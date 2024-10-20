أفضل 10 برامج للتحكم في إصدار المستندات لعام 2025

هل سبق لك أن حذفت عن طريق الخطأ أو أفسدت نسخة محدثة من مستند ما؟ يحدث ذلك لأفضلنا.

برنامج التحكم في إصدار المستندات هو شبكة الأمان الخاصة بك في مثل هذه الحالات. إذا حدث خطأ ما، يمكنك دائمًا العودة إلى إصدار سابق واستعادته وتجنب تلك اللحظات "العفوية".

من دون برنامج إدارة مستندات التحكم في الإصدار، كل شخص لديه نسخته الخاصة، ولا يمكنك التأكد من الذي لديه أحدث إصدار. يحافظ برنامج التحكم في المستندات على تنظيم الأمور، مما يضمن أن يكون الجميع على نفس الصفحة (حرفياً!) من خلال إدارة الإصدارات المختلفة من عمليات عملك.

دعنا نراجع أفضل 10 برامج للتحكم في إصدارات المستندات لعام 2024، ونحلل نقاط القوة والضعف فيها، ونستكشف كيف يمكن أن تساعد أعمالك على النمو.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج التحكم في إصدار المستندات؟

عند اختيار أفضل نظام للتحكم في إصدار المستندات لشركتك، حدد أولويات الميزات التي تتوافق مع احتياجاتك. فيما يلي بعض الميزات الرئيسية التي يمكنك البحث عنها:

تتبع سجل الإصدارات: يحتفظ برنامج قوي للتحكم في الإصدارات بسجل تفصيلي لتغييرات المستندات، حيث يعرض كل مالك وتعديلاته. تضمن هذه الميزة الشفافية والمساءلة وتتيح مقارنة الإصدارات، بحيث يمكن للمستخدمين العودة إلى الإصدارات السابقة عند الحاجة التعاون في الوقت الفعلي: تمكين التعاون في الوقت الحقيقي أمر بالغ الأهمية. تسهل القدرة على إضافة التعليقات والتعليقات التوضيحية العمل الجماعي السلس، مما يسهل على عدة مستخدمين العمل على نفس المستند في نفس الوقت التحكّم المرن في الوصول: إدارة من يمكنه الوصول إلى ما هو ضروري للغاية، خاصة بالنسبة للمعلومات الحساسة. يجب أن يوفر البرنامج الخاص بك تحكمًا مرنًا في الوصول، وبالتالي ضمان أن الموظفين المصرح لهم فقط هم من يمكنهم عرض أو تحرير مستندات محددة واجهة بديهية: يضمن التصميم البديهي للمستخدمين، بغض النظر عن خبراتهم التقنية، إمكانية التنقل في البرنامج دون عناء إمكانات التكامل: إمكانات التكامل التي تتيح لمنصة إدارة المستندات العمل بانسجام مع أدواتك الحالية، بحيث يمكنك أن تكون أكثر كفاءة ميزات النسخ الاحتياطي: يجب أن يوفر البرنامج ميزات نسخ احتياطي قوية لمنع فقدان البيانات وضمان أن تكون مستنداتك الحساسة آمنة دائماً، حتى في الظروف غير المتوقعة قابلية التوسعة: مع نمو مؤسستك، يجب أن يكون حل إدارة المستندات الخاص بك كذلك. تضمن قابلية التوسع قدرة برنامج التحكم في إصدار المستندات على التعامل مع البيانات المتزايدة وأحمال المستخدمين، كل ذلك دون المساس بالأداء التدريب: يمكن أن يؤدي تعدد الأشخاص الذين يتعاونون على نفس المستند إلى حدوث ارتباك، خاصةً إذا كانوا لا يعرفون كيفية استخدام الأداة وميزاتها. لذا، يجب أن تحتوي الأداة على مواد تدريبية شاملة لاعتماد البرنامج بنجاح

## أفضل 10 برامج للتحكم في إصدار المستندات لاستخدامها في عام 2024

بينما حلول برمجيات إدارة المستندات متوفرة في السوق، قد يفتقر عدد قليل منها إلى ميزات مهمة. لقد نظرنا في خيارات مختلفة وفحصنا إيجابياتها وسلبياتها لتقديم أفضل 10 برامج للتحكم في إصدار المستندات لك. لنكتشف من الذي وصل إلى القائمة!

