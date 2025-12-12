دليل توجيه الوكلاء: كيفية إنشاء سير عمل موثوق به للذكاء الاصطناعي

لا يتم إنشاء أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي في خطوة واحدة. يتم إنشاؤهم في طبقات، مثل قطع البناء، حيث تمنح كل طبقة الوكيل المزيد من القدرات والموثوقية.

سنستعرض العناصر الأساسية بدقة، بدءًا من تحديد المهمة وكتابة الموجه، وتصحيح الأخطاء في الناتج، واختباره تحت الضغط قبل إطلاقه.

التوجيه التوليدي مقابل توجيه الوكيل

يعتقد معظم الناس أن التوجيه يقتصر على طرح سؤال وقراءة الإجابة. هذا صحيح. ولكن فقط بالنسبة للتوجيه التوليدي.

تُظهر الصورة التالية استجابة ClickUp Brain لموجه إبداعي مفتوح. يسأل المستخدم: "هل يمكنك أن تريني كيف سيبدو شكل كلب يرتدي قبعة؟" ويحصل على نتيجة مرنة وخيالية مع صورة مولدة ونص وصفي.

مثال على التوجيه التوليدي باستخدام ClickUp Brain، الذي ينتج ردًا إبداعيًا ووصفيًا على سؤال مفتوح

التوجيه التوليدي مفتوح النهاية وإبداعي ومرن. إنه رائع للأفكار أو المحتوى السريع. ولكن عندما تقوم ببناء شيء يجب أن يعمل في كل مرة، على بيانات عملاء حقيقية، بهيكل ونتائج يمكن التنبؤ بها، فإنك تحتاج إلى نهج مختلف.

هذا هو توجيه الوكلاء . التحول من السؤال إلى الإرشاد، ومن التوليد إلى التنفيذ.

توضح الصورة أدناه توجيه الوكيل في ClickUp. هنا، يتم إعداد وكيل (مدير مشروع) مع وصف واضح للوظيفة وتعليمات منظمة ومسؤوليات محددة. يضمن هذا النهج أداء الوكيل بشكل موثوق ومتسق في كل مرة يتم تشغيله.

مثال على توجيه الوكيل، حيث يتم منح الوكيل دورًا منظمًا ومجموعة من التعليمات للتنفيذ القابل للتكرار والتوقع

الاختلافات الرئيسية بين التوجيه التوليدي والتوجيه الوكالي

السمة التوجيه التوليدي توجيه الوكلاء الهدف الاستكشاف والإبداع الموثوقية والهيكلية العقلية "أعطني شيئًا" "قم بهذه المهمة في كل مرة" الإخراج مرنة ومفتوحة قابلة للتكرار ومنظمة حالة الاستخدام اكتب مقدمة مدونة فرز تذكرة الدعم

👉 عندما تطلب من وكيل، فأنت لا تطرح سؤالاً. أنت تعطيه وصفاً للوظيفة وعقداً ومجموعة من القواعد.

يطلب التوجيه التوليدي، "ما الذي يمكن أن ينتجه النموذج؟" بينما يطلب توجيه الوكيل، "كيف أجعل النموذج يتصرف بشكل متسق ويمكن التنبؤ به؟"

لا تدرك معظم الفرق أنها لا تزال على الجانب الخاطئ من الفجوة بين التوليد والوكالة.

التوجيه التوليدي مبتكر ومرن وسريع. ولكنه مصمم لنتائج لمرة واحدة.

تحفيز الوكلاء هو عبارة عن تعليمات. إنه الطريقة التي تبني بها الذكاء الاصطناعي الذي يعمل في العالم الحقيقي، بشكل موثوق ويمكن التنبؤ به.

التوجيه التوليدي هو لحظة. توجيه الوكلاء هو نظام، والأنظمة قابلة للتوسع.

📮 ClickUp Insight: بينما يستخدم 35٪ من المشاركين في استطلاعنا الذكاء الاصطناعي للمهام الأساسية، لا تزال القدرات المتقدمة مثل الأتمتة (12٪) والتحسين (10٪) بعيدة المنال بالنسبة للكثيرين. تشعر معظم الفرق بأنها عالقة في "مستوى المبتدئين في الذكاء الاصطناعي" لأن تطبيقاتها لا تتعامل إلا مع المهام السطحية. هناك أداة تولد نسخًا، وأخرى تقترح مهام، وثالثة تلخص الملاحظات، ولكن لا توجد أداة تشارك السياق أو تعمل مع الأداوت الأخرى. عندما يعمل الذكاء الاصطناعي في جيوب معزولة مثل هذه، فإنه ينتج مخرجات، ولكن ليس نتائج. لهذا السبب تعتبر سير العمل الموحد مهمًا. يغير ClickUp Brain ذلك من خلال الاستفادة من مهامك ومحتواك وسياق العملية، مما يساعدك على تنفيذ الأتمتة المتقدمة وسير العمل الوكالي بسهولة، عبر الذكاء المدمج الذكي. إنه الذكاء الاصطناعي الذي يفهم عملك، وليس فقط مطالباتك.

اللبنة الأساسية 1: ابدأ بتوجيه الذكاء الاصطناعي لوضع مسودة المواصفات

قبل المطالبات، وقبل الهيكل، وقبل التنسيق، تأتي المواصفات. هذا هو الأساس.

