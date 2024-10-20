أفضل 10 إدارة علاقات العملاء لمصممي الجرافيك في 2025

في هذه الصناعة المنسوجة بشكل معقد مع الجماليات والدقة والتعاون، فإن مصممي الجرافيك ليسوا مجرد فنانين - فهم أصحاب رؤى يحولون المفاهيم المجردة إلى مرئيات ملموسة. كما أنهم يوفقون بين الإبداع الفني ومتطلبات التواصل مع العملاء ، فهم بحاجة إلى أدوات يمكنها سد الفجوة بين الإبداع والفطنة في التصميم بسلاسة.

أدخل برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM)، المصمم ليكون حليفاً موثوقاً للمصمم. تعد إدارة علاقات العملاء (تسمى أحيانًا إدارة علاقات العملاء) مهمة لتعزيز الروابط القوية مع العملاء وضمان إدارة كل مشروع، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا، بكفاءة. إلى جانب التقنيات الناشئة مثل مولدات فنون الذكاء الاصطناعي ، فإن برنامج إدارة علاقات العملاء المتاح لمصممي الجرافيك في عام 2024 ثوري.

في هذا الدليل، سنغطي أفضل برامج إدارة علاقات العملاء للمصممين لإنشاء حملات تسويقية مخصصة، وتنظيم مهام إدارة المشاريع، والمزيد!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج CRM للمصممين؟

أولاً وقبل كل شيء، تحتل سهولة الاستخدام مركز الصدارة. في مهنة حيث كل ثانية لها أهميتها، لا يمكن للمصممين أن يضيعوا ساعات ثمينة في فك رموز واجهات برامج إدارة علاقات العملاء الصعبة.

وتأتي بعد ذلك أدوات التعاون. يعزز برنامج إدارة علاقات العملاء القوي بيئة يمكن للمصممين فيها، بغض النظر عن الموقع الجغرافي، التعاون بسلاسة في ملخصات التصميم والأصول. إن قدرة الأيدي المتعددة على تشكيل المشروع دون عوائق في التواصل لا تقدر بثمن.

المرونة أيضًا غير قابلة للتفاوض. كل مصمم لديه إيقاعه الخاص، وسير عمل فريد من نوعه تم صقله على مدى عدد لا يحصى من المشاريع. النهج الواحد الذي يناسب الجميع لا يفي بالغرض. بدلاً من ذلك، يجب أن يكون برنامج CRM مرنًا لاستيعاب أساليب العمل المتنوعة لمستخدميه.

تعني إمكانات التتبع الشاملة وإمكانات التكامل الممتازة أن المصمم يمكنه التنقل بين المنصات دون عناء. وسواء كان نقل ملاحظات العميل أو استيراد الأصول أو تصدير التصميمات النهائية، يجب أن يكون الانتقال سلسًا مثل التدرج المتقن.

وأخيراً، نحن على أعتاب عصر يعتمد على الذكاء الاصطناعي. يجب أن تستفيد برمجيات إدارة علاقات العملاء الحديثة من قوة الذكاء الاصطناعي، وتقدم رؤى لا تعتمد على البيانات فحسب، بل تنبؤية أيضاً. من فهم تفضيلات العميل إلى التنبؤ باتجاهات التصميم، يمكن لهذه الشذرات الحكيمة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي أن تسلح المصممين بميزة تنافسية، مما يسمح لهم بالبقاء ليس فقط خطوة واحدة بل عدة خطوات إلى الأمام في اللعبة.

أفضل 10 أدوات لإدارة علاقات العملاء لمصممي الجرافيك لاستخدامها في عام 2024

فيما يلي اختياراتنا لأفضل 10 أدوات لإدارة علاقات العملاء يجب على مصممي الجرافيك أخذها في الاعتبار لإدارة علاقاتهم مع العملاء في عام 2024.

1. انقر فوق

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة مصممة للفرق من أي حجم للبقاء على اتصال، والعمل معًا، والتواصل بفعالية أثناء معالجة أي مهمة أو مشروع.

تعمل منصته الغنية بالميزات على تبسيط إدارة مشروع التصميم وتسهيل التواصل بشكل أفضل بين فرق التصميم.

تساعد عمليات التكامل مع أدوات التصميم الأساسية، وقدرات الأتمتة من الدرجة الأولى، والتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي المصممين على البقاء في المقدمة مقارنةً بغيرهم أمثلة على برامج إدارة علاقات العملاء .

