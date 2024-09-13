كيفية بناء وتحسين قاعدة معارف الذكاء الاصطناعي لديك

لقد نما العمل المعرفي بشكل كبير، أكثر من أي صناعة أخرى، في السنوات القليلة الماضية. فبعض الشركات الأكثر قيمة في العالم، مثل Apple وAlphabet وAmazon وMicrosoft، كلها شركات تقنية.

النمو في الوظائف، وكذلك أعلى الرواتب، كلها في الوظائف التي تعتمد على التكنولوجيا. "إن الأدوار الأسرع نموًا بالنسبة إلى حجمها اليوم مدفوعة بالتكنولوجيا والرقمنة والاستدامة" وجد المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF).

في الواقع وفقًا لدراسة المنتدى الاقتصادي العالمي فإن المهارات الإدراكية مثل التفكير التحليلي والتفكير الإبداعي والمرونة والوعي الذاتي والفضول ومحو الأمية التكنولوجية تتصدر قائمة المهارات المطلوبة.

تهيمن المهارات التحليلية والسلوكية على الطلب في السوق (المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي )

من حيث الجوهر، فإن القيمة الحقيقية في اقتصاد المعرفة ستكون، حسنًا، المعرفة. إلا أن الموظفين يكافحون بانتظام للوصول إليها. وجدت مؤسسة جارتنر مؤخرًا أن يعاني 47% من الموظفين للعثور على المعلومات التي يحتاجونها لأداء عملهم. وقد اتخذ 32% منهم قرارات خاطئة بسبب ذلك.

بعض الأسباب الأكثر شيوعًا لذلك هي:

تشتت التطبيقات: انتشار المعلومات عبر العديد من التطبيقات دون وجود طريقة موحدة للوصول إليها.

بيانات غير منظمة: هل شعرت يومًا أن لديك الكثير من جداول البيانات لنفس التقرير ولكنك غير واثق من أي منها؟ هذا

الوصول المحدود: تخلق متاهة التطبيقات مشاكل في التحكم في الوصول؛ وغالبًا ما لا يزعج الموظفون أنفسهم بالخوض في بيروقراطية الحصول على حق الوصول.

نقص التدريب: تفترض المؤسسات أن موظفيها يعرفون كيفية البحث عن المعلومات والعثور عليها بسرعة. إنهم مخطئون.

إدارة المعرفة: إدارة المعرفة: وفوق كل ذلك، لا يتم دائمًا توثيق المعرفة المؤسسية وتوسيمها وتنظيمها وتخزينها وتحديثها بشكل فعال.

أحد الحلول الناشئة لهذه الثغرات هو قاعدة المعرفة في الذكاء الاصطناعي. في منشور المدونة هذا، سنستكشف الصورة الكبيرة والتفاصيل الأعمق للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لقاعدة المعرفة في مؤسستك. سنشرح أيضًا كيفية بناء قاعدة معرفية والحفاظ على تحسينها.

ما هي القاعدة المعرفية للذكاء الاصطناعي؟

القاعدة المعرفية للذكاء الاصطناعي هي مركز مركزي لمعلومات المؤسسة، ويمكن للمستخدمين الوصول إليها عند الطلب من خلال واجهة دردشة ذكية. باختصار، هي عبارة عن روبوت دردشة يمكنه الإجابة عن أسئلتك بناءً على جميع بياناتك، حتى لو كانت موزعة على مصادر متعددة.

ماذا تستلزم قاعدة معارف الذكاء الاصطناعي؟

بعض المكونات الرئيسية لـ أدوات الذكاء الاصطناعي لإدارة المعرفة هي:

البيانات : دمج البيانات المهيكلة وغير المهيكلة المتاحة في جميع أنحاء المؤسسة

: دمج البيانات المهيكلة وغير المهيكلة المتاحة في جميع أنحاء المؤسسة التعلم الآلي : قدرة الأداة على معالجة وفهم وتقديم المعلومات ذات الصلة عند الطلب

: قدرة الأداة على معالجة وفهم وتقديم المعلومات ذات الصلة عند الطلب معالجة اللغة الطبيعية (NLP) : قدرة الأداة على فهم أسئلة/طلبات المستخدمين المقدمة باللغة البشرية

