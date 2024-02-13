10 قوالب مجانية لإرشادات العلامة التجارية لفريق التسويق الخاص بك

هل تريد معرفة الخلطة السرية للأعمال التجارية الناجحة؟ إن امتلاك منتج رائع واستراتيجية تسويق مدروسة أمر مهم، ولكن ما يميز الأفضل عن البقية هو الحضور القوي للعلامة التجارية.

على الرغم من أن الاستثمار في علامتك التجارية قد يبدو وكأنه يتطلب الكثير من العمل، إلا أن النتيجة يمكن أن تغير قواعد اللعبة حقًا. وفقًا ل استطلاع رأي 452 من المتخصصين في هذا المجال ، يمكن أن يؤدي اتساق العلامة التجارية إلى زيادة نمو الإيرادات بنسبة تصل إلى 20%. بالإضافة إلى ذلك, 46% من المستهلكين في الولايات المتحدة يقولون إن التعرف على العلامة التجارية هو أحد الأسباب الرئيسية التي قد تجعلهم يختارون منتجًا أغلى ثمناً على منتج أرخص.

ولهذه الأسباب، فإن وجود علامة تجارية متناسقة أمر ضروري لأي شركة، لكن إنشاء علامة تجارية وإدارتها قد يكون أمراً شاقاً. للمساعدة في تسهيل ذلك، قمنا بإنشاء نماذج إرشادية مجانية للعلامة التجارية لتستخدمها.

تسمح لك هذه القوالب بالتخطيط بسهولة لجميع الجوانب المهمة لإنشاء علامة تجارية موحدة وجذابة، بما في ذلك الشعارات ومخططات الألوان والأسلوب وغير ذلك.

فماذا تنتظر إذن؟ لنبدأ في تحديد العلامة التجارية التي ستسمح لشركتك بكسب قلوب وعقول عملائك.

ما هو نموذج إرشادات العلامة التجارية؟

قالب إرشادات العلامة التجارية هو أداة تساعد الشركات على إنشاء مظهر فريد ومتسق لشركتهم. يمكن أن يتضمن أشياء مثل الشعارات، والخطوط، والخطوط، والخطوط التعريفية، وأي شيء يساعد الناس على التعرف على علامتك التجارية عندما يرونها على الإنترنت.

بناء العلامة التجارية ليست بالمهمة السهلة لذا فإن القوالب تسهل على أي شركة مهما كان حجمها تخطيط وتنسيق هذه التفاصيل المهمة عبر فريقك. حتى لو لم تكن قد وصلت إلى نسبة 100% في كل جانب من جوانب علامتك التجارية، فإن العمل من خلال هذه النماذج سيساعدك على التفكير فيما يجب أن تكون عليه علامتك التجارية إذا كانت ستبرز وتزدهر في مجال عملك.

ما الذي يجعل قالب إرشادات نمط العلامة التجارية جيداً؟

أولاً وقبل كل شيء إرشادات جيدة للعلامة التجارية يجب أن يطرح عليك القالب الأسئلة الصحيحة. يجب أن يرشدك كل سؤال أو فراغ بلطف خلال عملية إنشاء العلامة التجارية، مما يجعلها تمرينًا بسيطًا ومبتكرًا.

بعد ذلك، يجب أن يكون نموذج إرشادات العلامة التجارية الاحترافية مفيدًا. إحدى الطرق التي يمكن أن يبرز بها القالب الجيد هي تقديم النصائح حول أفضل طريقة لملئه. بهذه الطريقة، حتى المبتدئين يمكنهم التخطيط لكيفية ظهور علامتهم التجارية على منصات أو أجهزة مختلفة.

وأخيراً، يجب أن تعرف القوالب المفيدة حدودها. العلامة التجارية شيء ضخم، وتوقع أن يقوم قالب واحد بتخطيطها سيكون وصفة لكارثة.

بدلاً من ذلك، سيساعدك قالب العلامة التجارية الرائع على تنظيم وإدارة مجالات محددة. هذا التخصص لا يسمح لك فقط بتخطيط علامتك التجارية في أجزاء أكثر قابلية للإدارة، ولكنه سيجعلك أيضًا تفكر في جميع الجوانب التي تشكل علامة تجارية قوية وموحدة.

