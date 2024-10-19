10 أدوات برمجيات تعاون مرئي في عام 2025

لقد أصبح التعاون المرئي كلمة رنانة - المشكلة أنه لا يوجد تعريف واضح له. يعتقد البعض أنه يمثل بيئة قائمة على السحابة مع ميزات تتيح التعاون داخل المكتب، والهجين، و الموظفين عن بُعد للعمل معًا. يقول آخرون إن التعاون المرئي ليس أكثر من لوحة بيضاء رقمية .

مع ازدياد شعبية هذا المصطلح، فإن العديد من برامج التعاون أدوات صعدت على المسرح. ونظرًا لعدم وجود اتفاق على ما يعنيه التعاون المرئي حقًا، فإن هذه الأدوات غالبًا ما تحتوي على ميزات مختلفة.

هناك شيء واحد مؤكد - إنها مثل الأبطال الخارقين المتنكرين، مما يضمن للموظفين العمل معًا وحل المشاكل بأفكار معقدة في الوقت الفعلي. 🦸

سنناقش هنا أفضل 10 برامج للتعاون المرئي التي يمكن استخدامها في أي مجال، والتي يمكن استخدامها في أي مجال، وترتقي بالعمل الجماعي والتواصل إلى المستوى التالي! 📈

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج التعاون المرئي؟

يجب أن تقدم أدوات التعاون المرئي الفعالة المزايا التالية:

التعاون: يجب أن تسمح المنصة بما يلي أعضاء الفريق بالعمل معًا في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى التواجد في نفس الغرفة، بحيث يمكن لأعضاء الفريق ترك التعليقات والملاحظات، والعصف الذهني، وتعيين المهام وتتبعها التنوع: يجب أن تتناسب خياراته مع مختلف الصناعات والأقسام ونطاقات المشاريع لمشاركة الأفكار النماذج: يجب أن تقدم المنصة قوالب معدة مسبقًا لمساعدتك توفير الوقت وتوفير التوجيه - كل ذلك مع القدرة على التعاون وتحرير هذه المستندات بسلاسة عمليات التكامل: يجب أن يتكامل مع منصات التواصل والإنتاجية وتتبع الوقت الشائعة لمساعدتك على تبسيط العمل على منصة التعاون المرئي الخاصة بك قابلية التخصيص: يجب أن تتيح لك الأداة إضافة عناصر مرئية (رسوم بيانية أو مخططات أو مقاطع فيديو أو جداول) يمكنها التعاون في الوقت الفعلي

ClickUp Whiteboards هي مركزك المركزي المرئي لتحويل أفكار الفريق إلى إجراءات منسقة بشكل تعاوني

أفضل 10 أدوات وبرامج للتعاون المرئي لاستخدامها في عام 2024

لقد قمنا بتحليل العشرات من منصات التعاون المرئي واخترنا أفضل المنصات التي تجمع بين الوظائف وقابلية التخصيص وتوحيد أعضاء الفريق في جميع المجالات. كل واحدة من هذه المنصات يمكن أن تكون حليفك القوي بغض النظر عن تخصصك وحجم فريقك.

1. انقر فوق

قم بتخصيص اللوحات البيضاء بسهولة عن طريق إضافة المستندات والمهام والمزيد

عندما يتعلق الأمر بالتعاون المرئي كليك أب السبورات البيضاء من الصعب التغلب عليها. إنها بالضبط ما تبدو عليه - لوحة بيضاء افتراضية ضخمة تعمل كملعب لفريقك. 🛝

يمكنك استخدامها ل العصف الذهني، إدارة ومناقشة مشروع ما ، وتخطيط التنفيذ، وتطوير الخرائط الذهنية، وغير ذلك الكثير. باستخدام ClickUp Whiteboards، ستضمن أن يكون كل عضو في الفريق على نفس الصفحة - سواء كان فريق العمل عن بُعد أو فريقاً مختلطاً.

