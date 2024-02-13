10 قوالب استشارية مجانية لاتفاقيات وخدمات استشارية

يجعل الاستشاريون الأعمال التجارية أسرع وأفضل وأكثر ربحية. ولكن نظراً لأن الاستشاريين هم غرباء يأتون إلى الشركة، يجب أن يكون لديك بطك في صف واحد قبل إكمال أي عمل.

الإفراط في التواصل والوضوح هما اسم اللعبة هنا. من العقود إلى الأطر الزمنية للمشروع إلى مقاييس العميل، تحتاج الأعمال الاستشارية إلى نماذج احترافية للوصول إلى نفس الصفحة مع الشركات التي تخدمها.

سواء كنت استشاريًا أو شركة تعمل مع استشاري، يمكن أن تساعدك القوالب الصحيحة على توفير الوقت والمتاعب. الأمر بسيط مثل العثور على قالب مناسب ونسخ ولصق تفاصيل مشروعك. هذه هي أفضل طريقة لضمان عدم ترك أي شيء دون تغيير - مع جعل العملية أكثر كفاءة للجميع. 🙌

اطلع على هذا الدليل لتعرف ما هي قوالب الاستشارات، وكيفية اكتشاف القوالب الجيدة، و10 خيارات لجعل عملك أكثر كفاءة.

ما هي قوالب الاستشارات؟

قالب الاستشارات هو مستند قابل لإعادة الاستخدام يمكن للاستشاريين أو عملائهم استخدامه لتسريع عملية التعاون. يمكن للاستشاريين إنشاء قوالب لأي مستند تقريباً، بما في ذلك العقود, مخرجات المشروع ،التقارير تتبع الوقت واكتشاف العميل وغير ذلك الكثير.

بالتأكيد، يمكنك إنشاء مستند جديد من الصفر في كل مرة، لكننا على استعداد للمراهنة على أنك مشغول جدًا لذلك. إن نمذجة بعض الأجزاء الأكثر تكرارًا من عملية الاستشارات يجعل التوصيل والتشغيل ممكنًا لعملك وعملائك وعملائك المحتملين.

ما عليك سوى عمل نسخة من قالب استشاري، وإسقاط التفاصيل ذات الصلة، والبدء في العمل. بهذه الطريقة، يمكنك قضاء وقتك في التركيز على ما يهم حقًا: الحصول على النتائج لعملائك.

عناصر القوالب الاستشارية الجيدة

يختلف كل عمل استشاري عن الآخر. القالب "المناسب" لعملك الاستشاري قد لا يكون مناسباً لشركة مختلفة. ومع ذلك، هناك بعض العلامات المجربة والصحيحة لقالب استشاري جيد، بما في ذلك:

تنظيم واضح: هناك الكثير من الطهاة في المطبخ خلال مشروع استشاري. كلما كانت قوالبك منظمة بشكل أفضل، كلما كان المشروع أفضل حالاً. تأكد من أن القوالب التي تختارها بديهية وسهلة المتابعة. يجب أن تكون الرؤوس والرصاصات والصور أفضل أصدقائك.

هناك الكثير من الطهاة في المطبخ خلال مشروع استشاري. كلما كانت قوالبك منظمة بشكل أفضل، كلما كان المشروع أفضل حالاً. تأكد من أن القوالب التي تختارها بديهية وسهلة المتابعة. يجب أن تكون الرؤوس والرصاصات والصور أفضل أصدقائك. المساعدات البصرية والألوان: الألوان الجميلة مريحة للعينين، لكنها تخدم غرضًا أيضًا. فالمساعدات البصرية مثل الرسوم البيانية والصور والمخططات تلفت انتباهك إلى المناطق الصحيحة في المستند وتساعد المشاهدين على فهم الأفكار المعقدة. ولا يضر أن الوسائل البصرية والألوان اللافتة للنظر تترك انطباعًا أكبر أيضًا

الألوان الجميلة مريحة للعينين، لكنها تخدم غرضًا أيضًا. فالمساعدات البصرية مثل الرسوم البيانية والصور والمخططات تلفت انتباهك إلى المناطق الصحيحة في المستند وتساعد المشاهدين على فهم الأفكار المعقدة. ولا يضر أن الوسائل البصرية والألوان اللافتة للنظر تترك انطباعًا أكبر أيضًا إمكانية ملء الفراغات القابلة لإعادة الاستخدام: سيتيح لك قالب الاستشاري المتين ملء المستند بسرعة بالتفاصيل ذات الصلة. تتيح لك هذه الوظيفة استخدام القالب مرارًا وتكرارًا دون الحاجة إلى تحرير ملفات PDF أو إعادة صياغة المستند بأكمله.