1. كليك أب

لوحة التحكم التعاونية الخاصة بـClickUp تجعل من السهل إنشاء المهام وتتبعها وإنجازها

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية وتعاونية شاملة مصممة للفرق من جميع الأحجام للعمل معاً دون انقطاع.

إنه التطبيق المثالي لإنشاء مواقع الويكي الخاصة بالشركة و المستندات التقنية ولتوثيق ميزات المنتج وعمليات الأقسام والمهام والمسؤوليات الفردية. مستندات ClickUp ' تتيح لك ميزة التحكم في الإصدار حماية مستنداتك بالخصوصية وعناصر التحكم في التحرير وتعيين الملكية عن طريق إضافة المالكين والمساهمين. قم بإنشاء روابط يمكن مشاركتها حصرياً مع فريق معين أو ضيف أو عضو عام من خلال دعوتهم.

اطلع أيضاً على تاريخ التغييرات التي أجريت على المستند أو استعد إلى الإصدارات السابقة إذا لزم الأمر.

_ClickUp يمكّنك من ربط المهام بالمستندات بحيث يكون لديك كل شيء في مكان واحد!

مع اكتشاف التعاون المباشر لـ ClickUp يمكن لكل شخص في مساحة العمل الخاصة بك تحرير المستندات في نفس الوقت، وسرد المعلومات، وإضافة العلامات والمهام وأوصاف الأهداف, وإدارة التغييرات . علاوة على ذلك، تقوم المنصة بتحديث كل شيء على الفور في الوقت الفعلي.

تتبع تحرير العديد من أعضاء الفريق في وقت واحد، في الوقت الفعلي باستخدام ميزة التحرير المباشر في ClickUp

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

إضافة الرؤوس، والجداول، واللافتات، والعلامات، والتعليقات، والإشارات المرجعية، والصور، ومقاطع الفيديو، والروابط، مما يسمح مشاركة المعرفة بكفاءة تحرير المستندات بشكل تعاوني في الوقت الفعلي

استخدم القوالب للحفاظ على مظهر مستنداتك متناسقًا

توفير الوقت وإنجاز المزيد من العمل باستخدام وضع التركيز وتفاصيل الصفحة وميزات الأرشفة

تكرار مستند تمت مشاركته بشكل عام

قم بحماية مستنداتك من التغييرات غير المرغوب فيها من خلال اختيار خطة Business Plus

إنشاء علامات المستندات للعثور على المستندات بسهولة

كتابة المحتوى وتنسيقه وتلخيصه وتلخيصه وتحريره بسرعة باستخدام انقر فوق الذكاء الاصطناعي قيود ClickUp

قد يكون له منحنى تعليمي للمستخدمين لأول مرة

بعض الميزات لا يمكن الوصول إليها بالكامل في تطبيق الهاتف المحمول

تسعير #### ClickUp

مجانًا للأمام

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3900 تقييم)

2. أدوبي أكروبات

via

%/مرجع/ https://helpx.adobe.com/document-cloud/help/sign-in.html أدوبي أكروبات /%href/

Adobe Acrobat هو برنامج يساعدك على إنشاء ملفات PDF وتحريرها وإدارتها. يمكنك تحويل المستندات من تنسيقات مختلفة إلى ملفات PDF وإضافة ميزات أمان مثل كلمات المرور أو أذونات التوقيع لحماية ملفاتك.

تقوم ميزة التحكم في الإصدار بتحديث رقم الإصدار في كل مرة يتم فيها تعديل المستند. كما يتيح لك مقارنة التغييرات وحفظ الإصدارات المختلفة.

علاوة على ذلك، يمكنك تعديل مستندات PDF بشكل شامل باستخدام أدوات تحرير Adobe Acrobat، بما في ذلك النصوص والصور والتنسيق.