: قدرة الأداة على فهم أسئلة/طلبات المستخدمين المقدمة باللغة البشرية روبوت الدردشة: عادةً ما تكون قاعدة معارف الذكاء الاصطناعي عبارة عن روبوت محادثة أو واجهة محادثة يتفاعل معها المستخدمون

كيف تعمل قاعدة معارف الذكاء الاصطناعي؟

تشبه القاعدة المعرفية للذكاء الاصطناعي في جوهرها القاعدة المعرفية التقليدية. وهذا يعني أن كلا القاعدتين المعرفيتين تقومان بتنظيم/إنشاء وتنظيم وتقديم المعلومات للموظفين لاستخدامها. ومع ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي يعزز فعاليتها وسهولة استخدامها بشكل كبير.

تقوم نماذج التعلم الآلي بتحليل البيانات وتنظيمها تلقائيًا. استنادًا إلى الكلمات الرئيسية، تقوم النماذج بوضع علامات على المعلومات من المقالات وجداول البيانات والمستندات وغيرها من التنسيقات لأدوات إدارة علاقات العملاء (CRM) وإدارة المشاريع والموارد البشرية وما إلى ذلك.

كما أنها تنشئ شبكة من البيانات المتصلة لإظهار الإجابات عند طرح سؤال ما.

كيف تختلف قاعدة معارف الذكاء الاصطناعي عن قاعدة المعارف التقليدية؟

قاعدة المعرفة بالذكاء الاصطناعي هي ترقية للقاعدة المعرفية التقليدية. وإليك الطريقة.

البنية

بالنسبة للمبتدئين، التقليدية برنامج إدارة المعرفة يتضمن عادةً مجموعة من المقالات أو المستندات المترابطة. يعد دليل التعليمات لأي شيء اشتريته في أي وقت مضى مثالاً مثاليًا لقاعدة معرفية بسيطة.

قاعدة معارف الذكاء الاصطناعي هي خلفية من البيانات المنظمة والموسومة بشكل مناسب. ومع ذلك، لا يحتاج المستخدمون إلى تصفحها جميعًا للوصول إلى المعلومات، وهذه هي النقطة التالية.

الوصول

يتم الوصول إلى قواعد المعرفة التقليدية من خلال بوابة أو مجلد. ومن المتوقع أن يقوم المستخدمون إما "بالبحث" إذا كانت البيانات قابلة للبحث أو المسح الضوئي من خلال المستندات/صفحات الويب للحصول على ما يحتاجون إليه.

أما في قاعدة المعرفة، فيتم الوصول إليها من خلال روبوت محادثة تفاعلي تطرح عليه سؤالاً وتحصل على إجابة بسيطة.

المعالجة

في قاعدة المعرفة التقليدية، تحصل على المعلومات ويجب عليك معالجتها بنفسك. على سبيل المثال، إذا كنت تريد معرفة سعر الأداة لـ 52 مستخدمًا، فإن قاعدة المعرفة التقليدية ستقول: "السعر لكل مستخدم هو 15 دولارًا حتى 50 مستخدمًا و12 دولارًا لكل مستخدم بعد ذلك" عليك إجراء الحسابات بنفسك.

ستحسب القاعدة المعرفية للذكاء الاصطناعي السعر وتعطيك رقمًا.

ما هي بعض أنواع محتوى قاعدة المعرفة؟

على عكس قواعد المعرفة التقليدية، فإن القواعد المعرفية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي قادرة على معالجة محتوى أكبر حجماً وتنوعاً وسرعةً في المحتوى. بعض أنواع المحتوى الشائعة التي تدعم قاعدة المعرفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي هي

المحتوى المنظم: هذا هو عادةً ما تستخدمه قواعد المعرفة التقليدية. ويشمل المقالات، والأسئلة الشائعة، وكتيبات التعليمات، وما إلى ذلك.