مع قواعد بيانات العميل, تطوير المشروع وأدوات إدارة المشاريع، وإدارة المهام البديهية، فإن ClickUp يتفهم حقًا منظور المصمم في إدارة جهات الاتصال !

ClickUp أفضل الميزات

طرق عرض مخصصة تلبي احتياجات المصممين وفرق المبيعات والعمليات وغيرها لتبسيط عمليات سير العمل المتعددة

قوالب تصميم رسومية قابلة للتخصيص لمشاركة المستندات الاحترافية، بما في ذلك قوالب إدارة علاقات العملاء وقوالب العروض

أدوات تعاون جماعية فعالة مستوحاة من برنامج التعاون في التصميم أتمتة غنية توفر ساعات العمل على المهام المتكررة

تحليلات متعمقة للإشراف الثاقب على المشروع

التكامل مع أدوات التصميم الأساسية

تتبع الوقت لضمان الالتزام بالمواعيد النهائية

رؤى قائمة على الذكاء الاصطناعي لتوقعات أفضل للمشروعات

قيود ClickUp

منحنى تعليمي طفيف للاستفادة الكاملة من نظام إدارة علاقات العملاء هذا

يتطلب تطبيق الهاتف المحمول تحسينات من حين لآخر

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم للشركات : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

تحقق من الأفضل مدونة؟ !

2. Pipedrive

عبر Pipedrive قوة مصممة خصيصاً مع وضع عملاء المبيعات المحتملين في الاعتبار, Pipedrive تجربة سلسة لمصممي الجرافيك الذين يهدفون إلى تبسيط إدارة جهات الاتصال وإدارة المبيعات.

تضمن واجهته البديهية، بتصميمها المرئي النابض بالحياة أولاً، حصول المصممين في لمحة سريعة على لمحة شاملة عن عملية المبيعات بأكملها.

تسمح أداة إدارة علاقات العملاء للمبيعات هذه بتحديد الأولويات بشكل لا تشوبه شائبة، مما يضمن عدم إغفال أي مشروع أو عميل.

وتتألق Pipedrive بإمكانيات التكامل العميقة، حيث ترتبط بسلاسة مع أدوات إدارة المبيعات الأخرى التي قد يستخدمها المصممون. وتقلل ميزات الأتمتة المتقدمة من الإدخال اليدوي والمهام، بينما تضمن تحليلاته القائمة على الرؤى للمصممين اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات لدفع خط مبيعاتهم.

إن قابلية المنصة للتكيف وطبيعتها البديهية تجعلها خياراً هائلاً للمصممين الحريصين على الارتقاء بسير عملهم.

أفضل ميزات Pipedrive

خط أنابيب مبيعات مرئي لسهولة التتبع

مساعد مبيعات بالذكاء الاصطناعي للحصول على توصيات فورية

تطبيق جوال لإدارة المشاريع أثناء التنقل

واجهة برمجة تطبيقات قوية لعمليات تكامل متعددة الاستخدامات

تحليلات بيانات متقدمة لمراجعات متعمقة للمشروعات

مهام متكررة آلية

تجربة مستخدم مخصصة

قيود Pipedrive

إمكانيات الإصدار المجاني المحدودة

ليس قابلاً للتخصيص مثل بعض البدائل

تسعير #### تسعير Pipedrive

أساسي : 14.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 14.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم : 27.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 27.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي : 49.90$/شهرًا لكل مستخدم

: 49.90$/شهرًا لكل مستخدم قوي : 64.90$/شهرًا لكل مستخدم

: 64.90$/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: 99.00 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

Pipedrive التقييمات والمراجعات

G2 : 4.2/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (2,500+ تقييم)

3. فريشبوكس

عبر الدفاتر الجديدة يلبي Freshbooks في الغالب احتياجات الشركات الصغيرة والمستقلين، ويقدم أكثر من مجرد فواتير - إنه مركز موحد لإدارة جهات الاتصال الشاملة.

تم تصميمه لتلبية الاحتياجات الخاصة للعاملين المستقلين واستوديوهات التصميم الصغيرة، فهو يقدم نظام إدارة علاقات العملاء الشامل لتحديد العملاء المحتملين بسلاسة، وتتبع مراحل المشروع الرئيسية، وإدارة عمليات المبيعات، والإشراف على البيانات المالية.

