أفضل 10 أدوات برمجية لتصميم المنتجات في 2025

يتطلب تصميم المنتجات عملاً شاقاً يتطلب من الفرق تحويل الأفكار الأولية إلى منتجات مصقولة تباع. وعادةً ما يكون هذا الأمر صعباً بما فيه الكفاية في مساحة مشتركة، لكن المخاطر ترتفع أكثر عندما يكون فريقك موزّعاً عبر المدن والمناطق الزمنية وحتى القارات.

ادخل إلى عالم برنامج تصميم المنتجات التي توفر حلولاً تجعل هذه العملية المعقدة أكثر قابلية للإدارة. تعمل هذه الأدوات، بما في ذلك منصات مثل ClickUp، على تعزيز التعاون السلس، مما يسمح للفرق بتكرار التصاميم وتنقيحها بكفاءة، بغض النظر عن الرمز البريدي الخاص بهم.

في هذه المقالة، سنلقي نظرة على 10 من أفضل خيارات برامج تصميم المنتجات في السوق اليوم. وبهذه الطريقة، يمكنك العثور على الأداة التي ستكمل فريق التصميم لديك وتسمح لهم بإنشاء تصاميم مذهلة قادرة على تحقيقها.

ما هي برامج تصميم المنتجات؟

تشير برامج تصميم المنتجات إلى برامج أو تطبيقات الكمبيوتر المصممة خصيصاً للمساعدة في إنشاء وتطوير منتجات جديدة. تزود هذه الأدوات البرمجية المصممين والمهندسين وغيرهم من أصحاب المصلحة بالأدوات والميزات اللازمة لوضع تصور ونمذجة ومحاكاة وتنقيح تصاميم المنتجات.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج تصميم المنتجات؟

يمكن للبرنامج المناسب لتصميم المنتج أن يغير قواعد اللعبة بالنسبة لفريقك. فهو لن يساعدك على تصميم منتجات أفضل فحسب، بل يجب أن يعزز كفاءة الفريق وإبداعه وإنتاجيته بشكل عام.

ومع ذلك، فإن العثور على البرنامج المناسب لاحتياجاتك يتطلب بعض الجهد. عند مقارنة المنتجات المختلفة، تأكد من البحث عن هذه الميزات الرئيسية:

واجهة مستخدم بديهية : يجب أن يكون البرنامج سهل التصفح، بغض النظر عن الكفاءة التقنية لأعضاء الفريق

: يجب أن يكون البرنامج سهل التصفح، بغض النظر عن الكفاءة التقنية لأعضاء الفريق أدوات تصميم شاملة : ابحث عن أدوات تصميم ثنائية وثلاثية الأبعاد متقدمة تسمح بتصميمات مفصلة للمنتجات، بما في ذلك ميزات الرسم والنمذجة والتحرير

: ابحث عن أدوات تصميم ثنائية وثلاثية الأبعاد متقدمة تسمح بتصميمات مفصلة للمنتجات، بما في ذلك ميزات الرسم والنمذجة والتحرير القدرات التعاونية : يجب أن يدعم البرنامج العمل الجماعي و فرق متعددة الوظائف مع ميزات مثل التحرير متعدد المستخدمين والتحكم في الإصدار وخيارات المشاركة

: يجب أن يدعم البرنامج العمل الجماعي و فرق متعددة الوظائف مع ميزات مثل التحرير متعدد المستخدمين والتحكم في الإصدار وخيارات المشاركة إمكانية الاندماج : اعثر على أدوات متخصصة تندمج بسلاسة مع الأنظمة الأخرى في مجموعتك التقنية من أجل عملية أكثر انسيابية من التصميم إلى الإنتاج

: اعثر على أدوات متخصصة تندمج بسلاسة مع الأنظمة الأخرى في مجموعتك التقنية من أجل عملية أكثر انسيابية من التصميم إلى الإنتاج القدرة على التكيف : يجب أن ينمو البرنامج مع فريقك، ويتعامل مع التصميمات الأكثر تعقيداً وسير العمل المخصص مع تطور احتياجاتك - حتى برامج التصميم بمساعدة الحاسوب أو أدوات النمذجة ثلاثية الأبعاد

: يجب أن ينمو البرنامج مع فريقك، ويتعامل مع التصميمات الأكثر تعقيداً وسير العمل المخصص مع تطور احتياجاتك - حتى برامج التصميم بمساعدة الحاسوب أو أدوات النمذجة ثلاثية الأبعاد إدارة البيانات : ابحث عن قدرات قوية لإدارة البيانات من أجل التخزين الآمن والاسترجاع السهل والتحكم القوي في الإصدار

