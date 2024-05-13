أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي للاستشارات: بما في ذلك المراجعات وخيارات التسعير التفصيلية

هل تشعر أن تحليل بيانات العملاء يشبه تسلق جبل إيفرست؟ أو هل تشعر أن التنبؤ بالاتجاهات يشبه قراءة أوراق الشاي؟ مع وجود أدوات الذكاء الاصطناعي في صفك، ستتمكن من تحويل هذه المهام المعقدة إلى تجربة سحرية - سواء بالنسبة لعملائك أو بالنسبة لسلامة عقلك.

سواء كنت استشاريًا متمرسًا أو جديدًا في مجال الاستشارات، فإن أدوات الذكاء الاصطناعي للاستشارات تبسّط أعمالك الاستشارية، وتمنح عملاءك رؤى أفضل، وترتقي بمستوى لعبتك. في هذا الدليل، سنشرح في هذا الدليل كيفية اختيار أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للخدمات الاستشارية ومشاركة أفضل 10 أدوات مفضلة لدينا لهذه المهمة.

ما هي أدوات الذكاء الاصطناعي للاستشارات؟

أدوات الذكاء الاصطناعي (AI) هي نوع من البرمجيات التي تستخدمها الشركات الاستشارية للقيام باتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات في وقت أقل. تتبع أدوات الذكاء الاصطناعي بعض خوارزميات التعلم الآلي المتقدمة جدًا لتحليل كمية هائلة من البيانات، وتحديد الأنماط، والتنبؤ بالاتجاهات، وبث رؤى مفيدة بسرعة ودقة تفوق حتى أكثر محترفي علوم البيانات خبرة. 🤖

يستخدم معظم الاستشاريين أدوات الذكاء الاصطناعي من أجل:

تحليل البيانات : يفسر الذكاء الاصطناعي مجموعات البيانات الضخمة ويفهم الأرقام بشكل أسرع من البشر - عادةً بدون أخطاء

يفسر الذكاء الاصطناعي مجموعات البيانات الضخمة ويفهم الأرقام بشكل أسرع من البشر - عادةً بدون أخطاء التنبؤات: من خلال التعلم الآلي، تتوقع أدوات الذكاء الاصطناعي تحولات السوق والتغيرات في سلوك المستهلك. إنها ليست كرة بلورية سحرية، ولكنها أفضل ما يليها في هذا المجال

من خلال التعلم الآلي، تتوقع أدوات الذكاء الاصطناعي تحولات السوق والتغيرات في سلوك المستهلك. إنها ليست كرة بلورية سحرية، ولكنها أفضل ما يليها في هذا المجال معالجة اللغات الطبيعية ( NLP ): تقوم معالجة اللغات الطبيعية بتحليل المشاعر، وهي طريقة منمقة للقول إن أداة الذكاء الاصطناعي تقيس المشاعر الإنسانية بشكل صحيح من النص المكتوب

تقوم معالجة اللغات الطبيعية بتحليل المشاعر، وهي طريقة منمقة للقول إن أداة الذكاء الاصطناعي تقيس المشاعر الإنسانية بشكل صحيح من النص المكتوب رؤية الحاسوب: هل تعلم أن بعض أدوات الذكاء الاصطناعي يمكنها "الرؤية"؟ إنها تستخدم الرؤية الحاسوبية لاتخاذ قرارات بشأن البيانات المرئية، مثل الصور ومقاطع الفيديو والرسوم البيانية للبيانات

تتيح أدوات استشارات الذكاء الاصطناعي حتى للشركات الاستشارية الناشئة الصغيرة إمكانية تقديم حلول متطورة لعملائها، وهو ما يُحدث تغييراً حقيقياً في قواعد اللعبة.

كيفية اختيار أفضل أدوات استشارات الذكاء الاصطناعي لشركتك

أنت تأتمن الذكاء الاصطناعي على بيانات عميلك أو عملائك وسمعتك. أنت بحاجة إلى اختيار أداة عالية الجودة لإنتاج رؤى ذكية وإثارة إعجاب عملائك.