تضمن واجهته سهلة الاستخدام أن الفواتير وتحديثات حالة المشروع و التواصل مع العميل لا تبعد أكثر من بضع نقرات.

ومع زيادة عدد عملاء المصممين، تضمن قابلية Freshbooks للتوسع مع نمو عملائهم.

كما أن التذكيرات التلقائية، والفواتير القابلة للتخصيص، وميزات إعداد التقارير التفصيلية دليل على تعدد استخداماته، مما يجعله أداة لا تقدر بثمن في ترسانة المصممين.

أفضل ميزات Freshbooks

أداة بسيطة للفواتير مدمجة مع إدارة العملاء

تتبع النفقات لإدارة ميزانية المشروع

أداة تتبع الوقت المصممة خصيصاً للمصممين

تذكير آلي بالدفع المتأخر

نظرة عامة مبسطة لإدارة المشروع

بوابات خاصة بالعميل لسهولة التعاون

تقارير مالية مفصلة لرؤية شاملة لعملية المبيعات الخاصة بك

قيود Freshbook #### قيود Freshbooks

ليس مثاليًا لشركات التصميم واسعة النطاق

تكامل محدود مع جهات خارجية

تسعير Freshbooks

لايت : 15 دولارًا أمريكيًا في الشهر، 5 عملاء قابلين للفوترة

: 15 دولارًا أمريكيًا في الشهر، 5 عملاء قابلين للفوترة زائد : 25 دولارًا في الشهر، 50 عميلًا قابلين للفوترة

: 25 دولارًا في الشهر، 50 عميلًا قابلين للفوترة قسط : 50 دولاراً شهرياً، عدد غير محدود من العملاء

: 50 دولاراً شهرياً، عدد غير محدود من العملاء اختيار: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Freshbooks

G2 : 4.5/5 (645 تقييم)

: 4.5/5 (645 تقييم) Capterra: 4.5/5 (3,6666 مراجعة)

4. بروبوسيفي

عبر اقتراح باعتباره نظام إدارة علاقات العملاء الموجه نحو التصميم بشكل فريد، يُضفي Proposify لمسة تجديد، مع التركيز على إنشاء وإدارة العروض التي لا تشوبها شائبة. فهو يُدرك التحديات التي يواجهها مصممو الجرافيك، وخاصةً أصحاب الأعمال الحرة والوكالات الصغيرة، في عملياتهم التجارية ويقدم أدوات لتجاوزها دون عناء.

تضمن مكتبته الموسعة من القوالب القابلة للتخصيص أن يكون كل اقتراح فريدًا ومخصصًا.

يتميز نظام إدارة علاقات العملاء أيضاً بميزات تعاونية في الوقت الفعلي، مما يسمح للفرق بالعمل جنباً إلى جنب على المقترحات، مما يضمن التماسك والالتزام بالمواعيد. تعمل التوقيعات الإلكترونية المدمجة على تسريع عملية الموافقة، وتوفر التحليلات الثاقبة نظرة خاطفة على ما ينجح وما يحتاج إلى تحسين.

يعمل Proposify على التخلص من التخمين في المقترحات، مما يتيح للمصممين التألق في عملهم.

أفضل ميزات Proposify

أداة إنشاء العروض بالسحب والإفلات

قوالب قابلة للتخصيص مصممة خصيصاً لعروض التصميم

توقيعات إلكترونية مدمجة للموافقات السريعة

عروض أسعار تفاعلية لنطاقات مشاريع مرنة

إشعارات في الوقت الفعلي عند عرض العملاء أو التعليق

تحليلات شاملة لتحسين استراتيجية العرض الخاص بك

أدوات تعاون لإتقان العرض التقديمي كفريق واحد

قيود برنامج Proposify

يركز بشكل أساسي على المقترحات

تكامل محدود مع البرامج الأخرى مقارنة ببرامج إدارة علاقات العملاء الأخرى للمصممين

تسعير برنامج Proposify

خطة الفريق: 49 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

49 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا خطة العمل: تبدأ من 590 دولارًا شهريًا ل 10 مستخدمين

تقييمات ومراجعات برنامج Proposify

G2 : 4.6 من 5 (أكثر من 900 تقييم)

: 4.6 من 5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.5 من 5 (260+ تقييم)

5. ون بيج CRM

عبر صفحة واحدة لإدارة علاقات العملاء يتميز OnePage بنهجه البسيط الخالي من الفوضى في إدارة علاقات العملاء، ويجسد فلسفة أن البساطة تؤدي غالبًا إلى الإنتاجية.