محتوى غير منظم: بالإضافة إلى المحتوى المهيكل، يمكن لقواعد المعرفة القائمة على الذكاء الاصطناعي أن تستهلك المعلومات من البريد الإلكتروني والمحادثات وأدوات إدارة علاقات العملاء/إدارة المشاريع ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك، حتى لو لم تكن منسقة بشكل متسق. يمكن لبعض أدوات الذكاء الاصطناعي أيضًا فهم الصور وملفات الوسائط المتعددة الأخرى.

هذه هي أكبر ميزة لاستخدام قاعدة معارف الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فهي ليست الوحيدة. لنلقِ نظرة على المزيد من فوائد قاعدة المعرفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

## فوائد قاعدة المعرفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

قاعدة المعرفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي هي طريقة جديدة للقيام بالأمور. فهي تغير نهج الموظف في العثور على المعلومات، من البحث في المقالات أو مشاهدة مقاطع الفيديو إلى طرح الأسئلة الصحيحة. يمكن أن يكون هذا الأمر معطلاً استراتيجية إدارة المعرفة مع منحنى تعليمي حاد. لماذا إذن؟

السرعة

قاعدة معارف الذكاء الاصطناعي تجعل الوصول إلى المعلومات والعثور على الإجابات أسرع بكثير. فهي تلغي الحاجة إلى التنقيب في المستندات، وتجربة مصطلحات بحث مختلفة، وتقييم ما إذا كانت المعلومات التي تحتاجها، وما إلى ذلك. يأخذك الذكاء الاصطناعي مباشرةً إلى الإجابة.

مكافأة: ثمانية نصائح لتحسين إدارة الوقت باستخدام قاعدة معرفية البساطة

بالنسبة لأولئك منا المطلعين على عصر الإنترنت، فإن قواعد المعرفة بالذكاء الاصطناعي سهلة الاستخدام بشكل غير عادي. تمامًا مثل البحث في جوجل عن شيء ما، يمكنك طرح الأسئلة بشكل طبيعي كما لو كنت تتحدث إلى شخص آخر. يمكن أن تكون تطبيقات ذلك في مجالات مثل تأهيل الموظفين والتدريب أثناء العمل هائلة.

الإنتاجية

توفر قواعد معرفة الذكاء الاصطناعي الكثير من الوقت. فهي تقلل بشكل كبير من 30% من الوقت الذي يقضيه العاملون في مجال المعرفة في البحث عن المعلومات، وتحسين الإنتاجية وكفاءة سير العمل.

تجربة المستخدم

هل حاولت من قبل إصلاح مشكلة في هاتفك أو حساب بريدك الإلكتروني؟ هل تتذكر شعور تصفح صفحات وصفحات من المعلومات في محاولة لحل مشكلة بسيطة؟

قواعد المعرفة القائمة على الذكاء الاصطناعي ستغير ذلك. فهي تمنح المستخدمين واجهة ذكية وسهلة الاستخدام وتفاعلية. فهي تُبقي المحادثة في سياقها، معتمدةً على أسئلة المستخدم السابقة. هذا النوع من التخصيص يمكن أن يكون تحويلياً بشكل خاص لخدمة العملاء!

إذا كانت هذه المزايا قد أقنعتك بتجربة قواعد المعرفة القائمة على الذكاء الاصطناعي، فإليك بعض أفضل الأدوات البرمجية التي ستدعمك.

## أفضل برامج قواعد المعرفة بالذكاء الاصطناعي

البرنامج الذي تختاره لبناء قاعدة المعرفة الخاصة بك يُحدث فرقاً كبيراً. إليك بعض من أفضل برامج قاعدة المعرفة أدوات يمكنك الاطلاع عليها.

1. ClickUp: أفضل قاعدة معرفية للذكاء الاصطناعي للمشاريع

ClickUp هو برنامج شامل لإدارة مكان العمل معزز بقوة الذكاء الاصطناعي. ClickUp Brain هو أول شبكة عصبية تربط بين مهامك ومستنداتك وأشخاصك بطرق ذكية.

_قاعدة معارف الذكاء الاصطناعي البسيطة والفعالة والمزودة بذكاء اصطناعي فائق

إن أكبر ما يميز ClickUp Brain هو أن مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي يقدم إجابات فورية من أي عمل داخل المنصة أو مدمج فيها.