يمكن لأداة السبورة البيضاء عبر الإنترنت هذه أن تساعدك في المساهمة بشكل متناسب في تحقيق أهدافك، سواءً كان ذلك في تطوير تطبيق جديد أو إطلاق منتج أو وضع خطة تسويق رائعة.

توفر ClickUp Whiteboards قابلية تخصيص وتعدد استخدامات لا مثيل لها. أضف ملفات الوسائط والمستندات والروابط والملاحظات اللاصقة والتعليقات إلى السبورة البيضاء. يمكنك أيضًا إنشاء الأشكال والمخططات والرسوم البيانية وتعديل الألوان والخطوط والأنماط وبناء بيئة فريدة من نوعها حيث سيشعر فريقك بأنه في منزله. 🏠

اعتمادًا على ما تحتاج إلى السبورة البيضاء، يمكنك إنشاء واحدة جديدة من الصفر أو استخدام واحدة من العديد من اللوحات القابلة للتحرير قوالب السبورة التي تعمل كأطر عمل لتطوير تجربتك التعاونية الخاصة بك.

ClickUp أفضل الميزات

أصبح التعاون المرئي سهلاً مع ميزات ClickUp للسبورة البيضاء عبر الإنترنت

يدعم الوقت الفعلي و التعاون غير المتزامن يسمح بالتخصيص بين الفرق للحفاظ على التعاون الحقيقي وعدم الالتزام بتفضيلات فريق واحد

يقدم قوالب جاهزة معدة مسبقًا لحالات استخدام مختلفة لمساعدة الفرق على العمل معًا

يأتي مع خيارات قوية لإدارة المشاريع والمهام

يتكامل مع أكثر من 1,000 تطبيق

مناسب لـ فرق متعددة الوظائف سواء كان ذلك للعمل عن بُعد أو التعاون الداخلي

قيود ClickUp

أبلغ بعض المستخدمين عن تعرضهم لبعض فترات التوقف

يمكن أن يؤدي العدد الهائل من الخيارات القابلة للتخصيص إلى جعل المستخدمين الجدد يشعرون بالإرهاق

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد : $0

: $0 غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

2. كونسبت بورد

عن طريق: لوحة المفاهيم هل تبحث عن منصة سهلة الاستخدام ونظيفة وآمنة تركز بشكل خاص على التعاون المرئي؟ إذن قد يكون Conceptboard مناسبًا لك. 🪧

تم تطوير Conceptboard مع وضع فكرة بسيطة في الاعتبار - السماح للمستخدمين بإنشاء لوحات عملية وملائمة للتعاون مليئة بالميزات.

يحصل كل شخص يعمل على اللوحة على مؤشر حي يحمل اسمه، مما يدعم التعاون في الوقت الفعلي . يمكنك الاستفادة من لوحة عمل غير محدودة، مما يعني أن المنصة لا تحد من إبداعك وحريتك.

وبفضل أدوات الرسم المتنوعة، يمكنك التعبير عن فكرتك بسرعة. تتيح لك كونسبت بورد استخدام الملاحظات اللاصقة وترك التعليقات وإنشاء مربعات نصية مع الملاحظات. يتم حفظ جميع اللوحات تلقائيًا، مما يعني أنه لا داعي للقلق بشأن المعلومات المفقودة وانقطاع التواصل.

تتيح لك المنصة إمكانية مشاركة لوحاتك مع المتعاونين الداخليين والخارجيين. كل ما عليك القيام به هو إرسال رابط محمي بكلمة مرور إلى المتلقي، وسيتمكنون من الانضمام إلى اللوحات. 🚢

أفضل ميزات #### Conceptboard

مؤشرات مباشرة مع أسماء المستخدمين تعطي فهماً مشتركاً لمن يقوم بماذا

أكثر من 100 قالب جاهز

سهولة مشاركة اللوحة مع روابط محمية بكلمة مرور للتعاون

مناسب لجميع الصناعات، والفرق الداخلية أو عن بُعد، ولأي حجم شركة

سجل اللوحة وميزات الحفظ التلقائي

قيود لوحة المفاهيم

يشير بعض المستخدمين إلى السعر المرتفع مقارنة بالمنصات الأخرى التي تقدم ميزات أكثر

