أفضل 25 برنامجًا لإدارة سير العمل في عام 2025

قد تبدو إدارة العمل أشبه بفك تشابك سماعات الرأس — أمر محبط ولا ينتهي، خاصة عندما تستنزف المهام المتكررة وقتك وطاقتك.

🧐 هل تعلم؟ 67% من الموظفين حول العالم يعترفون بأنهم يقضون وقتًا طويلاً في المهام المتكررة.

ولكن هناك أخبار سارة، وهي أن برامج إدارة سير العمل يمكن أن تسهل عليك المهمة.

تعمل هذه الأدوات على تبسيط المشاريع وأتمتة المهام وتقليل الجهد اليدوي. سواء كنت جديدًا في مجال برامج سير العمل أو تبحث عن برنامج أكثر ملاءمة، فأنت في المكان الصحيح.

دعنا نستكشف أفضل 25 برنامجًا لإدارة سير العمل لتغيير طريقة عمل فريقك! 🔧

ما هو برنامج إدارة سير العمل؟

برامج إدارة سير العمل هي حل رقمي مصمم لأتمتة سير العمل وتنظيمه وتحسينه، مما يضمن إنجاز المهام بكفاءة.

من تخصيص المهام وتتبع التقدم المحرز إلى تسهيل تقديم الملاحظات والموافقات، توفر أدوات إدارة سير العمل الوضوح والتعاون في كل مشروع.

يمكنك تخصيص أنظمة إدارة سير العمل هذه لتناسب أي صناعة أو حجم فريق — فهي متعددة الاستخدامات للغاية.

📮 ClickUp Insight: يستخدم 1 من كل 4 موظفين أربعة أدوات أو أكثر لإنشاء سياق العمل. قد تكون التفاصيل المهمة مخبأة في رسالة بريد إلكتروني أو موضحة في سلسلة محادثات على Slack أو موثقة في أداة منفصلة، مما يجبر الفرق على إضاعة الوقت في البحث عن المعلومات بدلاً من إنجاز العمل. يجمع ClickUp سير عملك بالكامل في منصة واحدة موحدة. بفضل ميزات مثل ClickUp Email Project Management و ClickUp Chat و ClickUp Docs و ClickUp Brain، يظل كل شيء متصلاً ومتزامناً ويمكن الوصول إليه على الفور. قل وداعاً لـ "العمل عن العمل" واستعد وقتك الإنتاجي. 💫 نتائج حقيقية: يمكن للفرق استعادة أكثر من 5 ساعات كل أسبوع باستخدام ClickUp - أي أكثر من 250 ساعة سنويًا لكل شخص - من خلال القضاء على عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن لفريقك إنجازه مع أسبوع إضافي من الإنتاجية كل ثلاثة أشهر!

فوائد استخدام برامج إدارة سير العمل

تتفوق مزايا برامج إدارة سير العمل على عيوبها. وفيما يلي بعض هذه المزايا:

زيادة الإنتاجية: أتمتة المهام المتكررة، والقضاء على العقبات، وتوفير الوقت الثمين للتفكير الاستراتيجي والابتكار

تحسين التعاون: قم ببناء نظام اتصال وعمل سهل مع الحد الأدنى من التدخل اليدوي

تقليل الأخطاء: أتمتة جميع العمليات اليدوية لتقليل الأخطاء البشرية إلى الحد الأدنى

رؤية أفضل: احصل على رؤى في الوقت الفعلي حول تقدم المشروع وحدد بسرعة المجالات التي تحتاج إلى تحسين

🧐 هل تعلم؟ يمكن أن تخسر الشركات ما يصل إلى 1.3 مليون دولار سنويًا بسبب عدم كفاءة سير العمل الذي يبطئ أداء الموظفين.

لذلك، لا يوجد سبب يمنعك من استخدام برامج إدارة سير العمل!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة سير العمل؟

مع توفر العديد من خيارات البرامج، يتطلب اختيار البرنامج المثالي دراسة متأنية. فيما يلي بعض العوامل الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:

ميزات الأتمتة: يجب أن يتيح لك البرنامج أتمتة العمليات المتكررة وتوزيع المهام

🎥 هل تريد معرفة ما تعنيه "أتمتة سير العمل" بالفعل؟ في هذا الفيديو، سترى كيف تحول أدوات الأتمتة المهام المتكررة إلى عمليات سلسة، بحيث يمكن للفرق التوقف عن الإدارة الدقيقة لعمليات التسليم وترك البرامج تدير سير العمل.

لوحات معلومات قابلة للتخصيص: يجب أن تتيح لك تخصيص العروض يجب أن تتيح لك تخصيص العروض لتحسين سير العمل

واجهة سهلة الاستخدام: تأكد من أن الموظفين غير المتمرسين في مجال التكنولوجيا يمكنهم استخدام الأداة بأقل قدر من التدريب

التكامل: تحقق من التوافق مع أدوات العمل الحالية لديك لضمان انتقال سلس

التحليلات: يجب أن يوفر البرنامج إمكانية الوصول إلى تقارير مفصلة ورؤى حول تقدم المشروع

الأمان: يجب أن تعطي الأولوية لأمن البيانات والامتثال

💡نصيحة احترافية: أعطِ الأولوية دائمًا للقابلية للتوسع واختر أداة يمكنها أن تنمو مع عملك وتتكيف مع الاحتياجات المستقبلية.

لمحة سريعة: أفضل 25 برنامجًا لإدارة سير العمل لتبسيط عملك

فيما يلي نظرة عامة على الأدوات الـ 25:

أداة أفضل ميزة حالة الاستخدام الأساسية الأسعار ClickUp أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، أكثر من 15 عرضًا لسير العمل، مساعد ذكاء اصطناعي مدمج (ClickUp Brain) الفرق التي تحتاج إلى منصة موحدة للأتمتة والتخطيط المرئي وإدارة العمل التعاوني مجاني إلى الأبد؛ التخصيص متاح للمؤسسات Asana تتبع المهام بصريًا، أتمتة سير العمل، أكثر من 270 عملية تكامل الفرق التي تحتاج إلى إدارة مهام مرئية واتصالات مبسطة مجاني إلى الأبد؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 13.49 دولارًا شهريًا الاثنين تخصيص سير العمل بدون كود، رؤى المشروع، أدوات CRM و Dev الفرق التي تحتاج إلى سير عمل مخصص وأدوات إدارة الموارد مجاني إلى الأبد؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا شهريًا ProofHub منصة شاملة، تتبع الوقت، سير عمل مخصص الفرق الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في إدارة مشاريع وتعاون موحدين تجربة مجانية لمدة 14 يومًا؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 50 دولارًا شهريًا ProcessMaker أتمتة منخفضة الكود، معالجة مستندات ذكية، تكامل المؤسسات الشركات المتوسطة التي تعمل على أتمتة سير العمل المعقد والمتعدد الخطوات تتوفر نسخة تجريبية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 3000 دولار شهريًا Smartsheet طرق عرض قابلة للتوسعة (شبكة، جانت، كانبان)، إنشاء مستندات، أدوات تعاون تقوم المؤسسات بتوسيع نطاق المشاريع باستخدام تنسيقات سير عمل مرنة ومزامنة البيانات تجربة مجانية لمدة 30 يومًا؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا شهريًا Wrike Work Intelligence AI، لوحات معلومات مخصصة، تسلسل هرمي لمجلدات المشاريع الشركات التي تدير مشاريع معقدة ومتعددة الوظائف تجربة مجانية لمدة 14 يومًا؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات شهريًا Process Street قوائم مراجعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، منطق شرطي، قوالب SOP سير عمل المهام المتكررة وإدارة إجراءات التشغيل القياسية مع تكامل النماذج تجربة مجانية لمدة 14 يومًا؛ أسعار مخصصة Hive دردشة وفيديو مدمجان، عرض لوحة التحكم، تبعيات المهام الفرق التي تحتاج إلى تعاون وتواصل في الوقت الفعلي في مكان واحد مجاني إلى الأبد؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 1.50 دولار شهريًا Zapier أكثر من 7000 عملية تكامل، أداة إنشاء الأتمتة المرئية، Zaps مسبقة الإنشاء أتمتة سير العمل من خلال ربط العديد من تطبيقات الجهات الخارجية مجاني إلى الأبد؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29.99 دولارًا شهريًا Kissflow أداة إنشاء تطبيقات مخصصة بدون كود، مقاييس سير العمل، توزيع المهام بالتناوب إنشاء تطبيقات أعمال مخصصة وأتمتة العمليات دون الحاجة إلى موارد تطوير تجربة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 1500 دولار شهريًا Kintone منشئ التطبيقات المخصص، التعاون في الوقت الفعلي، تصور البيانات فرق تعمل على إنشاء مساحات عمل رقمية بدون كود لتلبية الاحتياجات المخصصة تجربة مجانية لمدة 30 يومًا؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 16 دولارًا شهريًا Qntrl محرر سير العمل المرئي، أتمتة الامتثال، أدوار وأذونات مخصصة فرق تدير عمليات معقدة مع رؤية كاملة وتنفيذ تجربة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا Airtable مزيج من جدول البيانات وقاعدة البيانات، مساحات عمل مخصصة، تتبع سجل الأنشطة الفرق الإبداعية والوكالات التي تستخدم سير عمل تعاوني ومرئي مجاني إلى الأبد؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 24 دولارًا شهريًا Trello بساطة Kanban، أتمتة Butler، تبديل العرض المتعدد الفرق الصغيرة والأفراد الذين يديرون سير عمل بسيط ومرئي مجاني إلى الأبد؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 5 دولارات شهريًا Nulab (Backlog) تتبع الأخطاء + سير العمل، رسم المخططات Cacoo، المستندات والاتصالات المشتركة فرق الهندسة والمنتجات التي تحتاج إلى أدوات مرئية وتعاونية مجاني إلى الأبد؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 35 دولارًا شهريًا Cflow أداة إنشاء بالسحب والإفلات، منطق شرطي، أكثر من 1000 عملية تكامل الفرق التي تستبدل العمليات التقليدية بأتمتة بدون كود تجربة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 22 دولارًا شهريًا Notion مستندات وسير عمل موحدان، قواعد بيانات مخصصة، تصميم معياري فرق بناء قواعد المعرفة وإدارة العمل التعاوني في مكان واحد مجاني إلى الأبد؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا شهريًا ProProfs Project تتبع الوقت + الفوترة، جداول زمنية جانت، تتبع النفقات الفرق الصغيرة والشركات الناشئة التي تدير تسليمات العملاء والفواتير مجاني إلى الأبد؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 49.97 دولارًا شهريًا Nintex أتمتة السحب والإفلات، التوقيعات الرقمية، منشئ سير العمل السحابي الشركات المتوسطة إلى الكبيرة التي تعمل على أتمتة العمليات التي تتطلب الكثير من المستندات تتوفر نسخة تجريبية؛ أسعار مخصصة Pipefy منشئ بدون كود، سير عمل مشروط، قوالب الموارد البشرية/تكنولوجيا المعلومات فرق العمليات التي تعمل على أتمتة عمليات الشراء والتأهيل وإصدار التذاكر مجاني إلى الأبد؛ أسعار مخصصة Miro السبورة البيضاء في الوقت الفعلي، تلخيص بالذكاء الاصطناعي، لوحة التعاون فرق العمل عن بُعد والمتعددة الوظائف تتعاون بصريًا في ورش العمل والتخطيط مجاني إلى الأبد؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 8 دولارات شهريًا Next Matter أكثر من 3000 عملية تكامل، تتبع الوقت، لوحات تحليلات الشركات التي تحتاج إلى أتمتة متوافقة وآمنة لفرق العمليات والفرق القانونية تجربة مجانية؛ تبدأ من 625 دولارًا شهريًا + رسوم المستخدم beSlick قوالب سير العمل الموجهة، مسارات التدقيق، واجهة مستخدم متوافقة مع الأجهزة المحمولة الفرق في الصناعات الخاضعة للتنظيم التي تحتاج إلى سير عمل ووثائق متوافقة مع اللوائح تجربة مجانية لمدة 14 يومًا؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 16 دولارًا شهريًا Bynder DAM مركزي، وضع علامات على الأصول باستخدام الذكاء الاصطناعي، سير عمل الموافقة فرق التسويق والعلامات التجارية التي تدير الأصول الرقمية والمراجعات الإبداعية والامتثال تتوفر نسخة تجريبية؛ أسعار مخصصة

