أفضل 10 برامج لإدارة المشاريع للخدمات الاحترافية في عام 2025

الخدمات الاحترافية هي عروض متخصصة يقدمها شخص لديه معرفة وخبرة في هذا المجال، مثل المحامين أو المهندسين المعماريين أو المصممين أو الكتاب.

يمكن تقديم الخدمات الاحترافية من قبل الأفراد [المستقلين]، أو الشركات الصغيرة [مثل شركات المحاماة]، أو الشركات الكبيرة [مثل ماكنزي أو أكسنتشر]. ومهما كان حجم العمليات، عادةً ما يتم تقديم الخدمات المهنية كمشاريع.

إحدى المزايا التنافسية الرئيسية لمؤسسة الخدمات المهنية هي نظام إدارة المشاريع الرائع. فهو يساعد على أن تثبت للعملاء أن لديك الهياكل والعمليات والأنظمة وآليات المراقبة لإدارة المشاريع المعقدة بنجاح.

هل تتساءل عن كيفية اختيار واحد؟ لقد قدمنا لك المساعدة!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج إدارة المشاريع للخدمات الاحترافية؟

ستساعد برمجيات إدارة المشاريع الجيدة الاستشاريين وشركات الخدمات المهنية على إثبات كفاءتك التشغيلية. وإليك الطريقة.

إدارة المشاريع الرشيقة والشاملة

تبني حلول إدارة المشاريع الثقة في قدرتك على حل المشاكل المعقدة. ولإظهار ذلك، ابحث عن:

ميزات إدارة المهام مع المواعيد النهائية والموارد والتبعيات

الرؤية من خلال القائمة، واللوحة، والجدول الزمني، ومخطط جانت، وطرق العرض الأخرى

القدرة على تعيين المستخدمين والمشرفين

التوثيق وإدارة المعرفة

يقوم العملاء بتعيين استشاريين لخبراتهم. جيد أداة إدارة المشروع يجب أن تساعدك في توضيح ذلك. ابحث عن:

ميزات التوثيق لتقديم الأطر والقوالب

قوائم المراجعة لتشغيل العمليات المتكررةأدوات الذكاء الاصطناعي للاستشارات ### 4. العمل الجماعي

عبر العمل الجماعي العمل الجماعي عبارة عن منصة لإدارة المشاريع عبر الإنترنت مع وحدات مصممة خصيصًا لمؤسسات الخدمات المهنية. باستخدام Teamwork، يمكنك إدارة العديد من المشاريع المعقدة مخرجات المشروع والمهام والمهام الفرعية والعمليات والوقت.

كوافد جديد على المشهد، لا يزال العمل الجماعي يعمل على بناء العديد من الميزات المتقدمة. بالنسبة للاستشاريين المستقلين والمستقلين، قد يبدو العمل الجماعي معقدًا أيضًا.

أفضل ميزات العمل الجماعي

لوحة تحكم مهام بديهية : عرض أحدث مهامك فقط؛ كما يمكن تخصيصها لتضمين اسم شركتك وشعارها

: عرض أحدث مهامك فقط؛ كما يمكن تخصيصها لتضمين اسم شركتك وشعارها تكامل البريد الإلكتروني : الرد على التعليقات والإشعارات عبر البريد الإلكتروني

: الرد على التعليقات والإشعارات عبر البريد الإلكتروني إعداد الفواتير : تتبع الوقت في العمل الجماعي، وحساب الساعات المدفوعة، وإنشاء الجداول الزمنية، ورفع الفواتير في مكان واحد

: تتبع الوقت في العمل الجماعي، وحساب الساعات المدفوعة، وإنشاء الجداول الزمنية، ورفع الفواتير في مكان واحد حسابات عملاء مجانية: تمكين الوصول إلى العديد من العملاء دون دفع رسوم إضافية

قيود العمل الجماعي

قد يبدو إعداده وإعداده معقداً

لا توجد قوائم مراجعة

تكامل محدود مع أدوات الإنتاجية الأخرى

تسعير العمل الجماعي

مجاني للأبد: 0 دولار

0 دولار البداية: 8.99 دولارًا أمريكيًا

8.99 دولارًا أمريكيًا التسليم: 13.99 دولارًا أمريكيًا

13.99 دولارًا أمريكيًا تنمو: 25.99 دولارًا

25.99 دولارًا النطاق: اتصل بفريق العمل الجماعي لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات العمل الجماعي:####

G2: 4.4/5 [1050+ تقييم]

4.4/5 [1050+ تقييم] Capterra: 4.5/5 [800+ تقييم]

5. أسانا

عبر أسانا Asana هو أحد أشهر تطبيقات إدارة المشاريع متعددة الوظائف. وهو مصمم لدعم فرق مختلفة مثل التسويق والعمليات وتكنولوجيا المعلومات والمنتجات والمبيعات. وهو شائع بشكل خاص بين الشركات الصغيرة والمؤسسات التي يقودها المؤسسون.

