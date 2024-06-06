أفضل 10 أدوات هندسة موجهات للذكاء الاصطناعي التوليدي في 2025

هل تساءلت يومًا كيف يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في بعض الأحيان أن تُخرج ما تريده بالضبط ولكنها تقدم نتائج بحث غير كافية لاستعلامات معينة؟ كل هذا يعتمد على جودة مطالباتك.

للحصول على استجابات دقيقة من أدوات الذكاء الاصطناعي، عليك تقديم تعليمات محددة. ومع ذلك، فإن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي تتطور باستمرار عندما نغذيها بمعلومات جديدة. لذلك، تحتاج أيضًا إلى تحسين مطالباتك.

تسمى هذه العملية هندسة المطالبات. وهي تقنية إدخال تتضمن تقديم مطالبات محددة لأدوات الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن من فهم نية الإنسان وإعطاء النتيجة المرجوة. تسرد هذه المدونة أفضل 10 أدوات للهندسة الفورية لمساعدتك في الارتقاء بلعبة الذكاء الاصطناعي إلى المستوى التالي!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات هندسة الموجهات؟

سواءً كنت تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء مخطط تفصيلي للمدونة أو لإنشاء بعض كتل التعليمات البرمجية، هناك بعض السمات الرئيسية التي يجب مراعاتها عند اختيارها. وهي تشمل

سهولة الاستخدام

تصميم واجهة المستخدم: يجب أن تبحث عن واجهة نظيفة ومنظمة. جرب ميزات السحب والإفلات والأزرار الواضحة والتسميات التي تتيح تفاعلات سلسة للمستخدم

يجب أن تبحث عن واجهة نظيفة ومنظمة. جرب ميزات السحب والإفلات والأزرار الواضحة والتسميات التي تتيح تفاعلات سلسة للمستخدم سهولة التعلّم: يجب أن تقدم دروساً تعليمية مفيدة أو أدلة لبدء الاستخدام حتى تتمكن من تعلم الأساسيات بسرعة

يجب أن تقدم دروساً تعليمية مفيدة أو أدلة لبدء الاستخدام حتى تتمكن من تعلم الأساسيات بسرعة معالجة الأخطاء: يجب أن تعرض الأدوات الهندسية السريعة رسائل خطأ واضحة وتقترح طرقًا لإصلاح أخطائك

الفعالية

الأداء: أنت لا تريد قضاء وقت طويل في انتظار معالجة مطالباتك. ستحافظ الأداة سريعة الاستجابة على استمرار تدفقك الإبداعي

أنت لا تريد قضاء وقت طويل في انتظار معالجة مطالباتك. ستحافظ الأداة سريعة الاستجابة على استمرار تدفقك الإبداعي الدقة: يجب أن تقدم الأداة مخرجات متسقة مع مطالباتك وخالية من الأخطاء غير المعقولة

يجب أن تقدم الأداة مخرجات متسقة مع مطالباتك وخالية من الأخطاء غير المعقولة الموثوقية: يجب أن تعمل بشكل جيد ومتسق، حتى عندما تضغط عليها بمهام معقدة وتستخدم أشكالاً متعددة من المطالبات

التكامل

التوافق: يجب أن يعمل بسلاسة مع البرامج والأنظمة الأخرى التي تستخدمها عادة، مثل محرر مستندات Google أو أي منصة ترميز

يجب أن يعمل بسلاسة مع البرامج والأنظمة الأخرى التي تستخدمها عادة، مثل محرر مستندات Google أو أي منصة ترميز دعم واجهة برمجة التطبيقات: واجهة برمجة التطبيقات (API) هي آلية اتصال بين التطبيقات المختلفة. إذا كنت خبيرًا تقنيًا أو ترغب في إنشاء مهام سير عمل مخصصة، فابحث عن أداة هندسية سريعة مع واجهة برمجة تطبيقات قوية

واجهة برمجة التطبيقات (API) هي آلية اتصال بين التطبيقات المختلفة. إذا كنت خبيرًا تقنيًا أو ترغب في إنشاء مهام سير عمل مخصصة، فابحث عن أداة هندسية سريعة مع واجهة برمجة تطبيقات قوية تبادل البيانات: لا ينبغي أن يكون نقل مطالباتك ونتائجك بين الأداة والأماكن الأخرى عملاً روتينيًا. يجب أن تسمح بتبادل البيانات بسلاسة