ابحث عن هذه الميزات للحصول على أقصى استفادة من أدوات استشارات الذكاء الاصطناعي:

واجهة سهلة الاستخدام: لا يجب أن تحتاج إلى تدريب خاص لاستخدام الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. ابحث عن خيارات بديهية بدون منحنيات التعلم التي تذيب العقل

لا يجب أن تحتاج إلى تدريب خاص لاستخدام الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. ابحث عن خيارات بديهية بدون منحنيات التعلم التي تذيب العقل تصوّر البيانات: اختر أدوات استشارات الذكاء الاصطناعي التي تنشئ رسوماً بيانية رائعة من بيانات عميلك أو بيانات عملائك. تمنح هذه الميزة تقاريرك جرعة إضافية من الاحترافية، وهو أمر لا بد منه في الاستشارات

اختر أدوات استشارات الذكاء الاصطناعي التي تنشئ رسوماً بيانية رائعة من بيانات عميلك أو بيانات عملائك. تمنح هذه الميزة تقاريرك جرعة إضافية من الاحترافية، وهو أمر لا بد منه في الاستشارات أتمتة سير العمل: لا يمكنك أن تكون في كل مكان في وقت واحد، لذا استخدم أدوات استشارات الذكاء الاصطناعي التي أتمتة العمليات المتكررة مثل تسليم المهام وإدخال البيانات

لا يمكنك أن تكون في كل مكان في وقت واحد، لذا استخدم أدوات استشارات الذكاء الاصطناعي التي أتمتة العمليات المتكررة مثل تسليم المهام وإدخال البيانات التنبؤات المستقبلية: التوقعات المستقبلية وتحديد الاتجاهات أمران ضروريان للخدمات الاستشارية. فعملاؤك يثقون بك لإبقائهم في طليعة صناعتهم، بعد كل شيء

التوقعات المستقبلية وتحديد الاتجاهات أمران ضروريان للخدمات الاستشارية. فعملاؤك يثقون بك لإبقائهم في طليعة صناعتهم، بعد كل شيء أدوات الكتابة والقوالب:أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي يجب أن تكون قادرة على التعامل مع تحسين محركات البحث (SEO) ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وملخصات التقارير. القوالب الاستشارية هي أيضًا ضرورية لإنشاء تقارير احترافية ببضع نقرات فقط

تلخيص ملاحظات الاجتماع في ثوانٍ باستخدام ClickUp AI

## أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي للاستشارات في عام 2024

يبدو أن كل شخص ووالدته لديه أداة ذكاء اصطناعي هذه الأيام، ولكن ليست كل الأدوات الموجودة في السوق هي أدوات ذكاء اصطناعي للاستشارات على وجه التحديد.

لا داعي لأن تبحث على الإنترنت بنفسك: اطلع على هذه القائمة لأفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي للاستشارات في عام 2024.

1. انقر فوق

استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع وصقل نسختك وردودك على البريد الإلكتروني والمزيد

هذا صحيح: إن منصة إدارة المشاريع المفضلة في العالم تصادف أنها أداة ذكاء اصطناعي مفيدة للغاية للخدمات الاستشارية. ClickUp AI هو المساعد الوحيد المدعوم بالذكاء الاصطناعي المصمم خصيصًا لدورك الفريد. ما عليك سوى فتح الذكاء الاصطناعي، وإخباره أنك تعمل في مجال الاستشارات، وسيتولى المساعد الباقي.

استخدم ClickUp AI لـ

تلخيص ملاحظات اجتماع العميل أو مواضيع الدردشة

إنشاء عناصر العمل من جداول أعمال الاجتماعات

كتابة وتحرير وتنسيق أي محتوى تحتاج إليه

كتابة استبيانات العملاء

تخطيط الأحداث لعملائك

هل سمعت عن أتمتة ClickUp ? يأتي ClickUp محملاً مسبقًا بأكثر من 100 عملية تلقائية لتبسيط يوم عملك بشكل كبير. إنها ليست ذكاءً اصطناعيًا خالصًا، ولكن هذه الأتمتة القائمة على المشغلات تتعامل مع كل شيء بدءًا من إنشاء المهام إلى نشر التعليقات ونقل الحالات.

