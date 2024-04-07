الاثنين مقابل Airtable: ما هي أداة إدارة المشاريع الأفضل؟

يحتاج مديرو المشاريع إلى مراقبة كل شيء، بدءًا من التعامل مع أعضاء الفريق وتعيين المهام، إلى تتبع المواعيد النهائية، يحتاج مديرو المشاريع إلى مراقبة كل شيء. 👀

ولكن بما أنك لا تستطيع أن تكون في كل مكان في وقت واحد، فإن برنامج إدارة المشاريع أمر لا بد منه.

إذا كنت تبحث عن أداة تعمل على تبسيط تتبع الوقت بشكل جدي, إدارة المهام ، وإشعارات تاريخ الاستحقاق، ربما تكون قد عثرت على Monday.com و Airtable. كلاهما أدوات إدارة المشاريع ولكن لها وظائف وعمليات تكامل وميزات مختلفة.

في هذا الدليل، سنقدم لك في هذا الدليل معلومات موجزة عن Airtable مقابل Monday.com لمساعدتك في اتخاذ القرار الأفضل لشركتك. سنقوم حتى بإلقاء منافس مفاجئ (بدون تفاخر) يتفوق على كل من منصات إدارة المشاريع. 🌊

ما هو الاثنين؟ الإثنين هي منصة لإدارة العمل تجمع مشاريعك ومهامك وعملياتك في لوحة تحكم واحدة.

يمكنك إدارة الموارد، والاطلاع على مشاريع العملاء على مستوى عالٍ، وإدارة الطلبات والموافقات في منصة واحدة سهلة الاستخدام. يحتوي الاثنين على تكاملات ل Google Drive وSlack وZoom وZapier وMicrosoft Teams لدمج جميع أدواتك الحالية في سير عمل واحد. ⚒️

عبر Monday.com تجدر الإشارة إلى أن الاثنين لديه ثلاثة أذرع منتجات مختلفة. بصفتك رئيس وزراء، ما عليك سوى القلق بشأن ميزة إدارة العمل. ولكن إذا كنت بحاجة إلى حل أكثر تكاملاً، فمن المفيد أن تعرف أن الاثنين لديه أيضًا مبيعات إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع ميزات للمطورين.

ميزات الاثنين

يصنف تطبيق Monday نفسه على أنه أداة للمبدعين ومطوري البرامج والموارد البشرية وما إلى ذلك. يمكنك تخصيص التطبيق بالطريقة التي تراها مناسبة، ولكن هذه هي أبرز ميزات تطبيق Monday.

1. إدارة الأهداف والغايات

أنت تعلم جيدًا أن أهداف المشروع ليست هي الأهداف الوحيدة التي يحتاج فريقك إلى تحقيقها - بل يحتاجون إلى تحقيق أهداف الشركة أيضًا. 🎯

قم بتوصيل هذه الأهداف في منصة Monday وستساعدك المنصة على إنشاء خطة منظمة لتحقيق تلك الأهداف. يقيس تتبع أهداف يوم الاثنين والنتائج الرئيسية (OKR) تلقائيًا الأداء أثناء تقدمك.

عبر الاثنين

مع إدارة المحافظ، يمكنك الحصول على رؤية عالية المستوى لأدائك عبر جميع المشاريع والأقسام، سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة. بالإضافة إلى ذلك، فإن ميزة تخطيط الموارد في Monday تجعل من السهل إنشاء الجداول الزمنية وتخصيص الموارد وإدارة عبء العمل في فريقك.

2. إدارة العمليات

الاثنين هو في المقام الأول أداة إدارة المشاريع لذا فإن ميزات إدارة العمليات الخاصة بها ليست شيئًا يدعو للعطس. الاثنين في الوقت الحقيقي لوحات معلومات المشروع قم بتنظيم عملك في طرق عرض مختلفة - إلى جانب الكثير من الألوان الجميلة - حتى تعرف دائمًا ما هو موجود في جدول أعمالك لهذا اليوم.

ولكن إذا كنت تريد عرضًا أكثر تخصيصًا، فإن يوم الاثنين يدعمك. انظر الجداول الزمنية للمشروع في أكثر من 10 طرق عرض مختلفة، بما في ذلك

عرض التقويم

عرض الجدول الزمني

لوحات كانبان

مخططات جانت

قارن وتيرة مشروعك الحالي بالجدول الزمني المخطط له باستخدام ميزة خط أساس جانت في يوم الاثنين

هل تحتاج إلى معرفة ما يعمل عليه فريقك؟ يعرض يوم الاثنين سجل نشاط كل شخص حتى تعرف دائمًا من الذي يتعامل مع ماذا - وهو مثالي للمشاريع المعقدة.