يمكن أن تستفيد الواجهة من التحسينات

تسعير لوحة المفاهيم

مجاناً : $0

: $0 قسط : 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 9.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 9.50 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار القطاع العام : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار إصدار مركز البيانات: اتصل لمعرفة الأسعار

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات لوحة المفاهيم

G2 : 4.6/5 (أكثر من 90 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 90 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

3. كانفا

عبر: كانفا يشتهر Canva ب خيارات التصميم المذهلة - يمكنك استخدامه لإنشاء الإعلانات والصور ومقاطع الفيديو والرسوم البيانية والعروض التقديمية. ولكن هناك ما هو أكثر من ذلك في Canva! توفر المنصة أيضًا ميزات تعاون مرئي ممتازة.

يجعل Canva تبسيط مهام سير العمل أسهل مع لوحات بيضاء تعاونية. فكّر في سبورة Canva البيضاء على أنها نقطة اجتماع فريقك - فهي مكان ولادة الأفكار الجديدة والمكان المثالي للمناقشات البناءة.

في السبورة البيضاء، يمكنك القيام بأي شيء تريده إلى حد كبير، بدءًا من تخصيص المهام والحصول على الموافقات إلى تعيين الأذونات وعرض رؤى نشاط الفريق.

نظرًا لأن Canva هو تطبيق تصميم، فإن لوحاته البيضاء تركز على تبسيط العمليات الإبداعية. لهذا السبب ليس من المستغرب أن تقدم المنصة ميزات مثل تصميم وجدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة التصميمات مباشرةً من اللوحات البيضاء. يمكنك الارتقاء بلعبة التصميم إلى مستوى جديد كلياً مع أكثر من 600,000 قالب ضخم قابل للتخصيص! 🎨

أفضل ميزات كانفا

أداة ممتازة لفرق التصميم والتسويق

سهولة تخصيص المهام للفرق الداخلية أو عن بُعد

محرر السحب والإفلات

إعداد إذن بسيط ومشاركة السبورة البيضاء

أكثر من 600,000 قالب

قيود كانفا

يقول بعض المستخدمين أنه لا يمكن تغيير بعض عناصر القالب بسهولة

تقدم النسخة المجانية ميزات محدودة

تسعير #### كانفا

كانفا مجاني : $0

: $0 كانفا برو : 119.99 دولارًا في السنة لكل مستخدم

: 119.99 دولارًا في السنة لكل مستخدم كانفا للفرق: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Canva

G2 : 4.7/5 (أكثر من 4,200 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 4,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 11,300 تقييم)

4. جدارية

عبر جدارية لا، لن يجعلك Mural تتسلق السقالات وترسم على الجدران. 👷

بدلاً من ذلك، يسمح لك وفريقك بالرسم على لوحة بيضاء رقمية تركز على جانبين:

سهولة التعاون والتواصل إرشادات لتحسين مهارات التعاون

كل شيء يحدث في بيئة بصرية مرنة وديناميكية (جدارية). فهي توفر لوحات قماشية لا نهائية وقابلة لتغيير حجمها وسهولة التحكم في الأذونات بحيث يمكنك ضبطها حسب أهدافك، سواء كان ذلك العصف الذهني أو رسم الخرائط الذهنية أو مناقشة مشروع أو أي شيء آخر.

أضف أفكارك إلى اللوحة الجدارية باستخدام الملاحظات اللاصقة و/أو المربعات النصية، ومثّل مسارات أفكارك بإضافة ملفات الوسائط، وشارك جدارياتك باستخدام الروابط التشعبية.