10 قوالب إرشادات مجانية للعلامة التجارية

غالبًا ما يكون العثور على نماذج إرشادات العلامة التجارية المناسبة أمرًا صعبًا بعض الشيء. ومع ذلك، مع هذه القائمة التي تضم 10 قوالب للعلامة التجارية، فقد تم إنجاز هذه المهمة من أجلك.

لا تضيع ثانية أخرى في البحث عن مساعدة لبناء علامتك التجارية. باستخدام هذه الموارد، يمكنك البدء في تحديد من هي شركتك ولماذا ستترك انطباعًا دائمًا لدى عملائك.

1. نموذج إرشادات العلامة التجارية ClickUp

قم بتوثيق شكل ومظهر علامتك التجارية بوضوح من خلال هذا القالب الشامل

نموذج نموذج إرشادات العلامة التجارية ClickUp هو أداة شاملة وبسيطة بشكل لا يصدق لصياغة وجود العلامة التجارية التي تناسبك تمامًا.

إنه مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يبدأون من الصفر، حيث سيرشدك إلى جميع الأساسيات التي تحتاج إلى القلق بشأنها أولاً. بدلاً من أن تضيع في عدد لا يحصى من التفاصيل التي يمكن أن توقفك في مساراتك، ستركز على أهم المسائل المتعلقة بالعلامة التجارية.

تتضمن هذه العناصر أشياء مثل الشعارات، والألوان، والخطوط، والخطوط التعريفية.

وكميزة إضافية، يتضمن نموذجنا نصائح الخبراء التي ستسمح لأي شخص بتعبئتها. لذلك إذا لم تكن متأكداً من كيفية تحديد شعارك أو أفضل ممارسات الطباعة، فقد قمنا بتغطيتك من خلال دعاية توضح ما يجب عليك تضمينه ولماذا سيكون مفيداً.

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2. قالب لوحة إرشادات العلامة التجارية ClickUp

قم بتصور إرشادات علامتك التجارية في عرض السبورة لرؤية الألوان والنصوص والشعارات والمزيد بسهولة

هذا قالب لوحة إرشادات العلامة التجارية ClickUp هو طريقة رائعة لإنشاء كتاب العلامة التجارية الخاص بك أو دليل العلامة التجارية بطريقة مرئية ممتعة. كتاب العلامة التجارية هو الدليل الإرشادي النهائي لعلامتك التجارية.

ومع ذلك، قد يكون من الصعب قراءة دليل كبير. من خلال قالب السبورة الإرشادية للعلامة التجارية الخاص بنا، يمكنك إنشاء دليل إرشادات العلامة التجارية بطريقة مرئية جذابة لعلامتك التجارية هوية علامتك التجارية بحيث يمكن لأي شخص أن يدرك بسرعة ما هي علامتك التجارية وما ليست كذلك.

قالب لوحة إرشادات العلامة التجارية الخاص بنا مليء بجميع الحقول التي ستحتاجها لإنشاء كتاب علامتك التجارية الخاصة. سوف يرشدك إلى أقسام مثل قصة شركتك، ورسالتك، واختيار الطباعة، والمزيد.

وأفضل جزء هو أن هذا القالب يتضمن ما يجب فعله وما لا يجب فعله، لذلك لا داعي للقلق بشأن الخروج عن المسار الصحيح عند إنشاء حضور فريد للعلامة التجارية.

لذلك إذا كنت تبحث عن طريقة رائعة لإضفاء الحيوية على العلامة التجارية للشركة التي تريد إنشاءها، فهذا هو القالب المناسب لك.

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3. قالب إدارة العلامة التجارية ClickUp

هذا إدارة العلامة التجارية يسمح لك القالب بتتبع جميع الأنشطة لعملائك بالإضافة إلى توثيق أدلة الأنماط والعمليات الداخلية

مع نمو شركتك متابعة إدارة العلامة التجارية ستصبح أكثر تعقيداً. قد يكون لديك العديد من الإدارات التي تحتاج إلى العمل معًا لتقديم حضور متسق عبر وسائل التواصل الاجتماعي المحتوى والاتصالات وتفاعلات العملاء.