أفضل مزايا Adobe Acrobat

التعاون بسهولة من خلال إنشاء إصدارات من المستندات ومقارنة التعديلات

كتابة التعليقات وإضافة رسومات يدوية وتمييز النص لإبداء الملاحظات

إجراء تعديلات واسعة النطاق مثل إضافة نصوص وصفحات، واقتصاص الصفحات وتدويرها، وتعديل الصور، وإصلاح الأخطاء المطبعية

إضافة صفحات وإزالتها وإعادة ترتيبها باستخدام ميزة السحب والإفلات البسيطة

تحويل الملفات إلى ملفات PDF والعكس بالعكس مع الحفاظ على التنسيق

مشاركة الملفات بسهولة عن طريق ضغطها دون فقدان الجودة

قيود Adobe Acrobat

قد يكون هناك منحنى تعليمي كبير للمبتدئين

أبلغ المستخدمون عن مشاكل في التوافق من حين لآخر

تسعير Adobe Acrobat

أكروبات ريدر: مجانًا

مجانًا أكروبات ستاندرد: 12.99 دولاراً شهرياً

12.99 دولاراً شهرياً أكروبات برو: 19.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

19.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر أكروبات للفرق: بدءًا من 22.19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Adobe Acrobat #### تقييمات ومراجعات Adobe Acrobat

G2: 4.5/5 (أكثر من 3200 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 3200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 10,200 تقييم)

3. QT9 QMS

via QT9 QMS QT9 QMS هو برنامج لإدارة الجودة مع ميزات إدارة المستندات والتحكم فيها. يتيح لك مشاركة المستندات الخاضعة للرقابة مع فريقك والمستخدمين الآخرين مثل الموردين والعملاء.

تضمن لك ميزة النسخة الرئيسية ونسخة العرض إدارة التغييرات بسهولة. يقدّر المستخدمون ميزة الأرشفة التلقائية، بحيث يمكنك العمل على ما هو مناسب فقط.

يساعدك QT9 QT9 QMS على تنظيم المستندات، وإصلاح المشاكل، وإجراء عمليات التدقيق، وإدارة الموردين. كما أنه يضمن أيضًا اتباع الشركات للعمليات وتحسين عملها وتتبع معلومات الجودة لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً من أجل التحسينات المستمرة.

أفضل ميزات QT9 QT9 QMS

ربط سجلات الوثائق مركزيًا عبر مواقع متعددة

استخدام أدوات متعددة تغطي مختلف جوانب الامتثال

الاطلاع على جدول زمني إلكتروني للتغييرات التي تم إجراؤها على أي مستند

استخدام التحليلات في الوقت الفعلي لتتبع التغييرات

إرسال تنبيهات عبر البريد الإلكتروني لمراجعة المستندات

تعيين المعتمدين وتمكين الامتثال للتوقيع الإلكتروني

قيود نظام إدارة الجودة #### QT9 QMS

قد يشكل تحديات في التكامل مع الأنظمة أو البرامج الأخرى

قد يمثل التخصيص تحدياً

تسعير نظام إدارة الجودة QT9 QMS

اتصل لمعرفة الأسعار

QT9 QT9 QMS التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.7 (أكثر من 70 تقييم)

4. ماستر كنترول

via

٪ / href/ https://www.mastercontrol.com/uk/quality/ MasterControl /%href/

MasterControl هو برنامج شامل لإدارة الجودة. فهو يجعل المهام المتعلقة بالجودة أكثر سلاسة وكفاءة، خاصةً للصناعات المنظمة.

يتيح برنامجها لإدارة مراجعة المستندات للشركات التحكم في مراجعات المستندات والحفاظ على الإصدارات المحدثة في نظامها القائم على الويب. ويمكن بعد ذلك إتاحة هذه المستندات للمستخدمين في أي مكان تقريباً.

تسهل الأداة إدارة التدريب والتحكم في التغيير والتدقيق والامتثال، مما يضمن الالتزام بمعايير الصناعة والمتطلبات التنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، يعجب المستخدمون بسير عمل الموافقة، مما يقلل من التأخير.

