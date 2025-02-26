أفضل 10 أدوات للتغذية الراجعة المرئية لتبسيط التغذية الراجعة في 2025

تخيل هذا: يرسل لك مصممك مسودة صفحة هبوط جديدة. لقد لاحظت بعض الأشياء التي تحتاج إلى تعديل - لون الزر يبدو غير مناسب، وتبدو المسافات غير ملائمة، وصورة الشعار غير بارزة تمامًا.

الآن، أنت الآن عالق في كتابة رسالة بريد إلكتروني طويلة تحاول فيها وصف ما يحتاج إلى إصلاح بالضبط.

هذا هو المكان الذي يمكن أن تنقذك فيه أدوات الملاحظات المرئية. من أدوات تتبع الأخطاء إلى أفضل أدوات التعليقات على الموقع الإلكتروني، تساعد هذه البرامج المصممين أو المطورين أو مديري المشاريع على تقديم ملاحظات واضحة وقابلة للتنفيذ ببضع نقرات فقط، مما يوفر الوقت على الجميع.

سنناقش في هذه المدونة الميزات الرئيسية وأسعار أفضل أدوات الملاحظات المرئية لمساعدتك في اتخاذ قرارك.

قدّم ملاحظات مفصّلة باستخدام مقاطع ClickUp واللوحات البيضاء والمزيد!

⏰ ملخص 60 ثانية

إليك ملخص سريع لأفضل 10 أدوات للتغذية الراجعة المرئية:

النقر فوق : الأفضل لإدارة المشاريع المرئية والتعاون الجماعي MarkUp.io: الأفضل للتعليقات التعاونية على الأصول الرقمية باستيل: الأفضل لجمع الملاحظات على الموقع الإلكتروني Filestage: الأفضل لعمليات المراجعة والموافقة المبسطة InVision: الأفضل للنماذج الأولية التفاعلية والتعاون في التصميم Usersnap: الأفضل لتعليقات المستخدمين وتتبع الأخطاء Ziflow: الأفضل لدورات المراجعة الإبداعية السريعة هوتجار: الأفضل لتتبع تحليلات سلوك المستخدم والرؤى باغ هيرد: الأفضل لتتبع الأخطاء المرئية وإدارة المهام Frame.io: الأفضل للتعاون في الوقت الفعلي عبر الفيديو والتغذية الراجعة

جرب ClickUp للتغذية الراجعة

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات الملاحظات المرئية؟

تتيح أدوات الملاحظات المرئية للمستخدمين تحديد المشكلات مباشرةً في التصميم أو لقطة الشاشة أو البرنامج أو صفحة الويب. فبدلاً من فك رموز الأوصاف الغامضة مثل "الزر الموجود في أعلى اليمين لا يعمل"، تحصل على إشارات مرئية دقيقة تقضي على التخمين. إنها تسد الفجوة بين المستخدمين والفرق، مما يجعل التعاون أسرع وأكثر إنتاجية.

إليك ما يجب أن تبحث عنه للعثور على واحد يناسب احتياجاتك بشكل مثالي:

🖌️ سهولة الاستخدام: ابحث عن واجهة بسيطة وبديهية، مما يضمن أن يتمكن الجميع من الدخول دون منحنى تعليمي حاد

⏱️ التعاون في الوقت الحقيقي: يجب أن تتيح لك الأداة الجيدة مشاركة الاقتراحات والتصرف بناءً عليها على الفور، مما يقلل من التأخير في اتخاذ القرار

🔗 التكامل السلس: يجب أن توفر أداة التغذية الراجعة المرئية الخاصة بك إمكانات التكامل مع برامج أخرى مثل منصات إدارة المشاريع وأدوات التصميم، وتطبيقات التواصل لضمان سلاسة المشروع أو سير عمل التصميم الجرافيكي 📊 تحليلات قوية: يمكن أن تساعدك الرؤى التفصيلية مثل خرائط الحرارة واتجاهات التعليقات وسلوك المستخدم في تحويل الملاحظات إلى تحسينات قابلة للتنفيذ بسرعة

🔒 أمان قوي للبيانات: غالبًا ما تحتوي التعليقات على معلومات حساسة. أعط الأولوية للأدوات التي تحمي بيانات المستخدم وتتوافق مع لوائح الخصوصية