إن قالب إدارة العلامة التجارية ClickUp يجعل من السهل تتبع أنشطة العميل والعمليات الداخلية و ملخصات التصميم كلها في مكان واحد. بهذه الطريقة، يمكنك تنظيم كل ما يتعلق بالحفاظ على علامتك التجارية.

في هذا القالب، هناك منزل لكل مهمة من مهامك، بالإضافة إلى أنه يسمح لك بتعيين تواريخ الاستحقاق، وتعيين شخص مسؤول، وترك ملاحظات حول ما يجب القيام به. مع القليل من العمل على ملئه، سرعان ما يصبح هذا المستند قاعدة رئيسية لجميع أعمال إدارة علامتك التجارية.

لا مزيد من الركض لمعرفة ما يجري. يمنحك هذا القالب مستندًا واحدًا يبقي الجميع متزامنًا داخليًا، بحيث لا يتم نسيان أي شيء أو التغاضي عنه.

لن يوفر لك تنظيم كل هذا الوقت فحسب، بل سيساعدك أيضًا على تحقيق ما يلي مؤشرات الأداء الرئيسية التسويقية المهمة حيث ستتمكن من تقديم المشاريع بشكل أكثر اتساقًا لتحسين حضور علامتك التجارية. ابدأ في صقل إدارة علامتك التجارية في النموذج أدناه.

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4. قالب هوية العلامة التجارية ClickUp

تعرف على كيفية تحديد علامتك التجارية باستخدام هذا القالب المتكامل

إذا كنت ترغب في إنشاء هوية قوية لعلامتك التجارية من شأنها أن تؤهلك للنجاح، فإن قالب هوية العلامة التجارية ClickUp هو بالضبط ما تحتاجه. سواء كنت تطلق جهود إعادة تصميم العلامة التجارية أو تبدأ من الصفر بهوية علامة تجارية جديدة، فإن هذا القالب يمكن أن يساعدك على تحقيق أهدافك في وقت قياسي.

هذا القالب مناسب للمبتدئين ويتضمن خمس صفحات: أساس العلامة التجارية، وهوية العلامة التجارية، وهويتي مقابل المنافسة، وموجز العلامة التجارية، و أصول وإرشادات العلامة التجارية . تمنحك كل صفحة فهماً أكثر شمولاً لمكانة علامتك التجارية حالياً وكيف يمكن تحسينها.

على سبيل المثال، ستساعدك صفحة "هويتي مقابل المنافسين" على فهم وضع علامتك التجارية في الوقت الحالي ثم تدفعك إلى التفكير في كيفية تغيير ذلك للتغلب على منافسيك.

لذلك إذا كنت تريد طريقة سريعة للحصول على إرشادات شاملة لهوية العلامة التجارية، فإن قالب ClickUp Brand Identity هو الخيار المثالي لعملك.

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5. قالب كتاب العلامة التجارية ClickUp

أنشئ دفتر علامة تجارية من الصفر مع أماكن لأيقوناتك وأصولك والمزيد

إن امتلاك دفتر للعلامة التجارية أمر ضروري لأي شركة، ولكن إنشاء وإدارة دفتر للعلامة التجارية قد يستغرق وقتاً طويلاً. مع قالب كتاب العلامة التجارية ClickUp ، ستحصل على قالب الكل في واحد لإنشاء كتاب العلامة التجارية الخاص بك بسهولة.

سيساعدك هذا المستند القابل للنقر في تخطيط كل شيء بدءًا من قصص الشركة وبيانات المهمة إلى اختيار الطباعة وقواعد العلامة التجارية. لا يقتصر هذا القالب على تحديد كل جانب ستحتاج إلى تضمينه لإنشاء دليل إرشادي يعمل بشكل كامل فحسب، بل يحتوي أيضًا على مقطع فيديو لإرشادك خلال العملية.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي هذا المستند على مساحة لأصول علامتك التجارية، لذلك من الأسهل تتبع كل ما أنشأه فريقك بالفعل. هذا يعني وقتاً أقل في البحث عن الموارد ووقتاً أطول في إبهار عملائك.