على الرغم من ميزاته الاستثنائية في تخطيط المشاريع، إلا أنه لا يفي بمعايير الأداة الشاملة. فهو يفتقر إلى العديد من الجوانب.

أفضل ميزات أسانا

المهام في قوائم متعددة : تقليل تكرار العمل عن طريق إضافة أي مهمة إلى مشاريع متعددة

: تقليل تكرار العمل عن طريق إضافة أي مهمة إلى مشاريع متعددة التصميم القائم على الأهداف : مواءمة الفريق مع الأهداف وتتبع المشاريع ومراقبة الحالة

: مواءمة الفريق مع الأهداف وتتبع المشاريع ومراقبة الحالة عمليات التكامل : ربط أكثر من 200 أداة بأسانا للحصول على عرض شامل وسلس

: ربط أكثر من 200 أداة بأسانا للحصول على عرض شامل وسلس واجهة مرئية: واجهة مرئية: سحب المهام وإفلاتها عبر الجداول الزمنية والتقويمات لسهولة الإدارة

قيود أسانا

ميزات محدودة في الإصدار المجاني

خمس طرق عرض فقط، مما يحد من الرؤية لمديري المشاريع

لا توجد أدوات تعاون مرئية، مثل الخرائط الذهنية

تسعير أسانا

مجاناً

بالإضافة إلى: 10 دولارات لكل مستخدم شهرياً

10 دولارات لكل مستخدم شهرياً الشركات: 18 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

18 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل ب Asana لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات أسانا

G2: 4.4/5 [1050+ تقييم]

4.4/5 [1050+ تقييم] Capterra: 4.5/5 [800+ تقييم]

المكافأة:

/مراجع/ https://clickup.com/compare/asana-vs-clickup مقارنة أسانا مقابل كليك أب %/%href/_

6. وريك

عبر وريك Wrike هو تطبيق قائم على الويب حائز على جوائز ل مشروع المؤسسة الإدارة. تم تصميمه ليتم استخدامه من قبل الفرق الكبيرة في إعدادات الشركات التي تتطلب ميزات معقدة وبنية قوية.

وكنتيجة طبيعية، يمكن أن يكون Wrike مربكًا للشركات الصغيرة والاستشاريين.

أفضل ميزات Wrike

عرض ثلاثي الأجزاء : واجهة بديهية موجهة نحو سهولة الوصول والإنتاجية

: واجهة بديهية موجهة نحو سهولة الوصول والإنتاجية أولوية المهام : تحديد المهام المهمة/العاجلة حتى تعمل الفرق عليها أولاً

: تحديد المهام المهمة/العاجلة حتى تعمل الفرق عليها أولاً إعداد التقارير : تقارير شاملة لرصد وتتبع التقدم المحرز

: تقارير شاملة لرصد وتتبع التقدم المحرز موجز الأخبار: موجز أخبار شبيه بوسائل التواصل الاجتماعي للبقاء على اطلاع على آخر المستجدات في الفريق

قيود Wrike

يخفي الفلتر المدمج المهام المكتملة بشكل افتراضي، والتي يجب إزالتها يدويًا لرؤية جميع المهام في وقت واحد

الإشعارات من بعض التطبيقات الخارجية المدمجة تستغرق ما يصل إلى ساعة

لا يوجد خيار دردشة

تسعير Wrike

شخصي: $0

$0 المبتدئ: 13.49 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

13.49 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا متقدم: 30.49 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

30.49 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل ب Wrike لمعرفة الأسعار

اتصل ب Wrike لمعرفة الأسعار المؤسسات+: اتصل ب Wrike لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Wrike's Wrike

G2: 4.4/5 [1050+ تقييمات]

4.4/5 [1050+ تقييمات] Capterra: 4.5/5 [800+ تقييم]

7. كينتوني

عبر كينتوني Kintone هي مساحة عمل قابلة للتخصيص تجمع بين البيانات وسير العمل والتعاون. باستخدام Kintone، يمكنك إنشاء تطبيقات قواعد بيانات مخصصة وسير العمل والمهام.