فهو مصمم للمصممين الذين يتوقون إلى التركيز، حيث يتخلص من المشتتات غير الضرورية ويركز على المهام القابلة للتنفيذ. تعتبر منهجية المبيعات "الإجراء التالي" الفريدة من نوعها في OnePage نعمة كبيرة، خاصةً للمصممين الذين يتلاعبون بإدارة خطوط الإنتاج.

فهي تبسط المهام، وتحدد أولويات المتابعة، وتضمن عملية متسقة لبناء العلاقات مع العملاء. تعني تطبيقات الأجهزة المحمولة المدمجة أن المصممين يمكنهم البقاء على اتصال حتى أثناء التنقل، مما يضمن عدم إفلات أي اتصال بالعميل.

وبفضل التذكيرات البديهية والتكامل السلس للبريد الإلكتروني، يصبح OnePage أقل من مجرد أداة وأكثر من شريك في التصميم.

أفضل ميزات برنامج OnePage CRM

نهج مبيعات مبسط وقابل للتنفيذ

تطبيقات جوال متكاملة للعمل أثناء التنقل

أدوات تسويق فعالة لالتقاط العملاء المحتملين

تكامل سلس للبريد الإلكتروني للمتابعة في الوقت المناسب

خطوط أنابيب قابلة للتخصيص لتتماشى مع مهام سير عمل التصميم

إدارة فعالة للمهام مع تذكيرات بديهية

الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات للعملاء الأوروبيين

قيود OnePage CRM

أقل ثراءً بالميزات من بعض المنافسين

قد يتطلب تطبيقات طرف ثالث لتلبية الاحتياجات المتقدمة

تسعير OnePage CRM

المحترف: 9.95 دولار شهريًا لكل مستخدم

9.95 دولار شهريًا لكل مستخدم الأعمال: 19.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات برنامج OnePage CRM

G2 : 4.7/5 (أكثر من 50 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

6. كتاب العسل

عبر كتاب العسل يبرز HoneyBook كأحد أعزاء المبدعين، حيث يدمج ميزات إدارة علاقات العملاء مع ميزات إدارة المشاريع دون عناء.

تم تصميمه للعقول المبدعة، فهو يعترف بالتحديات العديدة التي يواجهها المصممون في أعمالهم الخاصة، من اكتساب العملاء لتسليم المشروع. تتمحور حول المستخدم بوابة العميل تساعد الجميع في الحصول على نفس الصفحة، بينما تقلل أدوات الأتمتة من رتابة المهام المتكررة.

تعمل ميزات التتبع المالي المقترنة بالعقود عبر الإنترنت وأدوات الفواتير على جعل إعداد الميزانية والفواتير سلسة.

وبفضل ميزاته التعاونية، يمكن لكل من الفرق الداخلية والعملاء البقاء متزامنين، مما يضمن بقاء المشاريع على المسار الصحيح وضمن النطاق المحدد.

ويصبح HoneyBook امتداداً لاستوديو التصميم، ويدعم التنظيم والكفاءة.

أفضل ميزات HoneyBook

بوابة العميل سهلة الاستخدام

أدوات أتمتة موفرة للوقت

العقود والفواتير عبر الإنترنت في منصة موحدة

التتبع المالي لميزانية المشروع

أدوات اتصال مبسطة

لوحات مهام لمراحل المشروع الرئيسية

التكامل مع أدوات الإنتاجية الشائعة

قيود كتاب العسل

أكثر ملاءمة للعاملين المستقلين والاستوديوهات الصغيرة

التخصيص المحدود

تسعير HoneyBook

مبتدئ : 12.80 دولار شهريًا

: 12.80 دولار شهريًا الأساسيات : 25.50 دولار شهريًا

: 25.50 دولار شهريًا القسط: 52.80 دولار/شهرياً

تقييمات ومراجعات كتاب العسل

G2 : 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

7. متعة العميل

عبر متعة العميل تجمع منصة Clientjoy، التي تم وضعها كمنصة شاملة، بين مختلف جوانب إدارة العملاء، بدءًا من اكتساب العملاء المحتملين وحتى الفواتير، تحت سقف واحد متماسك.