أفضل الميزات #### MasterControl

تبسيط عملك باستخدام تدفقات العمل الآلية

حدد موقع جميع المستندات في مكان واحد واحصل على سجل تدقيق مختوم بالوقت

استخدم الأدوات لتتبع الجودة وإدارتها وتحسينها من خلال منصته المركزية

تتبع عمليات الفحص والتدقيق مع التحديثات في الوقت المناسب

الحفاظ على الإصدارات المحدَّثة من خلال التحكم في المستندات

ضمان الالتزام بالامتثال باستخدام أدواته القوية

قيود MasterControl

قد يكون التنفيذ صعباً ويستغرق وقتاً طويلاً بسبب تعقيده

يتطلب التخصيص مهارات خاصة، مما يجعله أقل مرونة لبعض المستخدمين

تسعير MasterControl

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات MasterControl

G2: 4.3/5 (أكثر من 280+ تقييم)

4.3/5 (أكثر من 280+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 130 تقييم)

5. سييرا QMS

via

٪ / href/ https://www.sierralabs.com/sierra-qms-free-trial/ Sierra QMS /%href/

Sierra QMS هو برنامج سهل الاستخدام لإدارة الجودة يدير مهام الجودة للمؤسسات. وهو يركز على مراقبة المستندات والإجراءات التصحيحية وإدارة التدقيق لاتباع معايير الصناعة.

تتيح لك خاصية التحكم في المستندات التحكم في الرؤية والحقوق لأي مستخدم معين. وعلاوةً على ذلك، يتميز البرنامج بميزة معالجة اللغة الطبيعية (NLP) التي تتيح لك معرفة مكان إضافة المحتوى لتغطية أفضل للموضوعات.

Sierra QMS أفضل ميزات نظام إدارة الجودة في #### سييرا

تعيين مهام التدريب تلقائياً للمستخدمين مع سهولة الوصول إلى إجراءات التشغيل الموحدة والسياسات

مراقبة حالة المستندات من خلال الإشعارات والتقارير المخصصة

تنظيم المستندات وإدارتها باستخدام نظام قوي لحفظ السجلات

تحميل النماذج للحفاظ على اتساق المستندات الخاصة بك

قيود نظام سييرا لإدارة الجودة

قد يواجه تحديات في الاتصال أو العمل بسلاسة مع البرامج أو الأدوات الأخرى خارج نظامه

قد لا يوفر قدرات متقدمة لتحليل البيانات

أسعار Sierra QMS

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Sierra QMS

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية G2: غير متوفر

6. هوت دوكس

via

_/مرجع/ _https://www.hotdocs.com/ HotDocs /%href/

HotDocs هو مستند برنامج التشغيل الآلي الذي يساعد في إنشاء المستندات بسرعة وسهولة.

باستخدام المكون الإضافي HotDocs Author، يمكنك تتبع إصدارات القوالب المختلفة التي قمت بإنشائها. كما يتيح لك أيضًا مشاركة دور تطوير القالب مع أعضاء الفريق الآخرين والحفاظ على مستودع منظم لجميع ملفات القوالب الخاصة بك.

يستخدم HotDocs نوعين من التحكم في الإصدار: مركزي وموزع، بناءً على موقع مستودع الملفات.

يمكنك إنشاء قوالب لمستندات مختلفة، مثل العقود أو النماذج، ثم ملء التفاصيل تلقائياً. وهذا يوفر الوقت ويضمن الدقة من خلال تقليل العمل اليدوي عند إنشاء مستندات متكررة.

أفضل ميزات HotDocs

توفير الوقت باستخدام قوالب قابلة لإعادة الاستخدام لأنواع مختلفة من النماذج أو العقود

ربط مستودع التحكم في الإصدار بمساحة العمل الخاصة بك وإجراء تغييرات على ملف القالب مباشرة من مساحة العمل

أتمتة إنشاء القوالب مع تلبية إرشادات العلامة التجارية الداخلية ومتطلبات الامتثال في المجال

تقليل أخطاء التوثيق القانوني من خلال ميزة التشغيل الآلي

قيود هوت دوكس #### قيود هوت دوكس

قد تحتاج إلى مهارات برمجة لإنشاء قوالب معقدة معينة

التوافق المحدود مع بعض أنظمة التشغيل أو إصدارات البرامج القديمة

تسعير هوت دوكس

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات هوت دوكس

G2: 4.4/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 60 تقييم)

7. الزلزالي

via

Seismic_

Seismic هي منصة تساعد الشركات على إدارة محتوى المبيعات والتسويق وتحسينه. فهي تجمع كل الأصول المتعلقة بالمحتوى، مثل العروض التقديمية والمستندات ومقاطع الفيديو، وتوفر أدوات لإنشاء هذه المواد وتنظيمها ومشاركتها.