إذا كنت تبحث عن طريقة بسيطة لإنشاء وإدارة دفتر علامتك التجارية، فهذا هو النموذج المناسب لك.

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6. قالب تغيير العلامة التجارية ClickUp

حافظ على تغيير علامتك التجارية في الموعد المحدد من خلال عرض الجدول الزمني الخاص بنا

يمكن أن يكون تغيير العلامة التجارية لشركتك مهمة صعبة، حتى بالنسبة للأشخاص الذين مروا بهذه العملية مرة أو مرتين. لهذا السبب فإن قالب تغيير العلامة التجارية لشركة ClickUp هنا لمساعدتك! إنه قالب شامل سيوفر لك جميع عناصر التصميم التي تحتاجها لإعادة تسمية العلامة التجارية بشكل فعال.

هذا القالب مليء بالعديد من المهام التي ربما تحتاج إلى إنجازها من أجل إعادة تصميم علامتك التجارية، مثل تغيير أصول علامتك التجارية و تحديث تقويمات المحتوى الخاص بك . بالإضافة إلى ذلك، أنت حر في تخصيص القالب بالمهام الأكثر أهمية لنجاحك.

وبفضل واجهة ClickUp البديهية وموارده المفيدة، يمكنك التأكد من أن جميع هذه المهام ستبقى في الموعد المحدد ومنظمة في مكان واحد.

يبدو جيداً؟ دعنا نحصل على تغيير علامتك التجارية المشروع وتشغيله باستخدام ClickUp قالب تغيير العلامة التجارية .

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7. قالب إطلاق العلامة التجارية ClickUp

أتقن إطلاق علامتك التجارية من خلال التأكد من إتمام كل مهمة في الوقت المحدد

ثلاثة، اثنان، واحد، لقد انطلقنا!

أو على الأقل هذا ما تريد أن تسمعه. ولكن هناك الكثير من التخطيط الذي يجب أن تنجزه قبل يوم إطلاق علامتك التجارية، ويمكن لهذا النموذج أن يساعدك على القيام بذلك.

إن قالب إطلاق العلامة التجارية ClickUp يتيح لفريقك تنظيم جميع مهام المشروع المتعلقة بإطلاق علامتك التجارية. يتضمن ذلك تعيين الأدوار، وتحديد تواريخ الاستحقاق، وإدراج جميع المخرجات المهمة التي تحتاجها.

كما أنه سهل الاستخدام للمبتدئين ويسمح لك بالبقاء منظمًا من خلال قائمة بالمهام التي يجب إكمالها، وتقويم للاجتماعات، وحتى جدول زمني يوضح لك متى ستكون جاهزًا لليوم الكبير.

هل تشعر بالخوف قليلاً؟ نحن معك! لقد أنشأنا دليلاً مفصلاً لهذا القالب، حتى تعرف كيف تحقق أقصى استفادة من جهودك في التخطيط لإطلاقك.

لا داعي للانتظار أكثر من ذلك. اجعل إطلاق علامتك التجارية يومًا لا يُنسى مع قالب إطلاق العلامة التجارية ClickUp.

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8. قالب دليل نمط العلامة التجارية ClickUp

خطط دليل نمط العلامة التجارية الجديد الخاص بك حتى آخر مهمة

الرغبة في وضع دليل أسلوب وإنشاء دليل أسلوب هما أمران مختلفان تمامًا. في بعض الأحيان، قد يبدو إنشاء دليل أسلوب موحّد مهمة ضخمة للانطلاق في العمل. ولكن مع النموذج الصحيح الذي ينظم فريقك، من السهل إنشاء إرشادات أسلوب تليق بمنتجك.

مع قالب دليل نمط العلامة التجارية ClickUp يمكن لفريقك بسهولة وضع خارطة طريق لإنشاء دليل نمط علامتك التجارية الجديدة. يسمح لك هذا القالب بما يلي الاستيراد التلقائي وإضافة وتنظيم جميع المهام المتضمنة اللازمة لإنجاز المهمة.