سيتيح لك قالب الاستشاري المتين ملء المستند بسرعة بالتفاصيل ذات الصلة. تتيح لك هذه الوظيفة استخدام القالب مرارًا وتكرارًا دون الحاجة إلى تحرير ملفات PDF أو إعادة صياغة المستند بأكمله. الأتمتة: سيسمح لك القالب الصحيح باتخاذ إجراء في اللحظة التي يكتمل فيها النموذج. على سبيل المثال، قالب أداة تعاون العميل قد تقوم تلقائيًا بإنشاء حقول مخصصة تسمح لك بإسقاط تفاصيل المهمة.

## 10 قوالب استشارية مجانية لأعمالك الاستشارية

سواء كنت في السوق للحصول على قالب اقتراح استشاري, اتفاقية خدمة أو وثيقة مخرجات المشروع أو العقد، هناك قالب لها. لحسن الحظ، ليس عليك إنشاء قوالب خاصة بك؛ فقد أنشأنا لك العشرات منها! تحقق من 10 قوالب أعمال استشارية مفضلة لدينا لتبسيط سير عملك. ✨

1. قالب اتفاقية استشارات ClickUp

قم بتكوين اتفاقية محكمة تحدد التوقعات وتغطيك قانونيًا باستخدام قالب ClickUp الملائم للأعمال الصغيرة هذا

من المغري أن تقفز مباشرةً إلى مشروع استشاري، لكنك تحتاج إلى نوع من الاتفاقية المكتوبة. تساعد الاتفاقية الاستشارية الجميع على الاتفاق على نفس الصفحة حول نطاق المشروع ومعلومات الدفع وتفاصيل أخرى حول سير عمل الاستشاري.

تغطي اتفاقية الاستشاري التعويض، وطرق الدفع، والحقوق التعاقدية، ومدفوعات الضرائب، والتعويض، والتعاقد من الباطن، وغير ذلك الكثير. فهي لا تحمي المستشار فحسب، بل تعطي العميل فكرة أفضل عما يمكن توقعه عند العمل مع فريق استشاري. قالب اتفاقية الاستشارات الخاص ب ClickUp يجعل من السهل إنشاء اتفاقية استشارية تحمي مصالحك. هذه الاتفاقية الاستشارية قابلة للتخصيص، بحيث يمكنك ملء التواريخ السارية وأسماء العملاء و معالم المشروع . يمكنك حتى إضافة المزيد من كتل المحتوى إذا كنت تريد عناوين إضافية.

تأكد من تحديث الخطوط والتخطيط وصورة الغلاف لجعل القالب الخاص بك متألقًا حقًا. إذا قمت بإنشاء الكثير من القوالب, اتبع إرشادات العلامة التجارية لإنشاء صورة متسقة في كل مرة.

عندما يكون المستند جاهزًا للإرسال، ما عليك سوى تصديره وإرساله إلى العميل للتوقيع عليه. فقط ضع في اعتبارك أن اتفاقية الاستشارات المجانية ليست بديلاً لعقد استشاري. إذا كنت تبحث عن نموذج عقد ، راجع النموذجين رقم 3 ورقم 9 في قائمتنا. قم بتنزيل هذا القالب

2. قالب تتبع وقت المستشارين ClickUp

تتبع كيف تقضي وقتك في كل مشروع عميل باستخدام هذا القالب من ClickUp

الوقت هو المال بالمعنى الحرفي للكلمة بالنسبة للاستشاريين الذين غالباً ما يتقاضون أجورهم بالساعة. لكن الثقة مبنية على الشفافية، لذا من الجيد أن يقوم الاستشاريون بما يلي تسجيل كل الوقت الذي يعملون فيه لصالح العميل في جدول زمني جميل وسهل القراءة.

