعية.

📌 مثال: يقوم قائد الفريق @بالإشارة إلى الوكيل في مهمة رئيسية تسمى "ترحيل نظام الفوترة إلى مزود جديد" ويضيف الهدف والموعد النهائي في تعليق.

يرد الوكيل بمسودة خطة: الاكتشاف، وتعيين البيانات، وإعداد الترحيل، وضمان الجودة، والتحويل، مع اقتراح مالكي كل مهمة وتواريخها. يطلب مدير المشروع دمج خطوتين وتغيير مالك واحد. بعد الموافقة، ينشئ الوكيل المهام الفرعية النهائية تحت المهمة الرئيسية.

💬 أمثلة على المطالبات:

@Work Breakdown Planner، قسّم هذه المهمة الرئيسية إلى 5-8 مهام فرعية. الهدف هو: ___. الموعد النهائي هو: ___. يفضل أن يكون أصحاب/أدوار هذه المهام: ___. القيود: ___

يقترح @Work Breakdown Planner تقسيمًا لهذه المهمة. قم بتجميع الخطوات حسب المرحلة واقترح مواعيد الاستحقاق. لا تنشئ أي شيء حتى أؤكد ذلك.

@Work Breakdown Planner، قم بصياغة تفصيل بسيط (بحد أقصى 5 مهام فرعية). إذا كانت هناك تفاصيل ناقصة، اطرح سؤالًا توضيحيًا واحدًا قبل اقتراح الخطة.

5. موجز الأولويات اليومية Super Agent

اكتشف الأعمال المهمة القادمة والمهام القديمة/التي قد تكون متوقفة باستخدام Daily Priority Briefer Super Agent

يقوم Daily Priority Briefer بمسح كل مهمة مفتوحة مخصصة لك ويحول قائمة المهام الطويلة والفوضوية إلى خطة قصيرة وسهلة القراءة لليوم. ويشير إلى ما يحتاج إلى اهتمام الآن، ويظهر أي شيء متأخر، ويعرض معاينة لما سيحدث في أيام العمل الخمسة المقبلة، ويشير إلى المهام التي لم يتم العمل عليها لفترة طويلة.

📌 مثال: في الساعة 9 صباحًا في أحد أيام الأسبوع، يتلقى مدير المشروع رسالة خاصة تحتوي على ملخص سريع: متابعة اثنين من الموردين المتأخرين، وثلاثة عناصر "للقيام بها اليوم" مرتبطة بإطلاق منتج قادم، ومراجعة تصميم واحدة ظلت معلقة لمدة أسبوع. يساعدك هذا على فحص القائمة في أقل من دقيقة والبدء بالمتابعة المتأخرة.

💬 مثال على الموجه:

كل يوم عمل في الساعة 9 صباحًا، قم بتلخيص مهامي المتأخرة ومواعيد التسليم النهائية لليوم وأي @إشارات جديدة. اقترح أهم ثلاثة إجراءات يجب اتخاذها أولاً

إذا تم حظر أي مهمة وتعيينها لي، فقم بالإبلاغ عنها بشكل منفصل مع ذكر من قام بحظرها.

لا تقم بتضمين المهام في حالة "Backlog" أو "Someday"

🎯 دراسة حالة: تحديد أولويات المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي مع ClickUp Super Agents واجهت إيفون "يفي" هايمان، مستشارة معتمدة من ClickUp ومدربة كفاءة الأعمال، مشكلة مألوفة: الكثير من المهام، والكثير من الإشارات، وعدم وجود إجابة واضحة على ما هو المهم اليوم. لذلك قامت بإنشاء Daily Focus Super Agent في ClickUp. كل يوم عمل في الساعة 8 صباحًا، تقوم الوكيلة بمسح مساحة عملها — المهام والمواعيد النهائية والإشارات والأنشطة — وترسل رسالة تتضمن أهم ثلاث أولويات لليوم، مع تسميتها "نفذ" أو "قرر" أو "فوض". لذا، بدلاً من فرز لوحات المعلومات وصناديق البريد الوارد، تبدأ كل صباح بقائمة واضحة ومحددة للقرارات التي يجب اتخاذها.

هل تريد استكشاف كيف يمكن لـ ClickUp Super Agents المساعدة في تنسيق العمل، وتحديد الأولويات، أو أتمتة عملية اتخاذ القرار في مؤسستك؟

6. مدير الموافقات Super Agent

امنح زملاء الفريق لقطات سريعة وموثوقة لحالة الموافقة كلما طلبوا ذلك باستخدام Approval Manager Super Agent

غالبًا ما تتعثر عمليات التوقيع عندما لا تكون الملكية والتوقيت واضحين. يقوم مدير الموافقة بتشغيل تدفق الموافقة داخل ClickUp عن طريق توجيه المهام إلى المسؤول المناسب عن الموافقة، وتتبع الردود التي تراعي السياق، والحفاظ على مسار الموافقة مرئيًا في مكان واحد. وهو يضمن عدم المضي قدمًا في العمل حتى يقوم الشخص المناسب بمراجعته.