📖 اقرأ المزيد: قوالب تقييم البرامج المجانية لتجربتها

أفضل 10 أدوات للتقييم المرئي

دعنا نرى أفضل 10 أدوات للتقييم المرئي لتوصيل الملاحظات المرئية بوضوح.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع المرئية وتعاون الفريق)

إدارة مهام التصميم والملاحظات مباشرةً باستخدام ClickUp لفرق التصميم

أنت ترسل رسالة طويلة تشرح فيها التغييرات المطلوبة، لكن عضو فريقك يشعر بالارتباك ويطرح أسئلة متابعة. والآن، أنت تلتقط لقطات شاشة وتحاول توضيح الأمور، وقبل أن تعرف ذلك، تكون حلقة الملاحظات قد امتدت على مدار أيام.

مع انقر فوق ، يمكنك تخطي الذهاب والإياب. إنه تطبيق كل شيء للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع والتواصل المرئي وإدارة المهام في منصة واحدة. ClickUp لفرق التصميم يساعدك على تبادل الأفكار ومشاركة النماذج بالحجم الطبيعي والحصول على تعليقات فورية. يقدم ClickUp مجموعة متنوعة من الميزات التي تدعم كفاءة العميل و ملاحظات العملاء المجموعة و إدارة مشروع التصميم .

ابدأ بتعيين المهام لمختلف مشاريع التصميم أو التعاون الإبداعي باستخدام مهام ClickUp . وبمجرد أن يصبح النموذج جاهزاً، يمكن للمصممين إرفاق الملفات للحصول على الملاحظات.

من خلال تعيين التعليقات و التلميحات ، يمكن لأعضاء الفريق ترك تعليقاتهم مباشرةً على ملفات التصميم، مما يجعل عملية التعليقات سريعة وسلسة.

تعيين التعليقات بسهولة على مشاريع التصميم باستخدام تعليقات ClickUp Comments و @mentions

للحصول على تعليقات أكثر كفاءة، استخدم إثبات كليك أب ميزة. تساعدك هذه الميزة على إضافة تعليقات مباشرةً إلى الصور ومقاطع الفيديو وملفات PDF. افتح المرفق من قسم نشاط المهمة، وحدد إضافة تعليق من الزاوية العلوية اليمنى، وشارك تعليقاتك. يمكنك تعيين التعليقات لأعضاء الفريق لضمان المساءلة.

تعديل مقاطع الفيديو والصور وملفات PDF باستخدام ميزة التدقيق في ClickUp

أفضل جزء؟ يمكنك تصور الأفكار وتخطيط الاستراتيجيات، وجمع ملاحظات الفريق في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Whiteboards . انقر على عناصر محددة على السبورة البيضاء لتعيين المهام لأعضاء فريقك. بالإضافة إلى أنه يمكّنك من تضمين المهام والمستندات مباشرةً حتى تتمكن من تقديم ملاحظات سياقية.

تصوّر الأفكار وتعاون في مهام التصميم في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Whiteboards

يمكنك أيضًا استخدام ClickUp Brain في اللوحات البيضاء لإنشاء صور الذكاء الاصطناعي ومشاركة المراجع المرئية.

إنشاء صور ذكاء اصطناعي باستخدام ClickUp Brain لمشاركة مراجع الصور

ClickUp أفضل الميزات

تسجيل مقاطع فيديو قصيرة على الشاشة لمشاركة الملاحظات السريعة مع كليك أب كليب اجمع ملاحظات العملاء على مشاريع التصميم باستخدام نماذج ClickUp سواء قمت بتشغيل فريق برمجيات أو شركة استشارية

احصل على ملخصات تلقائية للمشروع وتحديثات المهام وتحليل الملاحظات باستخدام ClickUp Brain تتبع التقدم المحرز في مشروع التصميم وتنفيذ الملاحظات باستخدام لوحات معلومات ClickUp قم بتحسين التصميم وسير العمل الإبداعي وتحسين التعاون باستخدام قوالب التصميم الجرافيكي استيراد ملفات التصميم وتصديرها بسهولة من خلال دمج ملفات التصميم الأخرى برامج التصميم مثل فيجما وأدوبي باستخدام تكامل ClickUp قيود ClickUp

يحتوي على منحنى تعليمي حاد بسبب مجموعة واسعة من الميزات

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

_مشاركة المعلومات والتعاون أصبحا أمرًا سهلاً للغاية بعد أن أصبحت جميع الفرق تعمل عن بُعد. من السهل مشاركة تحديثات المشروع وتقديم الملاحظات لأعضاء الفريق. نحن قادرون على تتبع المهام والمشروعات عبر الفرق وإعطاء التحديثات في الوقت الفعلي

مارثا كومي، كاتبة تقنية في مختبرات أكاديان

تعرّف كيف يمكنك النقر فوق المقاطع لمشاركة الملاحظات التفصيلية!

