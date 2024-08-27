أفضل 10 برامج لبوابة العملاء لإدارة العملاء في 2025

امنح عملاءك تجربة استثنائية، وقلل من الوقت الذي يحتاجه فريقك لقضاء الوقت في الرد على الأسئلة والإجابة على تذاكر الدعم، من خلال بوابة العملاء.

تعمل بوابة العميل كمتجر شامل لعملائك. في بوابتك المصممة خصيصاً، يمكنهم التفاعل مع عملك، والوصول إلى قواعد المعرفة ومراكز المساعدة، ومراسلة فريقك، والتفاعل مع النظام البيئي لمنتجك. عندما تقوم بتشغيل بوابة عملاء مبسّطة، فإنك توفر طريقة للجميع من أجل التواصل بشكل أكثر فعالية . ✨

بينما يمكنك إنشاء بوابة إلكترونية من الألف إلى الياء، إلا أن هذه المنصات البرمجية لبوابة العميل الأفضل تصنيفًا ستسرع من العملية وتمكنك من إنشاء بوابة عملاء في غضون ساعات فقط، وليس أسابيع أو أشهر.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج بوابة العميل؟

عند مراجعة أفضل برامج بوابة العملاء، هناك العديد من الميزات الرئيسية التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار:

الأمان : يجب أن تكون تدابير الأمان القوية أولوية قصوى عند اختيار برنامج بوابة العميل، خاصة إذا كانت بوابة العميل الخاصة بك ستستضيف مستندات سرية ومعلومات العملاء

: يجب أن تكون تدابير الأمان القوية أولوية قصوى عند اختيار برنامج بوابة العميل، خاصة إذا كانت بوابة العميل الخاصة بك ستستضيف مستندات سرية ومعلومات العملاء سهولة الاستخدام: يجب أن تكون بوابة العميل سهلة الاستخدام بالنسبة لك ولعملائك على حد سواء

يجب أن تكون بوابة العميل سهلة الاستخدام بالنسبة لك ولعملائك على حد سواء قابلية التخصيص والعلامة التجارية : ستحتاج إلى تخصيص البوابة لتتناسب مع علامتك التجارية

: ستحتاج إلى تخصيص البوابة لتتناسب مع علامتك التجارية أدوات التواصل والتعاون : يجب أن يسهل برنامج بوابة العميل الخاص بك التواصل السهل مع العملاء

: يجب أن يسهل برنامج بوابة العميل الخاص بك التواصل السهل مع العملاء إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول : المزيد والمزيد من العملاء يستخدمون الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية كأجهزة حوسبة أساسية لهم، ويجب أن تعمل بوابتك على مجموعة متنوعة من الأجهزة

: المزيد والمزيد من العملاء يستخدمون الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية كأجهزة حوسبة أساسية لهم، ويجب أن تعمل بوابتك على مجموعة متنوعة من الأجهزة إعداد التقارير والتحليلات : ستساعدك القدرة على تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية وإنشاء تقارير منها على قياس نجاح مبادراتك

: ستساعدك القدرة على تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية وإنشاء تقارير منها على قياس نجاح مبادراتك قدرات التكامل : لن تكون بوابة العميل هي البرنامج الوحيد في مجموعتك التقنية، لذا يجب أن تتكامل بشكل جيد مع أدواتك الأخرى

: لن تكون بوابة العميل هي البرنامج الوحيد في مجموعتك التقنية، لذا يجب أن تتكامل بشكل جيد مع أدواتك الأخرى قابلية التوسع والمرونة : ضع في اعتبارك قابلية التوسع والمرونة في برنامج بوابة العملاء، مثل ما إذا كان بإمكانه استيعاب قاعدة عملائك المتنامية واحتياجاتك المتطورة

: ضع في اعتبارك قابلية التوسع والمرونة في برنامج بوابة العملاء، مثل ما إذا كان بإمكانه استيعاب قاعدة عملائك المتنامية واحتياجاتك المتطورة الدعم والتدريب: يمكن أن يكون لمنصات برامج بوابة العميل منحنى تعليمي حاد. وبدون الدعم المناسب والمواد التدريبية المناسبة، يمكن أن يصبح هذا المنحنى عائقاً في الطريق

