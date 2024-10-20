أفضل 6 أدوات للتدقيق لعام 2025 (الميزات والإيجابيات والسلبيات والأسعار)

تبحث عن برنامج العزل المثالي_؟

تساعدك معظم أدوات التدقيق اللغوي على التخلص من الأخطاء الإملائية وعلامات الترقيم في غير محلها والأخطاء النحوية المحرجة.

لكن هل تعلم أن برامج التدقيق اللغوي عبر الإنترنت يمكنها أن تفعل *أكثركثيرًا_ من مجرد تصحيح القواعد النحوية والإملائية، أو تحسين مهاراتك في الكتابة* ?

هذا صحيح.

فكّر فيما وراء الخط الأحمر المتعرج للتدقيق الإملائي!

يمكن لأدوات التدقيق الإملائي الحديثة أن تكون مركزًا إبداعيًا للتعاون .

يمكن أن تساعدك في الكتابة والتحرير وحتى في تلقي الملاحظات وتنظيمها.

هذه هي كامل عملية الموافقة على المستندات!

ولكن تماماً مثل عدد التهجئات لكلمة "تشيلي" (تشيلي؟ تشيلي؟)، فإن قائمة الخيارات في سوق برامج التدقيق عبر الإنترنت لا نهاية لها.

لذلك إذا كنت ترغب في اختيار النظام المناسب للتدقيق عبر الإنترنت لعملك، فأنت في المكان المناسب. في هذه المقالة، ستتعرف في هذه المقالة على أدوات التدقيق اللغوي عبر الإنترنت، ولماذا تحتاج إليها، وأفضل 6 أدوات تدقيق لغوي متاحة حاليًا.

ما هي أداة التدقيق اللغوي؟

إن أداة التدقيق اللغوي أو برنامج التدقيق اللغوي هي أداة إدارة سير العمل مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات منشئي المحتوى. يمكنك استخدامها لإنشاء جزء جديد من النص أو المحتوى المرئي، وتلقي التعليقات والرد عليها دون الحاجة إلى تنزيل المستند في كل مرة.

ولكن ألا يكفي_ قاموسي، ومستند جوجل، ومدقق الإملاء؟

هل أنا _ حقاً بحاجة إلى برنامج تدقيق إملائي_؟

نعم، لأن إنشاء المحتوى مليء بالكوابيس.

بالإضافة إلى ذلك, اللغة الإنجليزية لغة مجنونة !

يستغرق الأمر عدة اجتماعات، ومراجعة خطط المحتوى، وجولات متعددة من التحرير والتدقيق الإملائي، وبضع (مائة) مسودات لإنشاء منشور مدونة ينال إعجاب الجميع.

_ثق بنا، نحن نعلم ذلك جيدًا 🙁 🙁

حتى ذلك الحين، تطل الأخطاء النحوية العنيدة أو ملف عمل فني في غير محله برأسها القبيح قبل دقائق قبل الإرسال النهائي!

وكل ما يمكنك فعله هو الصراخ بصمت.

_أو بصوت عالٍ. الأمر متروك لك، حقًا

بالطبع، يمكن استخدام Ctrl+Z للتراجع عن الأشياء والضغط على مفتاح المسافة الخلفية أن يخفف من ألمك بشكل كبير. (تخيل إعادة كتابة مقال مكون من ألف كلمة لخطأ إملائي واحد. يا للهول!))

ومع ذلك، يظل سير عمل التدقيق النموذجي معقدًا وصعبًا.

يجب أن تتحمل

التأخير في التعاون

الإصدارات القديمة المفقودة من ملف MS Word أو العمل الفني

التأخير في المراجعات المتعددة

لكن لا تقلق

هذه هي بالضبط المشاكل التي تهدف أداة التدقيق اللغوي عبر الإنترنت إلى حلها.

ما هي فوائد أداة التدقيق اللغوي عبر الإنترنت؟

سيساعدك برنامج التدقيق اللغوي الممتاز على

إنشاء محتوى (بمفردك أو بشكل تعاوني)

إجراء جولاتالتدقيق النحوي بسهولة

جمع التعليقات عليه عبر صيغ وسائط مختلفة (PDF، JPEG، MS Word، إلخ)

تتبع التعليقات أو خيوط علامة تبويب مراجعة المحتوى

كل هذا بدوره من شأنه أن يساعدك على إنشاء محتوى رائع خالٍ من الأخطاء النحوية بأسلوب لا تشوبه شائبة!

كيفية اختيار أداة التدقيق اللغوي

يمكن أن يكون نظام التدقيق اللغوي عبر الإنترنت نوعين.

بعضها بسيط، برامج إدارة المحتوى المجردة.

في حين أن البعض الآخر متقنة ومتعددة الوظائف.

ومع ذلك، يجب أن تجمع أداة التدقيق اللغوي المثالية عبر الإنترنت بين سهولة الاستخدام وتجربة غنية بالميزات.

