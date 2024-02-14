أفضل 10 أدوات برمجية لمشاركة المعرفة لفرق العمل في 2025

في العصر الرقمي اليوم، لا يمكن التشكيك في قوة المعرفة المشتركة!

لذا، من أجل العمل الجماعي الفعال، تحتاج إلى أفضل أداة مشاركة لمساعدتك على التفاعل مع الجمهور الداخلي والخارجي. سواء كانت هندسة مشاركة الفريق ممارسات الترميز أو التسويق توصيل إرشادات العلامة التجارية ، تضمن أنظمة إدارة المعرفة سرعة إنشاء المحتوى ونشره.

دعونا نلقي نظرة فاحصة على أفضل منصات مشاركة المعرفة.

ما هي برامج مشاركة المعرفة؟

برنامج مشاركة المعرفة هو منصة رقمية مصممة لالتقاط المعلومات وتنظيمها ونشرها داخل المؤسسة. وهو يعزز التعاون، ويحسن إنتاجية الفريق، ويعزز الابتكار من خلال إتاحة المعرفة المتراكمة لجميع الأعضاء.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج مشاركة المعرفة؟

عند اختيار أداة لمشاركة المعرفة، ضع في اعتبارك قدرات محرك البحث وأدوات التعاون والتكامل وواجهة المستخدم ومستوى الأمان.

قابلية البحث : يجب أن يمكّن حل إدارة المعرفة المستخدمين من العثور على المعلومات بسرعة

: يجب أن يمكّن حل إدارة المعرفة المستخدمين من العثور على المعلومات بسرعة واجهة سهلة الاستخدام : خدمة ذاتية قاعدة معرفية أساسية للاستخدام والاعتماد

: خدمة ذاتية قاعدة معرفية أساسية للاستخدام والاعتماد أدوات التعاون : يجب أن تسمح أداة مشاركة المعرفة بالتعاون في الوقت الحقيقي، والتعليقات، ومن الناحية المثالية، التحكم في الإصدار والتاريخ

: يجب أن تسمح أداة مشاركة المعرفة بالتعاون في الوقت الحقيقي، والتعليقات، ومن الناحية المثالية، التحكم في الإصدار والتاريخ الأمان : بياناتك قيّمة، لذلك تحتاج إلى ضمان حمايتها. ابحث عن برمجيات ذات تدابير أمنية قوية، مثل التشفير وعناصر التحكم في الأذونات

: بياناتك قيّمة، لذلك تحتاج إلى ضمان حمايتها. ابحث عن برمجيات ذات تدابير أمنية قوية، مثل التشفير وعناصر التحكم في الأذونات قدرات التكامل: يجب أن تتوافق أداة مشاركة المعرفة مع مجموعتك التقنية الحالية بسلاسة

في نهاية المطاف، قد تفضل منصة قوية لإدارة المشاريع مع برنامج ويكي مدمج الذي يساعدك على إدارة المشاريع ويوفر ميزات تعاون متقدمة.

تذكّر أن أداة مشاركة الموظفين المناسبة يمكن أن تمكّن فريقك وتعزز بيئة عمل مفعمة بالحيوية والتعاون والإنتاجية!

## أفضل 10 برامج لإدارة المعرفة لاستخدامها في عام 2024

1. انقر فوق

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة مصممة للفرق من جميع الأحجام والصناعات لتركيز العمل في مكان واحد.

خارجيًا، تعمل ClickUp على توسيع إمكانياتها لتشمل العملاء والشركاء وأصحاب المصلحة. يمكنك إنشاء مساحات مخصصة للتعاون الخارجي، مما يمنح وصولاً محكماً إلى المعرفة ذات الصلة. من أدلة دعم العملاء إلى تحديثات المشروع، يمكنك سد الفجوات المعرفية من خلال توفير رؤى قيمة في الوقت الفعلي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تنظيم المحتوى وتنظيمه بسهولة باستخدام مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي ClickUp وأدوات التعاون. تحميل و إدارة المستندات والأدلة الإرشادية والموارد للوصول الآمن. استفد من قوة قوائم المهام لتوضيح العمليات وأفضل الممارسات وإجراءات التشغيل القياسية، مما يحافظ على توافق الجميع!