أفضل 10 حلول برمجية لبوابة العميل لاستخدامها في عام 2024

للمساعدة في تضييق نطاق الخيارات المتاحة أمامك، قمنا بتجميع قائمة بأفضل برامج بوابة العملاء بالنسبة لك. هناك خيار هنا يلائم احتياجات كل شركة، سواء كنت تبحث عن طريقة مجردة لمشاركة الملفات أو كنت تريد القدرة على إنشاء مقالات قاعدة معرفية متعمقة وإدارة تذاكر الدعم عبر فريق الدعم الخاص بك.

1. ClickUp

جرب نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بـ ClickUp

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نظام إدارة علاقات العملاء الخاص ب ClickUp

ClickUp هو حل شامل لإدارة المشاريع، وهو حل متكامل لإدارة المشاريع، وهو حلٌ يفوق وزنه. وتتيح له مجموعة ميزاته الواسعة النطاق تجاوز إدارة المشاريع. على سبيل المثال, ميزات إدارة علاقات العملاء في ClickUp يمكن أن يحولها إلى حل بوابة عملاء قادر على التعامل مع العملاء. و قالب نجاح العميل ClickUp سيمنح موظفي الدعم لديك نظرة شاملة على جميع الاتصالات مع عملائك.

نموذج ClickUp لنجاح العميل

وفي الوقت نفسه، تتيح لك ميزات التعاون، وإمكانيات مشاركة المستندات، والتخصيص المرن للغاية في ClickUp إنشاء سير عمل تعاون العملاء التي تنافس أفضل بوابات العملاء. إنها برنامج نجاح العملاء حيث يمكنك اختيار الأجراس والصفارات التي تحتاجها.

بمجرد أن تتعلم كيفية العمل مع العملاء في ClickUp ستندهش من مدى ما يمكن أن تحققه منصة إدارة المشاريع.

ClickUp أفضل الميزات

طرق عرض المهام وسير العمل القابلة للتخصيص

ميزات التعاون مثل التعليقات والإشارات والتحرير في الوقت الفعلي

التكامل مع التطبيقات والأدوات الخارجية

تتبع الأهداف ومراقبة التقدم المحرز

إمكانيات تتبع الوقت وإعداد التقارير

قيود ClickUp

يمكن أن يشكل منحنى تعليمي بعض الشيء للمستخدمين الجدد

لا تتوفر جميع طرق العرض في تطبيق الجوال حتى الآن

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 7 دولارات/عضو في الشهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. زندسك

عبر زندسك Zendesk هو بوابة للعملاء مع التركيز على قنوات الاتصال وبرامج خدمة العملاء. يحتوي على قاعدة معرفية حيث يمكن للعملاء الوصول إلى موارد الخدمة الذاتية و نظام التذاكر للتعامل مع طلبات الدعم. توفر لوحة التحكم شفافية المشروع لضمان بقاء العملاء على اطلاع دائم

تعمل ميزات التعاون في Zendesk على تحسين تفاعلات العملاء، في حين أن برنامج إدارة المستندات يتيح المشاركة المركزية للملفات. يعطي برنامج بوابة العميل الآمنة الأولوية لأمن البيانات وحماية البيانات الحساسة. مع تطبيقات الأجهزة المحمولة، يمكن للعملاء الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها من أي مكان. يتم دعم لغات متعددة لجميع هذه الوظائف.

تُستخدم Zendesk من قِبل بعض أكبر العلامات التجارية، مما يضمن لها مكانها كأحد أفضل خيارات برامج بوابة العملاء المتاحة.