إذا كنت تمر بعملية ضمان الجودة/مراقبة الجودة، فإن الاثنين لديه ميزة لذلك أيضًا. قم بإنشاء نموذج مخصص لتسريع إدارة البيانات وجمعها، وأتمتة الموافقات على المشروع قدر الإمكان. بدلاً من انتظار الطلبات أو الموافقات، يقوم برنامج إدارة المشروع تلقائيًا بسحبك من خلال سير عمل محدد مسبقًا للقيام بعمل أفضل وأسرع

3. إدارة المهام

أنشئ لوحة لمشاريعك وأصحابها ومواعيدها النهائية و مستويات الأولوية لكل مهمة. وباعتباره أداة مدير مشروع، يتيح لك الاثنين أيضًا التعليق على المهام، وإضافة مرفقات الملفات، ووضع علامات على أعضاء المشروع الآخرين.

قم بتحديث حالات المهام وتحديد أولويات مهامك مع ميزات إدارة المهام في يوم الاثنين

يأتي يوم الاثنين مع بعض عمليات أتمتة المهام. لا يوجد الكثير من الخيارات المحملة مسبقًا، لكن المنصة توفر أتمتة قائمة على المشغلات لتغييرات الحالة والمهام المتكررة والتبعيات وحركة العناصر.

لك أيضًا حرية إنشاء أتمتة مخصصة لحالة استخدام معينة، ولكن كما هو الحال دائمًا، تحقق منها مرة أخرى قبل إطلاقها في البرية. 🤸

تسعير الاثنين

خطة مجانية

الخطة الأساسية : 8 دولارات شهرياً لكل مقعد، يتم احتسابها سنوياً

: 8 دولارات شهرياً لكل مقعد، يتم احتسابها سنوياً الخطة القياسية : 10 دولارات شهرياً لكل مقعد، يتم احتسابها سنوياً

: 10 دولارات شهرياً لكل مقعد، يتم احتسابها سنوياً الخطة الاحترافية : 19 دولارًا شهريًا لكل مقعد، تُدفع سنويًا

19 دولارًا شهريًا لكل مقعد، تُدفع سنويًا خطة المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

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ما هو Airtable؟ Airtable هو في المقام الأول

إدارة سير العمل وحل التشغيل الآلي. إذا كنت تريد نظامًا أساسيًا عالي التقنية بأدوات خالية من التعليمات البرمجية، فإن Airtable هو ما طلبه الطبيب تمامًا.

يعتمد Airtable بشكل كبير على تدفقات العمل المخصصة، والتي تقوم بإنشائها من خلال إنشاء قاعدة بيانات وربط البيانات وتصور كل شيء في طريقة عرض مخصصة. الخبر السار هو أن هذا يجعل المنصة قابلة للتخصيص إلى ما لا نهاية.

عبر الجدول الجوي الجانب السلبي هو أنه من السهل على المبتدئين أن ينقلبوا على المبتدئين، لذلك يحتاج الأشخاص الذين يقومون بتوصيل سير العمل إلى معرفة أساسية بقاعدة البيانات. لكن Airtable يصف نفسه بأنه أداة ذكية لفرق التطوير.

مع الإعداد الصحيح، يمكنك استخدام ميزاته الرئيسية للمشاريع المعقدة عبر التسويق أو المبيعات أو الموارد البشرية أو العمليات.

كما أنه يتكامل مع Slack وGmail وGoogle Sheets وSalesforce وJira وBasecamp وZendesk، مما يجعله مناسبًا تمامًا للفرق التقنية وغير التقنية. ✨

ميزات Airtable

يتألق Airtable حقًا عند استخدامه لإنشاء تطبيقات أعمال مخصصة، ولكن لديه بعض الحيل الأخرى في جعبته.

1. سير عمل الذكاء الاصطناعي

هل تعلم أن Airtable يتكامل مع الذكاء الاصطناعي التوليدي في منصتها؟ هذه الميزة متاحة فقط في الإصدار التجريبي للمستخدمين الحاليين، ولكن من المفترض أن تكون متاحة لجميع المشتركين قريباً.

عبر Airtable

لست بحاجة إلى معرفة كيفية بناء نماذج التعلم الآلي - والتي عادةً ما تكون تقنية للغاية - لبناء لوحة الذكاء الاصطناعي المخصصة الخاصة بك في Airtable. ستساعدك المنصة الخالية من التعليمات البرمجية على السحب والإفلات في طريقك إلى انتصار الذكاء الاصطناعي. 🏆

المشكلة؟ تعتمد على قواعد البيانات العلائقية والبيانات في الوقت الحقيقي. هذا يعني أنك ما زلت بحاجة إلى معرفة شيء أو اثنين عن البيانات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي القابل للطي.

