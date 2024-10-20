أفضل 10 إدارة علاقات العملاء لمصممي الجرافيك في 2025

في هذه الصناعة المنسوجة بشكل معقد مع الجماليات والدقة والتعاون، فإن مصممي الجرافيك ليسوا مجرد فنانين - فهم أصحاب رؤى يحولون المفاهيم المجردة إلى مرئيات ملموسة. كما أنهم يوفقون بين الإبداع الفني ومتطلبات التواصل مع العملاء ، فهم بحاجة إلى أدوات يمكنها سد الفجوة بين الإبداع والفطنة في التصميم بسلاسة.
أدخل برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM)، المصمم ليكون حليفاً موثوقاً للمصمم. تعد إدارة علاقات العملاء (تسمى أحيانًا إدارة علاقات العملاء) مهمة لتعزيز الروابط القوية مع العملاء وضمان إدارة كل مشروع، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا، بكفاءة. إلى جانب التقنيات الناشئة مثل مولدات فنون الذكاء الاصطناعي ، فإن برنامج إدارة علاقات العملاء المتاح لمصممي الجرافيك في عام 2024 ثوري.
في هذا الدليل، سنغطي أفضل برامج إدارة علاقات العملاء للمصممين لإنشاء حملات تسويقية مخصصة، وتنظيم مهام إدارة المشاريع، والمزيد!
ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج CRM للمصممين؟
أولاً وقبل كل شيء، تحتل سهولة الاستخدام مركز الصدارة. في مهنة حيث كل ثانية لها أهميتها، لا يمكن للمصممين أن يضيعوا ساعات ثمينة في فك رموز واجهات برامج إدارة علاقات العملاء الصعبة.
وتأتي بعد ذلك أدوات التعاون. يعزز برنامج إدارة علاقات العملاء القوي بيئة يمكن للمصممين فيها، بغض النظر عن الموقع الجغرافي، التعاون بسلاسة في ملخصات التصميم والأصول. إن قدرة الأيدي المتعددة على تشكيل المشروع دون عوائق في التواصل لا تقدر بثمن.
المرونة أيضًا غير قابلة للتفاوض. كل مصمم لديه إيقاعه الخاص، وسير عمل فريد من نوعه تم صقله على مدى عدد لا يحصى من المشاريع. النهج الواحد الذي يناسب الجميع لا يفي بالغرض. بدلاً من ذلك، يجب أن يكون برنامج CRM مرنًا لاستيعاب أساليب العمل المتنوعة لمستخدميه.
تعني إمكانات التتبع الشاملة وإمكانات التكامل الممتازة أن المصمم يمكنه التنقل بين المنصات دون عناء. وسواء كان نقل ملاحظات العميل أو استيراد الأصول أو تصدير التصميمات النهائية، يجب أن يكون الانتقال سلسًا مثل التدرج المتقن.
وأخيراً، نحن على أعتاب عصر يعتمد على الذكاء الاصطناعي. يجب أن تستفيد برمجيات إدارة علاقات العملاء الحديثة من قوة الذكاء الاصطناعي، وتقدم رؤى لا تعتمد على البيانات فحسب، بل تنبؤية أيضاً. من فهم تفضيلات العميل إلى التنبؤ باتجاهات التصميم، يمكن لهذه الشذرات الحكيمة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي أن تسلح المصممين بميزة تنافسية، مما يسمح لهم بالبقاء ليس فقط خطوة واحدة بل عدة خطوات إلى الأمام في اللعبة.
أفضل 10 أدوات لإدارة علاقات العملاء لمصممي الجرافيك لاستخدامها في عام 2024
فيما يلي اختياراتنا لأفضل 10 أدوات لإدارة علاقات العملاء يجب على مصممي الجرافيك أخذها في الاعتبار لإدارة علاقاتهم مع العملاء في عام 2024.
1. انقر فوق
اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك
ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة مصممة للفرق من أي حجم للبقاء على اتصال، والعمل معًا، والتواصل بفعالية أثناء معالجة أي مهمة أو مشروع.
تعمل منصته الغنية بالميزات على تبسيط إدارة مشروع التصميم وتسهيل التواصل بشكل أفضل بين فرق التصميم.
تساعد عمليات التكامل مع أدوات التصميم الأساسية، وقدرات الأتمتة من الدرجة الأولى، والتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي المصممين على البقاء في المقدمة مقارنةً بغيرهم أمثلة على برامج إدارة علاقات العملاء .