: ابحث عن قدرات قوية لإدارة البيانات من أجل التخزين الآمن والاسترجاع السهل والتحكم القوي في الإصدار وظائف قائمة على السحابة : يجب أن تمكّن برامج تصميم المنتجات الحديثة فريقك من العمل من أي مكان، مما يعزز الكفاءة في التعاون عن بُعد السعر : السعر ليس كل شيء، ونحن لا ندعوك إلى استخدام برامج تصميم المنتجات المجانية فقط، ولكنه من الاعتبارات عند اختيار الأدوات المتقدمة لمصممي منتجاتك

: يجب أن تمكّن برامج تصميم المنتجات الحديثة فريقك من العمل من أي مكان، مما يعزز الكفاءة في التعاون عن بُعد

أفضل 10 أدوات برمجية لتصميم المنتجات لاستخدامها في عام 2024

1. انقر فوق

قم بتركيز الملاحظات وتسريع عمليات الموافقة من خلال التدقيق التدقيقي عن طريق تعيين التعليقات مباشرةً على مرفقات المهام

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية مصممة للفرق التي تسعى إلى تبسيط عملية تطوير منتجاتها. تسمح مجموعة ميزاتها القوية للفرق بتبادل الأفكار وتعيين المهام والبقاء على اطلاع دائم على آخر المستجدات في كل مشروع حالي في عملية التصميم.

على الرغم من أن فكرة التنظيم قد لا تكون أكثر المواضيع متعة، إلا أنها جانب أساسي في كل فريق تصميم وعملية تطوير. يوفر ClickUp للفرق طريقة سهلة لتنظيم كل شيء بدءًا من سير العمل إلى المستندات الداخلية ومكتبات الأصول.

قم بإقران ClickUp مع برنامج تصميم من اختيارك، وسيكون لديك فريق قوي جاهز لمواجهة العالم مع المستوى التالي التفكير التصميمي .

ClickUp أفضل الميزات:

منصة ClickUp قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، مما يمكّن فرق التصميم من أي حجم من تكييفها مع احتياجاتهم الخاصة، سواء كانوا يعملون داخل الشركة أو عن بُعد

تعزز التعاون غير المتزامن والتعاون في الوقت الفعلي، بحيث يمكن للفرق طرح تصاميم جديدة باستخدام اللوحات البيضاء التفاعلية ثم تخزينها باستخدام مستندات ClickUp مع دمج عرض دردشة ClickUp وإمكانات البريد الإلكتروني، يمكن للمستخدمين إدارة جميع الاتصالات دون الحاجة إلى تبديل الأنظمة الأساسية، مما يسهل إجراءات العمل

يتضمن ClickUp عددًا كبيرًا منقوالب مجانية التي ستجعل كل شيء من تخطيط التصاميم إلى تحليل المنافسين سهلاً للغاية

تلغي الإشعارات التلقائية لتحديثات المهام الحاجة إلى المتابعة اليدوية، في حين أن ميزة تعيين عناصر العمل داخل المهام تضمن المساءلة داخل مصممي المنتج وتساعد على تتبع التقدم المحرز في ملخصات التصميم *ClickUp الذكاء الاصطناعي لإنشاء أوصاف المنتجات والمساعدة في العصف الذهني والمزيد

قيود ClickUp:

قد يستغرق إعداد مركزية سير عملك على ClickUp بعض الوقت لإعداده

لا تتوفر جميع طرق العرض على الهاتف المحمول، وهو ما قد يكون عائقاً لمصممي المنتجات أثناء التنقل

تسعير ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات:

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. إنكيباي

عبر إنكيباي Inkybay هو حل برمجي رائع لتصميم المنتجات لأي شخص يبيع منتجات مخصصة. من الملابس إلى بطاقات العمل، فهو يسمح لك بتحويل رؤى عملائك الإبداعية إلى منتجات ملموسة من المؤكد أنها ستعجبهم.

ومع ذلك، فإن Inkybay متخصص بعض الشيء، لذلك لا يمكننا أن نتوقع أن يكون مناسبًا لعملية تطوير المنتجات للجميع. ومع ذلك، إذا كنت تعتقد أنه يناسب عملك، فتأكد من التحقق من الإصدار التجريبي المجاني لمدة 14 يومًا قبل الالتزام.