2. MarkUp.io (الأفضل للتعليقات التعاونية على الأصول الرقمية)

via MarkUp.io MarkUp.io عبارة عن منصة تعليقات مرئية تتيح التعاون في الوقت الفعلي على مواقع الويب والصور المباشرة. تدعم المنصة التعليقات التوضيحية ل 30 نوعًا من الملفات، بما في ذلك مواقع الويب والصور وملفات PDF ومقاطع الفيديو، مما يسهل عملية التعليق التوضيحي للمصممين والمطورين وفرق التسويق.

يمكنك إدخال عنوان URL أو تحميل المحتوى أو سحب الملفات وإسقاطها لإضافة التعليقات. كما يوفر MarkUp.io أيضًا امتدادًا لمتصفح Chrome للتعليق على صفحات الويب على Google Chrome.

MarkUp.io أفضل الميزات

دعوة عدد غير محدود من المتعاونين الذين يمكنهم الانضمام كأعضاء في الفريق أو كضيوف دون الحاجة إلى التسجيل

ترك تعليقات سياقية مباشرةً على المحتوى من خلال سلاسل الرسائل و@الإشارات

تصفية التعليقات أو البحث عن التعليقات للعثور على التعليقات ذات الصلة، مما يسهل معالجة مخاوف معينة

قيود MarkUp.io

أبلغ المستخدمون عن حالات بطء أوقات التحميل وعدم الاستجابة، مما قد يؤدي إلى تعطيل عملية التعليقات

أعرب بعض المستخدمين عن إحباطهم من افتقار Markup.io إلى دعم ملفات .fig من Figma

تسعير MarkUp.io

مجاني

المحترف: 79 دولارًا شهريًا

79 دولارًا شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

MarkUp.io التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن MarkUp.io؟

سهولة الاستخدام لتقديم ملاحظات ضمان الجودة على المشاريع الإبداعية. التعليقات التوضيحية والتقاطات الشاشة/الصفحة رائعة، وتساعد البيانات الفنية. بيئة تعدد المستخدمين رائعة. يعجبني أنه إعداد ذاتي الخدمة ولا توجد عملية بيع طويلة. البيانات محفوظة في المنصة وغير قابلة للتصدير. مراجعة G2 3. باستيل (الأفضل لجمع ملاحظات الموقع الإلكتروني)

via باستيل Pastel هي أداة تعليقات مرئية مصممة لتسهيل عملية المراجعة والموافقة لفرق التسويق التي تعمل على المواقع الإلكترونية المباشرة. يمكنك تحويل أي موقع إلكتروني إلى لوحة فنية مباشرة وترك تعليقات مباشرة على الأصول الرقمية.

يتيح لك Pastel أيضاً إمكانية تثبيت كل تعليق توضيحي على عنصر معين، والذي يمكنه تسجيل معلومات مثل دقة الشاشة ونوع المتصفح لإكمال مراجعات الموقع الإلكتروني. باستخدام Pastel، يمكنك أيضًا إيقاف التعليقات مؤقتًا والتحكم في الوقت الذي تريد فيه تلقي التعليقات.

باستيل أفضل الميزات

التعليق مباشرة على مواقع الويب المباشرة عبر أي جهاز لتقديم تعليقات مرئية في الوقت الفعلي

دمج المهام بسلاسة من خلال إنشاء تذاكر تلقائيًا في أدوات مثل Trello و Asana

إضافة تسميات، مثل "خطأ" أو "قيد التقدم" إلى التعليقات لتنظيم التعليقات وتتبعها بكفاءة

قيود الباستيل

يمكن اعتبار أسعار باستيل مرتفعة مقارنةً بعروض الميزات التي يقدمها، خاصةً للمستخدمين الذين لا يستخدمون المنصة على نطاق واسع

قد تكون واجهته مربكة في البداية

تسعير باستل

مجاني

منفردة: 35 دولارًا في الشهر

35 دولارًا في الشهر الاستوديو: 119 دولارًا في الشهر

119 دولارًا في الشهر المؤسسات: 450 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات باستيل