مع قواعد بيانات العميل, تطوير المشروع وأدوات إدارة المشاريع، وإدارة المهام البديهية، فإن ClickUp يتفهم حقًا منظور المصمم في إدارة جهات الاتصال !
ClickUp أفضل الميزات
- طرق عرض مخصصة تلبي احتياجات المصممين وفرق المبيعات والعمليات وغيرها لتبسيط عمليات سير العمل المتعددة
- قوالب تصميم رسومية قابلة للتخصيص لمشاركة المستندات الاحترافية، بما في ذلكقوالب إدارة علاقات العملاء وقوالب العروض
- أدوات تعاون جماعية فعالة مستوحاة منبرنامج التعاون في التصميم
- أتمتة غنية توفر ساعات العمل على المهام المتكررة
- تحليلات متعمقة للإشراف الثاقب على المشروع
- التكامل مع أدوات التصميم الأساسية
- تتبع الوقت لضمان الالتزام بالمواعيد النهائية
- رؤى قائمة على الذكاء الاصطناعي لتوقعات أفضل للمشروعات
قيود ClickUp
- منحنى تعليمي طفيف للاستفادة الكاملة من نظام إدارة علاقات العملاء هذا
- يتطلب تطبيق الهاتف المحمول تحسينات من حين لآخر
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- للشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات:اتصل لمعرفة الأسعار
- ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا
تقييمات ومراجعات ClickUp
- G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (2,000+ تقييم)
تحقق من الأفضل مدونة؟ !
2. Pipedrive
عبر Pipedrive قوة مصممة خصيصاً مع وضع عملاء المبيعات المحتملين في الاعتبار, Pipedrive تجربة سلسة لمصممي الجرافيك الذين يهدفون إلى تبسيط إدارة جهات الاتصال وإدارة المبيعات.
تضمن واجهته البديهية، بتصميمها المرئي النابض بالحياة أولاً، حصول المصممين في لمحة سريعة على لمحة شاملة عن عملية المبيعات بأكملها.
تسمح أداة إدارة علاقات العملاء للمبيعات هذه بتحديد الأولويات بشكل لا تشوبه شائبة، مما يضمن عدم إغفال أي مشروع أو عميل.
وتتألق Pipedrive بإمكانيات التكامل العميقة، حيث ترتبط بسلاسة مع أدوات إدارة المبيعات الأخرى التي قد يستخدمها المصممون. وتقلل ميزات الأتمتة المتقدمة من الإدخال اليدوي والمهام، بينما تضمن تحليلاته القائمة على الرؤى للمصممين اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات لدفع خط مبيعاتهم.
إن قابلية المنصة للتكيف وطبيعتها البديهية تجعلها خياراً هائلاً للمصممين الحريصين على الارتقاء بسير عملهم.
أفضل ميزات Pipedrive
- خط أنابيب مبيعات مرئي لسهولة التتبع
- مساعد مبيعات بالذكاء الاصطناعي للحصول على توصيات فورية
- تطبيق جوال لإدارة المشاريع أثناء التنقل
- واجهة برمجة تطبيقات قوية لعمليات تكامل متعددة الاستخدامات
- تحليلات بيانات متقدمة لمراجعات متعمقة للمشروعات
- مهام متكررة آلية
- تجربة مستخدم مخصصة
قيود Pipedrive
- إمكانيات الإصدار المجاني المحدودة
- ليس قابلاً للتخصيص مثل بعض البدائل
تسعير #### تسعير Pipedrive
- أساسي: 14.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- متقدم: 27.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- احترافي: 49.90$/شهرًا لكل مستخدم
- قوي: 64.90$/شهرًا لكل مستخدم
- المؤسسات: 99.00 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم
Pipedrive التقييمات والمراجعات
- G2: 4.2/5 (أكثر من 1,500 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (2,500+ تقييم)
3. فريشبوكس
عبر الدفاتر الجديدة يلبي Freshbooks في الغالب احتياجات الشركات الصغيرة والمستقلين، ويقدم أكثر من مجرد فواتير - إنه مركز موحد لإدارة جهات الاتصال الشاملة.