يوفر Mural أيضًا ميزات مثل ضبط المؤقتات، ودعوة المشاركين للتحقق من قسم معين من السبورة البيضاء، وقفل العناصر (منع تحريكها من مكانها). هذه الخيارات تجعل إدارة الاجتماعات وضمان قيام الجميع بنصيبهم العادل أكثر سهولة.

جدارية #### أفضل الميزات

خيارات اللوحة المتنوعة

ضوابط الأذونات مع العديد من الإعدادات

ضبط المؤقتات لمواكبة الجدول الزمني

الوضع الخاص

سهولة مشاركة اللوحة الجدارية للفرق البعيدة أو الفرق الداخلية

قيود جدارية

يمكن أن تكون تجربة الهاتف المحمول أفضل

ذكر بعض المستخدمين أن المنصة تتأخر عندما يكون هناك الكثير من الأنشطة

تسعير جدارية

مجاناً : $0

: $0 فريق+ : 9.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 9.99 دولار شهريًا لكل مستخدم شركة : 17.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 17.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات جدارية

G2 : 4.6/5 (أكثر من 1,300 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 1,300 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

5. ميرو

عبر ميرو هل تريد منصة تعاون مرئي متعددة الاستخدامات تُمكِّن الفرق من توحيد الجهود ومعالجة المشاريع من أي نوع وحجم دون عناء؟ إذن ميرو يمكن أن يكون بطلك الخارق! 🦸

تجمع هذه الأداة الأعلى تقييمًا أعضاء الفريق وتوفر لهم مساحة عمل تعاونية على شكل سبورة بيضاء افتراضية غير محدودة. لديك الكثير من الأدوات للتعبير عن أفكارك وأفكارك تحت تصرفك، بما في ذلك الرموز التعبيرية والملاحظات اللاصقة والصور والأشكال وخطوط الاتصال وقلم رقمي. 💡

تقدم Miro ميزات فريدة مثل التصويت المجهول و ردود الفعل المباشرة التي تساعدك على اتخاذ قرارات حاسمة فيما يتعلق بالعمليات والمشاريع. يبقيك المؤقت المدمج على الجدول الزمني ويضمن إكمال جميع المهام في المواعيد النهائية.

يُعد الحفاظ على جو من المرح أمرًا ضروريًا لتعزيز التحفيز والعمل الجماعي داخل الشركات، بغض النظر عن المجال. يدرك Miro ذلك، وهذا هو السبب في أنه يقدم مكسر الجليد، أي الألعاب والأنشطة التي تهدف إلى جعل الأشخاص يشعرون بالراحة حول بعضهم البعض، حتى عندما لا يكونون قريبين جسديًا.

أفضل ميزات Miro

سبورات بيضاء لا نهائية

ممتازة لإنشاء الرسوم البيانية والمخططات والرسوم البيانية والمخططات

أكثر من 1,000 قالب

قابلية تخصيص ممتازة

ألعاب وأنشطة تركز على تقريب الأشخاص من بعضهم البعض

قيود ميرو

يمكن أن يستفيد نموذج التسعير من إعادة الهيكلة

يمكن أن تؤدي دعوة شخص إلى السبورة البيضاء إلى خلل في بعض الأحيان

تسعير ميرو

مجاناً $0

$0 بداية : 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 16 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 16 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

ميرو التقييمات والمراجعات

G2 : 4.8/5 (أكثر من 4800 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 4800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,300+ تقييم)

6. لوسيدسبارك

عبر: لوسيدسبارك أشعل شرارة في أذهان أعضاء فريقك مع خيارات التعاون المرئي الفريدة من نوعها التي توفرها لوسيدسبارك! 🎇

يمكن لهذه المنصة وسبورتها المميزة الافتراضية البديهية أن تجمع أي فريق معًا.

يحصل كل شخص على السبورة البيضاء على مؤشر حي يحمل اسمه، مما يجعل تتبع ما يقوم به الجميع أكثر انسيابية ويمنع الارتباك.