📌 مثال: عندما تنتقل المهمة إلى "تحتاج إلى موافقة"، يقوم الوكيل بتوجيهها إلى المسؤول عن الموافقة المذكور في المهمة، وينشر ملخصًا موجزًا للتغييرات التي تم إجراؤها، وينتظر الرد قبل السماح بتغيير الحالة.

💬 مثال على الموجه:

عندما تدخل مهمة إلى "تحتاج إلى موافقة"، قم بتعيينها إلى الموافق المذكور في حقل "الموافق" وانشر ملخصًا موجزًا للتغييرات التي تم إجراؤها.

إذا لم ترد أي إجابة خلال 48 ساعة، أرسل تعليق تذكير وأبلغ المصادق في الدردشة.

لا تنقل المهام إلى "موافق عليها" دون تسجيل موافقة صريحة في التعليقات

7. منصة إطلاق الحملات Super Agent

قم تلقائيًا بسد الفجوة بين تقدم المهام الفرعية وحالة الحملة الرئيسية باستخدام وكيل Campaign Launchpad

يحافظ وكيل Campaign Launchpad على لوحة حملتك قابلة للتنبؤ من خلال إعداد نفس سير العمل الأساسي في كل مرة يتم فيها إنشاء حملة جديدة. في اللحظة التي تظهر فيها مهمة الحملة في مساحة العمل الخاصة بك، تضيف مجموعة قياسية من المهام الفرعية للتخطيط المعقد، والإنشاء، والإطلاق، والتحسين، وإعداد التقارير.

مع تقدم العمل، يتم الحفاظ على تزامن حالة الحملة الرئيسية مع ما يحدث بالفعل في المهام الفرعية، بحيث يعكس اللوح التقدم الحقيقي بدلاً من التمني.

📌 مثال: عند إضافة مهمة جديدة تسمى "حملة الويبينار لشهر أبريل" إلى قائمة الحملات، يقوم الوكيل بإدراج المهام الفرعية الستة القياسية وهي الملخص والإبداعات والإعداد والإطلاق والتحسين وإعداد التقارير. عند الانتهاء من المهمة الفرعية الخاصة بالإطلاق، تنتقل الحملة الرئيسية تلقائيًا إلى "مباشر" بحيث تعكس اللوحة الواقع دون الحاجة إلى تذكر تحديثها.

💬 مثال على الموجه:

عند إنشاء مهمة جديدة في إدارة الحملات التسويقية، قم بإنشاء 6 مهام فرعية قياسية للحملة وأضف تعليقًا قصيرًا يشرح ما تم إنشاؤه.

عند الانتهاء من المهمة الفرعية "الإطلاق"، انقل الحملة الرئيسية إلى "مباشر".

إذا كانت مهمة الحملة تحتوي على عنوان غير واضح أو مؤقت، اطلب من المنشئ إعادة تسميتها قبل إنشاء المهام الفرعية.

8. مساعد قهوة الصباح

استفد من مساعد Morning Coffee Assistant لإنشاء ملخصات موجزة وجاهزة لاتخاذ القرار بشأن المهام أو المواضيع العاجلة اليومية

تصبح الصباحات صعبة عندما تبدأ يومك بكمية كبيرة من البيانات غير المفلترة. يقوم Morning Coffee Agent بتنظيم الأنشطة الليلية في موجز قصير وواضح يحتوي على التحديثات العاجلة والرسائل التي تحتاج إلى ردود وأي شيء قد يعرقل العمل ذي الأولوية اليوم. يزيل هذا الموجز الحاجة إلى تبديل السياق ويعد مسودات سريعة للردود حتى تتمكن من التحرك بسرعة دون فتح عشرة سلاسل محادثات في وقت واحد.

📌 مثال: يقوم مسؤول نجاح العملاء بتسجيل الدخول إلى ClickUp في الساعة 9 صباحًا ويجد مستندًا قصيرًا بعنوان "موجز الصباح" في انتظاره. ويظهر المستند ما يلي:

تصعيدان للدعم وردا خلال الليل

مهمة تجديد واحدة تم حظرها بسبب الموافقة على السعر

تعليق أحد أعضاء الفريق يطلب اتخاذ قرار بشأن حل بديل للعميل

يتضمن كل عنصر ملخصًا من سطر واحد وردًا مقترحًا مأخوذًا من سجل المهام وآخر رسالة في سلسلة الرسائل. دون فتح أي قوائم مهام أو سلاسل محادثات، يقومون بمسح قائمة المهام العاجلة في أقل من خمس دقائق ويبدأون يومهم بالعمل الحقيقي بدلاً من فرز البريد الوارد.

💬 مثال على الموجه:

كل صباح من أيام الأسبوع، قم بتلخيص التحديثات العاجلة من مشاريعي ذات الأولوية وصياغة الردود على أي رسائل تحتاج إلى رد.