أفضل ميزات ClickUp

مهام ClickUp تحمّل فريقك المسؤولية من خلال المشاريع والمهام الفرعية وقوائم المراجعة والتعليقات وغير ذلك الكثير

أنشئ تقارير عملاء رائعة وجداول بيانات وخرائط طريق والمزيد باستخدام مستندات ClickUp استخدم قوالب مثلقالب اتفاقية استشارات ClickUp لإنشاء اتفاقيات محكمة في وقت أقل

ClickUp CRM يسجل جميع علاقات العملاء في منصة واحدة ، تصور خط أنابيب العملاء الحالي الخاص بك مع تشجيع علاقات أعمق مع عملائك بسهولة تتبع وقتك والميزانية واتصالات العملاء إلى جانب مشاريعك



قيود ClickUp

ClickUp AI متاح فقط على الباقات المدفوعة

يجد بعض المستخدمين أن ميزات ClickUp مربكة بعض الشيء في البداية - فهناك الكثير من الميزات!

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3700 تقييم)

2. الخلايا العصبية

عبر الخلايا العصبية تقوم معظم أدوات الذكاء الاصطناعي بالذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي ينشئ محتوى جديدًا. لكن Neurons Predict مختلفة بعض الشيء: إنها ذكاء اصطناعي تنبؤي يولد لك مرئيات إبداعية.

إذا كنت قد حاولت إنشاء إعلاناتك وصورك ومقاطع الفيديو والتصميمات الخاصة بك ولكنك تكره هذه العملية، فأنت محظوظ! Neurons هي أداة للتعلم الآلي تعمل بشكل جيد مع أعمالك الاستشارية لأنها متخصصة في التصميم القائم على البيانات.

سواء أكنت بحاجة إلى المزيد من النتائج من حملاتك الإعلانية الخاصة أو كنت تقدم استشارات لأبحاث السوق لأحد عملائك، فإن Neurons أداة لا غنى عنها لإدارة بيانات العملاء وتصورها.

أفضل الميزات #### Neurons

مقارنة تصميماتك بمعايير الصناعة

وضع معايير ومقارنة جميع التصميمات مع تلك المعايير

الاختبار المسبق للتصميمات قبل إطلاقها إلى العالم

قيود الخلايا العصبية

تتخصص Neurons في الصور المرئية للحصول على رؤى قيمة، لذا فهي ليست الأنسب إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في كتابة نسخة أو إنشاء تقارير استشارية

يقول بعض المستخدمين أنه من الصعب التعامل مع متطلبات مواصفات ملف Neurons

تسعير #### تسعير Neurons

اتصل لمعرفة الأسعار

العصبية التقييمات والمراجعات

G2: 5/5 (1 مراجعة)

5/5 (1 مراجعة) Capterra: 5/5 (2 مراجعة)

3. تومي

عبر تومي يستخدم Tome الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغة الكبيرة (LLM) لتلخيص اتفاقيات العمل لك. فهو يقرأ كل حرف على حدة ويقدم لك خطوطاً حمراء لمساعدتك على اكتشاف أي مشاكل محتملة في العقد.

الآن، هل هي غنية بالميزات مثل أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى للاستشارات؟ لا، ولكن إذا كنت تعمل في مجال يتعامل مع العقود، مثل القانون أو الاستثمار، فهذه الأداة ضرورية.

حتى لو لم تكن تعمل في مجالٍ مليء بالعقود، فمن الجيد أن يكون لديك ذكاء اصطناعي متخصص في مراجعة عقودك بحثاً عن المشكلات المحتملة، خاصةً إذا كنت تعمل مع عملاء من المؤسسات.