تم تصميمه لتلبية الاحتياجات الخاصة للعاملين المستقلين واستوديوهات التصميم الصغيرة، فهو يقدم نظام إدارة علاقات العملاء الشامل لتحديد العملاء المحتملين بسلاسة، وتتبع مراحل المشروع الرئيسية، وإدارة عمليات المبيعات، والإشراف على البيانات المالية.
تضمن واجهته سهلة الاستخدام أن الفواتير وتحديثات حالة المشروع و التواصل مع العميل لا تبعد أكثر من بضع نقرات.
ومع زيادة عدد عملاء المصممين، تضمن قابلية Freshbooks للتوسع مع نمو عملائهم.
كما أن التذكيرات التلقائية، والفواتير القابلة للتخصيص، وميزات إعداد التقارير التفصيلية دليل على تعدد استخداماته، مما يجعله أداة لا تقدر بثمن في ترسانة المصممين.
أفضل ميزات Freshbooks
- أداة بسيطة للفواتير مدمجة مع إدارة العملاء
- تتبع النفقات لإدارة ميزانية المشروع
- أداة تتبع الوقت المصممة خصيصاً للمصممين
- تذكير آلي بالدفع المتأخر
- نظرة عامة مبسطة لإدارة المشروع
- بوابات خاصة بالعميل لسهولة التعاون
- تقارير مالية مفصلة لرؤية شاملة لعملية المبيعات الخاصة بك
قيود Freshbook #### قيود Freshbooks
- ليس مثاليًا لشركات التصميم واسعة النطاق
- تكامل محدود مع جهات خارجية
تسعير Freshbooks
- لايت: 15 دولارًا أمريكيًا في الشهر، 5 عملاء قابلين للفوترة
- زائد: 25 دولارًا في الشهر، 50 عميلًا قابلين للفوترة
- قسط: 50 دولاراً شهرياً، عدد غير محدود من العملاء
- اختيار: اتصل لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات Freshbooks
- G2: 4.5/5 (645 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (3,6666 مراجعة)
4. بروبوسيفي
عبر اقتراح باعتباره نظام إدارة علاقات العملاء الموجه نحو التصميم بشكل فريد، يُضفي Proposify لمسة تجديد، مع التركيز على إنشاء وإدارة العروض التي لا تشوبها شائبة. فهو يُدرك التحديات التي يواجهها مصممو الجرافيك، وخاصةً أصحاب الأعمال الحرة والوكالات الصغيرة، في عملياتهم التجارية ويقدم أدوات لتجاوزها دون عناء.
تضمن مكتبته الموسعة من القوالب القابلة للتخصيص أن يكون كل اقتراح فريدًا ومخصصًا.
يتميز نظام إدارة علاقات العملاء أيضاً بميزات تعاونية في الوقت الفعلي، مما يسمح للفرق بالعمل جنباً إلى جنب على المقترحات، مما يضمن التماسك والالتزام بالمواعيد. تعمل التوقيعات الإلكترونية المدمجة على تسريع عملية الموافقة، وتوفر التحليلات الثاقبة نظرة خاطفة على ما ينجح وما يحتاج إلى تحسين.
يعمل Proposify على التخلص من التخمين في المقترحات، مما يتيح للمصممين التألق في عملهم.
أفضل ميزات Proposify
- أداة إنشاء العروض بالسحب والإفلات
- قوالب قابلة للتخصيص مصممة خصيصاً لعروض التصميم
- توقيعات إلكترونية مدمجة للموافقات السريعة
- عروض أسعار تفاعلية لنطاقات مشاريع مرنة
- إشعارات في الوقت الفعلي عند عرض العملاء أو التعليق
- تحليلات شاملة لتحسين استراتيجية العرض الخاص بك
- أدوات تعاون لإتقان العرض التقديمي كفريق واحد
قيود برنامج Proposify
- يركز بشكل أساسي على المقترحات
- تكامل محدود مع البرامج الأخرى مقارنة ببرامج إدارة علاقات العملاء الأخرى للمصممين
تسعير برنامج Proposify
- خطة الفريق: 49 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا
- خطة العمل: تبدأ من 590 دولارًا شهريًا ل 10 مستخدمين
تقييمات ومراجعات برنامج Proposify
- G2: 4.6 من 5 (أكثر من 900 تقييم)
- Capterra: 4.5 من 5 (260+ تقييم)
5. ون بيج CRM
عبر صفحة واحدة لإدارة علاقات العملاء يتميز OnePage بنهجه البسيط الخالي من الفوضى في إدارة علاقات العملاء، ويجسد فلسفة أن البساطة تؤدي غالبًا إلى الإنتاجية.