قابلية التوسع

الأداء على نطاق واسع: مع نمو مشاريعك، تصبح المطالبات أكثر تعقيدًا. يجب أن تكون الأداة قادرة على التعامل مع المنطق المعقد وأعباء العمل الثقيلة دون إبطاء

مع نمو مشاريعك، تصبح المطالبات أكثر تعقيدًا. يجب أن تكون الأداة قادرة على التعامل مع المنطق المعقد وأعباء العمل الثقيلة دون إبطاء متطلبات الموارد: تتطلب بعض أدوات الذكاء الاصطناعي قوة معالجة أكثر من غيرها. اختر أداة متوافقة مع بنيتك التحتية ولن ينتهي بها الأمر إلى زيادة التحميل على جهازك.

تتطلب بعض أدوات الذكاء الاصطناعي قوة معالجة أكثر من غيرها. اختر أداة متوافقة مع بنيتك التحتية ولن ينتهي بها الأمر إلى زيادة التحميل على جهازك. خيارات التخصيص: ابحث عن الميزات التي تتيح لك تخصيص مساحة العمل الخاصة بك وتحسين سير عملك

أفضل 10 أدوات هندسة موجهات لاستخدامها في عام 2024

فيما يلي قائمة بأفضل أدوات هندسة الموجهات لتحسين أداء نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي:

1. PromptAppGPT

via PromptAppGPT PromptAppGPT هو عبارة عن منصة هندسة مطالبات سهلة الاستخدام تبسّط إنشاء المطالبات من خلال واجهة السحب والإفلات. تدعم المنصة مطالبات اللغة الطبيعية ل LLMs مثل GPT-3 وتوفر ملاحظات في الوقت الفعلي أثناء إنشاء مطالبتك، مما يساعدك على تحسين نهجك وتحقيق أفضل النتائج.

يمكنك استخدام PromptAppGPT لتطوير تطبيق منخفض التعليمات البرمجية وإنشاء النصوص والصور وإنشاء واجهة المستخدم التلقائية.

أفضل ميزات PromptAppGPT

إنشاء المطالبات وتحريرها وتجميعها وتشغيلها بصريًا باستخدام واجهة السحب والإفلات

الحصول على اقتراحات ورؤى في الوقت الفعلي أثناء إنشاء مطالبات فعالة

إنشاء أطر عمل لتطوير التطبيقات بسرعة باستخدام التعليمات البرمجية المنخفضة التعليمات البرمجية

قيود PromptAppGPT

يركز بشكل أساسي على النماذج القائمة على GPT-3، مما يحد من نطاقه

تسعير PromptAppGPT

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات تطبيق PromptAppGPT

لا تتوفر مراجعات كافية

2. OpenPrompt

عبر

/مرجع/ https://openprompt.co/ OpenPrompt /%href/

OpenPrompt هي أداة هندسة موجهات لإنشاء موجهات فعالة لـ ChatGPT و Midjourney. كما يدعم أيضًا توليد المطالبات لشفرة Python و Refactor Code و TypeScript و C++ و JavaScript، مما يجعله مثاليًا لمطوري البرمجيات .

يمكنك الوصول إلى مكتبة قابلة للتخصيص تدعم الضبط الدقيق المتقدم والتكامل مع الأطر الشائعة مثل PyTorch و TensorFlow.

OpenPrompt أفضل الميزات

ممارسة أفكار التعلّم الفوري بسرعة باستخدام امتداد الويب الخاص ب OpenPrompt

صقل المطالبات لمهام محددة وتحسين الدقة

جرب استراتيجيات مطالبة مختلفة مثل النمذجة والتعبير اللفظي والتحسين

قيود OpenPrompt

يتطلب بعض المعرفة البرمجية للاستخدام المتقدم

يفتقر إلى واجهة مرئية لبناء المطالبات

تسعير OpenPrompt

الإيجابيات: 4 دولارات شهرياً

4 دولارات شهرياً الإيجابي + : 8 دولارات شهرياً

: 8 دولارات شهرياً المزايا ++: 16 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات برنامج OpenPrompt

GitHub: أكثر من 4,200 تقييم

3. ChatGPT

via

/مرجع/ http://chat.openai.com ChatGPT /%href/

ربما يعرف أي شخص سمع بمصطلح الذكاء الاصطناعي عن ChatGPT. وهو معروف بواجهته البسيطة ومجتمع مستخدميه الكبير. يمكنك تجربة المطالبات لمختلف المهام، مثل تلخيص ملاحظات الاجتماعات، وكتابة المحتوى, توليد وتصحيح الرموز وإنشاء الصور. الوصول إلى مكتبة من المطالبات المشتركة من مستخدمين آخرين للإلهام.