من السهل إفساد هذه الميزة إذا لم تكن على دراية بما تفعله، لذا قم بتطبيقها على مشروع صغير أولاً وانظر كيف تسير الأمور.

2. سوق الإضافات

يقدم سوق الإضافات في Airtable أكثر من 1,000 قالب وبرنامج نصي وتطبيق لتختار من بينها.

مرة أخرى، بعض الأشياء الموجودة في السوق تقنية بعض الشيء، لذا كن حذرًا فيما تستخدمه هنا. ومع ذلك، تحتوي أداة إدارة المشروع على الكثير من النصوص البرمجية لربط السجلات، وجدولة المناوبات، وإنشاء المخططات، والمزيد. 📈

حتى إذا كنت لا ترغب في استخدام نص برمجي مخصص، فإن Airtable يوفر امتدادات جاهزة لـ

إنشاء مخطط تنظيمي

تصور جميع الجداول والحقول والعلاقات الخاصة بك

إنشاء المخططات الشريطية أو الخطية أو الدائرية أو المبعثرة

تصميم جداول محورية

مثال على الرسوم البيانية في Airtable

هناك أيضًا إضافات لأدوات شائعة مثل Pexels وMiro و Typeform إذا كنت تريد دمجها في حساب Airtable الخاص بك.

3. مكتبة الأصول

هل تحتاج إلى مساعدة في إدارة الأصول الرقمية (DAM)؟ تتيح لك مكتبة الأصول في Airtable تحميل أصول مثل جداول البيانات والمحتوى والرمز والمستندات. من هناك، يمكنك فهرسة هذه الأصول داخل Airtable وربطها بالمشاريع والمخططات والمشاريع.

عبر Airtable

هذه الميزة هي في الأساس عبارة عن قاعدة معرفية التي تضم جميع مستنداتك وإجراءاتك. إذا كنت تقوم بالتبديل بشكل متكرر بين منصة منفصلة لإدارة الأصول الرقمية وأداة إدارة المشروع الخاص بك، فإن مكتبة الأصول من Airtable تجلب كلتا الميزتين في نفس النظام الأساسي.

تسعير Airtable

خطة مجانية

خطة الفريق: 20 دولارًا شهريًا لكل مقعد، تُدفع سنويًا

20 دولارًا شهريًا لكل مقعد، تُدفع سنويًا خطة الأعمال: 45 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد، تُدفع سنويًا

45 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد، تُدفع سنويًا خطة المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

هل تريد المزيد من التفاصيل؟ اطلع على التفاصيل مراجعة إدارة المشاريع القابلة للإدارة 2023 (الميزات والإيجابيات والسلبيات والتسعير)

Airtable مقابل Monday.com: كيف تقارن الميزات

في صراع شد الحبل بين Airtable و Monday.com، ما هي المنصة التي تسود؟

لا يوجد فائز محدد لأن أدوات إدارة المشاريع هذه تخدم احتياجات مختلفة. سنقوم بتفصيل أكبر الاختلافات بينهما لمساعدتك في معرفة ما إذا كان يجب عليك الاشتراك في أي منهما.

المهام مقابل الجداول

الاثنين مناسب لأي نوع من الشركات أو الأقسام تقريبًا. ميزاته عامة بما فيه الكفاية بحيث يمكنك استخدامه للموارد البشرية والتسويق والمبيعات وغيرها. من ناحية أخرى، يلبي Airtable احتياجات المطورين بشكل أكبر.

هل يمكنك استخدامه لغير المطورين؟ بالطبع. لكن بعض ميزات Airtable تقنية بما فيه الكفاية بحيث يمكنك أن توقع نفسك في مشاكل خطيرة إذا كنت لا تعرف ما تفعله. 🤷

يعرض Airtable سير عملك في جداول تتمحور حول البيانات. يمكنك استخدامه لتتبع المشاريع، ولكن بين منصتي إدارة المشاريع، يميل Airtable بشكل أكبر إلى جانب البيانات. من ناحية أخرى، يركز يوم الاثنين بشكل أكبر على سير العمل ويتضمن المزيد من أدوات إدارة المشاريع للتعاون الجماعي.