فهو مصمم للمصممين الذين يتوقون إلى التركيز، حيث يتخلص من المشتتات غير الضرورية ويركز على المهام القابلة للتنفيذ. تعتبر منهجية المبيعات "الإجراء التالي" الفريدة من نوعها في OnePage نعمة كبيرة، خاصةً للمصممين الذين يتلاعبون بإدارة خطوط الإنتاج.
فهي تبسط المهام، وتحدد أولويات المتابعة، وتضمن عملية متسقة لبناء العلاقات مع العملاء. تعني تطبيقات الأجهزة المحمولة المدمجة أن المصممين يمكنهم البقاء على اتصال حتى أثناء التنقل، مما يضمن عدم إفلات أي اتصال بالعميل.
وبفضل التذكيرات البديهية والتكامل السلس للبريد الإلكتروني، يصبح OnePage أقل من مجرد أداة وأكثر من شريك في التصميم.
أفضل ميزات برنامج OnePage CRM
- نهج مبيعات مبسط وقابل للتنفيذ
- تطبيقات جوال متكاملة للعمل أثناء التنقل
- أدوات تسويق فعالة لالتقاط العملاء المحتملين
- تكامل سلس للبريد الإلكتروني للمتابعة في الوقت المناسب
- خطوط أنابيب قابلة للتخصيص لتتماشى مع مهام سير عمل التصميم
- إدارة فعالة للمهام مع تذكيرات بديهية
- الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات للعملاء الأوروبيين
قيود OnePage CRM
- أقل ثراءً بالميزات من بعض المنافسين
- قد يتطلب تطبيقات طرف ثالث لتلبية الاحتياجات المتقدمة
تسعير OnePage CRM
- المحترف: 9.95 دولار شهريًا لكل مستخدم
- الأعمال: 19.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات برنامج OnePage CRM
- G2: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييم)
- Capterra: 4.8/5 (أكثر من 60 تقييمًا)
6. كتاب العسل
عبر كتاب العسل يبرز HoneyBook كأحد أعزاء المبدعين، حيث يدمج ميزات إدارة علاقات العملاء مع ميزات إدارة المشاريع دون عناء.
تم تصميمه للعقول المبدعة، فهو يعترف بالتحديات العديدة التي يواجهها المصممون في أعمالهم الخاصة، من اكتساب العملاء لتسليم المشروع. تتمحور حول المستخدم بوابة العميل تساعد الجميع في الحصول على نفس الصفحة، بينما تقلل أدوات الأتمتة من رتابة المهام المتكررة.
تعمل ميزات التتبع المالي المقترنة بالعقود عبر الإنترنت وأدوات الفواتير على جعل إعداد الميزانية والفواتير سلسة.
وبفضل ميزاته التعاونية، يمكن لكل من الفرق الداخلية والعملاء البقاء متزامنين، مما يضمن بقاء المشاريع على المسار الصحيح وضمن النطاق المحدد.
ويصبح HoneyBook امتداداً لاستوديو التصميم، ويدعم التنظيم والكفاءة.
أفضل ميزات HoneyBook
- بوابة العميل سهلة الاستخدام
- أدوات أتمتة موفرة للوقت
- العقود والفواتير عبر الإنترنت في منصة موحدة
- التتبع المالي لميزانية المشروع
- أدوات اتصال مبسطة
- لوحات مهام لمراحل المشروع الرئيسية
- التكامل مع أدوات الإنتاجية الشائعة
قيود كتاب العسل
- أكثر ملاءمة للعاملين المستقلين والاستوديوهات الصغيرة
- التخصيص المحدود
تسعير HoneyBook
- مبتدئ: 12.80 دولار شهريًا
- الأساسيات: 25.50 دولار شهريًا
- القسط: 52.80 دولار/شهرياً
تقييمات ومراجعات كتاب العسل
- G2: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)
7. متعة العميل
عبر متعة العميل تجمع منصة Clientjoy، التي تم وضعها كمنصة شاملة، بين مختلف جوانب إدارة العملاء، بدءًا من اكتساب العملاء المحتملين وحتى الفواتير، تحت سقف واحد متماسك.