يمكنك أيضًا إضافة عناصر مثل مستوى الجهد والتعقيد والمراجعين والأصول المعنية لكل مهمة ثم عرضها في قائمة مهام منظمة أو مخطط جانت.

هل أنت مستعد لتحديد شخصية علامتك التجارية؟ استخدم قوالب دليل الأنماط لبدء التخطيط لأسلوبك المثالي ومستندك الصوتي.

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9. قالب مستند دليل نمط العلامة التجارية ClickUp

وضع إرشادات علامتك التجارية في مستند واحد سهل القراءة

تخطيط دليل الأسلوب الخاص بك هو نصف المعركة فقط. تحتاج أيضًا إلى التأكد من أن دليل الأسلوب الخاص بك يتضمن إرشادات واضحة حول جميع جوانب علامتك التجارية.

إن قالب مستند دليل نمط العلامة التجارية ClickUp يجعل هذه العملية أسهل من أي وقت مضى من خلال وضع جميع المجالات الرئيسية التي تشكل نمطًا موحدًا للعلامة التجارية. وتشمل هذه المجالات:

صوت العلامة التجارية

رسالة الشركة

الثقافة والقيم

الهوية البصرية والأسلوب

يعد تثبيت دليل أسلوب علامتك التجارية أمرًا في غاية الأهمية لأنه سيساعدك على الارتقاء بالمستوى الحملات التسويقية المستقبلية . بمساعدة هذا القالب، يمكنك التأكد من أن جميع أعمالك تتوافق مع بعضها البعض وتوفر تجربة أفضل لمن يتفاعل مع علامتك التجارية.

لذلك بغض النظر عما إذا كان العملاء يطلعون على منشور مدونة أو ينظرون إلى رسم بياني أو يقرأون بيان صحفي ، فمن الواضح أنه تم إنشاؤه بواسطتك.

انقر على الرابط أدناه لبدء التخطيط لدليل أسلوب علامتك التجارية.

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10. قالب دليل نمط شعار ClickUp

قم بإنشاء شعار فريد من نوعه باستخدام قالب إنشاء الشعار الخاص بنا

الشعار هو حجر الزاوية لأي علامة تجارية والوجه الذي تظهره للعالم. لهذا السبب يجب أن تحصل على جميع أشكال شعارك وأيقوناتك على موقعك بشكل صحيح.

إن قالب دليل نمط شعار ClickUp يضمن لك تغطية كل ما تحتاجه لتصميم شعار علامة تجارية لا تنسى. يرشدك هذا القالب إلى جميع القرارات المهمة التي ستحتاج إلى اتخاذها، مثل لوحة ألوان العلامة التجارية، واختيار الطباعة، وتنويعات الشعار.

كما يوفر أيضاً موارد مفيدة للتأكد من تطبيق عناصر علامتك التجارية بشكل صحيح عبر المنصات والأجهزة المختلفة.

ابدأ في جعل تصميم شعارك فريداً من نوعه مع قالب دليل نمط الشعار الخاص بنا.

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بناء علامة تجارية خطوة واحدة في كل مرة

العلامات التجارية هي حقًا أشياء ضخمة تتطلب الكثير من الوقت والجهد لإنشائها وتحديثها باستمرار. ومع ذلك، بمساعدة قوالب إرشادات العلامة التجارية، أصبحت هذه العملية أسهل من أي وقت مضى.

بغض النظر عما إذا كنت تصمم علامة تجارية لشركة أو علامة تجارية لشركة صغيرة، ستتمكن من صياغة استراتيجية فعالة للعلامة التجارية التي ستؤهل عملك للنجاح. بدءًا من إنشاء الشعارات إلى التخطيط لأيام الإطلاق، فإن قوالب العلامة التجارية المجانية العشرة من ClickUp سترتقي بجهود العلامة التجارية لشركتك إلى المستوى التالي.

أنشئ حساب ClickUp المجاني اليوم، ويمكنك البدء في الاختيار من الآلاف من قوالبنا التي ستساعدك على تحديد علامتك التجارية وبناء عملك التجاري.