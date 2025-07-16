استطلاع: ماذا يقول 1000 موظف عن انتشار الذكاء الاصطناعي وكيفية معالجته

يقع قادة الأعمال في مأزق استثماري. زادت الإنفاق على الذكاء الاصطناعي بنسبة 130%، ومع ذلك، أفادت 80% من المؤسسات بعدم وجود تأثير ملموس على مستوى المؤسسة من استثماراتها في الذكاء الاصطناعي التوليدي (المصدر: Wharton، McKinsey ).

لا تنبع هذه الفجوة بين الاستثمار والتأثير من التكنولوجيا نفسها. بل تنبع من استراتيجية تفاعلية مدفوعة بالخوف تغذي توسع الوكلاء وتكدس الأدوات.

الخوف من التخلف عن الركب يدفع إلى الاندفاع نحو استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة غير المتصلة ببعضها البعض، مما يؤدي دون قصد إلى إنشاء "توسع الذكاء الاصطناعي" — وهو نظام بيئي غير متصل حيث تكون الأدوات الفردية قوية ولكنها تفتقر إلى السياق المشترك لمجالات العمل الأساسية للفريق.

هذا الفوضى الداخلية بدأت الآن تظهر للعيان، حيث بدأت شركات البرمجيات العملاقة مثل Salesforce و Atlassian في تقييد أو حظر وصول أدوات الجهات الخارجية إلى البيانات الحساسة ومعلومات العمل السياقية.

توسع الذكاء الاصطناعي باستخدام أدوات متعددة

هذا النوع من الفوضى والتجزئة هو بالضبط ما يتحدى الافتراض القائل بأن أداة الذكاء الاصطناعي التالية ستحل مشكلة التوسع. للتجاوز التكهنات وكشف حقيقة استخدام الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، أجرينا استطلاعًا شمل أكثر من 1000 عامل معرفي من جميع أنحاء العالم.

كان هدفنا هو الإجابة على الأسئلة المهمة التالية: ما هي التكلفة الحقيقية لتوسع الذكاء الاصطناعي، و ما الذي يدفع العاملين في مجال المعرفة إلى اعتماد الذكاء الاصطناعي للاستخدام المتكرر والقيِّم؟

النتائج الرئيسية من استطلاعنا:

فقط 7.2% من الفرق تقيم استراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على أنها "فعالة للغاية" مع عائد استثمار قوي

91% من الموظفين يستخدمون 1-4 أدوات ذكاء اصطناعي فقط أسبوعيًا، على الرغم من استثمار الشركات في العشرات منها

44. 8% من الفرق قد تخلت بالفعل عن أدوات الذكاء الاصطناعي التي اعتمدتها في العام الماضي

المستخدمون الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي المتكامل أكثر عرضة بنسبة 2.78 مرة لتحقيق استخدام يومي ثابت

الحل؟ تظهر أبحاثنا أن الذكاء الاصطناعي المتكامل والسياقي يحقق معدلات اعتماد ورضا المستخدمين أعلى بشكل ملحوظ.

التخلي الكبير عن الذكاء الاصطناعي قد بدأ بالفعل

بينما تواصل أقسام تكنولوجيا المعلومات عمليات الشراء المكثفة، فإن الموظفين قد أعربوا بالفعل عن رأيهم من خلال سير عملهم. على الرغم من استثمارات المؤسسات في عشرات أدوات الذكاء الاصطناعي، يستخدم 91% من الموظفين 1-4 أدوات فقط أسبوعيًا:

استطلاع ClickUp حول انتشار الذكاء الاصطناعي: توزيع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي أسبوعيًا

54. 4% يستخدمون 1-2 أدوات فقط

36. 8% يستخدمون 3-4 أدوات

9% فقط يستخدمون بانتظام 5 أدوات أو أكثر

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن 44.8% من الفرق قد تخلت بالفعل عن أدوات الذكاء الاصطناعي التي تم اعتمادها خلال العام الماضي:

استطلاع ClickUp حول انتشار الذكاء الاصطناعي: أزمة التخلي عن أدوات الذكاء الاصطناعي

32. 0% تخلوا عن بعض الأدوات (أقل من النصف)

12. 8% تخلوا عن أكثر من نصف استثماراتهم في الذكاء الاصطناعي

هذا ليس مجرد إهدار لتكاليف الترخيص، بل هو ضياع لوقت التنفيذ وموارد التدريب وتآكل ثقة الموظفين في مبادرات الذكاء الاصطناعي المستقبلية.

الرسالة واضحة: من المحتمل أن تحتوي محفظة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك على عبء كبير. كل أداة جديدة تضاف دون سحب أدوات أخرى تزيد من احتمالية التخلي عنها لاحقًا.

الضريبة الخفية لتبديل السياق

يضطر ما يقرب من نصف جميع العاملين (46.5٪) إلى التنقل بين أداتين أو أكثر من أدوات الذكاء الاصطناعي لإكمال مهمة واحدة.

هذا النمط الذي يقلل من الإنتاجية — بدءًا من أداة واحدة، ونسخ النتائج إلى أداة أخرى، وإعادة صياغة المطالبات، ومطابقة المخرجات — يخلق مخاطر عدم الامتثال والارتباك. هذه ليست أتمتة. إنها تعقيد.

يظهر التأثير في رضا المستخدمين:

79. 3% من العاملين أفادوا أن الجهد الذي يتطلبه الذكاء الاصطناعي يبدو مرتفعًا بشكل غير متناسب مقارنة بقيمة الناتج

21.7% فقط نادرًا ما يواجهون هذا التفاوت بين الجهد والقيمة

يتطلب كل تبديل للأداة ما يلي:

إعادة شرح السياق

إعادة تنسيق البيانات

إدارة واجهات مختلفة

التوفيق بين النتائج المتضاربة

يتراكم الحمل المعرفي حتى يصبح استخدام الذكاء الاصطناعي أصعب من القيام بالعمل يدويًا.

خلاصة القول: أنت لا تخسر الإنتاجية بسبب التبديل فحسب، بل تدرب فرقك على تجنب الذكاء الاصطناعي تمامًا.

الذكاء الاصطناعي يعمل في الظلام: صفر سياق

يستخدم أكثر من ثلث الموظفين (34.4%) أدوات الذكاء الاصطناعي دون أي تكامل مع مجالات عملهم الأساسية، مثل المشاريع والوثائق والمحادثات.

استطلاع ClickUp حول انتشار الذكاء الاصطناعي: مستويات تكامل الذكاء الاصطناعي في المؤسسات

وهذا يعني أن أنظمة الذكاء الاصطناعي لا تعرف مشاريعها، ولا يمكنها الوصول إلى مستنداتها، ولا يمكنها فهم محادثاتها. الأمر أشبه بتعيين مساعد وتغطية عينيه.

تكشف إحصائيات التكامل النطاق الكامل للمشكلة:

مستوى التكامل نسبة المستخدمين تكامل كامل (جميع مجالات العمل الثلاثة) 25. 6 تكامل جزئي (مجالان) 22. 8 تكامل بسيط (مجال واحد) 17. 3 تكامل كامل 34. 4

عندما يتعذر على الذكاء الاصطناعي الوصول إلى السياق الذي يتم فيه العمل، تبدأ كل تفاعل من الصفر، مما يؤدي إلى زيادة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الخفية التي يتم اعتمادها دون رقابة أو تكامل مناسب. يجب على المستخدمين توفير المعلومات الأساسية يدويًا وشرح المصطلحات وإعادة بناء السياق الموجود بالفعل في أنظمة عملهم.

الحقيقة: بدون التكامل، تصبح أدوات الذكاء الاصطناعي آلات حاسبة باهظة الثمن، مما يضيف مخاطر أمنية بدلاً من أن تعمل كمساعدات ذكية.