أفضل ميزات Zendesk

دعم متعدد القنوات لتفاعلات سلسة مع العملاء

إدارة التذاكر والأتمتة

إنشاء قاعدة المعرفة وخيارات الخدمة الذاتية

تقارير وتحليلات قابلة للتخصيص

التكامل مع مختلف أنظمة إدارة علاقات العملاء وأدوات التواصل قيود Zendesk

الإعداد والتهيئة المعقدة

مستويات تسعير أعلى للميزات المتقدمة

تسعير Zendesk

Suite Team : 55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Suite Growth : 89 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 89 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Suite Professional: 115 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

115 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم Suite Enterprise: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار الوظيفة الإضافية A Avanzada (ذكاء اصطناعي متقدم): 50 دولارًا أمريكيًا (متوفرة لباقات Suite Professional أو الخطط الأعلى)

تقييمات ومراجعات Zendesk

G2 : 4.3/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (2,000+ تقييم)

3. أكسيلو

عبر أكيلو أكيلو هو إدارة العملاء أداة مع بوابة العميل المصممة لتعزيز رضا العملاء. إن لوحة تحكم المشروع في Accelo تتيح للشركات تبسيط العمليات وتحقيق كفاءة العمليات.

تتيح أدوات التعاون في المنصة لفرق العمل والعملاء العمل معاً دون عناء. يوفر منتج Accelo بوابات آمنة للعملاء حيث يمكن للشركات تحميل الملفات وإدارة بيانات العملاء. يتضمن ذلك قاعدة معرفية لتوفير وصول الخدمة الذاتية للعملاء.

يتيح نظام التذاكر لفريق خدمة العملاء التعامل مع طلبات الدعم التي لا يمكن الإجابة عليها من خلال مقالات قاعدة المعرفة.

تضمن بوابة عملاء Accelo القابلة للتخصيص تجربة فريدة للعملاء وتجربة المستخدم الداخلي على حد سواء. إدارة المهام يمكن الوصول إلى الميزات بسهولة من لوحة التحكم لإبقاء الجميع على المسار الصحيح.

أكيلو أفضل الميزات

إمكانات إدارة المشروع وتتبعه

تتبع الوقت وتكامل الفواتير

العميل التواصل وأدوات التعاون

ميزات المبيعات وإدارة علاقات العملاء المصممة خصيصاً للشركات القائمة على الخدمات

أتمتة المهام المتكررة

قيود أكيلو

يمكن أن تكون واجهة المستخدم أكثر سهولة

قد يحتاج بعض المستخدمين إلى بعض الوقت للتكيف مع مجموعة ميزاته الشاملة

تسعير أكيلو

بالإضافة (لكل وحدة) : 30 دولار/مستخدم/شهر

: 30 دولار/مستخدم/شهر قسط (لكل وحدة) : 49 دولاراً/مستخدماً/شهرياً

: 49 دولاراً/مستخدماً/شهرياً باقة (جميع الوحدات): 99 دولاراً/مستخدماً/شهرياً

تقييمات ومراجعات أكيلو

G2 : 4.4/5 (أكثر من 400 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 150 تقييم)

4. كوبيلوت

عبر مساعد الطيار يقدم Copilot بوابة مخصصة للعملاء مع برنامج تعاون مرئي . يحتوي على تكامل نظام إدارة المشاريع لتحسين إدارة العملاء بشكل أكبر. لوحة تحكم سهلة الاستخدام سهلة الفهم للموظفين والعملاء على حد سواء.

تعطي البيئة الآمنة للبوابة أولوية لأمن البيانات، بحيث تبقى البيانات الحساسة التي يتم نقلها بينك وبين عملائك بينك وبين عملائك. تسمح ميزات إدارة المستندات في Copilot بمشاركة الملفات وطلبات الملفات بكفاءة.

بالإضافة إلى التكامل مع برنامج إدارة المشاريع ، يتصل Copilot بالعديد من منتجات برامج الأعمال الأخرى لتحسين الإنتاجية. مع تطبيقات الأجهزة المحمولة، تستمر الإنتاجية حتى أثناء التنقل.

