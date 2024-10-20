أفضل 8 بدائل لـ Microsoft Teams &؛ المنافسون في عام 2025

البحث عن أفضل بدائل Microsoft Teams؟

Microsoft Teams هو نظام أساسي قوي للمراسلة الجماعية يساعد الفرق على البقاء على اتصال من خلال المراسلة الفورية ومشاركة المستندات ومؤتمرات الفيديو.

ولكن هل هذا كل ما يحتاجه الفريق لتحقيق النجاح؟

_ ليس بالضبط

لا يحتوي Microsoft Teams ببساطة على كل كل ميزة يحتاجها الفريق للتواصل والتعاون الفعال.

ربما لهذا السبب أيضاً تبحث عن بديل ل Microsoft Teams_، أليس كذلك؟

حسناً، أرح فريق البحث الخاص بك! 🔦

في هذه المقالة، سوف نلقي نظرة على ثمانية بدائل ممتازة لـ Microsoft Teams يمكنها القيام بأكثر من أكثر بكثير من مجرد المراسلة ومؤتمرات الفيديو.

لنبدأ!

ملاحظة: يغطي هذا المقال أولاً ماهية Microsoft Teams وعيوبه لإعطائك فكرة أفضل عن الأداة. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في التخطي مباشرةً إلى البدائل، فانقر على هنا . /%img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/ClickUp-Clip-Screen-Recording-Blog-CTA.png ClickUp كليب كليب شاشة تسجيل مدونة CTA /%img/

ما هو Microsoft Teams؟

Microsoft Teams هي أداة دردشة جماعية ومؤتمرات فيديو تتيح لك مشاركة الملفات وإرسال رسائل مباشرة وبدء اجتماعات فيديو جماعية ومكالمات صوتية.

يمكنك أيضًا الإشارة إلى أعضاء الفريق باستخدام علامة "@" وإنشاء قنوات Teams متعددة في التطبيق.

وبما أنه من الصعب التواصل بفعالية في المجموعات الكبيرة، فإن Microsoft Teams يحتوي أيضاً على غرف فرعية، وهي مجموعات فرعية مصممة لتسهيل التواصل المثمر والعصف الذهني.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم نظام Microsoft Teams Rooms الخاص بـ Microsoft Teams بتحويل غرف الاجتماعات إلى مساحات تعاون غنية وممكّنة بالفيديو.

وتتيح لك هذه الميزة الانضمام إلى الاجتماعات ومشاركة المحتوى وإجراء المكالمات بسهولة، كل ذلك من جهاز وحدة تحكم بشاشة تعمل باللمس سهلة الاستخدام.

_اقرأ كل شيء عن

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3 أسباب تجعلك تحتاج إلى بديل Microsoft Teams

على الرغم من أن الميزات المذكورة أعلاه تبدو رائعة، إلا أن تطبيق Microsoft Teams له بعض العيوب. فيما يلي ثلاثة أسباب تجعلك على الأرجح تبحث عن بدائل Microsoft Teams:

1. عدد محدود من القنوات

هذا تطبيق المراسلة يحدّ الفرق إلى 200 قناة عامة و30 قناة خاصة. قد تمثل هذه القيود مشكلة للمؤسسات التي لديها العديد من الفرق والأقسام.

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2. إعدادات الأذونات غير مرنة

ليس من الممكن دعوة مستخدمين ضيوف إلى القنوات، وبمجرد إضافة شخص ما إلى فريق Microsoft، يكون لديه تلقائيًا حق الوصول الكامل إلى كل شيء.

_غير مريح، أليس كذلك؟

3. تنظيم محدود

قد يؤدي تنظيم الملفات التي تتم مشاركتها في المحادثات في Microsoft Teams إلى إثارة غضبك.

يتم تفريغ جميع الملفات التي يتم تحميلها إلى المحادثات في قسم الملفات في القناة.

إذا حاولت تنظيم الملفات عن طريق نقلها إلى مجلدات مسماة، فإن روابط الملفات في المحادثات تنقطع..

مما يجعلك ترغب في أخذ استراحة من Microsoft Teams! 🙅

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أفضل 8 بدائل لـ Microsoft Teams

فيما يلي أفضل ثمانية بدائل لـ Microsoft Teams:

1. ClickUp

انقر فوق هو الأداة الرائدة عالمياً في إدارة المشاريع والتواصل الجماعي.