أفضل 25 برنامجًا لإدارة سير العمل

اختر من هذه القائمة أفضل تطبيقات إدارة سير العمل التي تلبي احتياجاتك.

1. ClickUp (الأفضل لإنشاء سير عمل قابل للتخصيص وإدارة مشاريع تعاونية)

جرب ClickUp مجانًا! بسّط العمل الجماعي وقم ببناء سير عمل فعال من أي نوع باستخدام ClickUp

يقدم ClickUp،التطبيق الشامل للعمل، برنامجًا لأتمتة سير العمل بدون الحاجة إلى كتابة أكواد برمجية لتوحيد عملك عبر التطبيقات في منصة تعاونية واحدة.

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: 94٪ من الشركات تقوم بالفعل برقمنة سير عملها باستخدام أنظمة إدارة.

✨ أتمتة سير العمل باستخدام ClickUp Automations

تحول ClickUp Automations العمليات اليدوية المملة إلى سير عمل سلس يعمل تلقائيًا.

قم بتشغيل التذكيرات والإشعارات بسهولة باستخدام تشغيل التذكيرات والإشعارات باستخدام ClickUp Automations

من خلال إعداد مشغلات وإجراءات مخصصة، يمكن للفرق التخلص من ساعات العمل المتكرر مع ضمان عدم تفويت أي شيء. من التغييرات البسيطة في الحالة إلى سير العمل المعقد متعدد الخطوات، يتكيف ClickUp مع العمليات الفريدة لفريقك دون الحاجة إلى أي معرفة بالبرمجة.

ما يميز ClickUp هو مرونته في إنشاء قواعد أتمتة عبر مساحة العمل بأكملها. يمكنك إنشاء سير عمل يقوم تلقائيًا بتعيين المهام وتحديث الحقول وإرسال الإشعارات وإنشاء مهام جديدة بناءً على محفزات مثل تواريخ الاستحقاق أو تغييرات الحالة، مما يضمن اتساق العمليات مع تقليل العمل اليدوي.

الميزات الرئيسية لأتمتة سير العمل:

قم بتعيين المهام تلقائيًا لأعضاء الفريق بناءً على حجم العمل أو الخبرة أو جداول العمل المتناوبة

أنشئ سير عمل مشروطًا يؤدي إلى تنفيذ إجراءات مختلفة بناءً على معايير محددة

قم بإعداد المهام المتكررة باستخدام قوالب مملوءة مسبقًا للعمليات الموحدة

انقل المهام بين المشاريع وقم بتحديث الحالات عند استيفاء الشروط

أرسل إشعارات مخصصة إلى أصحاب المصلحة عند بلوغ مراحل مهمة

👀 استكشف ClickUp Views لإدارة عملك على طريقتك

من اللوحات المرئية إلى التخطيط القائم على الجدول الزمني، يوفر لك ClickUp طرق عرض متعددة لت تبع المهام وإدارتها:

توفر أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp للمؤسسات حلاً شاملاً لكل فريق

عرض القائمة لتتبع المهام المركزة

عرض اللوحة (Kanban) لإدارة التقدم بصريًا

عرض مخطط جانت للخطوط الزمنية والتبعيات

عرض التقويم لجدولة المواعيد في لمحة

عرض الجدول للتخطيط على غرار جداول البيانات

Box View لإدارة عبء العمل للفريق

قم بالتبديل بين طرق العرض في أي وقت لتتناسب مع أسلوب مشروعك.

🧠 ابق في الصدارة مع ClickUp Brain

يوفر لك ClickUp Brain تحديثات التقدم وتقارير الحالة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمهام والوثائق والأشخاص. بفضل الذكاء الاصطناعي، يمكنك توفير الوقت والحفاظ على تركيزك من خلال تقليل عدد الاجتماعات وتوفير ملخصات سريعة ومهام آلية.

استخدم ClickUp Brain لتلخيص عملية المهام والمحادثات وملاحظات الاجتماعات

🗺️ قم بتخطيط الأفكار باستخدام ClickUp Mind Maps

سير عمل معقد؟ لا مشكلة. مع ClickUp Mind Maps، يمكنك تقسيم الأفكار الكبيرة وإنشاء مخطط لسير العمل وتحويلها على الفور إلى مهام قابلة للتنفيذ.

تصور المشاريع المعقدة، وطرح الأفكار، وربط المهام مع ClickUp Mind Maps

🧩 تعاون بصريًا مع ClickUp Whiteboards

هل سئمت من اجتماعات السبورة البيضاء التي لا يتذكرها أحد؟ يتيح لك ClickUp Whiteboards تبادل الأفكار في الوقت الفعلي وتضمين المستندات وربط المهام مباشرةً، بحيث تظل أفكارك متاحة في أي وقت وفي أي مكان.

حقق أفكارك من خلال العصف الذهني التفاعلي والتعاون في الوقت الفعلي والتعليقات باستخدام ClickUp Whiteboards

📝 لا تعرف من أين تبدأ؟ استخدم قوالب سير العمل من ClickUp

ابدأ أي عملية باستخدام أكثر من 100 نموذج جاهز لسير العمل مصمم للتسويق والهندسة والموارد البشرية والعمليات وغيرها. يمكنك تخصيص كل نموذج ليتناسب مع عمليتك بالضبط — دون الحاجة إلى البناء من الصفر.

أحد الأمثلة على ذلك هو نموذج مخطط سير العمل. فهو يساعدك على تصور كل خطوة وتبسيط نقاط اتخاذ القرار وتبسيط عمليات التسليم بين أعضاء الفريق. وهو مرن بما يكفي للتكيف مع أي صناعة أو سير عمل.

أفضل ميزات ClickUp

نظم سير العمل باستخدام تسلسل هرمي من مساحات العمل والمساحات والمجلدات والقوائم والمهام

اختر من بين أكثر من 100 عملية أتمتة مسبقة الصنع لسير العمل لتعيين مهام مخصصة ونشر تعليقات والمزيد

تتبع التقدم المحرز، وراقب الأداء، وحدد العقبات باستخدام لوحات معلومات ClickUp

قم ببناء أتمتة مخصصة بالكامل مع مشغلات وشروط وإجراءات مصممة خصيصًا لعملياتك

قم بإعداد منطق شرطي بحيث لا تعمل الأتمتة إلا عند استيفاء معايير محددة

أتمتة إنشاء مهام ClickUp المتكررة لسير العمل المستمر

استخدم نماذج ClickUp لإنشاء المهام وتوجيهها تلقائيًا بناءً على النماذج المرسلة

تتبع أنشطة الأتمتة باستخدام سجلات التدقيق وسجل الأتمتة لضمان الشفافية

أعط الأولوية للأمان من خلال التشفير القوي وضوابط الوصول وشهادة SOC 2

ادمج مع أكثر من 1000 تطبيق مثل Slack و GitHub و Dropbox

قيود ClickUp

نظرًا لميزاته الشاملة وإمكانية تخصيصه، قد يواجه بعض المستخدمين صعوبة في التعلم في البداية

لا تتوفر جميع ميزات سطح المكتب في الإصدار المحمول (حتى الآن!)