قم بتمييز أي شيء قد يؤخر التسليم هذا الأسبوع

استبعد تحديثات الحالة الروتينية ما لم تؤثر على المواعيد النهائية أو الموافقات

9. Deadline Guardian Super Agent

حدد العناصر الأكثر عرضة للخطر بناءً على تواريخ الاستحقاق والحالة باستخدام Deadline Guardian Agent

يقوم وكيل Deadline Guardian بمراقبة تواريخ الاستحقاق في جميع أنحاء مساحة العمل للمهام المخصصة لك.

عندما يكون هناك شيء مستحق اليوم أو يتجاوز موعده النهائي، يتم ترك تذكير قصير مباشرة على المهمة حتى لا يتم إغفال أي شيء حساس للوقت. عند الطلب، يقدم أيضًا لمحة سريعة عن المهام المستحقة والمتأخرة، بحيث يسهل إعادة تعيين الأولويات دون الحاجة إلى فحص قوائم طويلة.

📌 مثال: مهمة تدقيق المحتوى لموقع SaaS مستحقة اليوم، ولكنها لا تزال قيد التنفيذ. ينشر الوكيل تذكيرًا موجزًا بالمهمة، مشيرًا إلى أنها مستحقة اليوم. لاحقًا، يمكنك السؤال عن المهام المتأخرة، فيرد الوكيل بقائمة قصيرة تظهر مراجعة داخلية واحدة لم يتم إجراؤها وتحديث تحليلي واحد تم تأجيله أمس.

💬 مثال على الموجه:

راقب مواعيد الاستحقاق في مساحة التسليم. ضع علامة على المهام المعرضة للخطر إذا كانت التبعيات غير مكتملة في غضون 48 ساعة من الموعد النهائي.

أرسل ملخصًا يوميًا للمهام المتأخرة إلى مالك المشروع

لا ترسل إشعارات للمهام التي تزيد مدة استحقاقها عن سبعة أيام

10. منشئ مستندات PRD

اجمع ودمج "مدخلات الفريق" من المهام الضخمة والمهام الفرعية ومستندات ملاحظات الاجتماعات ذات الصلة باستخدام PRD Writer Agent

يقوم مولد مستندات PRD الخاص بك بجمع المدخلات المتفرقة من التذاكر والتعليقات والملاحظات النصف مكتوبة وتحويلها إلى مستند متطلبات المنتج الكامل داخل برنامج إدارة المستندات في ClickUp.

يقوم بقراءة المهام الفرعية الملحمية ذات الصلة وملاحظات الاجتماعات، ثم يجمع النوايا والأهداف والمتطلبات والمخاطر والأسئلة المفتوحة في PRD واضح يمكن للفرق البناء عليه بالفعل. إذا كان PRD موجودًا بالفعل لنفس الميزة، فإنه يقوم بتحديثه وتشديده بدلاً من إنشاء نسخ مكررة.

📌 مثال: يقوم أحد مسؤولي دعم العملاء بالإبلاغ عن مشكلة متكررة: يفقد الفنيون الميدانيون ملاحظاتهم عندما ينقطع اتصالهم بالإنترنت. يقومون بذكر الوكيل في "وضع عدم الاتصال بالإنترنت لتطبيق Field App".

يستخرج الوكيل السياق من تذاكر الدعم، وملاحظات الاجتماع من فريق العمليات، والمهام الفرعية الخلفية المتعلقة بحدود التخزين المحلي. ويقوم بإنشاء PRD بمتطلبات واضحة لتدوين الملاحظات في وضع عدم الاتصال بالإنترنت، ومعالجة تعارضات المزامنة، وتوثيق العمليات.

💬 مثال على الموجه:

حوّل هذه المهمة الضخمة ومهامها الفرعية إلى PRD كامل باستخدام مخطط PRD القياسي

قم بتحديث PRD الحالي لهذه الميزة بقرارات جديدة من أحدث ملاحظات الاجتماع

إذا كانت هناك تفاصيل أساسية مفقودة، فاطرح ما يصل إلى ثلاثة أسئلة محددة وواصل العمل على مسودة بأفضل جهد ممكن.

🎥 مكافأة: درب وكيل منشئ مستندات PRD بشكل أفضل باستخدام هذه النصائح المفيدة حول كتابة مستندات PRD رائعة:

11. محلل ذكاء الموضوعات Super Agent

قم بإنشاء تقارير رؤى تظهر الأنماط والفرص والمخاطر والتوصيات باستخدام وكيل تحليل المعلومات الموضوعية

وكيل تحليل المعلومات الموضوعية مخصص لفرق المحتوى التي تواجه صعوبة في تحديد الموضوعات التي يجب إنشاء محتوى عنها.

يقدم صورة واضحة عن أي موضوع من خلال الجمع بين ما هو موجود بالفعل في مساحة عمل ClickUp الخاصة بك والبحوث الحديثة على الويب. ثم يحول هذا السياق المختلط إلى مخرجات قابلة للاستخدام مثل الملخصات أو المخططات أو المسودات أو تقارير الرؤى، المصممة خصيصًا للهدف الذي تعمل على تحقيقه.