تومي أفضل الميزات

ميزة الخطوط الحمراء ترصد لك المشكلات المحتملة

إنشاء "قوائم مشكلات" في دقائق لإرسالها إلى العملاء أو المحامين

قم بإجراء مقارنات سريعة للسوق لمعرفة كيف يتراكم عقدك

قيود تومي

تحتاج إلى الترقية إلى Tome Pro للحصول على دعم العملاء البشري

لا يحتوي تومي على الكثير من المراجعات

ربما تعرف هذا، ولكن لمعلوماتك: تومي لا يحل محل المحامي البشري

تسعير Tome

اتصل لمعرفة الأسعار

تومي التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (2 تقييمات)

4.8/5 (2 تقييمات) Capterra: غير متاح

4. المدقق AI

عبر المدقق AI أداة التحقق من صحة الذكاء الاصطناعي هي نوع فريد من أدوات الذكاء الاصطناعي للاستشارات التي تتحقق من صحة أفكار الشركات الناشئة - مجانًا! اطلب من روبوت الدردشة الإرشادي الخاص بها التحقق من صحة أفكار أعمالك والإجابة عن الأسئلة الشائعة حول إطلاق شركة ناشئة.

تم تدريب هذا الذكاء الاصطناعي على بيانات من آلاف الشركات الناشئة، ومعايير المستثمرين الملائكة، وأساليب الشركات الناشئة المرنة. اعتبره بمثابة دليل بدء سريع لكل ما يتعلق بالشركات الناشئة. هذه الأداة مثالية للاستشاريين الذين يعملون مع الشركات الناشئة، ولكنها تعمل أيضاً إذا كنت أنت نفسك شركة ناشئة ناشئة.

أفضل ميزات أداة التحقق من صحة الذكاء الاصطناعي

تحقق من صحة الأفكار التجارية مجاناً مع روبوت الدردشة الإرشادي

اطلب من الذكاء الاصطناعي أن يعطيك دليلاً مخصصاً "للبدء" لبناء عملك التجاري

تحديد المشكلات المحتملة باستخدام تحليل مفهوم الذكاء الاصطناعي

قيود الذكاء الاصطناعي للتحقق من الصحة

لا يحتوي المدقق على الكثير من المراجعات

كما أنه لا يقدم العديد من الميزات مثل أدوات استشارات الذكاء الاصطناعي الأخرى في هذه القائمة

تسعير أداة التحقق من صحة الذكاء الاصطناعي

مجاناً

تقييمات ومراجعات المدقق بالذكاء الاصطناعي

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

5. روبوت قانوني

عبر روبوت قانوني هل سبق لك أن وقعت عقدًا ضخمًا يحتوي على الكثير من المصطلحات القانونية وتساءلت: "ما الذي وقعته للتو؟ 🤯

الروبوت القانوني هو أداة استشارية تعمل بالذكاء الاصطناعي تترجم الاتفاقيات والعقود القانونية إلى لغة إنجليزية بسيطة. مثل Tome، يقوم تلقائيًا بإنشاء تحليل لمستنداتك القانونية ومقارنتها بالسوابق القضائية والمستندات القانونية الأخرى.

أفضل ميزات #### الروبوت القانوني

إجراء تحليلات للعقود للعثور على مشاكل في الأسلوب القانوني أو اللغة القانونية

ترجمة "اللغة القانونية" إلى لغة بسيطة

يأتي الروبوت القانوني مزودًا بميزة لإدارة طلبات اللائحة العامة لحماية البيانات وقانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية

قيود الروبوت القانوني

الروبوت القانوني لم يتم تشغيله بعد اعتبارًا من سبتمبر 2024

الروبوت القانوني ليس استشارة قانونية

تسعير الروبوت القانوني

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات الروبوت القانوني

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

6. غونغ

عبر غونغغونغ هو كل شيء عن بيانات المبيعات يا عزيزي. فهو يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لالتقاط جميع تفاعلات العملاء مع الذكاء الاصطناعي لإبلاغ استراتيجيتك والحفاظ على إنتاجية فريقك. في النهاية، يهدف Gong إلى زيادة إيراداتك من خلال إصلاح ممارسات المبيعات الخاصة بك.