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp:

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2 عن ClickUp:

يتميز ClickUp بتنوعه ونهجه الشامل لإدارة المشاريع. لقد أصبح التطبيق الأكثر استخدامًا في مؤسستنا. فهو يجمع بين إدارة المهام وإنشاء المستندات وتتبع الوقت والأهداف وأدوات التعاون في واجهة موحدة واحدة توفر سهولة التنفيذ. خيارات التخصيص هي ميزة بارزة، من العروض المخصصة والحالات إلى الأتمتة ولوحات المعلومات. إنه قابل للتطوير بدرجة كبيرة، مما يجعله مناسبًا للأفراد والفرق الصغيرة والمؤسسات الكبيرة على حد سواء. الواجهة أنيقة، وتسهل ميزات مثل المهام المتكررة والتكامل مع أدوات مختلفة وعرض "كل شيء" إدارة سير العمل.

يتميز ClickUp بتنوعه ونهجه الشامل لإدارة المشاريع. لقد أصبح التطبيق الأكثر استخدامًا في مؤسستنا. فهو يجمع بين إدارة المهام وإنشاء المستندات وتتبع الوقت والأهداف وأدوات التعاون في واجهة موحدة واحدة توفر سهولة التنفيذ. خيارات التخصيص هي ميزة بارزة، من العروض المخصصة والحالات إلى الأتمتة ولوحات المعلومات. إنه قابل للتطوير بدرجة كبيرة، مما يجعله مناسبًا للأفراد والفرق الصغيرة والمؤسسات الكبيرة على حد سواء. الواجهة أنيقة، وتسهل ميزات مثل المهام المتكررة والتكامل مع أدوات مختلفة وعرض "Everything" إدارة سير العمل.

💡 نصيحة احترافية: ابدأ بأتمتة المهام منخفضة المخاطر وعالية التكرار، مثل التذكيرات اليومية أو توزيع المهام. هذه هي أسهل طريقة لبناء الثقة في نظام الأتمتة الخاص بك.

2. Asana (الأفضل لتصور سير العمل وتوضيحه)

عبر Asana

Asana هي مجموعة أدوات لا غنى عنها لمديري المشاريع. تساعد ميزاتها الفرق على التعاون وتنظيم المشاريع وإنجازها بكفاءة.

بفضل نموذج بيانات الرسم البياني المبتكر والميزات المتنوعة مثل تخصيص المهام وتتبع المشاريع والعروض القابلة للتخصيص، يضمن Asana سير كل مشروع بسلاسة من البداية إلى النهاية.

أفضل ميزات Asana

اختر من بين طرق عرض متعددة — قوائم وتقويمات ومخططات جانت ولوحات كانبان — لتناسب احتياجات فريقك

أتمتة المهام المتكررة وركز على المبادرات الاستراتيجية مع أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي الموفرة للوقت

اتصل بسهولة بأكثر من 270 تطبيقًا مثل Google Workspace و Microsoft Teams و Slack

قيود Asana

يمكن تعيين المهام لشخص واحد فقط في كل مرة

Asana AI غير متاح للمستخدمين المجانيين

أسعار Asana

شخصي: مجاني إلى الأبد

المبتدئين: 13.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 30.49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

Enterprise+: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Asana:

G2: 4. 4/5 (أكثر من 10,500 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Asana

اقرأ تعليق مراجع G2 حول Asana

إنه سهل الاستخدام، يمكنك استخدام الأدوات البسيطة أو جعله أكثر تعقيدًا. حتى تلك الضوابط موجودة لكل مشروع. بعضها يمكن أن يكون بسيطًا، وبعضها يمكن أن يكون معقدًا. أنا أيضًا أحب لوحة التحكم حيث يمكنك رؤية عدة مشاريع للفريق في وقت واحد.

إنه سهل الاستخدام، يمكنك استخدام الأدوات البسيطة أو جعله أكثر تعقيدًا. حتى تلك الضوابط موجودة لكل مشروع. بعضها يمكن أن يكون بسيطًا، وبعضها يمكن أن يكون معقدًا. أنا أيضًا أحب لوحة التحكم حيث يمكنك رؤية عدة مشاريع للفريق في وقت واحد.

🎉 حقيقة ممتعة: استُخدم مصطلح "سير العمل" لأول مرة في مجال التصنيع في أوائل القرن العشرين، والآن يساعد فرق البرمجيات على تسريع عمليات الشحن ويساعد المسوقين على تخطيط عمليات الإطلاق. لقد قطعنا شوطًا طويلاً منذ عصر سيور النقل.

3. Monday (الأفضل لإنشاء سير عمل قابل للتخصيص بدرجة عالية)

هل تحتاج إلى مساحة عمل قوية تعمل على تبسيط سير عمل الفريق وتوفر رؤى واضحة للمشروع؟ monday.com يوفر لك كل ما تحتاجه.

واحدة من أروع ميزاته هي التخصيص بدون كود. يمكن لفريقك تخصيص سير العمل وفقًا لاحتياجاته بدون الحاجة إلى البرمجة.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر monday.com أدوات قوية لإدارة الموارد وحلول متخصصة مثل Monday CRM و Monday Dev، مما يجعله مناسبًا تمامًا لجميع أنواع الأعمال.

monday. com أفضل الميزات

تتبع التقدم باستخدام مخططات جانت وإدارة عبء العمل والرؤى في الوقت الفعلي

أتمتة المهام المتكررة مثل تخصيص المهام ومتابعة رسائل البريد الإلكتروني

اتصل بأكثر من 200 تطبيق لتبسيط سير العمل المختلف

قيود monday.com

منحنى تعلم حاد للمبتدئين

قد يبدو تصميم المنصة مزدحمًا لبعض المستخدمين

أسعار monday.com

مجاني إلى الأبد

الأساسي: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

قياسي: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات monday.com:

G2: 4. 7/5 (أكثر من 12,500 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 5000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن monday.com

إليك ما قاله هذا المراجع في G2 عن monday.com:

أستخدم monday work management منذ عدة أشهر الآن، وقد أحدثت تغييرًا جذريًا في فريقنا. المنصة سهلة الاستخدام للغاية وساعدتنا على تبسيط سير العمل بطرق لم نكن نعتقد أنها ممكنة.

أستخدم monday work management منذ عدة أشهر الآن، وقد أحدثت تغييرًا جذريًا في فريقنا. المنصة سهلة الاستخدام للغاية وساعدتنا على تبسيط سير العمل بطرق لم نكن نعتقد أنها ممكنة.

4. ProofHub (الأفضل لإدارة المشاريع الشاملة وتنسيق الفريق)

عبر ProofHub

ProofHub هي منصة شاملة تساعدك على كسر الحواجز، ومركزية الاتصالات، وتحويل المهام المتفرقة إلى قصص نجاح مبسطة.

من خلال دمج أدوات إدارة المهام وتتبع الوقت والتعاون، يحول ProofHub فوضى المشاريع إلى تنفيذ استراتيجي.

أفضل ميزات ProofHub

حدد المعالم الرئيسية لتتبع التقدم وتقييم أداء المشروع

راقب أداء الفريق باستخدام ميزات تتبع الوقت المدمجة

تبسيط عمليات الموافقة باستخدام سير عمل مخصص

قيود ProofHub

تتوفر ميزات إدارية محدودة، مثل إدارة الأذونات، في الخطة الأساسية

يعمل عبر الإنترنت فقط

أسعار ProofHub

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

أساسي: 50 دولارًا شهريًا

تحكم مطلق: 99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات ProofHub

G2: 4. 6/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ProofHub

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2 عن ProofHub:

أكثر ما يعجبني في ProofHub هو كيفية تبسيطه لإدارة مختلف جوانب تسويق المحتوى. حيث يمكنني التعامل مع كل شيء بدءًا من إنشاء المحتوى والتعاون وحتى التدقيق، كل ذلك من مكان واحد. بمجرد الانتهاء من تحديد أهداف الحملة، أستخدم لوحة "المناقشة" لتوثيق خطتنا وإجراء التعديلات أثناء العمل. تعجبني حقًا قدرته على إنشاء سير عمل مخصص وإدارة المهام باستخدام عرض "اللوحة".

أكثر ما يعجبني في ProofHub هو كيف يبسط إدارة مختلف جوانب تسويق المحتوى. حيث يمكنني التعامل مع كل شيء بدءًا من إنشاء المحتوى والتعاون وحتى التدقيق، كل ذلك من مكان واحد. بمجرد الانتهاء من تحديد أهداف الحملة، أستخدم لوحة "المناقشة" لتوثيق خطتنا وإجراء التعديلات أثناء العمل. تعجبني حقًا قدرته على إنشاء سير عمل مخصص وإدارة المهام باستخدام عرض "اللوحة".

💡 نصيحة احترافية: إذا كان فريقك يقوم بـ"المتابعة" باستمرار، فهذا دليل على أن سير العمل لديك يفتقر إلى الوضوح. استخدم الأتمتة لإخطار أصحاب المصلحة عندما تكون هناك مهمة في انتظارهم.

5. ProcessMaker (الأفضل لتبسيط سير العمل المعقد للشركات المتوسطة الحجم)

عبر ProcessMaker

يخفف ProcessMaker من صعوبة المهام اليدوية من خلال أتمتة وتبسيط سير العمل المعقد.

بفضل بيئتها البديهية منخفضة الكود وواجهة السحب والإفلات، أصبح تصميم سير العمل ورقمنة النماذج وإدارة المهام أمرًا سهلاً.

إنها مثالية للشركات المتوسطة الحجم وقادة تكنولوجيا المعلومات ومهندسي المؤسسات ومهندسي البرمجيات الذين يسعون إلى أتمتة سير العمل المعقد.