إن قالب تتبع وقت المستشار ClickUp يجعل من السهل على الاستشاريين ليس فقط لتتبع وقتهم وتسليمه إلى عملائهم فحسب، بل أيضًا لمراقبة كيفية قضاء وقتهم.

استخدم معادلات هذا القالب لتقدير التكاليف لعميل محتمل، أو تتبع الوقت للحسابات المستحقة الدفع. يشتمل قالب تتبع الوقت على تسعة حقول مخصصة مثل مستوى الجهد، والحساب، والتسعير بالساعة، وتاريخ استحقاق الدفع، والتكاليف التقديرية لمساعدة الاستشاريين على إدارة وقتهم وأرباحهم. كما أنه يتضمن أنواع عرض مختلفة لرؤية حالات الدفع في ورقة واحدة وسجلات التتبع والمهام في ورقة أخرى. تنزيل هذا القالب

3. نموذج عقد عمل كليك أب للاستشارات التجارية

يسمح لك قالب ClickUp هذا بإسقاط اسم شركتك وبعض التفاصيل السريعة الأخرى لإنشاء عقد عمل احترافي

اتفاقية الاستشارات الخاصة بك مهمة، ولكن العقد أمر لا بد منه. يمكن للاستشاريين استخدام قالب عقد العمل الخاص ب ClickUp مع عملائهم، وكذلك مع أي بائعين أو مقاولين من الباطن يستخدمونهم، لإنشاء عقد ملزم بسرعة.

لك الحرية في تخصيص هذا القالب كما تريد، ولكنه يتضمن أقساماً لـ

الخدمات المقدمة

الرسوم

سياسات الإلغاء

القانون الحاكم

الضمانات

قابلية الفصل

التنازل والتعديلات

الإقرار

إذا كان عميلك يريد تعديل شروط هذه الاتفاقية، فإن ClickUp يجعل من السهل إجراء التغييرات ببضع نقرات. أضف عميلك كمساهم في المستند إذا كان يريد إسقاط شروط معينة. أو قم بتضمين بنود تتضمن قوانين الولاية التي تمارس فيها أعمالك، بالإضافة إلى الاتفاقيات المتعلقة بالمعلومات السرية والملكية الفكرية وعدم المنافسة.

يغطي هذا النموذج بنوداً مختلفة عن اتفاقية الخدمات الاستشارية ولكنه يضع الجميع على نفس الصفحة - ويمكن أن يغطيك قانونياً. وقّع دائماً عقداً قبل البدء بأي مشاريع استشارية. قم بتنزيل هذا النموذج

4. قالب خطة عمل كليك أب للاستشارات

تقديم خارطة طريق لـ الجداول الزمنية للمشروع والميزانيات والموارد لتوجيه قراراتك وتحديد التوقعات لأصحاب المصلحة خطط المشروع هي الاستراتيجية الرئيسية لما ستقوم به ومتى ستقوم به. كما أنها تقوم بتعيين المهام للمساهمين حتى تتمكن من مساءلة الجميع. عادةً ما تكون خطط المشروع أدوات موجهة داخليًا للاستشاريين، ولكن يمكنك مشاركتها مع العميل إذا كنت تتعاون بشكل وثيق.

تقوم الشركات بتوظيف الشركات الاستشارية من أجل وسائل التواصل الاجتماعي خطط التسويق والعمليات والعلامات التجارية والتدريب والاستشارات الإدارية وغيرها الكثير. لحسن الحظ، يمكنك استخدام قالب خطة مشروع ClickUp للاستشارات لأي نوع من المشاريع الاستشارية تقريبًا.

يأتي قالب مقترح استشارات الأعمال المتقدم هذا مع 12 حالة وحقل مخصص لمرحلة المشروع. يمكنك أيضًا التبديل بين طرق العرض المختلفة للأنشطة وجداول المشروع والمهام حسب المرحلة ودليل البدء السريع المفيد.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه يمكنك أيضًا إضافة الأتمتة إلى قالب ClickUp هذا أيضًا. على سبيل المثال، عندما يقوم شخص ما بالتحقق من مهمة ما، يمكن للنظام تغيير المعينين تلقائيًا.