أفضل ميزات #### ChatGPT

تجربة المطالبات لمختلف المهام بسهولة من خلال واجهته البسيطة وسهلة الاستخدام

انضم إلى مجتمع مستخدمين كبير للوصول إلى المطالبات والمناقشات المشتركة

قيود ChatGPT

ستحصل على تحكُّم محدود في الإخراج نظرًا لأن إمكانيات الضبط الدقيق محدودة

قد تواجه الطبقة المجانية تأخيرات في الطلبات المعقدة

تسعير #### ChatGPT

مجاناً

بالإضافة: 20 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

20 دولاراً شهرياً لكل مستخدم الفريق: 30 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

30 دولاراً شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

ChatGPT التقييمات والمراجعات

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 40 تقييم) G2: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)

4. هيليكوني

via Helicone.ai Helicone.ai عبارة عن منصة مفتوحة المصدر لتطوير مطالبات نماذج التعلم الآلي. ويمكنه تحسين أداء نماذج التعلم الآلي من خلال جمع البيانات ومراقبة أدائها وتجربة قوالب مختلفة للمطالبات.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل أدوات التعاون وميزات التفسير الخاصة بها على تحسين العمل الجماعي وتوفير رؤى حول سبب توليد المطالبات لمخرجات محددة. ومع ذلك، يمكن أن يكون نموذج تسعير Helicone.ai معقدًا بالنسبة للفرق الكبيرة، وقد لا تزال بعض الميزات قيد التطوير.

أفضل مزايا Helicone.ai

إدارة ونشر المطالبات جنبًا إلى جنب مع نماذج التعلم الآلي الخاصة بك

مشاركة المطالبات وتكرارها مع فريقك

إجراء اختبار الانحدار الفوري ومقارنة مجموعات البيانات وتحليلها لفهم سبب توليد مطالبات معينة لمخرجات محددة

قيود Helicone.ai

خيارات تخصيص محدودة مقارنةً ببعض أدوات المراقبة الأخرى

يتطلب Helicone خادم وكيل لتنفيذ استعلامات إكمال OpenAI نيابةً عنك

سعر Helicone.ai.ai

مجاني

النمو: تسعير مخصص

تسعير مخصص المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Helicone.ai.ai

غيثب: 1,400 تقييم

1,400 تقييم G2: 4.5/5

5. برومبتشيرو

via PromptHero إذا كنت تبحث عن منصة غنية بالمطالبات المبنية مسبقًا لصور الذكاء الاصطناعي، فإن PromptHero هو أداة هندسة مطالبات قوية. فهي تقدم الملايين من الأفكار السريعة من نماذج ومكتبات الذكاء الاصطناعي الشائعة مثل Stable Diffusion وChatGPT وMidjourney وOpenjourney.

كما أن لديها أيضًا سوقًا يحركه المجتمع حيث يمكنك شراء وبيع المطالبات، مما يعزز بيئة تعاونية.

أفضل ميزات PromptHero

الوصول إلى مطالبات معدة مسبقًا لمهام مختلفة

شراء وبيع المطالبات من مستخدمين آخرين من السوق الذي يحركه المجتمع بناءً على طول المطالبة

قيود PromptHero

دعم محدود لمهام الكتابة التقنية

تقدم الباقة المجانية وصولاً محدودًا إلى مكتبة المطالبات

تسعير PromptHero

الداعم: 5 دولارات شهريًا

5 دولارات شهريًا المحترف: 9 دولارات

9 دولارات الأكاديمية: 29 دولارًا

29 دولارًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات PromptHero

لا توجد تقييمات ومراجعات كافية

6. لانجتشين

via

/مرجع/ http://smith.langchain.com LangChain /%href/

LangChain هو إطار عمل مفتوح المصدر لهندسة المطالبات المتقدمة. يسمح لك ببناء مطالبات معقدة من خلال ربط مطالبات أبسط معًا. إنه نظام معياري لبناء تدفقات عمل معقدة ومعالجة المهام التي تتطلب تسلسلًا منطقيًا من الخطوات.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر LangChain التحكم في الإصدار لتتبع التغييرات والعودة إلى الإصدارات السابقة إذا لزم الأمر. ومع ذلك، يمكن أن تكون الواجهة أكثر تعقيدًا للمستخدمين الجدد، وقد يكون التوافق مع LLM محدودًا.