أفضل ميزات ProcessMaker

صمم سير العمل وأتمتة إنشاء النماذج باستخدام أدوات بديهية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

قم بتفكيك صوامع البيانات من خلال عمليات التكامل مثل Salesforce و SAP و Microsoft Dynamics 365

استخرج البيانات وحللها وعالجها من أنواع مختلفة من المستندات، مثل الفواتير والعقود والنماذج، باستخدام معالجة المستندات الذكية (IDP)

قيود ProcessMaker

تتطلب التخصيصات المتقدمة معرفة لغة PHP أو JavaScript

تتميز أدوات إنشاء النماذج بخيارات تخصيص محدودة

أسعار ProcessMaker

عرض توضيحي متاح عند الطلب

قياسي: 3000 دولار شهريًا

احترافي: أسعار مخصصة

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ProcessMaker

G2: 4. 3/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 170 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ProofHub

اقرأ تعليق مراجع G2 حول ProcessMaker:

ProcessMaker مرن في الاستخدام. تتمتع المنصة بالقدرة على إجراء اختبار تجريبي للتأكد من العملية التي تقوم ببنائها. يمكنك تشغيل أي عدد تريده من العمليات التي ترغب في بنائها وتشغيلها.

ProcessMaker مرن في الاستخدام. تتمتع المنصة بالقدرة على إجراء اختبار تجريبي للتأكد من العملية التي تقوم ببنائها. يمكنك تشغيل أي عدد تريده من العمليات التي ترغب في بنائها وتشغيلها.

6. Smartsheet (الأفضل لإنشاء سير عمل قابل للتطوير وتعاون سهل)

عبر Smartsheet

إذا كنت تبحث عن طريقة بسيطة لإدارة سير العمل لديك، فإن Smartsheet هو الخيار الأمثل لك. يتيح لك هذا البرنامج تنظيم البيانات من خلال عروض قابلة للتخصيص، وأتمتة المهام المتكررة، وإنشاء مستندات احترافية باستخدام أداة إنشاء المستندات الخاصة به.

بفضل تصميمه القابل للتطوير وواجهته سهلة الاستخدام، يتيح لك Smartsheet تحسين سير العمل والتعاون وإدارة المهام بفعالية.

أفضل ميزات Smartsheet

نظم المهام واعرضها في شكل شبكة أو مخطط جانت أو كانبان للحصول على وضوح أفضل

قم بإنشاء المستندات وإدارتها بسهولة، مع التكامل مع DocuSign للعقود

يمكنك استيراد البيانات وتصديرها بسهولة بين Smartsheet والأنظمة الخارجية للحفاظ على تحديث سير العمل لديك

قيود Smartsheet

ميزات محدودة لتتبع الوقت المخصص للمهام

قد تتطلب عمليات الأتمتة المتقدمة مجهودًا يدويًا أكبر من المتوقع

أسعار Smartsheet

تجربة مجانية لمدة 30 يومًا

المزايا: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

إدارة العمل المتقدمة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Smartsheet

G2: 4. 4/5 (أكثر من 18000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Smartsheet

إليك ما قاله هذا المراجع من G2 عن Smartsheet:

Smartsheet سهل الاستخدام للمبتدئين وسهل الإعداد لشبكة أساسية وتقارير وحتى لوحات معلومات عالية المستوى. على الرغم من وجود أجزاء يمكن أن تصبح معقدة إذا أردت ذلك، إلا أنك لست بحاجة إلى خلفية في البرمجة لتتمكن من استخدام Smartsheet.

Smartsheet سهل الاستخدام للمبتدئين وسهل الإعداد لشبكة أساسية وتقارير وحتى لوحات معلومات عالية المستوى. على الرغم من وجود أجزاء يمكن أن تصبح معقدة إذا أردت ذلك، إلا أنك لست بحاجة إلى خلفية في البرمجة لتتمكن من استخدام Smartsheet.

7. Wrike (الأفضل لإدارة المشاريع المعقدة التي تضم العديد من الأطراف المعنية)

عبر Wrike

بفضل إدارة المهام المركزية وأدوات التعاون القوية، يعد Wrike مثاليًا للفرق التي تتعامل مع مشاريع معقدة تشمل عدة أقسام. يتيح لك إنشاء مجلدات ومشاريع ومهام ومهام فرعية غير محدودة مع تتبع المسؤوليات بسهولة من خلال رؤية واضحة للمكلفين بالمهام.

تستخدم ميزة Work Intelligence المميزة في Wrike الذكاء الاصطناعي لتبسيط المهام والتنبؤ بالنتائج وتمكين اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.

أفضل ميزات Wrike

احصل على رؤى في الوقت الفعلي من خلال لوحات معلومات قابلة للتخصيص تحافظ على تركيز فريقك على الأولويات

أتمتة المهام المتكررة وحسّن سير العمل لتحقيق كفاءة أفضل واتخاذ قرارات تستند إلى البيانات باستخدام Work Intelligence AI

قيود Wrike

قد يكون إعداد عمليات التكامل معقدًا في بعض الأحيان

بعض ميزات سطح المكتب غير متوفرة في تطبيق الهاتف المحمول

أسعار Wrike

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

الفريق: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

Pinnacle: أسعار مخصصة

تقييمات وردود فعل Wrike

G2: 4. 2/5 (أكثر من 3500 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 2500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Wrike

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Wrike:

أداة إدارة مشاريع مفيدة لجميع احتياجات فريقنا – من الجدولة وتوفير الموارد إلى إعداد التقارير الدقيقة. نستخدمها يوميًا، وكان دمجها سهلاً للغاية. خدمة دعم العملاء متاحة دائمًا

أداة إدارة مشاريع مفيدة لجميع احتياجات فريقنا – من الجدولة وتوفير الموارد إلى إعداد التقارير الدقيقة. نستخدمها يوميًا، وكان دمجها سهلاً للغاية. خدمة دعم العملاء متاحة دائمًا

🎉 حقيقة ممتعة: في ClickUp، يمكنك الجمع بين الأتمتة والقوالب والتعليقات المخصصة لإنشاء دورات مهام متكررة لتذكيرك وتعيين المهام وتوثيق التقدم دون تدخل بشري.

8. Process Street (الأفضل لإنشاء سير عمل بكفاءة مدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Process Street

Process Street هو أداة بسيطة لكنها قوية لإدارة سير العمل المتكرر. يساعدك على إنشاء قوائم مراجعة للعمليات وأتمتة عمليات الموافقة واستخدام المنطق الشرطي.

بفضل أدوات تخصيص المهام والموافقات وموجز الأنشطة المشتركة، يتيح Process Street لفريقك العمل بشكل متماسك. قم بدمج أدواتك المفضلة لإنشاء تجربة سير عمل سلسة ومتماسكة.

أفضل ميزات Process Street

استخدم المنطق الشرطي للتكيف ديناميكيًا مع ظروف معينة، مما يبسط العمليات المعقدة

اجمع البيانات وقم بإدارتها بكفاءة باستخدام نماذج يمكن دمجها بسهولة في سير العمل

أنشئ قوائم مراجعة مخصصة للعمليات وإجراءات التشغيل القياسية من مكتبة القوالب وقم بتطبيقها عبر مساحات عمل متعددة

قيود Process Street

قد لا ينجح النهج الذي يركز على قوائم المراجعة في سير العمل المعقد

عدم وجود تتبع للتقدم في الوقت الفعلي

أسعار Process Street

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

شركة ناشئة : أسعار مخصصة

Pro : أسعار مخصصة

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Process Street

G2: 4. 6/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Process Street

اقرأ تعليق مراجع G2 حول Process Street:

يوفر تجربة سهلة الاستخدام للمستخدمين النهائيين ويقدم خيارات لأنواع مختلفة من العمليات التي يمكن تنفيذها في الأداة (مثل الاستطلاعات وجمع البيانات والأصول والتأهيل، إلخ). إن القدرة على عرض الحالة والبيانات المتعلقة بأداء سير العمل أمر رائع حقًا. كما أن القدرة على الاتصال بتطبيقات Power Apps وأدوات أخرى أمر رائع جدًا. وأخيرًا، فإن خدمة العملاء التي يقدمها فريق الدعم رائعة حقًا.

يوفر تجربة سهلة الاستخدام للمستخدمين النهائيين ويقدم خيارات لأنواع مختلفة من العمليات التي يمكن تنفيذها في الأداة (مثل الاستطلاعات وجمع البيانات والأصول والتأهيل، إلخ). إن القدرة على عرض الحالة والبيانات المتعلقة بأداء سير العمل أمر رائع حقًا. كما أن القدرة على الاتصال بتطبيقات Power Apps وأدوات أخرى أمر رائع جدًا. وأخيرًا، فإن خدمة العملاء التي يقدمها فريق الدعم رائعة حقًا.

9. Hive (الأفضل للتواصل السهل وتنفيذ المشاريع)

عبر Hive

تخيل أن لديك دردشة مدمجة ومكالمات فيديو وتقويمات مشتركة — هذا هو Hive، الذي يبقي الجميع على نفس الصفحة. Hive هو أكثر من مجرد أداة لإدارة سير العمل. إنه مركز اتصال يجمع فريقك معًا وينجز المهام.

تعمل إدارة المهام وتتبع المشاريع والتكاملات على تبسيط سير العمل وتحسين التعاون في الوقت الفعلي. النتيجة؟ اتصال أكثر سلاسة وتنفيذ أسرع. أفضل ميزات Hive

قم بإنشاء المهام وتعيينها وتتبعها بسهولة باستخدام ميزات مثل تواريخ الاستحقاق ومستويات الأولوية وتبعيات المهام

احصل على نظرة عامة في الوقت الفعلي على تقدم فريقك من خلال لوحات معلومات قابلة للتخصيص

اتصل بالأدوات الشائعة مثل Google Workspace و Slack و Trello لتركيز سير عملك

قيود Hive

الميزات المتقدمة مثل مساعد الذكاء الاصطناعي ومخططات جانت متاحة فقط في الخطط المدفوعة

قد تؤدي خيارات التخصيص المتعددة إلى إطالة وقت الإعداد

أسعار Hive

مجاني إلى الأبد

المبتدئين: 1.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

Teams: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تصنيفات ومراجعات Hive

G2: 4. 6/5 (أكثر من 550 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Hive

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Hive:

يعد Hive الخيار الأمثل للفرق التي تريد أداة إدارة مشاريع تعاونية ومرنة وسهلة الأتمتة تتناسب مع النمو. يحظى هذا البرنامج بشعبية خاصة بين الفرق التي تعمل عن بُعد وأقسام التسويق والفرق متعددة الوظائف التي تعتمد على التواصل الواضح ووضوح المهام.