من تزويدك بأدوات متقدمة تعاون الفريق ميزات لتعزيز إنتاجية كل مستخدم، ClickUp هو البديل المجاني النهائي لـ Microsoft Teams.

الميزات الرئيسية لـ #### ClickUp

إليك كيفية مساعدة ClickUp:

أ. عرض الدردشة

_هل تريد التحدث عن أي شيء وكل شيء؟

استخدم عرض الدردشة لإجراء محادثات متعلقة بالعمل أو محادثات غير رسمية إلى جانب عملك دون أن تفقد مسار التعليقات والرسائل.

إليك بعض الأشياء القوية الأخرى التي يمكنك تضمينها في طريقة عرض الدردشة: روابط المهام

3. جوجل ميت

Google Meet (كان يُطلق عليه سابقًا Google Hangouts Meet) هو أداة لعقد مؤتمرات الفيديو تتيح لك الانتقال إلى الاجتماعات مباشرةً من حدث في التقويم أو دعوة عبر البريد الإلكتروني أو Gmail. يُعد Meet أحد بدائل فرق Microsoft الأكثر شيوعًا.

الميزات الرئيسية لـ Google Meet

مكالمات فيديو جماعية مجانية لما يصل إلى 100 مشارك في الاجتماع

وظيفة مشاركة الشاشة

يمكن لمضيفي الاجتماعات كتم صوت الحاضرين وحذفهم

تدوين الملاحظات في الوقت الفعلي باستخدام التعليقات المباشرة التلقائية المدعومة بتقنية التعرّف على الكلام من Google

محترفو Google Meet

يمكنك مراجعة الشاشة للتأكد من أن الكاميرا والميكروفون يعملان قبل الدخول إلى الاجتماع

مدعوم عبر أجهزة Android وiOS بالإضافة إلى المتصفحات مثل Chrome وFirefox وEdge وSafari

يتكامل مع تطبيقات Google الأخرى مثل Google Chat وGoogle Calendar وGoogle Docs لتحقيق التعاون الفعّال بين أعضاء الفريق

سلبيات Google Meet

لا يسمح بمشاركة الشاشة في اتجاهين (يمكن لشخص واحد فقط مشاركة شاشته في كل مرة)

يمكن عرض ما يصل إلى 16 مشاركًا فقط في وقت واحد

لا يمكن إرسال رسائل إلى شخص واحد يتم إرسال الرسائل إلى المجموعات فقط

تسعير Google Meet

تحتوي أداة التعاون الجماعي هذه على خطة مجانية متاحة، وتبدأ الخطط المدفوعة من 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا.

تقييمات عملاء Google Meet

G2: 4.4/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 9000 تقييم)

المكافأة:

_/مرجع/ /مدونة؟ ص=68150 بدائل مايكروسوفت أكسيس* *%/%href/_

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4. Rocket.Chat

Rocket.Chat هي منصة تواصل جماعي مفتوحة المصدر تضم أكثر من 28 ألف مطور يعملون على خارطة الطريق الخاصة بها.

هل يمكن للعمل الذي يبذله هؤلاء المطورون في "صاروخ" فريقك إلى النجاح:

الميزات الرئيسية لـ #### Rocket.Chat

تضمين التغريدات للأفراد والإعلانات

يدعم مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية مع مشاركة الشاشة

إمكانية التعامل مع الرسائل المباشرة بين عدة مستخدمين

يمكنك الوصول إلى لوحة معلومات المشاركة لمعرفة كيفية استخدام المستخدمين للتطبيق

إيجابيات #### Rocket.Chat

التطبيق آمن، ويضيف خطوة تحقق إضافية عند إكمال إجراءات محددة

ترجم رسالتك من خلال ترجمة MS Translate لربط كل من الخارجية و ثغرات التواصل الداخلي فرز المحادثات حسب آخر نشاط أو الترتيب الأبجدي

متوفر على الهاتف المحمول والويب وسطح المكتب

سلبيات #### Rocket.Chat

تصميم الواجهة ليس سهل الاستخدام مقارنة ببدائل MS Teams الأخرى

تطبيقات الأجهزة المحمولة ليست وظيفية مثل بدائل MS Teams الأخرى لتطبيقات الأجهزة المحمولة

إشعارات القراءة على تطبيق سطح المكتب لا تنعكس في تطبيقات الأجهزة المحمولة

تسعير #### Rocket.Chat

يحتوي تطبيق الدردشة هذا على خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 3 دولارات لكل مستخدم شهرياً.