📌 مثال: يخطط أحد استراتيجيي المحتوى لنشر مقال عن "الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات للفرق غير التقنية". يطلب من الوكيل صياغة مسودة وثيقة ومشاركة الأساسيات مسبقًا، مثل النبرة والجمهور واحتياجات تحسين محركات البحث.

يقوم الوكيل بسحب مسودات المدونة السابقة وملاحظات الحملة من مساحة العمل، ويفحص المقالات الحديثة في المجال للحصول على أمثلة حالية، ويضع مخططًا موجزًا بالإضافة إلى ملخص من 5 نقاط في قائمة إدارة الحملات التسويقية.

💬 مثال على الموجه:

ابحث عن الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات وقدم لي ملخصًا موجزًا يتضمن الاتجاهات الرئيسية والمخاطر وزوايا المحتوى لمدونة.

امزج الملاحظات الداخلية مع الأبحاث على الويب وقم بوضع مخطط لمقال طويل حول هذا الموضوع.

إذا كان الموضوع أو الهدف غير واضح، فاطرح سؤالًا توضيحيًا واحدًا قبل البدء.

إليك ما قاله أحد المستخدمين عن الوكلاء الفائقين في ClickUp:

من الجيد في الواقع أن تكون قادرًا على التحدث إلى الذكاء الاصطناعي كأنه زميل في الفريق، على سبيل المثال، تساعدني Dawn في وضع مشروع من المفهوم إلى التسليم، وإنشاء المهام، ثم يمكنني أن أطلب من Dawn أن تطلب من Jess (وكيل فائق آخر أنشأته) إنشاء قوالب البريد الإلكتروني والمستندات الأولية وما إلى ذلك المتعلقة بهذا المشروع، وتذكيري في تاريخ ووقت محددين للقيام بشيء ما، وما إلى ذلك.

من الجيد في الواقع أن تكون قادرًا على التحدث إلى الذكاء الاصطناعي كأنه زميل في الفريق، على سبيل المثال، تساعدني Dawn في وضع مشروع من المفهوم إلى التسليم، وإنشاء المهام، ثم يمكنني أن أطلب من Dawn أن تطلب من Jess (وكيل فائق آخر أنشأته) إنشاء قوالب البريد الإلكتروني والمستندات الأولية وما إلى ذلك المتعلقة بهذا المشروع، وتذكيري في تاريخ ووقت محددين للقيام بشيء ما، وما إلى ذلك.

12. أداة أتمتة العمليات Super Agent

حدد أنماط المهام المتكررة وقم بتطبيقها تلقائيًا باستخدام وكيل أتمتة أنماط المهام

يراقب Process Automator Super Agent كيفية سير العمل عبر قوائم CRM والتسويق الخاصة بك، ويكتشف الطرق المتكررة التي يتم بها التعامل مع المهام، ويقوم بتوحيد تلك الخطوات نيابة عنك. بدلاً من تعيين نفس الحقول والمالكين والمتابعات مرارًا وتكرارًا، فإنه ينقل تلك العادات إلى الأمام ويترك ملاحظة واضحة كلما تدخل.

📌 مثال: يلاحظ أحد قادة النمو أنه كلما تم وضع علامة "شريك" على مهمة حملة جديدة، يقوم الفريق بإضافة قائمة مراجعة، وتعيين مراجع محدد، وتأجيل موعد الاستحقاق بثلاثة أيام. بعد ظهور هذا النمط عدة مرات، يبدأ الوكيل في تطبيقه على المهام الجديدة التي تحمل علامة "شريك".

في المرة التالية التي يتم فيها إنشاء أحدها، تظهر قائمة المراجعة، ويتم تعيين المراجع، ويتم شرح القاعدة التي اتبعتها في تعليق سريع.

💬 مثال على الموجه:

راجع أنشطة CRM الأخيرة وأخبرني عن الأنماط التي تعلمتها.

ما هي السلوكيات التلقائية التي ستنطبق على هذه المهمة إذا قمت بنقلها إلى الحالة التالية؟

اشرح سبب تحديث هذه المهمة والقواعد التي أدت إلى تحديثها

📮 ClickUp Insight: 12٪ من المشاركين في الاستطلاع يقولون إن وكلاء الذكاء الاصطناعي يصعب إعدادهم أو توصيلهم بأدواتهم، و 13٪ آخرون يقولون إن هناك خطوات كثيرة للغاية لمجرد إنجاز مهام بسيطة باستخدام الوكلاء. يجب إدخال البيانات يدويًا، وإعادة تعريف الأذونات، ويعتمد كل سير عمل على سلسلة من عمليات التكامل التي يمكن أن تتعطل أو تتغير بمرور الوقت. الخبر السار؟ لا تحتاج إلى "ربط" الوكلاء الفائقين في ClickUp بمهامك أو مستنداتك أو محادثاتك أو اجتماعاتك. فهم مدمجون أصلاً في مساحة العمل الخاصة بك، ويستخدمون نفس الكائنات والأذونات وسير العمل مثل أي زميل عمل آخر. نظرًا لأن عمليات التكامل وضوابط الوصول والسياق يتم توريثها من مساحة العمل بشكل افتراضي، يمكن للوكلاء العمل على الفور عبر الأدوات دون الحاجة إلى توصيلات مخصصة. انسَ أمر تكوين الوكلاء من الصفر!

