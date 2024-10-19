أفضل 8 أدوات لإدارة عمليات إدارة الأعمال في عام 2025 (الإيجابيات والسلبيات والتسعير)

البحث عن أفضل برنامج BPM؟ إدارة عمليات الأعمال هي واحدة من أهم العمليات الأساسية لأي شركة. فهي تساعدك على تحسين سير العمل للتأكد من أن كل شيء يسير بسلاسة قدر الإمكان.

_ومع ذلك، فإن إدارة عمليات إدارة الأعمال هي عملية معقدة، لذا لا يمكنك استخدام أي أداة لها، أليس كذلك؟

ما تحتاجه هو أداة متخصصة في إدارة عمليات إدارة الأعمال.

إنها منصة مخصصة لتحسين وأتمتة جميع العمليات وسير العمل المتعلقة بأعمالك.

في هذه المقالة، سنغطي في هذه المقالة ما برنامج BPM ونسلط الضوء على ثماني أدوات شائعة متاحة اليوم في مجال إدارة عمليات إدارة الأعمال. سنقوم بمراجعة الميزات الرئيسية والإيجابيات والسلبيات والتسعير وتقييمات العملاء لمساعدتك في اختيار الأفضل!

لنبدأ!

أفضل 8 أدوات لإدارة عمليات إدارة الأعمال في عام 2023

إليك قائمة بأفضل ثماني أدوات لإدارة عمليات الأعمال ستساعدك على تحسين أي عملية عمل في عام 2023:

1. كليك أب

انقر فوق هو موقع #برنامج إدارة المشاريع رقم 1 . كما أنه مصمم خصيصًا لإدارة عمليات الأعمال!

سواء كان الأمر يتعلق بأتمتة العمليات، أو تتبع التقدم المحرز، أو إدارة الموارد ، يمكن ل ClickUp التعامل مع أي شيء ترميه عليه!

كيف يساعد ClickUp في إدارة العمليات التجارية:

أتمتة سير العمل : مع أكثر من 50+ من البرامج المبنية مسبقًا أتمتة سير العمل يمكنك أتمتة المهام المتكررة في لمح البصر، أو حتى تخصيص وإنشاء مهام سير العمل التلقائية الخاصة بك من أجل إدارة سير العمل حالات المهام المخصصة : إنشاء حالات مهام ذات صلة ومخصصة لأي نوع من المشاريع

: مع أكثر من 50+ من البرامج المبنية مسبقًا أتمتة سير العمل يمكنك أتمتة المهام المتكررة في لمح البصر، أو حتى تخصيص وإنشاء مهام سير العمل التلقائية الخاصة بك من أجل إدارة سير العمل قوائم تدقيق المهام :: استخدم قوائم المهام التفصيلية لتقسيم مهامك إلى أجزاء أصغر يمكن التحكم فيها

مستندات ClickUp : إنشاء المستندات المتعلقة بالمشروع أو الشركة ومشاركتها وتخزينها بسهولة مع افتراضي أو فريق العمل الداخلي

لوحات المتابعة و التقارير : استخدم لوحات المتابعة الرشيقة من ClickUp لتصور وقياس تقدم مشروعك وأداء فريقك باستخدام مخططات مثل السرعة , الاحتراق , حرق و مخططات التدفق التراكمي مكلفون متعددون : تعيين أكثر من عضو في الفريق أو حتى فريق بسهولة إلى مشروع أو مهمة تعاونية

و : استخدم لوحات المتابعة الرشيقة من ClickUp لتصور وقياس تقدم مشروعك وأداء فريقك باستخدام مخططات مثل السرعة , الاحتراق , حرق و مخططات التدفق التراكمي تكاملات قوية :: سواء كانت أداة اتصال أو مكالمات فيديو أو أداة لتتبع الوقت، يوفر ClickUp التكامل مع الكثير من التطبيقات من سلاك و تكبير إلى Toggl و Google Drive

إيجابيات #### ClickUp

واجهة سهلة الاستخدام

يقدم نسخة مجانية غنية بالميزات

سهولة إدارة سير العمل مع وظيفة السحب والإفلات

إنشاء عملية آلية لإدارة المهام بسهولة

يمكن أن يتكيف مع أي نمط مشروع مع طرق عرض متعددة

يمكن تعيين المهام بسرعة لأي عضو في الفريق

تخطيط العمليات المعقدة أو رسم مخططات العمليات باستخدام الخرائط الذهنية

يمكن تتبع الجدول الزمني للمشروع مع مخطط جانت

يمكن تمييز أولوية المهمة كأولوية منخفضة وعادية وعالية وعاجلة

إنشاء تبعيات المهام لضمان محاولة تنفيذ المهام بالترتيب الصحيح

يدعم تتبع الوقت الأصلي لمعرفة المدة التي تستغرقها مهام المشروع وسير العمل لإكمالها