تم تصميمه مع وضع الوكالات والعاملين لحسابهم الخاص في الاعتبار، فهو يلغي الحاجة إلى أدوات متعددة مفككة. كما أن عرضها البديهي و نظام إدارة العقود يضمن سلاسة العرض والإعداد.
تتميز المنصة أيضاً بعرض دورة حياة العميل القابلة للتخصيص، مما يمنح المصممين خارطة طريق واضحة لتفاعلات العميل. فواتير مدمجة وخاصية تأهيل العميل مجموعة أدوات تبسيط العمليات بشكل أكبر.
شاملة أدوات إعداد التقارير تقدم رؤى قابلة للتنفيذ، مما يضمن التحسين المستمر في تفاعلات العملاء.
أفضل ميزات متعة العميل
- إدارة العروض والعقود المتكاملة
- نظام فعال لتتبع العملاء المحتملين
- طرق عرض دورة حياة العميل القابلة للتخصيص
- الفواتير والمدفوعات الموحدة
- تعاون الفريق مع الوصول القائم على الأدوار
- مجموعة أدوات تأهيل العملاء
- أدوات إعداد التقارير المفيدة
قيود متعة العميل
- منحنى التعلم للمبتدئين
- ليست مثالية للشركات الكبيرة
تسعير #### تسعير Clientjoy
- المبتدئين: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- الوكالة: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات العميل
- G2: 4.6/5 (أكثر من 40 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 60 تقييمًا)
8. رشيق
عبر نيمبل انطلاقًا من اسمها، تقدم Nimble حلاً مرنًا ومتكيفًا لإدارة علاقات العملاء يمزج بين الميزات التقليدية والتكاملات الحديثة.
يوفر الاتصال بالشبكات الاجتماعية الشائعة للمصممين رؤية بانورامية لعملائهم، والاستفادة من الرؤى التي تتجاوز مجرد تفاعلات البريد الإلكتروني.
يضمن نهج إدارة علاقات العملاء الاجتماعية هذا ملفات تعريفية أكثر ثراءً وتفصيلاً للعملاء، مما يمهد الطريق لتفاعلات مخصصة. تضمن لوحة تحكم موحدة لجهات الاتصال والتكاملات البديهية للتقويم بقاء المصممين على رأس التزاماتهم.
كما تضمن خاصية تتبع البريد الإلكتروني والتذكير بالمهام عدم تفويت أي تواصل مع العميل أو أي مرحلة من مراحل المشروع. يصبح Nimble مركزاً مركزياً لجميع الأنشطة المتعلقة بالعميل للمصمم.
أفضل ميزات Nimble
- رؤى وسائل التواصل الاجتماعي لملفات تعريفية أكثر ثراءً للعملاء
- لوحة تحكم موحدة لجهات الاتصال
- تكامل فعال للتقويم
- تتبع البريد الإلكتروني للتواصل الفعال مع العملاء
- تذكيرات بالمهام لإبقاء المشاريع على المسار الصحيح
- تكامل سلس مع أدوات البرامج الأخرى
- تطبيق جوال سهل الاستخدام للعمل عن بُعد
قيود #### قيود ذكية
- ميزات أتمتة محدودة
- قد يكون مربكاً للمبتدئين
تسعير #### تسعير Nimble
- الشركات: 24.90$/شهرًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات Nimble
- G2: 4.5/5 (أكثر من 900 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 1800 تقييم)
9. أكتيف كامبين
عبر ActiveCampaign بدأت ActiveCampaign رحلتها كأداة تسويق عبر البريد الإلكتروني، ثم انتقلت إلى تقديم إمكانات إدارة علاقات العملاء. يضمن تصميمها الديناميكي للمحتوى الديناميكي أن يكون كل تفاعل مع العميل شخصيًا وملائمًا.
تمكّن أدوات التجزئة المتقدمة المصممين من تجميع العملاء بناءً على مقاييس مختلفة، مما يضمن التواصل المستهدف.
كما تتميز المنصة أيضاً بأتمتة المهام المتكررة، مما يتيح للمصممين التركيز على مهنتهم. أتمتة المبيعات الميزات المقترنة بالتحليلات التفصيلية تجعلها أداة للتواصل والرؤى القابلة للتنفيذ والنمو.