يوفر Seismic إمكانية التحكم في إصدار المستندات حيث يمكنك إدارة عناصر التحكم والأذونات. يتيح لك معرفة متى تم تحميل الملف وما إذا كان جزء معين سرياً أم لا. كما أنه يؤرشف ويحتفظ بإصدارات الملفات السابقة ويحتفظ بسجل تدقيق.

Seismic أفضل الميزات

استخدام أدوات تحليل بيانات قوية للتسويق والمبيعات

تنظيم وإدارة المواد المتعلقة بالمبيعات بكفاءة

الاتصال بأنظمة أو برامج مختلفة، مما يتيح سير العمل بسلاسة و مشاركة البيانات استخدام LiveDocs لأتمتة المحتوى وتخصيصه



القيود الزلزالية

قد تجد الشركات الصغيرة أنه مكلف مقارنة بالبدائل الأخرى

الإعداد يستغرق وقتاً طويلاً

التسعير الزلزالي

اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات الزلزالية

G2: 4.7/5 (أكثر من 1400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1400 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

8. مستندات جوجل

via

مستندات جوجل_

مستندات Google Docs هي أداة لمعالجة النصوص عبر الإنترنت من Google تساعد المستخدمين على إنشاء المستندات وتحريرها والتعاون في الوقت الفعلي. يوفر واجهة سهلة الاستخدام ويحتوي على العديد من خيارات التحرير مشابهة لمعالجات النصوص التقليدية.

تتيح الأداة المستندة إلى السحابة التعاون السلس بين عدة مستخدمين مع ميزات مثل الحفظ التلقائي وسهولة الوصول إليها من أي جهاز متصل بالإنترنت. تتيح لك ميزة التحكم في المستندات الوصول إلى الإصدارات السابقة بتنسيق الطابع الزمني.

كما أن تكاملها مع تطبيقات Google Workspace، والقدرة على تصدير المستندات بتنسيقات مختلفة، يعزز من فائدتها.

أفضل ميزات مستندات Google Docs

التعاون على مستند مع عدة مستخدمين في الوقت الحقيقي

تحديد ما إذا قام شخص ما بتحديث مستند ما منذ آخر مرة قمت فيها بعرضه

إنشاء أنواع مختلفة من المستندات باستخدام مكتبة القوالب

تسمية ما يصل إلى 40 إصدارًا في أي مستند لسهولة التعرف عليه

قيود مستندات Google Docs

يحتوي الإصدار غير المتصل على إمكانيات أقل، مما يؤثر على إمكانية الوصول وميزات التحرير

يوفر ميزات تنسيق متقدمة أقل مقارنة ببعض معالجات النصوص التقليدية

تسعير محرر مستندات Google

مجاني

مبتدئ الأعمال: 7.20 دولار شهريًا لكل مستخدم

7.20 دولار شهريًا لكل مستخدم مستند الأعمال القياسي: 14.40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14.40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركة الإضافية: 21.60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

21.60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات مستندات Google Docs

G2: 4.6/5 (42200+ تقييم)

4.6/5 (42200+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 28000 تقييم)

9. مايكروسوفت وورد

via

_/مرجع/ _https://www.microsoft.com/en/microsoft-365/word?market=af Microsoft /%href/

مايكروسوفت وورد هو برنامج شائع يستخدم لإنشاء وتحرير المستندات النصية مثل الرسائل أو التقارير أو السير الذاتية. وهو عادةً ما يكون الأداة المفضلة للشركات للتوثيق وإعداد التقارير.