أفضل الممارسات لنشر سير عمل الوكيل الفائق

يكون نشر الوكلاء الفائقين أكثر فاعلية عندما تعاملهم كأعضاء في فريقك. فيما يلي بعض العادات العملية التي تساعدهم على البقاء مفيدين:

حدد نتيجة واضحة لكل وكيل: حدد المهمة التي تريد إنجازها بالضبط (على سبيل المثال، تلخيص العوائق اليومية في ClickUp Chat) حتى لا يحاول الوكيل حل خمسة مشاكل في وقت واحد.

قم بتكييف وكيل مسبق الصنع قبل البدء من الصفر: اختر أقرب تطابق من كتالوج Super Agent وقم بتعديل مشغلاته ونطاقه ومخرجاته لتناسب عمليتك بدلاً من إعادة ابتكار التدفقات الشائعة.

قم بتكوين المنطق المتقدم فقط عند الحاجة: أضف تعليمات مخصصة وأدوات وذاكرة ومحفزات للحالات الاستثنائية أو سير العمل متعدد الخطوات، بدلاً من الإفراط في هندسة المهام البسيطة.

تحديد نطاق الوصول إلى ما هو مطلوب فقط: قم بتحديد الأذونات والأدوات المتصلة إلى الحد الأدنى المطلوب حتى يعمل الوكيل بأمان ضمن المساحات والقوائم ومصادر البيانات المناسبة.

توثيق ما يمتلكه كل وكيل: دوّن الغرض من الوكيل والمحفزات والحدود في مستند مشترك حتى يعرف زملاء الفريق متى يعتمدون عليه ومتى يتدخلون يدويًا.

اجمع تعليقات المستخدمين الحقيقيين: اسأل الأشخاص المتأثرين بالوكيل عما هو مفيد أو مربك أو مفقود، ثم قم بتحسين الإعداد بناءً على أدائه في العمل اليومي.

تعرف على كيفية عمل الوكلاء الفائقين في ClickUp مع السياق من مساحة العمل الخاصة بك:

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

غالبًا ما يتعطل Super Agents بسبب خيارات التكوين الصغيرة التي تمر دون أن يلاحظها أحد:

الخطأ الحل معاملة الوكيل الفائق كميزة واحدة ومتكاملة قم بجدولة عمليات التحقق المنتظمة (أسبوعيًا في البداية، ثم شهريًا) وقم بتحسين المحفزات وفقًا لذلك. بناء توجيهات الوكيل حول حالة واحدة مثالية، والتي تفشل بعد ذلك في حالات التباين تدرب على أمثلة متعددة لوكلاء الذكاء الاصطناعي قبل التنشيط، بما في ذلك الحالات الاستثنائية والمهام الغامضة. السماح للوكيل بالعمل على المهام التي لا ينبغي أن تعمل فيها الأتمتة (على سبيل المثال، المهام التي تم وضع علامة عليها للمراجعة اليدوية) حدد معايير استبعاد واضحة في المشغلات باستخدام علامات محددة أو قيم حقول مخصصة أو حالات مخصصة السماح ببيانات أو أدوات خارج نطاق سير العمل، مما يؤدي إلى سياق غير صحيح أو إجراءات غير مرغوب فيها حدد نطاق الوصول بدقة، وراجع منح الوصول بانتظام، وقيد أي شيء غير ضروري بشكل مباشر. استخدام المشغلات والإجراءات الافتراضية دون تكييفها مع وتيرة العمل الفعلية لفريقك (على سبيل المثال، تخطي عطلات نهاية الأسبوع وساعات عدم العمل) قم بتخصيص المشغلات والجداول الزمنية بناءً على أنماط العمل الحقيقية بحيث يعمل الوكيل عند بدء العمل. محاولة أتمتة المهام شديدة التقلب أو الإبداعية أو التي تتطلب قدرًا كبيرًا من التقدير احتفظ بالأتمتة للأعمال الغنية بالأنماط واحتفظ بالمهام المرنة يدويًا. إذا كانت الأنماط غير متسقة، فقم بتمييز سير العمل وإعادة النظر فيه عبر المراجعة اليدوية. إنشاء وكلاء متخصصين متداخلين مع محفزات متشابهة تسبب تحديثات متضاربة دمج أمثلة الوكلاء المتشابهة أو تقسيم مسؤولياتهم بوضوح. استخدم مستند تسجيل مركزي لتخطيط الوكلاء النشطين وتجنب تداخل النطاقات.

إرشادات تفصيلية: حوّل أي سير عمل إلى سوبر أجنت

إذا كان سير العمل يبدو متكررًا أو قائمًا على القواعد أو سهل النسيان، فهو مرشح رائع لـ Super Agent. الهدف هو أخذ شيء تقوم به بالفعل في ClickUp وترك الوكيل يقوم به نيابة عنك.