يُعد Gong رهانًا جيدًا إذا كنت بحاجة إلى تحسين خط مبيعاتك، ولكنه أداة ذكاء اصطناعي قوية للاستشارات في المبيعات أيضًا. وتأخذ أداة الذكاء الاصطناعي بياناتك لمساعدتك في إنشاء كتيبات المبيعات الرابحة وتحديد مخاطر الصفقات وتحديد الخطوات التالية.

Gong أفضل الميزات

احصل على رؤية موحدة لتفاعلات العملاء وديناميكيات السوق

الاطلاع على مقاييس أعضاء فريقك، مثل معدلات الفوز، في لوحة معلومات مرئية

تسجيل البيانات وتحديثها تلقائياً عبر جميع المنصات في الوقت الفعلي

قيود #### Gong

في بعض الأحيان يتلاعب Gong بنصوص المكالمات ويواجه صعوبة في فهم اللهجات

يقول بعض المستخدمين أن لدى Gong مشاكل في التكامل

تسعير #### Gong

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات غونغ

G2: 4.7/5 (أكثر من 5,300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 5,300 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 520 تقييم)

7. اليراعات

عبر اليراعات هل لديك الكثير من المكالمات الهاتفية مع العملاء؟ نحن نعلم أنك تفعل ذلك بالتأكيد - فأنت مستشار في النهاية. 👀

تحتاج إلى Fireflies لتبسيط ملاحظات اجتماعاتك.

Fireflies هي أداة ذكية لأتمتة ملاحظات الاجتماعات. فهي تقوم بنسخ ملاحظات الاجتماع وتلخيصها بل وإنشاء قاعدة بيانات قابلة للبحث لمساعدتك في العثور على ملاحظات المكالمات بسهولة. يمكنك حتى استخدام البرمجة اللغوية العصبية لتحليل المحادثات الصوتية.

أفضل الميزات #### Fireflies

تدوين الاجتماعات تلقائياً على تطبيقات مؤتمرات الفيديو المتعددة

يعمل البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي على تسهيل تصفية وتحديد موضوعات الاجتماع الرئيسية

التعاون مع زملاء العمل عبر التعليقات والمقاطع الصوتية وملاحظات الاجتماع المشتركة

قيود Fireflies

يوفر Fireflies الوقت للأشخاص الذين لديهم الكثير من المكالمات، ولكنه لا يحتوي على الكثير من الميزات غير المتعلقة بالاجتماعات

يقول بعض المستخدمين أن المنصة تواجه صعوبات في دقة النسخ

تسعير فايرفلايز فايرفلايز

مجاني

الإيجابي: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم، تُدفع سنوياً

10 دولارات شهرياً لكل مستخدم، تُدفع سنوياً الشركات: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات اليراعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4/5 (5 مراجعات)

8. هنشمان

عبر هينشمان لستَ بحاجة إلى أن تكون شريراً شريراً حتى يكون لديك هينشمان. تمنحك هذه الأداة الاستشارية القانونية القائمة على الذكاء الاصطناعي وصولاً فورياً إلى المعرفة القانونية الجماعية لفريقك. مثل Fireflies، تتيح لك البحث داخل المحتوى الموجود لديك للعثور على البنود والتعريفات.

وهي مثالية للعاملين في المجال القانوني لأنها تثري العقود بتوصيات الذكاء الاصطناعي. وهو بمثابة قاعدة بيانات للعقود ونظام لإدارة المستندات يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل وتنظيم وتبسيط أعمال العقود.

هينشمان أفضل الميزات

مراجعة تغييرات العقود على الفور بنقرة واحدة

يقدم Henchman اقتراحات للعقود استنادًا إلى رؤى تاريخية

استخدم الفلترة المتقدمة للتصفية حسب نوع العقد والتاريخ واسم الطرف

قيود هينشمان

تم تصميم Henchman خصيصًا للخدمات القانونية، لذا إذا لم تكن أنت من مستخدمي المنصة، فمن المحتمل ألا تحصل على قيمة من المنصة

يقول بعض المستخدمين إنه من الصعب العثور على عوامل التصفية المتقدمة وينسون استخدامها