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Pastel؟

باستيل أداة رائعة، فهي مصممة بشكل جيد، وتحتوي على واجهة مستخدم بسيطة وجميلة. كان السعر باهظ الثمن بالنسبة لما كان عليه ولم نستخدمه كثيرًا في النهاية. مراجعة Capterra 💡 نصيحة احترافية: استخدم نهج "الطبقات" في تقديم الملاحظات حيث يضيف أعضاء الفريق المختلفون الملاحظات على طبقات أو مراحل، بدلاً من أن يضيفوها دفعة واحدة. تسمح هذه الطريقة بالتركيز بشكل أفضل على جوانب محددة من التصميم أو المشروع، مما يؤدي إلى رؤى أكثر استهدافًا وقابلة للتنفيذ

4. Filestage (الأفضل لعمليات المراجعة والموافقة المبسطة)

via فيليستاج Filestage عبارة عن منصة تدقيق عبر الإنترنت تتيح لك إضافة تعليقات على المستندات والصور ومقاطع الفيديو ومواقع الويب والملفات الصوتية بنقرة واحدة. يمكنك وضع علامات على زملائك في الفريق لمزيد من الوضوح و إرفاق الملفات بالتعليقات لمشاركة المراجع.

يتضمن Filestage أيضًا تحكمًا قويًا في الإصدار، مما يتيح للمستخدمين مقارنة إصدارات متعددة من الملف جنبًا إلى جنب. ويبرز تلقائيًا التغييرات في الإصدار الجديد. بمجرد أن يقوم أصحاب المشروع بالتعليقات، يمكنك تغيير الحالة إلى اللون الأخضر للموافقة على التغييرات أو تغييرها إلى اللون البرتقالي لطلب المزيد من التغييرات.

Filestage أفضل الميزات

تمكين التعليقات والتعليقات التوضيحية الدقيقة والمختومة بالوقت مباشرةً على المحتوى المرئي، مما يضمن أن تكون كل ملاحظة في سياقها ومرتبطة بأقسام محددة من الملف

تعيين عمليات الموافقة على مراحل متعددة، حيث تتم مراجعة الملفات بتسلسل محدد، مما يضمن إمكانية موافقة أصحاب المصلحة على المحتوى أو رفضه على مراحل

تحميل إصدارات متعددة من الملف ومقارنتها بصرياً، مما يسهل تتبع المراجعات وإدارة التغييرات

إرسال إشعارات في الوقت الحقيقي بشأن الملاحظات والتحديثات وتغييرات حالة الموافقة، مما يضمن بقاء الفرق متناسقة وعدم تفويت أي مواعيد نهائية حاسمة

استيعاب مجموعة واسعة من أنواع الملفات، بما في ذلك مقاطع الفيديو والصور والمستندات والمواقع الإلكترونية وملفات HTML التفاعلية والملفات الصوتية، مما يجعلها متعددة الاستخدامات لمختلف احتياجات المشروع

قيود Filestage

لا يدعم Filestage التحرير المباشر للملفات

تسعير #### Filestage

مجاناً

الأساسي: 129 دولارًا شهريًا

129 دولارًا شهريًا الاحترافية: 369 دولارًا شهريًا

369 دولارًا شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات برنامج Filestage

G2 : 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Filestage؟

ما يعجبني بشكل خاص في Filestage.io هو القدرة على ترك التعليقات مباشرة في نقاط محددة في مقاطع الفيديو. هذا يبسط عملية المراجعة بشكل كبير، حيث يمكنني العمل خطوة بخطوة من نقطة إلى أخرى كمحرر دون أن أفقد المسار. يضمن التظليل المرئي للنقاط المحددة عدم إغفال أي تعليق. يجد عملاؤنا، الذين لم يعملوا مع المنصة من قبل، أنها مربكة في البداية ويواجهون صعوبة في التنقل بين الميزات. مراجعة G2 📖 اقرأ المزيد: أفضل الأدوات للتفكير التصميمي 5. ميرو (الأفضل للنماذج الأولية التفاعلية والتعاون في التصميم)

via ميرو Miro هي أداة للتعاون المرئي والعصف الذهني تعمل على تبسيط عملية التصميم للفرق. يمكنك استخدام لوحة Miro القماشية من أجل إنشاء ملخصات التصميم ، إنشاء نماذج أولية ومشاركتها مع العملاء أو أعضاء الفريق للحصول على تعليقاتهم.