_الترتيب الطويل؟ ليس في الواقع

من المحتمل أن يكون إنشاء المحتوى واحدًا فقط من بين العديد من الأشياء التي تمارسها.

أنت بحاجة أيضًا إلى إدارة فريقك، والتعامل مع عميلك أو الموظف المستقل، والإشراف على الشؤون المالية، وما إلى ذلك.

لكنك لن تكون قادرًا على القيام بأي من ذلك باستخدام برنامج تدقيق ضيق التركيز.

لذلك، تحتاج إلى برنامج إدارة المشاريع .

لذلك إذا اخترت الاستثمار في برنامج للتدقيق عبر الإنترنت، فتأكد من أنه يساعدك فيما هو أكثر من مجرد إدارة المحتوى.

لحسن الحظ، تمامًا مثل الإسفنج الأصفر المفضل لديك، نحن نحب إعداد القوائم!

(لكن قوائمنا أقصر بكثير ومنسقة بشكل أفضل)

_لست من محبي القوائم الطويلة (أو القصيرة)؟ الانتقال إلى هذا القسم للاطلاع على أفضل اقتراحاتنا لبرامج إدارة المشاريع.

## ما هي أفضل 6 أدوات للتدقيق في التدقيق للاختيار من بينها؟

مستندات بدون عنوان. رسائل البريد الإلكتروني بدون مواضيع . "المكالمات غير المجدولة".

هذه هي بعض من أقل الأشياءالمفضلة

لهذا السبب نجعل قوائمنا ثورية قدر الإمكان.

آسفون. لقد قصدنا "شاملة"!

(أترى لماذا يحتاج الجميع إلى عملية تدقيق؟

لقد قمنا بإدراج الميزات الرئيسية والإيجابيات والسلبيات والأسعار لكل نظام تدقيق عبر الإنترنت حتى تتمكن من اتخاذ القرار الأكثر استنارة لفريقك.

1. انقر فوق

انقر فوق هو موقع الأداة الأعلى تصنيفًا لإدارة المشاريع، وتستخدمها فرق العمل من جميع الأنواع والأحجام في جميع أنحاء العالم.

مع مزيج ClickUp الذي يجمع بين ميزات إنشاء المحتوى وإدارة المشاريع، فهو البرنامج الأمثل لجميع احتياجات عملك.

إليك بعض ميزات ClickUp التي يجب أن تبحث عنها.

كيف يساعد ClickUp في عملية التدقيق في عملية التدقيق

على غرار كل شيء آخر في ClickUp، فإن إثبات ميزة موجهة أيضًا للتعاون الفعال.

يمكنك استخدامها لوضع علامة واضحة على التغييرات في ملف عمل فني أو لتبسيط المراجعة لتصميماتك التسويقية. عندما تحتاج إلى توصيل شيء ما في ملف ، ما عليك سوى استخدام أداة ClickUp للتأكد من صحة العمل

ستجد دعمًا وافرًا لأنواع الملفات المختلفة (PNG، JPEG، PDF، إلخ).

إليك مدى سهولة إثبات مرفقات المهام في ClickUp:

افتح المرفق داخل مهمة

انقر على "إضافة تعليقات" في أعلى يمين نافذة المعاينة

انقر على معاينة المرفق في المكان الذي تريد إضافة تعليق عليه

أضف تعليقك و قم بتعيينه إلى أحد أعضاء الفريق لمساعدته على اتخاذ إجراء فوري

مع هذه الميزات سهلة الاستخدام في التدقيق اللغوي، لن يفلت أصغر خطأ من فريقك الإبداعي!

ويمتد ذلك إلى مجموعة كاملة من ميزات إنشاء المحتوى.

تضمن لك بيئة العمل الإبداعية الملائمة للعمل الإبداعي في ClickUp أنك لن تضطر أبدًا إلى مغادرة النافذة عند التدقيق اللغوي. سواءً كان الأمر يتعلق بكتابة منشور مدونة أو تتبع الوقت الذي تستغرقه مهمتك، يمكنك الحصول على كل ذلك دون مغادرة مساحة العمل في ClickUp!

_كيف؟

يمكنك تخصيص المساحات داخل مساحة العمل الخاصة بك لمختلف وظائف العمل مثل التسويق أو الموارد البشرية.

وضمن هذه المساحات المجلدات يمكن تخزين جميع كتاباتك بدقة، بالإضافة إلى القوائم و المهام .

ميزات ClickUp الرئيسية الأخرى

فرق تسويق أو مستقل. مصمم أو مدير تنفيذي.

هناك ميزة ClickUp للجميع .

تريد أن تتعلم كيف تلبي ميزة ClickUp احتياجات الفرق عن بُعد ?

راجع هذه المقالات

14 طريقة لتحسين إدارة مشروعك لفرق العمل عن بُعد

فيما يلي بعض ميزات ClickUp الأخرى التي ستساعدك على تبسيط سير عمل التدقيق:

1. إنشاء مستندات باستخدام المستندات إذا كنت تريد أن يكون النص الخاص بك سهل القراءة والمسودة، راجع ClickUp Docs.

