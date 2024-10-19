أفضل 8 أدوات لإدارة عمليات إدارة الأعمال في عام 2025 (الإيجابيات والسلبيات والتسعير)

البحث عن أفضل برنامج BPM؟ إدارة عمليات الأعمال هي واحدة من أهم العمليات الأساسية لأي شركة. فهي تساعدك على تحسين سير العمل للتأكد من أن كل شيء يسير بسلاسة قدر الإمكان.
_ومع ذلك، فإن إدارة عمليات إدارة الأعمال هي عملية معقدة، لذا لا يمكنك استخدام أي أداة لها، أليس كذلك؟
ما تحتاجه هو أداة متخصصة في إدارة عمليات إدارة الأعمال.
إنها منصة مخصصة لتحسين وأتمتة جميع العمليات وسير العمل المتعلقة بأعمالك.
في هذه المقالة، سنغطي في هذه المقالة ما برنامج BPM ونسلط الضوء على ثماني أدوات شائعة متاحة اليوم في مجال إدارة عمليات إدارة الأعمال. سنقوم بمراجعة الميزات الرئيسية والإيجابيات والسلبيات والتسعير وتقييمات العملاء لمساعدتك في اختيار الأفضل!
لنبدأ!
أفضل 8 أدوات لإدارة عمليات إدارة الأعمال في عام 2023
إليك قائمة بأفضل ثماني أدوات لإدارة عمليات الأعمال ستساعدك على تحسين أي عملية عمل في عام 2023:
1. كليك أب
انقر فوق هو موقع #برنامج إدارة المشاريع رقم 1 . كما أنه مصمم خصيصًا لإدارة عمليات الأعمال!
سواء كان الأمر يتعلق بأتمتة العمليات، أو تتبع التقدم المحرز، أو إدارة الموارد ، يمكن ل ClickUp التعامل مع أي شيء ترميه عليه!
كيف يساعد ClickUp في إدارة العمليات التجارية:
- أتمتة سير العمل: مع أكثر من 50+ من البرامج المبنية مسبقًاأتمتة سير العمل يمكنك أتمتة المهام المتكررة في لمح البصر، أو حتى تخصيص وإنشاء مهام سير العمل التلقائية الخاصة بك من أجلإدارة سير العمل
- حالات المهام المخصصة: إنشاء حالات مهام ذات صلة ومخصصة لأي نوع من المشاريع
- قوائم تدقيق المهام :: استخدم قوائم المهام التفصيلية لتقسيم مهامك إلى أجزاء أصغر يمكن التحكم فيها
- مستندات ClickUp : إنشاء المستندات المتعلقة بالمشروع أو الشركة ومشاركتها وتخزينها بسهولة معافتراضي أو فريق العمل الداخلي
- لوحات المتابعة و التقارير: استخدم لوحات المتابعة الرشيقة من ClickUp لتصور وقياس تقدم مشروعك وأداء فريقك باستخدام مخططات مثلالسرعة,الاحتراق,حرقومخططات التدفق التراكمي
- مكلفون متعددون: تعيين أكثر من عضو في الفريق أو حتى فريق بسهولة إلى مشروع أو مهمة تعاونية
- تكاملات قوية :: سواء كانت أداة اتصال أو مكالمات فيديو أو أداة لتتبع الوقت، يوفر ClickUp التكامل مع الكثير من التطبيقات منسلاك وتكبير إلى Toggl و Google Drive
إيجابيات #### ClickUp
- واجهة سهلة الاستخدام
- يقدم نسخة مجانية غنية بالميزات
- سهولة إدارة سير العمل مع وظيفة السحب والإفلات
- إنشاء عملية آلية لإدارة المهام بسهولة
- يمكن أن يتكيف مع أي نمط مشروع مع طرق عرض متعددة
- يمكن تعيين المهام بسرعة لأي عضو في الفريق
- تخطيط العمليات المعقدة أو رسم مخططات العمليات باستخدام الخرائط الذهنية
- يمكن تتبعالجدول الزمني للمشروع مع مخطط جانت
- يمكن تمييز أولوية المهمة كأولوية منخفضة وعادية وعالية وعاجلة
- إنشاءتبعيات المهام لضمان محاولة تنفيذ المهام بالترتيب الصحيح
- يدعم تتبع الوقت الأصلي لمعرفة المدة التي تستغرقها مهام المشروع وسير العمل لإكمالها
متاح كسطح مكتب قوي ومتصفح ومحمولتطبيقات
كليك أب سلبيات
- لا توجد علامات بيضاء متاحة
- لا يمكن تصدير لوحات المعلومات
تسعير #### ClickUp
يقدم ClickUp إصدارًا مجانيًا قويًا مع الكثير من الميزات المفيدة. ومع ذلك، للحصول على وظائف إضافية، تبدأ الخطط المدفوعة من 5 دولارات فقط لكل مستخدم شهرياً.