تتيح لك الأداة أيضًا مشاركة الملاحظات المسجلة بالفيديو أو الصوت التي يمكن لأي شخص تشغيلها على لوحة Miro. هل تريد تعليقات فورية؟ ابدأ مكالمة مباشرة على اللوحة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء ملاحظات مرئية وسحب وإسقاط محتوى اللوحة في الملاحظات لمشاركة ملاحظات التصميم التفصيلية.

ميرو أفضل الميزات

تحويل الأفكار إلى مستندات نصية منظمة

الحصول على ملاحظات واضحة باستخدام التصويت النقطي واستطلاعات الرأي وأدوات التقدير

إضافة ملاحظات لاصقة على السبورة لمشاركة الأفكار أو الملاحظات

التكامل مع Jira أو أدوات إدارة المشاريع الأخرى لتحويل الملاحظات إلى مهام

قيود ميرو

أثار الاستخدام مشاكل في الأداء وبطء أوقات التحميل

قد لا يعكس نظام إصدار النظام الأساسي أحدث التغييرات دائمًا، مما يؤدي إلى الارتباك والأخطاء المحتملة في عملية التصميم

تسعير ميرو

مجاني

مبتدئ : 8 دولارات شهريًا

: 8 دولارات شهريًا الشركات: 16 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

16 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

ميرو التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 5700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 5700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Miro؟

أستخدم Miro لتنظيم المعلومات المتعلقة بالمشروع. لقطات الشاشة، والروابط، ومخططات التدفق، والتفاصيل التنافسية، والجداول الزمنية - كل شيء يذهب إلى لوحة Miro العملاقة حيث يمكنني بسهولة العثور على ما أحتاجه ومشاركته بكفاءة مع الآخرين. مراجعة G2 📮ClickUp Insight: يتعين على عامل المعرفة النموذجي التواصل مع 6 أشخاص في المتوسط لإنجاز العمل. وهذا يعني التواصل مع 6 أشخاص أساسيين على أساس يومي لجمع السياق الأساسي، والاتفاق على الأولويات، والمضي قدمًا بالمشاريع.

إن المعاناة حقيقية - المتابعات المستمرة، والارتباك في الإصدارات، والثغرات في الرؤية تؤدي إلى تآكل إنتاجية الفريق. منصة مركزية مثل ClickUp ، مع البحث المتصل ومدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي، يعالج هذا الأمر من خلال إتاحة السياق على الفور في متناول يدك.

جرّب ClickUp مجاناً

6. Usersnap (الأفضل لتعليقات المستخدمين وتتبع الأخطاء)

via المستخدمون Usersnap هي أداة لتعليقات المستخدمين على مواقع الويب تساعد في جمع تعليقات مباشرة من المستخدمين في شكل لقطات شاشة وتعليقات توضيحية وتسجيلات للشاشة - دون الحاجة إلى تراخيص إضافية أو تدريب معقد.

قم بتضمين أداة ملاحظات Usersnap على موقعك الإلكتروني أو تطبيق الويب الخاص بك، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط لقطات الشاشة أو التسجيلات ومشاركة المشكلات دون عناء. يساعد في إنشاء حلقة تعليقات سريعة وفعالة لاختبار المنتج والتحقق من صحة الميزات وتتبع المشكلات.

أفضل ميزات #### Usersnap

جمع الملاحظات المرئية مباشرةً في المتصفح، بما في ذلك لقطات الشاشة المشروحة أو تسجيلات الشاشة

إنشاء وإطلاق استطلاعات الرأي مع أسئلة مشروطة لحساب صافي درجات المروجين والحصول على تحليلات مفصلة حول سلوك المستخدم

إجراء اختبار المستخدم عبر المتصفحات من خلال التقاط لقطات الشاشة ومقارنتها لضمان تجربة مستخدم متسقة عبر منصات مختلفة

استمتع بمرونة النظام الأساسي القائم على السحابة وقابليته للتوسع دون تكاليف صيانة

قيود Usersnap

يجد بعض المستخدمين أن الإعداد الأولي وتخصيص أزرار الملاحظات والأدوات معقدة بعض الشيء

يمكن أن تكون أسعار Usersnap باهظة بالنسبة للفرق الصغيرة أو الشركات الناشئة، مع توفر المزيد من الميزات المتقدمة فقط في خطط المستوى الأعلى