متاح كسطح مكتب قوي ومتصفح ومحمول تطبيقات كليك أب سلبيات

لا توجد علامات بيضاء متاحة

لا يمكن تصدير لوحات المعلومات

تسعير #### ClickUp

يقدم ClickUp إصدارًا مجانيًا قويًا مع الكثير من الميزات المفيدة. ومع ذلك، للحصول على وظائف إضافية، تبدأ الخطط المدفوعة من 5 دولارات فقط لكل مستخدم شهرياً.

ClickUp تقييمات العملاء

G2: 4.7/5 (أكثر من 1300 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

2. شارع العملية

عبر شارع المعالجة Process Street هو حل بسيط لإدارة عمليات الأعمال يساعد المؤسسة على إدارة عمليات الأعمال المتكررة.

لكن هل أنت تنبح في "الشارع" الخطأ إذا كنت تستخدمه لإدارة عملية الأعمال؟

دعنا نلقي نظرة!

الميزات الرئيسية لشارع العمليات

إمكانية إنشاء مهام سير عمل قائمة التحقق وتعيينها بسرعة

لوحة تحكم لتتبع نشاط المهام في الوقت الفعلي

أتمتة سير العمل التي يمكنها تشغيل إجراءات في تطبيقات مثل Salesforce وJira وSlack وغيرها

موافقات لتبسيط عملية إدارة عمليات إدارة الأعمال المصرح بها

قوائم المراجعة المجدولة ووحدات أتمتة العمليات

محترفو شارع العمليات

واجهة مستخدم بسيطة

يمكن بسهولة إنشاء منظم معالجة المستندات إمكانية إضافة ملفات الصوت والفيديو إلى المستندات

تتبع النشاط اليومي بسهولة مع موجز النشاط

سلبيات شارع المعالجة

لا تتوفر نسخة غير متصلة بالإنترنت

لا يقدم تطبيقات سطح المكتب

تفتقر خطة التسعير الأساسية إلى الدعم ذي الأولوية

تسعير شارع المعالجة

يقدم خطة مجانية للأبد لعضو واحد. تبدأ الخطط المدفوعة من 25 دولاراً لكل مستخدم شهرياً.

تقييمات عملاء Process Street Street

G2: 4.7/5 (أكثر من 110 تقييمات)

Capterra: 4.7/5 (480+ تقييم)

3. كيس فلو

عبر كيس فلو Kissflow هو حل برمجيات إدارة الأعمال القائم على السحابة للشركات من جميع الأحجام. يدعم برنامج إدارة سير العمل هذا ميزات أتمتة العمليات التجارية ومراقبة الأداء.

_فهل يمكنك استخدامه "لتوديع" مشاكل إدارة عمليات الأعمال لديك؟

دعنا نلقي نظرة.

الميزات الرئيسية لـ #### Kissflow

تعيين وتتبع تذاكر الخدمة لحلها بسرعة

لوحات معلومات للحصول على رؤى أساسية حول العمليات

إمكانية أتمتة التعيينات والإشعارات وعمليات التصعيد

قابل للتطوير للتعامل مع حجم البيانات الكبير وتعقيدها

تسجيل دخول واحد لأي نظام أساسي آخر مثل G Suite و Office365

إيجابيات #### إيجابيات كيس فلو

ضبط سير العمل لسهولة إعادة هندسة إجراءات العمل بدون ترميز

يمكن تعيين مستخدمين لأي خطوة من خطوات العملية التجارية

يقدم تقارير قابلة للتخصيص

إمكانية ربط مهام سير العمل بأدوات الطرف الثالث

سلبيات Kissflow

يمكن أن يكون من الصعب إعداد مستخدم مبتدئ في مجال الأعمال

لا يمكن تعيين المهام إلى عدة مستخدمين دون إنشاء مجموعات

خطط تسعير باهظة الثمن

تسعير #### تسعير كيس فلو

تبدأ الخطط المدفوعة لهذا الحل البرمجي لإدارة عمليات إدارة الأعمال من 10 دولارات لكل مستخدم شهرياً.

تقييمات عملاء كيس فلو

G2: 4.3/5 (460+ تقييم)

Capterra: 3.8/5 (أكثر من 20 تقييم)

4. أبيان

عبر أبيان أبيان هو منصة لتطوير التطبيقات التي تسمح للمطورين ببناء تطبيقات تتمحور حول العمليات. على الرغم من أنه ليس برنامجًا تقليديًا لإدارة العمليات، إلا أنه يمكن أن يساعد في تحسين عمليات نشاطك التجاري الحالي.