أفضل ميزات ActiveCampaign
- مجموعة شاملة للتسويق عبر البريد الإلكتروني
- أتمتة المهام المتكررة
- تجزئة مفصلة لتخصيص التواصل مع العملاء
- أتمتة المبيعات لتحسين إدارة العملاء المحتملين
- تخصيص المحتوى الديناميكي
- أدوات متقدمة للاختبار المقسّم
- تحليلات في الوقت الفعلي للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ
قيود ActiveCampaign
- أداة بريد إلكتروني في المقام الأول، وليست أداة مخصصة لإدارة علاقات العملاء
- تتطلب عمليات تكامل لتحسين قدرات إدارة علاقات العملاء
تسعير ActiveCampaign
- بالإضافة إلى: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- احترافي: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات ActiveCampaign
- G2: 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم)
10. تحويلKit
عبر تحويلKit في حين أن ConvertKit يضع نفسه بقوة كحل تسويق عبر البريد الإلكتروني، إلا أنه لا يمكن التغاضي عن ميزات إدارة علاقات العملاء الخاصة به. إنها أداة تتماشى مع أهدافهم، خاصة بالنسبة للمصممين الذين يستثمرون بكثافة في تسويق المحتوى والتواصل.
وبالإضافة إلى إرسال رسائل البريد الإلكتروني، يتيح ConvertKit إدارة المشتركين بشكل بديهي، مما يضمن للمصممين تقسيم جمهورهم واستهدافهم بشكل فعال. ويضمن مصمم البريد الإلكتروني الجذاب بصريًا أن يعكس كل تواصل إبداع المصمم.
كما أن التنظيم القائم على العلامات وأدوات إعداد التقارير الشاملة والدعم المتميز يجعلها أكثر من مجرد أداة بريد إلكتروني. فهي منصة تدعم جهود التوعية التي يبذلها المصممون، مما يضمن أن عملهم يستحق تسليط الضوء عليه.
ConvertKit أفضل الميزات
- مصمم بريد إلكتروني بديهي مع أتمتة مرئية
- نماذج تسجيل قابلة للتخصيص
- إدارة فعالة للمشتركين
- أدوات شاملة لإعداد التقارير
- تكامل سلس مع المنصات الشائعة
- تنظيم المشتركين القائم على العلامات
- دعم متميز لجميع فئات المستخدمين
قيود برنامج ConvertKit
- أداة تسويق عبر البريد الإلكتروني أكثر من كونها أداة لإدارة علاقات العملاء
- ميزات محدودة لإدارة علاقات العملاء المتقدمة
أسعار ConvertKit
- مجاني
- مُنشئ: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- Creator Pro: 29 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم
تحويلKit التقييمات والمراجعات
- G2: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)
إطلاق العنان لإمكانات التصميم مع إدارة علاقات العملاء من ClickUp
في مجال التصميم الجرافيكي، يعتبر الجمع بين الإبداع والكفاءة أمراً بالغ الأهمية. وعلى الرغم من أن الأدوات التي استكشفناها تقدم ميزات متخصصة، إلا أن ClickUp يبرز كحل شامل. فهو لا يعمل كمجرد إدارة علاقات العملاء؛ بل يدمج ClickUp ببراعة بين إدارة المشاريع وإدارة المهام ومجموعة من ميزات الإنتاجية. يضمن هذا النهج الشامل أنك لا تدير العملاء فقط - بل تقدم أيضاً تصميمات جذابة باستمرار.
تعد مكتبة ClickUp الواسعة من القوالب كنزاً دفيناً لأي شركة تصميم. سواء أكنت تشرع في مشروع جديد للعلامة التجارية أو تتعامل مع تعقيدات حملة متعددة الأوجه، تعمل هذه القوالب كمنصة إطلاق، مما يقلل من وقت الإعداد ويتيح لك التألق الإبداعي.
في الأساس، ClickUp ليس مجرد أداة، بل هو شريك في رحلة أعمال التصميم الخاصة بك. شريك يتفهم الفروق الدقيقة في التصميم الجرافيكي ويوفر بيئة منظمة ومرنة في نفس الوقت لتحقيق رؤيتك. ومع كون الربحية جانباً أساسياً في أي مشروع، فإن ClickUp يضمن لك انسيابية عملياتك، مما يتيح لك التركيز على ما يهمك حقاً: تقديم عمل متميز لعملائك.
استكشف ClickUp واكتشف كيف يمكنه إحداث ثورة في سير عمل التصميم الخاص بك. اعرف المزيد عن ميزات إدارة علاقات العملاء في ClickUp والتزامه بمساعدة مصممي الجرافيك!