وهو يحدد ما يلي بالنسبة للوكيل:

المهمة المطلوب إنجازها

حقول الإدخال

النتائج المتوقعة

القيود والمتطلبات

ما هو المقصود بـ "الجيد"؟

نحن ننتج هذا باستخدام الذكاء الاصطناعي، وليس يدويًا.

✅ موجه صياغة المواصفات:

هذا يمنحك مخططًا قويًا. الباقي هو طبقات وتحسينات.

اللبنة الأساسية 2: الطبقات — توسيع الموجه تدريجيًا

التدرج هو الطريقة التي تنتقل بها من مساعد ذكاء اصطناعي مفيد إلى زميل فريق موثوق. ابدأ بأصغر مهمة ممكنة. اختبرها. ثم قم بالتوسع.

المستوى أ: السلوك الأساسي

ابدأ ببساطة. فقط الأساسيات.

بمجرد أن يصبح هذا النهج راسخًا ومتسقًا، نضيف الطبقة التالية.

الطبقة ب: إضافة هيكل

الآن قم بتوسيع نفس الموجه بإضافة سياق منظم.

تصبح البنية أكثر وضوحًا. يمكنك الآن الحصول على نتائج فرز حقيقية.

الطبقة C: أضف منطقًا ذا قيمة أعلى

الآن نضيف الطبقة النهائية: التوصيات والمعلومات الناقصة.

في هذه المرحلة، لدينا وكيل متعدد المستويات يعمل بكامل طاقته.

الخطوة التالية: الحفاظ على استقرار السلوك.

اللبنة الأساسية 3: إضافة قيود

بمجرد أن يعمل السلوك متعدد الطبقات، نضيف قيودًا. تخلق القيود الاتساق وتمنع الهلوسة. تضاف هذه القيود مباشرة إلى الموجه المتنامي.

🔐 مثال على حظر القيود

الآن، أصبح السلوك مستقرًا ويمكن التنبؤ به وآمنًا.

⚙️ رؤية الوكيل: القيود تخلق الموثوقية في الأنظمة الوكيلة، لا تعتبر القيود عوائق؛ بل هي بنية أساسية. فهي تمنح النموذج حدودًا واضحة بحيث يتوقف عن الارتجال ويبدأ في التصرف بشكل متسق — بنفس الهيكل، ونفس المنطق، في كل مرة. هذا الاتساق هو ما يسمح للوكيل بالاندماج في سير العمل الفعلي. عندما لا تتغير النتائج أبدًا، يمكن للفرق الوثوق بأدوات مثل ClickUp Agents للفرز أو التوجيه أو التلخيص دون الحاجة إلى إعادة التفكير أو إعادة كتابة عملهم. وكلاء ClickUp AI لا تقيد الحواجز القدرة؛ بل تجعل الوكيل مستقرًا بما يكفي للتشغيل التلقائي وموثوقًا بما يكفي للتوسع.

اللبنة الأساسية 4: إضافة أمثلة (التوجيه المتعدد)

من خلال إضافة أمثلة، يمكنك تعليم الوكيل ما هو "الجيد"، وتحديد التوقعات فيما يتعلق بالنبرة والعمق والتفكير المنطقي. كل مثال يعزز الاتساق عبر المخرجات.

مثال على التذكرة (للتوجيه متعدد المراحل)

مثال على النتيجة

اللبنة الأساسية 5: تحديد تنسيق الإخراج (المخطط)

قم بتنظيم مخرجاتك في مخطط قابل للتنبؤ وقابل للقراءة آليًا.

نضيف تعليمات المخطط إلى الموجه:

تعريف المخطط:

وهذا يحول الوكيل إلى مولد مخرجات متسق وقابل للقراءة آليًا.

اللبنة الأخيرة: ضمّن كل ذلك في موجه إنتاج واحد

فيما يلي الموجه المدمج الذي يتضمن:

سلوك متعدد المستويات

القيود

مثال متعدد اللقطات

المخطط

هل تريد أن ترى ذلك في الواقع؟

🎥 شاهد هذا الفيديو لتتعلم كيفية أتمتة الاستفسارات الشائعة، وتبسيط عمليات نقل المحادثات المباشرة، وإعداد حلقات التغذية الراجعة، والحفاظ على الجودة من خلال التدريب المناسب على البيانات ومسارات التصعيد، بحيث يساعد الذكاء الاصطناعي فريقك فعليًا، ولا يسبب له الإحباط.

من المطالبات إلى الإنتاج: ما يتطلبه الأمر حقًا

الفرق بين التوجيه الهش والوكيل القوي هو الهيكل.

أنت تبني أنظمة، وليس مجرد نصوص. وهذا يعني:

قم بالتصنيف بعناية

أضف قيودًا

اختبر بشكل مكثف

دع الذكاء الاصطناعي يساعدك في تصحيح الأخطاء

فكر كالمهندس، لا ككاتب فقط

هذه هي الطريقة التي تنتقل بها من النتائج الذكية إلى وكلاء موثوقين يمكنك الاعتماد عليهم بثقة.

بعبارة أخرى: قم بالبناء. اختبر. حسّن.