الميزات الرئيسية لبرنامج Appian

إمكانية السحب والإفلات لإنشاء العمليات بسرعة

القدرة على عرض البيانات المتعلقة بالمهام والعمليات في الوقت الفعلي

تكامل البيانات من RDBMS أو الخدمات السحابية أو الأنظمة القديمة

مستودع العمليات لتخزين مهام سير العمل المصممة مسبقاً

منصة أتمتة منخفضة الكود لتحسين العمليات

محترفي Appian

واجهة سهلة الاستخدام وبديهية

يمكن بسهولة تحديد سياسات وإجراءات العمل الهامة

سرعة إنشاء نماذج المهام ولوحات المعلومات

إمكانية الوصول إلى سير العمل والعمليات من أي مكان

سلبيات أبين

مرونة محدودة عندما يتعلق الأمر بالتخصيصات

يتطلب معرفة أساسية بالترميز

لا يمكن تعيين تعليقات لعضو معين في الفريق

تسعير #### تسعير Appian

يتم تقديم خطة مجانية لما يصل إلى 15 مستخدمًا. تبدأ الخطط المدفوعة من 75 دولاراً لكل مستخدم شهرياً.

تقييمات عملاء Appian

G2: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: 4.2/5 (أكثر من 60 تقييم)

5. بيتريكس 24

عبر بيتريكس 24بيتريكس24 هي منصة تواصل وتعاون تستخدمها الفرق كأداة برمجية لإدارة علاقات العملاء (CRM) وإدارة المشاريع.

ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن حل برمجي بسيط يمكنك استخدامه "24/7"، فقد ترغب في البحث في مكان آخر.

الميزات الرئيسية لـ Bitrix24

يقدم المهام مع القوالب وقوائم المراجعة والمهام الفرعية

برنامج مراسلة فورية للاتصالات الداخلية السريعة

أتمتة العمليات الآلية بدون رموز

إمكانية تخزين المستندات ومشاركتها بسهولة في ثلاثة أنواع من محركات الأقراص

تقاويم لإدارة الموظفين والموارد بكفاءة

إيجابيات Bitrix24

واجهة إدارة علاقات العملاء المريحة والبديهية

يمكن أن يساعدك بسهولة في مراقبة مسار المبيعات

يمكن استخدامه كنظام إدارة الموارد البشرية (نظام إدارة الموارد البشرية)

يقدم تطبيقات أندرويد و iOS

سلبيات Bitrix24

صعوبة في التأهيل

حالات المهام المضمنة محدودة

يفتقر إلى ميزات الإدارة الرشيقة مثل المخططات الرشيقة

تسعير Bitrix24

يقدم Bitrix24 خطة مجانية لمستخدمين غير محدودين. تبدأ الخطط المدفوعة من 49 دولارًا شهريًا لجميع المستخدمين.

تقييمات عملاء Bitrix24

G2: 4.0/5 (340+ تقييم)

Capterra: 4.0/5 (أكثر من 420 تقييم)

تحقق من هذه

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6. سمارتشيت

عبر ورقة ذكيةSmartsheet هو جدول بيانات قائم على جداول البيانات أداة لإدارة العمليات التجارية تساعد في تخطيط المشاريع وإدارتها وتتبعها.

وإذا كنت من محبي جداول البيانات، فستحبها. ومع ذلك، ما لم تكن تعيش في التسعينيات، فقد تبدو أداة برنامج إدارة عمليات الأعمال هذه قديمة.

الميزات الرئيسية لبرنامج Smartsheet

يمكن إنشاء واستخدام نماذج الويب لجمع البيانات

عرض جانت للحصول على جدول زمني لـ تبعيات المشروع والمعالم الرئيسية

محادثات الصف والبطاقة والورقة لمناقشة تفاصيل المشروع بسهولة

مستويات الأذونات لتحديد ما إذا كان بإمكان الأشخاص العرض أو التعديل أو أن يكونوا مشرفين

قوالب الأوراق لمعالجة مشاكل عمل محددة بسرعة

محترفي Smartsheet

يمكن إنشاء مهام سير عمل بسيطة وآلية لعملية متكررة ويدوية

إمكانية تحميل المرفقات في المحادثات والأوراق

تكامل تطبيقات الطرف الثالث مع تطبيقات مثل Salesforce و Jira

يوفر تطبيقات للأجهزة المحمولة لكل من أجهزة أندرويد و iOS

سلبيات تطبيق Smartsheet

جداول البيانات ليست طريقة سهلة الاستخدام لإدارة العمليات

تفتقر إلى تدفق نشاط مخصص

يفتقر إلى وظيفة مدمجة لتتبع الوقت

تسعير #### تسعير Smartsheet

تبدأ الخطط المدفوعة لهذا النظام الأساسي لإدارة عمليات إدارة الأعمال من 7 دولارات لكل مستخدم شهرياً.