على سبيل المثال، داخل ClickUp، يمكنه الإجابة عن أسئلة حول من يعمل على ماذا أو ما هو حجم العمل المتراكم لهذا السباق. من ناحية أخرى، إذا قمت بدمج تقويم Google الخاص بك في ClickUp، يمكن للذكاء الاصطناعي الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بجدولك الزمني.

بالإضافة إلى مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي، يعمل ClickUp Brain أيضاً على أتمتة التحديثات والوقوف والتقارير المرحلية والتدقيق اللغوي وإنشاء نصوص من مقاطع الفيديو، إلخ.

السعر: يمكنك إضافة ClickUp Brain إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا.

2. زندسك الأفضل لدعم العملاء

عبر زندسك Zendesk عبارة عن منصة لخدمة العملاء تدمج الاتصالات عبر البريد الإلكتروني والدردشة ووسائل التواصل الاجتماعي والخدمة الذاتية. تقوم أداة الذكاء الاصطناعي بالتقاط المعلومات من جميع هذه المصادر لإظهار الإجابات السياقية.

ويمكنها تحديد الموضوعات التي تحتاج إلى مزيد من المعلومات من خلال مراجعة استفسارات العملاء وتذاكر السفر والشكاوى. وتدعم ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة به إنشاء المحتوى، وإنشاء مسودات أولى للخبراء لمراجعتها وتحريرها.

أما على مستوى الواجهة، فإن روبوت الدردشة الآلي من Zendesk سهل النشر ويسمح لك بتحديد شخصيته أيضاً، مما يجعله رفيقًا رقميًا رائعًا لفرق خدمة العملاء.

السعر تم دمج ميزات الذكاء الاصطناعي في اشتراك Zendesk، والذي يبدأ من 55 دولارًا لكل وكيل شهريًا.

3. سلايت: الأفضل للفرق البعيدة

عبر سليت Slite عبارة عن قاعدة معرفية للذكاء الاصطناعي مصممة لتسهيل مشاركة المعلومات بين فرق العمل عن بُعد. وهي واجهة سهلة الاستخدام تسمح للشركات بإنشاء مواقع الويكي الخاصة بالشركة، والاحتفاظ بملاحظات الاجتماعات، وتصميم سير عمل الإعداد، وعمليات التوثيق، وما إلى ذلك.

تعمل ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة به على تحسين الكتابة من خلال الملخصات والتدقيق النحوي. يدعم الترجمات عبر اللغات. يسمح لك باستيراد المستندات من Notion أو محرر مستندات Google أو تنسيقات أخرى. كما أنه يتكامل مع Slack وTrillo وFigma وأدوات أخرى لمشاركة المعلومات.

السعر تبدأ الباقات من 8 دولارات لكل عضو شهرياً.

4. تيترا الأفضل لإدارة المعرفة الداخلية

عبر تترا تترا هو قاعدة معرفية داخلية لتبسيط البيانات المؤسسية ودعم الموظفين بشكل أفضل. ويتيح تكاملها مع Slack للمستخدمين العثور على إجابات مباشرةً من الأداة التي يرتاحون لها.

مثل معظم الأدوات، يمكنك استيراد المحتوى من مستندات Google Docs و Notion وملفات المفكرة وما إلى ذلك. يمكنك تمييز المعلومات القديمة، وتحديد الثغرات المعرفية، والحفاظ على تحديث قاعدة المعرفة في جميع الأوقات.

السعر يبدأ سعر Tettra من 4 دولارات لكل مستخدم شهريًا للخطة الأساسية.

5. الفكرة للتعاون القائم على المعرفة

عبر فكرة يجمع Notion بين معرفة ChatGPT ومعلوماتك التنظيمية لإنشاء واجهة شاملة للمستخدمين. يساعدك مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج الخاص به في الحصول على إجابات وإنشاء المحتوى والكتابة بشكل أفضل وتلخيص المستندات والمزيد.

ويمكنه أيضاً تلخيص التقارير المرحلية، وإنشاء عناصر العمل، وتحديد الرؤى لاتخاذ قرارات مهمة.