ClickUp تقييمات العملاء
- G2: 4.7/5 (أكثر من 1300 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم)
2. شارع العملية
عبر شارع المعالجة Process Street هو حل بسيط لإدارة عمليات الأعمال يساعد المؤسسة على إدارة عمليات الأعمال المتكررة.
لكن هل أنت تنبح في "الشارع" الخطأ إذا كنت تستخدمه لإدارة عملية الأعمال؟
دعنا نلقي نظرة!
الميزات الرئيسية لشارع العمليات
- إمكانية إنشاء مهام سير عمل قائمة التحقق وتعيينها بسرعة
- لوحة تحكم لتتبع نشاط المهام في الوقت الفعلي
- أتمتة سير العمل التي يمكنها تشغيل إجراءات في تطبيقات مثل Salesforce وJira وSlack وغيرها
- موافقات لتبسيط عملية إدارة عمليات إدارة الأعمال المصرح بها
- قوائم المراجعة المجدولة ووحدات أتمتة العمليات
محترفو شارع العمليات
- واجهة مستخدم بسيطة
- يمكن بسهولة إنشاء منظممعالجة المستندات
- إمكانية إضافة ملفات الصوت والفيديو إلى المستندات
- تتبع النشاط اليومي بسهولة مع موجز النشاط
سلبيات شارع المعالجة
- لا تتوفر نسخة غير متصلة بالإنترنت
- لا يقدم تطبيقات سطح المكتب
- تفتقر خطة التسعير الأساسية إلى الدعم ذي الأولوية
تسعير شارع المعالجة
يقدم خطة مجانية للأبد لعضو واحد. تبدأ الخطط المدفوعة من 25 دولاراً لكل مستخدم شهرياً.
تقييمات عملاء Process Street Street
- G2: 4.7/5 (أكثر من 110 تقييمات)
- Capterra: 4.7/5 (480+ تقييم)
3. كيس فلو
عبر كيس فلو Kissflow هو حل برمجيات إدارة الأعمال القائم على السحابة للشركات من جميع الأحجام. يدعم برنامج إدارة سير العمل هذا ميزات أتمتة العمليات التجارية ومراقبة الأداء.
_فهل يمكنك استخدامه "لتوديع" مشاكل إدارة عمليات الأعمال لديك؟
دعنا نلقي نظرة.
الميزات الرئيسية لـ #### Kissflow
- تعيين وتتبع تذاكر الخدمة لحلها بسرعة
- لوحات معلومات للحصول على رؤى أساسية حول العمليات
- إمكانية أتمتة التعيينات والإشعارات وعمليات التصعيد
- قابل للتطوير للتعامل مع حجم البيانات الكبير وتعقيدها
- تسجيل دخول واحد لأي نظام أساسي آخر مثل G Suite و Office365
إيجابيات #### إيجابيات كيس فلو
- ضبط سير العمل لسهولةإعادة هندسة إجراءات العمل بدون ترميز
- يمكن تعيين مستخدمين لأي خطوة من خطوات العملية التجارية
- يقدم تقارير قابلة للتخصيص
- إمكانية ربط مهام سير العمل بأدوات الطرف الثالث
سلبيات Kissflow
- يمكن أن يكون من الصعب إعداد مستخدم مبتدئ في مجال الأعمال
- لا يمكن تعيين المهام إلى عدة مستخدمين دون إنشاء مجموعات
- خطط تسعير باهظة الثمن
تسعير #### تسعير كيس فلو
تبدأ الخطط المدفوعة لهذا الحل البرمجي لإدارة عمليات إدارة الأعمال من 10 دولارات لكل مستخدم شهرياً.
تقييمات عملاء كيس فلو
- G2: 4.3/5 (460+ تقييم)
- Capterra: 3.8/5 (أكثر من 20 تقييم)
4. أبيان
عبر أبيان أبيان هو منصة لتطوير التطبيقات التي تسمح للمطورين ببناء تطبيقات تتمحور حول العمليات. على الرغم من أنه ليس برنامجًا تقليديًا لإدارة العمليات، إلا أنه يمكن أن يساعد في تحسين عمليات نشاطك التجاري الحالي.