تم تصميمه مع وضع الوكالات والعاملين لحسابهم الخاص في الاعتبار، فهو يلغي الحاجة إلى أدوات متعددة مفككة. كما أن عرضها البديهي و نظام إدارة العقود يضمن سلاسة العرض والإعداد.

تتميز المنصة أيضاً بعرض دورة حياة العميل القابلة للتخصيص، مما يمنح المصممين خارطة طريق واضحة لتفاعلات العميل. فواتير مدمجة وخاصية تأهيل العميل مجموعة أدوات تبسيط العمليات بشكل أكبر.

شاملة أدوات إعداد التقارير تقدم رؤى قابلة للتنفيذ، مما يضمن التحسين المستمر في تفاعلات العملاء.

أفضل ميزات متعة العميل

إدارة العروض والعقود المتكاملة

نظام فعال لتتبع العملاء المحتملين

طرق عرض دورة حياة العميل القابلة للتخصيص

الفواتير والمدفوعات الموحدة

تعاون الفريق مع الوصول القائم على الأدوار

مجموعة أدوات تأهيل العملاء

أدوات إعداد التقارير المفيدة

قيود متعة العميل

منحنى التعلم للمبتدئين

ليست مثالية للشركات الكبيرة

تسعير #### تسعير Clientjoy

المبتدئين: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الوكالة: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات العميل

G2: 4.6/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

8. رشيق

عبر نيمبل انطلاقًا من اسمها، تقدم Nimble حلاً مرنًا ومتكيفًا لإدارة علاقات العملاء يمزج بين الميزات التقليدية والتكاملات الحديثة.

يوفر الاتصال بالشبكات الاجتماعية الشائعة للمصممين رؤية بانورامية لعملائهم، والاستفادة من الرؤى التي تتجاوز مجرد تفاعلات البريد الإلكتروني.

يضمن نهج إدارة علاقات العملاء الاجتماعية هذا ملفات تعريفية أكثر ثراءً وتفصيلاً للعملاء، مما يمهد الطريق لتفاعلات مخصصة. تضمن لوحة تحكم موحدة لجهات الاتصال والتكاملات البديهية للتقويم بقاء المصممين على رأس التزاماتهم.

كما تضمن خاصية تتبع البريد الإلكتروني والتذكير بالمهام عدم تفويت أي تواصل مع العميل أو أي مرحلة من مراحل المشروع. يصبح Nimble مركزاً مركزياً لجميع الأنشطة المتعلقة بالعميل للمصمم.

أفضل ميزات Nimble

رؤى وسائل التواصل الاجتماعي لملفات تعريفية أكثر ثراءً للعملاء

لوحة تحكم موحدة لجهات الاتصال

تكامل فعال للتقويم

تتبع البريد الإلكتروني للتواصل الفعال مع العملاء

تذكيرات بالمهام لإبقاء المشاريع على المسار الصحيح

تكامل سلس مع أدوات البرامج الأخرى

تطبيق جوال سهل الاستخدام للعمل عن بُعد

قيود #### قيود ذكية

ميزات أتمتة محدودة

قد يكون مربكاً للمبتدئين

تسعير #### تسعير Nimble

الشركات: 24.90$/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Nimble

G2 : 4.5/5 (أكثر من 900 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 1800 تقييم)

9. أكتيف كامبين

عبر ActiveCampaign بدأت ActiveCampaign رحلتها كأداة تسويق عبر البريد الإلكتروني، ثم انتقلت إلى تقديم إمكانات إدارة علاقات العملاء. يضمن تصميمها الديناميكي للمحتوى الديناميكي أن يكون كل تفاعل مع العميل شخصيًا وملائمًا.

تمكّن أدوات التجزئة المتقدمة المصممين من تجميع العملاء بناءً على مقاييس مختلفة، مما يضمن التواصل المستهدف.

كما تتميز المنصة أيضاً بأتمتة المهام المتكررة، مما يتيح للمصممين التركيز على مهنتهم. أتمتة المبيعات الميزات المقترنة بالتحليلات التفصيلية تجعلها أداة للتواصل والرؤى القابلة للتنفيذ والنمو.