واحدة من أكثر ميزات Lucidspark إثارة للاهتمام هي لوحات الاختراق. باستخدامها، يمكنك تقسيم عملك إلى أجزاء، والعمل عليها في مجموعات أصغر، ومزامنتها مرة أخرى إلى اللوحة الرئيسية بمجرد الانتهاء.

يوفر Lucidspark مؤقتاً لمساعدتك على ضمان تنفيذ كل نشاط وفقاً للجدول الزمني. عندما ترغب في جذب انتباه الجميع، يمكنك استخدام خيار استدعاء الآخرين إليّ - فهو يجعل جميع المشاركين في نفس المكان على اللوحة.

لست متأكدًا من كيفية الاختيار بين أفكار متعددة؟ استخدم خيار التصويت واحسب الأصوات ببضع نقرات.

لوسيدسبارك أفضل الميزات

لوحات الاختراق

مؤقت مدمج

خيار جذب انتباه الجميع إلى نفس المنطقة على اللوحة

يتيح لك تجميع الأفكار

تتكامل مع تطبيقات التواصل وتطبيقات رئيس الوزراء

قيود Lucidspark

ذكر بعض المستخدمين أن بعض القوالب أصعب في الاستخدام

يقدم تطبيق الجوال ميزات محدودة

تسعير لوسيدسبارك

مجاناً : $0

: $0 فرد : يبدأ من 7.95 دولار شهريًا لكل مستخدم

: يبدأ من 7.95 دولار شهريًا لكل مستخدم فريق : يبدأ من 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: يبدأ من 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات لوسيدسبارك

G2 : 4.5/5 (أكثر من 2,200 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 2,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 350 تقييم)

7. كريتلي

عبر كريتلي تشتهر Creately بأمرين - التعاون البصري والرسم التخطيطي. 📊

بقدر ما يتعلق بالتعاون المرئي، فإن ميزة Creately الرائعة هي لوحة مرئية غير محدودة. هذا هو المكان الذي يمكنك فيه تصور أفكارك والعمل عليها مع زملائك في العمل وتحويلها إلى مهام قابلة للتنفيذ.

يجعل Creately التعاون أكثر انسيابية وفعالية من خلال مزامنة المعاينة فائقة السرعة - حيث يتم تحديث لوحتك بمجرد أن يقوم شخص آخر بتغييرها. سيجعلك هذا التأخير بالمللي ثانية تشعر وكأنك تشاهد شاشة مستخدم آخر! 💻

لديك أيضًا خيار عقد مؤتمرات الفيديو داخل Creately مباشرةً - لن تضطر إلى مغادرة لوحتك واستخدام تطبيق مختلف للتواصل مع المساهمين الآخرين.

يمكنك ترك تعليقات على اللوحة، وبدء سلسلة مناقشات، وتعيين المهام ومراقبتها، وتسليط الضوء على المتعاونين، وتدوين الملاحظات، وإنشاء المخططات والرسوم البيانية والخرائط أثناء الكتابة.

يحصل كل متعاون على اللوحة على مؤشر نص في الوقت الحقيقي ومؤشر فأرة، حتى تتمكن من معرفة من يقوم بماذا في أي لحظة. من السهل تحريك الأشياء في لوحة Creately المرئية بفضل تصميم السحب والإفلات.

أفضل ميزات Creately

مزامنة سريعة للمعاينة

خيارات تخطيطية ممتازة

مؤتمرات فيديو مدمجة

واجهة قابلة للتخصيص بالكامل

تصميم السحب والإفلات

قيود كريتلي

ذكر بعض المستخدمين أن التطبيق يستغرق أحيانًا وقتًا في التحميل

التنقل عبر المنصة صعب بالنسبة لبعض المستخدمين

تسعير Creately

مجاناً : $0

: $0 بداية : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 89 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين

: 89 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Creately

G2 : 4.4/5 (أكثر من 840 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 840 تقييم) Capterra: 4.4/5 (160+ تقييم)

8. ستورم بورد

عبر: ستورم بورد Stormboard عبارة عن منصة مساحة عمل رقمية مصممة للشركات والمؤسسات. فهي تساعدك على الحفاظ على تعاون ممتاز مع أعضاء فريقك بغض النظر عما إذا كانوا على بعد بضعة أقدام أو بضعة آلاف من الأميال.