الميزات الرئيسية لبرنامج Appian
- إمكانية السحب والإفلات لإنشاء العمليات بسرعة
- القدرة على عرض البيانات المتعلقة بالمهام والعمليات في الوقت الفعلي
- تكامل البيانات من RDBMS أو الخدمات السحابية أو الأنظمة القديمة
- مستودع العمليات لتخزين مهام سير العمل المصممة مسبقاً
- منصة أتمتة منخفضة الكود لتحسين العمليات
محترفي Appian
- واجهة سهلة الاستخدام وبديهية
- يمكن بسهولة تحديد سياسات وإجراءات العمل الهامة
- سرعة إنشاء نماذج المهام ولوحات المعلومات
- إمكانية الوصول إلى سير العمل والعمليات من أي مكان
سلبيات أبين
- مرونة محدودة عندما يتعلق الأمر بالتخصيصات
- يتطلب معرفة أساسية بالترميز
- لا يمكن تعيين تعليقات لعضو معين في الفريق
تسعير #### تسعير Appian
يتم تقديم خطة مجانية لما يصل إلى 15 مستخدمًا. تبدأ الخطط المدفوعة من 75 دولاراً لكل مستخدم شهرياً.
تقييمات عملاء Appian
- G2: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييمًا)
- Capterra: 4.2/5 (أكثر من 60 تقييم)
5. بيتريكس 24
عبر بيتريكس 24بيتريكس24 هي منصة تواصل وتعاون تستخدمها الفرق كأداة برمجية لإدارة علاقات العملاء (CRM) وإدارة المشاريع.
ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن حل برمجي بسيط يمكنك استخدامه "24/7"، فقد ترغب في البحث في مكان آخر.
الميزات الرئيسية لـ Bitrix24
- يقدم المهام مع القوالب وقوائم المراجعة والمهام الفرعية
- برنامج مراسلة فورية للاتصالات الداخلية السريعة
- أتمتة العمليات الآلية بدون رموز
- إمكانية تخزين المستندات ومشاركتها بسهولة في ثلاثة أنواع من محركات الأقراص
- تقاويم لإدارة الموظفين والموارد بكفاءة
إيجابيات Bitrix24
- واجهة إدارة علاقات العملاء المريحة والبديهية
- يمكن أن يساعدك بسهولة في مراقبة مسار المبيعات
- يمكن استخدامه كنظام إدارة الموارد البشرية (نظام إدارة الموارد البشرية)
- يقدم تطبيقات أندرويد و iOS
سلبيات Bitrix24
- صعوبة في التأهيل
- حالات المهام المضمنة محدودة
- يفتقر إلى ميزات الإدارة الرشيقة مثل المخططات الرشيقة
تسعير Bitrix24
يقدم Bitrix24 خطة مجانية لمستخدمين غير محدودين. تبدأ الخطط المدفوعة من 49 دولارًا شهريًا لجميع المستخدمين.
تقييمات عملاء Bitrix24
- G2: 4.0/5 (340+ تقييم)
- Capterra: 4.0/5 (أكثر من 420 تقييم)
تحقق من هذه
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6. سمارتشيت
عبر ورقة ذكيةSmartsheet هو جدول بيانات قائم على جداول البيانات أداة لإدارة العمليات التجارية تساعد في تخطيط المشاريع وإدارتها وتتبعها.
وإذا كنت من محبي جداول البيانات، فستحبها. ومع ذلك، ما لم تكن تعيش في التسعينيات، فقد تبدو أداة برنامج إدارة عمليات الأعمال هذه قديمة.
الميزات الرئيسية لبرنامج Smartsheet
- يمكن إنشاء واستخدام نماذج الويب لجمع البيانات
- عرض جانت للحصول على جدول زمني لـتبعيات المشروع والمعالم الرئيسية
- محادثات الصف والبطاقة والورقة لمناقشة تفاصيل المشروع بسهولة
- مستويات الأذونات لتحديد ما إذا كان بإمكان الأشخاص العرض أو التعديل أو أن يكونوا مشرفين
- قوالب الأوراق لمعالجة مشاكل عمل محددة بسرعة
محترفي Smartsheet
- يمكن إنشاء مهام سير عمل بسيطة وآلية لعملية متكررة ويدوية
- إمكانية تحميل المرفقات في المحادثات والأوراق
- تكامل تطبيقات الطرف الثالث مع تطبيقات مثل Salesforce و Jira
- يوفر تطبيقات للأجهزة المحمولة لكل من أجهزة أندرويد و iOS
سلبيات تطبيق Smartsheet
- جداول البيانات ليست طريقة سهلة الاستخدام لإدارة العمليات
- تفتقر إلى تدفق نشاط مخصص
- يفتقر إلى وظيفة مدمجة لتتبع الوقت
تسعير #### تسعير Smartsheet
تبدأ الخطط المدفوعة لهذا النظام الأساسي لإدارة عمليات إدارة الأعمال من 7 دولارات لكل مستخدم شهرياً.