السعر يمكنك إضافة الذكاء الاصطناعي إلى مساحة عمل Notion من 8 دولارات لكل عضو شهرياً.

يقدم كل برنامج قاعدة معرفية للذكاء الاصطناعي ميزات مختلفة ويخدم أغراضاً مختلفة. يؤثر اختيار البرنامج المناسب والبناء فوقه على فعالية عملك المعرفي. فيما يلي نهج شامل لبناء قاعدة معارفك الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

كيفية بناء قاعدة معرفية للذكاء الاصطناعي

إن بناء قاعدة معرفية للذكاء الاصطناعي يعني أكثر من مجرد اختيار البرامج وتحميل الملفات. يتطلب تحقيق الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي نهجاً منظماً. يقدم إطار العمل أدناه نقطة انطلاق جيدة لإعداد واحدة مع أداة لإدارة المعرفة مثل ClickUp .

1. تحديد الأهداف والنطاق

يمكنك إعداد قاعدة معرفية لأي عدد من الأغراض، مثل الخدمة الذاتية لعملائك، ودعم الوكلاء لفرقك، وتجربة الموظفين للمطورين لديك، والمعرفة العامة للكتاب لديك، وما إلى ذلك. يحتاج كل من هذه الأغراض إلى مدخلات وبرامج وتدريبات مختلفة. لذا، قبل إعداد قاعدة المعرفة الخاصة بك، حدد الغرض منها.

الغرض

حدد هدفًا بسيطًا لقاعدة معارفك للذكاء الاصطناعي. حدد أهدافك بوضوح. اجعلها معقولة وقابلة للقياس.

النطاق

في حين أن قواعد المعرفة بالذكاء الاصطناعي قوية، إلا أنها ليست حلاً سحريًا لجميع المشاكل. لجعلها فعالة، قم بتعيين حدود تطبيقها. اعرف ما هو داخل وخارج النطاق.

المستخدمون

حدد من سيستخدمون قاعدة المعرفة ونوع المعلومات التي سيحتاجون إليها. استخدم ذلك لاتخاذ القرارات على طول دورة الحياة.

2. اختر البرامج ونماذج الذكاء الاصطناعي المناسبة

بمجرد معرفة أهدافك، اختر البرنامج المناسب لاحتياجاتك. إليك بعض الأسئلة التي يجب طرحها على بائع البرمجيات.

ما الذي ينطوي عليه الذكاء الاصطناعي؟ يجب أن يدمج برنامج قاعدة المعرفة الجيد التعلم الآلي والبرمجة اللغوية العصبية للإجابة على أسئلة المستخدم بفعالية

يجب أن يدمج برنامج قاعدة المعرفة الجيد التعلم الآلي والبرمجة اللغوية العصبية للإجابة على أسئلة المستخدم بفعالية ما هي الميزات التي يقدمها؟ إلى جانب الإجابة على الأسئلة، هل يمكنه إجراء تدقيق إملائي وتصحيحات نحوية وتلخيص التقارير وملء النماذج وما إلى ذلك؟

إلى جانب الإجابة على الأسئلة، هل يمكنه إجراء تدقيق إملائي وتصحيحات نحوية وتلخيص التقارير وملء النماذج وما إلى ذلك؟ كيف تبدو الواجهة؟ هل روبوت المحادثة سهل الاستخدام؟ هل يمكن أن يتكيف مع أسلوب مؤسستك ونمطها؟

هل روبوت المحادثة سهل الاستخدام؟ هل يمكن أن يتكيف مع أسلوب مؤسستك ونمطها؟ ما الذي يتكامل معه؟ يمكن أن تكون القاعدة المعرفية التي تدمج المعلومات من مختلف أدوات مساحة العمل وتستفيد منها مكافأة استثنائية

يمكن أن تكون القاعدة المعرفية التي تدمج المعلومات من مختلف أدوات مساحة العمل وتستفيد منها مكافأة استثنائية هل هي قابلة للتطوير؟ مع نمو مؤسستك ومعلوماتك، هل يمكن لأداة الذكاء الاصطناعي أن تتوسع معك؟

جميع المعلومات المتعلقة بالمشروع مجمعة في مكان واحد باستخدام ClickUp

على سبيل المثال، إذا كنت قد حددت هدفك على أنه تحسين كفاءة إدارة المشروع، والنطاق على أنه الممارسة الهندسية لمؤسستك، والمستخدمين على أنهم مديرو المشاريع والمطورون وأساتذة سكرم فإن ClickUp Brain أداة رائعة لهذا الغرض.