إليك نتيجة من شأنها أن توقف كل اجتماعات استراتيجية الذكاء الاصطناعي: 77. 5% من الموظفين سيشعرون باللامبالاة أو الارتياح إذا تمت إزالة نصف أدوات الذكاء الاصطناعي التي يستخدمونها.

استطلاع ClickUp حول انتشار الذكاء الاصطناعي: آراء العمال حول توحيد أدوات الذكاء الاصطناعي

يكشف التحليل عمق إرهاق الأدوات:

53. 6% سيشعرون باللامبالاة

23. 9% سيشعرون بالفعل بالارتياح

15% فقط سيشعرون بالانزعاج من التوحيد

هؤلاء ليسوا معارضين للتكنولوجيا، بل هم موظفون ذوو معرفة غارقون في تعقيد الأدوات ويرون في التوحيد تحرراً. إنهم يفهمون ما لا يفهمه العديد من القادة، وهو أن المزيد من الأدوات يعني المزيد من التبديل بين السياقات، والمزيد من كلمات المرور، والمزيد من الواجهات التي يجب تعلمها، وفي النهاية، انخفاض الإنتاجية.

الطريق إلى الأمام واضح: نجاح الذكاء الاصطناعي يمر عبر التوحيد، وليس التوسع. ففرقك لا تطلب المزيد من الخيارات، بل تحتاج إلى التبسيط.

الدليل: التكامل يغير كل شيء

تتبلور البيانات حول حقيقة واحدة: التكامل هو الفارق بين نجاح الذكاء الاصطناعي وفشله.

ميزة التكامل

العاملون الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي المتكامل أكثر عرضة بنسبة 2.78 مرة لاستخدام الذكاء الاصطناعي باستمرار طوال يوم عملهم:

استطلاع ClickUp حول انتشار الذكاء الاصطناعي: تأثير تكامل الذكاء الاصطناعي على الاستخدام اليومي

21. 1% من المستخدمين المتكاملين أفادوا باستخدام الذكاء الاصطناعي أكثر من 20 مرة يوميًا

7.6% فقط من المستخدمين غير المتكاملين يحققون هذه النسبة

حقيقة العائد على الاستثمار التي لا يريد أحد مواجهتها

أقل من 1 من كل 10 فرق تحقق عوائد ملموسة من الذكاء الاصطناعي:

📊 مؤشرات العائد على الاستثمار الرئيسية:

7.2% فقط صنفوا استراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم على أنها "فعالة للغاية" مع عائد استثمار قوي

أكثر من 66% يبحثون بنشاط عن إرشادات الخبراء بشأن تنفيذ الذكاء الاصطناعي

95% من الموظفين يلتزمون بشكل طبيعي باستخدام 1-2 أدوات فقط لكل مهمة عندما يُتاح لهم الاختيار

هذا ليس إحباطًا، بل فشل ذريع. يكشف التهافت على الخبرات الخارجية عن اعتراف واسع النطاق بفشل النهج الحالية، غالبًا بسبب الثغرات العميقة في الحوكمة في كيفية تصميم استراتيجيات الذكاء الاصطناعي ونشرها.

سلوك الموظفين يكشف الحقيقة. فهم يدركون بشكل بديهي ما تغفل عنه العديد من الاستراتيجيات: أن انتشار الأدوات هو عدو الإنتاجية.

الحقيقة المرة: من المحتمل أن استراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بك لا تعمل، وفرقك تعلم ذلك.