أفضل ميزات لانغ تشين

إنشاء مطالبات معقدة باستخدام فئات ووظائف مختلفة

أمر قوالب موجهات قابلة لإعادة الاستخدام لتحسين سهولة قراءة الكود وتوفير الوقت

تتبع التغييرات والعودة إلى الإصدارات السابقة من مطالباتك

صياغة مطالبات للمهام التي تتطلب تفكيرًا منطقيًا

قيود سلسلة اللغات

منحنى تعلم أكثر حدة مقارنةً بواجهات السحب والإفلات

قد يكون توافق LLM محدودًا (راجع موقع الويب الخاص بهم لمعرفة النماذج المدعومة)

تسعير #### تسعير LangChain

مجاني: للأبد

للأبد بالإضافة: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات لانغشين

G2: 5/5 (2 تقييم)

5/5 (2 تقييم) جيثب: 83,800 تقييمات

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7. برومبت بيس

via PromptBase إذا كنت تبحث عن مجموعة كبيرة من المطالبات المتاحة للاستكشاف بسهولة، جرب PromptBase. إنه سوق حيث يمكنك شراء وبيع المطالبات لنماذج الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT و MIdjourney و Dall-E. استخدم وظائف البحث والتصفية للعثور على مطالبات ذات صلة باحتياجاتك.

يساعدك مُنشئ تطبيقات الذكاء الاصطناعي من PromptBase الذي لا يحتوي على تعليمات برمجية على إنشاء تطبيقات ذكاء اصطناعي بسيطة مع مطالبات مخصصة.

أفضل ميزات PromptBase

استكشف مجموعة كبيرة من المطالبات لمختلف حالات الاستخدام من خلال مكتبة المطالبات الضخمة الخاصة بها

جرّب نموذج الدفع مقابل كل مطالبة لتدفع فقط مقابل المطالبات التي تستخدمها

قيود PromptBase

محدودية خيارات تخصيص المطالبات مقارنة بأدوات الإنشاء

قد تختلف جودة المطالبات بناءً على مساهمات المستخدم

تسعير PromptBase

1.99 دولار + لكل مطالبة

تقييمات ومراجعات PromptBase PromptBase

Github: 5,100 تقييمات

8. BetterPrompt

عبر BetterPrompt يساعدك BetterPrompt على إنشاء مطالبات مخصصة وإجراء اختبارات مجمعة لقياس فعاليتها. كما يوفر أيضًا أدوات لتحديد التحيزات المحتملة في مطالباتك، مما يضمن استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم ميزات الذكاء الاصطناعي القابلة للشرح رؤى حول الأسباب الكامنة وراء المخرجات، مما يعزز الثقة والتفاهم. على الرغم من أن BetterPrompt لا يزال قيد الاختبار التجريبي حالياً، إلا أنه يبشر بالخير بالنسبة للمهام التي تتطلب استرجاع معلومات دقيقة.

أفضل ميزات BetterPrompt

استخدام أدوات لتحديد التحيزات المحتملة في المطالبات

فهم الأسباب الكامنة وراء المخرجات من خلال مقارنة المطالبات المختلفة

قيود برنامج BetterPrompt

إمكانيات محدودة لتوليد النصوص الإبداعية

حاليًا، في مرحلة الاختبار التجريبي، قد تكون الميزات عرضة للتغيير

تسعير BetterPrompt

ابتداءً من 4.9 دولار

تقييمات ومراجعات BetterPrompt #### تقييمات ومراجعات BetterPrompt

جيثب 144 تقييمًا

9. برومبتشاينر

via

_PromptChainer_

إذا كنت تريد سير عمل آلي ومعقد، فإن PromptChainer يستحق الاستكشاف. فهو يتفوق في بناء سلاسل مطالبات متقدمة مع منطق شرطي لمجموعات البيانات المعقدة، مما يسمح بتكييف المطالبات بناءً على استجابة الذكاء الاصطناعي.

استخدم إطار العمل مفتوح المصدر الخاص به لإنشاء تطبيقات وحلول ذكاء اصطناعي متقدمة.