إليك طريقة بسيطة وعملية لدمج الوكلاء في سير عملك:

الخطوة رقم 1: توضيح سير العمل الذي تريد أتمتته

قبل استخدام ClickUp، حدد بالتفصيل سير العمل الذي ستحوله إلى Super Agent. اكتبه بالطريقة التي يحدث بها فعليًا كل يوم: ما الذي يحفزه، وما هي القرارات التي يتم اتخاذها، وما هو السياق الذي يتم التحقق منه، وكيف يجب أن يكون الشكل النهائي للنتيجة.

هذا يمنعك من إنشاء وكلاء غامضين "يساعدون أحيانًا" ولكنهم يفشلون في السيناريوهات الحقيقية. في هذه المرحلة، ركز على ثلاثة أشياء:

ما الذي يبدأ سير العمل

ما يجب أن يفعله الوكيل، بترتيب تسلسلي

كيف تبدو النتيجة الناجحة

💡 نصيحة احترافية: قم بتخطيط سير العمل بصريًا في ClickUp Whiteboards قبل أتمتته. يمكنك: أضف أشكالًا ووصلات ونصوصًا لتخطيط المحفزات والقرارات والإجراءات والنتائج في سير عمل واضح.

حوّل أي شكل أو ملاحظة لاصقة إلى مهمة ClickUp لربط الأفكار بالتنفيذ

تعاون في الوقت الفعلي مع فريقك، وهو أمر مثالي لفرق العمليات أو مكتب إدارة المشاريع أو فرق RevOps التي تراجع المنطق قبل بدء التشغيل الآلي.

قم بتضمين السياق مباشرة عن طريق إضافة مستندات أو مهام أو روابط أو لقطات شاشة مباشرة على اللوحة

قم بالتصغير لرؤية التبعيات وعمليات التسليم ونقاط المخاطر اختبر الحالات الاستثنائية بصريًا قبل إنشاء منطق الأتمتة داخل ClickUp Whiteboards

الخطوة رقم 2: حدد كيفية تشغيل سير العمل داخل ClickUp

بمجرد أن تقوم بتخطيط سير عملك بلغة بسيطة، فإن القرار المهم التالي هو كيف ومتى يجب أن يتصرف الوكيل الفائق. هذه المحفزات هي المحرك الذي يدفع التنفيذ الموثوق.

هناك عدة طرق يمكنك الاختيار من بينها عادةً:

1. التشغيل عند وقوع حدث

وهذا يعني أن Super Agent يعمل عند حدوث حدث معين، مثل تغيير الحالة أو تحديث الحقل أو تغيير المكلف. وتعد هذه الأمثلة مثالية عندما تريد أن يتفاعل Agent مع تطور العمل، وليس وفقًا لجدول زمني. يمكنك استخدامها عندما تحدد سير عمل يبدأ دائمًا بتغيير في خاصية المهمة.

2. مشغلات وفقًا للجدول الزمني

استخدم هذا عندما يتضمن سير عملك عمليات فحص دورية مثل الاجتماعات اليومية، والملخصات الأسبوعية، والمواعيد النهائية، والمراجعات المتأخرة، أو عمليات التنظيف. يمنحك هذا إيقاعًا متوقعًا ومنهجيًا وسهل التوافق مع الفريق.

3. المشغلات اليدوية أو عند الطلب

يعمل هذا عندما تريد أن يقرر الأشخاص متى يجب تشغيل الوكيل، على سبيل المثال، لتلخيص أحدث التعليقات في منتصف الاجتماع، أو لإنشاء محتوى مستند جديد عند الطلب. يتطلب سير العمل تقديرًا بشريًا قبل التشغيل أو إنتاج مخرجات للمناقشة.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Docs لكتابة كيفية سير سير العمل هذا. قم بتوثيق كل شيء، بما في ذلك ما يبدأه، وما يجب أن يحدث، ودليل توجيه الوكيل. سيصبح هذا مرجعك أثناء تكوين المشغلات ويساعد في الحفاظ على توافق سلوك الوكيل مع تطور سير العمل. استخدم ClickUp Docs كمرجع مشترك لأي شخص يقوم بمراجعة أو تحسين الوكيل، بحيث لا تعتمد التغييرات على المعرفة القبلية

الخطوة رقم 3: حوّل سير العمل إلى وكيل خارق

هنا يمكنك ترجمة سير عملك إلى شيء يمكن لـ ClickUp تنفيذه. بدلاً من التفكير في "أنا أقوم بإنشاء وكيل"، فكر في "أنا أقوم بتعليم ClickUp كيفية اتباع عمليتي".

لديك ثلاث طرق عملية للقيام بذلك. يعتمد الاختيار الصحيح على مدى تحديد سير عملك بالفعل ومدى التحكم الذي تحتاجه.

الطريقة رقم 1: استخدم أداة إنشاء اللغة الطبيعية (الأفضل لمعظم سير العمل)

أنشئ وكيلًا فائقًا باللغة الطبيعية من خلال وصف ما تريده أن يفعله واتباع التعليمات

هذه هي أسرع طريقة لتحويل سير العمل الموثق إلى وكيل فائق فعال.