يمكنك أيضًا ربط المحادثات بالبيانات للحصول على رؤية أفضل. مع المرونة في التعامل مع قواعد البيانات، فهو مثالي ليكون برنامج إدارة جهات الاتصال .

مع قابلية التخصيص هذه تأتي أيضًا تعقيدات وارتباك.

أفضل ميزات #### Kintone

التعاون : ميزة الدردشة التي تحافظ على كل محادثة في سياقها

: ميزة الدردشة التي تحافظ على كل محادثة في سياقها الخدمات الاحترافية الأتمتة : التذكيرات والإشعارات التلقائية توفير الوقت المهدر في المتابعات

: التذكيرات والإشعارات التلقائية توفير الوقت المهدر في المتابعات التخصيص: مهام سير العمل المخصصة، والمهام، والتذكيرات، والموافقات، وتسليم المهام

قيود كينتوني

واجهة مستخدم غير متقنة تعني أنك بحاجة إلى الاتصال بممثل خدمة العملاء في كل مرة تتعثر فيها

خيارات التكامل المحدودة

عدم وجود مقاطع فيديو/مستندات لتعلم الأداة

تسعير Kintones

24 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Kintone

G2: 4.6/5 [200+ تقييم]

4.6/5 [200+ تقييم] Capterra: 4.7/5 [140+ تقييم ]

8. بايمو آب

عبر بايموآب Paymo هو أداة لإدارة المشاريع الاستشارية للاستشاريين الأفراد والشركات الصغيرة. يساعد في إدارة المشاريع والمهام والموارد والملفات والشؤون المالية وما إلى ذلك. يمكنك أيضًا تتبع الوقت والربحية باستخدام هذه الأداة.

نظرًا لأنه مصمم للفرق الصغيرة، فإنه يحتوي على تعاون محدود و إدارة سير العمل الميزات.

أفضل ميزات تطبيق Paymoapp

تتبع الوقت : بمجرد إعداده، دعه يعمل في الخلفية والتقط سجلات وقتك

: بمجرد إعداده، دعه يعمل في الخلفية والتقط سجلات وقتك الفواتير : تحويل سجلات الوقت إلى جداول زمنية إلى فواتير تلقائيًا

: تحويل سجلات الوقت إلى جداول زمنية إلى فواتير تلقائيًا الميزانيات الزمنية : تعيين تقدير الوقت لكل مهمة ومقارنته بالوقت الفعلي

: تعيين تقدير الوقت لكل مهمة ومقارنته بالوقت الفعلي جدولة الفريق : جدولة الفريق: فهم عبء العمل لتحسين إدارة الموارد

: جدولة الفريق: فهم عبء العمل لتحسين إدارة الموارد المهام المتكررة: المهام المتكررة: إنشاء مهام متكررة تلقائيًا على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري

قيود Paymoapp

عدد محدود من طرق العرض - القائمة والجدول واللوحة والتقويم ومخطط جانت فقط

خيارات تكامل أقل مقارنة بأدوات إدارة المشاريع الأخرى

عدم وجود واجهة مستخدم سهلة الاستخدام، مما يؤدي إلى منحنى تعليمي حاد

تسعير Paymoapp

مجاني

المبتدئين: 9.9$ لكل مستخدم شهرياً

9.9$ لكل مستخدم شهرياً المكتب الصغير: 15.9 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

15.9 دولارًا لكل مستخدم شهريًا الشركات: 23.9 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات بايموآب #### تقييمات ومراجعات بايموآب

G2: 4.6/5 [550+ تقييم]

4.6/5 [550+ تقييم] Capterra: 4.8/5 [450+ تقييم]

9. الخلية

عبر خلية النحل Hive هو برنامج لإدارة المشاريع مصمم مع وضع الفرق المختلطة في الاعتبار. فهو يساعد فرق الخدمات الاحترافية على تحسين الرؤية والتعاون وتوجيه الأهداف. باستخدام Hive، يمكنك تعيين نطاق المشروع، وتعيين المهام، وتتبع الوقت، وإرسال التحديثات التلقائية، وجمع الملاحظات، ومراقبة التقدم المحرز.

وعلى الرغم من بساطة ميزاته وسهولة استخدامه، إلا أن نضج وتعقيد إمكانيات إدارة المشروع تجعلنا ننتظر ما هو أكثر من ذلك.