تقييمات عملاء Smartsheet

G2: 4.2/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 1500 تقييم)

_تحقق من هذه

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7. نينتكس

عبر نينتكس Nintex هو نظام أساسي يساعدك على إنشاء وأتمتة وتحسين سير العمل والعمليات التجارية. ومع ذلك، فهي ليست الحل الأقل تكلفة بالنسبة لمعظم الفرق.

الميزات الرئيسية لـ Nintex

يمكن تخطيط وتخطيط العمليات أو العمليات التجارية بشكل مرئي

أتمتة العمل المتكرر باستخدام أتمتة العمليات الآلية

تحسين العمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية من طرف ثالث

يوفر مهام سير العمل للعملية والموافقة على المستندات

محترفي Nintex

واجهة سهلة الاستخدام

لوحات تحكم مخصصة و تخطيط العمليات مصمم السحب والإفلات لسهولة إنشاء سير العمل

يمكن دمجها بسهولة مع تطبيقات الأعمال مثل SharePoint سلبيات Nintex

صعوبة إنشاء عمليات معقدة وإدارتها

قد يكون تكامل تطبيقات الجهات الخارجية صعباً

خطط تسعير باهظة الثمن

تسعير #### تسعير Nintex

تبدأ الخطط المدفوعة من 25,000 دولار في السنة لمستخدمين غير محدودين، وسير عمل غير محدود، و2,000 جيل من المستندات.

تقييمات عملاء Nintex

G2: 4.2/5 (أكثر من 650 تقييم)

Capterra: 4.1/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

8. بيزاجي موديل

عبر بيزاجي موديل يعد Bizagi Modeler، وهو جزء من مجموعة Bizagi BPM Suite، برنامجًا شائعًا آخر لإدارة عمليات الأعمال. تساعد أداة نمذجة العمليات هذه المستخدمين على تحسين تجربة العملاء من خلال التحسين وتحسين عمليات الأعمال.

الميزات الرئيسية لـ Bizagi

إنشاء مخططات تفصيلية لسير العمل للحصول على نظرة عامة مرئية سريعة

إمكانية التعاون بسهولة على أي نموذج عملية تجارية

إشعارات في الوقت الفعلي وتدفق الأنشطة للحصول على تحديثات مستمرة

يمكن نشر العمليات بتنسيقات مثل Word و PDF و Excel

إيجابيات برنامج Bizagi Modeler

سهل الاستخدام

يمكن محاكاة العمليات التجارية لاختبار الأمور

لديه محرك سير عمل قوي لتحقيق الكفاءة التشغيلية

يمكن أن يعمل دون اتصال بالإنترنت

سلبيات برنامج Bizagi Modeler

تخزين سحابي محدود للغاية للخطة الأساسية

متاح فقط لأجهزة ويندوز

لا توجد وظيفة مخطط جانت

أسعار بيزاجي موديلر

يقدم Bizagi Modeler خطة مجانية بميزات محدودة. اتصل بفريق المبيعات للحصول على عرض أسعار إذا كان فريقك يضم أكثر من 100 مستخدم.

تقييمات عملاء بيزاجي موديلر #### تقييمات عملاء بيزاجي موديلر

G2: 4.6/5 (أكثر من 10 تقييمات)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

كيف تختار أفضل أداة لإدارة عمليات الأعمال؟

يعد تحسين عمليات عملك أمرًا ضروريًا وإيجاد الأداة المناسبة لإدارة عمليات الأعمال أمر حاسم.

ستساعدك الأداة البرمجية الرائعة لإدارة عمليات الأعمال على أتمتة العمليات وتحديد مجالات التحسين وتعزيز التعاون لتسريع الأمور.

كل ما عليك فعله هو الاطلاع على قائمة الأدوات التي ذكرناها هنا للعثور على الأداة التي تناسب استراتيجية إدارة عمليات الأعمال الخاصة بك.

ولكن لتوفر على نفسك الوقت (والمال)، لماذا لا تعطي ClickUp مجانًا؟ من الواضح أنها أفضل أداة لإدارة عمليات إدارة الأعمال مع ميزات للأتمتة وتعاون الفريق وتكامل التطبيقات وكل ما تحتاجه لتحسين كفاءة أعمالك!