أفضل ميزات Inkybay:

القوالب المصممة مسبقاً تجعل تقديم العديد من خيارات المنتجات المخصصة لعملائك أسهل ما يمكن

تعني قوالب المصممين المتعددة أنه يمكن لمختلف الصناعات والشركات استخدام Inkybay

تتيح أداة تحرير مصمم المنتج المرئية للعملاء تحديد عناصر التصميم وألوان الطباعة للمنتجات المخصصة

قيود Inkybay:

تركز في المقام الأول على السلع الاستهلاكية القابلة للتخصيص

يمكن أن تصبح الأسعار باهظة الثمن بسرعة بالنسبة للشركات الصغيرة التي تبحث عن برامج التصميم

أسعار إنكي باي:

مبتدئ : 19.99 دولارًا شهريًا

: 19.99 دولارًا شهريًا مقدم : 49.99 دولارًا شهريًا

: 49.99 دولارًا شهريًا احترافي : 99.99 دولارًا شهريًا

: 99.99 دولارًا شهريًا غير محدود: 249.99$/شهرياً

تقييمات ومراجعات Inkybay:

G2: 5/5 (مراجعة واحدة)

5/5 (مراجعة واحدة) Capterra: لا توجد مراجعات

3. نوكسو

عبر نوكسيو Nuxeo هو برنامج ممتاز لتصميم المنتجات للشركات التي تبحث عن منصة متطورة لإنشاء الأصول الرقمية وإدارتها.

إنه مفيد بشكل خاص للشركات التي تحتاج في كثير من الأحيان إلى إنشاء تكرارات جديدة للتصاميم القديمة. وذلك لأن مكتبة الأصول الرقمية التي يمكن البحث فيها بسهولة ونظام السحب والإفلات يسمحان بنماذج بالحجم الطبيعي سريعة وسهلة بين مصممي المنتجات.

ومع ذلك، فإن تعقيدات Nuxeo وأسعارها المرتفعة المحتملة قد لا تناسب الجميع، خاصة الشركات الصغيرة ذات الاحتياجات الأبسط.

أفضل ميزات Nuxeo:

جميع معلومات Nuxeo الخاصة بك في السحابة، بحيث يمكن لفريقك الوصول إليها أينما كانوا

نظام تصفية بحث بديهي يسمح بفرز المنتجات بناءً على معايير مختلفة مثل المواد والألوان والتوافر والتسعير

مكتبة المواد الرقمية تجعل تصميم نماذج أولية جديدة في غاية السهولة، حيث يمكن للمصممين العثور على الأصول القديمة وسحبها وإسقاطها في تصميمات جديدة

قيود Nuxeo:

يمكن أن يكون Nuxeo معقداً مقارنة ببرامج تصميم المنتجات الأخرى ويستغرق وقتاً طويلاً للتعلم

يمكن للوظائف الإضافية أن تجعل Nuxeo باهظ الثمن إلى حد ما بالنسبة لهذا البرنامج المتخصص

تسعير Nuxeo:

نوكسو مفتوح المصدر. ومع ذلك ، إذا كنت مهتمًا بخدماتهم وأدواتهم ، فستختلف الأسعار بناءً على مستويات دعم العملاء ومتطلبات نظامك.

تقييمات ومراجعات Nuxeo:

G2: 4/5 (76 تقييم)

4/5 (76 تقييم) Capterra: 4.2/5 (33 مراجعة)

4. أونشيب

عبر أونشيب Onshape هي الأداة المثالية للشركات التي تحتاج إلى الحصول على تصميمات جديدة بسرعة. توفر هذه الأداة المتخصصة برنامج CAD للنمذجة ثلاثية الأبعاد، مما يجعلها مورداً رائعاً عند إنشاء نماذج رقمية للعملاء - خاصةً لمشاريع التصميم الصناعي.

في الواقع، يمكن لأداة النحت الرقمية هذه إنشاء نماذج رقمية في الوقت الفعلي باستخدام برنامج CAD متعدد المستخدمين ونظام متقدم لإدارة بيانات المنتجات، مما يلغي الملفات المزعجة تماماً.

كل هذا يعني أن تقدم فريقك خالٍ من العوائق، حتى يتمكنوا من التركيز على إيصال المنتجات إلى خط النهاية بأسرع وقت ممكن وخالية من الأخطاء.