ومع ذلك، فإن السؤال الأهم الذي يجب أن تطرحه حول أي شيء يعتمد على الذكاء الاصطناعي هو ما إذا كان سيوفر الشفافية وقابلية التدقيق. لا تذكر معظم أدوات الذكاء الاصطناعي مصادرها على عكس ClickUp Brain.

كما ورد في Tech Crunch في وقت سابق من هذا العام، "الأمر الأنيق هنا هو أن ClickUp قد صمم النظام بطريقة لا تقتصر على الاستشهاد بجميع مصادره فحسب، بل يسأل المستخدم بشكل استباقي عما إذا كان ينبغي أن ينشئ مستندات ذات صلة له بناءً على نتائج الاستعلام."

3. جمع البيانات وتنظيمها

تعتمد الإدارة الجيدة للمعرفة بشكل شبه كامل على البيانات التي تغذيها. لذا، قبل تنفيذ قاعدة معرفية، قم بإعداد بياناتك.

دقة البيانات

اجمع الأسئلة الشائعة، ووثائق المنتج، ورسائل البريد الإلكتروني التعليمية، وما إلى ذلك. انظر إلى جميع الأدوات التي تستخدمها والبيانات التي قد تحتويها.

على سبيل المثال، إذا كنت تنشئ قاعدة معرفية لفرق دعم العملاء، فقد ترغب في استخدام البيانات من تفاعلات العملاء عبر إدارة علاقات العملاء ورسائل البريد الإلكتروني والمحادثات المباشرة وما إلى ذلك.

العشرات من عمليات التكامل الخاصة بClickUp تجعل جمع البيانات وتنظيمها أمرًا سهلاً للغاية

إنشاء البيانات

قد تكون بعض المعلومات متاحة في أذهان الناس فقط. عادةً ما يعرف كبار الموظفين العمليات وأفضل الممارسات، والتي قد لا تكون موثقة. في مثل هذه الحالات، قم بتدوينها.

اجعل اللغة بسيطة وفي متناول المستخدمين المستهدفين

تبسيط المصطلحات التي قد لا يكون المستخدمون على دراية بها

تضمين الوسائل البصرية مثل الجداول والرسوم البيانية والصور وما إلى ذلك.

مكافأة: كيفية إنشاء ويكي

مستندات النقر فوق مستندات لإنشاء مقالات فعالة في قاعدة المعرفة

ClickUp Docs هي طريقة تعاونية نظيفة وسهلة الاستخدام لإنشاء بيانات لقاعدة المعرفة. قم بتضمين الإشارات المرجعية والجداول والصور والمزيد لإشراك المستند الخاص بك. شاركه مع أصحاب المصلحة للحصول على التعليقات والتحديثات. قم بتحويل العناصر الموجودة في المستند إلى مهام وابقَ على اطلاع على التقدم المحرز في الوقت الفعلي.

تنظيم البيانات

ضع المعلومات في المجلدات الصحيحة وقم بوضع علامات عليها بشكل مناسب. مركزة الموارد المعرفية في مركز المستندات في مركز المستندات. التحقق من أي مستند ClickUp وتحويله إلى قاعدة معرفية رسمية لشركتك. إذا كان هذا يبدو عملاً كثيرًا، فإن ClickUp لديه عدد من قوالب قاعدة المعرفة للاختيار من بينها.

قالب قاعدة المعرفة الخاص بـ ClickUp

قالب قاعدة المعرفة الخاص ب ClickUp يمكن أن يجعل هذه العملية أسهل بالنسبة لك. يساعدك هذا القالب القابل للتخصيص بالكامل والملائم للمبتدئين في إنشاء وتنظيم معرفتك حسب الفئة والقسم والعملية وغير ذلك.