الفائز: يعتمد الأمر حقًا على احتياجاتك الخاصة

تجربة الهاتف المحمول

يأتي كل من الاثنين وAirtable مزودين بتطبيقات جوال سهلة الاستخدام وسريعة الاستجابة لنظامي Android وiOS.

ومع ذلك، فإن Airtable أكثر صعوبة على الهاتف المحمول لأنه يحتوي على الكثير من البيانات. (إنه في الأساس قاعدة بيانات عملاقة، أتذكر؟) يفتقر Airtable أيضًا إلى الكثير من الميزات في إصدار الهاتف المحمول، لذا عليك الانتظار حتى تكون على سطح المكتب لاستخدام برنامج إدارة المشاريع على أكمل وجه.

في رأينا، تطبيق الاثنين أكثر سهولة وفائدة للفرق أثناء التنقل.

الفائز الاثنين

سهولة الاستخدام

إذا كنت تريد برنامجًا لإدارة المشاريع يمكنك تسجيل الدخول إليه واستخدامه دون منحنى تعليمي كبير، فاختر الاثنين. يشبه إعداد سير العمل سهل الاستخدام الخاص به منصات إدارة المشاريع الأخرى مثل أسانا أو Trello -إذا كنت قد استخدمتها في الماضي.

يحتوي Airtable على ميزات أكثر تقدمًا تجعل استخدامه أكثر صعوبة. لكن الميزات المتقدمة يمكن أن تكون رائعة إذا كان فريقك يحتاج إلى أجراس وصفارات. 🔔

لا يعد التعقيد الإضافي أمرًا سيئًا دائمًا، ولكن عليك أن تأخذ في الحسبان وقت التدريب إذا قمت بالتسجيل في Airtable.

الفائز الاثنين

التسعير

في المواجهة بين Monday.com و Airtable، نحتاج بالتأكيد إلى النظر في الفرق في التسعير. تبلغ تكلفة قسط يوم الاثنين 8 دولارات فقط لكل مستخدم سنويًا، ويتم دفعها سنويًا. بينما تكلف Airtable 20 دولارًا لكل مستخدم سنويًا، يتم دفعها سنويًا. 💰

تبلغ تكلفة Airtable أكثر من ضعف تكلفة الاثنين، وهذا الفرق في السعر يتضاعف بسرعة إذا كنت ترغب في شراء الكثير من المقاعد. يمنحك السعر المميز إمكانية الوصول إلى Airtable AI، ولكن حتى في هذه الحالة، هذه تكلفة باهظة.

إذا كنت من المهتمين بالأسعار، فإن "مونداي" هو الخيار الأقل تكلفة.

الفائز الاثنين

الذكاء الاصطناعي مقابل الأتمتة

الخبر السار هو أن كلاً من الاثنين وAirtable يأتيان بميزات لتخفيف عبء العمل. يستخدم الاثنين الأتمتة القائمة على المشغل بينما يستخدم Airtable الذكاء الاصطناعي التوليدي.

لا يوجد شيء خاطئ في الأتمتة، لكنها لا تزال تتطلب الكثير من المدخلات اليدوية من فريقك للعمل بشكل صحيح. لا "تتعلم" الأتمتة بمرور الوقت مثل الذكاء الاصطناعي - ستستمر في القيام بنفس الشيء حتى تخبرها بخلاف ذلك. 💡

يتوفر Airtable AI في الإصدار التجريبي فقط في الوقت الحالي، ولكنه يستخدم الذكاء الاصطناعي الفعلي للقيام بمهام أكثر تعقيدًا نيابةً عنك. إذا كنت ترغب في إنشاء أدوات ذكاء اصطناعي مخصصة دون تعلم خصوصيات وعموميات نماذج التعلم الآلي، فإن Airtable هو أفضل رهان لك.

الفائز: Airtable

إدارة المحتوى

هناك فرق كبير بين Airtable و Monday.com هو نظام إدارة الأصول الرقمية الخاص بـ Airtable. بالتأكيد، يمكنك تخزين المستندات والملفات على Monday، لكنه لا يعمل كنظام مناسب لإدارة الأصول الرقمية.

تجعل ميزة مكتبة الأصول في Airtable من السهل البحث عن جميع أصولك وتنظيمها وإدارتها. هذا الإطار الجاهز يجعل من Airtable إطار عمل جاهزًا لأي شركة تحتاج إلى مساعدة في إدارة الكثير من الأصول الرقمية.

الفائز: Airtable

## الاثنين مقابل Airtable على ريديت

كما ترون، الاثنين أفضل في بعض الأشياء بينما يفوز Airtable في فئات أخرى. لتوضيح المنصة التي تسود في بعض الأشياء، لجأنا إلى ريديت لمعرفة رأي الناس العاديين في Airtable مقابل الاثنين.