يعد Hive الخيار الأمثل للفرق التي تريد أداة إدارة مشاريع تعاونية ومرنة وسهلة الأتمتة تتناسب مع النمو. يحظى هذا البرنامج بشعبية خاصة بين الفرق التي تعمل عن بُعد وأقسام التسويق والفرق متعددة الوظائف التي تعتمد على التواصل الواضح ووضوح المهام.

10. Zapier (الأفضل لربط التطبيقات وأتمتة سير العمل)

عبر Zapier

يربط Zapier جميع تطبيقاتك المفضلة في مكان واحد، مما يتيح لك أتمتة سير العمل — الذي يُسمى "Zaps" — ببضع نقرات فقط.

أتمتة كل شيء، من إضافة عملاء جدد إلى CRM إلى تشغيل إشعارات Slack عند تأخر إنجاز مهمة ما. مع أكثر من 7000 تطبيق في نظامه البيئي الواسع، يتكامل Zapier مع كل الأداوت التي تستخدمها تقريبًا.

أفضل ميزات Zapier

أنشئ Zaps بسهولة باستخدام واجهة السحب والإفلات البديهية

قم بتعيين المحفزات والإجراءات بصريًا وأتمتة معظم المهام

ابدأ بسرعة باستخدام Zaps المعدة مسبقًا واستفد من ميزات الذكاء الاصطناعي لتلخيص المحادثات أو استخراج رؤى البيانات

قيود Zapier

قد يتطلب إنشاء عمليات أتمتة معقدة فترة تعلم للمستخدمين الجدد

تتطلب الميزات المتقدمة اشتراكًا مدفوعًا، وهو ما قد لا يكون مثاليًا للفرق الصغيرة

أسعار Zapier

مجاني إلى الأبد

احترافي: 29.99 دولارًا شهريًا

الفريق: 103.5 دولار شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Zapier

G2: 4. 5/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zapier

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Zapier:

أستخدم Zapier منذ بضع سنوات لدمج تطبيقات أخرى على WordPress. ما أحبه في Zapier هو سهولة استخدامه. على وجه التحديد، حتى بدون مهارات البرمجة، فإن إعداد "Zaps" (سير العمل الآلي) أمر بديهي ومباشر

أستخدم Zapier منذ بضع سنوات لدمج تطبيقات أخرى على WordPress. ما أحبه في Zapier هو سهولة استخدامه. على وجه التحديد، حتى بدون مهارات البرمجة، فإن إعداد "Zaps" (سير العمل الآلي) أمر بديهي ومباشر

11. Kissflow (الأفضل لإنشاء تطبيقات أعمال مخصصة دون الحاجة إلى البرمجة)

عبر Kissflow

ماذا لو تمكن فريقك من التحول إلى مطورين مواطنين؟ مع Kissflow ومنشئ التطبيقات البديهي الذي لا يحتاج إلى كتابة أكواد برمجية، يمكنهم ذلك بالتأكيد!

تتيح وظيفة السحب والإفلات لأي شخص إنشاء تطبيقات مخصصة وأتمتة العمليات التي تبسط العمليات التجارية. كما أنها تلغي الحاجة إلى الترميز المعقد أو الاعتماد على موارد تكنولوجيا المعلومات.

أفضل ميزات Kissflow

أنشئ تطبيقات مخصصة تلبي احتياجاتك الخاصة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية

قم بتعيين المهام للأفراد أو لعدة أشخاص أو للأقسام باستخدام خيارات مرنة مثل التناوب أو المواعيد النهائية الثابتة

قم بقياس فعالية سير العمل باستخدام المقاييس المدمجة والتقارير المعدة مسبقًا لتتبع التقدم المحرز

قيود Kissflow

قد يكون مكلفًا للشركات الصغيرة

تكامل محدود مع المنصات الأخرى

أسعار Kissflow

تتوفر نسخة تجريبية مجانية

الأساسي: 1500 دولار شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Kissflow

G2: 4. 3/5 (أكثر من 550 تقييمًا)

Capterra: 4. 1/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Kissflow

اقرأ تعليق مراجع G2 حول Kissflow:

أفضل ما يميز KissFlow هو أنه يتيح لنا أتمتة جميع النماذج والمستندات. يمكن لموظفيّ تتبع التقدم المحرز، وهو ما يضمن المساءلة وسهولة الاستخدام. كان من السهل جدًا دمجه وتنفيذه.

أفضل ما يميز KissFlow هو أنه يتيح لنا أتمتة جميع النماذج والمستندات. يمكن لموظفيّ تتبع التقدم المحرز، وهو ما يضمن المساءلة وسهولة الاستخدام. كان من السهل جدًا دمجه وتنفيذه.

12. Kintone (الأفضل لإنشاء تطبيقات مخصصة لمساحة عمل رقمية مثالية)

عبر Kintone

انسَ جداول البيانات المعقدة والأدوات العامة — مع Kintone، يمكنك إنشاء تطبيقات مخصصة تلبي احتياجاتك الفريدة. أنشئ مساحة عمل رقمية مثالية بدون كود لفريقك!

من إدارة تذاكر دعم العملاء إلى تتبع المخزون وتنظيم عمليات الموارد البشرية إلى إدارة المشاريع، يتيح لك Kintone إنشاء الأدوات التي تحتاجها بالضبط للعمل بشكل أكثر ذكاءً، وليس بجهد أكبر.

أفضل ميزات Kintone

صمم قواعد البيانات، وأنشئ سير العمل، وخصص العروض لتناسب احتياجات فريقك

تعاون مع فريقك من خلال التعليقات داخل التطبيق و@mentions والإشعارات في الوقت الفعلي

احصل على رؤى قيّمة من خلال المخططات والرسوم البيانية القابلة للتخصيص التي توفر تصورات في الوقت الفعلي لبياناتك

قيود Kintone

يقتصر على 50,000 سجل لكل تطبيق و 150 حقل لكل نموذج

قد يستغرق استكشاف البرامج بعض الوقت

أسعار Kintone

تجربة مجانية لمدة 30 يومًا

احترافي: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

مخصص: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Kintone

G2: 4. 6/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Kintone

إليك ما قاله مراجع G2 هذا عن Kintone:

لقد كانت Kintone منصة ممتازة لانتقال فريقنا. نحن نقدر التنظيم الجيد للتطبيقات، والمرونة في التخصيص داخل كل منها، والأهم من ذلك، خدمة العملاء المتميزة التي تلقيناها طوال عملية الإعداد. لقد جعل فريق الدعم تجربة انضمامنا سلسة، مما عزز ثقتنا في المنصة.

لقد كانت Kintone منصة ممتازة لانتقال فريقنا. نحن نقدر التنظيم الجيد للتطبيقات، والمرونة في التخصيص داخل كل منها، والأهم من ذلك، الخدمة المتميزة للعملاء التي تلقيناها طوال عملية الإعداد. لقد جعل فريق الدعم تجربة انضمامنا سلسة، مما عزز ثقتنا في المنصة.

13. Qntrl (الأفضل لإدارة سير العمل المعقد مع رؤية وتحكم كاملين)

عبر Qntrl

يساعدك Qntrl على التحكم في عملياتك التجارية، حيث يوفر منصة مركزية لتنظيم المهام وأتمتة سير العمل وتحسين التعاون.

قم بتصور كل شيء من خلال واجهة السحب والإفلات، وأتمتة عمليات التحقق من الامتثال، وإدارة الطلبات من مركز واحد. تساعدك التقارير والتحليلات على قياس الأداء وتحسين سير العمل بفعالية.

أفضل ميزات Qntrl

تصور سير العمل بالكامل من خلال عروض قابلة للتخصيص وتحديثات في الوقت الفعلي

ضمان الالتزام بالمعايير من خلال عمليات التحقق الآلية من سير العمل وتطبيق السياسات

تخلص من حواجز التواصل من خلال دمج الوصول إلى البيانات والتحديثات والتعليقات مباشرة في سير العمل

قيود Qntrl

خيارات تخصيص محدودة

قد لا تكون تجربة الهاتف المحمول جيدة بما يكفي

أسعار Qntrl

تجربة مجانية متاحة

قياسي: 20 دولارًا شهريًا

المؤسسات: 40 دولارًا شهريًا

مخصص: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Qntrl

G2: 4. 5/5 (25+ تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Qntrl

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Qntrl:

يمكننا إنشاء نصوص برمجية مخصصة تعتمد على جافا سكريبت. هناك خيارات متعددة مثل التعيين لشخص معين أو التعيين لأي دور أو أي فريق أو الأتمتة باستخدام وظائف مخصصة.

يمكننا إنشاء نصوص برمجية مخصصة تعتمد على جافا سكريبت. هناك خيارات متعددة مثل التعيين لشخص معين أو التعيين لأي دور أو أي فريق أو الأتمتة باستخدام وظائف مخصصة.

14. Airtable (الأفضل لسير العمل التعاوني على غرار جداول البيانات)

عبر Airtable

يعد Airtable أداة شائعة بحد ذاتها، فهو يجمع بين سهولة استخدام جداول البيانات وقوة قواعد البيانات.

Airtable هو أكثر من مجرد منصة جداول بيانات — فهو يتيح لك إنشاء سير عمل قابل للتخصيص لإدارة المشاريع. صمم سير عمل مخصصًا، وقم بإدارة المشاريع، وتنظيم البيانات، والتعاون مع فريقك في الوقت الفعلي — كل ذلك في مكان واحد.