لتنظيم البيانات بشكل أسرع، اختر أداة ذكاء اصطناعي يمكنها أتمتة ذلك من أجلك. يعمل ClickUp Brain على تحسين قاعدة معارفك دون عناء من خلال تصنيف المعلومات ووضع علامات عليها وتنظيمها تلقائيًا.

4. تنفيذ الذكاء الاصطناعي واختباره

قم بتحميل جميع البيانات التي جمعتها إلى منصة الذكاء الاصطناعي للتدريب. تأتي منصات مثل ClickUp Brain مدربة مسبقًا مع القدرة على أخذ بياناتك وتوليد الإجابات على الفور. ولتنفيذ أسرع، اختر أداة مثلها.

بعد ذلك، بمجرد إعداد قاعدة معارف الذكاء الاصطناعي، اختبرها. اطرح الأسئلة التي تتوقع أن يطرحها المستخدمون. أنشئ مجموعة صغيرة من مختبري الإصدار التجريبي من مجموعة المستخدمين لديك لتجربتها. استغل هذه الفرصة لتحديد الأخطاء أو الثغرات المعلوماتية أو عدم الدقة، إن وجدت.

على الرغم من وجود العديد من المنتجات الرائعة لتنفيذ قاعدة معارفك القائمة على الذكاء الاصطناعي، إلا أنك لست بمنأى عن التحديات تمامًا. إليك بعض العوائق التي قد تواجهها وكيفية التغلب عليها.

التحديات والفرص في تنفيذ قواعد المعرفة بالذكاء الاصطناعي

أصبح تنفيذ قاعدة معرفية للذكاء الاصطناعي أبسط وأكثر سهولة وفعالية من حيث التكلفة من أي وقت مضى. هذا لا يعني أنه سهل. فيما يلي بعض التحديات التي تواجهها عادةً.

نقص البيانات

لا تقوم معظم المؤسسات بتوثيق المعرفة حول عملياتها ومشاريعها بشكل فعال. والقليل منها لديها أنظمة تستخدمها لفترة كافية لالتقاط بيانات كافية حول الأنشطة اليومية. بدون البيانات، تعاني قواعد المعرفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

استثمر الوقت في تنسيق البيانات وإنشائها وتنظيمها من أجل تطبيق قاعدة معارف أكثر فعالية للذكاء الاصطناعي.

محتوى قديم

تحتاج المعرفة المؤسسية إلى تحديثات منتظمة، وبدون ذلك سيشارك الذكاء الاصطناعي معارف قديمة مع المستخدمين.

ضع جداول زمنية منتظمة لتحديثات البيانات. ضع علامة على كل مستند بوقت التحديث حتى تتمكن من مراجعته حسب الحاجة. يمكنك أيضًا أتمتة هذه العملية عن طريق تعيين تذكيرات التحديث. على سبيل المثال، يمكنك أن تقول أنه يجب تحديث جميع المستندات المتعلقة بالامتثال كل عام.

أداة غير مناسبة

ليست كل أداة مصممة للقيام بكل شيء. فالبرنامج المصمم مع وضع الخدمة الذاتية للعملاء في الاعتبار قد لا يكون رائعًا لمشاركة الموظفين الداخليين.

خذ وقتك في تقييم الأدوات المختلفة. اختر الأداة التي تناسب احتياجاتك بدقة. إذا كانت لا تناسبك من خارج الصندوق، اسأل البائع عما إذا كان بإمكانه تخصيص الأداة لك.

إعادة اختراع العجلة

تعمل قاعدة معارف الذكاء الاصطناعي بشكل رائع إذا كانت تضيف إلى أنظمتك الحالية. إذا كانت لديك قاعدة معرفية بالفعل، فلا تتخلص منها وتبدأ من الصفر. بل قم بالبناء عليها.

استخدم التسلسل الهرمي للمعلومات لتنظيم محتوى قاعدة معارف الذكاء الاصطناعي الخاصة بك. قم بتحديث المستندات وتحميلها إلى أداتك الجديدة.

ما نشهده اليوم في السوق هو مجرد بداية للإمكانيات التي تفتحها قواعد المعرفة بالذكاء الاصطناعي. يبدو المستقبل أكثر إشراقاً.