Copilot أفضل الميزات

مشاركة الملفات وتخزينها بأمان

التحكم في إصدار المستندات وتتبعها

عناصر التحكم في الوصول المستند إلى الدور

خيارات تخصيص بوابة العميل

أدوات إدارة المهام والمشروعات

القيود المفروضة على Copilot

قد يكون تصميم الواجهة قديمًا بالنسبة لبعض المستخدمين

عدم وجود عمليات تكامل مقارنة ببعض الحلول الأخرى

تسعير كوبيلوت

مبتدئ : 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي : 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم : 119 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 119 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خارق: 1,500 دولار/شهرياً (يشمل 20 مستخدماً)

تقييمات ومراجعات Copilot

G2 : 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.9/5 (19 مراجعة)

5. كلنكيد

رابط تقدم Clinked بوابة عملاء مع أدوات التعاون لتحسين العلاقات مع العملاء. تتيح هذه الميزات للفرق والعملاء العمل معًا في الوقت الفعلي. توفر لوحة المعلومات رؤية واضحة للمهام الجارية لإبقاء الجميع على نفس الصفحة.

تم تصميم برنامج بوابة العملاء من Clinked لإدارة المستندات ومشاركة الملفات بكفاءة. بوابة العملاء آمنة، وتوفر أدوات إدارة قاعدة المعرفة خيارات الخدمة الذاتية لعملائك. مع ميزات بوابة الدعم، يمكن للعملاء إرسال طلبات الدعم بسهولة عندما لا تكون قاعدة المعرفة كافية.

يمكن دمج البوابة الإلكترونية في موقعك الإلكتروني الخاص بك، مما يتيح لك عرض صورة احترافية مع توفير بوابة رقمية آمنة لجميع التفاعلات معها.

Clinked أفضل الميزات

تعاون آمن مع العميل مع مشاركة المستندات

منتديات المناقشة والدردشة في الوقت الفعلي

وضع العلامات البيضاء لتخصيص العلامة التجارية

إدارة المهام وتتبع التقدم المحرز

تطبيق الهاتف المحمول للوصول أثناء التنقل

قيود كلنكيد

تكامل محدود مع جهات خارجية

قد تبدو الواجهة قديمة بالنسبة لبعض المستخدمين

تسعير #### Clinked

لايت : 119 دولارًا شهريًا

: 119 دولارًا شهريًا عادي : 299 دولارًا شهريًا

: 299 دولارًا شهريًا قسط : 599 دولاراً في الشهر

: 599 دولاراً في الشهر المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Clinked

G2 : 4.6/5 (42 تقييم)

: 4.6/5 (42 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

6. ون هب

عبر ون هب يوفر OneHub بوابة للعملاء تتميز ببرامج بوابة العملاء وأدوات التعاون. تضمن المنصة شفافية المشروع من خلال لوحة تحكم شاملة.

وتتيح أدوات التعاون إجراء مناقشات تفاعلية وإبداء الملاحظات. توفر بوابات العملاء تخزيناً آمناً للملفات ومشاركة الملفات.

وتتيح لك بوابة العميل القابلة للتخصيص تخصيص البوابة بما يتناسب مع علامتك التجارية وإنشاء تجربة أكثر تماسكاً للعميل. باستخدام أدوات إدارة المهام، يمكن للفرق الداخلية البقاء على نفس الصفحة والعمل بكفاءة.

أفضل الميزات #### OneHub

ميزات أمان متقدمة مثل الأذونات المستندة إلى الأدوار والعلامة المائية

غرف بيانات افتراضية لمشاركة المستندات بأمان

واجهة سهلة الاستخدام لسهولة التصفح

خيارات العلامة التجارية المخصصة للحصول على مظهر احترافي

الوصول المفصل وتتبع النشاط

قيود OneHub

قد تؤدي الميزات المتقدمة إلى منحنى تعليمي أكثر حدة.

يجد بعض المستخدمين أن الأسعار أعلى مقارنة بالحلول المماثلة.