أفضل ميزات Onshape:

يضمن برنامج التصميم الحاسوبي السحابي الأصلي الخاص بهم بيانات مركزية وآمنة ويمكن الوصول إليها دائمًا، مما يقضي على متاعب الملفات المفقودة ويمكّنك من إدارة التصميمات من أي جهاز متصل بالإنترنت

يسمح نظام إدارة بيانات المنتج المدمج في Onshape بالتحرير المتزامن للتصميمات مع تحديثات في الوقت الفعلي، مما يلغي الحاجة إلى إجراءات تسجيل الدخول والخروج

تساعدك ميزة FeatureScript على إنشاء ميزات CAD مخصصة، والتي يمكن أن تقلل بالفعل من المهام المتكررة المزعجة

قيود Onshape:

يمكن للمستخدمين الذين لديهم اتصالات إنترنت غير موثوقة أن يجدوا استخدامه محبطًا

لا يحتوي على جميع الأدوات التي يجب أن يحتوي عليها نظام CAD المخصص

هذا البرنامج المتخصص هو أحد أدوات التصميم الأكثر تكلفة في هذه القائمة

تسعير Onshape:

مجاني

قياسي : 1500 دولار لكل مستخدم/سنة

: 1500 دولار لكل مستخدم/سنة احترافي : 2500 دولار لكل مستخدم/سنة

: 2500 دولار لكل مستخدم/سنة مؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات أونشيب

G2: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

5. سوليدووركس

عبر سوليدووركس سوليدووركس عبارة عن منصة برمجيات تصميم متقدمة للمصممين الصناعيين المشاركين في نمذجة المفاهيم المعقدة والنحت ثلاثي الأبعاد.

وتعزز مجموعتها كاملة الميزات التعاون السلس وتقلل من وقت التصميم وتوفر وصولاً مرنًا إلى بيانات المشروع، مما يجعلها مناسبة تمامًا للشركات التي تحتاج إلى خيار تصميم بمساعدة الحاسوب أكثر قوة. ومع ذلك، قد تجد الشركات الأصغر حجماً أو الأشخاص الذين يصممون منتجات أبسط أن هذه المجموعة مبالغ فيها.

أفضل ميزات برنامج SolidWorks:

التكامل مع منصة 3DBestExperience يجعل التعاون أكثر فعالية، حيث يمكن لأعضاء الفريق الوصول إلى معلومات التصميم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من أي جهاز رقمي

تتيح ميزة مقارنة الأجسام للمستخدمين مقارنة مجموعتين من الأجسام الموجودة في نفس الجزء أو التجميع. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص في الهندسة العكسية أو في فحوصات جودة الأجزاء المصنعة من خلال مقارنة عمليات المسح الضوئي بوضع CAD المصدر

تم تصميم نظام إدارة بيانات المنتج في SolidWorks لتحسين استجابة التصفح وجعل التنقل في المجلدات أسرع، خاصةً بالنسبة للمجلدات التي تحتوي على عدد كبير من الملفات

قيود سوليدووركس:

يتطلب مستوى عالٍ من الخبرة لمن يستخدمون برامج التصميم بمساعدة الحاسوب

متطلبات الحوسبة عالية، والتي قد تكون صعبة على الأشخاص الذين يستخدمون اتصالات بطيئة أو الذين يستخدمون أجهزة قديمة ضعيفة الطاقة

تسعير سوليدووركس:

اتصل بمبيعات سوليدووركس لفهم أسعار التراخيص التي قد تحتاجها شركتك.

تقييمات ومراجعات SolidWorks:

G2: 4.4/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 600 تقييم)

6. فيوجن 360

عبر أوتوديسك تم تصميم فيوجن 360 للشركات التي تحتاج إلى أداة واحدة تنقل المنتج من المفهوم والتصميم إلى عملية التصنيع مع ميزات النمذجة ثلاثية الأبعاد المتقدمة.

من خلال الجمع بين التصميم والهندسة والتصنيع في منصة واحدة، تمكّن Fusion360 الفرق من تكرار مفاهيم التصميم بسرعة، والتحقق من صحة تصميماتها، والانتقال بسرعة من النموذج الأولي إلى الإنتاج.