أسعار Usersnap

المبتدئين : 51.19 دولارًا شهريًا (49 يورو شهريًا)

: 51.19 دولارًا شهريًا (49 يورو شهريًا) النمو: 113.87 دولارًا شهريًا (109 يورو شهريًا)

113.87 دولارًا شهريًا (109 يورو شهريًا) احترافي: 207.89 دولار/شهرًا (199 يورو/شهرًا)

207.89 دولار/شهرًا (199 يورو/شهرًا) القسط: 406.38$/شهرًا (389 يورو/شهرًا)

تقييمات ومراجعات المستخدمين

G2: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

4.5/5 (أكثر من 80 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Usersnap؟

توفر أدوات Usersnap داخل التطبيق طريقة ممتازة لجمع التعليقات والرسائل من المستخدمين. كما أن التكامل مع Slack مفيد للغاية، مما يعني أن تقارير الأخطاء ورسائل الملاحظات الأخرى تصل إليك على الفور. مراجعة G2 7. Ziflow (الأفضل لدورات المراجعة الإبداعية المتسارعة)

عبر زيفلو يعمل Ziflow على تبسيط عمليات التعليق والموافقة للفرق الإبداعية، مما يتيح ترميزًا دقيقًا بدقة على مستوى الإطار ومستوى البكسل. يوفر أدوات غنية للتعليقات التوضيحية وسير العمل التلقائي والتكامل مع العديد من التطبيقات الإبداعية، وكل ذلك في بيئة آمنة.

يوفر Ziflow وضع "جنبًا إلى جنب" للمقارنات اليدوية أو وضع "بكسل تلو الآخر" لإبراز الاختلافات بين الإصدارات مع خيارات ألوان قابلة للتخصيص. يمكنك أيضًا استخدام مجموعة من أشكال التعليقات التوضيحية بما في ذلك المربع والدائرة والسهم والخط والرسم اليدوي وتحديد النص، لتقديم ملاحظات تفصيلية.

أفضل ميزات #### Ziflow

التعليق التوضيحي على مقاطع الفيديو بتعليقات توضيحية دقيقة مرمزة زمنيًا لتسهيل التعاون ومراجعة محتوى الفيديو

اجعل تعليقاتك خاصة أو مرئية فقط للمراجعين المختارين في مراحل معينة، مما يضمن السرية

السماح لمديري الإثبات بتحميل إصدارات جديدة والحفاظ على التحكم في الإصدار طوال عملية المراجعة

الاتصال بخدمات التخزين السحابية مثل Dropbox وGoogle Drive، وإعداد أتمتة سير العمل للمساعدة في عملية المراجعة

قيود Ziflow

يتلقى المستخدمون العديد من إشعارات البريد الإلكتروني، والتي يمكن أن تصبح مربكة

يمكن أن تكون عملية إعداد Ziflow صعبة، خاصةً أولئك الذين لا يتمتعون بالخبرة التقنية

تسعير Ziflow

مجاني

قياسي : 249 دولارًا شهريًا

: 249 دولارًا شهريًا المحترف : 399 دولارًا شهريًا

: 399 دولارًا شهريًا مؤسسة: تسعير مخصص

Ziflow التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 900 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Ziflow؟

إن تدوين الملاحظات، وإضافة التعليقات، ووضع علامات على الزملاء، وتحميل/مراجعة البراهين أمر سلس ولا يقدر بثمن. نادرًا ما أواجه مشكلات في العرض عند تحميل ملفات الطباعة أو ملفات PPT. في بعض الأحيان، يتم عرض ملفات الطباعة مع الطباعة الفوقية أو يفشل تحميل ملفات PPT بالكامل إذا كان لديك خطوط مدمجة. مراجعة G2 8. Hotjar (الأفضل لتحليلات سلوك المستخدم والرؤى)

via هوتجار يساعدك Hotjar على تصور نشاط المستخدم في الوقت الفعلي على موقعك الإلكتروني باستخدام خرائط الحرارة. يُظهر لك أين ينقر المستخدمون أو يمررون أو يتحركون على موقعك الإلكتروني حتى تتمكن من تحسين تجربة المستخدم. على عكس منصات التحليلات التقليدية التي تتتبع البيانات الكمية فقط، يتعمق Hotjar في التقاط "السبب" وراء إجراءات المستخدم من خلال خرائط النقرات الحرارية.