من التوسع إلى الاستراتيجية

تشير الأبحاث إلى إجراءات واضحة للقادة المستعدين لتجاوز انتشار الذكاء الاصطناعي:

❌ توقف:

شراء حلول محددة دون خطط تكامل أصلية

قياس نجاح الذكاء الاصطناعي بعدد الأدوات بدلاً من مقاييس النتائج

تجاهل الأدلة المتزايدة على إرهاق الأدوات والتخلي عنها

بناء سير عمل يعتمد على تكاملات هشة مع أطراف ثالثة

✅ ابدأ:

تدقيق محفظة الذكاء الاصطناعي الحالية بحثًا عن التكرار والتخلي

إعطاء الأولوية لحلول الذكاء الاصطناعي المتكاملة والسياقية

قياس النجاح من خلال معدلات التبني ومكاسب الكفاءة

التوحيد حول المنصات التي توفر الذكاء الاصطناعي ضمن سير عملك

حل الذكاء الاصطناعي السياقي

لهذا السبب أنشأنا ClickUp Brain —ليس كأداة أخرى تضاف إلى أدواتك المتعددة، بل كحل.

ClickUp Brain، الحل لانتشار الذكاء الاصطناعي

على عكس المساعدين العامين للذكاء الاصطناعي، فإن ClickUp Brain:

يتعلم السياق والمصطلحات الخاصة بمؤسستك

يعمل ضمن سير العمل الحالي (لا يتطلب تبديل الأدوات)

يوفر إمكانات الذكاء الاصطناعي في جميع مجالات العمل من منصة واحدة

يوفر التكامل الذي يؤدي إلى زيادة معدلات التبني بنسبة 2.78 مرة

تقرير مستخدمي ClickUp Brain:

2. معدلات تكامل كاملة أعلى بـ 26 ضعفًا

39. 1% حققوا التكامل الكامل (مقابل 17. 3% للأدوات الأخرى)

27. 1% نادرًا ما يشعرون بالإحباط من الذكاء الاصطناعي — أعلى معدل رضا

83% أعربوا عن ارتياحهم تجاه توحيد الأدوات (مقابل 13.5% من غير المستخدمين)

لقد جرب هؤلاء المستخدمون ما يصلح، وينجذبون بشكل طبيعي نحو التبسيط باستخدام أدوات فعالة.

الحكم: التكامل العميق والأصلي لا يحسن الذكاء الاصطناعي فحسب، بل يغير طريقة عمل الفرق.

الخيار واضح

تثبت أبحاثنا أن توسع الذكاء الاصطناعي يقضي على الوعد الذي يحمله الذكاء الاصطناعي، وهو القضاء على الأعمال الروتينية، وليس إنشاء المزيد منها. يشعر الموظفون بالإحباط بسبب التجزئة، لذا يرفضون الأدوات، ويتخلون عن الاستثمارات، ويتوقون إلى التوحيد.

تشترك الأقلية الصغيرة التي تحقق النجاح في سمة واحدة: الذكاء الاصطناعي المتكامل والسياقي.

المستقبل ملك للمؤسسات التي تدرك هذه الحقيقة: لا تأتي قيمة الذكاء الاصطناعي من امتلاك العديد من الأدوات، بل من امتلاك الأداة المناسبة، التي تفهم سياق عملك وتتكامل مع سير عملك وتزداد قيمتها بمرور الوقت.

السؤال الذي يطرح نفسه على كل قائد:

هل ستستمر في زيادة التوسع، ومشاهدة ارتفاع معدلات التخلي عن المنتجات، وخيبة الأمل في العائد على الاستثمار؟

أم ستختار المسار المثبت للذكاء الاصطناعي السياقي؟

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منهجية البحث: تم جمع البيانات المستخدمة في هذا التقرير على مدار أسبوعين في منتصف إلى أواخر يونيو 2025. تم إجراء الاستطلاع، الذي يتكون من 10 أسئلة متعددة الخيارات، بشكل مجهول على أكثر من 1000 مشارك. يمثل المشاركون مزيجًا متوازنًا من الأدوار المهنية، من القيادات التنفيذية والمديرين إلى العاملين المعرفين الأفراد ورجال الأعمال. للحصول على المنهجية الكاملة والنتائج التفصيلية، يرجى الاتصال بـ research@clickup.com