أو إذا كنت تقوم بمشروع كتابة ، يمكن للنظام دفع النسخة تلقائيًا من الكاتب إلى المحرر. هذا يعني أنه يمكنك تقليل القلق بشأن تسليم المهام وقضاء المزيد من الوقت في التركيز على عملائك. تنزيل هذا القالب

5. قالب تقرير استشارات ClickUp

قالب عرض الأعمال الخاص ب ClickUp سيجعلك تحصل على المزيد من العملاء الجدد في وقت قصير

فكر في تقرير الاستشارات على أنه مقترح مشروع ترسله إلى العملاء المحتملين التباهي والتفاخر المتواضع بخبرتك في مجال تخصصك. يجب أن توضح نماذج المقترحات الاستشارية بالتفصيل كلاً من خبرتك في مجال معين، بالإضافة إلى خطة عملك لتحقيق النتائج للعميل. قالب تقرير الاستشارات الخاص ب ClickUp يتضمن مقدمة، وهي بمثابة صفحة غلاف أو ملخص تنفيذي. هذا هو الجزء الخاص بمقترح استشارات الأعمال حيث تشرح أهداف التقرير، و نطاق العمل والمنهجية

في قسم النتائج والمناقشة، ستوضح بالتفصيل الوضع الراهن الحالي وتسلط الضوء على ما يمكن وما لا يمكن تحسينه بهذه الخطة. على سبيل المثال، لاحظت أن موقع الويب الخاص بالعميل المحتمل لديه بعض المشكلات في الواجهة الخلفية.

ولكن قد يكون ذلك قابلاً للإصلاح أو غير قابل للإصلاح إذا كانوا يستعينون بمستشار تسويق المحتوى. من هناك، قم بإنشاء خطة عمل لكيفية تحسين العمل. في قسم الخاتمة والتوصيات، ستقدم في قسم الخاتمة والتوصيات نظرة عامة عالية المستوى من نوع نظرة عامة على التقرير والمشروع تنتهي بتوصياتك.

تعرف على الأفضل

_مراجع/ https://clickup.com/blog/crm-for-consulting// آليات إدارة علاقات العملاء للاستشاريين %/%href/_

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6. قالب تعاون نجاح العميل في ClickUp نجاح العميل

تتبع حالة جميع مشروعات عملائك في مكان واحد باستخدام قالب ClickUp الاستشاري هذا

أنت تعمل مع الكثير من الأشخاص لتحقيق أحلام عميلك الكبيرة. ولكن قد يكون من الصعب اتباع عملية محددة دون هيكل واضح، وهنا يأتي دور هذا القالب الاستشاري لإنقاذ الموقف.

النموذج قالب تعاون نجاح العميل ClickUp نجاح العميل يبسط تمرير المهام بين الفرق المختلفة وتتبع التقدم المحرز في كل مرحلة من مراحل المشروع. يشتمل هذا القالب على عدة طرق عرض، بما في ذلك طريقة عرض القائمة وخط سير المصادقة.

كما يخزن معلومات مهمة عن العملاء، بما في ذلك تواريخ توقيع العقود وصناع القرار, ميزانية المشروع والمجال وطول العقد. ضمن القالب، يمكنك تتبع حالات المشروع للعديد من العملاء، وإضافة المهام، وتتبع الوقت، وتحميل المرفقات، وإضافة متعاونين.

يوفر هذا القالب أيضًا أتمتة مدمجة لتعيين حقل مخصص عند إنشاء المهام. تنزيل هذا القالب

7. قالب نجاح العميل ClickUp

يمكنك إيقاف تذبذب العملاء في مساراته مع هذا القالب من ClickUp

إذا سألك أحد العملاء، "ما الذي كنت تعمل عليه؟" يمكنك سحب مستند نجاح العميل لإظهار مدى انشغالك.

يتتبع هذا المستند جميع الأنشطة على حساب العميل الخاص بك، بالإضافة إلى جهات الاتصال، وتجديد الحساب، والمخاطر. إن قالب نجاح العميل ClickUp يتضمن وجهات نظر للتجديدات والمشاركة والتعليقات وصافي نقاط المروجين (NPS).