يُطلق على مساحات عمل Stormboard الرقمية (اللوحات البيضاء) اسم Storms. 🌪️

تزودك كل عاصفة أنت وزملائك في العمل بعشرات الأدوات المفيدة لتبسيط التواصل وتمثيل الأفكار واتخاذ القرارات بشأن الخطوات التالية. وبالإضافة إلى النصوص، يمكنك إضافة ملاحظات لاصقة وصور ومقاطع فيديو وملفات إلى عواصفك. كما يمكنك أيضاً تجميع الأفكار والمفاهيم المتشابهة والاحتفاظ بالأفكار الأساسية في قسم تسليط الضوء.

تحتوي Stormboard على ميزات تصدير قوية. فببضع نقرات فقط، يمكنك تحويل Stormboard إلى مستندات Google وإرسالها إلى المستثمرين والإدارة وأصحاب المصلحة الآخرين عبر مساحة عمل Google الخاصة بك. 📃

أحدث خيار في Stormboard، والذي يُطلق عليه StormAI، هو خيار سيغير قواعد اللعبة. يساعدك هذا الذكاء المعزَّز التعاوني المشترك على توليد الأفكار، ويقدّم لك منظورًا جديدًا، ويعزّز إنتاجية وكفاءة الفريق بأكمله! 🤖

أفضل ميزات #### Stormboard

ميزات تصدير ممتازة

متعاون مشترك مدعوم بالذكاء الاصطناعي

أكثر من 250 قالبًا لأغراض مختلفة

تجميع الأفكار والمفاهيم بنقرات قليلة

يدعم الفرق الكبيرة والمشاريع المعقدة

قيود لوحة العاصفة

أفاد بعض المستخدمين أن إعداد المنصة قد يكون صعباً

يمكن أن تستفيد من تحديث هيكلية التسعير

تسعير لوح العاصفة

شخصي : $0

: $0 شركة : 8.33 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 8.33 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات لوحة العاصفة

G2 : 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

9. جوجل جام بورد

عبر: جوجل جام بورد عزز التعاون مع Google Jamboard مع Google Jamboard! 💃

تمكّنك منصة السبورة الرقمية هذه من التعاون بكفاءة أكبر باستخدام مساحات قابلة للتخصيص بالكامل تُسمى "المربى".

كما يمكنك أن تفترض، فإن إحدى المزايا الرئيسية لـ Google Jamboard هي أنها جزء من نظام Google البيئي. يمكنك البحث في Google وإضافة الصور و/أو صفحات الويب إلى مربعاتك، واستخدام Google Meet لمناقشة مربعاتك وتقديمها، وإرفاق مستندات Google أو العروض التقديمية أو جداول البيانات بها، وعرض أحداث تقويم Google.

على عكس المنصات الأخرى التي ناقشناها، فإن هذه المنصة لديها جهازها الخاص، وهو جهاز يحمل اسم Jamboard. وهو عبارة عن سبورة بيضاء رقمية مقاس 55 بوصة تتكامل مع جميع خدمات G Suite. يأتي مع قلم يمكنك استخدامه للكتابة والرسم. ويمكنك تحريك الأشياء وتغيير حجم الصور والنصوص باستخدام أصابعك فقط. 🫰

يقدم Google Jamboard بعض الميزات الفريدة مثل التعرف على الكتابة اليدوية والصور. يمكنه تحويل خط يدك إلى نص ورسوماتك إلى صور مصقولة.