1. افتح AI من قائمة التنقل العامة على اليسار

2. انقر فوق "وكيل خارق جديد"

3. صِف سير عملك بلغة بسيطة

4. كن محددًا بشأن:

ما الذي يجب أن يؤدي إلى تشغيل سير العمل (تغيير الحالة، إرسال النموذج، الجدول الزمني، التشغيل اليدوي)

ما يجب أن يراه الوكيل (المساحات، القوائم، المستندات، الحقول، محتوى المهام)

ما الذي يجب أن يفعله عند تشغيله (إنشاء المهام، تحديث الحقول، تلخيص، إخطار، توجيه العمل)

سيطرح ClickUp أسئلة متابعة لتشكيل سلوك الوكيل وأدواته ووصوله. عند الانتهاء من الإعداد، سيُظهر لك ملف تعريف كامل للوكيل.

🎥 شاهد هذا الفيديو للحصول على دليل إعداد سريع:

الطريقة رقم 2: ابدأ من كتالوج Super Agent (الأفضل عندما يكون سير عملك شائعًا)

ابدأ بوكيل مسبق الصنع ودع ClickUp AI يرشدك لتخصيصه من خلال أداة إنشاء اللغة الطبيعية

إذا كان سير عملك يشبه حالة استخدام شائعة (الموافقات، التذكيرات، الملخصات، عمليات التسليم)، فإن الكتالوج يوفر هيكلًا أوليًا مفيدًا.

من الذكاء الاصطناعي في التنقل العالمي، انتقل إلى جميع الوكلاء الفائقين. تصفح الكتالوج واختر ما يناسب حالة الاستخدام الخاصة بك.

قم بتخصيص Super Agent الخاص بك عن طريق تعيين تعليمات واضحة ومحفزات دقيقة

الخطأ الذي يرتكبه الناس هنا هو التعامل مع وكلاء الكتالوج كحلول نهائية. لا تزال بحاجة إلى إعادة تشكيل المشغلات والنطاق والإجراءات بحيث يعكس الوكيل سير عملك الفعلي بدلاً من إجبار سير عملك على التوافق مع نموذج الإنتاجية.

عادةً ما تقوم الفرق التي تحقق أقصى استفادة من الوكلاء الفائقين بتخصيصهم بشكل كبير. هل تحتاج إلى مساعدة في تصميم وكلاء فائقين يتناسبون مع العمليات الفعلية لفريقك؟

الطريقة رقم 3: البدء من الصفر (الأفضل لسير العمل المعقد أو الحساس)

اختر إعدادًا فارغًا لتصميم وكيل فائق يتوافق مع قواعد سير العمل الخاصة بك تمامًا

إذا كان سير عملك يتضمن عدة خطوات أو حالات استثنائية أو قواعد صارمة بشأن الوصول والسلوك، فإن البدء من الصفر يمنحك التحكم الكامل.

في الشريط الجانبي لـ AI Hub، انقر فوق All Super Agents (جميع الوكلاء الفائقين) ثم Start from scratch (ابدأ من الصفر). هنا ستقوم بالتكوين يدويًا:

التعليمات (ما يتحمله الوكيل من مسؤوليات وما لا يجب أن يفعله أبدًا)

المحفزات (متى يجب تشغيلها ومتى يجب أن تظل صامتة)

الأدوات (الإجراءات المسموح بها في ClickUp)

الذاكرة (ما يجب أن تتذكره بمرور الوقت)

المعرفة (الوثائق أو المساحات أو السياق الذي يمكن أن تشير إليه)

يستغرق هذا وقتًا أطول، ولكنه الطريقة الأكثر دقة لنمذجة سير العمل الدقيق. كما أنه يجعلك تحدد الحدود بدقة.

💡 نصيحة احترافية: إليك بعض الطرق للاستفادة القصوى من الوكلاء الفائقين الجدد: أرسل رسالة مباشرة للتحدث إلى الوكيل وشاهد كيف يشرح لك دوره. استفد من Run Agent لمحاكاة عمليات التشغيل الحقيقية، خاصةً إذا كانت مجدولة أو يتم تشغيلها بواسطة تغييرات محددة.

الخطوة رقم 4: اختبر وكلاءك وقم بتنشيطهم وصقلهم

قبل تنشيط الوكيل، قم بتشغيله على مهام حقيقية أو أرسل له رسالة تحتوي على مدخلات واقعية. انتبه إلى أمرين: ما إذا كان يعمل في الوقت المناسب وما إذا كان يظل صامتًا عندما لا ينبغي له ذلك.

هذا هو الوقت المناسب لتشديد التعليمات وتعديل المحفزات وإصلاح النقاط العمياء. إذا كان الوكيل يحتاج إلى تصحيح يدوي مكثف أثناء الاختبار، فهذا يعني أنه ليس جاهزًا للعمل الفعلي بعد.