أفضل ميزات Airtable

أنشئ مساحة العمل المثالية باستخدام ميزة Cobuilder من Airtable

اختر من بين لوحات Kanban والتقويمات والمزيد لتصور مشاريعك بالطريقة التي تناسب فريقك بشكل أفضل

قم بتعيين المهام ومشاركة حالات المشاريع وتسجيل سجل الأنشطة من أجل تعاون فعال

قيود Airtable

قد لا يكون ذلك كافياً لتحليل البيانات المعقدة وإعداد التقارير

الميزات المتقدمة متاحة فقط في الخطط المدفوعة

أسعار Airtable

مجاني إلى الأبد

الفريق: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 54 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

على نطاق المؤسسة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Airtable

G2: 4. 6/5 (أكثر من 2500 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Airtable

اقرأ تعليق مراجع Capterra حول Airtable:

بشكل عام، يوفر Airtable توازنًا رائعًا بين البساطة والقوة، مما يجعله خيارًا ممتازًا لإدارة المشاريع وتنظيم البيانات وتبسيط سير العمل. تصميمه البديهي وخيارات التخصيص تجعله سهل الاستخدام للأفراد والفرق.

بشكل عام، يوفر Airtable توازنًا رائعًا بين البساطة والقوة، مما يجعله خيارًا ممتازًا لإدارة المشاريع وتنظيم البيانات وتبسيط سير العمل. تصميمه البديهي وخيارات التخصيص تجعله سهل الاستخدام للأفراد والفرق.

🧐 هل تعلم؟ تمنع سير العمل القائم على الأذونات المشاركة العرضية للمعلومات لأن مهمة الموافقة المالية لا ينبغي أن تكون مرئية لفريق التصميم بأكمله.

15. Trello (الأفضل لإدارة المهام البصرية والتعاون)

عبر Trello

يُعرف Trello بأنه الملاحظة الرقمية المفضلة للفرق في جميع أنحاء العالم، وهو برنامج مرئي لإدارة المشاريع.

سواء كنت تخطط لحملة تسويقية أو تنسق إطلاق منتج معقد، فإن أداة إدارة سير العمل هذه تحول قوائم المهام الفوضوية إلى لوحات Kanban مبسطة تسهل تتبع المهام.

أفضل ميزات Trello

تصور سير العمل باستخدام لوحات Kanban والقوائم والبطاقات

التبديل بسرعة بين عرض الجدول الزمني والتقويم ولوحة المعلومات

استخدم Butler، أداة الأتمتة من Trello، لأتمتة المهام المتكررة

قيود Trello

ميزات محدودة لإدارة المشاريع مثل تتبع الوقت وإعداد التقارير

لا يمكن تصدير اللوحات إلا بتنسيق PDF مع تكامل

أسعار Trello

مجاني إلى الأبد

قياسي: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

اشتراك مميز: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 17.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Trello:

G2: 4. 4/5 (أكثر من 13,500 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Trello:

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Trello:

أعجبتني سهولة استخدامه، لدرجة أن موظفيّ غير المتمرسين في مجال التكنولوجيا تمكنوا من استخدامه ولم أضطر إلى مراقبتهم لإصلاح أخطائهم. إنه قابل للتخصيص بحيث يمكنني استخدامه في أي مشروع نعمل عليه وليس فقط في مشروع خاص بقطاع معين.

أعجبتني سهولة استخدامه، لدرجة أن موظفيّ غير المتمرسين في مجال التكنولوجيا تمكنوا من استخدامه ولم أضطر إلى مراقبتهم لإصلاح أخطائهم. إنه قابل للتخصيص بحيث يمكنني استخدامه في أي مشروع نعمل عليه وليس فقط في مشروع خاص بقطاع معين.

16. Nulab (الأفضل لمساحة عمل موحدة للابتكار والتعاون)

عبر Nulab

تقدم Nulab أدوات قوية لإدارة سير العمل مثل Backlog لإدارة المشاريع وCacoo لرسم مخططات سير العمل.

توفر هذه المنصة المتكاملة كل ما تحتاجه لتخطيط المشاريع وتتبعها وتنفيذها بكفاءة، بدءًا من إدارة المهام وتتبع المشكلات وحتى التواصل في الوقت الفعلي والتعاون المرئي.

أفضل ميزات Nulab

خطط للمشاريع وتابعها وقم بإدارتها باستخدام أدوات مثل مخططات جانت ومخططات كانبان ومخططات بيرندون

تعاون في الوقت الفعلي باستخدام ميزات مثل اللوحات البيضاء عبر الإنترنت والمستندات المشتركة وأدوات الاتصال المتكاملة

التقط المشكلات وقم بتعيينها وحلها بكفاءة باستخدام الأدوات المدمجة التي تبسط عملية تتبع الأخطاء

قيود Nulab

الخطة المجانية تسمح بدمج خمسة برامج فقط

إدارة الملفات مقيدة بسبب حد أقصى للحجم يبلغ 10 ميغابايت

أسعار Nulab

مجاني إلى الأبد

المبتدئين: 35 دولارًا شهريًا

قياسي: 100 دولار شهريًا

بريميوم: 175 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Nulab:

G2: عدد المراجعات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Nulab

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2 عن أداة إدارة سير العمل من Nulab، Backlog:

أفضل ما يميز هذا البرنامج هو تصميمه البسيط وسهولة استخدامه للمستخدمين الجدد، فعندما انضممت إلى هذه الشركة كنت جديدًا تمامًا في هذا المجال، لكنني تمكنت من التكيف بسهولة مع كل شيء لأنها المرة الأولى التي أبلغ فيها عن الأخطاء عبر برنامج تتبع الأخطاء. يمكنني بسهولة الإبلاغ عن الأخطاء في هذا البرنامج وتعيينها. يمكنني أيضًا تحديد الأخطاء ذات الأولوية العالية.

أفضل ما يميز هذا البرنامج هو تصميمه البسيط وسهولة استخدامه للمستخدمين الجدد، فعندما انضممت إلى هذه الشركة كنت جديدًا تمامًا في هذا المجال، لكنني تمكنت من التكيف بسهولة مع كل شيء لأنها المرة الأولى التي أبلغ فيها عن الأخطاء عبر برنامج تتبع الأخطاء. يمكنني بسهولة الإبلاغ عن الأخطاء في هذا البرنامج وتعيينها. يمكنني أيضًا الإشارة إلى الأخطاء ذات الأولوية العالية.

🧐 هل تعلم؟ تساعد سير العمل على الكشف عن الأعمال غير المرئية — مثل المتابعة والتحديثات والإدارة — بحيث يمكنك التخلص منها أو أتمتتها بدلاً من السماح لها باستنزاف يومك.

17. Cflow (الأفضل لتحويل العمليات التجارية التقليدية إلى سير عمل آلي)

عبر Cflow

هل ترغب في التخلص من الأوراق وتبسيط عملياتك التجارية المعقدة؟ Cflow هو حل قوي لإدارة سير العمل لا يتطلب كتابة أي أكواد برمجية ويمكنه تحقيق ذلك.

يستخدم الأتمتة الذكية لتحويل عملك ورقمنة العمليات في جميع أقسامك. إنه نظام موثوق لإدارة سير العمل مع أكثر من 1000 تكامل، مثل Zapier، وأمن بيانات من الدرجة الأولى.

أفضل ميزات Cflow

أنشئ نماذج مخصصة دون الحاجة إلى مهارات تقنية باستخدام أداة إنشاء النماذج بالسحب والإفلات

قم بإعداد سير عمل آلي معقد باستخدام منطق شرطي للموافقات

احصل على رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين العمليات التجارية وتحديد معوقات سير العمل

قيود Cflow

تتضمن مكتبة القوالب بشكل أساسي قوالب أتمتة العمليات التجارية، والتي قد لا تناسب الجميع

ميزات محدودة لإدارة المشاريع

أسعار Cflow

تجربة مجانية متاحة

Joy: 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Bliss: 32 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Zen: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Cflow:

G2: 4. 8/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Cflow

اقرأ تعليق مراجع G2 حول Cflow:

أستخدمه منذ بضعة أشهر الآن، وقد ساعدني في تنظيم عملي بكفاءة. التوجه غير القائم على الكود والحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي تجعل من السهل إدارة العديد من المشاريع والموافقات. الميزة البارزة بالنسبة لي هي أنه يمكنك إنشاء قوالب لكل مشروع، ثم تخصيص تلك القوالب حسب الحاجة لكل مشروع جديد. لوحة Kanban هي ميزة أخرى جعلت إدارة المشاريع موحدة ومنهجية. يمكن تتبع حالة كل مشروع أو مهمة بسهولة وممارسة الإدارة الفعالة.

أستخدمه منذ بضعة أشهر، وقد ساعدني في تنظيم عملي بكفاءة. التوجه غير القائم على الكود والحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي تجعل من السهل إدارة العديد من المشاريع والموافقات. الميزة البارزة بالنسبة لي هي أنه يمكنك إنشاء قوالب لكل مشروع، ثم تخصيص تلك القوالب حسب الحاجة لكل مشروع جديد. لوحة Kanban هي ميزة أخرى جعلت إدارة المشاريع موحدة ومنهجية. يمكن تتبع حالة كل مشروع أو مهمة بسهولة وممارسة الإدارة الفعالة.

18. Notion (الأفضل لإنشاء قاعدة معرفية مركزية مع مساحة عمل قابلة للتخصيص)

عبر Notion

لا داعي للتنقل بين تطبيقات متعددة — Notion يعيد تصور مساحة العمل من خلال الجمع بين توثيق العمليات وإدارة المشاريع والتعاون الجماعي في منصة واحدة قوية.

ينظم كل شيء في مكان واحد، مما يسهل إدارة المهام والملاحظات والمشاريع. بفضل القوالب وقواعد البيانات القابلة للتخصيص، يمكنك تخصيص Notion ليناسب سير عملك.