أفضل ميزات PromptChainer

إنشاء مهام سير عمل معقدة مع مطالبات متسلسلة مع إمكانيات تسلسل المطالبات المتقدمة

جرّب المطالبات المشروطة التي تتكيف بناءً على استجابة الذكاء الاصطناعي

أتمتة المهام المتكررة باستخدام سلاسل مطالبات معدة مسبقًا

قيود PromptChainer

قد تكون الواجهة المعقدة مربكة للمستخدمين الجدد

يتطلب فهمًا قويًا لمبادئ هندسة المطالبات

تسعير PromptChainer

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات PromptChainer:

مراجعات غير كافية

10. جوجل بارد

via

جيميني_

يوفّر Google Bard، الذي يُطلق عليه الآن اسم Gemini، إمكانية الوصول إلى نماذج لغوية متطورة ولديه إمكانيات متعددة اللغات لتوليد النصوص بلغات مختلفة. يمكنك دمجها بسلاسة مع منتجات Google الأخرى مثل البحث والمستندات، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للمطورين وأولئك الموجودين بالفعل في نظام Google البيئي.

أفضل ميزات Google Bard

إنشاء نص بلغات متعددة

التكامل بسلاسة مع "بحث Google" و"مستندات Google

قيود Google Bard

يوفر معلومات غير دقيقة أو متحيزة في بعض الأحيان

قدرة محدودة على أداء المهام المطولة أو المعقدة

تقييمات ومراجعات Google Bard

مجاني: للأبد

للأبد متقدم: 19.99 دولارًا شهريًا

أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى

بينما تمكّنك الأدوات الهندسية السريعة المذكورة أعلاه من توجيه النماذج اللغوية الكبيرة نحو مخرجات إبداعية محددة، إلا أنها قد تجعل سير عملك معقداً. هذا هو المكان الذي يمكن أن تكون فيه أدوات إدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي مفيدة.

تعرّف على ClickUp، منصة إدارة المشاريع المتكاملة مع ميزات الذكاء الاصطناعي القوية. دعنا نرى كيف يمكنك الاستفادة من ميزات الذكاء الاصطناعي في ClickUp لتعزيز عملك.

ClickUp ClickUp Brain ، وهو تكامل الذكاء الاصطناعي الخاص ب ClickUp، عبارة عن شبكة عصبية تجمع جميع معلومات الشركة في مكان واحد من خلال ربط المهام والمستندات والأشخاص.

أتمتة مهام سير العمل والتعاون وإدارة المشاريع باستخدام ClickUp Brain

يعمل كمدير للمعرفة، ومدير للمهام، ومُنشئ للمخططات. يبقيك ClickUp Brain على المسار الصحيح من خلال متابعة المحادثات، وتلخيص تفاصيل المشروع وتحديثات الحالة، وإنشاء عناصر العمل والمهام الفرعية. ما عليك سوى إدخال مطالبتك، وستكون جاهزًا للانطلاق!

هل ينقصك الوقت؟ يسهّل ClickUp أكثر من 100 مطالبة وقوالب معدة مسبقًا من ClickUp أتمتة مهام سير العمل وتبسيط التعاون وإدارة المشاريع

فيما يلي بعض حالات الاستخدام الهندسي الفوري التي يمكن ل ClickUp Brain مساعدتك فيها:

تعزيز كتابتك

ClickUp Brain هو الأفضل بديل ChatGPT لأنه مدمج في مساحة عملك. فهو يساعدك على الكتابة بشكل أسرع من خلال اقتراح رسائل البريد الإلكتروني ومنشورات المدونات وغيرها. يمكنك أيضًا استخدامه لإرسال ردود سريعة وإنشاء جداول وقوالب ونصوص.

علاوة على ذلك، يحتوي ClickUp على مكتبة واسعة من المطالبات لمختلف الشخصيات وحالات الاستخدام. على سبيل المثال، فإن موجهات ChatGPT لقالب التسويق يوفر أكثر من 600 موجه للحملات التسويقية وتوزيع المحتوى وتحسين معدل التحويل والمزيد.