📮 ClickUp Insight: عندما سُئل المشاركون عن السبب الذي يجعل وكلاء الذكاء الاصطناعي مفيدين حقًا، لم تكن السرعة أو القوة هي الإجابة الأكثر شيوعًا. قال ما يقرب من 40٪ من المشاركين إنهم بحاجة إلى وكيل يفهم سياق عملهم تمامًا. وهذا أمر منطقي لأن معظم وكلاء الذكاء الاصطناعي يفشلون عندما لا يفهمون سبب اتخاذ القرارات أو كيفية سير العمل. نظرًا لأن الوكلاء الفائقين في ClickUp يحتفظون بالسياق ويتذكرون القرارات السابقة ويعملون بشكل مستمر، فإنهم قادرون على العمل بموثوقية أكبر بكثير من الوكلاء الذين يعتمدون على المطالبات. فهم يعملون من سجل مساحة عمل حي، ويظلون نشطين مع تطور العمل، ويعملون ضمن حدود أذونات واضحة ومسارات تدقيق. عندما تفهم الذكاء الاصطناعي العمل وتنفذه بأمان، ستشعر أخيرًا أنك تعمل مع زميل عمل افتراضي يمكنك الاعتماد عليه بالفعل.

قم ببناء سير عمل حقيقي. حقق توفيرًا في الوقت الحقيقي

يعمل Super Agents بشكل أفضل عندما تقوم ببنائه حول أجزاء سير العمل التي تبطئ كل شيء بهدوء: عمليات التسليم، والسياق المفقود، والمتابعات التي تعتمد على الذاكرة، والقرارات التي تظل معلقة. الفوز الحقيقي هو إزالة الاحتكاك الذي يتسبب في إعادة بدء العمل أو توقفه أو ضياعه بين الأدوات والأشخاص.

بالمقارنة مع الوكلاء المستقلين الذين يعملون في أداة واحدة، يتمتع وكلاء ClickUp Super Agents بميزة السياق الحقيقي. فهم يعملون داخل العمل نفسه، لذا فهم يعملون على نفس مصدر المعلومات الذي يستخدمه فريقك بالفعل. وهذا ما يقلل من انتشار الأدوات. بدلاً من التنقل بين التطبيقات للمضي قدماً في العمل، يتم تشغيل سير العمل في المكان الذي يتم فيه العمل بالفعل.

سجل في ClickUp مجانًا وأنشئ أول وكيل خارق لك!

أو تحدث إلينا لتكوين Super Agents مخصص لفريقك! ✅

الأسئلة المتداولة (FAQs)

Super Agent هو مساعد افتراضي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعيش داخل مساحة عمل ClickUp الخاصة بك ويعمل كزميل فريق مستقل. لديه سياق كامل لعملك، بما في ذلك المهام والمستندات والمحادثات والجداول الزمنية والأدوات المتصلة، ويمكنه تنفيذ سير عمل متعدد الخطوات، والتفكير في البيانات، وتشغيل الإجراءات بناءً على القواعد والمحفزات المحددة.

تتبع الأتمتة التقليدية قواعد صارمة ومحددة مسبقًا (على سبيل المثال، "عندما يتغير هذا الحالة، قم بهذا الإجراء"). يستخدم سير عمل Super Agent التفكير والذاكرة والسياق القائم على الذكاء الاصطناعي لتفسير الأهداف وتخطيط الإجراءات متعددة الخطوات والتعامل مع الأعمال الأكثر تعقيدًا بمرور الوقت.

ابدأ بسير العمل القابل للتكرار والغني بالسياق والذي يستغرق وقتًا طويلاً عند القيام به يدويًا. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك تقارير الحالة اليومية أو الأسبوعية، وفرز عناصر العمل الجديدة، وصياغة محتوى متسق مثل رسائل البريد الإلكتروني أو الملخصات المتابعة، وتحديد الأولويات بناءً على قواعد اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، وتلخيص مدخلات الاجتماعات.

يتم التحكم على مستويين: الأذونات ومصادر المعرفة. أنت تقرر المساحات والقوائم والمستندات والتطبيقات المتصلة التي يمكن للوكيل الفائق الرجوع إليها. حدد الأدوات التي يمكنه استخدامها لتنفيذ الإجراءات. تتبع أذونات العمل أدوار مساحة العمل، ويمكنك تقييد أو توسيع الوصول إلى بيانات معينة بحيث يرى الوكيل فقط ما هو ضروري لسير عمله.

يأتي الاتساق من التعليمات الواضحة ومصادر المعرفة عالية الجودة. حدد أهداف الوكيل وحدوده والنتائج المتوقعة بلغة طبيعية منظمة عند إنشائه. اربطه بوثائق محدثة وسياق مساحة العمل حتى يستند إلى بيانات موثوقة.

بعد النشر، استخدم سجلات تدقيق الوكيل ونشاط ملفه الشخصي لتتبع ما قام به. راقب الأخطاء أو النتائج غير المتوقعة وحسّن التعليمات أو مصادر المعرفة وفقًا لذلك. يمكنك تعديل المشغلات والأدوات المتعددة وإعدادات الذاكرة.