أفضل ميزات #### Hive

علاقات المهام : ربط البطاقات بالمهام بسهولة لإظهار مدى ارتباطها ببعضها البعض

: ربط البطاقات بالمهام بسهولة لإظهار مدى ارتباطها ببعضها البعض المجلدات الرئيسية : جمع المعلومات معًا وطلب الموافقات، كل ذلك في مكان واحد

: جمع المعلومات معًا وطلب الموافقات، كل ذلك في مكان واحد التسلسل الهرمي للمشروع : المشروع الرئيسي > المشاريع الفرعية > المشاريع الفرعية > المهام > تدفق المهام الفرعية لتسهيل التتبع والإدارة

: المشروع الرئيسي > المشاريع الفرعية > المشاريع الفرعية > المهام > تدفق المهام الفرعية لتسهيل التتبع والإدارة التدقيق: التدقيق: تدقيق المستندات والفيديو المدمج

قيود #### قيود Hive

تأخذ بطاقات المهام النص فقط وليس الصور أو أي وسائط أخرى

حد 500 عملية أتمتة بغض النظر عن الخطة

لا يمكن إضافة قواعد جزئية إلى أعمدة كانبان

تسعير #### Hive

مجانًا

الفرق: 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا

5 دولارات لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل ب Hive لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات #### Hive

G2: 4.6/5 [450+ تقييم]

4.6/5 [450+ تقييم] Capterra: 4.5/5 [150+ تقييم]

10. مشاريع زوهو

عبر مشاريع زوهو Zoho Projects هي أداة متعددة الأغراض وقابلة للتخصيص بالكامل لإدارة المشاريع. باستخدام Zoho Projects، يمكنك إنشاء المهام وأتمتة سير العمل وتخصيص الحقول والتخطيطات والحالات.

كما أنه يحتوي على وحدات مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الخاصة بالمجال، مثل تتبع المشكلات واتفاقية مستوى الخدمة والمخططات وما إلى ذلك.

على الرغم من كونه مشغل قوي، إلا أنه يفتقر إلى بعض الميزات الأساسية والبديهية للمستخدم.

أفضل ميزات Zoho Projects

عمليات الدمج: توصيل جميع أدوات Google Workspace للحصول على عرض من جزء واحد. ربط الأدوات الأخرى أيضًا، بما في ذلك Dropbox وGithub وSlack ومتجر تطبيقات Google

توصيل جميع أدوات Google Workspace للحصول على عرض من جزء واحد. ربط الأدوات الأخرى أيضًا، بما في ذلك Dropbox وGithub وSlack ومتجر تطبيقات Google إمكانية التخصيص : إنشاء تخطيطات وحقول وطرق عرض ووظائف وقوالب مشاريع وعلامات وعلامات وعلامات تبويب ويب مخصصة والمزيد

: إنشاء تخطيطات وحقول وطرق عرض ووظائف وقوالب مشاريع وعلامات وعلامات وعلامات تبويب ويب مخصصة والمزيد التعاون: مراقبة المحادثات على الخلاصة والتواصل في الوقت الفعلي من خلال غرف الدردشة العامة/الخاصة

مراقبة المحادثات على الخلاصة والتواصل في الوقت الفعلي من خلال غرف الدردشة العامة/الخاصة أتمتة المهام : أتمتة قواعد العمل واتفاقيات مستوى الخدمة وخطافات الويب والإشعارات وقواعد سير العمل لتحسين الكفاءة التشغيلية

قيود Zoho Projects

عدم وجود ميزات شاملة لإعداد التقارير

يقتصر البحث في شريط المهام على المهام داخل مشروع معين وليس مساحة العمل بأكملها

تسعير Zoho Projects

مجاني

القسط: 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا

5 دولارات لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات زوهو بروجكتس

G2: 4.3/5 [350+ تقييم]

4.3/5 [350+ تقييم] Capterra: 4.3/5 [400+ تقييم]

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هناك المئات من أدوات إدارة المشاريع من جميع الأشكال والأحجام. لقد قمنا بتنسيق العشرة الأوائل لنقدم لك أفضل عشرة برامج لتزويدك بأفضلها. اختر ما يناسبك من أي مما سبق لتظهر لعملائك أنك رشيق وموجه نحو العمليات والتواصل.

لكن بصراحة، في نهاية هذا البحث، يمكننا القول بثقة أن ClickUp تبرز كأفضل أداة شاملة لإدارة المشاريع في فئتها. ألم تقتنع؟ جربه مجانًا اليوم .

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