استخدم موجهات ChatGPT الخاصة بـ ClickUp لقالب التسويق لتعزيز المشاركة

أتمتة المهام الإدارية

ClickUp Brain هو القالب المثالي أداة المساعد الافتراضي للذكاء الاصطناعي . تساعدك هذه الأداة على مواجهة الأعباء الإدارية مباشرةً من خلال تلخيص المستندات المطولة، وإنشاء عناصر قابلة للتنفيذ من مناقشات المشروع، وتقديم ملخصات فورية للنقاط الرئيسية. يمكنك بسهولة إنشاء مهام ClickUp و مستندات ClickUp من المخرجات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

تحرير المطالبات في ClickUp Brain لإنشاء مستندات أو مهام من النتائج التي تم إنشاؤها

بدء تشغيل المشاريع بشكل أسرع باستخدام مكتبة المطالبات

يقدم ClickUp مكتبة مطالبات منسقة مكتبة من القوالب للمسوقين وفرق المبيعات والكتاب والمطورين. تعمل مطالباته المبنية مسبقًا على تعزيز الإبداع والكفاءة. يمكنك استكشاف مجموعة متنوعة من ClickUp أفضل مطالبات الذكاء الاصطناعي لسرد القصص وكتابة المقالات، والاختبارات عبر الإنترنت، والتحليلات التنافسية، ودراسات الحالة، وإنشاء المحتوى.

استخدم ClickUp Brain لسرد القصص لبناء قصص مقنعة

بناء مركز مركزي للمطالبات #### بناء مركز مركزي للمطالبات

قم بتوحيد جميع مطالباتك حسب الوظيفة والمعلومات ذات الصلة داخل ClickUp. استخدم ClickUp Docs لتخزين المطالبات الناجحة وتفاصيل المهمة التي تناولتها ونموذج الذكاء الاصطناعي المستخدم (إصدار النموذج). ويؤدي ذلك إلى إنشاء قاعدة معرفية مركزية لفريقك، مما يضمن وصول الجميع إلى المطالبات الأكثر فعالية.

يمكن أن تساعد ميزات ClickUp التنظيمية القوية، مثل العلامات وطرق العرض المخصصة والعلاقات، في تصنيف المطالبات بناءً على الغرض منها أو المشروع أو نموذج الذكاء الاصطناعي المستخدم. وهذا يجعل العثور على المطالبة الصحيحة أسهل عند الحاجة، مما يوفر الوقت والجهد.

استخدم مستندات ClickUp Docs للتعاون مع فريقك في الوقت الفعلي، وتعيين المهام، وتبسيط سير العمل

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

حسِّن كتابتك في ثوانٍ باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي

إنشاء محتوى بسرعة مع مطالبات الذكاء الاصطناعي في متناول يدك

تحسين النص دون عناء عبر شريط أدوات الذكاء الاصطناعي

إنشاء ملخصات فورية للمستندات وعناصر قابلة للتنفيذ

الترجمة والتحقق من القواعد اللغوية بلغات متعددة داخل ClickUp

طرح الأفكار في الوقت الفعلي وبشكل غير متزامن باستخدام اللوحات البيضاء الرقمية

تخصيص سير عمل التصميم الخاص بك باستخدام قوالب معدة مسبقاً

تعاون على المستندات بسلاسة مع ClickUp Docs

سرِّع عملية مراجعة التصميم باستخدام التعليقات التوضيحية للتدقيق في التدقيق

قيود ClickUp

قد تعيق ميزات التلعيب المحدودة تحفيز المستخدم.

منحنى تعليمي حاد بسبب الميزات الشاملة

قدرات الذكاء الاصطناعي متاحة فقط في الباقات المدفوعة

تسعير #### ClickUp

مجاني: للأبد

للأبد غير محدودة: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بالمبيعات للحصول على خطة مخصصة

اتصل بالمبيعات للحصول على خطة مخصصة ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

## جرّب ClickUp للإبداع المدعوم بالذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي يغير طريقة إبداعنا! تتيح لك أدوات الهندسة الموضعية أن تطلب من الذكاء الاصطناعي ما تريده بالضبط مثل مارد خارق لأفكارك. ولكن هذه هي البداية فقط-يمكن أن تساعدك مطالبات الذكاء الاصطناعي على أتمتة عملية سير عملك، وتعزيز الكفاءة، والقيام بأكثر من ذلك بكثير.

يمكن أن تكون ميزات تكامل الذكاء الاصطناعي في ClickUp مساعداً فائقاً لإبداعك. سجّل للحصول على مساحة عمل ClickUp مجانية واكتشف كل الأشياء المذهلة التي يمكنك القيام بها باستخدام مطالبات الجودة!