تقييمات عملاء Rocket.Chat

G2: 3.8/5 (أكثر من 100 تقييم)

3.8/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم)

5. فرق Cisco Webex Teams

Cisco Webex Teams هو تطبيق آخر شائع لمكالمات الفيديو.

أحد عيوب تطبيق الدردشة الجماعية هذا هو أنه على الرغم من أنه أكثر تكلفة بكثير من معظم منصات التواصل الأخرى.

الميزات الرئيسية لتطبيق Cisco Webex Teams من Cisco

يدعم مكالمات الفيديو التي تتيح ما يصل إلى 1000 مشارك

يمكنه التعامل مع مشاركة الشاشة والملفات توجد لوحة بيضاء لأعضاء الفريق لتبادل الأفكار معًا

يمكنك تسجيل الاجتماعات والحصول على النصوص على الفور

إيجابيات Cisco Webex Teams

يمكنك استضافة الاجتماعات والانضمام إليها على متصفح الويب أو تطبيق سطح المكتب أو الجهاز المحمول

يتكامل مع تقويمات جوجل ومايكروسوفت

يمكنك إرسال رسائل في الدردشات العامة والشخصية

سلبيات Cisco Webex Teams

عمليات تكامل محدودة عند مقارنتها ببدائل MS Teams الأخرى

تحتاج إلى الترقية إلى خطة مدفوعة للوصول إلى دعم العملاء عبر الدردشة والمكالمات الهاتفية

لا توجد خيارات تسجيل فيديو في الباقة المجانية

أسعار Cisco Webex Teams من Cisco

تحتوي أداة التعاون هذه على خطة مجانية متاحة، وتبدأ الخطط المدفوعة من 14.95 دولارًا أمريكيًا/استضافة شهريًا.

تقييمات عملاء Cisco Webex Teams

G2: 4.3/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 4000 تقييم)

6. بروسيكس

بروسيكس هو برنامج مراسلة فورية للشركات، يوفر اتصالات مشفرة في الوقت الحقيقي، عبر تطبيقات متعددة، لتبسيط كيفية إنجاز الأعمال اليومية.

أحد أفضل الأشياء في Brosix هو الأمان. فكل شيء يحدث على شبكة جماعية مشفّرة بالكامل تمنح تحكماً كاملاً في التطبيق. وهذا يجعله حلاً رائعاً كحل اتصال جماعي رائع لمن يتطلعون إلى إجراء اتصالات محمية داخل مؤسستهم.

الميزات الرئيسية لتطبيق Brosix:

شبكة اتصالات داخلية آمنة مع مكالمات صوتية/فيديو ومشاركة الملفات المشفرة ومشاركة الشاشة والمزيد

أرشيف شهري لسجل نشاط المستخدم جاهز للتنزيل من لوحة التحكم

تعدد المسؤولين على شبكتك

أكثر من 3000 عملية تكامل وتطبيقات سطح المكتب والجوال والويب

بروسيكس المحترفين

تقنية نقل الملفات السريعة والآمنة من نظير إلى نظير غير محدودة الحجم

التحكُّم في من يتحادث مع من، ومن لديه حق الوصول إلى أي ميزات

شبكة الفريق الخاصة ذات العلامة التجارية الفريدة

تحديد مدة حفظ سجل نشاط المستخدم الخاص بك

سلبيات بروسيكس

النمط الكلاسيكي "القديم" يجعلها تبدو أداة قديمة إلى حد ما

وجود العديد من الميزات والإعدادات يمكن أن يجعل توجيهها معقدًا بعض الشيء في بعض الأحيان

ليس هناك مجموعة كبيرة من الرموز التعبيرية

تسعير #### بروسيكس

لدى Brosix شبكة مجانية للأبد للفرق الصغيرة التي تبدأ العمل (حتى 3 مستخدمين) وخطط مدفوعة تبدأ من 4 دولارات للمستخدم شهرياً.

تقييمات عملاء Brosix

G2 : 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 60+ تقييم)

7. بامبل

بامبل هي أداة تعاون مجانية تسمح للفرق بالتواصل في الوقت الفعلي و تقليل استخدام البريد الإلكتروني في التواصل اليومي.

Pumble هو تطبيقك المفضل إذا كنت بحاجة إلى طريقة موثوقة وبأسعار معقولة للبقاء على اتصال مع فريقك.