من خلال الجمع بين خرائط الحرارة وتسجيلات الجلسات واستطلاعات الرأي وتعليقات المستخدمين، يساعدك Hotjar على تحليل أنماط تفاعل المستخدم.

أفضل ميزات Hotjar

اجمع آراء المستخدمين في الوقت الحقيقي من خلال أداة تعليقات سهلة الدمج، واجمع الرؤى أثناء تفاعل المستخدمين مع عناصر محددة من موقعك

شاهد تسجيلات الجلسات في الوقت الفعلي للكشف عن الأنماط السلوكية، وتحديد نقاط الاحتكاك التي تسبب إحباط المستخدم، ومعالجة المشكلات

إطلاق استطلاعات الرأي بسرعة لجمع ملاحظات العملاء، مما يضمن لك فهم الأفكار الكامنة وراء تصرفاتهم

قيود هوتجار

قد يتم تحميل تسجيل الجلسة ببطء

قد يكون من الصعب تخصيص طريقة عرض لوحة المعلومات

تسعير #### هوتجار

الأساسي: مجاناً

مجاناً بالإضافة: 39 دولارًا في الشهر

39 دولارًا في الشهر الأعمال: 99 دولارًا في الشهر

99 دولارًا في الشهر السعر: 213 دولاراً في الشهر

تقييمات ومراجعات هوتجار

G2: 4.3/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 530 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الوقت الحقيقي عن Hotjar؟

إن Hotjar بديهي بشكل لا يصدق، حيث يقدم خرائط حرارية قيّمة وتسجيلات للجلسات وأدوات للتغذية الراجعة تساعدنا على فهم سلوك المستخدم بشكل أفضل وتحسين أداء موقعنا الإلكتروني. أحيانًا يكون تحميل تسجيلات الجلسات بطيئًا. مراجعة G2 9. BugHerd (الأفضل لتتبع الأخطاء المرئية وإدارة المهام)

via بوغرد BugHerd متخصص في التعليقات المرئية وتتبع الأخطاء لتطوير المواقع الإلكترونية. وهو شائع بين مطوري الويب والمصممين الذين يبحثون عن طرق فعالة لجمع الملاحظات، خاصةً الملاحظات السياقية للمواقع الإلكترونية من الأشخاص غير التقنيين.

يمكن للعملاء بسهولة إسقاط دبوس لإضافة التعليقات من خلال الوصول إلى رابط المشروع، دون الحاجة إلى تسجيل الدخول أو إنشاء حساب. فهو يلتقط الشاشة تلقائيًا لإضافة تفاصيل تقنية ولإبداء تعليقات أكثر دقة. بالإضافة إلى ذلك، يتم إنشاء التعليقات تلقائيًا كمهام على لوحة كانبان لسهولة التتبع.

BugHerd أفضل الميزات

التكامل مع LambdaTest للإبلاغ عن الأخطاء بسلاسة

جمع وتنظيم التعليقات على الأصول الإبداعية المختلفة وتنظيمها باستخدام أداة التدقيق جمع الملاحظات العامة من خلال تمكين زوار الموقع الإلكتروني من مشاركة الآراء حول مشكلات محددة، مثل الروابط المعطلة أو أخطاء الصفحة



قيود BugHerd

لا يوفر خيارات لتصفية الملاحظات

تسعير #### BugHerd

قياسي: 49 دولارًا شهريًا ل 5 أعضاء

49 دولارًا شهريًا ل 5 أعضاء الاستوديو: 79 دولارًا شهريًا ل 10 أعضاء

79 دولارًا شهريًا ل 10 أعضاء بريميوم: 149 دولارًا شهريًا ل 25 عضوًا

149 دولارًا شهريًا ل 25 عضوًا مخصص: أسعار مخصصة

BugHerd التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 140 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 140 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 60 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن BugHerd؟