تسعير OneHub

قياسي : 15 دولارًا شهريًا

: 15 دولارًا شهريًا متقدم : 25 دولارًا شهريًا

: 25 دولارًا شهريًا البيانات غرفة : 375$/شهرياً

: 375$/شهرياً غير محدود: 575 دولار/شهرياً

تقييمات ومراجعات OneHub

G2 : 4.2/5 (45 تقييم)

: 4.2/5 (45 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 33 تقييمًا)

7. موكسو

عبر موكسو Moxo هو برنامج رائد لبوابة العملاء مصمم لتعزيز علاقات العملاء والعمليات التجارية. مع التركيز على كفاءات العمليات تقدم Moxo بوابة عملاء تتيح للشركات إدارة بيانات العملاء والتعامل مع طلبات العملاء بسهولة. وتقوم بذلك من خلال الدعم الشامل لسير العمل الآلي.

وبفضل أدوات إدارة المهام المتكاملة، يمكن للمستخدمين الداخليين تتبع عملهم بفعالية والتعاون مع بعضهم البعض. يمكن لفرق خدمة العملاء تتبع استفسارات العملاء بسهولة ومراقبة عملية الاستجابة.

توفر المنصة أيضاً بوابة دعم تُمكِّن الشركات من تقديم خدمة من الدرجة الأولى. ومن خلال ربطها بتكامل المجال الخاص بك، يمكنك أن توفر للعملاء إمكانية الوصول من خلال موقع شركتك على الويب، مما يوفر لهم تجربة احترافية لبوابة العملاء.

موكسو أفضل الميزات

مركز اتصالات العملاء مع مشاركة المستندات

الجدولة التلقائية للمواعيد

رسائل آمنة للتفاعل السريع

التكامل مع تطبيقات التقويم

قوائم مهام وتذكيرات للإنتاجية

قيود موكسو

محدود من حيث إدارة المشاريع الشاملة

قد يفضل بعض المستخدمين المزيد من خيارات التخصيص

تسعير موكسو

مبتدئ : 100 دولار أمريكي/شهريًا

: 100 دولار أمريكي/شهريًا الشركات : 480 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

: 480 دولارًا أمريكيًا/شهريًا متقدم: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

موكسو التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.1/5 (16 مراجعة)

8. ماي دوك سيف

عبر MyDocSafe MyDocSafe هو برنامج بوابة للعملاء يعطي الأولوية للأمان والكفاءة. توفر المنصة بوابة عملاء مصممة بسهولة لتلبية احتياجاتك. مع تأهيل ممتاز للعملاء كونه إحدى ميزاته الرئيسية، سيجد عملاؤك أنه سهل الاستخدام أيضًا.

يوفر برنامج بوابة العملاء للعملاء وصولاً آمناً إلى جميع المستندات والبيانات الضرورية. على الرغم من أنه ليس حلاً كاملاً لمكتب المساعدة مثل بعض الخيارات الأخرى، إلا أن فرق خدمة العملاء لديك لا يزال بإمكانها الاستفادة من مستودع مستندات مركزي للرد على استفسارات العملاء بكفاءة أكبر.

أفضل ميزات MyDocSafe

وظيفة التوقيع الإلكتروني

التخزين الآمن للمستندات ومشاركتها

مسارات التدقيق للامتثال

أتمتة سير العمل لمعالجة المستندات

التكامل مع برامج المحاسبة وإدارة علاقات العملاء

قيود MyDocSafe

يمكن أن تكون واجهة المستخدم أكثر حداثة

قد يحتاج بعض المستخدمين إلى وقت لفهم الميزات المتقدمة

أسعار MyDocSafe

مبتدئ : 20 دولارًا شهريًا

: 20 دولارًا شهريًا صغير : 75$/شهرًا

: 75$/شهرًا متوسط : 180 دولارًا/شهريًا

: 180 دولارًا/شهريًا شركة : 533 دولار/شهرياً

: 533 دولار/شهرياً كبير : 2,499 دولار/شهرياً

: 2,499 دولار/شهرياً المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات MyDocSafe #### تقييمات ومراجعات MyDocSafe

G2 : 3.9/5 (15 مراجعة)

: 3.9/5 (15 مراجعة) Capterra: 4.0/5 (24 مراجعة)

9. سويت داش

عبر سويت داش SuiteDash عبارة عن منصة شاملة لإدارة الأعمال مصممة لتبسيط العمليات وتعزيز التعاون. وهي توفر للشركات مجموعة من الأدوات لتحقيق ذلك، بدءاً من بوابة العملاء وميزات إدارة المشاريع إلى الفواتير والتسويق عبر البريد الإلكتروني.