تقييمات عملاء Smartsheet
- G2: 4.2/5 (أكثر من 2000 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 1500 تقييم)
_تحقق من هذه
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7. نينتكس
عبر نينتكس Nintex هو نظام أساسي يساعدك على إنشاء وأتمتة وتحسين سير العمل والعمليات التجارية. ومع ذلك، فهي ليست الحل الأقل تكلفة بالنسبة لمعظم الفرق.
الميزات الرئيسية لـ Nintex
- يمكن تخطيط وتخطيط العمليات أو العمليات التجارية بشكل مرئي
- أتمتة العمل المتكرر باستخدام أتمتة العمليات الآلية
- تحسين العمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية من طرف ثالث
- يوفر مهام سير العمل للعملية والموافقة على المستندات
محترفي Nintex
- واجهة سهلة الاستخدام
- لوحات تحكم مخصصة وتخطيط العمليات
- مصمم السحب والإفلات لسهولة إنشاء سير العمل
يمكن دمجها بسهولة معتطبيقات الأعمال مثل SharePoint
سلبيات Nintex
- صعوبة إنشاء عمليات معقدة وإدارتها
- قد يكون تكامل تطبيقات الجهات الخارجية صعباً
- خطط تسعير باهظة الثمن
تسعير #### تسعير Nintex
تبدأ الخطط المدفوعة من 25,000 دولار في السنة لمستخدمين غير محدودين، وسير عمل غير محدود، و2,000 جيل من المستندات.
تقييمات عملاء Nintex
- G2: 4.2/5 (أكثر من 650 تقييم)
- Capterra: 4.1/5 (أكثر من 70 تقييمًا)
8. بيزاجي موديل
عبر بيزاجي موديل يعد Bizagi Modeler، وهو جزء من مجموعة Bizagi BPM Suite، برنامجًا شائعًا آخر لإدارة عمليات الأعمال. تساعد أداة نمذجة العمليات هذه المستخدمين على تحسين تجربة العملاء من خلال التحسين وتحسين عمليات الأعمال.
الميزات الرئيسية لـ Bizagi
- إنشاء مخططات تفصيلية لسير العمل للحصول على نظرة عامة مرئية سريعة
- إمكانية التعاون بسهولة على أي نموذج عملية تجارية
- إشعارات في الوقت الفعلي وتدفق الأنشطة للحصول على تحديثات مستمرة
- يمكن نشر العمليات بتنسيقات مثل Word و PDF و Excel
إيجابيات برنامج Bizagi Modeler
- سهل الاستخدام
- يمكن محاكاة العمليات التجارية لاختبار الأمور
- لديه محرك سير عمل قوي لتحقيق الكفاءة التشغيلية
- يمكن أن يعمل دون اتصال بالإنترنت
سلبيات برنامج Bizagi Modeler
- تخزين سحابي محدود للغاية للخطة الأساسية
- متاح فقط لأجهزة ويندوز
- لا توجد وظيفة مخطط جانت
أسعار بيزاجي موديلر
يقدم Bizagi Modeler خطة مجانية بميزات محدودة. اتصل بفريق المبيعات للحصول على عرض أسعار إذا كان فريقك يضم أكثر من 100 مستخدم.
تقييمات عملاء بيزاجي موديلر #### تقييمات عملاء بيزاجي موديلر
- G2: 4.6/5 (أكثر من 10 تقييمات)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)
كيف تختار أفضل أداة لإدارة عمليات الأعمال؟
يعد تحسين عمليات عملك أمرًا ضروريًا وإيجاد الأداة المناسبة لإدارة عمليات الأعمال أمر حاسم.
ستساعدك الأداة البرمجية الرائعة لإدارة عمليات الأعمال على أتمتة العمليات وتحديد مجالات التحسين وتعزيز التعاون لتسريع الأمور.
كل ما عليك فعله هو الاطلاع على قائمة الأدوات التي ذكرناها هنا للعثور على الأداة التي تناسب استراتيجية إدارة عمليات الأعمال الخاصة بك.
ولكن لتوفر على نفسك الوقت (والمال)، لماذا لا تعطي ClickUp مجانًا؟ من الواضح أنها أفضل أداة لإدارة عمليات إدارة الأعمال مع ميزات للأتمتة وتعاون الفريق وتكامل التطبيقات وكل ما تحتاجه لتحسين كفاءة أعمالك!