أفضل ميزات Notion

صمم مساحات عمل تناسب سير عمل فريقك تمامًا — نظم المشاريع والمهام والمستندات

عبر عن نفسك بمجموعة متنوعة من أنواع المحتوى — النصوص والصور والجداول وحتى لوحات كانبان والتقويمات

استخدم التعليقات والإشارات والمستندات المشتركة لإبقاء الجميع على نفس الصفحة

محدودية Notion

قد يجد بعض المستخدمين واجهة الصفحة معقدة

لا يوجد وصول دون اتصال بالإنترنت

أسعار Notion

مجاني إلى الأبد

بالإضافة إلى: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notion

G2: 4. 7/5 (أكثر من 5500 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notion

إليك ما قاله مراجع Capterra عن Notion:

بشكل عام، أنا أحب هذا البرنامج. أستخدم Notion كل يوم تقريبًا في العمل والمشاريع الشخصية، وحتى بعد أشهر من الاستخدام، لم أواجه أي مشاكل. إنه تطبيق رائع وأحد تطبيقاتي المفضلة.

بشكل عام، أنا أحب هذا البرنامج. أستخدم Notion كل يوم تقريبًا في العمل والمشاريع الشخصية، وحتى بعد أشهر من الاستخدام، لم أواجه أي مشاكل. إنه تطبيق رائع وأحد تطبيقاتي المفضلة.

💡 نصيحة احترافية: يمكنك ربط عروض التقويم و Kanban في أدوات مثل Notion أو ClickUp أو Trello، مما يتيح لك التبديل بين الجداول الزمنية والحالات دون فقدان السياق.

19. ProProfs Project (الأفضل لإنشاء سير عمل فعال للشركات الصغيرة)

عبر ProProfs Project

يتعامل ProProfs Project مع إدارة المشاريع للفرق الصغيرة والمتنامية. إنه حل فعال من حيث التكلفة مع خطة مجانية لما يصل إلى خمسة مستخدمين، وهو مثالي للشركات الناشئة والشركات الصغيرة التي تخطو خطواتها الأولى.

يمكنك بسهولة التعاون وتتبع النفقات وإنشاء تقارير ثاقبة حول أداء المشروع وتخصيص الموارد وإنتاجية الفريق.

أفضل ميزات ProProfs Project

قم بتعيين المهام وتحديد المواعيد النهائية وتتبع التقدم المحرز باستخدام المهام الفرعية ومستويات الأولوية، مع الحفاظ على مسؤولية الجميع

تصور الجداول الزمنية للمشاريع والتبعيات باستخدام مخططات جانت، مما يضمن أن الجميع على نفس الصفحة

سجل ساعات العمل القابلة للفوترة بسهولة وقم بإنشاء الفواتير مباشرة من الوقت المتتبع، مما يبسط عملية الفوترة

قيود مشروع ProProfs

ميزات متقدمة محدودة للمشاريع المعقدة

خيارات تخصيص محدودة

أسعار ProProfs Project

مجاني إلى الأبد

الأعمال: 49.97 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات ProProfs Project:

G2: 4. 4/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (75+ تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ProProfs Project

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2 عن ProProfs Project:

يساعدني ProProfs على تحسين حجم العمل دون أي عوائق. باستخدام لوحة التحكم البديهية، يمكنني تتبع ما إذا كان أي مورد يعمل بشكل زائد أو غير مستغل بالكامل. بهذه الطريقة، يمكنني تعديل سير العمل بسرعة وإدارة حجم العمل اليومي بكفاءة.

يساعدني ProProfs على تحسين حجم العمل دون أي عوائق. باستخدام لوحة التحكم البديهية، يمكنني تتبع ما إذا كان أي مورد يعمل بشكل زائد أو غير مستغل بالكامل. بهذه الطريقة، يمكنني تعديل سير العمل بسرعة وإدارة حجم العمل اليومي بكفاءة.

20. Nintex (الأفضل لسير العمل الذي يركز على الأتمتة)

عبر Nintex

تعد Nintex مناسبة بشكل خاص للمؤسسات المتوسطة إلى الكبيرة التي ترغب في إدارة سير العمل المعقد. تركيزها على الأتمتة وتحسين العمليات يجعلها مثالية لأعمال الموارد البشرية والمالية وخدمة العملاء.

تدعم المنصة العديد من التطبيقات لضمان كفاءة سير العمل وإدارة المستندات.

أفضل ميزات Nintex

قم ببناء سير العمل بسهولة باستخدام واجهة سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات

بسّط عمليات الموافقة وضمّن الامتثال للمعايير بفضل ميزات مثل التوقيعات الرقمية وسير عمل المستندات التفاعلي

أتمتة قائمة على السحابة لتكامل البيانات وإدارة المهام

قيود Nintex

يفتقر إلى ميزات متقدمة لإدارة سير العمل والتعاون

قد يكون مكلفًا للفرق الصغيرة

أسعار Nintex

عرض توضيحي متاح عند الطلب

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Nintex:

G2: 4. 2/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 250 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Nintex

اقرأ تعليق مراجع G2 حول Nintex:

لقد غيرت Nintex قواعد اللعبة تمامًا في مجال أتمتة عملياتنا التجارية. إن ميزة أتمتة سير العمل القوية وسهلة الاستخدام قوية حقًا. لقد وفرت لنا ساعات لا حصر لها في هذا المجال، وتمكنا من أتمتة المهام المتكررة مثل إدخال البيانات وعملية الموافقة. علاوة على ذلك، ساعدتنا نماذجهم وميزات التطبيقات في تطوير نماذج مخصصة يمكن ملؤها وإرسالها من أي مكان، مما سهّل علينا الحصول على المعلومات من الميدان.

لقد غيرت Nintex قواعد اللعبة تمامًا في مجال أتمتة عملياتنا التجارية. تتميز ميزة أتمتة سير العمل بقوتها وسهولة استخدامها. لقد وفرت لنا ساعات لا حصر لها في هذا المجال، وتمكنا من أتمتة المهام المتكررة مثل إدخال البيانات وعملية الموافقة. علاوة على ذلك، ساعدتنا نماذجهم وميزات التطبيقات في تطوير نماذج مخصصة يمكن ملؤها وإرسالها من أي مكان، مما سهّل علينا الحصول على المعلومات من الميدان.

🎉 حقيقة ممتعة: قوائم المراجعة هي أداة سير العمل الأكثر تقديرًا. من غرف العمليات الجراحية إلى البعثات الفضائية، حتى أكثر الأعمال تعقيدًا تبدأ بقوائم بسيطة وقابلة للتكرار.

21. Pipefy (الأفضل للأتمتة بدون كود)

عبر Pipefy

من التعامل مع مهام الموارد البشرية مثل التوظيف إلى تبسيط عمليات الشراء وخدمة العملاء، يلبي Pipefy احتياجات الأعمال المتنوعة.

Pipefy هي منصة لا تتطلب كتابة أكواد برمجية وتوفر أدوات لإنشاء سير العمل وأتمتته وإدارته دون الاعتماد بشكل كبير على دعم تكنولوجيا المعلومات.

أفضل ميزات Pipefy

صمم سير العمل باستخدام أدوات السحب والإفلات والمنطق الشرطي وتخصيص المهام تلقائيًا

اتصل بأكثر من 300 تطبيق لضمان تدفق البيانات بسلاسة

قم بتنفيذ سير العمل بسرعة باستخدام قوالب لإدارة العمليات التجارية

قيود Pipefy

خيارات تخصيص محدودة مع الخطة المجانية

لا يمكن استخدام المنطق الشرطي في ملفات PDF

أسعار Pipefy

مجاني إلى الأبد

الأعمال: أسعار مخصصة

المؤسسات: أسعار مخصصة

غير محدود: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Pipefy:

G2: 4. 6/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Pipefy

إليك ما قاله هذا المراجع من G2 عن Pipefy:

يساعدني Pipefy في تتبع مهامي والخطوة التي وصلت إليها في عملياتي اليومية. أفضل ما في الأمر هو أنني نادرًا ما أفوت القيام بنشاط مهم.

يساعدني Pipefy في تتبع مهامي والخطوة التي وصلت إليها في عملياتي اليومية. أفضل ما في الأمر هو أنني نادراً ما أفوت القيام بنشاط مهم.

22. Miro (الأفضل لتصور الأفكار والتعاون عليها بكفاءة)

عبر Miro

Miro هي منصة تعاون مبتكرة عبر الإنترنت تعمل على تسريع الرحلة من الفكرة إلى النتيجة. وهي مناسبة بشكل خاص للفرق في مختلف الصناعات التي تبحث عن منصة مرنة وبديهية لتسهيل التعاون وإدارة المشاريع.

إن قدرته على دعم العصف الذهني والتخطيط في الوقت الفعلي تجعله مثاليًا لتطوير المنتجات وحملات التسويق وتصميم تجربة المستخدم.

أفضل ميزات Miro

استخدم Intelligent Canvas لدمج المستندات والخرائط الذهنية والرسوم البيانية والمزيد مع عدد غير محدود من الأعضاء، حتى في الإصدار المجاني

اعمل مع زملائك بسهولة بفضل ميزات مثل التحرير المشترك في الوقت الفعلي والمؤتمرات المرئية والتعليقات المباشرة

قم بإنشاء نماذج أولية وتلخيص المناقشات واكتساب رؤى قيمة من عملك التعاوني مع الذكاء الاصطناعي

قيود Miro

قد تفتقر التطبيقات المحمولة أحيانًا إلى بعض الوظائف

تبطئ اللوحات الكبيرة سرعة المتصفحين

أسعار Miro

مجاني إلى الأبد

المبتدئين: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

Enterprise Guard: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Miro

G2: 4. 7/5 (أكثر من 7000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 1500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Miro

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Miro:

أستخدم Miro لتنظيم المعلومات المتعلقة بمشروع ما. لقطات الشاشة والروابط ومخططات التدفق والتفاصيل التنافسية والجداول الزمنية - كل شيء يذهب إلى لوحة Miro عملاقة حيث يمكنني بسهولة العثور على ما أحتاجه ومشاركته بكفاءة مع الآخرين.