تسمح لك لوحة التحكم القابلة للتخصيص بتخصيص المنصة وفقاً لاحتياجات عملك الخاصة، مما يضع الميزات الأساسية التي تحتاجها في مقدمة تجربتك. من السهل على فرق الدعم إدارة المهام وتتبع استفسارات العملاء من خلال ميزات إدارة المهام المضمنة.

SuiteDash أفضل الميزات

بوابة العميل مع أدوات إدارة المشاريع

تكامل الفواتير ومعالجة الدفع

التواصل مع العميل ومشاركة المستندات

لوحات تحكم قابلة للتخصيص في مواجهة العميل

التكامل مع تطبيقات الطرف الثالث

قيود سويت داش

محدودية تكامل الجهات الخارجية مقارنة بالمنصات الأخرى

قد يرغب بعض المستخدمين في ميزات إعداد تقارير أكثر تقدماً

أسعار سويت داش

ابدأ : 19 دولارًا شهريًا

: 19 دولارًا شهريًا الازدهار : 49 دولارًا في الشهر

: 49 دولارًا في الشهر Pinnacle: $99$/شهرًا

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات SuiteDash

G2 : 4.8/5 (أكثر من 500 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 500 تقييم)

10. ساندبي

SupportBee SupportBee هو حل مكتب مساعدة سهل الاستخدام يوفر لشركتك نظام تذاكر لدعم العملاء، مما يجعله حلاً شاملاً لبوابات العملاء.

بغض النظر عن حجم عملك، يمكن أن يساعدك SupportBee في معالجة استفسارات العملاء بسرعة وكفاءة. تتيح الواجهة البديهية للفرق إمكانية إدارة تذاكر الدعم، ومشاركة الملفات، والتعاون في الردود بقليل من التدريب فقط.

SupportBee أفضل الميزات

إدارة التذاكر لدعم العملاء

التعاون والتتبع عبر البريد الإلكتروني

إنشاء قاعدة المعرفة وخيارات الخدمة الذاتية

التكامل مع أدوات دعم العملاء الأخرى

تدفقات عمل قابلة للتخصيص لفرق العمل المختلفة

قيود SupportBee #### قيود SupportBee

قد لا يكون مناسبًا لاحتياجات إدارة المشاريع المعقدة

يجد بعض المستخدمين أن الواجهة أقل سهولة

تسعير SupportBee

بدء التشغيل : 13 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 13 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 17 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات SupportBee

G2 : 4.1/5 (4 تقييمات)

: 4.1/5 (4 تقييمات) Capterra: 4.4/5 (27 مراجعة)

ابدأ مع حل بوابة العميل اليوم ## ابدأ مع حل بوابة العميل اليوم

لقد ولت الأيام التي كانت فيها بوابات العملاء مجرد مستودعات للوثائق. باستخدام بوابة العميل المناسبة، يمكنك إحداث ثورة في كيفية تفاعلك مع عملائك.

ستتمكن من تبسيط الاتصالات والتعاون بشكل أكثر فعالية بغض النظر عن حجم عملك سواء كان كبيراً أو صغيراً. يتجاوز ClickUp الإدارة التقليدية للمشاريع، ويتحول إلى حل قوي لبوابة العميل مصمم خصيصًا لتلبية الاحتياجات الخاصة بشركتك.

فهو لا يمكّنك من إدارة المشاريع بكفاءة فحسب، بل يمكّنك أيضاً من رفع مستوى التفاعل مع العملاء. مع مكتبة قوية من القوالب ، يمكنك تخصيص بوابة العميل المثالية الخاصة بك. تحقق من برنامج بوابة العميل اليوم مع الخطة المجانية للأبد! 🌻