الميزات الرئيسية لتطبيق Pumble

عدد غير محدود من المستخدمين وسجل دردشة غير محدود في إطار خطة Pumble المجانية للأبد

خادم Pumble Server الذي يوفر أقصى قدر من أمان البيانات والخصوصية للشركات من جميع الأحجام

ميزة وصول الضيف التي تسمح لك بالتواصل مع عملائك وبائعيك والجهات الخارجية الأخرى من خلال منحهم وصولاً محدودًا إلى مساحات العمل الخاصة بك

متاح لأجهزة ماك وويندوز ولينكس وiOS وأندرويد والويب

إيجابيات #### بمبل

إنشاء القنوات العامة والخاصة واستخدامها للتواصل والتعاون اليومي

تمنع خاصية الخيط ازدحام القنوات وتساعدك على تجنب التحميل الزائد للمعلومات

خطة تخزين سخية: 10 غيغابايت من مساحة التخزين لكل مساحة عمل مع الباقة المجانية و10 غيغابايت/مساحة تخزين غير محدودة لكل مستخدم مع الباقات المدفوعة

يسمح لك خيار أذونات القناة بالتحكم في من ينشر في القنوات الموجودة داخل مساحة العمل الخاصة بك

سلبيات #### بامبل

لا يدعم التطبيق عمليات التكامل مع جهات خارجية

إذا كنت ترغب في استخدام خاصية وصول الضيف في Pumble، فعليك ترقية باقتك المجانية

لا يمكنك تخصيص صوت الإشعارات الخاصة بك

تسعير #### بامبل

لدى Pumble خطة مجانية للأبد تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وخطة مدفوعة تبدأ من 1.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا تمنحك الوصول إلى معظم ميزات Pumble.

تقييمات عملاء Pumble

G2: 4.4/5 (5 تقييمات)

4.4/5 (5 تقييمات) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 75 تقييم)

8. شانتي

تشانتي هو أداة تعاون جماعي وبديل ل MS Teams يهدف إلى زيادة إنتاجية الفرق الكبيرة والصغيرة على حد سواء. وبفضل واجهته السلسة وسهلة الاستخدام، يمكن استخدامه للمحترفين من أي مجال.

شانتي الميزات الرئيسية

رسائل صوتية مع ميزات المشاركة والخصوصية

دردشة قابلة للبحث وسجل رسائل غير محدود

إدارة المهام مع لوحة كانبان

إشعارات مخصصة

مزايا #### شانتي

تركيز قوي على إدارة المهام

سعر غير مكلف لنسخة الاشتراك

تركز ميزات الدردشة على تعيين المهام وإكمالها

وظائف بحث فعالة للعثور على المعلومات ذات الصلة

سلبيات شانتي

بعض الميزات محدودة في الباقة المجانية

تسعير شانتي

لدى Chanty خطة مجانية لما يصل إلى 10 أعضاء وخطة مدفوعة بقيمة 3 دولارات لكل مستخدم/شهر مع ميزات غير محدودة.

تقييمات عملاء تشانتي

G2: 4.5/5 (35 تقييمًا)

4.5/5 (35 تقييمًا) Capterra 4.9/5 (30 مراجعة)

مايكروسوفت تيمز غادرت الدردشة 👋

بالتأكيد، يتيح لك Microsoft Teams إجراء مكالمات فيديو أثناء التنقل، ولكن هل هذا يعني أنه حل جيد لأدوات التواصل الجماعي و التعاون؟

لسوء الحظ، لا يوفر Microsoft Teams الفرق جميع الميزات الرئيسية التي يحتاجونها.

لحسن الحظ، هناك بعض أدوات التعاون الجماعي التي يمكن أن تحل محل Microsoft Team بسهولة.

وعلى الرغم من أننا ذكرنا بعض البدائل المجانية اللائقة لـ Microsoft Teams، إلا أن أياً منها ليس متقدمًا مثل ClickUp.

لا يحتوي ClickUp على جميع الميزات الرئيسية التي تمتلكها التطبيقات الأخرى فحسب، بل يحتوي أيضًا على الكثير من ميزات التعاون الجماعي الأخرى و إدارة المهام ميزات مثل أولويات المهام , المهام المتكررة, وقوية مخططات جانت. احصل على ClickUp مجاناً اليوم لتجربة أداة تواصل حقيقية فريق العمل. 😎