أفضل ميزات Fusion 360:

يوفر مجموعة قوية من أدوات رسم النماذج ثلاثية الأبعاد والأبعاد والقيود التي تحسن عملية التصميم

البرمجة المبسطة باستخدام الحاسب الآلي تجعل من السهل تنفيذ التخشين عالي الكفاءة، والمسح التكيفي، وتوجيه الأداة

يتيح محتوى مكتبة PCB الجاهزة للاستخدام ومعالجات المكونات للمصممين الاستمرار في التركيز على تصميماتهم بدلاً من إنشاء أجزاء من الصفر

قيود Fusion 360:

منحنى تعليمي حاد لهذا البرنامج المتخصص

يمكن أن يبطئ بشكل كبير مع الملفات الكبيرة أو اتصالات الإنترنت الأبطأ

لا توجد نسخة مجانية

أسعار Fusion 360:

ترخيص فيوجن 360: 545 دولاراً في السنة

فيوجن 360 التقييمات والمراجعات:

G2: 4.5/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

7. لابفيو

عبر الأدوات الوطنية عندما يتعلق الأمر بتطوير أنظمة اختبار البحث والتحقق من الصحة والإنتاج المؤتمتة، فإن LabView يمثل حلاً يحظى بتقدير كبير بين المهندسين الميكانيكيين في جميع أنحاء العالم. صُممت بيئة البرمجة الرسومية الخاصة به خصيصًا للتكامل السلس مع الأجهزة والبرامج المتوافقة مثل أنظمة PXI و CompactDAQ و CompactRIO، بل ويدعم أيضًا أدوات الطرف الثالث.

ومع ذلك، فهي أداة متخصصة قد لا تناسب الكثير من فرق المنتجات. إذا كان الاختبار والتحقق من الصحة أمرًا يحتاج فريقك إلى المساعدة فيه، فإن LabView هو خيار برنامج تصميم المنتج الذي تحتاجه في مجموعتك التقنية.

LabView أفضل الميزات:

البرمجة الرسومية للبرمجة البديهية والفعالة عمليات تطوير المنتج القدرة على دمج التعليمات البرمجية المكتوبة بلغات أخرى مع النمذجة ثلاثية الأبعاد

إصدارات متعددة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات التطبيقات المختلفة

قيود LabView:

منتج متخصص لن يحتاجه الجميع.

منحنى تعليمي حاد للأشخاص غير المعتادين على هذا النوع من البرامج.

LabView التسعير:

الأساس : 580 دولار في السنة

: 580 دولار في السنة كامل : 1,830 دولار في السنة

: 1,830 دولار في السنة محترف: 3,050 دولار في السنة

تقييمات ومراجعات LabView:

G2 : 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.4/5 (14 مراجعة)

8. كاتيا

عبر داسو سيستمز CATIA هو برنامج تصميم وتصميم متقدم يساعد فريقك على العمل على تصميمات ثلاثية الأبعاد متطورة أو رسومات تفصيلية ثنائية الأبعاد. على الرغم من إمكانية استخدام CATIA في جميع أنواع المنتجات، إلا أنه متخصص في الآلات الأكثر تعقيداً مثل تلك الموجودة في صناعات الطيران أو السيارات.

إحدى الميزات البارزة في CATIA هي تكاملها مع منصة 3DExperience. تخلق هذه المنصة بيئة تصميم اجتماعية حيث يعمل فريقك على منتج واحد في الوقت الفعلي. هذا المزيج الفريد من التكنولوجيا المتطورة والتعاون يعزز فعالية كل مستخدم. يساعد برنامج تصميم المنتجات هذا المستخدمين على تحقيق نتائج تصميم فائقة مع قدرات تتبع الحركة والتحليل.

أفضل ميزات CATIA:

اكتشاف العيوب يحدد العيوب في تصميماتك، مما يتيح إجراء تحسينات قبل الانتقال إلى مرحلة الإنتاج

يتيح مصمم الألوان والزخارف للمصممين إنشاء عناصر المنتج مع التركيز على الألوان والمواد والتشطيبات والحبيبات مما يضيف عمقاً ودقة إلى عملية التصميم - وهو أمر مفيد عند التعامل مع الأشكال المعقدة

تقييم الوضعية البشرية مفيد بشكل خاص لمصممي السيارات حيث يمكن لفريقك تقييم كيفية تأثير الوضعية البشرية على تصميماتهم باستخدام الأشكال العضوية في واجهة المستخدم الخاصة به

قيود CATIA:

أكثر تعقيدًا ربما من أي شيء آخر في هذه القائمة

مصمم حقًا فقط للصناعات والمنتجات الفريدة من نوعها إلى حد ما

تسعير CATIA:

اتصل بالمبيعات للحصول على عرض أسعار لشركتك.