أستخدم Miro لتنظيم المعلومات المتعلقة بمشروع ما. لقطات الشاشة والروابط ومخططات التدفق والتفاصيل التنافسية والجداول الزمنية - كل شيء يذهب إلى لوحة Miro العملاقة حيث يمكنني بسهولة العثور على ما أحتاجه ومشاركته بكفاءة مع الآخرين.

🧐 هل تعلم؟ أدوات السبورة البيضاء مثل ClickUp Whiteboards أو Miro ليست مخصصة فقط للعصف الذهني، بل يمكن ربطها بالمهام وسير العمل المباشر، مما يجعل التفكير جزءًا من التنفيذ.

23. Next Matter (الأفضل لأتمتة سير العمل المعقد للمؤسسات)

عبر Next Matter

Next Matter هو برنامج أتمتة سير العمل بدون كود يبسط العمليات ويعزز التعاون للمؤسسات المتوسطة إلى الكبيرة.

يتيح لك إدارة الشؤون القانونية بفعالية وإنشاء سير عمل معقد دون الحاجة إلى معرفة واسعة بالبرمجة لتحقيق التميز التشغيلي في مختلف الأقسام.

أفضل ميزات Next Matter

ادمج مع أكثر من 3000 تطبيق لتسهيل تبادل البيانات وأتمتة إدخال البيانات

ابق على اطلاع على المهام الفردية من خلال تتبع الوقت بدقة

احصل على رؤى قيّمة حول الأداء التشغيلي من خلال تحليلات شاملة

قيود Next Matter

قد يكون مكلفًا للفرق الصغيرة

قد تتعرض سير العمل الكبيرة لتأخيرات في التحميل

أسعار Next Matter

تجربة مجانية متاحة

المبتدئين: 625 دولارًا أمريكيًا رسوم المنصة شهريًا + 19 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

النمو: 2950 دولارًا أمريكيًا رسوم المنصة شهريًا + 29 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

احترافي: 7500 دولار رسوم المنصة شهريًا + 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Next Matter:

G2: 4. 4/5 (30+ تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Next Matter

اقرأ تعليق مراجع G2 حول Next Matter:

الأداة نفسها سهلة الاستخدام للغاية. قام الفريق بعمل ممتاز خلال عملية الإعداد، حيث دربنا على كيفية استخدامها وأجاب على جميع الأسئلة، لذا أصبح من السهل جدًا الآن إنشاء تدفقات وعمليات جديدة لشركتنا. أعتقد أن الجزء التدريبي من عملية الإعداد كان عاملاً أساسيًا في نجاحنا واعتمادنا للمنصة.

الأداة نفسها سهلة الاستخدام للغاية. قام الفريق بعمل ممتاز خلال عملية التهيئة، حيث دربنا على كيفية استخدامها وأجاب على جميع الأسئلة، لذا أصبح من السهل جدًا الآن إنشاء تدفقات وعمليات جديدة لشركتنا. أعتقد أن الجزء التدريبي من عملية التهيئة كان عاملاً أساسيًا في نجاحنا واعتمادنا للمنصة.

24. beSlick (الأفضل للعمليات الفعالة والمتوافقة)

عبر beSlick

كان يُعرف سابقًا باسم Process Bliss، beSlick هو منصة شاملة لإدارة سير العمل مصممة لمساعدة الفرق على البقاء على اطلاع بالمهام وتحسين التعاون وضمان المساءلة.

مع أكثر من 3000 عملية تكامل، يتصل بسلاسة مع تطبيقاتك المفضلة. بفضل تصميمه سهل الاستخدام وتطبيقه المحمول، يمكن لفريقك الحفاظ على إنتاجيته أينما كان.

إنها خيار رائع لقطاعات التمويل والبناء وإدارة المشاريع.

أفضل ميزات beSlick

قم بإنشاء وتخصيص سير العمل بسهولة من خلال واجهة السحب والإفلات

قم بتعيين المهام وتحديد المواعيد النهائية وحافظ على سير العمل بشكل سلس باستخدام لوحات المعلومات والتقارير المرئية

ابق على اطلاع على المهام الهامة باستخدام سجلات التدقيق والأدوات التي تساعد على تلبية المعايير التنظيمية

قيود beSlick

لا توفر النسخة التجريبية المجانية جميع الميزات

يستغرق الإعداد بعض الوقت

أسعار beSlick

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

الإصدار المدفوع: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات beSlick:

G2: عدد المراجعات غير كافٍ

Capterra: 4. 7/5 (25+ تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن beSlick

إليك ما قاله مراجع G2 عن beSlick:

قوالب سهلة الاستخدام وسهلة الإعداد، تربط الوثائق بالتنفيذ الفعلي الموجه والمسجل للعمليات القياسية. سهولة الاستخدام والجهد البسيط المطلوب لإعداد العملية سواء كانت مباشرة أو مشروطة أو تتضمن عدة خطوات. دعم رائع وسريع.

قوالب سهلة الاستخدام وسهلة الإعداد، تربط الوثائق بالتنفيذ الفعلي الموجه والمسجل للعمليات القياسية. سهولة الاستخدام والجهد البسيط المطلوب لإعداد العملية سواء كانت مباشرة أو مشروطة أو تتضمن عدة خطوات. دعم رائع وسريع.

25. Bynder (الأفضل لإدارة الأصول الرقمية الشاملة)

عبر Bynder

هل تحتاج إلى أداة لإدارة جميع أصولك الرقمية؟ جرب Bynder. تساعدك منصة DAM (إدارة الأصول الرقمية) هذه على تنظيم سير عمل المحتوى وضمان اتساق العلامة التجارية وتعزيز التعاون بين أعضاء الفريق بفضل إمكانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

علاوة على ذلك، يضمن تكاملها مع تطبيقات مثل WordPress وHootsuite وVimeo بقاء مساحة العمل بالكامل في مكان واحد قابل للتخصيص.

أفضل ميزات Bynder

نظم واعثر على كل ما تحتاجه في مكان واحد بفضل مكتبة الأصول المركزية

قم بإنشاء المحتوى ومراجعته والموافقة عليه بسهولة باستخدام سير عمل قابل للتخصيص

استخدم الذكاء الاصطناعي لإدارة الأصول بشكل أكثر ذكاءً، بما في ذلك وضع العلامات تلقائيًا وتحسين البحث ورؤى الأداء

قيود Bynder

قد تؤدي الملفات الكبيرة أو مكتبات الأصول إلى إبطاء أداء البرنامج

يجد بعض العملاء أن سير عمل الموافقة غير مناسب للصناعات الخاضعة لرقابة صارمة

أسعار Bynder

عرض توضيحي متاح عند الطلب

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Bynder:

G2: 4. 5/5 (أكثر من 900 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Bynder

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Bynder:

لقد استخدمت عدة أنظمة DAM مختلفة على مر السنين، و Bynder هو الأكثر سهولة في الاستخدام، سواء من حيث إعدادات الإدارة أو تجربة المستخدم بشكل عام. وهذا يساهم بشكل كبير في اعتماد البرنامج ونجاحه بشكل عام. نظرًا لأن Bynder برنامج قوي ويحتوي على العديد من الميزات، فقد تم تصميم عملية التهيئة الأولية له لتوفير أجزاء صغيرة الحجم بطريقة سهلة الإدارة. لقد أقدر ذلك، لأنه ساعد فريقنا على أن يكون أكثر كفاءة: لم نكن بحاجة إلى قضاء وقتنا في الاجتماعات لإعادة مناقشة الموضوعات السابقة.

لقد استخدمت عدة أنظمة DAM مختلفة على مر السنين، و Bynder هو الأكثر سهولة في الاستخدام، سواء من حيث إعدادات الإدارة أو تجربة المستخدم بشكل عام. وهذا يساهم بشكل كبير في اعتماد البرنامج ونجاحه بشكل عام. نظرًا لأن Bynder برنامج قوي ويحتوي على العديد من الميزات، فقد تم تصميم عملية التهيئة الأولية لتوفير أجزاء صغيرة الحجم بطريقة سهلة الإدارة. لقد أقدر ذلك، لأنه ساعد فريقنا على أن يكون أكثر كفاءة: لم نكن بحاجة إلى قضاء وقتنا في الاجتماعات لإعادة مناقشة الموضوعات السابقة.

تنويهات خاصة ببرامج إدارة سير العمل

Camunda هي منصة قوية لأتمتة سير العمل تساعد الشركات على تبسيط العمليات المعقدة بفضل ميزاتها مفتوحة المصدر والقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة.

Teamwork هو أداة إدارة مشاريع تعاونية تتيح للفرق إدارة المهام والتواصل وتتبع التقدم المحرز في المشاريع بكفاءة.

Toggl Track هو أداة بسيطة وفعالة لتتبع الوقت تتيح للفرق مراقبة ساعات عملهم وتحسين الإنتاجية وتطوير الجداول الزمنية للمشاريع.

استمتع بإدارة سير العمل بسلاسة مع ClickUp

يحدد اختيار منصة إدارة سير العمل المناسبة تقدمك وإنتاجيتك بالكامل. على الرغم من وجود العديد من الخيارات، فإن ClickUp هو حل شامل ومتعدد الاستخدامات يساعدك على العمل بشكل أكثر ذكاءً، وليس بجهد أكبر.

هل تحتاج إلى ميزات قوية لإدارة المهام والتتبع والتعاون؟ تم! هل تريد دمج الذكاء الاصطناعي المتقدم في سير عملك؟ تم!

يوفر ClickUp مصدرًا واحدًا موثوقًا لجميع أعمالك. اشترك اليوم للحصول على حساب ClickUp مجاني! ✅