حتى أنه سيقدم تقريرًا عن صحة الحساب ليخبرك ما إذا كان العميل معرضًا لخطر التقلب بناءً على مستوى تفاعله وصافي نقاط المروجين وآخر نقطة اتصال. إذا كنت تحاول تعميق الروابط التي تربطك بجميع عملائك، فهذا النموذج ضروري. تنزيل هذا القالب

8. قالب اكتشاف العميل ClickUp العميل

استخدم هذا النموذج من ClickUp لتشعر بالثقة أثناء كل مكالمة مع العميل

يشرب الاستشاريون من خرطوم الإطفاء في كل مرة يقومون فيها على متن عميل جديد . تحتاج إلى الوصول إلى السرعة المطلوبة، و نموذج اكتشاف العميل من ClickUp سيساعدك على القيام بذلك.

هذا قالب نصي لمكالمة استكشافية يمكنك تخصيصه قبل كل مكالمة عميل جديد. يمكنك استخدامه لتأهيل العملاء المحتملين عبر الهاتف وتحسين التدفق العام للمحادثة.

يتضمن هذا النموذج قالب نصي يمكنك تمريره، بالإضافة إلى بنك أسئلة لمساعدتك في طرح الأسئلة الصحيحة. يجعل الترميز بالألوان والعناوين والرسومات من السهل تصفح النص الرقمي، بحيث يمكنك الاستمرار في التفكير في قدميك وتعديل تدفق المحادثة حسب الحاجة. تنزيل هذا القالب

9. قالب عقد خدمات إدارة المشاريع ClickUp

سوف يحب مديرو المشاريع نموذج اتفاقية التوصيل والتشغيل هذا من ClickUp

لقد قمنا بتغطية اتفاقية استشارية وعقد عمل عام، ولكن هذا عقد خدمات إدارة المشاريع ClickUp مصمم خصيصًا للاستشاريين الذين يقدمون المساعدة في إدارة المشاريع و تنفيذ المشروع .

يتضمن هذا العقد المتخصص أقساماً عن:

نطاق الخدمة الاستشارية

مدة العقد

شروط الدفع

إنهاء العقد

الالتزامات

معلومات الملكية

تحديد المسؤولية والتعويض

المتعاقد المستقل

الشروط العامة

عرض استشاري

يتضمن أيضاً وثيقة العرض أ، والتي تغطي الخدمات ذات الصلة التي توافق عليها كمدير للمشروع. فكر في هذه الوثيقة على أنها وثيقة توضح بالتفصيل وصفك الوظيفي وما يمكن أن يتوقعه العميل منك. قم بتنزيل هذا النموذج

10. قالب مقترح استشاري لمايكروسوفت وورد للتوقيع

عبر Signaturely

هذا نموذج آخر لنموذج اتفاقية استشارية تم إعداده من قبل خبراء قانونيين ومدققين لغويين. إذا كنت بحاجة إلى مستند وورد سريع لتعبئته وإرساله من قبل عميل، فإن هذا المورد المجاني سيجعلك تبدأ في بضع دقائق فقط.

هذا مجاناً قالب اتفاقية الاستشارات في مايكروسوفت وورد من موقع Signaturely يأتي مع ملخص للخدمات، وجدول الأتعاب، واتفاقية سداد النفقات. على الرغم من أن أحد المحامين قام بمراجعة هذه القطعة، إلا أنها ليست نصيحة قانونية، لذلك لا يزال يتعين عليك مراجعتها للتأكد من أنها تتطرق إلى القوانين المعمول بها في منطقتك. قم بتنزيل هذا النموذج

جرب قوالب استشارية لأعمالك الاستشارية

العمل الاستشاري يجعل الأعمال الاستشارية أفضل، والقوالب تجعل الاستشاريين أكثر كفاءة. ليس لدى الاستشاريين المشغولين الوقت الكافي لإنشاء مستندات جديدة لكل عميل، وهذا هو السبب في أهمية وضع قوالب لسير عملك.

تمنحك مكتبة ClickUp الضخمة من القوالب الاستشارية راحة البال من خلال جمع كل أعمالك في منصة واحدة بسيطة. 📚 اطلع على قوالب ClickUp الآن لإنجاز المزيد في وقت أقل.