أفضل ميزات ActiveCampaign

مجموعة شاملة للتسويق عبر البريد الإلكتروني

أتمتة المهام المتكررة

تجزئة مفصلة لتخصيص التواصل مع العملاء

أتمتة المبيعات لتحسين إدارة العملاء المحتملين

تخصيص المحتوى الديناميكي

أدوات متقدمة للاختبار المقسّم

تحليلات في الوقت الفعلي للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ

قيود ActiveCampaign

أداة بريد إلكتروني في المقام الأول، وليست أداة مخصصة لإدارة علاقات العملاء

تتطلب عمليات تكامل لتحسين قدرات إدارة علاقات العملاء

تسعير ActiveCampaign

بالإضافة إلى : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي : 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات ActiveCampaign

G2 : 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

10. تحويلKit

عبر تحويلKit في حين أن ConvertKit يضع نفسه بقوة كحل تسويق عبر البريد الإلكتروني، إلا أنه لا يمكن التغاضي عن ميزات إدارة علاقات العملاء الخاصة به. إنها أداة تتماشى مع أهدافهم، خاصة بالنسبة للمصممين الذين يستثمرون بكثافة في تسويق المحتوى والتواصل.

وبالإضافة إلى إرسال رسائل البريد الإلكتروني، يتيح ConvertKit إدارة المشتركين بشكل بديهي، مما يضمن للمصممين تقسيم جمهورهم واستهدافهم بشكل فعال. ويضمن مصمم البريد الإلكتروني الجذاب بصريًا أن يعكس كل تواصل إبداع المصمم.

كما أن التنظيم القائم على العلامات وأدوات إعداد التقارير الشاملة والدعم المتميز يجعلها أكثر من مجرد أداة بريد إلكتروني. فهي منصة تدعم جهود التوعية التي يبذلها المصممون، مما يضمن أن عملهم يستحق تسليط الضوء عليه.

ConvertKit أفضل الميزات

مصمم بريد إلكتروني بديهي مع أتمتة مرئية

نماذج تسجيل قابلة للتخصيص

إدارة فعالة للمشتركين

أدوات شاملة لإعداد التقارير

تكامل سلس مع المنصات الشائعة

تنظيم المشتركين القائم على العلامات

دعم متميز لجميع فئات المستخدمين

قيود برنامج ConvertKit

أداة تسويق عبر البريد الإلكتروني أكثر من كونها أداة لإدارة علاقات العملاء

ميزات محدودة لإدارة علاقات العملاء المتقدمة

أسعار ConvertKit

مجاني

مُنشئ : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Creator Pro: 29 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

تحويلKit التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

إطلاق العنان لإمكانات التصميم مع إدارة علاقات العملاء من ClickUp

في مجال التصميم الجرافيكي، يعتبر الجمع بين الإبداع والكفاءة أمراً بالغ الأهمية. وعلى الرغم من أن الأدوات التي استكشفناها تقدم ميزات متخصصة، إلا أن ClickUp يبرز كحل شامل. فهو لا يعمل كمجرد إدارة علاقات العملاء؛ بل يدمج ClickUp ببراعة بين إدارة المشاريع وإدارة المهام ومجموعة من ميزات الإنتاجية. يضمن هذا النهج الشامل أنك لا تدير العملاء فقط - بل تقدم أيضاً تصميمات جذابة باستمرار.

تعد مكتبة ClickUp الواسعة من القوالب كنزاً دفيناً لأي شركة تصميم. سواء أكنت تشرع في مشروع جديد للعلامة التجارية أو تتعامل مع تعقيدات حملة متعددة الأوجه، تعمل هذه القوالب كمنصة إطلاق، مما يقلل من وقت الإعداد ويتيح لك التألق الإبداعي.

في الأساس، ClickUp ليس مجرد أداة، بل هو شريك في رحلة أعمال التصميم الخاصة بك. شريك يتفهم الفروق الدقيقة في التصميم الجرافيكي ويوفر بيئة منظمة ومرنة في نفس الوقت لتحقيق رؤيتك. ومع كون الربحية جانباً أساسياً في أي مشروع، فإن ClickUp يضمن لك انسيابية عملياتك، مما يتيح لك التركيز على ما يهمك حقاً: تقديم عمل متميز لعملائك.

استكشف ClickUp واكتشف كيف يمكنه إحداث ثورة في سير عمل التصميم الخاص بك. اعرف المزيد عن ميزات إدارة علاقات العملاء في ClickUp والتزامه بمساعدة مصممي الجرافيك!