انقر فوق أفضل الميزات

التكامل مع أكثر من 1,000 أداة أخرى لتبسيط عملك في مكان واحد

التحرير في الوقت الحقيقي، والصفحات المتداخلة، وتحرير النص المنسق، والمزيد من ميزات التنسيق القوية في مستندات ClickUp علاقات لربط المستندات والمهام لسهولة الوصول إليها

حقوق الوصول التفصيلية وحقوق الأذونات لحماية المحتوى من التغييرات غير المرغوب فيها

قيود ClickUp

قد تواجه أداءً محدودًا على تطبيق الهاتف المحمول

يستغرق وقتاً طويلاً لتعلم المنصة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,331 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,331 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,739+ تقييم)

2. فلو

عبر فلو Flowlu هي منصة تعاون تساعد الشركات على إنشاء المعرفة وتنظيمها ومشاركتها في مكان واحد.

باستخدام ميزات مشاركة المعرفة في Flowlu، يمكنك إنشاء المقالات والأسئلة الشائعة والموارد الأخرى التي يمكن لفريقك الوصول إليها. يمكنك أيضًا التعاون في مقالات قاعدة المعرفة في الوقت الفعلي، بحيث يكون الجميع دائمًا على نفس الصفحة.

تعمل ميزات مشاركة المعرفة في Flowlu على تسهيل مشاركة المعرفة عبر فريقك وتحسين التعاون وتقليل مخاطر الأخطاء.

أفضل ميزات فلو فلو

برنامج موثوق وعالي الأداء

سهل التعلم وسهل الاستخدام

بروتوكول TLS آمن ومخزَّن ومشفّر

قيود فلو فلو

لا توجد بوابة عميل

تتطلب بعض الميزات مساعدة من الدعم لإعدادها

يشكو بعض المراجعين من محدودية الميزات

تسعير #### Flowlu

مجاني

فريق 29 دولارًا شهريًا

29 دولارًا شهريًا شركة : 59 دولارًا شهريًا

: 59 دولارًا شهريًا محترف : 119 دولاراً في الشهر

: 119 دولاراً في الشهر المؤسسات: 199 دولاراً في الشهر

Flowlu التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 195 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 195 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 302 تقييم)

3. هيلب جوس

عبر هيلب جوس تساعد أداة إدارة المعرفة القائمة على السحابة Helpjuice الشركات في إنشاء المعرفة وتنظيمها ومشاركتها من مكان مركزي واحد.

باستخدام Helpjuice، يمكنك إنشاء المقالات والأسئلة الشائعة والموارد الأخرى التي يمكن لفريقك وعملائك الوصول إليها.

تجعل ميزات مشاركة المعرفة الخاصة بها من السهل التعاون في مقالات قاعدة المعرفة في الوقت الفعلي، بحيث يكون الجميع دائماً على نفس الصفحة.

يوفر Helpjuice أيضًا ميزات رئيسية مثل البحث ووضع العلامات والتحليلات لمساعدتك في العثور على محتوى قاعدة المعرفة وإدارته.

أفضل ميزات Helpjuice

واجهة سهلة الاستخدام وبديهية

وظيفة بحث قوية تجعل من السهل العثور على الأشياء

واجهة قابلة للتخصيص بشكل كبير

قيود Helpjuice

تشير المراجعات إلى أن وثائق الدعم قد تحتاج إلى تحسين

ذكر العديد من المراجعين أن إمكانيات تحرير المقالات محدودة

تسعير Helpjuice

مبتدئ : 120 دولارًا شهريًا

: 120 دولارًا شهريًا الشركات : 200 دولار/شهرياً

: 200 دولار/شهرياً بريميوم ليمتد : 289 دولاراً في الشهر

: 289 دولاراً في الشهر بريميوم غير محدود: 499 دولاراً في الشهر

Helpjuice التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 16 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 16 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 92 تقييم)

4. جورو

عبر المعلم تساعد منصة إدارة المعرفة Guru الفرق على إنشاء المعرفة وتنظيمها ومشاركتها في مكان واحد.

بحثها المؤسسي القائم على الذكاء الاصطناعي، ويكي, برنامج الإنترانت ، وأدوات قاعدة المعرفة مهيأة لمساعدة الشركات على إنشاء أنظمة بيئية لمشاركة المعرفة على نطاق واسع.

تعمل ميزات مشاركة المعرفة في Guru على تسهيل مشاركة المعلومات عبر فريقك وتحسين التعاون وتقليل مخاطر الأخطاء.