ليس لديك جهاز Jamboard؟ لا تقلق - المنصة متاحة على أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة. بغض النظر عن الجهاز الذي تستخدمه، ستستمتع بإمكانية تخصيص استثنائية.

أفضل ميزات Google Jamboard

جزء من نظام Google البيئي

يعمل على منصات مختلفة، بما في ذلك أجهزة Jamboard الخاصة

التعرُّف على الكتابة اليدوية والصور

ممتاز للمعلمين والفرق الداخلية

واجهة سهلة الاستخدام

قيود Google Jamboard

يعتمد توفر الميزات على النظام الأساسي المحدد

يمكن أن يحدث خلل في النظام الأساسي عندما يستخدمه العديد من الأشخاص في نفس الوقت

تسعير Google Jamboard

مجانًا

جهاز Jamboard اختياري وتبلغ تكلفته 4,999 دولاراً + 600 دولار سنوياً للإدارة والدعم

تقييمات ومراجعات Google Jamboard من Google Jamboard

G2 : 4.2/5 (أكثر من 20 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.3/5 (90+ تقييم)

10. فري هاند من إنفيجن

عن طريق: حر بفضل ميزاته القوية وسهولة استخدامه، يعمل Freehand من InVision على تعزيز قدراتك التعاونية والإنتاجية ويساعدك على تصور سير عملك. 💪

تسمح لك المنصة لك ولزملائك في العمل بالتعبير عن أفكارك والتعاون باستخدام لوحة فنية ذكية ولانهائية ومتعددة اللاعبين.

هذه اللوحة القابلة للتخصيص والمرونة، بحيث يمكنك تعديلها حسب أهدافك، سواءً كنت تخطط أو تفكر أو تقوم بالعصف الذهني. أنشئ قوائم مهام، وأضف ملاحظات لاصقة، واترك تعليقات، وأضف استطلاعات رأي للتصويت، واستخدم بطاقات الوجه لجعل التعاون سلسًا قدر الإمكان.

إذا كنت ترغب في إثارة القليل من المنافسة الصحية، يمكنك استخدام خيار اللوحة القيادية في المنصة. 🥇

توفر المنصة خيارات مذهلة لإدارة المهام. يمكنك إنشاء بطاقات مهام وإضافة أشخاص إليها باستخدام وظيفة السحب والإفلات. باستخدام كائنات Freehand الذكية والموصلات سهلة الاستخدام وتخطيطات المهام المتعددة، يمكنك تحديد كل مهمة والنظر إليها من زوايا مختلفة والتأكد من إنجازها في الوقت المحدد.

إن تعزيز روح الفريق أمر حيوي لكل فريق يعمل بشكل جيد. تدرك Freehand من InVision هذا الأمر وتسمح لك بإضافة تحديات وألعاب وتمارين مختلفة لبناء الفريق إلى لوحتك.

Freehand من InVision أفضل الميزات

مناسب لمختلف الصناعات وأحجام الشركات

يوفر خيار لوحة المتصدرين

ميزات قوية لإدارة المهام

يشجع روح الفريق

القيود المفروضة على برنامج Freehand من InVision

واجه بعض المستخدمين مشاكل في التكبير والتصغير باستخدام لوحة الفأرة

تكامل محدود

Freehand بواسطة InVision التسعير

مجاناً : $0

: $0 محترف : 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

Freehand من InVision التقييمات والمراجعات

G2 : 4.3/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 300 تقييم) TrustRadius: 8.2/10 (أكثر من 130 تقييم)

ارفع مستوى تعاونك المرئي باستخدام المنصات المناسبة

تعمل منصات التعاون المرئي على توحيد أعضاء الفريق وإبقائهم موجهين نحو الهدف، بغض النظر عن موقعهم. هذه الأدوات وميزاتها القوية تحوّل الموظفين إلى فنانين وتساعدهم على إيصال أفكارهم دون عناء مع ضمان أقصى قدر من الشفافية والعمل الجماعي. 🎨