في r/ProjectManagers المجموعة قال أحد المستخدمين

"Airtable هو قاعدة بيانات أكثر من كونه لإدارة المشاريع. يمكنني أن أرى أن Airtable يفرض عليك قيودًا ويكون مرهقًا للمهام البسيطة."

في ص/موضوع قابل للتنفيذ ، علق مستخدم آخر

"Monday.com يعمل بشكل أفضل للأشخاص الذين يريدون القليل جدًا من التخصيص ويحبون الميزات الجاهزة التي يمتلكها على المستوى القياسي. إذا كنت ترغب في إجراء أي تخصيصات أعلى أو تحتاج إلى خيارات إضافية، فإن Airtable هو الطريق المناسب لك."

تعرف على ClickUp: أفضل بديل ليوم الاثنين وAirtable

من المؤكد أن الاثنين وAirtable لديهما نقاط قوتهما، ولكن هل جربت إدارة عبء العمل الخاص بك في ClickUp ?

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

يُعرف ClickUp بأنه تطبيق لإدارة المشاريع، ولكن هذا مجرد غيض من فيض. نحن نجمع كل ما تحتاجه للقيام بعملك (نعم، كل شيء) في منصة واحدة حتى تقضي وقتًا أقل في التبديل بين علامات التبويب ووقتًا أطول في عملك الفعلي. 🙌

لا أقصد التفاخر، ولكن إدارة المشاريع هي أساس عمل ClickUp. حيث تتولى ميزات إدارة المشاريع لدينا المهام الشاقة حتى يتسنى لك الوقت لإدارة فريقك والمشاريع المتقدمة وإدارة الميزانيات وغير ذلك.

المهام

لنجعل إدارة المشروع أكثر تعقلاً مهام النقر فوق المهام يجعل من السهل التخطيط والتنظيم والتعاون في جميع مشاريعك في مكان واحد.

كما أن مهام ClickUp Tasks قابلة للتخصيص بنسبة 100%. أضف الأتمتة والبيانات المخصصة والمزيد مع أكثر من 35 تطبيق ClickApps جاهز للتشغيل.

عرض الجدول

هل تحتاج إلى تصور مشاريعك؟ نحن معك. يمنحك ClickUp العديد من طرق عرض إدارة المشروع حتى تتمكن من رؤية جميع الأجزاء المتحركة ذات الصلة دون الشعور بالإرهاق. 🧘

قم بسحب المهام وإفلاتها على جدول ClickUp Table عرض لتنظيم بسيط

التبديل إلى عرض المهام لعرض مهامك بأسلوب جداول البيانات. قم بإدارة المخزون وبيانات العميل والميزانيات والمزيد في هذه المنصة المبسطة. (Excel، ماذا؟) أنشئ قواعد بيانات بدون رموز وربطها بالمهام والمستندات والتبعيات والمزيد.

ClickUp AI

إليك سر صغير: انقر فوق الذكاء الاصطناعي هي أداة الذكاء الاصطناعي الوحيدة في السوق المخصصة للأدوار الوظيفية. ما عليك سوى إخبار روبوت المحادثة الودود بأنك رئيس وزراء وستتولى الروبوتات الأمر من هناك. 🤖

استخدام ClickUp AI لكتابة موجز المشروع

استخدم ClickUp AI لـ

تلخيص ملاحظات الاجتماع

إنشاء عناصر الإجراءات من المستندات أو المهام

تحرير تقارير المشروع

تنسيق المحتوى

أفضل ما في الأمر أنه لا يوجد ترميز أو نمذجة هنا. ما عليك سوى إدخال بعض المدخلات وستحصل على المساعدة التي تحتاجها بسرعة فائقة.

تسعير ### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركة بالإضافة إلى : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خطة المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

ClickUp: الجمع بين أفضل برامج إدارة المشاريع مع أدوات التعاون

الاختيار بين Airtable مقابل Monday.com ليس بسيطًا مثل اختيار المنصة الأرخص. فلديهما ميزات وأغراض مختلفة، لذا اختر الخيار الذي يناسب احتياجاتك.

مع ذلك، نعلم أن الاثنين و Airtable ليسا مثاليين. إذا كنت بحاجة إلى منصة تقوم بكل شيء وأكثر، فانتقل إلى ClickUp، فمنصتنا القابلة للتخصيص وأداة الذكاء الاصطناعي القائمة على الأدوار تجعل إدارة المشروع سهلة للغاية. 🥧

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