أفضل ميزات #### Guru

وظيفة البحث عن الكلمات الرئيسية المريحة

الوصول إلى البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي

ذكر العديد من المراجعين فريق الدعم المتعاون

قيود #### Guru

أذونات تعاون محدودة

منحنى تعليمي ثقيل لمعظم الأشخاص

بعض القيود التحريرية مع عدم قدرة الأشخاص على التحرير بالطريقة التي يفضلونها

تسعير #### Guru

مجاني

غير محدود : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم مؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (1,514+ تقييم)

4.7/5 (1,514+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 85 تقييم)

5. كونفلوينس

عبر التقاء يعمل برنامج Confluence لمشاركة المعرفة Confluence، من Atlassian، على مركزية المعلومات التقنية لإدارة متطلبات تكنولوجيا المعلومات بسلاسة.

فهو يلتقط وينظم الأصول القيمة لإجراء التحديثات و خطط المشروع يمكن الوصول إليها بسهولة.

يتضمن Confluence أدوات التعاون والتتبع التي تجعل العثور على المعلومات التي تحتاجها أمراً سهلاً. وبفضل الواجهة البديهية والتصميم سهل الاستخدام، تشجع أداة مشاركة المعرفة على الإنتاجية وتعزز العمل الجماعي داخل المؤسسات.

تعتمد معظم خطط Confluence على السحابة، ولكن المنصة تقدم أيضاً خطة مركز البيانات للفرق التي تبحث عن حل مُدار ذاتياً.

أفضل ميزات #### Confluence

رائع لتتبع المشكلات

ينظم بسلاسة كميات كبيرة من الوثائق بسلاسة

واجهة مستخدم نظيفة وبسيطة وسهلة الاستخدام

قيود برنامج Confluence

قدرات تنسيق محدودة داخل البرنامج مقارنةً بمعظم أدوات إدارة المعرفة

قدرات محدودة في إدارة المهام، إذا كنت تبحث عن برنامج متكامل لإدارة المهام

أبلغ العديد من المستخدمين عن صعوبة في تنسيق وتصدير ملفات PDF

تسعير #### Confluence

مجاني

غير محدود : 5.75 دولار شهرياً لكل مستخدم

: 5.75 دولار شهرياً لكل مستخدم قسط : 11$/شهرًا لكل مستخدم

: 11$/شهرًا لكل مستخدم مؤسسة : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار مركز البيانات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات برنامج Confluence

G2: 4.1/5 (3,644+ تقييم)

4.1/5 (3,644+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3,055+ تقييم)

تحقق من هذه

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6. بلوم فاير

عبر بلوم فاير Bloomfire عبارة عن منصة قائمة على السحابة تساعد الشركات على زيادة جهود إدارة المعرفة.

فهي توفر مستودعاً مركزياً واحداً للمعرفة يمكن البحث فيه مما يسهل مشاركة المعلومات والتعاون بشأنها.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح للمستخدمين طرح الأسئلة والإجابة عنها، والتعليق على المحتوى، ومتابعة الخبراء لجعل مشاركة المعرفة أكثر تفاعلاً.

بلومفاير أفضل الميزات

يمكنك تحميل المحتوى بأي تنسيق

كل كلمة مفهرسة بعمق لإمكانية البحث الشامل (بما في ذلك الصوت)

جمالية سهلة الاستخدام وممتعة للغاية

قيود بلوم فاير

ذكر العديد من المستخدمين أن البرنامج يستغرق وقتاً طويلاً قبل أن يشعروا بسهولة استخدامه

يجد بعض المستخدمين أن التنقل فيه صعب بعض الشيء

يرغب بعض المراجعين في الحصول على ضوابط أقوى على بيانات اعتماد تسجيل الدخول

تسعير بلومفاير

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات بلوم فاير

G2: 4.6/5 (أكثر من 475+ تقييم)

4.6/5 (أكثر من 475+ تقييم) Capterra: 4.2/5 (216+ تقييم)

7. تترا

عبر تترا Tettra هو نظام لإدارة المعرفة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يجعل المعرفة المبعثرة شيئاً من الماضي. لا مزيد من الإجابة على الأسئلة المتكررة!

باستخدام Tettra، يمكنك تنظيم جميع معلومات شركتك في قاعدة معرفية واحدة.

ثم استخدمه للإجابة عن الأسئلة في Slack و MS Teams، وحافظ على تحديثها وتنظيمها باستخدام الأتمتة. كما أنه يقوم بعمل رائع في جعل عملية التأهيل أكثر سلاسة.

يتم استخدام Tettra من قبل فرق من جميع الأحجام، من الشركات الناشئة إلى الشركات الكبيرة.