يجعل Bugherd من السهل إدخال كمية كبيرة من التعديلات على الموقع الإلكتروني، وبصفتي مدير مشروع، فهو يسد الفجوة بين طلبات العميل والتحدث عن التطوير. هناك العديد من المشكلات المتعلقة بعدم التقاط لقطات الشاشة عند إضافة تعديلات جماعية بسرعة، وفي كثير من الأحيان ينتقل الدبوس الذي تم إسقاطه إلى المكان الخطأ عند إرسال المهمة. بالإضافة إلى ذلك، تتعطل الإضافة في بعض الأحيان، لذا يتعين عليك إلغاء تثبيت البرنامج وإعادة تثبيته، وهو أمر مزعج. مراجعة G2 📖 اقرأ المزيد: قوالب مجانية للإطار السلكي لتصميمات المنتجات 10. Frame.io (الأفضل للتعاون في الوقت الفعلي بالفيديو والتغذية الراجعة)

via Frame.io Frame.io التي استحوذت عليها Adobe، هي أداة شائعة لإدارة سير عمل التصميم، والتي تسهّل إضافة التعليقات على إطارات الفيديو. يمكن لأعضاء الفريق إضافة التعليقات وتحميل الصور المرجعية ومقاطع الفيديو واستخدام الرموز التعبيرية لتبسيط عملية إنتاج الفيديو.

يتيح Frame.io أيضًا إمكانية العرض بملء الشاشة، والتكبير، والتحكم في التشغيل من أجل عملية مراجعة غامرة. يمكنك تجميع الأصول، وتعيين مراجعين محددين، وإخطار الأشخاص للحصول على التعليقات بسرعة.

أفضل الميزات #### Frame.io

أضف تعليقات في السياق وقم بعمل تعليقات توضيحية على الشاشة باستخدام Frame.io للحصول على تعليقات مبسطة

تنظيم المراجعات عن طريق تكديس إصدارات الأصول تلقائيًا وتمكين المقارنات جنبًا إلى جنب لتتبع التقدم المحرز

إدارة الملاحظات بسلاسة من خلال الرد على سلاسل التعليقات مباشرةً داخل تطبيقات Creative Cloud المدمجة مع Frame.io

تأمين الأصول باستخدام ميزات متقدمة مثل SSO / المصادقة الشخصية الآمنة / المصادقة الشخصية الآمنة (SSO/2FA) وتوصيل التخزين والأذونات الدقيقة للتحميل/التنزيل أو التعليق فقط أو الوصول للعرض فقط

قيود Frame.io

أبلغ بعض المستخدمين عن صعوبات في وصول العملاء إلى مقاطع الفيديو والتعليق عليها، خاصةً عندما يُطلب من العملاء إنشاء حسابات

لديه حدود تخزين محدودة ويفتقر إلى خيارات التصدير بالجملة، مما قد يكون مقيدًا للمشاريع الكبيرة

سعر Frame.io

مجاني

المحترف: 15 دولارًا شهريًا لكل عضو

15 دولارًا شهريًا لكل عضو الفريق: 25 دولارًا شهريًا لكل عضو

25 دولارًا شهريًا لكل عضو المؤسسة: تسعير مخصص (لفرق متعددة)

Frame.io التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 70 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 70 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Frame.io؟

لقد ساعدنا Frame.io في دمج الملاحظات وتلقي الملاحظات بدقة وتنظيم أكثر. واجهة مستخدم بسيطة وتستغرق ثوانٍ لشرح ذلك للأشخاص الذين ليسوا على دراية بها. يجعل تطبيق النقل الخاص بهم عمليات التحميل والتنزيل سريعة وسهلة. أستخدمه كل يوم! أرغب في طريقة للحصول على اختصارات للمشاريع، مثل أن يكون لدى Finder / File Explorer طريقة لتثبيت مشاريعك الحالية. مراجعة G2 تعزيز التعاون من خلال ميزات التعليقات المرئية في ClickUp

يمكن أن يكون اختيار أداة الملاحظات المرئية المناسبة هو الفرق بين سير العمل الفوضوي والتعاون السلس. وهنا يبرز دور ClickUp.

فباستخدام ClickUp، يمكنك وضع تعليقات توضيحية على الصور وملفات PDF ومقاطع الفيديو ومشاركة الملاحظات في الوقت الفعلي دون أي متاعب. بالإضافة إلى ذلك، تضمن واجهته سهلة الاستخدام أن يتمكن الجميع، من العملاء إلى أعضاء الفريق، من تقديم مدخلات واضحة وقابلة للتنفيذ، وهي مثالية للفرق الحديثة.

والجزء الأفضل؟ لا يقتصر دور ClickUp على تبسيط الملاحظات فحسب، بل إنه يعزز سير عملك بالكامل من خلال الجمع بين إدارة المهام وأدوات الملاحظات وميزات التعاون في منصة واحدة.

هل أنت مستعد للارتقاء بملاحظاتك إلى المستوى التالي؟ اشترك في ClickUp اليوم واختبر الفرق!