هنا، يمكنك التعاون مع الآخرين لإنشاء مستندات منسقة بشكل غني وتنظيمها ضمن مهام المشروع ذات الصلة.

2. إنشاء المهام للمدونات أو المقالات أو أي مهمة أخرى وتخصيصها لأعضاء الفريق الفرديين أو لفريق كاملقوائم التدقيق و بدائل ل Smartsheet .

الميزات الرئيسية لـ #### Smartsheet

ورقة المشروع للإشراف على التقدم المحرز

التحكم في الإصدار مع قفل المستندات تلقائيًا

مجموعة واسعة من عمليات التكامل للاتصال السلس

مخططات جانت لتصور تخطيط المشاريع

عرض تخطيط جماعي عالي المستوى لمشاريعك

أتمتة سير عمل التدقيق من خلال الجمع بين إجراءات متعددة ومسارات مشروطة

إيجابيات #### سمارتشيت

سهولة التكيف لمن يرتاحون لتنسيق Excel

تقارير مباشرة عند الطلب على لوحة التحكم

مناسب تمامًا ل رشيقة , سكروم و مشاريع الشلال سمارتشيت سلبيات

جداول البيانات غير ملائمة لإدارة المشاريع الحديثة

لا يوجد دعم للتعاون في الوقت الفعلي

لا يتوفر تطبيق لسطح المكتب

لا توجد خطة مجانية

تسعير #### سمارتشيت

ليس لدى Smartsheet إصدار مجاني، وتبدأ خطته المدفوعة من 14 دولارًا شهريًا.

تقييمات المستخدمين ل Smartsheet

G2: 4.2/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 1500 تقييم)

6. زيفلو

Ziflow هو برنامج للتدقيق عبر الإنترنت مصمم خصيصًا مع الوكالات الإبداعية والعلامات التجارية في الاعتبار. فهو يلبي متطلبات مشاركة المحتوى ومراجعته والموافقة عليه.

الميزات الرئيسية لـ #### Ziflow

مراجعة تعاونية يمكن فيها لأعضاء الفريق الإبداعي إضافة التعليقات والرد عليها في الوقت الفعلي

مشاركة مرنة مع إعدادات أذونات مختلفة لكل مُدقِّق

تتبع الإصدار ومقارنته مع ميزات تتبع التدقيق

منظم ملفات مدمج

تكامل مع مجموعة واسعة من أدوات الجهات الخارجية

مزايا #### Ziflow

قفل المستند لمنع المزيد من التعليقات بمجرد الانتهاء منه

دعم مجموعة كبيرة من أنواع الملفات

ميزات أمان جاهزة للمؤسسات

مجموعات المراجعة لسهولة مشاركة الملفات والمراجعات

سلبيات Ziflow

لا توجد منصة تطبيق لسطح المكتب

لا توجد ميزات لإدارة المهام

مجموعة محدودة من عمليات التكامل مقارنة بالبرامج المماثلة

أسعار باهظة للفرق الصغيرة

تسعير #### تسعير Ziflow

لا يقدم Ziflow أي خطة مجانية، وتبدأ خطته المدفوعة من 10 دولارات لكل مستخدم شهرياً.

تقييمات مستخدمي Ziflow

G2: 4.7/5 (59 تقييمًا)

Capterra: 4.6/5 (102 تقييم)

خاتمة

عندما كنا جميعًا أصغر سنًا، كان Microsoft Word وPowerpoint ومجموعة Microsoft Office بأكملها من أعظم الأشياء على الإطلاق.

كانت الإمكانيات الإبداعية لا حصر لها (WordArt ftw)!

ومع ذلك، أصبحنا أكبر سنًا و(نأمل) أن نكون أكثر ذكاءً الآن.

وهذا يعني إدراك حدود تلك الأدوات.

إذا كان العمل الإبداعي ومهارات الكتابة هي جوهر عملك أو وكالتك، فقد حان الوقت للانتقال إلى أداة تدقيق عبر الإنترنت. لا يمكنك تحمل التنازل بعد الآن.

وبينما يمكن لأدوات مثل Filestage و Ziflow التخلص من الأخطاء النحوية، فأنت بحاجة إلى التفكير بشكل أكبر. تحتاج إلى التفكير في ClickUp.

فمع الميزات المتقدمة مثل التدقيق اللغوي والمستندات والخرائط الذهنية ستجعل العمل الإبداعي وعملية الموافقة على العمل الإبداعي عملية سهلة. ومع وجود الكثير من ميزات إدارة المشاريع الأخرى، فإنه يلبي جميع المربعات التي قد تحتاجها على الإطلاق!

_هل تحتاج إلى المزيد من الإقناع؟

لا داعي للاتصال بمندوب المبيعات لدينا.

فقط افتح حساب ClickUp الخاص بك مجانًا وجربه بنفسك.

نحن نضمن لك أنه سيساعدك على أن تصبح ملك المحتوى في وقت قصير!