أفضل ميزات Tettra

عمليات التكامل تشمل Slack وGoogle Drive وMS Teams

يجعل المساهمة بالمحتوى سهلة

يسمح بالوسائط والروابط والتنسيق الغني

قيود تيترا

مع نموها، قد يكون من الصعب رؤية النشاط الجديد

ينتج عنه محتوى مكرر عند محاولة إدراج مستند واحد في مكانين

توفر الصور داخل القوائم تنسيقًا محدودًا

تسعير تيترا

البدء: مجاناً

مجاناً التوسيع: 8.33 دولار شهريًا لكل مستخدم

8.33 دولار شهريًا لكل مستخدم احترافي: 16.66 دولار/شهريًا لكل مستخدم

تترا التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 89 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 89 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 9 تقييمات)

8. نوتون

عبر فكرة تُعد منصة الإنتاجية والتعاون المستندة إلى السحابة من Notion برنامجًا رائعًا لقاعدة المعرفة للفرق. تجتمع الويكي والمستندات والمشاريع معًا على Notion، وهي مساحة عمل متصلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

باستخدام Notion، يمكنك إنشاء قواعد بيانات ومستندات ومواقع ويكي لتخزين وتنظيم جميع معارف فريقك.

استخدمه لإنشاء قوالب استراتيجية تسويق المحتوى وسير العمل، وتحسين التعاون، وبذلك يمكنك مشاركة المعلومات بسهولة.

أفضل ميزات #### Notion

مجموعة واسعة من الأدوات المتاحة، والتكامل السلس مع منتجات Microsoft الأخرى

بيئة تعاونية للغاية للفرق

قواعد بيانات قابلة للتخصيص تجعل من الممكن تكييف البرنامج وفقًا لاحتياجاتك

قيود مفهوم

يشير المراجعون إلى وجود بطء ومواطن خلل من حين لآخر

يقول المراجعون باستمرار أن تطبيق الهاتف المحمول ليس بجودة تطبيق سطح المكتب

تسعير تطبيق Notion

مجاني

بالإضافة : 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (4,747+ تقييم)

4.7/5 (4,747+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,773+ تقييم)

تحقق من هذه

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10. سابيو

عبر سابيو يتيح لك برنامج Sabio لإدارة المعرفة إنشاء أدوات قاعدة معرفية في بيئة متعددة القنوات.

يتيح لك ملحق المتصفح الخاص به، Sabio Integrator، استيراد قاعدة المعرفة الخاصة بك إلى تطبيقات الويب الأخرى دون الحاجة إلى إطلاق مشاريع تطوير كاملة.

قم بتحميل أو إدخال المحتوى، وتنظيمه وتخزينه في هياكل شجرة المعرفة، ومشاركة المعلومات بسلاسة عبر قنوات متعددة.

يوفر Sabio إدارة الحقوق والأدوار بالإضافة إلى واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك محرك البحث القوي الخاص به بالعثور على ما تحتاجه، عندما تحتاج إليه.

أفضل ميزات سابيو #### سابيو

Sabio هي منصة مخصصة لإدارة المعرفة (منذ عام 2000)

ندوات عبر الإنترنت ودورات تدريبية متاحة

خوارزميات ذكية تتعلم من تفاعلات المستخدم لتحسين أدوات البحث باستمرار

قيود سابيو #### قيود سابيو

يشعر بعض المستخدمين أن المنصة يمكن أن تكون أكثر سهولة

قد تستغرق التغييرات التحريرية وقتاً طويلاً في المعالجة

تسعير سابيو

الفريق: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات سابيو

G2: 4.8/5 (أكثر من 27 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 27 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييم)

بناء قواعد معرفية قوية في ClickUp

تقدم أفضل 10 أدوات لمشاركة المعرفة المذكورة أعلاه ميزات متنوعة حتى يتمكن أعضاء فريقك من المشاركة والتعاون والتعلم من بعضهم البعض والنمو بشكل أكثر فعالية. يمكنك أيضًا الاطلاع على أمثلة على أتمتة الأعمال و أمثلة على سير العمل للمساعدة في أخذ برنامج إدارة المعرفة إلى المستوى التالي!

هل أنت مستعد لتحسين قاعدة بيانات فريقك المعرفية؟ تقدم ClickUp حلولاً قوية لإدارة المشاريع والمعارف مع آلاف عمليات التكامل لتحسين الإنتاجية. ابدأ مساحة عمل مجانية اليوم !