مستقبل قواعد المعرفة بالذكاء الاصطناعي

تزداد شعبية قواعد المعرفة القائمة على الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد، وسوف تتطور ليكون لها تأثير أكبر في المستقبل القريب.

الذكاء الاصطناعي للرحلة الكاملة

سواء كان الأمر يتعلق بعميل يتطلع إلى شراء منتج أو موظف يتم إلحاقه بمؤسسة جديدة، فإن مستقبل قواعد المعرفة القائمة على الذكاء الاصطناعي يكمن في الاهتمام بالعملية من البداية إلى النهاية.

سيرافق الذكاء الاصطناعي المستخدم خلال رحلته بأكملها ويدعمه في كل خطوة على الطريق، مما يهيئه للنجاح.

لا مزيد من العمل عن العمل

تقوم الشركات اليوم بالكثير من "العمل حول العمل". على سبيل المثال، يقضي مديرو المشاريع وقتًا في كتابة ملاحظات الاستعداد، ومراقبة من قام بماذا ومتى، وما إلى ذلك. سيقلل مستقبل الذكاء الاصطناعي من ذلك.

التوليد الآلي للمعرفة

في المستقبل، ستكون قواعد معرفة الذكاء الاصطناعي قادرة على فهم العمليات وإنشاء وثائق لها.

على سبيل المثال، إذا قام أحد الوكلاء بحل شكوى عميل معين بطريقة معينة، دون أن يكون هناك إدخال في قاعدة المعرفة حول ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي في المستقبل سيقوم بإنشاء ذلك ووضع علامة عليه للموافقة عليه.

انتقال أكثر سلاسة من المعرفة إلى العمل

المستوى التالي من حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المعرفة من المعلومات إلى العمل بسرعة. على سبيل المثال، إذا استفسر شخص ما عن سياسة قروض الموظفين في الشركة، فسيكون الذكاء الاصطناعي قادرًا على توجيهه خلال الطلب والوثائق اللازمة والجداول الزمنية وما إلى ذلك.

حتى الآن، بدأت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي رحلة قوية مع إنشاء المحتوى والأتمتة ومعالجة المعلومات. يمكن أن تكون المرحلة التالية هي أي شيء بدءاً من المساعدين الذين يتم تنشيطهم صوتياً إلى أدوات الترميز التلقائي. في المستقبل، سيكون الذكاء الاصطناعي هو ما نصنعه نحن منه.

استفد من معرفتك مع ClickUp Brain

يتزايد تأثير العمل المعرفي على العالم كل يوم. وتكتسب الأتمتة والمعرفة أهمية متزايدة وتحل بسرعة محل العمل اليدوي. في مثل هذا العالم، يعد الوصول إلى المعلومات وتحليلها واستخدامها أكثر المهارات قيمة. قواعد المعرفة بالذكاء الاصطناعي تجعل الأمر سهلاً.

الذكاء الاصطناعي الجيد برنامج مشاركة المعرفة يبسّط تعقيد البيانات المؤسسية لربط النقاط وتقديم صورة أكمل للمستخدمين. كما أنه يعمل على أتمتة العمل الشاق ويوفر الوقت - والعقل - لحل المشكلات الإبداعية.

يجب أن تكون الأداة القوية بما يكفي لتحقيق كل هذا أن تكون مدروسة. ClickUp Brain هو ذلك بالضبط. صُمم الذكاء الاصطناعي حول البيانات المتعلقة بالمشروع داخل ClickUp وجميع الأدوات الأخرى التي قمت بدمجها معه، حيث يكتسب الذكاء الاصطناعي فهمًا سياقيًا لمساحة عملك ويقدم إجابات واضحة ودقيقة.

بدءًا من "ما هي مهامي اليوم؟" إلى "اشرح لي عملية ضمان الجودة"، يمكن ل ClickUp Brain التعامل مع أي سؤال بسهولة. والأكثر من ذلك؟ سيُظهر لك المصدر، مما يبني الثقة والشفافية في علاقتك مع الذكاء الاصطناعي.

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