تقييمات ومراجعات CATIA:

G2: 4.2/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

9. أوتوديسك إنفنتور

عبر أوتوديسك برنامج Autodesk Inventor هو برنامج تصميم بمساعدة الحاسوب ثلاثي الأبعاد احترافي معروف بتصميمه الميكانيكي وتوثيقه وأدوات محاكاة المنتجات. ويتميز عن غيره من عروض التصميم بمساعدة الحاسوب بنظامه المتكامل الذي يجمع بين النمذجة البارامترية الكاملة وإمكانات التصميم المباشر والحر والقائم على القواعد. وهذا يجعله مثاليًا للشركات التي تبحث عن أداة تصميم متعددة الأوجه وقوية.

سواء كنت تقوم بإنشاء وثائق تصميم صناعي لضمان معايير جودة المنتج أو تمكين أتمتة التصميم، يوفر Autodesk Inventor منصة متعددة الاستخدامات لجميع احتياجات التصميم الخاصة بك.

أفضل ميزات Autodesk:

مجموعات أدوات الصناعة المتخصصة تسمح بعمليات تصميم فعالة مصممة خصيصاً لأي صناعة تعمل فيها

يتيح أتمتة التصميم إمكانية أتمتة المهام الروتينية وتكوينات الأجزاء القياسية، مما يحسن الإنتاجية ويقلل من الوقت اللازم للتسويق

التوافق مع DWG يعني إمكانية مشاركة تصميماتك وفتحها بسهولة مع أي برنامج آخر يدعم تنسيق DWG

قيود Autodesk:

يمكن أن يتعرض لأعطال، مما يحبط المستخدمين

يفتقر إلى واجهة المستخدم البديهية التي تتوقعها في منتج متميز كهذا

أسعار Autodesk:

المخترع: 300 دولار/شهريًا

أوتوديسك التقييمات والمراجعات:

G2: 4.4/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

10. أدوبي كريتيف كلاود

عبر أدوبي كريتيف كلاود يوفر Adobe Creative Cloud مجموعة شاملة من أدوات التصميم والإنتاج مع أكثر من 20 تطبيقًا لإنشاء مشروعاتك الإبداعية وضبطها. سواء كنت تعمل على وضع إطار سلكي أو العروض التوضيحية للمنتجات ثلاثية الأبعاد، فإن Adobe Creative Cloud لديه الأدوات التي تحتاجها.

بالإضافة إلى تنوع أدواته، يوفر Creative Cloud أيضًا سعة تخزين سحابية كبيرة تبلغ 100 جيجابايت. يمكنك إقران ذلك بتطبيقات الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي Android وiOS، وستحصل على مجموعة قوية لفريق العمل أثناء التنقل.

أفضل ميزات Adobe Creative Cloud:

منتج معروف جيدًا يجب أن يكون العديد من المصممين على دراية به بالفعل

يقدم Adobe Stock للمستخدمين مجموعة من النماذج ثلاثية الأبعاد الجاهزة

يسمح الجمع بين المتصفح القوي وتطبيقات الهاتف المحمول للأشخاص بالعمل في المكان الذي يريدونه

قيود Adobe Creative Cloud:

غير مناسبة لاحتياجات التصميم الفنية

يمكن أن تكون مكلفة، خاصة إذا كنت تحتاج بالفعل إلى منتج أو اثنين فقط من منتجات Adobe

تسعير Adobe Creative Cloud:

الأفراد : 54.99 دولارًا شهريًا

: 54.99 دولارًا شهريًا الطلاب والمعلمون : 19.99 دولارًا في الشهر

: 19.99 دولارًا في الشهر الفرق: 84.99 دولاراً في الشهر

Adobe Creative Cloud التقييمات والمراجعات:

G2: 4.6/5 (أكثر من 35,000 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 35,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 7,000 تقييم)

تحكم في عملية تصميم المنتج باستخدام ClickUp

ClickUp أداة أساسية لرحلة تصميم منتجك. إنها ليست مجرد أداة مفيدة؛ بل هي الأداة الأساسية التي تحافظ على توزيعك فريق المنتج معًا، وتنسيق سير العمل بشكل مثالي وضمان تقديم خدمة لا تشوبها شائبة إطلاق المنتج في كل مرة

سواء كان فريقك منتشرًا في مناطق زمنية مختلفة أو متعاونًا في مكان واحد، فإن ClickUp هو بوابتك لتعزيز التعاون وزيادة الإنتاجية وتحقيق النجاح.

حان الوقت لترك تحديات تصميم المنتجات وراء ظهرك والترحيب بعصر جديد من أدوات التعاون المبسطة والفعالة تنفيذ المشروع .

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