تسعير هينشمان

اتصل لمعرفة الأسعار

هينشمان التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4.5/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: غير متاح

9. إعادة الغرض

عبر إعادة توظيف هل أنت وكالة تسويق تنشئ محتوى للعملاء؟ Repurpose هي أداة استشارات الذكاء الاصطناعي المناسبة لك. هذه الأداة متخصصة في سير عمل المحتوى الآلي. ما عليك سوى إنشاء منشور واحد في Repurpose وستقوم المنصة بنشره على منصات متعددة لك في ثوانٍ معدودة. 📚

تأتي أداة الأتمتة هذه مع قوالب لسير العمل ومقاطع فيديو خطوة بخطوة ودعم الدردشة المباشرة لتقليل الوقت الذي تقضيه في نشر المحتوى لعملائك.

Repurpose أفضل الميزات

دمج أداة Repurpose مع TikTok وInstagram وYouTube وFacebook وZoom وغيرها

استخدم أداة التحويل لتحويل مقاطع الفيديو إلى بودكاست صوتي

انشر 10 ملفات صوتية ومقاطع فيديو مجانًا خلال الفترة التجريبية المجانية التي تبلغ 14 يومًا

قيود إعادة الغرض

أداة إعادة الغرض ليست أداة ذكاء اصطناعي من الناحية الفنية - إنها أقرب إلى منصة أتمتة ليس لدى Repurpose الكثير من المراجعات



تسعير #### إعادة الغرض

Podcaster: 12.42 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

12.42 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا مسوّق المحتوى: 20.75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

20.75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الوكالة: 104.08 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

إعادة توظيف التقييمات والمراجعات

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

10. دردشةGPT

عبر ChatGPT OpenAI's ChatGPT هو برنامج ذكاء اصطناعي مذهل. هل تحتاج إلى كتابة رسالة بريد إلكتروني للانفصال لعميل صعب المراس؟ تم. هل تريد سيناريو لعرض تقديمي للعميل؟ إنه لك ببضع نقرات فقط.

في حين أن أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى للاستشارات في هذه القائمة متخصصة في المرئيات أو العقود القانونية، فإن ChatGPT متخصص في إنشاء المحتوى النصي. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في كتابة رسائل البريد الإلكتروني، أو منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، أو التقارير، أو العروض التقديمية، فهذه هي الأداة المناسبة للمهمة.

أفضل ميزات ChatGPT

يحتوي ChatGPT على واجهة بسيطة للغاية قائمة على الدردشة الآلية

تلخيص التقارير بسرعة أو تبسيط الموضوعات المعقدة باستعلام واحد

اطلب من ChatGPT توليد أفكار لحملات تسويقية، وخطط فعاليات، وغير ذلك الكثير لعملائك

قيود ChatGPT

يتعطل ChatGPT كثيراً

تحتاج إلى معرفة كيفية توجيه ChatGPT للحصول على النتائج التي تريدها

تسعيرة ChatGPT

مجاناً

بالإضافة إلى: 20 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ChatGPT

G2: 4.7/5 (340+ تقييم)

4.7/5 (340+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم)

اجمع بين أداة استشارات الذكاء الاصطناعي وسير عملك

تُحدث أدوات الذكاء الاصطناعي تحولاً في كل مجال تقريبًا والاستشارات ليست استثناءً. ادمج أدوات استشارات الذكاء الاصطناعي في مهام سير عملك لتعمل بذكاء أكبر وتحقق نتائج متميزة لعملائك في هذه العملية.

بصفتك مستشارًا، فأنت تدعم عملاءك في السراء والضراء. ولكن عندما تحتاج أنت إلى الدعم، استخدم أداة الذكاء الاصطناعي المناسبة للاستشارات: ClickUp. ادمج أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي مع القوالب والمهام والمستندات وإدارة علاقات العملاء الخاصة بك للحفاظ على جميع أعمالك في نفس المنصة.

هل تشعر بالفضول لرؤيتها أثناء العمل؟ جرّب ClickUp AI مجاناً الآن.