يتيح لك Microsoft Word التحكم في إصدار المستند من خلال منحك إمكانية الوصول إلى جميع الإصدارات السابقة بتنسيق للقراءة فقط.

أفضل ميزات Microsoft Word

استخدام أدوات تنسيق متنوعة لتغيير مظهر النص وإدراج الصور وإنشاء مستندات ذات مظهر احترافي

التعاون في الوقت الفعلي من خلال ميزة مشاركة المستندات

الوصول إلى إصدارات رئيسية أو ثانوية بناءً على متطلباتك

قيود Microsoft Word

يتطلب تحديثاً منتظماً

قد يتطلب الوصول إلى المجموعة الكاملة لتطبيقات Microsoft Office، بما في ذلك Word، شراء مجموعة أوفيس الكاملة . ومع ذلك، قد يكون هذا مكلفًا لبعض المستخدمين

أسعار مايكروسوفت وورد

إصدار مجاني لفترة محدودة

تراخيص مخصصة للأفراد والشركات

تقييمات ومراجعات Microsoft Word

G2: 4.7/5 (1790+ تقييم)

4.7/5 (1790+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

10 . monday.com

via Monday.com كوم هو نظام لإدارة المشاريع حيث يمكن للفرق إدارة سير العمل والمهام والمشاريع بشكل تعاوني. ويوفر واجهة مرئية مع لوحات وجداول زمنية ولوحات معلومات قابلة للتخصيص، بحيث يمكن للفرق تنظيم المهام وتتبع التقدم المحرز والتواصل بفعالية.

يتحكم موقع monday.com في إصدارات المستندات ويحافظ عليها ويحتفظ بجميع الملفات في نفس المكان. وهذا يجعل مراجعة المحتوى والموافقة عليه أسهل مقارنةً بتتبع المستندات المتعددة من خلال رسائل البريد الإلكتروني.

أفضل ميزات monday.com

معاينة وتحميل وإضافة التعليقات التوضيحية لكل إصدار

حذف الإصدارات القديمة لتجنب الفوضى

تسهيل إدارة المشروع من خلال واجهة مرئية سهلة الاستخدام

إنشاء مهام سير العمل وتخصيصها

تتبع المشاريع وإدارتها في الوقت الفعلي

قيود #### monday.com

قد يكون معقدًا لبعض المستخدمين

قد يحتاج المستخدمون إلى خطط أعلى للوصول إلى الميزات المتقدمة

تسعير #### monday.com

الاستخدام الشخصي: مجانًا

مجانًا الأساسية: 12 دولارًا شهريًا لكل مقعد

12 دولارًا شهريًا لكل مقعد قياسي: 14 دولارًا شهريًا لكل مقعد

14 دولارًا شهريًا لكل مقعد المحترف: 24 دولارًا شهريًا لكل مقعد

24 دولارًا شهريًا لكل مقعد المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

monday.com التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9900 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4580 تقييم)

قراءة المزيد:_

_/مرجع/ /مدونة؟ ص=1580 بدائل يوم الاثنين */%/href/_

التحكم في الإصدارات للتحكم في الجودة

برنامج التحكم في إصدار المستندات هو أداتك الدقيقة في تعاون الفريق. فهو ينشئ مركزًا حيث يمكن لفريقك العمل على أحدث مستند، بحيث لا يكون هناك أي ارتباك من التعديلات المتضاربة والبيانات المفقودة. اختر أداة تحافظ على كل شيء منظم وخالٍ من الفوضى.

إذا كنت لم تختر بعد، فجرب ClickUp!

يوفّر برنامج ClickUp المتطور واجهة سهلة الاستخدام تتعقب التغييرات، وتحتفظ بسجلات مفصّلة للإصدارات، وتسمح بعكس الإصدارات بسهولة، وغير ذلك الكثير! بالإضافة إلى نظام التحكم في إصدار المستند، يوفر ClickUp أيضًا إدارة المهام وميزات إدارة المشاريع لجعل سير عملك سلسًا.

لذلك اشترك في ClickUp اليوم لتحسين طريقة عمل فرقك وتعاونها.